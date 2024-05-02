บล็อก ClickUp
Microsoft Project vs Monday.com: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

PMO Team
2 พฤษภาคม 2567

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานใหญ่ครั้งต่อไปของคุณหรือการนำโครงการผ่านทุกขั้นตอน การมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมคือประตูสู่การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง

มีแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่มั่นคง ทั้งซอฟต์แวร์แบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี ซึ่งสามารถตอบสนองและเกินความคาดหวังของคุณได้ แต่ประเด็นคือ—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด

ตามความจริง คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีทุกฟังก์ชันที่พวกเขาเสนอให้ ท่ามกลางทะเลของโซลูชันการจัดการโครงการ มีเพียงไม่กี่ตัวที่โดดเด่น ดึงดูดผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย

เครื่องมือสองตัวนี้คือ Microsoft Project และ Monday.com. มาร่วมกับเราในการวิเคราะห์คุณสมบัติ, ราคา, และความง่ายในการใช้งานของพวกมัน.

และคอยจับตาดูให้ดี; เรากำลังจะเพิ่มคู่แข่งอีกคนเข้ามาเพื่อเขย่าวงการนี้ให้คึกคักยิ่งขึ้น 🌟

มาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณ

Microsoft Project คืออะไร?

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Project ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศขนาดใหญ่ของ Microsoft เป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีความทะเยอทะยาน มุ่งเน้นการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนหลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างดี เช่น Teams และ Office ทำให้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft อยู่แล้ว

ด้วยคุณสมบัติที่รองรับเครื่องมือวางแผนโครงการอย่างละเอียด —รวมถึงแผนภูมิแกนต์, การจัดการทรัพยากร, และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ— มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะติดตามโครงการหลายโครงการหรือต้องการภาพรวมที่ครอบคลุมของทรัพยากรของคุณ Microsoft Project มอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการโครงการ

คุณสมบัติของ Microsoft Project

การสำรวจคุณสมบัติของ Microsoft Project จะเผยให้เห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร:

1. แม่แบบในตัว

เทมเพลตในตัวของ Microsoft Project
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Project ช่วยให้การเริ่มต้นโครงการง่ายขึ้นด้วยชุดแม่แบบที่มีอยู่ในตัว

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นพัฒนาซอฟต์แวร์ ก่อสร้าง วางแผนการตลาด หรือจัดงานอีเวนต์ เทมเพลตเหล่านี้จะมอบโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งผสานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีการบริหารโครงการมาตรฐานไว้อย่างครบถ้วน

สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังร่างข้อเสนอโครงการอย่างครอบคลุม ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและคุณภาพในทุกด้าน คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอและคุณภาพในทุกโครงการ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินโครงการแทนที่จะต้องตั้งค่าทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น

2. การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรใน Microsoft Project
ผ่านทางMicrosoft Project

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการเข้าใจความสามารถและปริมาณงานของทีมคุณ และการจัดสรรงานใหม่ให้เหมาะสมตามนั้น ด้วย Microsoft Project คุณสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าใครว่างอยู่และใครมีภาระงานมากเกินไป ซึ่งช่วยป้องกันการหมดไฟและทำให้การจัดสรรงานเป็นไปอย่างเท่าเทียม

สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการวางแผนโครงการของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสของความล่าช้าหรืออุปสรรคในการส่งมอบโครงการอีกด้วย

3. การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของไมโครซอฟต์
ผ่านทางMicrosoft Project

สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับหลายโครงการ การจัดการพอร์ตโฟลิโอจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งที่อยู่ในมือของคุณ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่มีความต้องการมากที่สุด

หากบริษัทของคุณทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าหลายรายการพร้อมกัน การจัดการพอร์ตโฟลิโอจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ

ราคาของ Microsoft Project

โซลูชันบนระบบคลาวด์:

  • แผนโครงการ 1: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนงานโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนงานโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน

โซลูชันภายในองค์กร:

  • มาตรฐานโครงการ: $679. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
  • Project Professional: $1129. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
  • Project Server: ราคาที่กำหนดเอง

วันจันทร์คืออะไร?

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางวันจันทร์

วันจันทร์เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีพลวัตและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการผสมผสานระหว่างอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลัง มันโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง ทำให้การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันทั้งน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่อาจต้องการการเรียนรู้ที่ซับซ้อนหรือการตั้งค่าที่ยุ่งยาก Monday เป็นมิตรกับผู้ใช้ เชิญชวนให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้

ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามโครงการแบบภาพ Monday ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมทุกที่

วันจันทร์มีรายการพิเศษ

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ในวันจันทร์สามารถสร้างความแตกต่างในการจัดการโครงการประจำวันของคุณ:

1. การจัดการงาน

การจัดการงานวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

การจัดการงานในวันจันทร์นี้เน้นที่ความชัดเจนและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้เพียงไม่กี่คลิก

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการแคมเปญการตลาด คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อย เช่น 'ออกแบบโฆษณา' 'เขียนข้อความโฆษณา' และ 'เผยแพร่โฆษณา' มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับทีมของคุณ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำและส่งเสริมความรับผิดชอบ

2. การดำเนินธุรกิจ

วันจันทร์ การดำเนินงานทางธุรกิจ
ผ่านทางวันจันทร์

Monday ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้นโดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ ใช้เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับกระบวนการเฉพาะของธุรกิจคุณ

จินตนาการถึงการบริหารบริษัทการตลาดที่แต่ละโครงการมีขั้นตอน, ข้อกำหนด, และทีมที่แตกต่างกัน ด้วย Monday คุณสามารถสร้างระบบการทำงานที่ติดตามโครงการแต่ละโครงการตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการส่งมอบ, ติดตามเป้าหมาย, จัดการเอกสาร, และทำให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน

ไม่ว่าระบบการดำเนินงานของคุณจะซับซ้อนเพียงใด วันจันทร์ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและโปร่งใส ทำให้คุณสามารถระบุจุดที่ต้องการปรับปรุงและเติบโตได้ง่ายขึ้น

3. การจัดการทรัพยากร

วันจันทร์ การจัดการทรัพยากร
ผ่านทางวันจันทร์

การจัดการทรัพยากรในวันจันทร์ไม่ใช่แค่การดูแลว่าใครกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้น—แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุดโดยไม่ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าจนเกินไป แพลตฟอร์มนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของปริมาณงานในทีมของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดสมดุลงานระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ Monday เพื่อให้แน่ใจว่างานถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและปริมาณงานปัจจุบันของสมาชิกแต่ละคน หากนักพัฒนาคนหนึ่งมีภาระงานมากเกินไป Monday จะช่วยให้ง่ายต่อการย้ายงานไปยังผู้ที่มีเวลาว่างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

การตรวจสอบทรัพยากรของคุณอย่างรอบคอบนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรงานได้ทันที และช่วยในการวางแผนกำลังการผลิตระยะยาวและการใช้ประโยชน์จากทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และทีมของคุณยังคงมีแรงจูงใจอยู่

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
  • พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Microsoft Project เทียบกับ Monday: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

คุณเคยเห็นสิ่งที่ Microsoft Project และ Monday นำเสนอแยกกันแล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรงแล้วเป็นอย่างไร?

นี่คือรายละเอียด:

คุณสมบัติไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์วันจันทร์
แผนภูมิแกนต์ขั้นสูงพื้นฐาน พร้อมมุมมองไทม์ไลน์
การจัดการทรัพยากรครอบคลุมพื้นฐาน
การจัดการพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมจำกัด
การติดตามเวลามีให้ใช้งานผ่านส่วนเสริมติดตั้งในตัว
ส่วนติดต่อผู้ใช้คลาสสิกทันสมัยและใช้งานง่าย
การผสานรวมกับแอปอื่น ๆครอบคลุมอย่างกว้างขวางภายในระบบนิเวศของ Microsoftกว้างขวาง พร้อมแอปพลิเคชันหลากหลาย
เครื่องมือการทำงานร่วมกันครอบคลุมอย่างกว้างขวางด้วย Microsoft Teamsติดตั้งในตัว
การพึ่งพาของงานละเอียดมีให้บริการ
รายงานเชิงลึกปรับแต่งได้
การพึ่งพาของงานนำเสนอภาพรวมที่ละเอียดและเป็นลำดับชั้นของความสัมพันธ์ระหว่างงาน ช่วยให้สามารถจัดการโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งเหมาะสมกับไทม์ไลน์โครงการที่ละเอียดอ่อนรองรับการพึ่งพาของงานแต่ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายมากขึ้น ทำให้ทีมที่จัดการโครงการที่ไม่ซับซ้อนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
รายงานให้การรายงานอย่างละเอียดพร้อมรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการอย่างละเอียดมีรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ แม้ว่าอาจไม่มีความลึกของตัวเลือกการรายงานที่ติดตั้งไว้เหมือนกับ Microsoft Project
แอปพลิเคชันมือถือมีให้บริการมีให้บริการ
แผนฟรีไม่มีให้บริการพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
ความสามารถในการขยายขนาดเหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กรยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดธุรกิจ

1. แม่แบบโครงการ

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์

Microsoft Project มีแม่แบบในตัวมากมาย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยพื้นฐานที่มั่นคง แม่แบบเหล่านี้รองรับโครงการหลากหลายประเภทและรวมมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าคุณได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนสำคัญตั้งแต่การรวบรวมความต้องการไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง ทำให้กระบวนการตั้งค่าโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์

Monday นำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับโครงการทุกประเภท ส่งเสริมวิธีการตั้งค่าโครงการที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในแคมเปญการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการต้อนรับลูกค้าใหม่ เทมเพลตของ Monday สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้วันจันทร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยมอบสมดุลระหว่างโครงสร้างกับการปรับแต่งตามความต้องการ

คำตัดสิน?

Microsoft Project เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นพร้อมเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน Monday ก็ดึงดูดทีมที่ต้องการความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

2. การจัดการทรัพยากร

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์

นอกเหนือจากการติดตามโครงการแล้ว Microsoft Project ยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร และแม้กระทั่งผสานรวมกับระบบ HR เพื่อให้การทำงานของโครงการสอดคล้องกับตารางเวลาของพนักงาน

การจัดการทรัพยากรอย่างลึกซึ้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่โครงการต้องการการบาลานซ์อย่างรอบคอบระหว่างบุคลากรและทรัพยากรทางวัตถุ เช่น การผลิตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์

ด้วย Monday คุณสามารถแท็กสมาชิกทีมในภารกิจต่าง ๆ และดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ นี่เหมาะสำหรับทีมเล็ก ๆ หรือโครงการที่ไม่ต้องการการติดตามทรัพยากรแบบนาทีต่อนาที แต่ยังคงได้รับประโยชน์จากความเป็นเจ้าของภารกิจที่ชัดเจนและการอัปเดตสถานะ

คำตัดสิน?

สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียด Microsoft Project โดดเด่น. Monday ทำให้สิ่งต่าง ๆ เบาขึ้นและตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับการติดตามทรัพยากรที่ง่ายขึ้น.

3. การติดตามเวลา

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์

ความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มนี้หมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว เช่น เครื่องมือภายในระบบนิเวศของ Microsoft การตั้งค่านี้จะมีประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์ที่ความต้องการในการติดตามเวลาของคุณต้องส่งข้อมูลไปยังกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การจ่ายเงินเดือนหรือการเรียกเก็บเงิน

วันจันทร์

เครื่องมือติดตามเวลาแบบบูรณาการของมันใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้ตามการทำงานในแต่ละงาน สำหรับเอเจนซี่หรือฟรีแลนซ์ที่เวลาเชื่อมโยงโดยตรงกับการเรียกเก็บเงิน นี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการเรียกเก็บเงินลูกค้าและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คำตัดสิน?

วันจันทร์อาจเป็นตัวเลือกของคุณได้ หากการติดตามเวลาโดยตรงบนงานมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของคุณ

4. การกำหนดราคา

เมื่อเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม การเข้าใจโครงสร้างราคาของ Microsoft Project และ Monday.com เป็นสิ่งจำเป็น

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์

โซลูชันบนระบบคลาวด์:

  • แผนงานโครงการ 1: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน; เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการรายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการฟังก์ชันการจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน
  • แผนงานโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดกลางที่ต้องการเครื่องมือและทรัพยากรการวางแผนโครงการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • แผนงานโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน; เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโออย่างครบถ้วน

โซลูชันภายในองค์กร:

  • มาตรฐานโครงการ: $679. 99 (ซื้อครั้งเดียว); มอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนึ่งเครื่อง
  • Project Professional: $1129. 99 (ซื้อครั้งเดียว); รวมเครื่องมือขั้นสูง, ตัวเลือกการร่วมมือ, และความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Project Server
  • Project Server: ราคาที่กำหนดเอง; มอบโซลูชันการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอสำหรับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

วันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน; จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นการจัดการโครงการ
  • พื้นฐาน: $12/ที่นั่งต่อเดือน; เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความสามารถในการติดตามและจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน; เพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • ข้อดี: $24/ที่นั่งต่อเดือน; ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, และฟังก์ชันการผสานรวม
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง; ปรับให้เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะด้านความปลอดภัย การสนับสนุน และการกำกับดูแล

อะไรที่จะเหมาะกับคุณ?

  • ทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพอาจนิยมใช้ Monday.com โดยเฉพาะแผนสำหรับทีมขนาดเล็กมากหรือแผน Basic สำหรับความต้องการการจัดการโครงการพื้นฐาน เนื่องจากราคาไม่แพงและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการการวางแผนโครงการอย่างละเอียด การจัดการทรัพยากร และการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ จะพบว่า Microsoft Project Plan 3 หรือ 5 เหมาะสมกว่า
  • องค์กรที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม ความปลอดภัยขั้นสูง และฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ ควรพิจารณาใช้ Microsoft Project's Project Server หรือ Monday.com's Enterprise plan ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและความต้องการในการบูรณาการ

การประเมินทั้งสองแพลตฟอร์มตามความต้องการในการบริหารโครงการและงบประมาณของคุณ จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ซึ่งจะทำให้โครงการของคุณได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำตัดสินสุดท้าย?

Microsoft Project ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการวางแผนที่ซับซ้อนและการกำกับดูแลทรัพยากรอย่างละเอียด

วันจันทร์เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน การจัดการงานที่ตรงไปตรงมา และการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ ทั้งสองเครื่องมือมีจุดเด่นของตัวเอง และตัวเลือกที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ

Microsoft Project เทียบกับ Monday บน Reddit

อยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงในโลกจริงหรือไม่? เราได้ค้นหาข้อมูลจาก Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้พูดถึง Microsoft Project และ Monday.com อย่างไรบ้าง

ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่ง z1ggy16 ชื่นชม Microsoft Project:

"…ฉันใช้มันทุกวันสำหรับการวางแผนโครงการและติดตามงานต่างๆ ฉันใช้มันเพื่อแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับเส้นทางวิกฤตและสิ่งที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าเทียบกับสิ่งที่ไม่จะล่าช้า มันช่วยให้ฉันทดลองวิธีการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด"

ผู้ใช้รายอื่น Chrono978 ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า:

"MS Project เหมาะสมกับสิ่งที่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำ ซึ่งก็คือการจัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น"

ในทางกลับกัน ผู้ใช้รายอื่นบน Reddit ชื่อ SpecialistTale7438 ได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพในวันจันทร์โดยกล่าวว่า

"เมื่อปีที่แล้ว เราตัดสินใจลองใช้ Monday.com เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและทำให้งานประจำวันของเราเป็นระบบมากขึ้น หลังจากใช้บริการของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี ฉันสามารถพูดได้อย่างจริงใจว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้าง"

...หลังจากย้ายไปวันจันทร์ เราประหยัดเวลาในการสร้างงานใหม่ เตรียมการสำหรับการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ และประหยัดเงินในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ"

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายอื่น เครื่องมือที่ดีที่สุด ได้ชี้ให้เห็นข้อเสียเหล่านี้สำหรับวันจันทร์:

"รูปแบบการกำหนดราคาต่อที่นั่งที่สับสน ขนาดทีมขั้นต่ำสำหรับแผนชำระเงินคือสามคน ทดลองใช้ฟรีจำกัดเพียง 14 วัน การทำงานแบบสปรินท์อาจไม่คล่องตัว ต้องใช้บัญชีโปรสำหรับการติดตามเวลา"

ทั้งสองแพลตฟอร์มมีผู้สนับสนุนและผู้วิจารณ์ของตัวเอง แต่ชัดเจนว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนซึ่งสามารถตอบสนองสไตล์การจัดการโครงการและความต้องการที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการควบคุมและปรับแต่งอย่างครอบคลุมของ Microsoft Project หรือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผู้ใช้ของ Monday ผู้ใช้สามารถหาคุณค่าได้ในทั้งสองเครื่องมือ

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project เทียบกับ Monday

ClickUp ไม่ใช่แค่ชื่ออีกชื่อหนึ่งในวงการการจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งผสานการวางแผนโครงการอย่างละเอียดเข้ากับการออกแบบที่ใช้งานง่าย

มาสำรวจกันว่าทำไมผู้ใช้หลายพันคนถึงพบว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของพวกเขา

1. การวางแผนและการดำเนินโครงการอย่างชาญฉลาด

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการของคุณด้วยการผสานทุกแง่มุมของการวางแผน การดำเนินการ และการตรวจสอบเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpไปไกลกว่าการจัดระเบียบงานแบบดั้งเดิม โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการของโครงการ แนะนำการปรับปรุงประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของโครงการของคุณ

ClickUp Brain
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของโครงการของคุณง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกันหลายโครงการ แต่ละโครงการมีกำหนดเวลา ความสำคัญ และสมาชิกในทีมของตัวเอง ด้วยClickUp Brain การทำงานร่วมกันของทีมคุณจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันระบุและจัดสรรงานให้กับบุคลากรที่เหมาะสม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบงานได้ตรงเวลา

นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการในอดีตเพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง แนะนำการปรับเปลี่ยนแผนโครงการของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า และแม้กระทั่งแนะนำสมาชิกทีมที่ดีที่สุดสำหรับงานต่างๆ ตามผลงานที่ผ่านมาและปริมาณงานปัจจุบันของพวกเขา

นอกจากนี้ ทีมจะได้รับการแจ้งเตือนส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำหนดเวลา การพึ่งพาของงาน และการอัปเดตต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด ลดสิ่งรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp ยังมอบประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้กับคุณ:

  • ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยสีสัน ธีม และคำอธิบายต่างๆ ตามความชอบของคุณ
  • การร่วมมือและการสื่อสารในทีม: แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยระบบแชทแบบเรียลไทม์, ความสามารถในการจัดเก็บและจัดการเอกสาร, วัตถุประสงค์, กระดานไวท์บอร์ด, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้การร่วมมือในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การรายงานแบบเรียลไทม์: มีแดชบอร์ดรายงานสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
  • การติดตามเวลา: การติดตามเวลาแบบบูรณาการช่วยให้จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างงานและโครงการต่างๆ
  • เทมเพลต: มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกใช้เพื่อตั้งค่าโครงการหรืองานใหม่ข้ามแผนกต่างๆ รวมถึงวิศวกรรม การตลาด การขาย ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
  • การผสานรวม:การผสานรวม ClickUpกับแอปของบุคคลที่สามช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ขณะทำงานประจำวันของคุณ
  • แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่สะดวกสบาย

2. การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งานใน ClickUp
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของโครงการของคุณง่ายขึ้น ด้วยการมอบหมายและติดตามรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Tasks

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถติดตามงานใดๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรือเล็ก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญการตลาด ClickUp Tasks ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ และยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละส่วนได้อีกด้วย

ClickUp คือการจัดการงานที่มีมุมมองแบบภาพรวมและรายละเอียดในระดับปฏิบัติการ—ทั้งหมดในที่เดียว

ใช้ประโยชน์จากความสามารถต่อไปนี้เพื่อจัดการกับสิ่งที่ต้องทำของคุณ:

  • ประเภทและหมวดหมู่ของงาน: จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้จัดการงานที่ส่งมอบได้ง่ายขึ้น จัดสรรงานตามทักษะหรือกำหนดเวลา และสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบของงาน
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งงานตามรูปแบบการตั้งชื่อของคุณเองและกำหนดประเภทงานที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  • การทำงานร่วมกัน: เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในภารกิจและสื่อสารผ่านเธรดความคิดเห็นและการบันทึกหน้าจอที่แชร์ได้ของ ClickUp Clipเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • โครงสร้างและการนำทาง: นำทางไปยังงานหรืองานย่อยใด ๆ ภายในโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว และมองเห็นงานของคุณในมุมมองต่าง ๆ ได้
  • ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการจัดการงานด้วยตรรกะเงื่อนไขและระบบอัตโนมัติ ClickUpที่กำหนดเองเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • งานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับการแจ้งเตือนหรือการประชุมเป็นประจำ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมทำเมื่อถึงกำหนด โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง

3. กระดานคัมบัง

กระดานคัมบังของ ClickUp
มองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp

กระดาน Kanban ของ ClickUpช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นในรูปแบบภาพ แต่ละขั้นตอนของโครงการ—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการนำไปใช้งานหรือส่งมอบ—จะเป็นคอลัมน์ และงานจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาเมื่อมีความคืบหน้า วิธีนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจว่าคุณได้ทำเสร็จไปแล้วอะไรบ้างและยังมีงานอะไรที่ต้องทำอีกเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์

นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระดานคัมบังของคลิกอัพเพื่อช่วยให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้

  • การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ: แสดงภาพเวิร์กโฟลว์ใด ๆ และจัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
  • การจัดกลุ่มบอร์ด: จัดกลุ่มบอร์ดของคุณตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ โดยจัดเรียงคอลัมน์เพื่อให้จัดการโครงการในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
  • มุมมองรวม: ดูภาพรวมสถานะของทุกโปรเจกต์ในทีมได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นหลายขั้นตอนการทำงานพร้อมกันในหน้าจอเดียว แม้แต่ละโปรเจกต์จะมีสถานะแตกต่างกัน
  • สถานะที่กำหนดเอง: สร้างและอัปเดตสถานะได้ทันทีเพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานใด ๆ ตั้งแต่สปรินต์ไปจนถึงกระบวนการหลายขั้นตอน เพิ่มสถานะใหม่หรือแก้ไขสถานะที่มีอยู่โดยตรงในมุมมองบอร์ดของคุณ
  • การจัดการงาน: ลากและวางงานเพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็ว ย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงาน และปรับลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม: ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตงานจำนวนมากพร้อมกัน เช่น การเพิ่มผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนสถานะ และการลบงาน ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากมุมมองบอร์ด
  • จัดเรียงและกรองงาน: จัดเรียงงานในคอลัมน์ตามวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และอื่น ๆ กรองงานตามผู้รับผิดชอบเพื่อดูเฉพาะงานของคุณหรือตรวจสอบความสามารถของทีม
  • เทมเพลต:ใช้เทมเพลต ClickUp Kanbanเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ Agile ที่สมบูรณ์แบบ ปรับแต่งสถานะ จัดกลุ่มคอลัมน์สำหรับการดูที่แตกต่างกัน และจัดการเวิร์กโฟลว์ Kanban หลายรายการบนบอร์ดเดียว

เปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะชอบความลึกเชิงโครงสร้างของ Microsoft Project ที่มีแม่แบบการจัดการโครงการ และแม่แบบแผนโครงการหรือดีไซน์ที่ยืดหยุ่นและเน้นผู้ใช้ของ Monday การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของโครงการและรูปแบบการทำงานของทีมคุณ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Microsoft Project หรือทางเลือกอื่นของ Monday เราขอแนะนำ ClickUp

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุด—ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับวิธีการของคุณ, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับทีม, และขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานโดยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

โอบรับความง่ายดายในการจัดการงาน ความชัดเจนของกระดานคัมบัง และปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการวางแผน ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

พร้อมที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณหรือไม่? ก้าวไปข้างหน้าและสำรวจ ClickUp วันนี้— ที่โครงการเติบโต, ทีมเชื่อมต่อ, และความสำเร็จอยู่เพียงคลิกเดียว