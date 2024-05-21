ENTP กับ INFJ: ความแตกต่างและความคล้ายคลึงที่สำคัญในที่ทำงาน

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมทุกคนที่คุณรู้จักในที่ทำงานถึงแตกต่างกันมาก? ทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนถึงตื่นเต้นกับการประชุมทีม ในขณะที่บางคนชอบสื่อสารผ่านอีเมลมากกว่า? แบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) อาจให้คำตอบบางอย่างแก่คุณได้
กรอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ผ่านความชอบหลักสี่ประการ:
- การเปิดเผยตัวตนกับภาวะเก็บตัว
- การรับรู้กับสัญชาตญาณ
- การคิดกับการรู้สึก
- การตัดสินกับ การรับรู้
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงสองประเภทบุคลิกภาพ MBTI ที่น่าสนใจ: บุคลิกภาพ INFJ และบุคลิกภาพ ENTP บุคลิกภาพทั้งสองประเภทนี้เมื่อทำงานร่วมกันจะนำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ทีม บล็อกนี้จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพวกเขา พร้อมข้อคิดเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
บุคลิกภาพแบบ ENTP vs. INFJ ในมุมมองภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงลึกในบทสนทนาของ INFJ กับ ENTP ให้เรามาดูว่าบุคลิกภาพทั้งสองประเภทนี้เปรียบเทียบกันอย่างไรในภาพรวม
|ลักษณะ
|INFJ (ผู้สนับสนุน)
|ENTP (นักโต้วาที)
|ลักษณะเด่น
|มีวิสัยทัศน์และยึดมั่นในหลักการ
|มีความรู้และเปี่ยมด้วยเสน่ห์
|จุดแข็งหลัก
|สร้างสรรค์, มีความกระตือรือร้น, และใจกว้าง
|มีความคิดสร้างสรรค์ รวดเร็วในการคิด และโดดเด่นในการระดมความคิด
|จุดอ่อนสำคัญ
|มุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบและใส่ใจต่อคำวิจารณ์
|มีแนวโน้มที่จะโต้แย้ง, บางครั้งไม่ไวต่อความรู้สึก, และมีความยากลำบากในการจดจ่อ
|รูปแบบการทำงาน
|ให้คุณค่า ความหมาย และจุดประสงค์เหนือสิ่งอื่นใด เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเสมอภาคและความยุติธรรมในที่ทำงาน
|สนุกกับความท้าทาย คิดนอกกรอบ และมองว่ากฎระเบียบต่างๆ เป็นสิ่งที่จำกัด
|รูปแบบการสื่อสาร
|ชอบการสื่อสารแบบตัวต่อตัว, มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ, และหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง
|ตรงไปตรงมามักจะถกเถียงเพื่อท้าทายบรรทัดฐานที่มีอยู่และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่
|บุคคลที่มีชื่อเสียง
|มาร์ติน ลูเธอร์ คิง, เนลสัน แมนเดลา, และ มอร์แกน ฟรีแมน
|โธมัส เอดิสัน, มาร์ค ทเวน, และ ทอม แฮงค์ส
ENTP คืออะไร?
บุคลิกภาพประเภท ENTP (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นักโต้วาที) หมายถึง บุคลิกภาพแบบเปิดเผย, ใช้สัญชาตญาณ, คิดวิเคราะห์, และรับรู้ บุคคลเหล่านี้ชอบท้าทายสถานการณ์ปัจจุบัน พวกเขาอาจดูไม่สุภาพ แต่พวกเขาเพียงแค่มี มุมมองที่ไม่ธรรมดา และชอบที่จะโต้แย้งความคิดเห็นเหล่านั้น
ENTPs เป็นผู้ที่มี การวิเคราะห์สูง และเก่งในการอ่านคน พวกเขามักจะกล้าแสดงออกและสามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับพลัน
ลักษณะสำคัญของบุคลิกภาพ ENTP
บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภท ENTP มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้:
- ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาอย่างมหาศาล: ENPT มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่รู้จักพอเกี่ยวกับความรู้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นภาพใหญ่และพัฒนาทัศนคติที่หลากหลายเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา
- นักพูดที่คล่องแคล่ว: บุคลิกภาพประเภท ENTP มีพรสวรรค์ในการใช้คำพูด พวกเขาเป็นคนที่พูดจาเป็นธรรมชาติและมีความรู้กว้างขวาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
- ผู้นำโดยธรรมชาติ: ENTP มักจะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ ธรรมชาติพื้นฐานของพวกเขา ผสมผสานกับมุมมองที่กว้างไกลและความเต็มใจที่จะเบี่ยงเบนจากวิธีการเดิมๆ เป็นเชื้อเพลิงให้กับความปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายสถานะเดิม ผลักดันทีมของพวกเขาไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ
จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลิกภาพ ENTP
เช่นเดียวกับบุคลิกภาพทุกประเภท ENTP ก็มีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดเช่นกัน จุดแข็งของ ENTP ได้แก่:
- นักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม: ด้วยความรู้ที่กว้างขวาง ความคิดเปิดกว้าง และทัศนคติที่ไม่เกรงกลัวในการเดินบนเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครเลือก ทำให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับ ENTP
- ผู้คิดค้นที่ยอดเยี่ยม: ENTPs มีสัญชาตญาณแบบเปิดเผยที่ดีซึ่งช่วยให้พวกเขาเห็นการเชื่อมโยงและความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้ ธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็นและความรักในการระดมความคิดทำให้พวกเขาเป็นผู้สร้างไอเดียตามธรรมชาติ
- ทักษะการสื่อสาร: พวกเขาเก่งในการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนและปกป้องจุดยืนของตนในหัวข้อต่างๆ ด้วยความมั่นใจสูงสุด
จุดอ่อนของ ENTP ได้แก่:
- เชิงโต้แย้ง: ความรักในการโต้แย้งและนิสัยโดยธรรมชาติที่ชอบเผชิญหน้ากับความคิดแบบดั้งเดิม มักทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ขัดแย้ง แม้ว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่สิ่งนี้อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกถูกโจมตีโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
- ไม่ละเอียดอ่อน: สำหรับ ENTPs ประเด็นทางอารมณ์มีน้ำหนักน้อยในการโต้แย้ง ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- การขาดความมุ่งมั่น: ความคิดใหม่ๆ มักดึงดูดบุคลิกภาพแบบ ENTP มากที่สุด แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีในบางสถานการณ์ แต่ลักษณะนี้มักทำให้พวกเขาเปลี่ยนทิศทางหรือไม่ยึดมั่นในแนวคิดเดิม ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่เป็นผลดีในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ENTPs ในที่ทำงาน
ENTP ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำและพนักงาน นี่คือรายละเอียดว่าบุคลิกภาพของพวกเขาแสดงออกอย่างไรในบทบาทเหล่านี้
ENTP ในภาวะผู้นำ
ENTPs มักจะเป็น ผู้มีวิสัยทัศน์ ในบทบาทผู้นำ พวกเขาเปิดทางให้กับนวัตกรรม และบุคลิกที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน การคิดในภาพรวมเป็นสิ่งที่กระตุ้น ENTPs มากที่สุด และพวกเขา ไม่ชอบงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมอบหมายงานดังกล่าวให้กับผู้ที่เก่งในด้านนั้นๆ
พวกเขาไม่ได้เน้นการจัดการแบบจู้จี้ แต่คาดหวังให้พนักงานมีมาตรฐานสูง พวกเขาเชื่อและ ปฏิบัติในการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
ENTPs ในฐานะพนักงาน
ENTPs ในฐานะพนักงานเป็นพลังที่ต้องคำนึงถึง พวกเขาไม่ลังเลที่จะแบ่งปันความคิดหรือท้าทายตำแหน่งของผู้นำในเส้นทางข้างหน้า แนวทาง การตัดสินใจที่อิงความรู้ ของพวกเขาในการแก้ปัญหาสนับสนุนสิ่งนี้
โดยสรุปแล้ว ENTP เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมใด ๆ เพราะพวกเขาสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา
เส้นทางอาชีพของ ENTP
ENTPs ประสบความสำเร็จในบทบาทที่ท้าทายสติปัญญาและต้องการการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ นี่คือเส้นทางอาชีพบางอย่างที่เหมาะกับจุดแข็งของพวกเขา:
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด: ทักษะการสื่อสารและความคิดที่แตกต่างของ ENTP ทำให้พวกเขามีความสามารถในการสร้างแคมเปญการตลาดที่ไม่เหมือนใคร
- ผู้ประกอบการ: แรงผลักดันในการสร้างความแตกต่างและภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทำให้พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
- ทนายความ: ทักษะการวิเคราะห์ที่เฉียบคมและความสามารถในการโต้แย้งอย่างเชี่ยวชาญของ ENTP ทำให้พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่น่าเกรงขาม
- การพัฒนาซอฟต์แวร์: ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา ความหลงใหลในนวัตกรรม และทักษะการแก้ปัญหาของ ENTPs ทำให้พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบทบาทนี้
INFJ คืออะไร?
บุคลิกภาพประเภท INFJ (หรือที่รู้จักในนาม "ผู้สนับสนุน") มีลักษณะ เก็บตัว, ใช้ความคิด, ให้ความรู้สึก, และตัดสินใจ บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้โดยพื้นฐานแล้วคือ อุดมคติที่นำทางด้วยอารมณ์ภายในและค่านิยมส่วนตัว (ความซื่อสัตย์, จิตสำนึก, และจริยธรรม) และมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น INFJ ให้คุณค่ากับคุณภาพมากกว่าปริมาณ และชอบลงทุนเวลาและความพยายามในความสัมพันธ์ที่จะคงอยู่ตลอดชีวิต
ลักษณะสำคัญของ INFJ
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ แสดงลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้:
- มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง: ความคิดแบบเก็บตัวของ INFJ ทำให้พวกเขามีความสามารถพิเศษในการอ่านใจและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ ความใกล้ชิดทางอารมณ์เป็นธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมและช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน
- สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยความหลงใหล: ต่างจาก ENTP ที่พึ่งพาข้อเท็จจริงและตรรกะเพียงอย่างเดียว INFJ เพิ่มลักษณะการรับรู้และความกระตือรือร้นในการทำสิ่งที่ดีอย่างถูกต้อง ทำให้พวกเขามีความสามารถพิเศษในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFJ
ต่อไปนี้คือจุดแข็งหลักของบุคลิกภาพ INFJ:
- การสร้างความสัมพันธ์: การมีความเห็นอกเห็นใจด้วยทัศนคติที่จริงใจทำให้ INFJ เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ความโน้มเอียงของพวกเขาในการสนทนาที่มีความหมายช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและครอบคลุมทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ: ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการทำให้โลกใบนี้สมบูรณ์แบบและมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูง ทำให้พวกเขาเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้สูง ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดก็ตาม เมื่อพูดถึงการให้เกียรติต่อคำมั่นสัญญา INFJ จะไม่ละเลยสิ่งใดเลย
- ผู้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์: INFJ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์ประกอบของมนุษย์เมื่อเผชิญกับความท้าทาย เมื่อรวมกับความมีวิสัยทัศน์ INJS สามารถจินตนาการถึงวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ซึ่งตอบสนองทั้งด้านปฏิบัติและด้านมนุษย์ของอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า
กฎข้อที่สามของนิวตันกล่าวว่า 'ทุกการกระทำมีปฏิกิริยาที่เท่ากันและตรงกันข้าม' เช่นเดียวกัน จุดแข็งของ INFJ อาจส่งผลเสียต่อพวกเขาในบางสถานการณ์:
- เสี่ยงต่อการหมดไฟ: ความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งของพวกเขาที่ผสมผสานกับนิสัยโดยธรรมชาติที่ชอบช่วยเหลือทุกคน มักทำให้พวกเขาหมดแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- ความไวต่อการไม่สมดุล: INFJ ให้ความสำคัญกับความสงบและความสมบูรณ์แบบเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อการมองโลกในแง่ดีของพวกเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายและไม่สมบูรณ์แบบ INFJ มักจะเครียด เมื่อ INFJ ตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองสูง การวิจารณ์ตนเองก็จะรุนแรงขึ้นหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุมาตรฐานนั้นได้
INFJs ในการทำงาน
INFJs เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมการทำงานในฐานะผู้นำและพนักงาน ตราบใดที่พวกเขาได้รับอิสระในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา นี่คือรายละเอียดว่าบุคลิกภาพของพวกเขาเปล่งประกายในสองบทบาทนี้อย่างไร:
INFJ ในฐานะผู้นำ
INFJs นำทีมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมมีกำลังใจ. คุณสมบัติที่ มีความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความต้องการของพนักงานภายใต้การดูแลได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นมิตรและผลิตผลดี.
อย่างไรก็ตาม INFJ อาจประสบปัญหาในการจัดการด้านเอกสาร ของการเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับตารางเวลาที่เคร่งครัดและงานประจำ INFJ จะได้รับแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้จุดแข็งของตนเอง
INFJ ในฐานะพนักงาน
INFJ เป็นพนักงานที่ทุ่มเทและภักดี ซึ่งนำความลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์มาสู่ทีมใด ๆ ได้อย่างมากมาย พวกเขาเก่งในงานที่ต้องการ การคิดอย่างลึกซึ้ง การวิเคราะห์ และสัมผัสที่เป็นมนุษย์ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่พวกเขามักจะพบความยากลำบากเมื่อต้องโต้ตอบในเวทีที่เปิดกว้าง
INFJ อาจมีปัญหาในการปรับตัวกับการเมืองในสำนักงาน และอาจถอนตัวหากรู้สึกว่าคุณค่าหรือความรู้สึกของตนไม่ได้รับการเคารพ หรือในกรณีที่มีความขัดแย้ง พวกเขาชอบที่จะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและร่วมมือกัน
เส้นทางอาชีพของ INFJ
INFJs ต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในรอบตัวพวกเขา. นี่คือเส้นทางอาชีพบางอย่างที่อาจช่วยให้พวกเขาสามารถใช้จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้:
- ทรัพยากรบุคคล: ความรู้สึกยุติธรรมที่แข็งแกร่งและจรรยาบรรณในการทำงานที่ไม่สั่นคลอนทำให้พวกเขาเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบทบาทนี้
- นักบำบัด: ความสามารถของ INFJ ในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นร่วมกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งทำให้พวกเขาเหมาะสมกับบทบาทนี้โดยธรรมชาติ
- นักเขียน: ความคิดสร้างสรรค์ ความหลงใหล และความปรารถนาที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของ INFJ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวที่ทรงพลังและเข้าถึงหัวใจของผู้อ่านได้
- การสอน: ความสามารถตามธรรมชาติในการดูแลเอาใจใส่และความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นของพวกเขาเป็นพื้นฐานที่ดีในการเป็นครูที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงต่อชีวิตของนักเรียน
ENTP กับ INFJ: ความแตกต่างที่สำคัญ
ENTPs และ INFJs เป็นคู่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงในวิธีที่พวกเขามองและรับมือกับความท้าทายในชีวิต นี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกัน
แนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
ENTPs มองความขัดแย้งเป็นโอกาสในการถกเถียงและเรียนรู้ พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยการผสมผสานอารมณ์ขัน ความเฉลียวฉลาด หรือแม้กระทั่งการยั่วยุ เพื่อกระตุ้นการสนทนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพยายามมองสถานการณ์จากมุมมองใหม่
INFJ ในทางกลับกัน ให้ความสำคัญกับความกลมกลืนเหนือสิ่งอื่นใด และชอบที่จะ ลดความตึงเครียดในสถานการณ์ อย่างเงียบๆ และด้วยวิธีการทางการทูตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แนวทางการตัดสินใจ
ENTPs ตัดสินใจโดยอาศัยตรรกะและเหตุผลเป็นหลัก พวกเขาเก่งในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุข้อบกพร่อง และเสนอ วิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดา
INFJ แม้จะมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน แต่ก็คำนึงถึง ความเห็นอกเห็นใจ และสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งของตนในการตัดสินใจด้วย สำหรับ INFJ ผลกระทบทางอารมณ์จากการตัดสินใจของพวกเขามีความสำคัญเท่าเทียมกับความต้องการในการหาทางแก้ไข
การรับมือกับผู้คน
ENTPs เป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและเจริญรุ่งเรืองในหมู่คน พวกเขาชื่นชอบการสนทนาที่มีชีวิตชีวา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทำให้พวกเขามีพลัง ในขณะที่ INFJs ซึ่งมีลักษณะ เก็บตัวโดยธรรมชาติ ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวและรู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงเมื่อได้อยู่กับความคิดของตัวเอง
ENTP กับ INFJ: ความคล้ายคลึงที่สำคัญ
INFJ และ ENTP มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านเช่นกัน
ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา
INFJ และ ENTP มีความกระหายใคร่รู้ในความรู้อย่างลึกซึ้ง แม้ว่าวิธีการในการบรรลุเป้าหมายนี้อาจแตกต่างกัน แต่บุคลิกภาพทั้งสองประเภทนี้ ชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมักจะมองหาแง่มุมใหม่ๆ อยู่เสมอ
การเปิดใจ
ทั้งบุคลิกภาพแบบ ENTP และ INFJ ล้วนเป็นบุคคลที่ เปิดกว้างทางความคิด เนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาของพวกเขา ENTPs ชอบสำรวจมุมมองทางเลือก แม้จะเป็นเพียงเพื่อท้าทายแนวทางที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยก็ตาม INFJs ในทางกลับกัน ก็เปิดกว้างต่ออุดมการณ์ที่แตกต่างเช่นกัน แต่แรงผลักดันของพวกเขาคือความปรารถนาที่จะเข้าใจกระบวนการที่หลากหลายที่อยู่เบื้องหลัง
อุดมคติ
ทั้ง ENTP และ INFJ ต่างมีความ ปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อโลก ENTP ชื่นชอบนวัตกรรมและการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ในขณะที่ INFJ มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเห็นอกเห็นใจมากขึ้น
กลยุทธ์การร่วมมือระหว่าง ENTP และ INFJ
แม้ว่า ENTP และ INFJ จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่พวกเขามีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นั่นนำไปสู่คำถามที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์: คุณจะช่วยให้บุคลิกภาพที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันเหล่านี้สามารถร่วมมือและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ขอบคุณยุคดิจิทัลที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ ทางออกจึงดูง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ: การเชื่อมช่องว่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้นClickUp for Teamsมีคุณสมบัติการร่วมมือมากมายที่ช่วยให้ INFJs และ ENTPs หรือแม้กระทั่ง 14 ประเภทบุคลิกภาพที่เหลือ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่ทำงาน
มาดูกลยุทธ์การทำงานร่วมกันบางประการที่จะช่วยให้บุคลิกภาพ ENTP และ INFJ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในที่ทำงาน
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่สององค์ประกอบหลัก คือ วิสัยทัศน์ร่วมกันและเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องมีแผนการสื่อสารที่มั่นคง
กระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp และรายงานเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUpเป็นสองเทมเพลตแผนการสื่อสารที่สามารถช่วยให้ INFJ และ ENTP เข้าใจตรงกัน
เครื่องมือแรกเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่สามารถช่วยคุณวางแผนองค์ประกอบหลักที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาแผนการสื่อสารทีมที่แข็งแกร่งได้ ส่วนเครื่องมือหลังเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งที่จะช่วยติดตามองค์ประกอบที่ละเอียดของแผนการสื่อสาร เช่น:
- ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- พวกเขาต้องการการสื่อสารบ่อยแค่ไหน
- โดยวิธีการสื่อสารใด
แม่แบบแผนการสื่อสารยังช่วยให้คุณสามารถสร้างสถานะ, ฟิลด์, และรายงานที่กำหนดเองได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือทั้งสองนี้ช่วยตอบสนองความต้องการของ ENTP ในการมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ ในขณะที่ช่วยให้ INFJ สามารถระบุโอกาสในการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายในกรอบที่กว้างขึ้นได้พร้อมกัน
พัฒนาทีมที่แข็งแกร่ง
ความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการให้ราบรื่น.แบบแผนการพบปะทีมงานของ ClickUpคือเครื่องมือเดียวที่สามารถช่วยให้บรรลุข้อกำหนดข้างต้นได้.
เทมเพลตนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพ ENTP สามารถเน้นย้ำความเชี่ยวชาญของตนเองและแสดงแนวคิดที่ไม่เหมือนใครได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพ INFJ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง
แบบฟอร์มเดียวกันนี้ยังช่วยให้ผู้นำสามารถแนะนำทีมของตนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
เมื่อสมาชิกในทีมได้ทำความรู้จักกันแล้ว สามารถใช้ClickUp Team Communication and Meeting Matrixเพื่อสร้างการสื่อสารในทีมที่เปิดกว้างและโปร่งใส ซึ่งจะได้ผลดีกับทั้งบุคลิกภาพแบบ ENTP และ INFJ
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ และกำหนดกรอบเวลาสำหรับการเชื่อมต่อของทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในโครงการมีความเข้าใจตรงกัน
มุมมองแชทของ ClickUpซึ่งช่วยในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ ENTJ ในการระดมความคิดกลยุทธ์ทางเลือกกับสมาชิกในทีมได้ทันที ในขณะที่ INFJ มักจะชอบการระดมความคิดคนเดียวและสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองต่างๆ ของ ClickUpเช่นแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp และมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างภาพงาน ระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ และปรับให้เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีบุคลิก ENTP หากเป้าหมายคือการหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและปรับปรุงสมาธิClickUp Kanban Boards จะทำงาน ได้ดีที่สุด
นอกจากนี้ ENTP สามารถใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อแสดงแนวคิดหรือกลยุทธ์ทางเลือกในเชิงภาพ ในขณะเดียวกัน INFJ สามารถใช้ฟีเจอร์ClickUp Assigned Commentsเพื่อระบุส่วนเฉพาะของเอกสารหรือภาพเพื่อขอความคิดเห็น
เอาชนะข้อจำกัดและเล่นให้สอดคล้องกับจุดแข็งของกันและกัน
เราได้กำหนดไว้แล้วว่า ENTP และ INFJ ต่างก็มีข้อจำกัดของตนเอง INFJ มักจะเครียดเมื่อต้องจัดการกับตารางเวลาที่เข้มงวดและปริมาณงานที่ล้นหลาม ENTP มักจะประสบปัญหาในการมีสมาธิ และทั้งสองประเภทไม่ชอบงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก
ใช้พลังของ AI—ใช้ClickUp Brainเพื่อเอาชนะความท้าทายทั้งหมดข้างต้นได้ในไม่กี่คลิก ผู้จัดการโครงการ AI ของมันสามารถช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ สร้างสรุปอย่างรวดเร็ว และแม้กระทั่งกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการความรู้ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงานสามารถช่วยเร่งงานที่ไม่จำเป็น เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาจะช่วยลดภาระทางจิตใจและทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด
กลับมาที่จุดแข็งร่วมกันผู้นำ INFJสามารถมีประสิทธิภาพอย่างมากในการปลูกฝัง ทัศนคติที่สร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีม เนื่องจากพวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของทีม ผู้นำ ENTP สามารถโดดเด่นในการกระตุ้นทีมด้วยพลังงานที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์
แม้ว่าสไตล์การบริหารของพวกเขาจะอยู่คนละฝั่งของสเปกตรัมแต่เมื่อการบริหารงานแบบร่วมมือกันเป็นสิ่งจำเป็น พวกเขาสามารถวางความแตกต่างไว้ข้างหลังได้
ClickUp มีเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 15แบบซึ่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพ INFJ และ ENTP โดยออกแบบมาเพื่อเสริมจุดแข็งเฉพาะบุคคลของพวกเขา เมื่อใช้ร่วมกับฟีเจอร์ข้างต้น เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยจัดโครงสร้างโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
ค้นหาจุดร่วมด้วย ClickUp
บนกระดาษ INFJ และ ENTJ ไม่ใช่คู่ที่สมบูรณ์แบบในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถหาวิธีที่จะชื่นชมและเคารพบุคลิกภาพของกันและกันได้ ความแตกต่างที่สำคัญของพวกเขาสามารถเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาได้
การใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์เช่นClickUp เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลิกภาพสองประเภทนี้หาจุดร่วมกันและประสบความสำเร็จในที่ทำงาน
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!