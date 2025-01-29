10 แอปซอฟต์แวร์ติดตามงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการในปี 2025

ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมมักประสบปัญหาในการประเมินศักยภาพของทีมตนเอง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต คุณจำเป็นต้องรู้ปริมาณงานของทีมอย่างทะลุปรุโปร่ง
คุณจำเป็นต้องติดตามรายละเอียดสำคัญอยู่เสมอ—เช่น การกำหนดเวลาที่จัดสรรให้กับแต่ละโครงการ ความพร้อมของสมาชิกในทีมที่จะทำงานในโครงการใหม่ และการปรับความคืบหน้าของแต่ละคนให้สอดคล้องกับกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามงานมีประโยชน์
วัตถุประสงค์หลักของซอฟต์แวร์ติดตามงานคือเพื่อช่วยให้พนักงานใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจว่าไม่พลาดโอกาสสำคัญ และรักษาวัฒนธรรมของความโปร่งใสและการเติบโต
และนี่สามารถแปลเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้โดยตรง คุณสามารถทำให้ลูกค้าของคุณพอใจด้วยการส่งมอบสินค้าตรงเวลา สร้างความไว้วางใจ และสร้างชื่อเสียงที่มั่นคงซึ่งช่วยดึงดูดธุรกิจเพิ่มขึ้น
ซอฟต์แวร์ติดตามงานคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ติดตามงานช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นภาพรวมของทุกแง่มุมของงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงานและการจัดตารางเวลาการติดตามโครงการ การติดตามเวลา การทำงานร่วมกัน และความสามารถในการรายงาน
ธุรกิจสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ตรวจสอบกำหนดเวลา, จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ, และเพิ่มผลผลิต
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามงาน?
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ติดตามงานหลายตัวในตลาด แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีคัดกรองซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการของคุณ
ระวังคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้ก่อนซื้อแพลตฟอร์ม:
- การจัดระเบียบงาน: แพลตฟอร์มติดตามงานที่เหมาะควรช่วยคุณแยกงานที่ต้องส่งมอบจากโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และจัดระเบียบงาน
- การติดตามความก้าวหน้า: ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและเป้าหมายสำคัญ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดในเครื่องมือติดตามงาน
- การติดตามเวลา: เครื่องมือควรมีความสามารถในการบันทึกและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ
- การจัดการทรัพยากร: คุณต้องสามารถจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรของทีมภายในเครื่องมือได้ ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลไปจนถึงทรัพยากรทางการเงิน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มองหาความสามารถในการส่งเสริมการสื่อสารในทีมที่โปร่งใส การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกัน
- การปรับแต่ง: ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, ฟิลด์, และมุมมองของโครงการให้เหมาะกับความต้องการของคุณสามารถเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
- การผสานรวม: การผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
- การรายงานและข้อมูลเชิงลึก: ซอฟต์แวร์ติดตามงานของคุณควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือการรายงาน
- ความสามารถในการขยายตัว: ความสามารถในการขยายตัวตามการเติบโตของทีมคุณและรับมือกับความซับซ้อนของโครงการที่เพิ่มขึ้นเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยม
ระบบติดตามงานเพียงระบบเดียวอาจไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น ให้เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความสามารถส่วนใหญ่เหล่านี้ได้
มาดู 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้กัน!
10 ซอฟต์แวร์ติดตามงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียด ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้ และทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยตัวเอง เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณและหัวหน้าทีมของคุณ มาสำรวจรายละเอียดเหล่านี้กัน
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมืออาชีพ ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ รวมถึงติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpมอบความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดของแต่ละโครงการที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่—ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพรวมนี้ช่วยให้คุณจัดแนวงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประเมินขอบเขตของงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
กำลังจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันอยู่หรือเปล่า? แดชบอร์ดแบบอไจล์ของ ClickUp พร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองบอร์ด, กราฟแกนต์ และมุมมองรายการ ช่วยให้การติดตามโปรเจกต์เป็นเรื่องง่าย
แบ่งโครงการใหญ่ของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้โดยใช้ClickUp Tasks ใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน สร้างงานย่อยภายในงาน และปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วย ClickApps มากกว่า 35 รายการ
เครื่องมือจัดการงานยังจัดการการสื่อสารภายในและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถในการ:
- เพิ่มผู้รับมอบหมายและผู้ติดตามหลายคนในภารกิจ
- ทิ้งความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายไว้บนงาน
- พูดคุยกับทีมของคุณและแลกเปลี่ยนไฟล์และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานแบบเรียลไทม์โดยใช้มุมมองแชท
หากการติดตามความคืบหน้าของงานและการอัปเดตต้องใช้เวลามากในการทำงานด้วยตนเอง คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการหลักที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
นี่คือตัวอย่าง:
ตัวกระตุ้นอัตโนมัติ: เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนจาก "กำลังดำเนินการ" เป็น "เสร็จสมบูรณ์"
การดำเนินการอัตโนมัติ:
- มอบหมายบุคคล: มอบหมายงานให้กับผู้ทดสอบคุณภาพ (QA Tester) เพื่อตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- เพิ่มวันครบกำหนด: กำหนดวันครบกำหนดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็น 3 วันหลังจากงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
- เพิ่มความคิดเห็น: โพสต์ความคิดเห็นไปยังงานโดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ผู้ทดสอบคุณภาพทราบว่างานพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้ว
หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเมื่อเทียบกับเวลาที่ทีมของคุณวางแผนไว้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน สมาชิกในทีมสามารถทำงานจากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้ตามที่ต้องการ ติดตามเวลาได้อย่างสะดวก และเพิ่มบันทึกในรายการเวลาเพื่ออ้างอิงถึงงานที่กำลังดำเนินการอยู่
ใช้เครื่องมือติดตามเวลาอยู่แล้วใช่ไหม? ผสานแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่น Toggl, Harvest หรือ Clockify เข้ากับ ClickUp เพื่อซิงค์ชั่วโมงที่บันทึกไว้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของ ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อทำให้การติดตามงานง่ายยิ่งขึ้น
แม่แบบขอบเขตโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดระเบียบรายละเอียดและองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการใหม่แม่แบบติดตามโครงการช่วยประหยัดเวลาในการติดตามอันมีค่าโดยไม่ลดทอนความสมบูรณ์ของโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่นเทมเพลต Project Tracker ของ ClickUpช่วยให้การติดตามโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถจัดกลุ่มงานเป็นขั้นตอนที่กำหนดไว้และติดตามได้ตามนั้น สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายสามารถวางแผนงานของตนในโครงการได้ ทำให้ผู้จัดการและสมาชิกทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างขั้นตอนหรือสถานะงานที่กำหนดเอง ที่สะท้อนถึงกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะงานเพิ่มเติม เช่น ความสำคัญ ลูกค้า หรืองบประมาณ
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อดูว่างานแต่ละงานมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร และการทำงานหนึ่งเสร็จสิ้นอาจส่งผลต่องานอื่นอย่างไร สิ่งนี้ช่วยในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายงาน
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือการประชุมประจำสัปดาห์ ด้วยงานที่เกิดซ้ำ
- อนุญาตให้พนักงานบันทึกเวลาจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่พวกเขาเลือกได้ โดยใช้แอปเดสก์ท็อปหรือมือถือของ ClickUp, เวอร์ชันเว็บ หรือส่วนขยาย Chrome ฟรี
- ให้สมาชิกทีมมีความยืดหยุ่นในการสลับอุปกรณ์ โดยไม่สูญเสียชั่วโมงการทำงานด้วย Global Timer
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมและประสิทธิภาพของพนักงานด้วย รายงานรายละเอียด เกี่ยวกับ ใบบันทึกเวลา, การติดตามเวลา, การรายงานเวลา, และการประมาณเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. ชั่วโมงของ Justworks
Justworks Hours เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมคุณ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด เครื่องมือนี้ช่วยให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานที่ทำโดยไม่เสียเวลาไปกับการบันทึกเวลาด้วยตนเอง
เครื่องมือนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการติดตามชั่วโมงการทำงานที่บันทึกไว้ ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมาย และรักษาการปฏิบัติในที่ทำงานให้โปร่งใส
ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานนี้ใช้งานง่ายสำหรับทั้งพนักงานและนายจ้าง พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานผ่านแพลตฟอร์มเว็บ แอปมือถือ หรือ Slack
นายจ้างสามารถติดตามกะการทำงาน, สร้างรายงาน, ตรวจสอบตำแหน่งด้วยระบบ geofencing, และเพิ่มผู้รับเหมาในระบบเมื่อทีมขยายเกินพนักงานรายชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks Hours
- ซิงค์กะงานที่ได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติไปยังองค์กรนายจ้างมืออาชีพ (PEO) หรือซอฟต์แวร์เงินเดือนของคุณ
- รักษาการปฏิบัติที่เป็นธรรมด้วยการแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับมื้ออาหารและการพักผ่อน
- จัดสรรทรัพยากร กำหนดงบประมาณ และบริหารจัดการบุคลากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเวชระเบียนเงินเดือน ค่าจ้างล่วงเวลา และข้อมูลอื่น ๆ
- พนักงานที่ทำงานในสำนักงานและพนักงานทางไกลสามารถเข้าร่วมระบบได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของชั่วโมง Justworks
- อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Justworks Hours
- พื้นฐาน: $59/เดือนต่อพนักงาน (สำหรับ PEO รวมถึงการติดตามเวลา)
- เพิ่มเติม: $99/เดือนต่อพนักงาน (สำหรับ PEO รวมถึงการติดตามเวลา)
Justworks Hours คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
3. ฮับแพลนเนอร์
Hub Planner เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากร การวางแผน และการจัดตารางเวลา ที่มอบการมองเห็นโครงการและทรัพยากรภายใต้หลังคาเดียว ใช้เครื่องมือนี้เพื่อประเมินว่าสมาชิกในทีมของคุณใช้เวลาอย่างไร พนักงานคนใดพร้อมสำหรับโครงการใหม่ และค้นหาพนักงานที่มีทักษะเฉพาะได้ทันที
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ช่วยให้คุณสามารถจัดการเป้าหมายของโครงการ กำหนดอัตราค่าบริการแบบไดนามิก และวางแผนการใช้จ่ายทางการเงินได้ พนักงานของคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อขอลาพักร้อนประจำปีหรือกำหนดเวลาหยุดงานโดยใช้ตัวจัดตารางทรัพยากรหรือแบบฟอร์มคำขอ
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ ผู้จัดการในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อควบคุมการจัดการกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hub Planner
- วัดเวลาที่ใช้ไปกับโครงการโดยเปรียบเทียบเวลาจริงที่รายงานผ่านแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานกับเวลาที่คาดการณ์ไว้
- รับการมองเห็นในประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลหรือโดยรวมด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- เพิ่มแดชบอร์ดลงในรายงานใด ๆ และเปรียบเทียบตัวเลขจริงกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการใช้จ่าย, การใช้ประโยชน์, และชั่วโมงที่ทำงาน
- วางแผนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การลาพักร้อนหรือการประชุม
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- การวิเคราะห์เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ
ราคาของ Hub Planner
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้นำธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากร และการตั้งงบประมาณ ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ
มันทรงพลังสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องหลายอย่าง แผงควบคุมช่วยให้คุณสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการได้
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำหรือตามเงื่อนไข
ซอฟต์แวร์ติดตามงานนี้เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง หรือมุมมองตาราง
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองทรัพยากรและแผนที่ความร้อน
- ติดตามเกณฑ์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของคุณ
- ใช้การผสานการทำงานกับ Slack, Google Workspace, Jira และ Microsoft Teams เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซบนมือถือดูรกเล็กน้อย
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $32/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. เว็บเวิร์ค
WebWork เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามโครงการที่ช่วยให้ผู้ว่าจ้างและผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานและบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
เครื่องมือนี้จับภาพหน้าจอแบบสุ่มเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ มีให้ใช้งานในรูปแบบแอปเดสก์ท็อป แอปมือถือ และส่วนขยายของ Chrome และยังทำงานบนเบราว์เซอร์ได้อีกด้วย ดังนั้นจึงช่วยให้พนักงานของคุณสามารถทำงานจากแพลตฟอร์มใดก็ได้และยังคงบันทึกเวลาทำงานโดยไม่สูญเสียชั่วโมงการทำงาน
WebWork ยังช่วยให้การติดตามงานง่ายขึ้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงาน ปรับแต่งมุมมองของคุณ และจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญหรือกำหนดเวลา ทีมงานของคุณสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อทำงานร่วมกันและแบ่งปันทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WebWork
- จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามเวลาข้ามแพลตฟอร์ม
- ตรวจจับรูปแบบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยรายงาน
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง และสร้างใบแจ้งหนี้ตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมง
ข้อจำกัดของ WebWork
- ไม่สามารถตั้งค่าเขตเวลาที่กำหนดเองสำหรับพนักงานแต่ละคนได้
ราคาของ WebWork
- ข้อดี: $4.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $7. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ WebWork
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
6. วิ่ง
Runn เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรที่มีระบบบันทึกเวลาทำงาน การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการกำลังการผลิต และการคาดการณ์ความต้องการในตัว
เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังของ Runn ช่วยให้คุณคัดกรองพนักงานของคุณและค้นหาสมาชิกทีมที่เหมาะสมสำหรับโครงการต่อไปของคุณได้ มันให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของตารางเวลาของทุกคนผ่านแผนที่ความร้อน (heatmaps) ทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการชนกันของทรัพยากร
คุณสามารถอนุญาตให้ทีมของคุณกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานได้โดยอัตโนมัติ ติดตามสถานะโครงการและแบบฟอร์มเวลาทำงานแบบเรียลไทม์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทได้ดีขึ้น
ฟีเจอร์การรายงานช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของธุรกิจของคุณผ่านแผนภูมิ ตาราง และกราฟแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้
คุณสมบัติเด่นของ Runn
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
- กรองเพื่อนร่วมทีมตามบทบาท, ทักษะ, ทีม, และแท็ก
- รับมุมมองแบบภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ รวมถึงแต่ละเฟสและเหตุการณ์สำคัญ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุด
- บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ง่าย
ข้อจำกัดในการทำงาน
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Runn
- ฟรี
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Runn
- G2: 4. 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. อาสนะ
ในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการงาน Asana จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะล่าสุดของโครงการต่าง ๆ มองเห็นภาพรวมภาระงานของทีม และช่วยสร้างการสื่อสารที่โปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คุณสมบัติการประเมินปริมาณงานจะประเมินความยุ่งของทีมคุณและว่าพวกเขามีเวลาว่างสำหรับโครงการใหม่ ๆ หรือไม่ คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อให้คุณสามารถตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และแดชบอร์ดการรายงานจะเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถมองเห็นได้ในรูปแบบกราฟิก
Asana รองรับทีมทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้แม่แบบโครงการและเพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ปรับแต่งส่วนของโครงการและสลับระหว่างรูปแบบต่างๆ เช่น แผนงานกานต์ต์, รายการ, ปฏิทิน, กระดาน, หรือไทม์ไลน์
- มองเห็นศักยภาพของทีมคุณและปรับสมดุลงานด้วยฟีเจอร์ปริมาณงาน
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยีของคุณด้วยการผสานรวมมากกว่า 270 ระบบ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
8. วันจันทร์
ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการจัดการงานไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากร Monday ช่วยให้คุณสามารถดูโครงการของคุณได้เหมือนหนังสือที่เปิดอยู่ อินเทอร์เฟซแบบภาพมีความน่าสนใจ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์
หากคุณต้องการทราบว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับงานเฉพาะมากน้อยเพียงใด คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ติดตามเวลาลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ เริ่มหรือหยุดชั่วคราวงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกด้วยปุ่มเล่น อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เป็นแกนหลัก Monday ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในความรับรู้ของโครงการ ติดต่อสื่อสาร และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ กำหนดโครงการและกระบวนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ และสร้างงานเพื่อให้โครงการและกระบวนการของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- วางแผน, จัดตารางเวลา, และจัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับสมดุลปริมาณงานของพนักงานของคุณ
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดเส้นตาย
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนล่าช้า
- คุณสมบัติการติดตามแบบจำกัดเวลา
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
9. การทำงานเป็นทีม
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงาน Teamwork มอบอำนาจให้คุณในการจัดระเบียบทรัพยากรของทีม ประมาณการระยะเวลา และติดตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ได้อย่างแม่นยำ
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังการผลิตได้โดยการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร, ติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการ, และทราบเวลาที่คุณต้องการบุคลากรเพิ่มเติม. ด้วยภาพรวมที่สมบูรณ์ของภาระงานของทุกคน, คุณสามารถตัดสินใจมอบหมายงานใหม่หรือแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา.
แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี บริษัทไอที และบริการให้คำปรึกษา สามารถปรับให้เหมาะกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนพนักงานให้บันทึกเวลา
- ใช้การติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมง บริหารงบประมาณ และสร้างใบแจ้งหนี้ที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้ตรงเวลา
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของชั่วโมงที่ประมาณการ, จัดสรร, บันทึก และพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของทีมคุณ และจัดการการวางแผนทรัพยากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การส่งออกรายงานอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรี
- การจัดส่ง: $13. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
10. Hubstaff
Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามโครงการที่มีความสามารถในการติดตามเวลา การจัดการกำลังคน และการวิเคราะห์กิจกรรม
มันช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาด้วยการติดตามเวลาและคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับ PayPal, Payoneer, Wise และวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ได้ ทำให้สามารถปล่อยการชำระเงินอัตโนมัติตามจำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
คุณยังสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการจากข้อมูลที่ได้จากการติดตามเวลา การตรวจสอบกิจกรรม และการทำงานร่วมกันของทีม และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubstaff:
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล, ไฮบริด, และในสำนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ถูกต้อง
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานจากระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- จัดการกะการทำงาน, ความพร้อมใช้งาน, และคำขอลาพักร้อน และหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งในการจัดตารางงานด้วยคุณสมบัติการจัดตารางงานของพนักงาน
- สร้างรายงานด้วย HubStaff Insights และระบุแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Hubstaff:
- อาจมีความยากลำบากในการตั้งค่าเขตเวลาต่าง ๆ ใน Hubstaff
ราคาของ Hubstaff
- ฟรี
- เริ่มต้น: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
นำโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์ติดตามงาน
แอปติดตามงานช่วยให้มั่นใจว่างานหนักของพนักงานของคุณจะไม่ตกหล่น ทำให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง สมาชิกในทีมของคุณจะเห็นภาพชัดเจนว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไร และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเวลาทำงานของตนเองและรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้องค์กรจัดการทรัพยากรสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการในอนาคตที่อยู่ในแผนงาน พวกเขานำเสนอรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับแต่ละโครงการ และเมื่อใดและที่ไหนที่จะจัดสรรทรัพยากรใหม่
ไม่มีแพลตฟอร์มติดตามงานใดที่ทรงพลังและราบรื่นเท่า ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การประมาณการงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร หรือการทำงานทั้งหมดนี้รวมกัน
ในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจร มันช่วยให้เทคโนโลยีของคุณมีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งแจ้งให้คุณทราบสถานะของทุกโครงการของคุณอยู่เสมอ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้ และบริหารจัดการทีมงานของคุณได้อย่างมั่นใจ!