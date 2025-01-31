เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในมาเลเซีย

หลังจากใช้เวลาหลายปีในวงการขายและการตลาด ฉันได้ตรวจสอบระบบ CRM มาหลายระบบแล้ว ตั้งแต่การจัดการกับกระบวนการขายที่ซับซ้อนไปจนถึงการดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพ ระบบ CRM ที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด โดยเฉพาะในมาเลเซีย การเลือกสิ่งที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM 10 อันดับแรกในมาเลเซียที่คุณต้องพิจารณาในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM มาเลเซีย?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในมาเลเซีย ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- การแปลให้เหมาะกับท้องถิ่น: รองรับตลาดมาเลเซียหรือไม่ รวมถึงการรองรับภาษาบาฮาซา มาเลเซีย และตัวเลือกราคาตามภูมิภาค?
- ความสามารถในการขยายตัว: สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้หรือไม่ รองรับความต้องการในอนาคตได้หรือไม่
- การผสานรวม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่นหรือไม่?
- คุณสมบัติ: มีฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น การจัดการระบบขาย, การให้คะแนนลูกค้า, และการตลาดอัตโนมัติ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อลดเวลาในการฝึกอบรมหรือไม่?
- การสนับสนุนลูกค้า: มีการให้การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และสามารถเข้าถึงได้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหรือไม่?
- การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้หรือไม่?
ตามรายงานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2023 ของ PWC พบว่า 73% ของผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่ได้รับการสำรวจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องมีระบบ CRM ที่อนุญาตให้ตั้งค่าการเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด
10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในมาเลเซียที่ควรใช้
ตอนนี้ มาสำรวจผู้แข่งขัน CRM ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงการขายและการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่โซลูชันการจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังมีฟังก์ชัน CRM ที่แข็งแกร่งอีกด้วย แนวทางแบบครบวงจรของ ClickUp ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการโครงการ งานและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบ CRM ของ ClickUpคือ ระดับการปรับแต่งที่สูงมาก คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือ CRM ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การปรับแต่งฟิลด์และสถานะไปจนถึงการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ไม่เหมือนใคร คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่า CRM ของคุณจะทำงานอย่างไร ด้วยการใช้ClickUp Views คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวมว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังก้าวหน้าไปอย่างไรตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ClickUp's CRM ช่วยให้คุณเห็นสถานะของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย—เช่น "กำลังหาลูกค้า" หรือ "พร้อมปิดการขาย"
ทำไม ClickUp ถึงเป็นระบบจัดการโครงการ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในมาเลเซีย
ด้วย ClickUpการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานขายเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สมาชิกทีมขายสามารถสื่อสารภายในงาน แบ่งปันเอกสาร และให้ทุกคนรับรู้ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ ClickUp มีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ทรงพลัง คุณสามารถ สร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ขุดค้นข้อมูลการขาย และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลทั้งหมดจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไปยัง ClickUp CRM ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ClickUpมีเทมเพลต CRM ฟรีที่มีฟิลด์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์การขายของคุณ
ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถ:
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของคุณให้เป็นรายการแยกต่างหาก
- ปรับแต่งวงจรการขายของคุณทั้งหมด หากกระบวนการขายของคุณมีขั้นตอนเช่น "การโทรค้นหา" และ "ส่งใบเสนอราคา" คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับดีลและผู้ติดต่อ
ความสวยงามของระบบ CRM ของ ClickUp คือความยืดหยุ่น คุณสามารถเพิ่มหรือลบคุณสมบัติจากเทมเพลตเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ต้องการขั้นตอนสำหรับ "รอความคิดเห็นจากลูกค้า" หรือไม่? ง่ายมาก! ต้องการรายการแยกต่างหากสำหรับลูกค้าเก่าหรือไม่? ไม่มีปัญหา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า: รวบรวมข้อมูลติดต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และแม้แต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลสำคัญจากสเปรดชีตที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
- จัดการกระบวนการขายของคุณด้วยภาพ: มองเห็นเส้นทางของลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้อย่างชัดเจนด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้ พร้อมขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดเอง ลากและวางลูกค้าเป้าหมายระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น "การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย" "การคัดกรอง" และ "การปิดการขาย" ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทั้งทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUp ตั้งค่างานอัตโนมัติให้ทำงานตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เช่น การส่งอีเมลติดตามเมื่อผู้ติดต่อถึงขั้นตอนที่กำหนด ช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ: ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยฟังก์ชันแชทและอีเมลในตัว พูดคุยข้อเสนอ ตอบข้อสงสัย และรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ใน CRM อย่างเป็นระบบด้วยChat Viewและความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้หลายอีเมลแยกกัน
- ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล: ClickUp ได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และถือใบรับรอง ISO 27001, ISO 27017 และ ISO 27018 ซึ่งเป็นการรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่สูงในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาสี่แบบเพื่อตอบโจทย์ทุกทีม:
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
"Clickup ช่วยให้ฉันและทีมของฉันจัดการทุกคำสั่งซื้อตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงดีลใหญ่ ๆ ทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี เราสามารถปรับแต่งฟิลด์ใด ๆ ให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจใด ๆ ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอกผ่านเว็บฮุคได้อีกด้วย ฉันชอบใช้สิ่งนี้มาก ๆ"
2. Salesforce
Salesforce เป็นยักษ์ใหญ่ด้าน CRM ที่เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการขยายตัว. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการขายซับซ้อน และมีปริมาณข้อมูลลูกค้าและการติดต่อสื่อสารสูง.
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย สุขภาพของกระบวนการขาย และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมแต่ละคน
ฉันยังชอบ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลและการอัปเดตต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ฉันมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูงเพื่อตั้งค่ารายงานแบบโต้ตอบและแสดงข้อมูลสำคัญด้านการขาย
- ใช้ประโยชน์จาก Einstein Analytics เพื่อทำนายยอดขาย, ระบุปัจจัยเสี่ยงของดีล, และตัดสินใจขั้นตอนต่อไปเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดและปิดการขายได้เร็วขึ้น
- ทำให้งานขายที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและเครื่องมือเวิร์กโฟลว์อันทรงพลังของ Salesforce
- ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม "แซนด์บ็อกซ์" เพื่อทดสอบการปรับแต่งและการผสานรวมโดยไม่กระทบต่อข้อมูลจริงของคุณ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Salesforce อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ความสามารถในการปรับแต่งของ Salesforce อาจต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคภายในองค์กรหรือการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษา Salesforce
- Salesforce อาจมีราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคา Salesforce
Salesforce มีราคาให้เลือกตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก, การขาย, การตลาด, และบริการคลาวด์สำหรับการขาย เป็นต้น ราคาสำหรับการขายคือ:
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
เมื่อเราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้เมื่อสี่ปีที่แล้ว เรามีกระบวนการทำงานแบบแมนนวลจำนวนมาก และต้องใช้เวลานานกว่าในการดำเนินงานต่างๆ เรายังขาดความเข้าใจและการมองเห็นในความท้าทายและลำดับความสำคัญของลูกค้ามากพอสมควร เราได้พัฒนาอย่างมาก และ Salesforce ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากเราในฐานะผู้ให้บริการโซลูชัน ด้วยการใช้ Salesforce เพื่ออัตโนมัติกระบวนการที่เคยทำด้วยมือ เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ ลูกค้าที่มีคุณค่าของเรา" นายวันกล่าว
3. ฮับสปอต
HubSpot ได้สร้างตำแหน่งที่โดดเด่นให้กับตัวเองในฐานะแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่ง ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติความพยายามทางการตลาด, และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจากแพลตฟอร์มเดียว
สิ่งที่ทำให้ HubSpot โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างแท้จริงคือการจัดการระบบท่อการขาย ด้วยระบบนี้ ฉันสามารถมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ และข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของสถานะปัจจุบันได้อย่างชัดเจน สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถคาดการณ์โอกาสได้อย่างแม่นยำและจัดลำดับความสำคัญของลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- จัดเก็บรายชื่อติดต่อ ติดตามข้อเสนอ และจัดการงาน ทั้งหมดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
- สร้างลำดับอีเมลอัตโนมัติ ดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และให้คะแนนลูกค้าตามระดับการมีส่วนร่วมเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมสำหรับการติดต่อขาย
- ออกแบบหน้า landing page ที่มีการแปลงสูงและสร้างแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพโดยตรงใน HubSpot
- กำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียโดยตรงจาก HubSpot และติดตามประสิทธิภาพของพวกเขาเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียของคุณ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ระดับ CRM ฟรีให้บริการรายงานพื้นฐาน แต่การวิเคราะห์การขายอย่างลึกซึ้งและรายงานตามความต้องการต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติและการขายแบบครบวงจรของ HubSpot ต้องการการสมัครสมาชิกในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อน
ราคาของ HubSpot
- Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
"เราจำเป็นต้องนำมาใช้ระบบ CRM และบริหารการตลาด, การขาย, และการบริการอย่างเป็นระบบมากขึ้น. HubSpot ช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานได้ด้วยความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น. งานเอกสารรวดเร็วขึ้น และพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพา IT มากนัก."
4. เซจ
Sage CRM มอบโซลูชัน CRM ที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่ง ผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี Sage ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจในมาเลเซียที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Sage แล้ว
สำหรับผม Sage โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่มี แดชบอร์ดแบบกำหนดเองและโต้ตอบได้ ผมสามารถปรับแต่งให้แสดงเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับผม เช่น ความคืบหน้าของดีลหรืองานที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ Sage ยังผสานการทำงานกับปฏิทินของผมได้อย่างราบรื่น ทำให้ผมสามารถนัดหมายและส่งคำเชิญประชุมได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Sage
- เซจเป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่มีประสบการณ์ CRM จำกัด
- วางแผน, ติดตาม, และวิเคราะห์แคมเปญการตลาดได้โดยตรงภายใน Sage CRM. วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ, จัดการงบประมาณการตลาด, และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
- เข้าถึงข้อมูล CRM ที่สำคัญและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแอปมือถือของ Sage CRM
- Sage นำเสนอเวอร์ชัน CRM ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของภาคส่วนเฉพาะ เช่น การก่อสร้าง การผลิต และการจัดจำหน่าย
- รองรับหลายภาษาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคุณในมาเลเซียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของเซจ
- ความสามารถในการขยายขนาดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากที่มีความต้องการซับซ้อนอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล
- Sage CRM ทำงานได้เฉพาะกับซอฟต์แวร์บัญชี Sage เท่านั้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า
การตั้งราคาแบบชาญฉลาด
- Sage On Cloud: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sage On-Premise: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sage
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 5/5 (50+ รีวิว)
เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ค้าปลีก, Phygital เป็นแนวคิดที่ควรคำนึงถึงสำหรับผู้บริโภคชาวมาเลเซีย. ในขณะที่ 43% ของประชากรที่สำรวจระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การช้อปปิ้งออนไลน์, หลายคนยังคงต้องการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของการช้อปปิ้งทางกายภาพและออนไลน์เข้าด้วยกันหากเป็นไปได้, โดยใช้บริการ 'คลิกและรับ' เป็นต้น.
5. ระบบ CRM ที่สอง
Second CRM แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่พัฒนาโดยมาเลเซีย ตอบสนองความต้องการของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเน้นการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการรวมศูนย์การดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วย ฟีเจอร์การตลาดทางอีเมลและ SMS ที่ครอบคลุม รวมถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการตลาดแบบกลุ่ม ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ฉันติดต่อและติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนการแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอันดับสองของ CRM
- อนุญาตให้มีการทำงานอัตโนมัติแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยค่อยๆ อัตโนมัติงานต่างๆ เพื่อลดการรบกวนและเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ให้สูงสุด
- ตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการกระทำเพื่อประหยัดเวลาและทำให้การดำเนินการของกระบวนการสำคัญเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและเข้าถึงข้อมูล CRM ที่สำคัญได้แม้ในขณะออฟไลน์ด้วยแอปมือถือของ Second CRM
- มันขยายไปถึงการอัตโนมัติของงานข้ามแผนก รวมถึงการตลาด การเงิน และทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการอัตโนมัติธุรกิจ
ข้อจำกัดที่สองของระบบ CRM
- การรับรู้แบรนด์ที่จำกัดนอกประเทศมาเลเซีย
- การผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายใหญ่
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
ราคา CRM ครั้งที่สอง
- CRM Foundation ระดับที่สอง: $4.25/เดือนต่อผู้ใช้
ตัวเลือกเสริม CRM เพิ่มเติม
- ยอดขาย (สำหรับทีมขาย): $25.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการ (สำหรับทีมบริการ): $25. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว CRM ครั้งที่สอง
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมีจำกัดเนื่องจากเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
"การดำเนินงานของเราค่อนข้างซับซ้อน และ Second CRM สามารถให้บริการโซลูชันแบบองค์รวมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของเราทุกประการได้ การสนับสนุนที่รวดเร็ว และพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ"
6. วันจันทร์ CRM
Monday CRM เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่โดดเด่นและเน้นการทำงานร่วมกันของทีม เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนและทำให้กระบวนการขายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
วิธีการแบบภาพของวันจันทร์ช่วยให้ความก้าวหน้าชัดเจนราวกับแก้วคริสตัล ทำให้ฉันมองเห็นจุดติดขัดได้ในทันทีและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Monday ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่าง "บัตรรายการ" ที่สามารถเข้าถึง ภาพรวมที่ครอบคลุมของแต่ละดีล รวมถึงประวัติการสื่อสาร บันทึก และแม้แต่ไฟล์แนบในมุมมองแบบบัตร ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับบริบทที่ไม่จำเป็นและทำให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดพร้อมใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์
- ใช้รูปแบบกระดานคัมบัง ช่วยให้คุณจัดการดีลในกระบวนการขายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
- ปรับแต่งบอร์ด เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับ CRM ให้เข้ากับกระบวนการขายของคุณ
- เชื่อมต่อ Monday CRM กับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล ซอฟต์แวร์บัญชี และแอปจัดการโครงการ
- ร่วมมือกันโดยตรงในข้อตกลงโดยการแนบเอกสารและแชร์บันทึก ส่งเสริมการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้นโดยการกำจัดหัวข้ออีเมลที่กระจัดกระจาย
ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
- มีความเชี่ยวชาญในการจัดระเบียบภาพ แต่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการมุมมองข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมาย, ดึงข้อมูลจากพวกมัน และหลังจากนั้นสามารถสร้างตรรกะการอัตโนมัติเพื่อประมวลผลข้อมูลนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถดึงตั๋วลูกค้าจาก Zendesk เมื่อมันเข้ามา, เริ่มตัวจับเวลา, ส่งงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดเส้นตายไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องตามประเภทของตั๋ว และปิดตั๋วเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
7. Pipedrive
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่เน้นการขาย ได้รับการยกย่องในด้านภาพรวมของกระบวนการขายที่เข้าใจง่ายและวิธีการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่อิงตามกิจกรรม เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการ มุมมองที่ชัดเจนของกระบวนการขาย และมุ่งเน้นการผลักดันการปิดการขาย
ชุดคุณสมบัติการจัดการกิจกรรมที่ครอบคลุมของมันช่วยให้ฉันสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มกิจกรรมที่กำหนดเอง เช่น การโทร อีเมล หรือการประชุม ให้กับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ แนะนำงานติดตามผลตามประวัติ และอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ลากและวางดีลระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ดูความคืบหน้าได้ทันที และระบุจุดติดขัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ
- ติดตามกิจกรรมการขายทั้งหมดของคุณ ตั้งเป้าหมายกิจกรรมรายวัน และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมใดที่สัมพันธ์กับการปิดการขาย
- บันทึกอีเมลไปยังดีลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ, กำหนดเวลาอีเมลได้โดยตรงจาก CRM, และรักษาศูนย์กลางการสื่อสารที่รวมศูนย์สำหรับการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด
- สร้างและแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในทีมของคุณด้วยการสร้างคู่มือการขายที่ปรับแต่งได้
- สร้างการคาดการณ์โดยอิงจากข้อมูลในท่อการขาย ข้อมูลกิจกรรม และแนวโน้มในอดีต เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้คุณคาดการณ์ประสิทธิภาพการขายได้
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติมีพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM ที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ไม่มีให้บริการมุมมองข้อมูลอย่างละเอียดหรือคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2500+ รีวิว)
"ระบบ CRM ที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้งานง่ายและติดตามได้สะดวก จัดการและจัดโครงสร้างได้ง่ายในฐานะผู้จัดการ ขณะเดียวกันก็เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายในฐานะพนักงานขาย"
8. Freshsales
Freshsales เป็นระบบ CRM ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้า และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM ที่ส่งเสริมการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในรูปแบบการสนทนา
หนึ่งในสิ่งที่ฉันพบว่าเป็นเรื่องยากที่สุดคือการเขียนอีเมลที่ดึงดูดความสนใจ ด้วย Freddy ผู้ช่วย AI ของ Freshsales กระบวนการนี้ง่ายกว่าที่เคย มันสามารถช่วยคุณ สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและน่าดึงดูดใจ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ระบุธีมหลักหรือโทนที่ต้องการ แล้ว Freddy จะสร้างหัวข้ออีเมลและเนื้อหาอีเมลตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประเมินคะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมออนไลน์
- รวมช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, โทรศัพท์, และข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ ไว้ในกล่องข้อความเดียว
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และรับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์ด้วย Freddy ผู้ช่วย AI ของ Freshsales Freddy สามารถแนะนำขั้นตอนถัดไปสำหรับดีลต่างๆ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และแม้แต่ทำนายผลลัพธ์การขายได้
- Freshsales มีระบบโทรศัพท์ในตัว ช่วยขจัดความจำเป็นในการเชื่อมต่อ VoIP แยกต่างหาก
- ฝังวิดเจ็ตการแปลภายใน Freshsales โดยใช้การผสานรวม Freshworks Localize เพื่อการรองรับภาษาที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากที่มีความต้องการซับซ้อน
- จุดแข็งของ Freshsales อยู่ที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ สำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM แบบดั้งเดิมมากขึ้น พร้อมรายงานที่ครอบคลุมหรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นอย่างลึกซึ้ง อาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า
ราคาของ Freshsales
- เวอร์ชันฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- การเติบโต: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. บิทริกซ์24
Bitrix24 จัดตำแหน่งตัวเองเป็นโซลูชันครบวงจรที่นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสาร ระบบ CRM ต่างๆ การจัดการโครงการ และแม้กระทั่งฟังก์ชันการทำงานของ HR เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มเดียวในการจัดการหลายแง่มุมของการดำเนินงาน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขยายกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายในระดับนานาชาติ Bitrix24 สามารถช่วยคุณเช่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เสียค่าบริการ, หมายเลขท้องถิ่น, และหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศใน 43 ประเทศภายในบัญชี Bitrix24 ของคุณได้ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรในมาเลเซียที่กำลังพยายามก่อตั้งธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือตลาดโลกอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- Bitrix24 มีแผนฟรีที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชัน CRM, เครื่องมือจัดการงาน, ช่องทางการสื่อสารภายใน, และแม้กระทั่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์แบบจำกัด
- ก้าวไปไกลกว่า CRM แบบดั้งเดิมด้วยการผสานคุณสมบัติของระบบอินทราเน็ตทางสังคม เข้าถึงพนักงานทุกคนผ่านฟีดสังคมของบริษัท สร้างกลุ่มการหารือ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความร่วมมือมากขึ้น
- มีฟังก์ชันการโทรและประชุมทางวิดีโอในตัว
- จัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและเข้าถึงข้อมูล CRM ที่สำคัญด้วยแอปมือถือของ Bitrix24
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- คุณสมบัติที่หลากหลายใน Bitrix24 อาจหมายถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจบางราย
- สำหรับทีมหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการที่เรียบง่าย จำนวนฟีเจอร์ที่ Bitrix24 นำเสนออาจมากเกินไปและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ราคา Bitrix24
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
10. Oracle NetSuite CRM
Oracle NetSuite CRM ออกแบบมาเพื่อรองรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จากชุดแอปพลิเคชันธุรกิจบนคลาวด์ของ NetSuite ที่ครอบคลุม (ERP, บัญชี, การจัดการสินค้าคงคลัง) โดยมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรที่บูรณาการ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานร่วมกับระบบนิเวศของ NetSuite ได้อย่างราบรื่น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือ คุณสมบัติการรับรู้รายได้ ของมัน NetSuite สามารถช่วยอัตโนมัติกระบวนการรับรู้รายได้ทั้งหมดของฉันได้ ด้วยการป้อนเงื่อนไขของสัญญาของฉัน รวมถึงเป้าหมายและตารางการส่งมอบเป็นข้อมูลนำเข้า ฉันสามารถให้ระบบคำนวณจำนวนรายได้ที่เหมาะสมที่จะรับรู้ในแต่ละงวดบัญชีได้
สิ่งนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการคำนวณด้วยตนเองและรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรู้รายได้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินของมาเลเซีย (MFRS) 15
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle NetSuite CRM
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ NetSuite
- นำเสนอฟังก์ชันการจัดการการรับรู้รายได้ขั้นสูง ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- จัดการคำสั่งซื้อได้โดยตรงภายใน NetSuite CRM. ออกใบเสนอราคา, สร้างคำสั่งซื้อ, และติดตามกระบวนการจัดส่งได้อย่างราบรื่น, ไม่ต้องสลับระบบระหว่างระบบต่าง ๆ
- จัดการกับความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการขายสูงและกระบวนการขายที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Oracle NetSuite CRM
- NetSuite CRM เป็นที่รู้จักในเรื่องของราคาที่สูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
- คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัดรู้สึกท่วมท้น
- คุณค่าที่แท้จริงของ NetSuite CRM อยู่ที่การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ NetSuite หากคุณไม่ได้ใช้ชุดแอปพลิเคชัน NetSuite ที่ครอบคลุม การผสานรวมนี้จะไม่มีความหมาย
ราคาของ Oracle NetSuite CRM
ติดต่อ Oracle เพื่อขอรายละเอียดราคา
Oracle NetSuite CRM คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 1/5 (1500+ รีวิว)
จัดการ CRM ของคุณให้เป๊ะเหมือนมืออาชีพด้วย ClickUp
ระบบ CRM ที่ดีที่สุดคือระบบที่เข้ากันได้ดีกับทีมของคุณและช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้น อย่างตรงไปตรงมา
ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชัน CRM ที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ มันก้าวข้ามขีดความสามารถของ CRM แบบดั้งเดิม โดยให้คุณจัดการงาน โครงการ การสื่อสาร และแน่นอน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและราคาที่สมเหตุสมผลของ ClickUp ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาดในมาเลเซีย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสัมผัสกับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในมาเลเซียและปิดการขายได้มากขึ้น!