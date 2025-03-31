บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีสร้างกราฟเส้นหรือแผนภูมิใน Google Sheets

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 มีนาคม 2568

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงใช้ Google Sheets และตัวเลือกแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ในการจัดการข้อมูลสเปรดชีตของพวกเขา แม้ว่าจะเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมและตรงไปตรงมาสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ แต่ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณต้องการสร้างกราฟเส้นหรือประเภทแผนภูมิอื่น ๆ

มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากคุณเป็นมือใหม่ เพื่อช่วยคุณ นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างแผนภูมิเส้นใน Google Sheets

เราจะพาคุณผ่านกระบวนการสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น สำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแผนภูมิที่มีผลกระทบ และแม้กระทั่งสำรวจตัวเลือกทางเลือกเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

⏰ สรุป 60 วินาที

  • แผนภูมิเส้นแสดงข้อมูลจุดในรูปแบบกราฟิกตามช่วงเวลา เหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง เช่น ยอดขายรายเดือนหรือปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
  • ประโยชน์ของแผนภูมิเส้น: ช่วยระบุแนวโน้ม, ติดตามความก้าวหน้า, เปรียบเทียบชุดข้อมูล, และทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายต่อการสื่อสาร
  • การสร้างกราฟเส้นใน Google Sheets: ขั้นตอนที่ 1: เตรียมชุดข้อมูลของคุณในรูปแบบตารางที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2: ไฮไลต์ช่วงข้อมูลสำหรับกราฟ ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวแก้ไขกราฟผ่าน 'แทรก' > 'กราฟ' ขั้นตอนที่ 4: เลือก 'แผนภูมิเส้น' จากตัวเลือกประเภทแผนภูมิ ขั้นตอนที่ 5: (ไม่บังคับ) ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานแยก ขั้นตอนที่ 6: ปรับแต่งชื่อเรื่อง แกน และรูปแบบของแผนภูมิ ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่หรือแชร์แผนภูมิ
  • ขั้นตอนที่ 1: เตรียมชุดข้อมูลของคุณในรูปแบบตารางที่ชัดเจน
  • ขั้นตอนที่ 2: ไฮไลต์ช่วงข้อมูลสำหรับแผนภูมิ
  • ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวแก้ไขแผนภูมิผ่าน 'แทรก' > 'แผนภูมิ'
  • ขั้นตอนที่ 4: เลือก 'กราฟเส้น' จากตัวเลือกประเภทกราฟ
  • ขั้นตอนที่ 5: (ไม่บังคับ) ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานแยกต่างหาก
  • ขั้นตอนที่ 6: ปรับแต่งชื่อเรื่อง แกน และรูปแบบแผนภูมิ
  • ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่หรือแชร์แผนภูมิ
  • ใช้รูปแบบภาพที่เหมาะสม ป้ายกำกับที่ชัดเจน และรักษาความชัดเจนเหนือความยุ่งเหยิงเพื่อให้แผนภูมิเส้นมีประสิทธิภาพ
  • ข้อจำกัดของ Google Sheets: การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มีจำกัด ประสิทธิภาพการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่มีข้อจำกัด และมีความท้าทายในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ClickUpเป็นทางเลือก: มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการสร้างและทำงานร่วมกันบนแผนภูมิออนไลน์ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการ
  • ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการแสดงข้อมูลและการจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
  • ขั้นตอนที่ 1: เตรียมชุดข้อมูลของคุณในรูปแบบตารางที่ชัดเจน
  • ขั้นตอนที่ 2: ไฮไลต์ช่วงข้อมูลสำหรับแผนภูมิ
  • ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวแก้ไขแผนภูมิผ่าน 'แทรก' > 'แผนภูมิ'
  • ขั้นตอนที่ 4: เลือก 'กราฟเส้น' จากตัวเลือกประเภทกราฟ
  • ขั้นตอนที่ 5: (ไม่บังคับ) ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานแยกต่างหาก
  • ขั้นตอนที่ 6: ปรับแต่งชื่อเรื่อง แกน และรูปแบบแผนภูมิ
  • ขั้นตอนที่ 7: เผยแพร่หรือแชร์แผนภูมิ

แผนภูมิเส้นคืออะไร?

แผนภูมิเส้นเป็นการแสดงผลตัวเลขหรือจุดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปแบบกราฟิก แผนภูมิเส้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลา (เช่น ยอดขายรายเดือน, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ตลอดทั้งปี เป็นต้น)

แกนแนวนอน (แกน x) โดยทั่วไปแสดงถึงเวลาหรือหมวดหมู่ ในขณะที่แกนแนวตั้ง (แกน y) แสดงค่าข้อมูลที่สอดคล้องกันสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างได้โดยใช้เครื่องมือการแสดงข้อมูลอย่างง่ายหรือเครื่องมือสเปรดชีต เช่น Google Sheets,Microsoft Excel เป็นต้น

แผนภูมิเส้นมีประโยชน์หลายประการสำหรับธุรกิจ ซึ่งได้แก่:

  • ความสามารถในการระบุแนวโน้ม: กราฟเส้นแสดงรูปแบบและความผันผวนของข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มการเติบโต ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือความแปรผันตามฤดูกาล
  • ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายโดยการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดหรือเป้าหมายของโครงการ กราฟเส้นให้การมองเห็นที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหว
  • เปรียบเทียบชุดข้อมูล: แผนภูมิเส้นช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลต่างๆ ได้เคียงข้างกันบนแผนภูมิเดียวกัน ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนกต่างๆ สายผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด โดยใช้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  • ได้ภาพที่ชัดเจน: แผนภูมิเส้นช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะในรายงานหรือการนำเสนอ

วิธีสร้างกราฟเส้นใน Google Sheets

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจถึงพลังของแผนภูมิเส้นแล้ว มาสำรวจวิธีการสร้างแผนภูมิเหล่านี้โดยใช้ Google Sheets ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยสำหรับธุรกิจหลายแห่ง นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างชุดข้อมูลใน Google Sheets

เริ่มต้นด้วยการเตรียมข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างแผนภูมิเส้น จัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบตารางที่ชัดเจนและกระชับ โดยไม่มีข้อมูลที่ขาดหายหรือเซลล์ว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์แสดงชุดข้อมูลเดียว พร้อมป้ายกำกับในแถวแรกเพื่อกำหนดจุดข้อมูล

ชุดข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการสร้างกราฟเส้น
ชุดข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้สำหรับการสร้างกราฟเส้น

ขั้นตอนที่ 2: เลือกข้อมูลของคุณ

ไฮไลต์ช่วงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนภูมิ โดยครอบคลุมทั้งจุดข้อมูลและป้ายกำกับของแต่ละจุด

การเลือกชุดข้อมูลสำหรับกราฟเส้น
เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับกราฟเส้น

ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัวแก้ไขแผนภูมิ

ไปที่เมนู 'แทรก' และเลือก 'แผนภูมิ' Google Sheets จะสร้างประเภทแผนภูมิเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขแผนภูมิ Google Sheets
เปิดโปรแกรมแก้ไขแผนภูมิและเลือกแท็บแทรกแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตัวเลือกแผนภูมิเส้น

การเลือกตัวเลือกแผนภูมิเส้น
เลือกสร้างแผนภูมิเส้น

จากตัวเลือกประเภทแผนภูมิที่แสดงทางด้านขวา ให้เลือก 'แผนภูมิเส้น' เพื่อแปลงแผนภูมิเริ่มต้นเป็นแผนภูมิเส้น คุณสามารถเลือกแผนภูมิเส้นแบบปกติ แผนภูมิเส้นเรียบ หรือแผนภูมิเส้นหลายเส้นได้ตามความต้องการ เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ตัวเลือกแทรกแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5: ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานแยก (ไม่บังคับ)

ย้ายแผนภูมิเส้นไปยังแผ่นงานแยกต่างหาก
ย้ายแผนภูมิเส้นไปยังแผ่นงานแยกต่างหาก (ไม่บังคับ)

ขณะที่แผนภูมิใหม่จะถูกสร้างขึ้นในแผ่นงานเดียวกัน คุณสามารถย้ายมันไปยังแผ่นงานแยกต่างหากได้ นี่ช่วยให้คุณแยกข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลออกจากกัน และคุณยังสามารถใช้ตัวเลือก 'ย้ายไปยังแผ่นงานของตัวเอง' ใน Google Sheets เพื่อสร้างแผ่นงานแยกต่างหากในสเปรดชีตเดียวกันได้

ขั้นตอนที่ 6: ปรับแต่ง

ตัวเลือกการแก้ไขแผนภูมิใน Google Sheets
ไปที่แท็บกำหนดเองเพื่อแก้ไขแผนภูมิเส้น

ในขณะที่ Google Sheets สร้างแผนภูมิพื้นฐานขึ้นมา คุณสามารถปรับแต่งให้มีความชัดเจนและสร้างผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

ชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

เพิ่มชื่อเรื่องที่ชัดเจนและกระชับในแบบอักษร ขนาด รูปแบบ และสีข้อความที่คุณต้องการเพื่อให้แผนภูมิดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ชื่อสำหรับแกน (x และ y)

การแก้ไขชื่อแกน
เปลี่ยนชื่อแกนแนวนอนหรือแนวตั้ง

เช่นเดียวกับชื่อเรื่อง คุณสามารถแก้ไขชื่อแกนได้เช่นกัน รวมถึง 'ชื่อแกนแนวนอน' และ 'ชื่อแกนแนวตั้ง' หรือป้ายกำกับ X และ Y ให้สอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิของคุณ แนวคิดคือการทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นในขณะที่สื่อสารข้อมูล

รูปแบบแผนภูมิ

ตัวเลือกสไตล์แผนภูมิใน Google Sheets
เปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิและพื้นหลังตามความต้องการของคุณ

ในตัวแก้ไขแผนภูมิ คุณสามารถไปที่ส่วน 'แก้ไขรูปแบบแผนภูมิ' เพื่อปรับเปลี่ยนแบบอักษร สีของเส้นขอบ สีพื้นหลัง และอื่นๆ ได้

ขั้นตอนที่ 7: กดเผยแพร่

เผยแพร่, ดาวน์โหลด, และแชร์ ตัวเลือกสำหรับแผนภูมิเส้นใน Google Sheets
เผยแพร่กราฟเส้นของคุณหรือแชร์กับผู้อื่น

เมื่อคุณมีแผนภูมิเส้นของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์กับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้โดยการจัดการตัวเลือกการแชร์ หรือคุณสามารถเผยแพร่แผนภูมิหรือดาวน์โหลดไว้ในเอกสารของคุณได้

ใช้ตัวนำเข้าสเปรดชีตใน ClickUp เพื่อนำเข้าข้อมูลและเปลี่ยนเป็นกราฟที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

เคล็ดลับในการสร้างแผนภูมิเส้นใน Google Sheets

คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดูน่าสนใจและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเคล็ดลับสำหรับการสร้างกราฟเส้นที่มีประสิทธิภาพ:

การเลือกรูปแบบภาพที่เหมาะสม

เมื่อสร้างแผนภูมิเส้นสำหรับหลายหน่วยงาน สีที่โดดเด่นจะช่วยให้ติดตามและเปรียบเทียบแต่ละหน่วยงานได้ง่ายขึ้น ใช้เส้นหนาและสีที่ตัดกันระหว่างองค์ประกอบ

ความแตกต่างของเส้น

รูปแบบเส้นที่แตกต่างกัน (เส้นทึบ เส้นประ เส้นจุด) สามารถใช้เพื่อแยกแยะชุดข้อมูลออกจากกันได้อย่างชัดเจนทางสายตา ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านและช่วยให้ผู้ชมสามารถระบุแนวโน้มของแต่ละชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ใช้ป้ายกำกับที่ชัดเจน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภูมิของคุณกำหนดป้ายกำกับแต่ละรายการอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง:

  • ชื่อแผนภูมิ: ให้ชื่อแผนภูมิของคุณชัดเจนและกระชับ สะท้อนข้อมูลที่นำเสนออย่างถูกต้อง
  • ป้ายกำกับแกน: ใส่ป้ายกำกับแกน x และ y ของคุณด้วยชื่อที่อธิบายและกำหนดหน่วยที่วัด (เช่น 'ยอดขาย (USD)' หรือ 'ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (รายเดือน)')
  • ป้ายกำกับชุดข้อมูล: หากแผนภูมิของคุณมีหลายเส้นที่แสดงชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ให้แน่ใจว่าแต่ละเส้นมีป้ายกำกับที่ชัดเจนและแตกต่างกันในตำนาน

ความชัดเจนกับความวุ่นวาย

เส้นตารางสามารถเพิ่มความชัดเจนในการอ่านโดยให้จุดอ้างอิงทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนภูมิที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดข้อมูลจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การใช้เส้นตารางมากเกินไปอาจสร้างความรกรุงรังและลดผลกระทบโดยรวมของแผนภูมิได้ ดังนั้นควรพิจารณาความซับซ้อนของข้อมูลและลำดับความสำคัญทางสายตาเมื่อต้องใช้เส้นตาราง

ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบของตัวแก้ไขแผนภูมิใน Google Sheet เพื่อปรับขนาดตัวอักษร ความหนาของเส้น และรูปแบบของเครื่องหมาย การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกันตลอดทั้งแผนภูมิจะช่วยให้ดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อย และควรสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ของคุณ

ข้อจำกัดในการใช้ Google Sheets ในการสร้างแผนภูมิเส้น

แม้ว่ากราฟเส้นใน Google Sheets จะเป็นทางเลือกที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการสร้างกราฟเส้นพื้นฐานและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพอื่น ๆ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างคุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรมสเปรดชีตและซอฟต์แวร์สำหรับป้อนข้อมูลนี้อาจไม่ เพียงพอเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพขั้นสูง

ข้อจำกัดบางประการเหล่านี้ได้แก่:

1. การขาดการบูรณาการ

ในขณะที่ Google Sheets เหมาะสำหรับการสร้างแผนภูมิพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและมีตัวเลือกการเชื่อมต่อน้อย มีเพียงสองวิธีในการนำเข้าข้อมูล:

  1. โดยการป้อนข้อมูลลงในแผ่นงานด้วยตนเอง
  2. โดยการนำเข้าไฟล์สเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากเครื่องมืออื่น

การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลจากเครื่องมืออื่นไปยัง Google Sheets อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก กราฟเส้นใน Google Sheets จะจำกัดตัวเลือกของคุณหากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงและเครื่องมือแสดงข้อมูลด้วย AIเพื่อทำงานกับข้อมูลของคุณ

2. ช้าลงเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลที่ซับซ้อน

ลองนึกภาพการทำงานกับแผ่นงานที่มีข้อมูลนับล้านรายการ การทำงานกับ Google Sheets อาจเป็นเรื่องยากหากคุณมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา

ใน Google Sheets ทุกชีตใหม่จะมีเซลล์ทั้งหมด 26,000 เซลล์ (1000 แถวและ 26 คอลัมน์) โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ถึงประมาณ 5,000,000 เซลล์ แต่คุณจะพบกับความล่าช้าหรือการล่มบ่อยครั้งก่อนที่คุณจะถึงตัวเลขนี้ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องหาซอฟต์แวร์แผนผังงานทางเลือกหรือถ่ายโอนชุดข้อมูลหนักนี้ออกไปเพื่อการแสดงผล

3. ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

คุณมักทำงานร่วมกับทีมในแผนภูมิหรือชุดข้อมูลของคุณหรือไม่ โดยทำการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์? สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด อย่างไรก็ตาม ด้วย Google Sheets การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการอัปเดตแผนภูมิแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แม้ว่า Google Sheets จะมีฟีเจอร์การแก้ไขร่วมกันบางส่วน แต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแผนภูมิอาจดูยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งอาจขัดขวางการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีจังหวะรวดเร็ว

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Google Sheets

แผนภูมิเส้นมักใช้มากกว่าการวาดกราฟหรือการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์แบบง่าย ๆ องค์กรมักใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา คิดค้นไอเดียโดยใช้ข้อมูล และแปลงแผนภูมิจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตามความต้องการ

สร้างกราฟเส้นได้อย่างรวดเร็วด้วยบัตรกราฟเส้นแบบกำหนดเองในแดชบอร์ด ClickUp

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้การออกแบบ การแสดงภาพ และการแก้ไขแผนภูมิเส้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันมีเทมเพลตแผนภูมิฟรีและแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบต่างๆ ได้

นี่คือคำแนะนำแบบรวดเร็วในการตั้งค่าแดชบอร์ดใน ClickUp

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าแผนภูมิเส้นธรรมดา รวมถึงความสามารถในการ:

สร้างกราฟด้วย ClickUp Whiteboards
  • สร้างแผนภูมิเส้นและระดมความคิดด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับไอเดียและขั้นตอนการทำงานของทีม คุณสามารถสร้างแผนผังความคิด เพิ่มบันทึก และเชื่อมโยงกับงาน ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ได้อีกด้วย สิ่งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นเนื้อหา สร้างแผนภูมิเส้น และเพิ่มบริบทได้ในไม่กี่คลิก
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยใช้แผนภูมิและข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลล่าสุด สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขและอัปเดตแผนภูมิเส้นพร้อมกันได้ ช่วยเร่งกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อสร้างแผนภูมิเส้นที่รวดเร็วและฐานข้อมูลเชิงภาพอื่น ๆ สำหรับโครงการใด ๆ มันมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบที่ช่วยให้คุณแก้ไขข้อมูลจำนวนมาก สร้างตารางที่ตอบสนอง และสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ก้าวไปไกลกว่าแผนภูมิเส้นแบบธรรมดาด้วยการสำรวจคลังตัวเลือกแผนภูมิที่หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิกระจาย เพื่อค้นหาการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดข้อมูลใด ๆ
มุมมองตาราง ClickUp
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อจัดการข้อมูลของคุณ กำหนดการพึ่งพาของงาน และทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ

ClickUp ให้คุณสร้างแผนภูมิเส้นที่ให้ความรู้และใช้ประโยชน์จากมันภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ลองจินตนาการถึงการผสานแผนภูมิเส้นของคุณกับงาน แผนงาน และกระบวนการทำงาน สร้างศูนย์กลางสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱

หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อภารกิจ, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. คุณจะสร้างกราฟเส้นใน Google Sheets ด้วยชุดข้อมูลสองชุดได้อย่างไร?

ในการสร้างแผนภูมิเส้นที่มีสองชุดข้อมูลใน Google Sheets คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิเส้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ที่แยกต่างหากกัน และมีป้ายกำกับในแถวแรก
  2. ไฮไลต์ช่วงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงชุดข้อมูลทั้งสองและป้ายกำกับในแถวแรกและคอลัมน์แรก
  3. ไปที่แท็บ 'แทรก' และเลือก 'แผนภูมิ'
  4. ในแท็บ 'ตั้งค่า' ให้เลือก 'กราฟเส้น' ในส่วน 'ประเภทกราฟ'
  5. เมื่อเลือกแล้ว Google Sheets จะสร้างแผนภูมิโดยอัตโนมัติโดยมีเส้นสองเส้นแสดงแต่ละชุดข้อมูล
  6. ใช้ตัวแก้ไขแผนภูมิเพื่อแยกความแตกต่างของเส้นด้วยสีและรูปแบบ เพิ่มป้ายกำกับสำหรับแกนและชุดข้อมูล และปรับชื่อแผนภูมิให้ชัดเจน

2. ฉันจะสร้างกราฟเส้นใน Google Sheets ได้อย่างไร?

ในการสร้างกราฟเส้นใน Google Sheets คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. เปิด Google Sheet และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีข้อมูลที่คุณต้องการสร้างแผนภูมิเส้น
  2. เลือกข้อมูลและหัวคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนภูมิ
  3. ไปที่แท็บ 'แทรก' และเลือก 'แผนภูมิ'
  4. ใน 'ประเภทการตั้งค่า' ให้เลือก 'แผนภูมิเส้น' ในส่วนประเภทแผนภูมิ
  5. ยืนยันข้อมูลและปรับช่วงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

3. ข้อจำกัดบางประการของการสร้างแผนภูมิเส้นใน Google Sheets มีอะไรบ้าง?

แม้ว่า Google Sheets จะเหมาะสำหรับการสร้างกราฟเส้นพื้นฐาน แต่สำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อนมากอาจไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องสร้างกราฟเส้นสำหรับฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์หรือมีความต้องการการปรับแต่งขั้นสูง อาจมีตัวเลือกที่ดีกว่า Google Sheets

4. สามารถเพิ่มจุดข้อมูลโดยตรงในแผนภูมิเส้นใน Google Sheets ได้หรือไม่?

ไม่. Google Sheets ไม่อนุญาตให้เพิ่มข้อมูลโดยตรงไปยังแผนภูมิเส้นที่มีอยู่แล้ว. เพื่อปรับปรุงแผนภูมิเส้นของคุณ คุณจะต้องปรับปรุงตารางในเอกสารสเปรดชีตก่อน จากนั้นปรับปรุงแผนภูมิในตัวแก้ไขแผนภูมิเพื่อให้ได้แผนภูมิที่ปรับปรุงแล้ว.

5. สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตแผนภูมิเส้นแบบเรียลไทม์ใน Google Sheets ได้หรือไม่?

ใช่ ทีมงานของคุณสามารถอัปเดตข้อมูลในตารางต้นฉบับและแผนภูมิเส้นร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขแบบเรียลไทม์บนแผนภูมิที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนมักจะเป็นเรื่องท้าทายและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้สเปรดชีตแบบร่วมมือกันและโซลูชันการจัดการโครงการ เช่น ClickUp ซึ่งมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยสมาชิกในทีมสามารถแก้ไขและอัปเดตแผนภูมิพร้อมกันได้