Goodnotes Vs Notability: แอปจดบันทึกไหนดีที่สุด?

Praburam
Praburam
9 พฤษภาคม 2567

คุณเคยมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมจนต้องรีบจดไว้ก่อนที่ความคิดจะหายไป แต่กลับหาอะไรมาเขียนไม่ได้บ้างไหม? เราทุกคนต่างเคยประสบกับช่วงเวลาแบบนี้ และต่างก็ต้องการวิธีแก้ไขที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้

วันนี้ เราได้รับพรจากแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลที่มอบทางออกทันทีสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของเรา สื่อการจดบันทึกได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่การจดบันทึกด้วยลายมือยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงอยู่และวิวัฒนาการของมนุษย์

เราจดบันทึกในระหว่างการประชุม, ชั้นเรียน, และเวิร์กช็อป, รวมถึงการคิดสร้างสรรค์และการระดมความคิด. แอปจดบันทึกดิจิทัลช่วยให้เราสามารถรักษาชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้เราทำงานได้มากขึ้นด้วยกลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ.

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกแอปบันทึกดิจิทัลที่มีความลึกหรือความหลากหลายของเครื่องมือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

Goodnotes และ Notability เป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ในบรรดาแอปจดบันทึกที่มีอยู่ในตลาด ด้วยคุณสมบัติที่น่าประทับใจ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตาและใช้งานง่าย รวมถึงการจัดการเอกสารที่ยอดเยี่ยม การเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบระหว่าง Goodnotes กับ Notability จึงเป็นเรื่องยาก

แต่เราจะลองดู

เราสำรวจคุณค่าการใช้งานของ Goodnotes และ Notability พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ, การอัปเดต, และราคาเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อ่านต่อจนถึงตอนจบเพื่อค้นพบเครื่องมือจดบันทึกที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ

Goodnotes คืออะไร?

กู๊ดโน้ตส์
ผ่านGoodNotes

Goodnotes เป็นแอปจดบันทึกที่ผสมผสานเสน่ห์ของการเขียนแบบดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มดิจิทัล

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Goodnotes ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบาย ไฮไลต์ วาดภาพ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องมือดินสอ เพื่อช่วยในการสร้างบันทึกดิจิทัลที่มีรายละเอียด บริบทชัดเจน และจัดระเบียบอย่างดี

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) Goodnotes ช่วยให้คุณสามารถบันทึกโน้ตที่เขียนด้วยลายมือและแปลงเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย

เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับผู้จดบันทึกในยุคปัจจุบันที่มักจดบันทึกด้วยลายมือที่อ่านยาก

คะแนนโบนัสที่นี่: การแก้ไขจะถูกปรับให้เข้ากับสไตล์ลายมือของคุณ

คุณสมบัติการจดบันทึกที่น่าประทับใจทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องซ้ำซ้อนหากคุณยังคงต้องค้นหาคำและวลีด้วยตนเองใช่ไหม? แถบค้นหาที่ทรงพลังของ Goodnotes ซึ่งรองรับการเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ ภาพร่าง และวลี ช่วยจัดการกับความซ้ำซ้อนนี้

คุณสมบัติของ Goodnotes

การปรับแต่ง

คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ขั้นสูง—โฟลเดอร์, ธีมที่กำหนดเอง,แม่แบบของ Goodnotes, เครื่องมือปากกา, และค่ากำหนดของเครื่องมือไฮไลต์—สามารถปรับแต่งได้ตามสี, สไตล์, และรูปแบบ.

เครื่องมือองค์ประกอบ

เครื่องมือที่น่าสนใจที่สุดในแอป Goodnotes คือเครื่องมือ Elements. สิ่งที่คุณวาดหรือเขียนในบันทึกของคุณสามารถบันทึกเป็นองค์ประกอบได้. เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบลงในคอลเลกชันในเครื่องมือ Elements แล้ว คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในบันทึกต่าง ๆ ได้.

เครื่องมือในการจัดการองค์กร

สร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน โครงสร้างโฟลเดอร์แบบซ้อนนี้ช่วยให้จัดระเบียบได้อย่างครอบคลุมและนำทางได้ง่ายขึ้นตามลำดับชั้นที่ต้องการ แถบด้านข้างสำหรับการนำทางช่วยให้เข้าถึงรายการโปรด หน้าบันทึกที่บุ๊กมาร์กไว้ และเอกสารที่แชร์ได้อย่างรวดเร็ว

ชุดศึกษา

คุณสมบัติที่เป็นมรดก เช่น การ์ดคำศัพท์หรือชุดการเรียนรู้ที่มีการทบทวนแบบเว้นระยะและการเรียกคืนอย่างกระตือรือร้น เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนและนักวิชาการ เลือกใช้บันทึกที่พิมพ์ ข้อความรูปภาพ หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจดจำ

ตลาด

Goodnotes นำเสนออุปกรณ์เครื่องเขียนดิจิทัล เช่น สมุดวางแผน แม่แบบหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สติกเกอร์ และปกสมุดโน้ตที่สามารถแก้ไขได้ บางรายการสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในแผนการใช้งานพื้นฐาน ขณะที่บางรายการต้องสมัครสมาชิก Apple App Store แบบเสียค่าบริการจึงจะสามารถใช้งานได้

Goodnotes Marketplace
ผ่านGoodnotes Marketplace

การตรวจจับข้อผิดพลาด

Goodnotes สามารถจดจำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, องค์ประกอบ, และกฎต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร, ธาตุทางเคมี, และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ผ่านการจดจำตัวอักษรด้วยระบบ OCR (Optical Character Recognition) ระบบสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดในสมการทางคณิตศาสตร์ที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ และแก้ไขให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

การสนับสนุนการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือ AIของ Goodnoteสำหรับการจดบันทึกช่วยสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณโดยการตรวจสอบการสะกดคำผิด, แนะนำคำ, เสนอคำกระตุ้น, และแก้ไขการพิมพ์ผิด. คุณสมบัตินี้สามารถทำงานได้กับบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเช่นกัน.

ท่าทางด้วยปากกา

ใช้ประโยชน์จากท่าทางปากกาที่เข้าใจง่ายและเครื่องมือลาสโซเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้โดยไม่มีการขัดจังหวะหรือความยุ่งยาก ทำผิดพลาดขณะเขียน? ไม่จำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือยางลบ เพียงแค่วาดวงกลมรอบสิ่งที่คุณต้องการเลือก; เครื่องมือลาสโซใช้งานง่ายเพียงแค่นั้น

ราคาของ Goodnotes

  • แผนฟรี
  • แผนรายปี (iOS): $9.99
  • แผนรายปี (Windows/Android): $6. 99
  • ซื้อครั้งเดียว: $29.99

อะไรคือโนทาเบิล?

ความโดดเด่นสำหรับการจดบันทึก
ผ่านทางNotability

Notability คือพื้นที่ดิจิทัลสำหรับบันทึก สเก็ตช์ และไฟล์ทั้งหมดของคุณ การออกแบบใหม่ล่าสุดผสมผสานเครื่องมือที่โดดเด่นเข้ากับกระบวนการสร้างบันทึกที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

Notability คือแอปสมองที่สองของคุณ หากคุณชอบใช้ Apple Pencil เพื่อวาด บันทึกเอกสาร และจดบันทึก

คุณสมบัติที่โดดเด่น

ถอดเสียงเสียง

ก่อนหน้านี้ คุณสามารถบันทึกเสียงและซิงค์กับบันทึกที่เขียนด้วยมือได้เท่านั้น ด้วยการอัปเดต Notability ล่าสุด คุณจะสามารถเข้าถึงถอดความเสียง รวมถึงข้อความที่มีการระบุเวลาของการบันทึกเสียงได้

มุมมองเอกสาร

มุมมองเอกสารแบบเคียงข้างกันช่วยให้การเปรียบเทียบหรือการทำงานกับเอกสารหลายฉบับพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย

การเล่นซ้ำบันทึก

บันทึกที่เขียนด้วยลายมือและไฟล์เสียงจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับการเล่นซ้ำใน Notes การคลิกที่คำหรือรูปภาพจะพาคุณไปยังไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในระหว่างการเล่น

แกลเลอรีความโดดเด่น

ดาวน์โหลด หน้าเว็บหรือเทมเพลตบันทึกการประชุม หรือเผยแพร่ของคุณเองและเชื่อมต่อกับชุมชน Notability

การเล่นซ้ำบันทึก
ผ่านทางหมายเหตุ

เครื่องมือการเขียน

เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคำพูดหรือภาพวาดโดยใช้ปากกาแบบน้ำพุ, จุด, และเส้นประ เลือกจากสีที่กำหนดเอง 64 สีเพื่อเพิ่มลงในบันทึกของคุณ ทำเครื่องหมายจุดสำคัญด้วยไฮไลท์เตอร์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูในอนาคต เครื่องมือลาสโซช่วยให้คุณเปลี่ยนสไตล์เนื้อหา, ปรับขนาดบันทึก, และจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มได้

การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง

  • แผนฟรี
  • แผนพรีเมียม: $14.99/ปี (ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค)

Goodnotes vs Notability: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

เครื่องมือการเขียนและการแก้ไข

เครื่องมือปากกาอาจทำให้บางคนเลือก Notability แต่เครื่องมือ Element ของ Goodnotes ได้ทำให้ประสบการณ์การจดบันทึกของเราง่ายขึ้นอย่างมาก

คุณอาจไม่สามารถลบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายใน Goodnotes แต่แอปชดเชยด้วยเทคโนโลยี OCR ที่ช่วยแปลงลายมือเป็นข้อความ เครื่องมือ AI ของ Goodnotes สามารถสรุปบันทึก ชี้แจงบันทึกที่ไม่ชัดเจน และเติมประโยคให้สมบูรณ์

ด้วย Notability คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ ใช้เครื่องมือลาสโซเพื่อลบข้อความได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนขนาดของข้อความได้

ดังนั้นในขณะที่ Notability ชนะถ้วยรางวัลสำหรับเครื่องมือแก้ไข Goodnotes มีความได้เปรียบในด้านความสามารถในการเขียนด้วย AI

การกำหนดราคา

แผนฟรีของ Goodnotes ให้บริการขนาดไฟล์นำเข้า 5 MB และสมุดบันทึก 3 เล่ม อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงฟีเจอร์การพิมพ์ด้วย AI และการจดบันทึกจะพร้อมใช้งานในแผนชำระเงิน

Notability มีเวอร์ชันฟรีที่ให้คุณเข้าถึงเครื่องมือปากกาพร้อมแถบเลื่อนสำหรับปรับความกว้างของเส้น แต่ในแผนฟรีจะไม่สามารถปรับความไวได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยการสมัครสมาชิก Notability Plus คุณสามารถดูหน้าบันทึกที่แชร์ หน้าบันทึกที่เพิ่งใช้งาน หน้าบันทึกที่บันทึกไว้ และบันทึกที่ยังไม่ได้จัดเก็บ รวมถึงส่วนต่างๆ ได้

Notability Plus มีตัวเลือกเทมเพลตเพิ่มเติมและแกลเลอรีเต็มรูปแบบพร้อมขนาดหน้ากำหนดเอง แผนชำระเงินมีราคาแตกต่างกันตามภูมิภาค

หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่ประหยัดงบประมาณ Goodnotes เป็นตัวเลือกที่ดี

เครื่องมือค้นหา

การค้นหาบันทึกโดยไม่มีแถบค้นหาเปรียบเสมือนการค้นหาเข็มในกองฟาง นี่คือหนึ่งในจุดที่ Goodnotes เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับ Notability

แถบค้นหาสามารถเข้าถึงได้ทั้งเวอร์ชันฟรีและสมาชิกแบบชำระเงินภายใน Goodnotes ในขณะที่ใน Notability จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีการสมัครสมาชิกเท่านั้น

ดูเอกสาร

ความสามารถในการมองเห็นเอกสารพร้อมกันผ่านหน้าจอแยกบน iPad ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเอกสารได้พร้อมกันในมุมมองแบบแยกหน้าจอ เมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองแบบแท็บใน Goodnotes

แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล แต่การดูเอกสารหลายฉบับจากอินเทอร์เฟซเดียวช่วยลดการสลับไปมาระหว่างแท็บซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อใช้มุมมองแบบแท็บ

การแบ่งปัน

คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Goodnotes กับ Notability

ในทางหนึ่ง Notability ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างลิงก์ที่เข้าถึงได้สาธารณะ และใครก็ตามที่มีลิงก์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงและดูบันทึกที่แชร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับโดยการสร้างบันทึกที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้เฉพาะผู้ที่เข้าถึงเอกสารนั้นเท่านั้นที่สามารถดูได้

น่าเสียดายที่ Notability ไม่รองรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นแอปจดบันทึกสำหรับ Macสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก

ในทางกลับกัน Goodnotes อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์โน้ตและนำเข้าเอกสารได้ แต่สามารถทำได้เฉพาะภายใน Goodnotes เท่านั้น ผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์เพื่อทำงานร่วมกัน แก้ไข และซิงค์มุมมองกับผู้ร่วมงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อจำกัด คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Goodnotes ก็เพิ่มคุณค่าให้กับการประชุมระดมความคิดของพนักงานและโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน

การเลือกใช้ Goodnotes หรือ Notability ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเป็นหลัก

ตัวอย่างเช่น เนื่องจากแพลตฟอร์มฟรีของ Notability ไม่มีฟังก์ชันแถบค้นหา การค้นหาข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องยากมาก ประสบการณ์จะเหมือนกับการพลิกดูหนังสือเป็นพันเล่มเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างแม่นยำ—ทั้งท้าทายและใช้เวลามาก

ในทำนองเดียวกัน อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Goodnotes ที่มีมุมมองแท็บและการจำกัดการแชร์ข้อมูล จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบที่ส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ

ความแตกต่างที่สำคัญกู๊ดโน้ตส์ความมีชื่อเสียง
สมุดบันทึกถูกจัดระเบียบเป็นเอกสารและโฟลเดอร์แยกเป็นรายบุคคล
การตั้งค่าความไวต่อแรงกดสำหรับ Apple Pencil และการปฏิเสธฝ่ามือ
เครื่องมือชี้เลเซอร์
โหมดการนำเสนอ
ซ่อนแถบสถานะของ iPad
บัตรคำที่ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะ
คุณสมบัติการจดบันทึกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ความสามารถในการเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์และปรับแต่งเทมเพลต
สมุดโน้ตที่จัดเรียงตามวิชาและตัวแบ่ง
เพิ่ม GIF และคลิปเว็บลงในเอกสาร
บันทึกที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, หัวข้อ, ตัวแบ่ง, และไฟล์ PDF ที่ส่งออก
เผยแพร่บันทึกไปยังแกลเลอรีแม่แบบ Notability
เข้าถึงแพลนเนอร์พรีเมียม, แม่แบบ, และสติกเกอร์
ธีมแอปพลิเคชัน

Goodnotes Vs. Notability บน Reddit

นอกเหนือจากความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับ 'Goodnotes หรือ Notability ตัวเลือกไหนดีกว่ากัน?' เราต้องการฟังความคิดเห็นจากผู้คนด้วย เราได้สำรวจผ่าน Reddit เพื่อดูว่าเราสามารถหาแอปจดบันทึกยอดนิยมจากสาธารณะระหว่าง Goodnotes และ Notability ได้หรือไม่

เมื่อคุณค้นหา'Goodnotes vs. Notability' บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Goodnotes มี UI ที่ดีกว่า ระบบการจัดการไฟล์ และคุณสมบัติขั้นสูง:

'GoodNotes มีการจัดการไฟล์ที่ดีกว่า. หน้าตาของ UI ดูเรียบหรูในโหมดมืด และคุณสมบัติชุดการศึกษา. ชุดการศึกษาทำให้ Goodnotes ดีขึ้นมาก (ไม่ว่า Goodnotes จะมีบั๊กมากแค่ไหนก็ตาม มันก็ยังดีอยู่). ส่วนที่ดีที่สุดคือพวกเขากำลังจะเพิ่มการแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ในเร็ว ๆ นี้!'

ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ระบุว่า Notability เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือลากแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า:

'เมื่อฉันทำงานในเอกสาร PDF ที่เราได้รับจากอาจารย์ ฉันจะถ่ายภาพหน้าจอของงานหลายส่วนและวางไว้บนหน้าที่จะทำงานด้วย GoodNotes ไม่มีเครื่องมือลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม ดังนั้นฉันจึงใช้ Notability ซึ่งมีคุณสมบัติมาตรฐานของฟีเจอร์มาตรฐาน'

ผู้ใช้บางคนยังคงลังเลอยู่ พยายามหาทางได้ประโยชน์ทั้งสองทาง:

"ฉันเพิ่งสลับไปมาระหว่างสองแอปนี้มาหลายเดือนแล้ว... ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องการ UI ของ Goodnotes ที่มีฟีเจอร์ของ Notabilities อย่างเส้นประ ปุ่มทำซ้ำ การจัดตำแหน่งให้พอดีกับกริด และประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่"

อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่า Notability เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้

รูปแบบ, ตัวเลือกการบันทึก, และความง่ายในการใช้งานทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Goodnotes.

อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบถึงข้อเสียของ Notability เรามีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ นั่นคือ ClickUp

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Goodnotes เทียบกับ Notability

ทั้ง Goodnotes และ Notability จำเป็นต้องดาวน์โหลดเทมเพลตที่กำหนดเองจากตัวเลือกเทมเพลตฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณต้องค้นหาเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบและปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการหรือแนวทางของแบรนด์ของคุณ จากนั้นคุณอาจพบกับปัญหาข้อมูลที่แยกส่วนกันซึ่งเกิดจากการขาดคุณสมบัติที่เพียงพอ เช่น การขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน

การค้นหาดำเนินต่อไป จนถึงตอนนี้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นและจัดการเอกสารได้อย่างครบถ้วน คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AI การจดบันทึก และการจัดการโครงการ เช่นแม่แบบบันทึกการประชุม เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน และ ClickUp Notepad ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Goodnotes และ Notability

มาดูกันว่า ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มเติม

คลิกอัพ ด็อกส์

ใช้คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารและวิกิที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์หรือผู้ใช้ ด้วยหน้าเพจที่ซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่มีขีดจำกัด

จัดระเบียบงานหรือโครงการที่คุณหลงใหลภายในหน้าเอกสารที่ซ้อนกันและเอกสาร ClickUp ที่เชื่อมโยงกับโครงการโดยรวม

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลายของ ClickUp Docs เพื่อเพิ่มภาพหน้าปก ทดลองใช้ฟอนต์ต่าง ๆ และแก้ไขเรซูเม่ของคุณให้มีรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ

รักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการด้วยบันทึกโครงการ—สร้างของคุณเองหรือเลือกใช้จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญได้รับการบันทึกไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สำคัญได้รับการบันทึกไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหลายฝ่าย และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง—ผ่านการติดแท็กในความคิดเห็นและการมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ

คุณยังสามารถแปลงเนื้อหาในเอกสารที่มีอยู่เดิมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายส่วนเฉพาะให้กับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินการทำงานของคุณ, เชื่อมโยงเอกสารกับงานที่เกี่ยวข้อง, และมอบสถานะงาน—ทั้งหมดนี้ภายในตัวแก้ไข

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถดูและแก้ไขคอนโทรลบนลิงก์ที่แชร์ได้ของคุณได้ คุณสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม, แขก, หรือสาธารณะได้

ClickUp Brain

ลองนึกภาพว่ามีเพื่อนร่วมทีมที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับงานและบุคลากรในทีมของคุณ นำเข้าเอกสาร อัตโนมัติงาน และสร้างรายงานได้ทันที

นั่นคือเวทมนตร์ของ ClickUp Brain— สมองดิจิทัลที่สองของคุณภายใน ClickUp ClickUp Brain ช่วยให้ทีมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยมากขึ้น ด้วยการกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยมือ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น

ClickUp Brain
ดูแลงานที่ทำซ้ำๆ และน่าเบื่อในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้ด้วย ClickUp Brain

หากคุณใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุม คุณสามารถเพิ่มหัวข้อสำคัญในวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ จากนั้นระบบจะใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์บทสนทนา ระบุประเด็นสำคัญ และสร้างบันทึกการประชุมที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญตกหล่นและทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องที่ต้องดำเนินการและการอภิปราย

สำหรับการใช้งานส่วนตัว ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณ ทำให้บันทึกของคุณกระชับ และช่วยแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน และอื่นๆ

ClickUp Notepad

หากคุณทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบตลอดทั้งวันClickUp Notepadคือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกทุกสิ่งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ ClickUp Notepad อยู่ในที่ที่คุณอยู่

ClickUp Notepad
สร้างบันทึกได้มากเท่าที่ต้องการบน ClickUp Notepad เพื่อจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้สมุดบันทึกเพื่อจดรายการตรวจสอบประจำวันและบันทึกการประชุม หรือสร้างรายการเพื่ออัปเดตสถานะงาน สร้างรายการ ดำเนินการในแอปบันทึกดิจิทัลของคุณตามลำดับความสำคัญหรือกำหนดเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและดำเนินวันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มการแจ้งเตือนและรายการที่ต้องดำเนินการ: เขียนความคิดของคุณผ่านแอปมือถือ ClickUp

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ช่วยให้สามารถเพิ่มสีสัน, หัวข้อ, แบนเนอร์, และสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำให้การจัดระเบียบบันทึกเป็นไปอย่างโต้ตอบและสนุกสนาน

โบนัส: คุณจะได้รับคุณสมบัติทั้งหมดนี้ฟรีตลอดไป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/สมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/สมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

ClickUp: แชมป์แห่งพื้นที่ทำงานดิจิทัลครบวงจร

การค้นหาแอปจดบันทึกที่ดีกว่าระหว่าง Goodnotes กับ Notability จบลงที่นี่แล้วด้วยทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับพันธมิตรที่สามารถขยายได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะ ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจดบันทึก แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานทั้งหมดของคุณ

สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติการจดบันทึกอันทรงพลัง