การเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานภายนอกโครงการไอที: กลยุทธ์แบบอไจล์สู่ความสำเร็จ

'ภายในองค์กร' ไม่ใช่คำตอบเสมอไปสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
แทนที่จะจ้างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ประจำเต็มเวลา ซึ่งทั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน และมักมีข้อจำกัด คุณอาจเลือกจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินโครงการเหล่านี้แทน
การจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกหมายถึงการทำสัญญากับบริษัทภายนอกเพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบและแอปพลิเคชันด้านไอที บริษัทสามารถเลือกจ้างเฉพาะด้านการบริหารโครงการของโครงการทั้งหมดให้กับผู้จัดการโครงการอิสระหรือผู้รับเหมาได้เช่นกัน
ประวัติโดยย่อของการจ้างโครงการไอทีภายนอก
การปฏิบัติการจ้างเหมาโครงการไอทีเริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษ 1980 โดยมีบริษัทเช่น Eastman Kodakที่จ้างเหมาบริการประมวลผลข้อมูลให้กับIBM
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาและอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในทศวรรษ 1990 การจ้างงานภายนอกก็แพร่หลายมากขึ้น
เศรษฐกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อินเดีย โปแลนด์ และฟิลิปปินส์ กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการจ้างงานด้านไอทีเนื่องจากมีบุคลากรที่มีทักษะจำนวนมากและค่าแรงที่ต่ำกว่า
การจ้างโครงการไอทีภายนอก เทียบกับวิธีการภายในแบบดั้งเดิม
ตามประเพณี บริษัทต่างๆ สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีด้วยพนักงานของตนเอง ในทางตรงกันข้าม การจ้างโครงการไอทีภายนอกช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทรัพยากรเพิ่มเติมที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจ้างและจัดการพนักงานไอทีประจำ
นี่คือตารางสรุปความแตกต่าง:
|คุณสมบัติ
|การจ้างโครงการไอทีภายนอก
|การพัฒนาภายในองค์กร
|ทีม
|ทีมผู้เชี่ยวชาญภายนอก
|ทีมภายในของพนักงาน
|ค่าใช้จ่าย
|ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่อาจต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับสถานที่และความซับซ้อนของโครงการ)
|ค่าใช้จ่ายคงที่ของเงินเดือนและสวัสดิการ
|ความเชี่ยวชาญ
|การเข้าถึงทักษะเฉพาะทางที่หลากหลายมากขึ้น
|จำกัดเฉพาะทักษะที่มีอยู่ในทีมเท่านั้น
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ปรับขนาดทรัพยากรขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของโครงการ
|ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด; การจ้างงานและการฝึกอบรมต้องใช้เวลา
|ควบคุม
|การควบคุมกระบวนการพัฒนาที่ไม่ตรงไปตรงมามากขึ้น
|การควบคุมการดำเนินโครงการและการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
|การสื่อสาร
|ความท้าทายในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นจากเขตเวลาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
|ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนกับทีมภายใน
|ความยืดหยุ่น
|สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้
|อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการปรับตัวเนื่องจากกระบวนการภายใน
|ความปลอดภัย
|ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างรอบคอบและข้อกำหนดในสัญญา
|การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้นภายในองค์กรของคุณ
|ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
|ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยข้อตกลงทางสัญญาที่ชัดเจน
|IP เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ
การเข้าใจการจ้างงานโครงการไอทีภายนอก
คิดถึงการจ้างงานโครงการไอทีภายนอกเหมือนกับการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับโครงการเฉพาะ แทนที่จะมีพนักงานบำรุงรักษาทั่วไปอยู่ในบัญชีเงินเดือนของคุณตลอดเวลา
ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มระดับโลกในตลาดการจ้างงานไอทีภายนอก ตลาดการจ้างงานไอทีภายนอกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 4.48% จนถึง 720,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้ และทำไมบริษัทต่างๆ ถึงเลือกจ้างโครงการไอทีภายนอกแทนการจ้างพนักงาน?
วัตถุประสงค์หลักของการจ้างงานภายนอกด้านไอที
มีเป้าหมายหลักสองประการ: การลดต้นทุนและการเข้าถึงกลุ่มบุคลากรที่กว้างขึ้น ซึ่งมักอยู่ในภูมิภาคที่มีอัตราค่าแรงต่ำกว่า
นอกจากนี้ การจ้างงานภายนอกยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่คุณอาจไม่มีภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนหรือเฉพาะทาง การจ้างงานภายนอกยังช่วยให้บุคลากรด้านไอทีภายในองค์กรของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับหน้าที่หลักของธุรกิจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
การจ้างงานภายนอกด้านไอทีประกอบด้วยอะไรบ้าง?
การจ้างบริการไอทีภายนอกครอบคลุมบริการที่หลากหลาย อาจรวมถึงการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบไปจนถึงการจัดการเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
ในความเป็นจริง หน้าที่ด้านไอทีใด ๆ ที่สามารถกำหนดและสื่อสารได้อย่างชัดเจนสามารถจ้างภายนอกได้
บริการไอทีที่มีการจ้างภายนอกมากที่สุด
การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในบริการด้านไอทีที่มีการจ้างงานภายนอกมากที่สุด ซึ่งรวมถึงงานต่างๆ เช่น การสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แอปมือถือ และโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร
หลายบริษัทพบว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อดำเนินโครงการที่ซับซ้อนเหล่านี้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างทีมพัฒนาของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น
การจ้างงานภายนอก 4 ประเภท
มีรูปแบบการจ้างงานภายนอกด้านไอทีหลักอยู่สี่ประเภท:
- การจ้างงานนอกชายฝั่ง: การจ้างงานไปยังบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศอื่น โดยทั่วไปเนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจจ้างทีมพัฒนาจากอินเดียเพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำกว่า
- การจ้างงานนอกชายฝั่งใกล้เคียง: การจ้างงานไปยังบริษัทในประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถให้ข้อได้เปรียบในแง่ของการทับซ้อนของเขตเวลาและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ตัวอย่าง: บริษัทบริการทางการเงินในแคนาดาต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ พวกเขาตัดสินใจจ้างงานการพัฒนาไปยังบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในเม็กซิโก ซึ่งได้รับประโยชน์จากเขตเวลาที่คล้ายคลึงและความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม
- การจ้างงานภายนอกในประเทศ: การจ้างงานไปยังบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณเอง ตัวอย่าง: บริษัทสตาร์ทอัพในสหราชอาณาจักรขาดความเชี่ยวชาญภายในในการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเขา พวกเขาจ้างการพัฒนาไปยังบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีเฉพาะทางที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพวกเขา
- การร่วมแหล่งที่มา (Co-sourcing): รูปแบบไฮบริดที่งานไอทีบางส่วนดำเนินการภายในองค์กร และบางส่วนจ้างผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ตัวอย่าง: บริษัทผู้ผลิตอาจมีทีมงานจากผู้ให้บริการภายนอกประจำอยู่ในสถานที่ ทำงานร่วมกับพนักงานของตนเองเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
การเลือกแบบจำลองการจ้างงานภายนอกขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่น ค่าใช้จ่าย, เขตเวลา, ภาษา, วัฒนธรรม, ความปลอดภัยของข้อมูล, และทักษะเฉพาะที่ต้องการสำหรับโครงการ. บริษัทมักใช้การผสมผสานของแบบจำลองเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีของตน.
บทบาทของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ในการจ้างงานไอทีภายนอก
ในแนวทางการบริหารโครงการแบบน้ำตก มักจะมีการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้จำกัด อาจต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้เห็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ใช้งานได้จริง และฟีเจอร์หลายอย่างมักไม่สามารถผสานรวมกันได้ดีในช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการ
ในทางตรงกันข้ามวิธีการแบบอไจล์นำเสนอแนวทางที่ยืดหยุ่นและมีการวนซ้ำมากขึ้น โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือโมดูลย่อย และนำเสนอให้ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติเป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ
ชิ้นงานขนาดเล็กเหล่านี้มักถูกพัฒนาด้วยวิธีการสปรินต์อย่างเป็นระบบ โดยแต่ละสปรินต์มีระยะเวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมงานจะนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง ทบทวนความคืบหน้ากับลูกค้า และปรับแต่งความสำเร็จของโครงการตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
Agile ช่วยให้การพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้นระหว่างทีมภายในของคุณกับผู้ให้บริการภายนอก คุณสามารถติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะตรงตามข้อกำหนดของคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการล่าช้าอย่างรุนแรงหรือการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับการส่งมอบโครงการแบบดั้งเดิมที่เป็นหนึ่งเดียว
สครัมและการนำไปใช้ในโครงการไอทีที่จ้างภายนอก
สครัมเป็นกรอบการทำงานแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการจ้างโครงการไอทีภายนอก ทีมสครัมประกอบด้วยกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายของหน้าที่ ซึ่งทำงานในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์
แต่ละสปรินต์มีเป้าหมายที่ชัดเจน และทีมจะประชุมกันทุกวันเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ Scrum ไปใช้ในโครงการไอทีที่จ้างภายนอก:
- กำหนดรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ (Product Backlog): รายการคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานนี้เป็นแผนที่นำทางสำหรับโครงการ และทั้งคุณและผู้ให้บริการภายนอกควรเข้าถึงรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์นี้ได้ เพื่อตกลงลำดับความสำคัญร่วมกัน
- การประชุมวางแผนสปรินต์เป็นประจำ: การประชุมเหล่านี้มีทั้งสมาชิกทีมภายในและทีมที่จ้างภายนอกเข้าร่วมเพื่อกำหนดเป้าหมายและงานสำหรับแต่ละสปรินต์ร่วมกัน
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: การประชุมสั้น ๆ ทุกวัน—ไม่ว่าจะเป็นการพบกันตัวต่อตัวหรือผ่านเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ—ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลความคืบหน้า ช่วยระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
ทีมที่จ้างภายนอกต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจน การมุ่งเน้นที่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่จ้างภายนอกจะประสบความสำเร็จ
ในขณะที่วิธีการแบบ Agile มอบความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับโครงการด้านไอที แต่ก็มีความท้าทายบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไขในสภาพแวดล้อมที่มีการจ้างงานภายนอก:
- ความแตกต่างของเขตเวลา: การวางแผนและกำหนดเวลาการประชุมอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพข้ามเขตเวลา
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม: การกำหนดระเบียบการสื่อสารที่ชัดเจนและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน ช่วยเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- การนำทางและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง: ทั้งทีมภายในและคู่ค้าภายนอกต้องการการนำทางที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและใช้การปฏิบัติแบบอไจล์อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อใดควรจ้างภายนอกสำหรับโครงการไอที
การจ้างงานภายนอกสำหรับแผนกไอทีทั้งหมดของคุณอาจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ แต่มีบางสถานการณ์ที่อาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ
การจ้างงานภายนอกสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ของคุณได้ โดยการตัดเงินเดือน สวัสดิการ และความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พื้นที่สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ เครือข่าย ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ) ของทีมบริการ IT ภายในองค์กร
ตลาดงานไอทีมีการแข่งขันสูง และอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยตนเอง การจ้างงานภายนอกช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรระดับโลก และค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะที่คุณต้องการ
คุณยังสามารถพิจารณาการจ้างงานภายนอกได้หากธุรกิจของคุณมีขนาดเล็กเกินไปที่จะจ้างพนักงานไอทีประจำ การจ้างงานภายนอกให้ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านไอทีตามโครงการหรือตามการใช้งานจริง
ข้อดีและข้อเสียของการจ้างงานไอทีภายนอก
แม้ว่าการจ้างโครงการไอทีภายนอกจะมีข้อดี เช่น การประหยัดต้นทุนและการเข้าถึงกลุ่มบุคลากรที่กว้างขึ้น แต่ก็มาพร้อมข้อเสีย เช่น ความท้าทายด้านการสื่อสารและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
นี่คือรายละเอียดของข้อได้เปรียบหลัก:
การลดต้นทุนและการบริหารงบประมาณในการจ้างงานภายนอก
การลดต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการจ้างงานภายนอกด้านไอที
- ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบริษัทหรือพันธมิตรที่คุณจ้างงานภายนอก คุณอาจสามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคของคุณเอง
- คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับพนักงานไอทีประจำ
- ข้อตกลงการจ้างงานภายนอกมักมีค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับโครงการเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์และจัดการงบประมาณไอทีของคุณ
มุ่งเน้นที่ความสามารถหลัก
การจ้างโครงการไอทีภายนอกช่วยให้ทีมภายในของคุณมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลักทางธุรกิจที่สร้างรายได้โดยตรงและขับเคลื่อนการเติบโต
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น นักพัฒนาเว็บที่มีทักษะและประสบการณ์ในการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่มีอยู่อย่างจำกัด ในช่วงแรกเริ่มอาลีบาบา ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนได้จ้างบริษัทในสหรัฐอเมริกาพัฒนาเว็บไซต์ของตน โดย อาศัยทักษะที่ขาดแคลนในประเทศจีน การเป็นพันธมิตรกับบริษัทในสหรัฐอเมริกาทำให้อาลีบาบาสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการทำให้เว็บไซต์ของพวกเขาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด
โดยการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ภายนอก อาลีบาบาได้ปลดปล่อยทรัพยากรภายในให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างโมเดลธุรกิจหลักของตน—การเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายทางออนไลน์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของตนได้โดยไม่ต้องติดขัดกับปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนซึ่งไม่ใช่จุดแข็งหลักของพวกเขา
การเข้าถึงบุคลากร: การสำรวจแหล่งบุคลากรระดับโลก
กลุ่มบุคลากรด้านไอทีอาจมีจำกัดในเชิงภูมิศาสตร์ การจ้างงานภายนอกช่วยเปิดโอกาสให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทั่วโลกได้มากขึ้น
Skype ขาดทรัพยากรทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาส่วนหลัง จึงจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากเอสโตเนียเพื่อทำตามความต้องการของพวกเขา นักพัฒนาเหล่านี้ได้พัฒนาแพลตฟอร์มของ Skype ซึ่งช่วยปรับปรุงบริการส่งข้อความทันที การโอนไฟล์ และการแชทผ่านวิดีโอ ซึ่งทำให้ Skype สามารถเข้าถึงทีมเทคโนโลยีได้ทันที และยังช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรก ๆ ได้
แม้ว่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจมากมายในการพิจารณาการจ้างงานภายนอกสำหรับโครงการไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีโดยรวมของคุณ แต่การตัดสินใจจ้างงานภายนอกสำหรับฟังก์ชันไอทีของคุณควรอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความต้องการและทรัพยากรเฉพาะของคุณอย่างรอบคอบ
ข้อกังวลและข้อจำกัดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายนอก
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรพิจารณา ก่อนที่จะจ้างงานภายนอกสำหรับโครงการไอทีของคุณ ได้แก่:
- การสื่อสารที่กระจัดกระจาย: อุปสรรคทางวัฒนธรรมอาจนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน การมองเห็นข้อมูลที่จำกัด และความยากลำบากในการจัดการทรัพยากร
- ข้อกังวลด้านคุณภาพ: คุณเสี่ยงที่จะได้รับงานที่มีคุณภาพต่ำหากคุณไม่เลือกพันธมิตรด้านการจ้างงานภายนอกอย่างรอบคอบ ขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนและกระบวนการคัดกรองที่เข้มงวดสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพ
- การสูญเสียการควบคุม: คุณยอมสละการควบคุมบางส่วนของโครงการโดยการจ้างงานภายนอก การสื่อสารที่ชัดเจน ขอบเขตโครงการที่ชัดเจนและซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมากลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงนี้
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกพันธมิตรภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น
แล้วคุณตัดสินใจอย่างไร?
คำแนะนำของเราคือให้พิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่างรอบคอบ และพิจารณาคำถามเพิ่มเติมเหล่านี้:
- โครงการของคุณต้องการทักษะเฉพาะทางที่ไม่มีอยู่ในองค์กรหรือไม่?
- โครงการนี้มีความเร่งด่วนด้านเวลาหรือไม่ และการจ้างงานภายนอกจะช่วยเร่งการพัฒนาได้หรือไม่
- วัฒนธรรมองค์กรของคุณเปิดรับการทำงานร่วมกับทีมภายนอกหรือไม่?
- คุณมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือไม่?
โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าการจ้างบริการไอทีภายนอกเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่
การประเมินความเสี่ยงของการจ้างงานภายนอกและกลยุทธ์การลดความเสี่ยง
โดยการเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างงานภายนอก คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้
- การตรวจสอบอย่างไม่รอบคอบ: ทำการค้นคว้าและประเมินคู่ค้าที่อาจนำมาเป็นคู่ค้าภายนอกอย่างรอบคอบ และค้นหาบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ มีมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณ
- การขาดความชัดเจนของขอบเขต: กำหนดขอบเขตและความคาดหวังของผู้จัดการโครงการและผู้รับจ้างภายนอกให้ชัดเจน กลยุทธ์การจ้างงานภายนอกโครงการที่ละเอียดและความชัดเจนของขอบเขตที่ระบุกระบวนการทางธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และมาตรฐานคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็น
- ปัญหาการสื่อสาร: รักษาช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจน การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรที่รับงานภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ ใช้การประชุมทางวิดีโอเครื่องมือการจัดการโครงการ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ค่าใช้จ่ายแฝง: ตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาของบริษัทที่รับจ้างภายนอกอย่างละเอียด พยายามเจรจาต่อรองให้เป็นรูปแบบค่าบริการแบบเหมาจ่ายสำหรับโครงการ แทนที่จะเป็นรูปแบบคิดค่าบริการตามเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้
- การสูญเสียการควบคุม: สุดท้ายนี้ ควรจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง ดำเนินการกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามความก้าวหน้า การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพตลอดทั้งวงจรชีวิตของโครงการ
โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อดีและข้อเสีย และนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ IT และการจ้างโครงการภายนอกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้
การเลือกพันธมิตรด้านการเอาท์ซอร์สไอที
การเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับการจ้างงานภายนอกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการไอทีของคุณ. นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- ความเชี่ยวชาญ: มองหาพันธมิตรที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในอุตสาหกรรมของคุณและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการ IT เฉพาะที่คุณต้องการ
- ความเข้ากันทางวัฒนธรรม: เลือกคู่ค้าที่มีสไตล์การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับของคุณเพื่อวางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์การจ้างงานภายนอกที่ประสบความสำเร็จ
- โครงสร้างต้นทุน: แม้ว่าราคาจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรประเมินคุณค่าโดยรวมที่นำเสนอ รวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณภาพของบริการที่มอบให้ และไม่ควรเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว
- การคุ้มครองข้อมูล: ค้นหาการรับรอง, การปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว, ทรัพย์สินทางปัญญา, และข้อมูลของคุณ
- ความสามารถในการขยายระบบ: พิจารณาความต้องการด้านไอทีในอนาคตของคุณ เลือกพันธมิตรที่สามารถปรับขนาดทรัพยากรขึ้นหรือลงเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
แม้ว่าการจ้างงานภายนอกจะมีความเสี่ยงในตัวเอง แต่ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถจัดการได้ และไม่ควรเป็นอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากการจ้างงานภายนอกเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต
บทบาทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเลือกคู่ค้า
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการไอทีภายนอก ก่อนที่จะเลือกคู่ค้า คุณต้องกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการจะบรรลุผ่านการให้บริการภายนอก และให้เป้าหมายของคุณสอดคล้องกับความสามารถของคู่ค้า
กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินพันธมิตรที่มีศักยภาพ ควรรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม
ข้อตกลงการจ้างงานภายนอกควรมีการกำหนดขอบเขต, งบประมาณ, ระยะเวลา, คุณภาพ, บทบาท, ความรับผิดชอบ, ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs), และขั้นตอนการสื่อสารอย่างชัดเจน
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเลือกพันธมิตรด้านการเอาท์ซอร์สไอทีที่จะผลักดันความพยายามในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้ก้าวหน้า
กระบวนการของการจ้างโครงการไอทีภายนอก
การเดินทางสู่ความสำเร็จในการจ้างโครงการไอทีภายนอกเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบของโครงการที่สมบูรณ์
นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอนเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้:
1. การกำหนดขอบเขตของโครงการและแผนงาน
คุณสามารถมองหาพันธมิตรภายนอกได้ในภายหลัง ก่อนอื่น ให้ถอยกลับมาเพื่อกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการให้ชัดเจน คุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหาด้านไอทีที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง? คุณต้องการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานใดบ้าง?
ClickUp Docsสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้ในฐานะศูนย์กลางสำหรับการบันทึกเป้าหมายของโครงการ ขอบเขต ฟังก์ชันการทำงาน และผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณสามารถจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย และจัดระเบียบทรัพยากรสำคัญโดยการเพิ่มไปยังส่วนใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
เชิญสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและผู้ขายที่มีศักยภาพให้แก้ไขและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
ใช้เครื่องมือการจัดทำโครงสร้างและการจัดรูปแบบของ ClickUp Docs เพื่อแยกคุณลักษณะของโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการให้กับทีมภายในและพันธมิตรที่อาจจ้างงานภายนอกได้ชัดเจนขึ้น ส่งเสริมการประมาณการและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานใน ClickUp ได้ด้วยซ้ำ เปลี่ยนสถานะโครงการ, มอบหมายงาน, และอื่น ๆ ได้ทั้งหมดภายในตัวแก้ไขของคุณ
ทำไมต้องเริ่มต้นใหม่?แม่แบบแผนงาน IT Roadmap ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการ IT และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารของคุณได้
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- วางแผนกลยุทธ์และจัดลำดับงานโดยประเมินความสำคัญและความพยายามที่จำเป็น
- คาดการณ์กำหนดการและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับผลลัพธ์
- ติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
2. การเลือกรูปแบบการจ้างงานภายนอกที่เหมาะสม
มีหลายสิ่งที่ต้องจดจำเมื่อประเมินรูปแบบการจ้างงานภายนอกที่เหมาะสม ที่จริงแล้ว มันเป็นโครงการหนึ่งเลยทีเดียว
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม โดยนำเสนอขั้นตอนการทำงานและโครงสร้างงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบการจ้างงานภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น Agile หรือ Waterfall
ClickUp นำเสนอเทมเพลตการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการด้านไอทีเทมเพลตด้านไอทีเหล่านี้มักจะมีเวิร์กโฟลว์และโครงสร้างงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้จุดเริ่มต้นสำหรับการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณและรับรองว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทีมที่ทำงานแบบ Agile จะเจริญเติบโตได้ดีจากการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาต้องการการวางแผนกลยุทธ์อย่างครอบคลุมการจ้างบริหารโครงการภายนอก วงจรการพัฒนาโครงการและเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงแม่แบบการบริหารโครงการ
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือติดตามงาน การจัดการ และการรายงานที่ยืดหยุ่น เทมเพลตนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาพลวัตของทีมและกระบวนการทำงานให้คงที่
เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการ:
- การจัดการงานค้าง: จัดการงานค้างของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ามีรายการลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและการวางแผนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพ
- การวางแผนสปรินต์และการประชุมสแตนด์อัพ: ใช้คุณสมบัติของเทมเพลตเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมวางแผนสปรินต์แบบร่วมมือและการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การตรวจสอบและการรายงาน: ติดตามความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงผ่านฟังก์ชันการตรวจสอบและการรายงานที่มีอยู่ในตัวแม่แบบ
3. ลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เพื่อรับรองการจัดการความปลอดภัย
การรักษาความลับของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับพันธมิตรที่อาจได้รับการว่าจ้างภายนอก ต้องมีการทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ให้เรียบร้อยก่อน
ClickUp ช่วยให้คุณอัปโหลด NDA, ข้อตกลงบริการหลัก (MSA), คำชี้แจงงาน (SOW) หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ของคุณไปยังแพลตฟอร์มได้ใช้เทมเพลตสัญญาธุรกิจของ ClickUp ซึ่งสามารถช่วยคุณเขียนสัญญาที่ครอบคลุมได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไขเอกสารทางกฎหมายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
คุณยังสามารถผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้การลงนามในสัญญาฉบับสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่น
ดูเทมเพลต NDA เหล่านี้!
การจัดทำข้อตกลงการทำงานที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น มันช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความคาดหวัง หน้าที่ และความตกลงทางการเงิน ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกัน
ใช้แม่แบบสัญญาการทำงานของClickUpเพื่อ:
- กำหนดขอบเขตของงานและกำหนดตารางเวลาสำหรับพันธมิตรการจ้างงานภายนอกด้านไอทีของคุณ
- ระบุเงื่อนไขการชำระเงินและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ส่งเสริมความมั่นใจในหมู่พันธมิตรโดยการรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด
4. การแบ่งปันความรู้ที่มีประสิทธิภาพกับพันธมิตรการจ้างงานภายนอกของคุณ
ความสำเร็จของการทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับการแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทมเพลต ClickUp Wikiเพื่อสร้างฐานความรู้ที่รวมศูนย์ ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค, กระบวนการทำงาน, และแนวทางภายในสำหรับโครงการ IT ของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างและจัดการฐานความรู้และคลังข้อมูลกลางที่ง่ายต่อการนำทาง ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว หรืออ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สุดท้ายนี้ ให้สิทธิ์การเข้าถึงส่วนที่เกี่ยวข้องแก่พันธมิตรการจ้างงานภายนอกของคุณ ซึ่งจะส่งเสริมความโปร่งใสและทำให้กระบวนการถ่ายโอนความรู้เป็นไปอย่างง่ายดาย
5. หยุดเวลาและงบประมาณ
เมื่อคุณได้เลือกคู่ค้าแล้ว ให้หารือเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการและงบประมาณอย่างชัดเจน
ต่อไป ให้กำหนดเป้าหมายหลักของโครงการให้ชัดเจนภายในฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp
เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้แสดงถึงความสำเร็จที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของโครงการ และช่วยให้มั่นใจว่าพันธมิตรด้านการจ้างงานภายนอกมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมและความคาดหวังในการส่งมอบ
สร้างเป้าหมายเพื่อแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถวัดได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ติดตามการเสร็จสิ้นของงานเดียว งานย่อย หรือรายการทั้งหมดด้วยชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp
การได้มาซึ่งทรัพยากรย่อมมาพร้อมคำถามเกี่ยวกับการใช้จ่าย การกำหนดงบประมาณมีความสำคัญไม่แพ้การตั้งเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดงบประมาณและติดตามการใช้จ่าย โดยเปรียบเทียบกับคืบหน้าของโครงการ
6. การจัดตั้งการประสานงานอย่างสม่ำเสมอและช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้
การรักษาช่องทางการสื่อสารให้ไหลเวียนอย่างเสรี และการรับประกันว่าข้อความจะถึงผู้รับปลายทางที่ต้องการนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตลอดวงจรการจ้างงานภายนอก
ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารโครงการทั้งหมดใช้มุมมองแชทของ ClickUpและการแจ้งเตือนสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อความแบบเรียลไทม์ในขณะที่โครงการดำเนินไป
การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำงานกับทีมหรือคู่ค้าข้ามชาติที่อยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน คุณสามารถใช้ความคิดเห็นใน ClickUpเพื่อให้ความคิดเห็น ถามคำถาม และมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องส่งข้อความหรือขยายเวลาการทำงานของคุณ
7. เตรียมแผนสำรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
แม้แต่แผนที่วางไว้ดีที่สุดก็อาจพบกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด เลือกจากมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ เช่น ListView และ Gantt View เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานในโครงการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
ความโปร่งใสที่ ClickUp Views มอบให้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถระบุและคาดการณ์ปัญหาคอขวดและการขัดขวางที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในโครงการ ผู้จัดการโครงการยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเวลาและแก้ไขความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากฝั่งพันธมิตรได้อีกด้วย
โซลูชัน IT & PMO ของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับผู้นำโครงการ ช่วยให้คุณสามารถระบุลำดับความสำคัญและกำหนดวิธีที่โครงการของคุณมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
โซลูชันนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการไอที:
- บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและเพิ่มแรงขับเคลื่อนของโครงการ โดยการปรับปรุงกระบวนการและลดงานที่ต้องทำด้วยมือ
- ได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ มากมาย และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่โครงการต้องพึ่งพาหรือขอบเขตของโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ และรายงานวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนโดยClickUp Brain
- ประสานงาน, จัดการ, และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยระบบการจัดการงานที่แข็งแกร่งและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการและระดับชั้นขององค์กรได้
จ้างโครงการไอทีภายนอกโดยไม่เพิ่มภาระงานปฏิบัติการด้วย ClickUp
คุณต้องการใช้ประโยชน์จากบริการเอาท์ซอร์สโครงการไอที—เข้าถึงทักษะเฉพาะทาง ปรับปรุงความสามารถในการขยายตัว และอาจลดต้นทุน—ในขณะที่ลดความท้าทายทั่วไป เช่น ช่องว่างในการสื่อสารและการสูญเสียการควบคุมหรือไม่?
ClickUp พร้อมช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างตรงจุดด้วย:
- กระบวนการทำงานของโมเดลการจ้างงานภายนอกที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่ปรับให้เหมาะกับวิธีการจัดการโครงการแบบ Agile, Waterfall หรือวิธีการอื่นๆ
- เทมเพลตโครงการไอทีแบบร่วมมือ ที่ช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตและแผนงานโครงการอย่างชัดเจน พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ฐานความรู้แบบรวมศูนย์ด้วย ClickUp Docs ที่รักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
โดยการทำตามคู่มือนี้และใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายโครงการไอทีที่สำคัญให้กับผู้อื่นได้ขณะที่ยังคงควบคุมทุกอย่างไว้ในมือของคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. จุดประสงค์หลักของการจ้างงานภายนอกด้านไอทีคืออะไร?
บริษัทต่างๆ ทำการจ้างงานภายนอกด้านไอทีเพื่อลดต้นทุน เข้าถึงทักษะเฉพาะทาง มุ่งเน้นกิจกรรมหลักและความเชี่ยวชาญของตนเอง บรรลุการประมวลผลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. บริการไอทีที่มีการจ้างภายนอกมากที่สุดคืออะไร?
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการสร้างเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันมือถือแบบกำหนดเอง เป็นหนึ่งในบริการไอทีที่มีการจ้างภายนอกบ่อยที่สุด
3. อะไรคือประเภทของการเอาท์ซอร์สซิ่งทั้งสี่ประเภท?
แบบจำลองการจ้างงานโครงการไอทีภายนอกหลักสี่แบบคือ
- การจ้างงานนอกชายฝั่ง: การร่วมมือกับบริษัทในประเทศอื่น ซึ่งมักมีอัตราค่าแรงต่ำกว่า
- การจ้างงานนอกชายฝั่งใกล้เคียง: การร่วมมือกับบริษัทในประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียง
- การจ้างงานภายนอกในประเทศ: การร่วมมือกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณเอง
- การร่วมจัดหา: รูปแบบไฮบริดที่งานด้านไอทีบางส่วนดำเนินการภายในองค์กรและบางส่วนจ้างภายนอก