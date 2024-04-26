Microsoft Project กับ Wrike: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด?

การจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้จัดการโครงการต้องทำเป็นร้อยอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากไม่มีความช่วยเหลือ คุณต้องตั้งเป้าหมาย มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการรับรู้ความคืบหน้าอยู่เสมอ
คุณอาจชนะรางวัลแจ็คพอตแล้วหากคุณมีทีมที่ยอดเยี่ยม แต่เพียงแค่นั้นอาจไม่เพียงพอ เบื้องหลังผู้จัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จทุกคนคือการผสมผสานระหว่างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
แต่ด้วยเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายที่มีอยู่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
สองตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือ Microsoft Project และ Wrike
แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นสองเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ พวกเขามีคุณสมบัติมากมายสำหรับการจัดระเบียบงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการติดตามโครงการ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือซอฟต์แวร์ทั้งสองนี้อย่างละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เราจะแนะนำตัวเลือกโบนัสเพิ่มเติมในตอนท้ายด้วย ดังนั้นอย่าลืมติดตามเพื่อดูรายละเอียด!
Microsoft Project คืออะไร?
Microsoft Project (หรือที่รู้จักในชื่อ MS Project) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Microsoft 365 คุณสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์หรือติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
MS Projectช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์โครงการ วางแผนไทม์ไลน์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าโครงการของคุณจะใช้แนวทางแบบดั้งเดิมหรือแบบ Agile แพลตฟอร์มนี้ก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของคุณ
การเรียนรู้ MS Project อาจใช้เวลาและความพยายามมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ แต่การผสานรวมกับแอป Microsoft อื่น ๆ ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยมีคุณสมบัติเช่นการจัดการงานและทรัพยากรเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติของ Microsoft Project
ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา ไปจนถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ MS Project สามารถทำได้หลากหลายอย่าง มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของมันกันเถอะ
แผนภูมิแกนต์และมุมมองโครงการหลายรายการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ MS Project คือมุมมองโครงการหลายแบบ คุณสามารถใช้มุมมองตาราง (Grid View) เพื่อสร้างรายการงาน มุมมองกระดาน (Board View) เพื่อดูลำดับงานผ่านกระดานคัมบัง และมุมมองไทม์ไลน์ เช่น แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เพื่อจัดตารางงานตามเวลา
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถเห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานแต่ละงาน รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานเหล่านั้นได้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลา คุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิแกนต์เพิ่มเติมได้ตามตัวชี้วัดที่คุณต้องการแสดงผล
ไม่ว่าคุณจะใช้มุมมองใด MS Project ก็ช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ
การจัดการทรัพยากรและการติดตามงบประมาณ
ติดตามทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงานของโครงการ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของ MS Project ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพยากรของคุณถูกใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
เครื่องมือการปรับระดับและการจัดสรรทรัพยากรใน MS Project ช่วยในการปรับสมดุลทรัพยากรและทำให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้เกินความจำเป็นหรือสูญเปล่า นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มของทรัพยากรเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ MS Project ยังช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณได้ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้ ทำให้เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการจัดการการเงินและทรัพยากรไปพร้อม ๆ กัน
รายงานและวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
MS Project ทำให้การรายงานเป็นเรื่องง่ายด้วยรายงานสำเร็จรูปที่คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้า งบประมาณ หรือการใช้ทรัพยากร
รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟ ตารางหมุนวิเคราะห์ และแดชบอร์ด ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ รายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้มองเห็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวก
ราคาของ Microsoft Project
เวอร์ชันติดตั้งบนเครื่อง/เดสก์ท็อป
- มาตรฐานโครงการ 2021: $679.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Project Professional 2021: $1129. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
โซลูชันบนระบบคลาวด์
- แผนโครงการ 1: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนงานโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน
Wrike คืออะไร?
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ มันจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลา วางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิแกนต์ ที่แสดงว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปอื่น ๆ ที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว เช่น Google Docs หรือโปรแกรมของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมการตลาดที่มีไอเดียใหม่สำหรับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือทีมวิศวกรรมที่ต้องการปรับปรุงการรายงานและแก้ไขข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Wrike สามารถช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระบบและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติของ Wrike
ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการ Wrike มาพร้อมกับคุณสมบัติอันทรงพลังมากมาย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
แบบฟอร์มคำขอโครงการที่กำหนดเอง
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Wrike คือความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มคำขอโครงการที่กำหนดเอง ด้วยเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มพิเศษเพื่อขอสิ่งต่างๆ สำหรับโครงการของคุณได้
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมชื่อเรื่องและคำถามที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็น เช่น การป้อนข้อความ ไฟล์ และรูปภาพ
เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น คุณสามารถดำเนินการอัตโนมัติตามคำตอบที่ได้รับ เช่น การสร้างข้อเสนอโครงการใหม่หรือมอบหมายงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูแบบฟอร์มและใครมีสิทธิ์อนุมัติ
ระบบการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ Wrike ช่วยให้กระบวนการทำงานของทีมคุณง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติการกระทำและงานที่ทำซ้ำ ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน Wrike เพียงแค่ชี้, คลิก, และเลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ ผ่านเมนูแบบเลื่อนลง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการของทีมได้อย่างง่ายดาย
กำหนดตัวกระตุ้นและการดำเนินการสำหรับกฎการทำงานอัตโนมัติแต่ละข้อ: อัตโนมัติการอัปเดตสถานะ, การแจ้งเตือน, การส่งข้อความ, และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้ Wrike ส่งข้อความทันทีบน Slack เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในโครงการเมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของกฎการทำงานอัตโนมัติของคุณได้อีกด้วย หน้าแรกของระบบการทำงานอัตโนมัติจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความถี่ที่แต่ละกฎถูกใช้งานภายในหนึ่งเดือน ซึ่งช่วยให้คุณประเมินผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้
การวิเคราะห์ขั้นสูง
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ Wrike ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณศึกษาข้อมูลของคุณได้อีกด้วย ใช้เพื่อตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมายของคุณ และส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถแชร์แดชบอร์ดและรายงานเหล่านี้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
Wrike ยังมีวิดเจ็ตแบบโต้ตอบที่ทำให้การมองเห็นข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่าย เพียงลากและวางในตำแหน่งที่ต้องการ คุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที
แม้ว่าฟีเจอร์การวิเคราะห์ของ Wrike อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับทีมที่มีประสบการณ์หลายปี ด้วยฟีเจอร์อย่าง Work Intelligence AI Wrike ช่วยให้คุณจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและระบุปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
Microsoft Project เทียบกับ Wrike: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทำความรู้จักว่า Wrike ทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับ MS Project ด้วยการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วนี้:
|คุณสมบัติ
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|Wrike
|มุมมองหลายแบบ
|ใช่ รวมถึงแกนต์, บอร์ด, และคานบัน
|ใช่
|การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
|ใช่
|ใช่
|ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
|จำเป็นต้องผสานรวมกับ Microsoft Power Automate เพื่อทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|มีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติในตัวและเครื่องมือ AI
|ความร่วมมือ
|จำกัด; จำเป็นต้องผสานรวมกับ Microsoft Sharepoint และ Teams
|ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง; อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น, แท็ก, และกล่าวถึงสมาชิกทีมในภารกิจ
|การจัดการความเสี่ยง
|มีเครื่องมือติดตามปัญหาและการจัดการความเสี่ยง
|นำเสนอการประเมินสุขภาพแบบโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|รายงาน
|ผสานการทำงานกับ MS Excel เพื่อสร้างรายงาน
|มีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวสำหรับการอัปเดตและรายงานแบบเรียลไทม์
|การสื่อสารในทีม
|ไม่
|การส่งข้อความฟรีภายในเครื่องมือ
|การแชร์ไฟล์
|ไม่
|ใช่
|การผสานรวม
|เฉพาะกับเครื่องมือ Microsoft 365 เท่านั้น
|ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 400 รายการ
|ความเป็นส่วนตัว
|ใช่
|ใช่
|ราคา
|10 ดอลลาร์ต่อเดือน ทดลองใช้ฟรี
|9. 80 ดอลลาร์/เดือน, แผนฟรี
ทั้ง MS Project และ Wrike ต่างก็มีความโดดเด่นในการบริหารโครงการ มาเปรียบเทียบกันดู
การส่งมอบโครงการ
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
MS Project ช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมีเครื่องมือที่ประมาณการปริมาณงานของคุณอย่างแม่นยำและจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของคุณ คุณอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น กระดานโครงการสำหรับจัดระเบียบงานในรูปแบบ Kanban
Wrike
Wrike มีเครื่องมือเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเสร็จสิ้นโครงการของคุณอย่างประสบความสำเร็จ ใน Wrike คุณสามารถสร้างงานและเปลี่ยนให้เป็นหมุดหมายสำคัญ ซึ่งสามารถแปลงเป็นรายงานเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือ Analytics นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติภายใน Wrike โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
|MS Project หรือ Wrike? ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เน้นการปรับปรุงการส่งมอบโครงการ Wrike อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ
ความร่วมมือ
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
MS Project มุ่งเน้นไปที่การจัดการโครงการเป็นอย่างมาก ทำให้เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของมันค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะสามารถใช้แอปอื่น ๆ ของ Microsoft เช่น SharePoint และ Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกันได้ แต่ MS Project ก็ไม่ได้มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัวมากนัก
ข้อจำกัดนี้อาจทำให้คุณต้องการค้นหาทางเลือกอื่นแทน MS Project
Wrike
Wrike, ทางด้านตรงกันข้าม, เป็นโปรแกรมเดสก์ท็อปที่เต็มไปด้วยเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ. คุณสามารถส่งข้อความไปยังทีมของคุณ, กลุ่มโครงการ, หรือทั้งบริษัท. นอกจากนี้, คุณยังได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชันมือถือ.
|MS Project หรือ Wrike? ด้วยคุณสมบัติเช่นการคอมเมนต์, การแท็ก, และการกล่าวถึงสมาชิกทีม, Wrike มอบศูนย์กลางการสื่อสารและการจัดการงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องง่าย
การผสานรวม
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
MS Project สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft Office 365 ได้อย่างดี เช่น Outlook ทำให้การส่งการอัปเดตงานไปยังทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากหลายคนคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft การตั้งค่าการผสานการทำงานเหล่านี้จึงมักจะทำได้ง่าย
Wrike
ในทางกลับกัน Wrike มีระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 400 ระบบ รวมถึงระบบเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เช่น Power BI, Google Sheets, Salesforce, และ Microsoft Teams ระบบเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานของ Wrike และทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ Wrike Integrate ยังอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้มากมายตามที่คุณต้องการ และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
|MS Project หรือ Wrike? Wrike เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในที่นี้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อสำเร็จรูปหลายร้อยรายการ ซึ่งทำให้เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามสำหรับทางเลือกอื่นของ Wrike
การกำหนดราคา
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
MS Project มีแผนราคาหลายแบบให้เลือก เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ไปจนถึง $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีแผนให้บริการฟรี. อาจไม่เป็นปัญหาสำหรับบริษัทใหญ่ แต่อาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์ไม่สนใจ.
Wrike
Wrike, ทางด้านตรงกันข้าม, มีแผนให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน และมีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแผน Professional. พวกเขายังมีราคาที่กำหนดเองสำหรับแผน Enterprise.
แผนธุรกิจของ Wrike อาจมีราคาถูกกว่า Microsoft Project Plan 3 หากคุณต้องการคุณสมบัติขั้นสูง
|MS Project หรือ Wrike? Microsoft Project ไม่มีเวอร์ชันฟรี Microsoft Project มีฟีเจอร์การวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและทรงพลังมากขึ้น รวมถึงการจัดการทรัพยากรและการรายงาน Wrike เน้นที่การทำงานร่วมกันและความง่ายในการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่ง่ายกว่าหรือโครงการที่ต้องการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Wrike เป็นที่รู้จักดีที่สุดสำหรับแพ็กเกจเฉพาะทางสำหรับบริการมืออาชีพ การตลาด และทีมสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาและการเชื่อมต่อทำให้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
Microsoft Project เทียบกับ Wrike บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจการเปรียบเทียบนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราได้ไปที่ Reddit และค้นหาความคิดเห็นที่แบ่งปันโดยผู้ใช้ Reddit ทั่วโลก
โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ไม่ค่อยชื่นชอบ MS Project มากนัก นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับการทำงานกับแพลตฟอร์มนี้:
"เพราะมันเป็นแบบเก่าและใช้งานยาก ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง มันมีขั้นตอนยุ่งยากมากมายในการแชร์ ฯลฯ ไม่คุ้มกับความปวดหัวจริงๆ (sic)"
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ Reddit บางคนมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Wrike กับ Microsoft Project
"เราอยู่ในระหว่างการเปิดตัว Wrike ในทีมที่ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ MS Project ประสบการณ์ของผมคือ MS Project เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากกว่าอย่างมากในฐานะผู้จัดการโครงการ แต่การร่วมมือกันนั้นยากมากหากไม่มีใครที่รับผิดชอบในการดูแล Project Online/SharePoint (ซึ่งเราไม่มี) Wrike ไม่ทรงพลังเท่า และยังมีคุณสมบัติหลักบางอย่างที่ฉันต้องการให้มันมี (วิธีจัดการทรัพยากรที่ไม่ใช่คนและสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดมากขึ้นอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการของฉัน) แต่การร่วมมือกันนั้นง่ายกว่ามาก (sic)"
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Wrike ได้คะแนนเพิ่มเหนือกว่า MS Project:
"Wrike เหมาะกับทีมระยะไกลมากกว่าเนื่องจากมีความสามารถในการทำงานร่วมกัน ฉันเชื่อว่าการจ่ายเงินสำหรับทั้งสองอย่างจะเป็นการซ้ำซ้อน เนื่องจากคุณจะมีแผนภูมิแกนต์ที่อยู่ใน Wrike อยู่แล้ว (sic)"
Microsoft Project vs. Wrike: ใครคือผู้ชนะ?
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Microsoft Project กับ Wrike นี้ การเลือกผู้ชนะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
MS Project อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังใช้เครื่องมือของ Microsoft อยู่แล้ว มันทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ หากคุณกำลังจัดการโครงการที่ต้องการการจัดการความเสี่ยงและการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ MS Project ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทของคุณมีทีมที่ทำงานจากระยะไกลทั่วโลก Wrike อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและนำเสนอระบบอัตโนมัติขั้นสูง การติดตามเวลาแบบเนทีฟ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 400 ระบบ
และหากคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—การจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—เรามีทางออกที่ดีกว่าสำหรับคุณ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project เทียบกับ Wrike
พบกับ ClickUp—แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ และสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมทุกประเภทและทุกขนาด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคน—ตั้งแต่บุคคลทั่วไปไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่! ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบการจัดการโครงการขนาดใหญ่ สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่โครงการในโรงเรียนไปจนถึงแคมเปญการตลาด
ส่งมอบโครงการตรงเวลาด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโครงการได้อย่างง่ายดาย มันให้คุณเห็นรายละเอียดของโครงการที่เล็กที่สุดในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและขั้นตอนการทำงานเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
จัดเก็บเอกสารสำคัญ จัดการทรัพยากร และใช้เธรดแชทในตัวและการผสานรวมอีเมลเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วงบนแพลตฟอร์ม
ติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และดูว่าแผนกต่างๆ กำลังทำงานอะไรอยู่ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้รายงานและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Tasks
เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหนักใจเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ใหญ่ แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งงานเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยและจัดการได้อย่างง่ายดาย
งานใน ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ด้วยการใช้ ClickApps คุณสามารถปรับแต่งงานให้เหมาะกับอุตสาหกรรม กระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานใด ๆ ได้
ที่นี่ คุณเป็นผู้ควบคุมการทำงานของคุณเอง คุณสามารถมอบหมายงานให้กับหลายคน ตั้งลำดับความสำคัญ แนบไฟล์ เพิ่มงานย่อย ตั้งค่าการทำงานซ้ำ และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน
คุณสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน:
- 100+การทำงานอัตโนมัติของงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUpหรือสร้างของคุณเองด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติผ่านClickUp Brain
- คลิกอัป ฟิลด์กำหนดเอง เพื่อ จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ผู้จัดการโครงการ AI สำหรับการอัปเดตและรายงานสถานะที่แม่นยำและอัตโนมัติสำหรับงาน เอกสาร และแม้แต่บุคคล
- การแก้ไขร่วมกันบนClickUp Docsเพื่อทำงานเอกสารโครงการและเนื้อหาพร้อมกันกับทีมหรือลูกค้าของคุณ
- แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ บริหารจัดการสปรินต์และทีม และอีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีเวลาจำกัดและต้องการเริ่มต้นกระบวนการอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวล ตั้งแต่รายงานไปจนถึงรายการงาน ClickUp มีเทมเพลตสำหรับแทบทุกอย่างที่คุณต้องการ
ในกรณีนี้ ให้ใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามสถานะ ความสำคัญ และแผนก ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และร่วมมือกับทีมของคุณในงานต่างๆ เช่น การจัดตารางเวลา การมอบหมายงาน และการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
รับภาพรวมของโครงการของคุณด้วยกระดานคัมบัง
ใช้กระดานคัมบังของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามสถานะ, วันครบกำหนด, ความสำคัญ, และเกณฑ์อื่น ๆ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถย้ายงานได้อย่างรวดเร็วโดยการลากและวาง ทำให้การประสานงานและปรับตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองและจัดเรียงงานเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
คลิกที่งานเพื่อเพิ่มรายละเอียด เช่น สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายและเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบ ด้วยเพียงไม่กี่คลิกบนกระดานคัมบัง คุณสามารถอัปเดตงานหลายงานพร้อมกันได้
ClickUp ยังมีมุมมอง Everything ที่รวมเวิร์กโฟลว์ต่างๆ เข้าไว้ในกระดาน Kanban เดียว ซึ่งช่วยให้คุณติดตามโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
ด้วยคุณสมบัติเช่นการกล่าวถึง, ความคิดเห็น, และอีโมจิ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ทำให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์ตรงเวลา และทำให้ทีมและลูกค้าของคุณมีความสุขด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้าของคุณได้อย่างมาก แม้ว่า Microsoft Project และ Wrike จะเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ ClickUp ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งรวมคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเข้ากับความง่ายในการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม
ต่างจาก Microsoft Project, ClickUp มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายกว่าโดยไม่ลดทอนความสามารถขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ โครงสร้างราคาของ ClickUp มักจะเข้าถึงได้มากกว่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
เมื่อเปรียบเทียบกับ Wrike, ClickUp มีคุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวมากกว่า ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการผสานระบบเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันการทำงานเช่นการติดตามเป้าหมายและการจัดการเอกสาร ClickUp ยังมีแผนให้บริการฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้น
ใช้ประโยชน์จากการวางแผนโครงการ, การจัดสรรทรัพยากร, เครื่องมือการร่วมมือ, และการรายงานแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว.ทดลองใช้ ClickUp วันนี้!