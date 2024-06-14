แบบแผนการสอนใน Google Docs

การวางแผนการสอนอาจรู้สึกเหมือนการเดินบนเชือกเส้นเดียว; มันต้องการความสมดุลอย่างระมัดระวังเพื่อจัดการกับหลายวิชาและตอบคำถามของนักเรียนในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย—การสอนที่มีประสิทธิภาพ
แต่เอาจริง ๆ นะ: การจัดการกับความไม่สอดคล้องในการจัดรูปแบบและรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในแผนการสอนของคุณอาจทำให้คุณหลุดโฟกัสได้
Google Docs เป็นพันธมิตรในการออกแบบแผนการสอนมาเป็นเวลานาน ความยืดหยุ่น ความคุ้นเคย และการเข้าถึงที่สะดวกของมันช่วยให้ครูสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงในห้องเรียนได้
เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตการวางแผนบทเรียนของ Google Docs ฟรีจำนวนสี่รายการ และทางเลือกเพิ่มเติมอีก 10 รายการที่ทันสมัยกว่า เพื่อแนะนำแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับเอกสารการจัดการชั้นเรียนของคุณ
มาสำรวจกันว่าเทมเพลตที่แก้ไขได้เหล่านี้จะปฏิวัติวิธีการวางแผนการสอนของคุณได้อย่างไร ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสารและมุ่งเน้นไปที่ความหลงใหลในการสอนของคุณมากขึ้น เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแผนการสอนของคุณจากดีให้กลายเป็นยอดเยี่ยม! 🧑🏫
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการสอนที่ดีใน Google Docs?
แบบแผนการสอนที่ดีใน Google Docs มักช่วยให้กระบวนการวางแผนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น. แบบแผนนี้ควรบันทึกเส้นทางการสอนของคุณและเป้าหมายการเรียนรู้ควบคู่ไปกับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเซสชั่น.
มาดูคุณสมบัติหลักบางประการที่เอกสารแผนการสอนที่ดีใน Google Docs ต้องมี:
- โครงสร้าง: ส่วนต่าง ๆ ของแต่ละบทเรียนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์, วัสดุ, งานที่ต้องทำ, และการประเมินผล เพื่อให้การเตรียมบทเรียนมีความครอบคลุม
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสอนและขนาดชั้นเรียนที่แตกต่างกันได้ เพื่อรองรับรูปแบบการสอนที่หลากหลายสำหรับวิชาต่างๆ และความต้องการพิเศษ
- ความชัดเจน: การออกแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน พนักงานประจำ หรือครูผู้สอนแทน สามารถเข้าใจได้อย่างสะดวก
- การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล: ความสามารถในการฝังหรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกโดยตรง เช่น วิดีโอการสอน เอกสารอ่านเสริม หรือกิจกรรมเชิงโต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
- ประสิทธิภาพ: คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น เมนูแบบดรอปดาวน์ รายการตรวจสอบ และมาตรฐานที่กรอกไว้ล่วงหน้าซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา
- การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง: รวมถึงส่วนหรือคุณลักษณะที่ช่วยให้การนำข้อเสนอแนะจากนักเรียนหรือการทบทวนจากเพื่อนร่วมงานไปปรับปรุงได้ง่ายขึ้น และช่วยในการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง
แบบแผนการสอนบน Google Docs
นี่คือเทมเพลตแผนการสอนสำหรับครูฟรีบน Google Docs เพื่อช่วยให้คุณบันทึก ติดตาม พิมพ์ และแบ่งปันเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1. แม่แบบแผนการสอนรายวันสำหรับพื้นฐาน Google Docs โดย CloudHQ
เทมเพลตแผนการสอนรายวันสำหรับครู Google Docs Basic Building Blocks โดย CloudHQ ได้รับการออกแบบมาสำหรับครูที่ต้องการเครื่องมือวางแผนการสอนรายวันที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา โดยจัดระเบียบแผนการสอนและกิจกรรมประจำวันอย่างกระชับ พร้อมรายการคุณสมบัติที่ละเอียดเพื่อช่วยให้การจัดระเบียบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ให้รูปแบบที่ง่ายต่อการติดตามสำหรับการอธิบายกิจกรรมอย่างละเอียด และเน้นวัสดุที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลให้เสร็จสมบูรณ์ เหมาะสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา หากคุณเป็นครูใหม่ สามารถให้กรอบการทำงานที่ง่ายเพื่อครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญของบทเรียนประจำวันได้
เทมเพลตนี้มีการออกแบบที่เรียบง่ายและลดทอนความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกไป มอบแนวทางตรงในการวางแผนบทเรียน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาการสอนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เสียสมาธิไปกับกระบวนการวางแผน
2. แม่แบบแผนการสอนอีเลิร์นนิง Google Docs โดย GooDocs
เทมเพลตแผนการสอนอีเลิร์นนิง Google Docs โดย GooDocs นี้ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรการศึกษาดิจิทัล เหมาะสำหรับห้องเรียนเสมือนจริงและการสอนออนไลน์ เทมเพลตนี้ช่วยในการจัดโครงสร้างชั้นเรียนอีเลิร์นนิงอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณจะมีส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการตั้งค่าเทคโนโลยีและเครื่องมือ AI ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน การใช้กลยุทธ์การประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียน และการติดตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่สำคัญ
เหมาะสำหรับครูที่สอนออนไลน์และต้องการรักษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้สูง เพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในชุดเครื่องมือการสอนออนไลน์ของคุณ และตั้งเป้าหมาย SMARTที่สามารถบรรลุได้สำหรับนักศึกษาที่เรียนทางไกล
เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น การจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรมได้ ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบยังนำเสนอวิธีการประเมินผลแบบเสมือนจริงและเคล็ดลับฟรีเพื่อรักษาประสิทธิภาพของนักเรียนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
3. แม่แบบแผนการสอนหน่วยหลักสูตร Google Docs โดย Template.net
เทมเพลตแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้สำหรับ Google Docs นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับผู้สอนที่วางแผนหลักสูตรระยะยาว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีความสอดคล้องในด้านการสร้างแบรนด์ และใช้งานง่าย
คุณสามารถแบ่งหน่วยการเรียนรู้ขนาดใหญ่เป็นบทเรียนย่อยและให้ภาพรวมของเส้นทางการศึกษาของหลักสูตรได้ เหมาะสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการวางแผนวิชาของตนในระยะเวลาหลายเดือน
คุณสามารถทำให้เทคนิคการวางแผนอย่างละเอียดง่ายขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาคำแนะนำการจัดรูปแบบที่เข้มงวดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การผสานรวมวิธีการสอนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ตั้งแต่การบรรยาย การอภิปราย ไปจนถึงการเรียนรู้แบบโครงงานและการสอนผ่านปัญญาประดิษฐ์
แผนการสอนนี้ถูกจัดโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดเกี่ยวกับแนวทางการสอน ซึ่งช่วยให้ครูสามารถประเมินและปรับปรุงหน่วยการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นเมื่อดำเนินการไป
💡เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แผนการสอนเหล่านี้เพื่อสร้างสื่อการสอนเป็นงานเสริมและขายเป็นเนื้อหาดิจิทัลในช่องทางเฉพาะของคุณได้
4. แม่แบบแผนการสอน Google Docs โดย TPT
เทมเพลตแผนการสอน Google Docs นี้มีความสมดุลที่ดี โดยให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผนอย่างละเอียดในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้ ส่วนต่างๆ สำหรับการจัดวางวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนแบบหลากหลายรองรับวิชาและวิธีการสอนที่หลากหลาย
โปรดพิจารณาเทมเพลต Google Docs นี้หากคุณต้องการเอกสารที่ครอบคลุมพร้อมเครื่องมือ AI ที่ปรับใช้ได้สำหรับการวางแผนบทเรียนซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ทางการศึกษาหลายรูปแบบ
คุณจะเพลิดเพลินเป็นพิเศษกับฟีเจอร์การวางแผนร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ครูท่านอื่นสามารถมีส่วนร่วมและแก้ไขแผนการสอนได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบนิเวศการสอนแบบร่วมมือ ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการหลักสูตรข้ามวิชา
ข้อจำกัดของการใช้ Google Docs สำหรับเทมเพลตแผนการสอน
แม้ว่าจะมีข้อดี แต่การใช้ Google Docs สำหรับเทมเพลตการวางแผนบทเรียนก็มีข้อจำกัดบางประการ:
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด: ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานและการเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ
- ความไม่สอดคล้องในการจัดรูปแบบ: ปัญหาเมื่อแปลงไป/มาจากรูปแบบอื่น เช่น Microsoft Word
- การปรับแต่งเทมเพลต: เครื่องมือออกแบบพื้นฐานจำกัดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความลับและการควบคุมสื่อการศึกษาที่มีความอ่อนไหว
- การควบคุมเวอร์ชัน: อาจไม่ตอบสนองความต้องการสำหรับประวัติเอกสารที่ซับซ้อน
- ข้อจำกัดในการผสานรวม: การผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Google หรือแพลตฟอร์มการศึกษาเฉพาะทางมีจำกัด
- การพึ่งพาระบบนิเวศของ Google: เหมาะสำหรับใช้งานภายในระบบนิเวศของ Google ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Slides, Google Drive และ Google Sheets ซึ่งอาจทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแบบแยกเดี่ยวได้น้อยลง
- ไม่มีการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือมีน้อยมาก: ไม่มีการวิเคราะห์ในตัวสำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้กับเอกสาร
- การรองรับมัลติมีเดียแบบจำกัด: การฝังวิดีโอและสื่ออินเทอร์แอกทีฟมีความซับซ้อนมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
- คุณสมบัติอัตโนมัติ: ขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับเนื้อหาแบบไดนามิก
ทางเลือกสำหรับเทมเพลตแผนการสอนใน Google Docs
เมื่อพิจารณาข้อจำกัดข้างต้นแล้ว มาดู 10ทางเลือกของ Google Docsที่ได้รับการทดสอบแล้วสำหรับการพัฒนาแผนการสอน
เทมเพลตแผนการสอนฟรีเหล่านี้จากชุดการศึกษาที่ทรงพลังของ ClickUpบรรจุคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนการสอน การเขียน และการจัดทำเอกสารของคุณ พวกเขายังมอบความสามารถในการแก้ไขที่ง่ายและเทคนิคการประเมินผลเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
1. แม่แบบการวางแผนหลักสูตรโดย ClickUp
รวบรวมเอกสารการวางแผนหลักสูตรทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษา, ดัชนีบทเรียน, และแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ
เทมเพลตการวางแผนหลักสูตรของ ClickUpช่วย ออกแบบหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ตั้งแต่การมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ของหลักสูตรไปจนถึงการจัดหมวดหมู่เนื้อหาการบรรยาย คุณยังสามารถปรับแต่งและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มครูของคุณได้อีกด้วย
จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรที่สม่ำเสมอให้กับนักศึกษา และจัดให้บทเรียนและวัตถุประสงค์หลักของรายวิชาสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้มุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่น มุมมองไทม์ไลน์ มุมมองบอร์ด มุมมองปฏิทิน และมุมมองคู่มือ เพื่อ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดส่งงาน ผู้ร่วมงาน การประชุมทบทวน และอื่นๆ
คุณสมบัติการจัดโครงร่างของเทมเพลตช่วยให้รองรับการเพิ่มเติมเช่นคำอธิบายรายวิชาและนโยบายการให้คะแนน โดยรวมแล้วเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างหลักสูตรที่ครอบคลุมผ่านงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
2. แม่แบบแผนการสอนระดับวิทยาลัยโดย ClickUp
ด้วยเทมเพลตแผนการสอนระดับวิทยาลัยของ ClickUp คุณสามารถ ระดมความคิด ติดตาม และออกแบบแผนการสอนที่น่าสนใจ สำหรับการสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณร่วมสร้างและปรับแต่งเนื้อหาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับเนื้อหาหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ทำงานร่วมกับผู้สอนท่านอื่นและพัฒนาแผนการสอนรายสัปดาห์เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ฟีเจอร์ Custom Fieldsช่วยให้คุณป้อน ข้อมูลสำหรับโครงสร้างบทเรียน, เกรด, สถานะการประเมินผล และอื่นๆ ซึ่งช่วยจัดระเบียบลำดับโครงสร้างของแต่ละบทเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpคุณสามารถติดตามเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับงานเฉพาะและอัตโนมัติการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนทางอีเมลตามจุดตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. แม่แบบการวางแผนชั้นเรียนโดย ClickUp
การสร้างแผนการสอนสำหรับแต่ละชั้นเรียนอาจใช้เวลามากหากไม่มีกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเลือกหัวข้อและหัวข้อย่อยแม่แบบการวางแผนชั้นเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำตาม แผนงานเพื่อกำหนดส่วนย่อยและกิจกรรมที่จำเป็น ที่คุณต้องการได้
เทมเพลตนี้มอบกรอบการทำงานสำหรับการจัดระเบียบไฟล์การสอนของคุณล่วงหน้าและปฏิบัติตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคุณในชั้นเรียน
มันทำให้เป็น แผนการสอนรายวันที่เชื่อถือได้ซึ่งรวบรวมส่วนย่อยของบทเรียน และในที่สุดก็เตรียมโมดูลวิชาทั้งหมดโดยไม่ละเว้นหัวข้อหรือการประเมินใด ๆ
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณแนบเอกสารประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้องและประเมินความพร้อมของคุณก่อนการบรรยาย
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายการเตรียมงานหรือการให้คะแนนงาน ทุกสัปดาห์.
4. แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียนโดย ClickUp
การสร้างแผนการจัดการชั้นเรียนจะมอบแนวทางให้กับนักเรียนของคุณในการรักษาวินัยที่เหมาะสม
แบบแผนการจัดการห้องเรียนโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถระบุมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรมของนักเรียนได้ คุณยังสามารถใช้เพื่อ กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมและขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการประเมินในห้องเรียน
ด้วยเทมเพลตนี้จาก ClickUp คุณสามารถ สร้างกฎสำหรับการจัดที่นั่งและขั้นตอนการส่งการบ้าน รวมถึงแบ่งปันแผนการสอนรายสัปดาห์และปฏิทิน แนวคิดคือการเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับสถานการณ์ในห้องเรียนที่แตกต่างกัน เช่น การบรรยายภาคปฏิบัติ ทฤษฎี หรือการอภิปราย
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการของครูโดย ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการงานผิดพลาดเมื่อต้องจัดการงานต่างๆ เช่น การรวบรวมเนื้อหาหลักสูตร การกรอกคะแนน และการเตรียมการประชุมผู้ปกครอง-ครู เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณ:
- อัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อออกแบบ ระบบการประเมินผลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล สำหรับวิชาต่าง ๆ และนักเรียนในระดับชั้นที่หลากหลาย
- กำหนด SOP เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนทางวินัย ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเรียนของนักเรียน หรือสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ClickUp Views ช่วยให้คุณสังเกตและจัดการงานหลายอย่างอย่างมีกลยุทธ์ในฐานะครูโรงเรียน
- มอบหมายหน้าที่ ให้ผู้ช่วยประจำห้องเรียนและแบ่งปันเทมเพลตนี้กับพวกเขาเพื่อลดภาระงานของคุณในการเน้นย้ำการอัปเดตข้อสอบหรือบันทึกบทเรียนที่สำคัญ
6. แม่แบบตารางเรียนในชั้นเรียนโดย ClickUp
ฝันร้ายที่สุดของครูทุกคนคือการจัดการตารางเรียนสำหรับนักเรียนหลายรุ่นในมหาวิทยาลัย.เทมเพลตตารางเรียนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ แบ่งภาระงานการจัดตารางเรียนที่ใหญ่โตให้กลายเป็นงานที่เล็กกว่าและสามารถจัดการได้ดีขึ้น.
เตรียมตารางเวลาอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียนและการสร้างและจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมาย. แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้ตารางเวลาของคุณมีเวลาสำหรับการหารือเกี่ยวกับคำแนะนำกับนักเรียนตามผลการทดสอบหรือการแก้ไขข้อสงสัย.
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อ ออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณเองสำหรับการติดตามกิจกรรมในห้องเรียน ผลลัพธ์ และจำนวนผู้เข้าร่วมการบรรยายเพิ่มเติม นอกจากนี้ มุมมองที่กำหนดเอง 15 แบบที่แตกต่างจะช่วยให้คุณจัดตารางเวลาตามวิชาเพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนระหว่างตารางเวลาหลายตาราง
7. แม่แบบตารางเวลาห้องเรียนการศึกษาพิเศษโดย ClickUp
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษอาจมีความท้าทายในการจัดการมากขึ้น เนื่องจากมีการสอนและการสื่อสารเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้อง.แบบแผนตารางเวลาห้องเรียนการศึกษาพิเศษโดย ClickUpช่วยในการออกแบบแผนการศึกษาเพื่อ ลดการรบกวนและมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เทมเพลตนี้เสนอวิธีการ เพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผ่านการติดตั้งอุปกรณ์อย่างรอบคอบและกลยุทธ์การสอนที่ปรับให้เหมาะสม
คุณสามารถเข้าถึงส่วนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการประชุม, การทดสอบ, หรือความคิดเห็นของนักเรียน
นอกจากนี้ มุมมองที่กำหนดเองยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบบันทึกการเรียน กิจกรรม และตารางเรียนที่มีมูลค่าสูงสำหรับวิชาที่มีความสำคัญสูงในภาคการศึกษาที่แตกต่างกัน
8. แม่แบบบันทึกชั้นเรียนโดย ClickUp
แม้แต่อาจารย์ที่มีประสบการณ์ก็อาจรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลในห้องเรียนที่หลากหลายได้แม่แบบบันทึกการสอนของ ClickUpช่วยจัดการการบ้านของนักเรียน, วินัยในห้องเรียน, เกณฑ์การให้คะแนน, รายงานผลการเรียน, และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดการบันทึกส่วนตัวและบันทึกกลุ่มของคุณในที่เดียว และ ใช้รหัสสีและชื่อที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบไฟล์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ชั้นการแชร์ไฟล์ของมันยังทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกันสำหรับกลุ่มนักเรียน
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพให้คุณได้ทดลองใช้กับรูปแบบของบันทึกของคุณ, การเชื่อมโยง, การอ้างอิง, ความคิดเห็น, และการไฮไลต์. คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในบันทึกของคุณ และแชร์เอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายกับครูผู้สอนคนอื่น ๆ.
9. แม่แบบงานกลุ่มโดย ClickUp
การจัดเรียงข้อมูลการบ้านของคุณไว้ในที่เดียวสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์.เทมเพลตการบ้านชั้นเรียนของ ClickUpช่วยจัดหมวดหมู่การบ้านตามวิชา, ความสำคัญ, วัตถุประสงค์, และตัวแปรที่สามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง.
พัฒนาฉบับร่างงานได้เร็วขึ้น เพื่อจัดสรรงานของนักเรียนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้มีฟีเจอร์สำหรับปรับกำหนดส่งงานตามช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนที่ใช้งานอยู่
รูปแบบของเทมเพลตนี้ช่วยให้ครูไม่ต้องสร้างงานใหม่ทุกครั้ง และยังช่วยนักเรียนในการติดตามงานและคอลัมน์สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
10. แบบฟอร์มความก้าวหน้าของนักเรียนโดย ClickUp
การจัดการชั้นเรียนที่มีนักเรียน 20-40 คนอาจดูเหมือนเป็นงานที่เหมาะสำหรับมาเรีย มอนเตสซอรีเท่านั้น เว้นแต่คุณจะมีเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนเทมเพลตความก้าวหน้าของนักเรียนจาก ClickUpช่วยให้คุณครูอย่างคุณติดตามความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนและสร้างรายงานโดยละเอียด เพื่อหารือกับผู้ปกครองและครูผู้สอนท่านอื่น คุณสามารถเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละด้าน เช่น ระดับชั้น พฤติกรรม และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อระบุจุดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เข้าถึงเทมเพลตนี้เพื่อสร้างภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนและเปลี่ยนความพยายามของพวกเขาไปยังพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณระบุนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมซึ่งมีความถนัดในการคิดวิเคราะห์สูง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นในห้องเรียนขนาดใหญ่
ใช้แบบแผนการสอนที่ปรับปรุงใหม่เพื่อช่วยการศึกษาให้ดีขึ้น
การเป็นครูมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย การผสมผสานระหว่างงานบริหารและหน้าที่เฉพาะทางต้องการมากกว่าเวลาทำงานของคุณ ตั้งแต่การสร้างงานมอบหมายไปจนถึงการตรวจข้อสอบ การติดตามกิจกรรมในห้องเรียน และการสนับสนุนการเติบโตทางวิชาการของนักเรียน
อย่างไรก็ตาม คุณก็จะต้องวางปากกาลงบ้างในบางครั้งและรอให้เสียงระฆังวันหยุดดังขึ้น แม่แบบแผนการสอนฟรีของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าดังกล่าวและลดภาระงานในการวางแผนการสอนของคุณ
แบบแผน KWLของเราให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตามและประเมินสิ่งที่นักเรียนของคุณเข้าใจ และข้อมูลใดที่ต้องการการประมวลผลเพิ่มเติม
การผสมผสานระหว่างคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการเตรียมเอกสารการศึกษาและการรายงานที่แม่นยำ ทำให้ ClickUp เป็นผู้ช่วยการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
โดยการผสาน ClickUpเข้ากับซอฟต์แวร์การฝึกอบรมของคุณ คุณยังสามารถทำให้การสร้างและการส่งมอบเนื้อหาการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นได้เช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องการสอน ไม่ใช่ต้องปวดหัวกับการเตรียมบทเรียน!
แล้วจะรออะไรอยู่?เริ่มต้นใช้ ClickUpฟรีวันนี้และยกระดับแผนการสอนของคุณ!