สรุป Lean Startup: แนวคิดสำคัญและวิธีการนำไปใช้

The Lean Startup เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมโดยนักธุรกิจชาวอเมริกัน เอเร็ก รีส ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้แบ่งปันมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการที่สตาร์ทอัพควรปฏิบัติตาม และสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมทำ
เขาประยุกต์ใช้ วิธีการแบบลีนที่ริเริ่มโดยโตโยต้า กับสตาร์ทอัพเพื่อพยายามปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการสตาร์ทอัพ เป็นแนวทางในการบริหารโครงการที่กำจัดความสูญเปล่าเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำแนวคิดและหลักการที่เป็นนวัตกรรมมากมาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในสรุปหนังสือ The Lean Startup ของเรา เราจะพูดถึงแนวคิดและบทเรียนที่ดีที่สุดบางส่วนที่แบ่งปันในหนังสือ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้กับธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณ
มาเริ่มกันเลย
สรุปหนังสือ The Lean Startup อย่างย่อ
เอริก รีส นักธุรกิจชาวอเมริกัน ได้เขียนหนังสือที่น่าทึ่งเล่มนี้ขึ้นโดยการผสมผสานบทเรียนจากประสบการณ์ของเขาเองกับวิธีการลีน
ในหนังสือ The Lean Startup, เขาพูดถึงความสำคัญของการทดสอบแบบวนซ้ำสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แทนที่จะใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการ
เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นด้วยความคิด และการทดสอบความคิดนั้น การเรียนรู้จากมัน การทดสอบอีกครั้ง และการทำซ้ำกระบวนการนี้หลายครั้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะมีประโยชน์มากที่สุดและเป็นที่ต้องการ
ต้องการสรุปที่ละเอียดมากขึ้นหรือไม่? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้แนวคิดและหลักการที่สำคัญที่สุดที่กล่าวถึงในหนังสือ—The Lean Startup
ก่อนที่เราจะเข้าสู่สรุปโดยละเอียดของ The Lean Startup นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของหนังสือ:
ผู้แต่ง: เอริค รีส
จำนวนหน้า: 336
คะแนน Goodreads: 4. 1/5. 0
ปีที่ตีพิมพ์: 2011
ผู้จัดพิมพ์: Crown Business
เวลาอ่านที่ประมาณ: 5. 5-6. 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาการฟัง: 8 ชั่วโมง 38 นาที
ประเด็นสำคัญจาก The Lean Startup โดย Eric Ries
หนังสือ The Lean Startup นำเสนอวิธีการจัดการสตาร์ทอัพในรูปแบบที่คล่องตัวและยืดหยุ่น โดยละทิ้งแนวทางการบริหารแบบดั้งเดิม ในส่วนนี้ เราจะสรุปประเด็นสำคัญบางประการที่ควรทราบ
1. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (MVP)
ผู้ประกอบการหลายคนเชื่อว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของมัน เอริค รีส ในหนังสือของเขา The Lean Startup ได้ทำลายความเชื่อนี้
เขาโต้แย้งว่าสตาร์ทอัพไม่จำเป็นต้องลงทุนเงินและทรัพยากรจำนวนมากในการทำให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่ผู้บริโภคอาจไม่ต้องการหรือจำเป็นด้วยซ้ำ แต่เขาแนะนำให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำและทดสอบเพื่อ ดูว่าผู้บริโภคตอบสนองอย่างไร
MVP คือเวอร์ชันที่เรียบง่ายที่สุดและมีฟังก์ชันการทำงานมากที่สุดของผลิตภัณฑ์ มันทำหน้าที่พื้นฐานด้วยคุณสมบัติที่น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปิดตัวแอปเวอร์ชันพื้นฐานและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นตามเวลา
ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ แต่สามารถเป็นหน้า landing page หรือวิดีโอที่อธิบายแนวคิดของผลิตภัณฑ์ได้ การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมันช่วยให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้
เขาแนะนำว่าสตาร์ทอัพควรสร้าง MVP และขอความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อประเมินประโยชน์ใช้สอยและคุณสมบัติที่ผู้คนต้องการ
2. ใช้ลูปสร้าง-วัด-เรียนรู้
เมื่อสตาร์ทอัพได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำแล้ว ไรส์แนะนำให้ทดสอบและปรับปรุงเวอร์ชันพื้นฐาน
เขาแนะนำการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอน แทนที่จะทำทั้งหมดในครั้งเดียว นี่คือสิ่งที่วงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบสร้าง-วัด-เรียนรู้ประกอบด้วย:
- สร้าง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้
- วัด ตัวชี้วัดสำคัญเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพปัจจุบัน
- เรียนรู้ ข้อมูลเชิงลึกจากตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
โปรดทราบว่า MVP ของคุณอาจเป็นเพียงแนวคิดหรือสมมติฐานก็ได้ ในวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแบบลีน (lean startup) มีสมมติฐานอยู่สองประเภท ซึ่ง Ries ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือ ได้แก่:
- สมมติฐานคุณค่า: สิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอคุณค่าหลักของสตาร์ทอัพและทดสอบว่ามันแก้ปัญหาของผู้ใช้หรือตอบสนองความต้องการของตลาดหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสร้างแอปมือถือที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผิวแก่ผู้ใช้ เพื่อยืนยันแนวคิดของคุณ คุณจะต้องทดสอบสมมติฐานคุณค้าก่อน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เรียบง่ายเพื่อถามว่าผู้คนมีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับพวกเขาหรือไม่
- สมมติฐานการเติบโต: มุ่งเน้นไปที่วิธีที่สตาร์ทอัพวางแผนจะชนะและรักษาลูกค้าไว้ การทดสอบในกรณีนี้ จะดำเนินการกับกลยุทธ์ต่าง ๆ และช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่สตาร์ทอัพวางแผนจะใช้ ตัวอย่างเช่น สำหรับสมมติฐานการเติบโต—คุณจะสร้างแอปพื้นฐานที่มีแบรนด์ยอดนิยมจำกัด ให้ผู้ใช้ป้อนปัญหาผิวและติดตามจำนวนการดาวน์โหลด เวลาการใช้งาน จำนวนคลิกไปยังหน้าสินค้า ฯลฯ
แนวคิดคือการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสมมติฐานของคุณเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของมัน
ทำซ้ำวงจรนี้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ผู้บริโภคต้องการ ในแต่ละรอบ ให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เล็กน้อยและทดสอบอีกครั้ง
มันช่วยอย่างไร?
มันเกี่ยวข้องกับลูกค้าปลายทางในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละรอบ คุณปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณตามความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูชันที่แก้ปัญหาเฉพาะของพวกเขา
3. ใช้ประโยชน์จากการบัญชีนวัตกรรม
The Lean Startup เจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทแบบดั้งเดิมกับสตาร์ทอัพ และอธิบายว่าทำไมหลักการพื้นฐานของการบัญชีการเงินสำหรับบริษัทแบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถใช้ได้กับสตาร์ทอัพ
การบัญชีแบบดั้งเดิมวัดผลการดำเนินงานของบริษัทโดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้และกำไร
อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมักต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถดำเนินงานได้ในลักษณะที่การบัญชีแบบดั้งเดิมจะถือว่าประสบความสำเร็จ
เอริค รีส เสนอ 'การบัญชีนวัตกรรม' เป็นทางออกและขอให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นที่เป้าหมายการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ แทนที่จะเป็นเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นในแต่ละรอบของการสร้าง-วัด-เรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่า 'การเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยัน'
เขาขอให้เจ้าของสตาร์ทอัพสร้างเป้าหมายความก้าวหน้าและตัวชี้วัดของตนเอง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองในเชิงบวกจากผู้บริโภคเป้าหมายที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีประโยชน์ต่อพวกเขา
เราจะอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดในหัวข้อถัดไป แต่ การบัญชีนวัตกรรม คือการเปลี่ยนวิธีการวัดผลการดำเนินงานในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ:
- ระบุตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณประเมินความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ลองใช้และแสดงความคิดเห็น
- ประเมินตัวชี้วัดและดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือไม่
- ตัดสินใจว่าตัวชี้วัดเป็นบวกและแนวคิดผลิตภัณฑ์ควรพัฒนาต่อไปหรือยกเลิก
4. ทำความเข้าใจสาม A ของตัวชี้วัด
ในหนังสือ The Lean Startup ผู้เขียนพูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดที่ไม่มีประโยชน์เพื่อวัดผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพ
เมตริกที่ไร้สาระเหล่านี้อาจเป็นการติดตั้งแอป, การดูหน้าเว็บ, หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าสินค้านั้นมีประโยชน์และมีความต้องการในตลาด
ตัวอย่างเช่น แอปใหม่อาจมีผู้ติดตั้งหลายพันคน แต่หากส่วนใหญ่ลบแอปหลังจากใช้งานเพียงไม่กี่นาที ก็ไม่มีความสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือจำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมกับแอปและใช้งานเป็นระยะเวลาที่มีนัยสำคัญ
เขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงตัวชี้วัดที่ไร้สาระและมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่แท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณดีหรือไม่ดีอย่างไร นั่นคือที่มาของ 3 A ของตัวชี้วัด ซึ่งเป็นเกณฑ์สามข้อในการทดสอบตัวชี้วัดเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีประโยชน์
สิ่งเหล่านี้คือ:
- ปฏิบัติได้จริง: ผู้เขียนเน้นย้ำว่าตัวชี้วัดที่คุณใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของสตาร์ทอัพควรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ คุณควรสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณได้ตามตัวชี้วัดที่คุณติดตาม
- เข้าถึงได้: รายงานที่คุณจัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ติดตามไว้ควรมีความเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่คุณเลือกไว้ก็ควรมีความเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน
- ตรวจสอบได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณรวบรวมสามารถทดสอบ ตรวจสอบ และย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาเดิมได้อย่างง่ายดาย
5. ตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนแนวทางหรือจะยืนหยัดต่อไป
ตามที่ได้หารือไว้ The Lean Startup อธิบายถึงความสำคัญของการมีสตาร์ทอัพที่มีความคล่องตัว ซึ่งสามารถทดสอบและปรับปรุงไอเดียได้เป็นประจำ
ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจากวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบสร้าง-วัด-เรียนรู้ ควรเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของสตาร์ทอัพของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางเดิมหรือปรับเปลี่ยนและนำกลยุทธ์ที่แตกต่างมาใช้
นี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการไม่เปลี่ยนทิศทางอาจนำไปสู่การเสียเวลาและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์
ในหนังสือของเขา ผู้เขียนอธิบายว่า การเข้าใจว่าเมื่อใดควรยอมแพ้ก็สำคัญพอๆ กับการอดทนผ่านความท้าทาย หากคุณเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบนเส้นทางที่ไม่ให้ผลลัพธ์ นั่นแย่กว่าการลองสิ่งใหม่และล้มเหลวอีกครั้ง
ดังนั้น ให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณอย่างละเอียด และ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็นจนกว่าคุณจะสมบูรณ์แบบ
6. ใช้ประโยชน์จากเครื่องยนต์สามตัวของการเติบโต
หลักการสุดท้ายที่เราจะกล่าวถึงในสรุปนี้ของ The Lean Startup คือแนวคิดของเครื่องยนต์สามตัวของการเติบโต สตาร์ทอัพสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและประสบความสำเร็จ
นี่คือสามเครื่องยนต์การเติบโตที่ระบุไว้ใน The Lean Startup:
- เครื่องยนต์แห่งการเติบโตที่เหนียวแน่น: หากคุณได้ลูกค้าใหม่มากกว่าลูกค้าที่สูญเสียไป สตาร์ทอัพของคุณจะเติบโต อัตราการเติบโตจะเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราการได้ลูกค้าใหม่กับอัตราการสูญเสียลูกค้า
- เครื่องยนต์การเติบโตแบบไวรัล: สิ่งนี้อิงตามแนวคิดของการเติบโตแบบไวรัลที่เกิดจากการตลาดแบบปากต่อปากโดยลูกค้าที่มีอยู่ หากลูกค้าใหม่ทุกคนพาลูกค้าคนอื่นมาด้วยหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น สตาร์ทอัพก็จะเติบโต
- เครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตแบบชำระเงิน: หมายถึงการใช้การตลาดแบบชำระเงินเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และขยายธุรกิจใหม่ หากสตาร์ทอัพลงทุนในโฆษณาเพียงพอและสามารถรักษาลูกค้าที่ได้มาด้วยวิธีนี้ไว้ได้ ธุรกิจก็จะเติบโต
นี่คือ—แนวคิดและข้อคิดที่สำคัญที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ แน่นอนว่า สรุป The Lean Startup จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณนำไปใช้จริงกับธุรกิจของคุณ เราจะพูดถึงวิธีการนำแนวทางนี้ไปใช้กับธุรกิจของคุณในภายหลังของบทความนี้ แต่ก่อนอื่น มาดูคำคมที่มีชื่อเสียงจากหนังสือเล่มนี้กัน
คำคมยอดนิยมจาก The Lean Startup
นอกเหนือจากแนวคิดที่ล้ำสมัยมากมายที่นำเสนอในหนังสือ The Lean Startup แล้ว หนังสือเล่มนี้ยังเป็นที่รู้จักจากคำคมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอีกด้วย
เอริค รีส นำเสนอแนวคิดของเขาได้อย่างสวยงามในเพียงหนึ่งหรือสองประโยค และสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจได้
นี่คือคำคมที่มีชื่อเสียงที่สุดบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
เราต้องเรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาบอกว่าต้องการหรือสิ่งที่เราคิดว่าพวกเขาควรต้องการ
เราต้องเรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาบอกว่าต้องการหรือสิ่งที่เราคิดว่าพวกเขาควรต้องการ
ไรส์อธิบายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจสิ่งนั้นคือการถามพวกเขาแทนที่จะเดาหรือสมมติ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องแม้จะถามพวกเขาตรงๆ ก็ตาม เพราะลูกค้าไม่สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างถูกต้องเสมอไป คุณจำเป็นต้องอนุมานสิ่งนี้จากสิ่งที่พวกเขาบอกคุณ
วิธีเดียวที่จะชนะได้คือการเรียนรู้ให้เร็วกว่าคนอื่น
วิธีเดียวที่จะชนะคือการเรียนรู้ให้เร็วกว่าคนอื่น
ที่นี่ ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการทดลองและเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง
สตาร์ทอัพคือสถาบันที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนอย่างสูง
สตาร์ทอัพคือสถาบันมนุษย์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนอย่างสูง
ด้วยคำกล่าวนี้ ผู้เขียนได้ให้คำนิยามของสตาร์ทอัพไว้ เขาได้แยกสตาร์ทอัพออกจากธุรกิจอื่น ๆ โดยเน้นย้ำว่าธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ในแง่นี้ แม้แต่แผนกใหม่ในบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วก็อาจถือเป็นสตาร์ทอัพได้ หากมีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน
คำถามใหญ่ของยุคสมัยเราไม่ใช่ว่า 'มันสร้างได้หรือไม่?' แต่เป็น 'มันควรสร้างหรือไม่?' สิ่งนี้ทำให้เราอยู่ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดา: ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับคุณภาพของจินตนาการร่วมกันของเรา
คำถามใหญ่ของยุคสมัยเราไม่ใช่ว่า 'มันสามารถสร้างได้หรือไม่?' แต่เป็น 'มันควรสร้างหรือไม่?' ซึ่งทำให้เราอยู่ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดา: ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการจินตนาการร่วมกันของเรา
คำพูดนี้อธิบายถึงความสำคัญของการตั้งคำถามต่อความถูกต้องของแนวคิด โดยการประเมินว่ามีความต้องการที่แท้จริงสำหรับมันหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่ ไม่ใช่ความเป็นไปได้ในการทำมัน
เมื่อไม่แน่ใจ ให้ทำให้เรียบง่าย
เมื่อไม่แน่ใจ ให้ทำให้เรียบง่าย
คำพูดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเรียบง่าย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจหรือแนวคิดผลิตภัณฑ์ ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งดี
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ผมรู้สึกซาบซึ้งมากกับการที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทุกอย่าง และไม่มีใครคาดหวังว่าคุณจะต้องรู้ไปเสียหมด หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือ คุณไม่ควรแสร้งทำหรือแสดงออกว่าคุณรู้ทุกอย่าง แต่ควรยอมรับความไม่แน่นอนและพัฒนาแนวทางเชิงทดลองในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นพื้นฐาน (Minimum Viable Product) – สร้าง วัดผล และเรียนรู้
ผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำว่าการที่คุณไม่มีคำตอบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องปกติ และไม่มีใครคาดหวังให้คุณมีคำตอบทั้งหมด โดยเฉพาะหากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือคุณไม่ควรแสร้งทำหรือแสดงว่าตัวเองมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ควรยอมรับความไม่แน่นอนและพัฒนาแนวทางเชิงทดลองในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำ (Minimum Viable Product) – สร้าง วัดผล และเรียนรู้
นำแนวคิด Lean Startup (หลักการ, ไอเดีย, บทเรียน) มาใช้กับ ClickUp
การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมนั้นสนุกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การนำไปใช้ในทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่าย หนังสือสรุปเล่มนี้จะยังไม่สมบูรณ์หากเราไม่ได้ให้คำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีการนำแนวคิด The Lean Startup ไปใช้เพื่อเริ่มต้นและเติบโตธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณเอง
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบอไจล์เช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณนำข้อสรุปสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้ มาดูกันว่าทำอย่างไร
1. ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างสมมติฐานและเป้าหมาย
ขั้นตอนแรกในการนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จาก The Lean Startup มาใช้คือการพัฒนาแนวคิดและสมมติฐานที่คุณสามารถทดสอบได้ อาจเป็นแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ โซลูชันซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชัน
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความหลากหลาย พร้อมฟีเจอร์ที่สนับสนุนการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย
ระดมความคิดกับทีมของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboards. คุณสมบัตินี้ช่วยให้การร่วมมือทางทีมแบบเรียลไทม์ผ่านภาพได้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์โซลูชันที่สร้างสรรค์ได้จากทุกที่.
เมื่อคุณคิดค้นไอเดียได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำแผนธุรกิจที่มั่นคงใช้เทมเพลตแผนธุรกิจของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์และประหยัดเวลา
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและตลาดเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณได้ สร้างแผนสำหรับการขยายตัวและความสำเร็จด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานนี้
อีกหนึ่งเทมเพลตที่มีประโยชน์คือClickUp Lean Business Plan Template ซึ่งใช้ ClickUp List View เพื่อจัดระเบียบงานตามสถานะ
เทมเพลตนี้เป็นงานนำเสนอที่อ่านง่าย กระชับ และจัดระเบียบอย่างดี ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญใดๆ
ClickUp มีเทมเพลตข้อเสนอคุณค่า และเทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งแนวคิดธุรกิจของคุณให้ละเอียดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างแนวคิดและนำเสนอในรูปแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจได้ง่าย เมื่อแนวคิดผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาแล้ว ให้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ
2. ทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้และสมมติฐานของคุณ
เมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำแล้ว คุณต้องทดสอบมันกับลูกค้าเป้าหมายของคุณและรับความคิดเห็นจากพวกเขา
ตามที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ MVP นี้อาจเป็นวิดีโอที่อธิบายแนวคิดผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือหน้าแลนดิ้งเพจเพื่ออธิบายไอเดียของคุณและดึงดูดผู้ใช้กลุ่มแรกให้ลงทะเบียนสำหรับแอปหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ในขั้นตอนนี้ คุณเพียงแค่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อ ทดสอบว่ามีความต้องการจริง สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ และแผนธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่
คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและคำตอบจากแบบสำรวจได้ เนื่องจากมีระบบตรรกะเงื่อนไขในตัว คุณสามารถปรับแต่งคำถามให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ClickUp ยังมีเทมเพลตแบบสำรวจหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ MVP หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแต่ละรอบของวงจรสร้าง-วัด-เรียนรู้ ในขณะที่คุณพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- เข้าใจความต้องการของลูกค้าและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- รวบรวมข้อมูลที่มีความหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- วิเคราะห์การตอบสนองของผู้ใช้และใช้ผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
ทำตามคำแนะนำของผู้เขียน และอย่าติดตามตัวชี้วัดที่ไร้ประโยชน์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บ (โดยไม่เข้าใจการมีส่วนร่วม) หรือปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ (โดยไม่ทราบอัตราการเปลี่ยนแปลง) แต่ให้เน้นที่ตัวชี้วัดที่บอกคุณว่าผลิตภัณฑ์หรือความคิดของคุณประสบความสำเร็จเพียงใด และสามารถแปลเป็นความสำเร็จทางธุรกิจได้
3. ตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนแนวทางหรือจะมุ่งมั่นต่อไป
หลังจากผ่านการปรับปรุงและรับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง คุณจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
นี่คือเวลาที่คุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมมาและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินกลยุทธ์ปัจจุบันต่อไปหรือเปลี่ยนทิศทาง
สตาร์ทอัพจำเป็นต้อง ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการให้ทีมหลักของคุณมารวมตัวกันและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ
ClickUp Meetingsเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการประชุมที่เป็นระเบียบกับทีมของคุณ มันช่วยให้คุณตรวจสอบความพร้อมและกำหนดเวลาการประชุมทีมได้ตามต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมด้วยตนเอง ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brainและให้ AI บันทึกการประชุมในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตของสตาร์ทอัพของคุณ
ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังตัดสินใจถูกต้องหรือไม่? มีเทมเพลตที่จะช่วยคุณได้
เทมเพลตกรอบการตัดสินใจของ ClickUpช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยช่วยให้คุณ:
- สร้างแผนการตัดสินใจ
- ประเมินผลกระทบของการตัดสินใจของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของการตัดสินใจของคุณ
- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ
หากคุณตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ ให้ใช้เครื่องมือการวางแผนกระบวนการที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อออกแบบแผนใหม่
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ ให้ประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในทุกสิ่งที่คุณทำ และทำให้มันเป็นค่านิยมหลักภายในสตาร์ทอัพของคุณ
ClickUp for Startupsเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถนำความรู้จาก The Lean Startup ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพเพียงไม่กี่ตัวที่ช่วยให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น
ด้วยมุมมองโครงการที่หลากหลาย ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
ด้วย ClickUp Brain ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพซึ่งช่วยคุณในหลากหลายด้านของธุรกิจ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างอัตโนมัติ หรือใช้ AI ให้คำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ClickUp Brain มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
โดยรวมแล้ว การมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ในมือของคุณทำให้การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่คล่องตัวง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเปลี่ยนทิศทางได้หลายครั้งตามที่ต้องการ จนกว่าคุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
นำบทเรียนจาก Lean Startup มาประยุกต์ใช้กับ ClickUp
หากคุณเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพ หลักการที่ระบุไว้ในหนังสือ 'The Lean Startup' สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณและวิธีที่คุณบริหารธุรกิจของคุณได้
ด้วยสรุปของ The Lean Startup นี้ เราได้พยายามแบ่งปันแนวคิดสำคัญทั้งหมดที่กล่าวถึงในหนังสือให้กับคุณแล้ว ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเช่น การเรียนรู้ที่ได้รับการยืนยันและการบัญชีนวัตกรรม คุณสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่เพรียวบางและบรรลุการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนได้
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณนำความคิดไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นและได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ
ลองดูคุณสมบัติต่างๆ ได้โดยสมัครใช้งานฟรีสมัครที่ ClickUp วันนี้!