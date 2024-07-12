รีเทนเนอร์ทำงานอย่างไรสำหรับที่ปรึกษา

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ปรึกษาต้องเผชิญคือความไม่แน่นอนของรายได้
การกระโดดจากลูกค้าหนึ่งไปสู่อีกลูกค้าหนึ่งอย่างต่อเนื่อง การเซ็นสัญญาใหม่ และการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย อาจสร้างความเครียดและความไม่แน่นอนได้ ความไม่แน่นอนนี้มักนำมาซึ่งความกลัวว่าจะเกิดช่วงที่ลูกค้าหายไป ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียทั้งลูกค้าและรายได้ในเวลาเดียวกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นที่ปรึกษาช่วยขจัดความไม่แน่นอนนี้ได้ มันเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าของคุณเชื่อมั่นในคุณภาพของงานของคุณและจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาล่วงหน้า (เป็นค่าจ้างล่วงหน้า) ทุกเดือนสำหรับบริการของคุณ ลูกค้าสามารถไว้วางใจในความพร้อมให้บริการของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ และคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าวให้ลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นที่ปรึกษาใหม่หรือยังไม่มีผลงานที่โดดเด่นจากการทำงานกับลูกค้าจำนวนมาก
บทความนี้จะบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาแบบรายเดือน คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัญญาแบบรายเดือนต่างๆ วิธีการเลือกประเภทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ การนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ และการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
มาเริ่มกันเถอะ
อะไรคือค่าบริการให้คำปรึกษาแบบรับจ้างล่วงหน้า?
ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาล่วงหน้าคือจำนวนเงินคงที่หรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ที่ลูกค้าของคุณชำระให้คุณเป็นการตอบแทนสำหรับงานของคุณ. นี่คือรูปแบบการกำหนดราคาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองบริการของคุณไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.
ที่ปรึกษาส่วนใหญ่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรือตามโครงการสำหรับขอบเขตงานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม วิธีการชำระเงินเหล่านี้ไม่ได้รับประกันความมั่นคงหรือรายได้ที่สม่ำเสมอ
รูปแบบการคิดค่าบริการแบบค่าธรรมเนียมคงที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ โดยมอบความปลอดภัยที่สม่ำเสมอด้วยการชำระเงินล่วงหน้าในกรณีที่มีโครงการใดของคุณที่อิงตามรูปแบบการคิดราคาแบบเดิมล้มเหลว
ประเภทของค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาแบบรายเดือน
ข้อตกลงการให้คำปรึกษาแบบค่าธรรมเนียมคงที่มีหลายรูปแบบและขนาด มาดูตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดกัน:
ค่าตอบแทนล่วงหน้าสำหรับงาน
ในโมเดลการกำหนดราคาแบบนี้ ลูกค้าของคุณจะชำระเงินให้คุณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน สำหรับขอบเขตงานหรือโครงการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสัญญาว่าจะดำเนินการส่งมอบให้ครบถ้วน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับเงิน 500 ดอลลาร์สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ และการชำระเงินของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่คุณปรับปรุงใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หนึ่งเดือน
ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงแบบชำระเงินล่วงหน้า
รูปแบบการรับค่าบริการแบบรายเดือนนี้อาจมีการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี ในรูปแบบนี้ ลูกค้าจะชำระเงินเพื่อเข้าถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของคุณ แทนที่จะเป็นการชำระเงินสำหรับผลงานหรือบริการที่ระบุไว้
โดยทั่วไปจะใช้เมื่อธุรกิจของลูกค้าของคุณต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการตลาดและการจัดการแคมเปญ การจัดการประชาสัมพันธ์ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลการจัดการลูกค้า และอื่นๆ
เหมาะที่สุดสำหรับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงดี
ค่าบริการแบบคิดตามมูลค่า
ในโมเดลการกำหนดราคาแบบนี้ คุณและลูกค้าของคุณจะตกลงกันเกี่ยวกับเป้าหมายที่มีคุณค่าเฉพาะเจาะจงซึ่งคุณจะบรรลุผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด แทนที่จะกำหนดขีดจำกัดเวลาในการทำงาน
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณอาจตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงของหน้าลงทะเบียนหรืออัตราการคลิกผ่านบนโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
ราคาที่คุณได้รับในภายหลังจะขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ เนื่องจากการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียสัญญาค่าจ้างประจำของคุณ
ค่าบริการรายชั่วโมงแบบคงที่ (หรือค่าบริการรายชั่วโมงตามเวลา)
ในโมเดลการกำหนดราคาแบบนี้ คุณจะเรียกเก็บเงินลูกค้าตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้บริการของคุณ ขอบเขตของโครงการในกรณีนี้มักจะเปิดกว้างโดยไม่มีข้อจำกัด
การคิดค่าบริการแบบรายชั่วโมงช่วยให้ลูกค้าของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการที่พวกเขาอาจต้องการให้คุณทำงานให้ แต่โปรดจำไว้ว่าควรตั้งอัตราค่าบริการให้สูงขึ้น เนื่องจากคุณกำลังมอบความยืดหยุ่นให้พวกเขามากขึ้น
รูปแบบการกำหนดราคานี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการให้คำปรึกษาสำหรับหลายโครงการพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พวกเขาอาจต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเว็บไซต์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ
ค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่าย
ในโมเดลการกำหนดราคาแบบนี้ คุณจะให้ค่าธรรมเนียมคงที่หรือค่าธรรมเนียมแบบ 'แบน' ที่ครอบคลุมบริการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการว่าจ้างของคุณแทนการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมนี้จะชำระบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อมีการลงนามในข้อตกลง
การนำระบบค่าตอบแทนแบบรายเดือนมาใช้ในธุรกิจที่ปรึกษาอย่างประสบความสำเร็จ
หากคุณสนใจที่จะนำรูปแบบการว่าจ้างที่ปรึกษาแบบรายเดือนมาใช้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกโมเดลที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ขั้นตอนแรกในการนำรูปแบบการรับงานแบบค่าบริการรายเดือน (Retainer) มาใช้ คือการกำหนดประเภทของรูปแบบที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า คุณสามารถเลือกหนึ่งหรือหลายรูปแบบก็ได้
โปรดจำไว้ว่าแต่ละแบบมีข้อดีและข้อท้าทายของตัวเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นที่ปรึกษาใหม่ที่มีประสบการณ์น้อย ควรพิจารณาใช้รูปแบบการรับงานเป็นครั้งคราว การผูกมัดกับชุดผลงานที่ชัดเจนสามารถช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าที่อาจไม่คุ้นเคยกับผลงานของคุณได้
ในทางกลับกัน หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงที่ดี คุณอาจต้องการใช้ระบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงบริการของคุณ ลูกค้าที่มีศักยภาพอาจเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงบริการของคุณหากพวกเขาได้เห็นคุณช่วยเหลือธุรกิจอื่น ๆ ในสาขาของพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ให้พิจารณาถึงอุตสาหกรรมที่คุณทำงานอยู่ด้วย อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การตลาด ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ (CMS หรือแชทบอท) อาจต้องการการทำงานเพียงครั้งเดียวแต่ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ
ในขณะที่ระบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงนั้นเหมาะสมกับกรณีแรกมากกว่า รูปแบบการชำระเงินแบบค่าตอบแทนล่วงหน้าตามผลงานอาจเหมาะสมกว่า
ขั้นตอนที่ 2: รักษาความปลอดภัยข้อมูลประจำตัวของคุณ
การประเมินความเชี่ยวชาญของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดตั้งรูปแบบการจ้างงานแบบค่าตอบแทนประจำสำหรับบริการของคุณ การประเมินนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะทำการตลาดธุรกิจของคุณอย่างไร ควรใช้รูปแบบใด และควรคิดค่าบริการเท่าใด
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาประสบการณ์การทำงานของคุณและผลงานที่คุณสามารถนำเสนอเพื่อแสดงทักษะการให้คำปรึกษาของคุณ
พิจารณาว่าคุณมีลูกค้าเก่าที่สามารถรับรองความสำเร็จของคุณด้วยคำรับรองหรือคำแนะนำเพื่อเป็นหลักฐานทางสังคมหรือไม่ ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณจะสามารถขายบริการของคุณได้ดีเพียงใดและกำหนดโครงสร้างราคาของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเริ่มต้นด้วยอัตราที่ต่ำกว่าหากคุณมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางแต่มีผลงานและลูกค้าจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถให้เหตุผลในการเรียกเก็บอัตราที่สูงขึ้นได้ด้วยประวัติการทำงานที่มั่นคงและคำรับรองที่น่าประทับใจ
คุณสามารถบันทึกข้อมูลประจำตัวทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย และเก็บไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ง่ายต่อการเข้าถึง และแชร์ได้ เช่นClickUp Docs ทีมของคุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์เอกสารเหล่านี้กับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างรายงานการให้คำปรึกษาที่ช่วยคุณได้
- รวบรวมและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
- แสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่อ่านง่าย
- นำเสนอสถิติสำคัญให้กับลูกค้าในรูปแบบภาพที่น่าสนใจ
อย่าลืมเพิ่มใบรับรองการให้คำปรึกษาของคุณในพอร์ตโฟลิโอของคุณหากคุณมี
ขั้นตอนที่ 3: สร้างรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม
ตัดสินใจว่าคุณจะให้บริการอะไรบ้าง และกำหนดระยะเวลาสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้นและรับชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่เป็นระยะเวลานานกว่านั้นก็ได้
คุณต้องจัดทำร่างข้อตกลงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย เอกสารนี้แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณและทำหน้าที่เสมือนสัญญาระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ อย่าลืมเพิ่มองค์ประกอบต่อไปนี้ในข้อตกลง:
- เป้าหมายโครงการที่ชัดเจนและได้รับการตกลงร่วมกันระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ
- ภาพรวมของงาน
- คำอธิบายประเภทของข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นจ่ายตามผลงานหรือจ่ายเพื่อเข้าถึง
- คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า หรือคำอธิบายบริการ
- ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในข้อตกลง
- ข้อกำหนดที่ระบุขอบเขตเฉพาะของข้อตกลง
- อัตราที่ลูกค้าจะชำระค่าบริการของคุณ
- ลายเซ็นจากทั้งคุณและลูกค้าของคุณ
ทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นระบบด้วยเทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp. มันช่วยคุณ:
- สร้างข้อตกลงที่ชัดเจนและครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับบริการที่มอบให้
- สรุปแนวทางการชำระเงิน
- จัดตั้งสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญา
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณค่าธรรมเนียมการจอง
ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยากแล้ว: การกำหนดค่าธรรมเนียมการว่าจ้างล่วงหน้าสำหรับบริการของคุณ
เมื่อตัดสินใจในเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องพิจารณาประสบการณ์และชื่อเสียงของคุณ นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าของคุณยินดีจะจ่ายเงินล่วงหน้าเท่าไร
หากคุณเคยคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงมาก่อน คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาใหม่ได้ ประมาณเวลาที่คุณจะใช้กับโครงการของลูกค้าตลอดระยะเวลาสัญญา แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดค่าบริการ $80 ต่อชั่วโมง และเซ็นสัญญาเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะสามารถคำนวณค่าบริการรวมของคุณได้ดังนี้:
80 x 30 x 4 = 9,600 ดอลลาร์
นั่นคือวิธีการประมาณการรายชั่วโมงแบบครอบคลุม แต่ยังมีวิธีอื่น ๆ ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการจองของคุณ ซึ่งมีดังต่อไปนี้:
- วิธีเฉลี่ย: คำนวณค่าธรรมเนียมการจองตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคดีที่คล้ายกันที่คุณเคยทำสูตร: ค่าธรรมเนียมการจอง = (จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยสำหรับคดีที่คล้ายกัน x อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง)
- วิธีการแบบเป็นขั้นตอน: ค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้าคำนวณเพื่อครอบคลุมระยะเริ่มต้นของโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการปรึกษาเบื้องต้น การวิจัย และเอกสารอื่น ๆ
สูตร: ค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้า = จำนวนชั่วโมงที่ประมาณการสำหรับขั้นตอนเริ่มต้น x อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง
เมื่อคุณได้คำนวณค่าธรรมเนียมโดยใช้วิธีที่คุณชื่นชอบแล้ว คุณสามารถต่อรองจำนวนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นค่าธรรมเนียมการจองของคุณได้
ขั้นตอนที่ 5: แสดงผลงานของคุณ
เมื่อใช้รูปแบบการเก็บค่าบริการต่อเนื่อง คุณต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงเหตุผลว่าทำไมสินค้าหรือบริการของคุณจึงคุ้มค่า
ในฐานะที่ปรึกษา เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง คุณสามารถระบุรายชื่อลูกค้าที่ผ่านมา โครงการที่คุณเคยทำงาน ประโยชน์ที่ได้รับ รายได้ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และผลลัพธ์ที่ดีอื่นๆ ที่คุณได้สร้างขึ้น
นอกเหนือจากพอร์ตโฟลิโอแล้ว คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกันซึ่งทำให้บริษัทต่างๆ สนใจบริการของคุณมากขึ้น หากคุณต้องการจัดแคมเปญการตลาดระดับสูง ให้ใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อ
- จัดตารางเวลา ตรวจสอบ และจัดการแคมเปญทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รักษาความเป็นระเบียบและติดตามงานแบบเรียลไทม์
- ร่วมมือกับทีมและลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว
ใช้ClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา เพื่อทำให้กระบวนการติดต่อทางอีเมลหรือ SMS ของคุณเป็นอัตโนมัติ รวมถึงเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าทริกเกอร์ภายในงานหรือสถานะใน ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลหรือข้อความ SMS โดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อขออัปเดตสถานะงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณเปลี่ยนลูกค้าปัจจุบันให้มาใช้บริการแบบรายเดือนได้อย่างไร?
ในฐานะที่ปรึกษา คุณอาจมีลูกค้าบางรายที่ทำงานร่วมกับคุณอยู่แล้ว ดังนั้น คุณจะเปลี่ยนลูกค้าที่ทำงานแบบครั้งเดียวให้เป็นลูกค้าแบบสัญญาจ้างประจำได้อย่างไร?
อาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ด้วยความช่วยเหลือของเรา มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลูกค้าปัจจุบันของคุณให้เป็นลูกค้าแบบค่าบริการรายเดือน:
- เข้าใจมุมมองของลูกค้าแต่ละราย: ประเมินความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และประเมินว่าใครต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะซื้อบริการของคุณอีกครั้ง นอกจากนี้ ให้เป้าหมายไปที่ธุรกิจที่ได้ซื้อบริการของคุณหลายครั้งแล้ว อย่าติดต่อลูกค้าทุกรายที่มีอยู่ด้วยแบบการรับจ้างแบบใหม่ของคุณ
- เลือกเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอรูปแบบการกำหนดราคา: หากคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอยู่แล้ว คุณสามารถนำรูปแบบการกำหนดราคาใหม่ขึ้นมาพูดคุยได้อย่างสบายใจ เลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น ในการสนทนาตามปกติ หรือในช่วงที่พวกเขาวางแผนงบประมาณหรือกลยุทธ์ อย่าเพิ่งนำเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการแบบรายเดือนโดยไม่ให้ลูกค้าตั้งตัว
- เปิดรับความคิดเห็นจากลูกค้า: เปิดใจและโปร่งใสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และรักษาทัศนคติที่เปิดกว้างต่อข้อเสนอแนะใด ๆ ที่พวกเขาอาจมี พวกเขาอาจมีข้อกำหนดเฉพาะบางอย่างหรืออาจต้องการเจรจาราคา ให้ความสำคัญกับความกังวลของพวกเขาและยืดหยุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่กระทบต่อรายได้ของคุณ
- อธิบายกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างละเอียด: ขอบเขตของงานจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ลูกค้าจะได้รับเครดิตชั่วคราวหรือไม่? โปรดอธิบายระยะเวลาและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือความกังวลว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับมูลค่าที่จ่ายไปแล้ว
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับลูกค้าใหม่
ในขณะที่การรักษาและเปลี่ยนผ่านลูกค้าเก่าเป็นสิ่งจำเป็น คุณควรให้ความสำคัญกับการหาลูกค้าใหม่ที่จะเริ่มต้นกับคุณในรูปแบบการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนด้วย
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยคุณในการเจรจาเหล่านี้:
- ดำเนินการโทรค้นหาข้อมูลเชิงลึก: ก่อนที่คุณจะเสนอค่าธรรมเนียมการว่าจ้างแบบต่อเนื่อง ให้ดำเนินการโทรค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณต้องการอะไร เป้าหมายของพวกเขาคืออะไร และขอบเขตของงานของคุณคืออะไร
- เสนอช่วงทดลองงาน: เพื่อลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของงานของคุณ คุณสามารถเสนอช่วงทดลองงานได้ ด้วยวิธีนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถยุติความสัมพันธ์ได้ก่อนกำหนดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ช่วงทดลองงานช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินงานของคุณได้ และตัดสินใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของพวกเขาหรือไม่
- เน้นที่มูลค่าและประโยชน์: ขณะนำเสนอรูปแบบธุรกิจของคุณ ควรเน้นไปที่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับคุณในรูปแบบสัญญาจ้างประจำ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ คุณสามารถพูดได้ว่า "เมื่อคุณจ้างฉันในรูปแบบสัญญาจ้างประจำ คุณจะสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญของฉันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ" คุณไม่จำเป็นต้องจัดการการใช้จ่ายโฆษณาของคุณอย่างละเอียด เพราะเอเจนซี่ของเราจะดูแลการตรวจสอบประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนให้ นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องหาคนใหม่เมื่อแคมเปญนี้สิ้นสุดลง "*
- ยืดหยุ่น: เตรียมพร้อมที่จะต่อรองและประนีประนอม. ลองเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเพื่อแลกกับระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานขึ้น หรือเสนอระยะเวลาทดลองใช้
- รู้คุณค่าของตัวเอง: แม้จะยืดหยุ่น แต่ก็อย่าให้ลูกค้าเหยียบย่ำคุณจนเกินไป รู้ว่าเมื่อใดที่การประนีประนอมกำลังมากเกินไป และเรียนรู้ที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจโดยรวมของคุณ
ศิลปะแห่งการขายสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่หน่วยงานต่างๆ พบเมื่อพยายามขายลูกค้าในโมเดลค่าบริการแบบรายเดือนคือ:
- ความมั่นใจต่ำเกี่ยวกับราคาของพวกเขา
- ความกลัวที่จะขอให้ลูกค้าผูกพันในระยะยาว และ
- การไม่สามารถถ่ายทอดคุณค่าที่พวกเขานำมาสู่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
คุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้:
- วัดผลลัพธ์ของคุณ: คุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้อะไรบ้างผ่านงานของคุณ? บ่อยครั้งคุณจะพบว่าบริษัทที่ปรึกษาพูดว่า "เราช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตโดยช่วยด้านการตลาด" อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครจะขยายธุรกิจด้วยข้อเสนอนั้น คุณต้องระบุให้ชัดเจนและมีความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกขึ้น 200% ให้หาว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อจำนวนลูกค้าเป้าหมายอย่างไร มีลูกค้าใหม่เข้ามาเท่าไร และคุณจะสามารถสร้างมูลค่าได้เท่าไรหากทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2, 3 หรือ 5 ปี
- ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ: อย่าพยายามนำเสนอรูปแบบการคิดค่าบริการแบบรายเดือนกับลูกค้าใหม่ทันที ควรเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาก่อน คุณคงไม่ซื้อเสื้อผ้าจากร้านโดยไม่ได้ลองใส่ก่อนใช่ไหม? ดังนั้น ทำไมลูกค้าของคุณถึงจะยอมให้คำมั่นสัญญาครั้งใหญ่เพียงเพราะคุณขอ? การเสนอทดลองใช้ฟรีสามารถเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณสามารถทำอะไรให้พวกเขาได้บ้าง คุณยังสามารถขายการโทรค้นหาข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับลูกค้าได้อีกด้วย ท้ายที่สุดแล้ว การขายการมีส่วนร่วมล่วงหน้าในราคา $500-$3,000 นั้นง่ายกว่าการขายโครงการมูลค่า $5,000-$100,000 มาก
- เสนอส่วนลดค่าบริการรายเดือน: ลูกค้าหลายคนอาจสงสัยที่จะจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่เห็นบริการของคุณก่อน ลูกค้าอาจคิดว่าหากพวกเขาสามารถจ่ายคุณ $100 ต่อชั่วโมงทุกครั้งที่คุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับพวกเขา ทำไมพวกเขาต้องจ่ายคุณ $10,000 ล่วงหน้าสำหรับ 100 ชั่วโมง? เพื่อตอบสนองพวกเขา คุณสามารถเสนอส่วนลดขั้นต่ำระหว่าง 5% ถึง 15% สำหรับค่าบริการรายเดือนของคุณ
- จัดทำรายงานความคืบหน้า: ลูกค้าต้องการทราบความคืบหน้าของสิ่งที่พวกเขาได้รับจากเงินที่พวกเขาจ่าย ดังนั้น การจัดทำรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณขายและรักษาลูกค้าไว้ผ่านรูปแบบการรับงานแบบค่าบริการรายเดือน รายงานนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากความสัมพันธ์แบบค่าบริการรายเดือน
ข้อดีและความท้าทายของการเป็นที่ปรึกษาแบบรายเดือน
นี่คือข้อดีและข้อเสียบางประการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่การจ่ายเงินล่วงหน้าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และเมื่อใดที่ไม่เหมาะสม
ข้อดี
- รายได้ที่มั่นคง: ข้อดีที่สำคัญที่สุดจากการรับงานที่ปรึกษาแบบรายเดือนคือรายได้ที่สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และรับประกันสำหรับเอเจนซี่ของคุณ สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่คุณอาจเผชิญจากการชำระเงินล่าช้า
- ความสัมพันธ์ระยะยาว: การให้คำปรึกษาแบบต่อเนื่องช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และให้กระแสเงินสดที่มั่นคง ช่วยให้คุณรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และวางแผนการเติบโต
- ความยืดหยุ่นของขอบเขตงาน: การรับงานแบบค่าบริการรายเดือนตามเวลาช่วยให้คุณช่วยเหลือลูกค้าในหลากหลายงานที่อยู่ในความเชี่ยวชาญของคุณ ไม่ใช่แค่โครงการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของคุณและช่วยให้คุณสร้างผลงานที่หลากหลาย
- การเข้าถึง: ลูกค้าต้องการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ตามต้องการ ข้อตกลงแบบค่าบริการรายเดือนสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาของคุณได้ก่อนใคร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าของคุณ
ข้อเสีย
- ความพึงพอใจในตนเอง: การพึ่งพาค่าบริการรายเดือนมากเกินไปอาจนำไปสู่ความพึงพอใจในตนเองและการขาดนวัตกรรมได้ สาเหตุนี้เกิดจากการมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงเป็นเวลานานโดยไม่เผชิญกับการแข่งขัน และอาจลดอัตราการรักษาลูกค้าของคุณได้ วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหานี้คือการนำโซลูชันเช่น ClickUp มาใช้ ด้วยความช่วยเหลือจากClickUp Goals คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือการติดต่อกับลูกค้าใหม่ ๆ ที่มีขอบเขตงานที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ และวัดความก้าวหน้าของแต่ละเป้าหมายของคุณได้
- ความยืดหยุ่นของลูกค้าที่จำกัด: รูปแบบการจ้างงานแบบรีเทนเนอร์อาจดูจำกัดสำหรับลูกค้าของคุณ เนื่องจากพวกเขาจะถูกจำกัดให้ทำงานกับคุณเท่านั้น โดยไม่มีโอกาสค้นหาทางเลือกอื่น ทางแก้ไขคือการมีผลงานที่ออกแบบมาอย่างดีหรือเสนอการทดลองใช้งานฟรีเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้น
ตามที่คุณอาจสังเกตเห็น เราไม่ได้กล่าวถึงข้อเสียมากนัก นั่นเป็นเพราะว่ารูปแบบการว่าจ้างที่ปรึกษาแบบคงที่มีข้อเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
บริหารจัดการค่าธรรมเนียมการว่าจ้างที่ปรึกษาของคุณด้วย ClickUp
การมีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาประจำสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของเอเจนซี่ของคุณได้หากใช้อย่างรอบคอบ พวกเขาช่วยให้คุณมีรายได้ที่มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาการอนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินรายเดือนของคุณ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเนื่องมาจากการชำระเงินล่าช้าได้อย่างมาก
มันยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น ช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีต่อสุขภาพ ขยายขอบเขตการทำงานของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม การรักษาลูกค้าเก่าหรือการหาลูกค้าใหม่ผ่านข้อตกลงแบบค่าบริการคงที่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป และคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะทำงานหนักบ้าง
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาของ ClickUpเข้ามามีบทบาท มันเป็นโซลูชันการจัดการโครงการระดับพรีเมียมที่ช่วยให้คุณร่างข้อตกลง ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูล สร้างรายงาน แสดงภาพการเติบโต และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด—ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมที่จะได้รับค่าตอบแทนประจำด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของคุณ
ClickUpยังมีเทมเพลตการให้คำปรึกษาหลายแบบเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการเตรียมข้อตกลง เอกสาร หรือรายงาน
ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้อย่างง่ายดายและนำเสนอคุณค่าที่แท้จริงที่คุณมอบให้พวกเขา—ไม่ต้องเดาอีกต่อไป ไม่ต้องจัดการไฟล์ที่กระจัดกระจาย และที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องเผชิญกับลูกค้าที่ไม่พอใจใช้บริการให้คำปรึกษาของ ClickUpได้ฟรีวันนี้