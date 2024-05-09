Goodnotes Vs Notability: แอปจดบันทึกไหนดีที่สุด?

คุณเคยมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมจนต้องรีบจดไว้ก่อนที่ความคิดจะหายไป แต่กลับหาอะไรมาเขียนไม่ได้บ้างไหม? เราทุกคนต่างเคยประสบกับช่วงเวลาแบบนี้ และต่างก็ต้องการวิธีแก้ไขที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้
วันนี้ เราได้รับพรจากแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลที่มอบทางออกทันทีสำหรับความต้องการในการจดบันทึกของเรา สื่อการจดบันทึกได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่การจดบันทึกด้วยลายมือยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงอยู่และวิวัฒนาการของมนุษย์
เราจดบันทึกในระหว่างการประชุม, ชั้นเรียน, และเวิร์กช็อป, รวมถึงการคิดสร้างสรรค์และการระดมความคิด. แอปจดบันทึกดิจิทัลช่วยให้เราสามารถรักษาชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้เราทำงานได้มากขึ้นด้วยกลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ.
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกแอปบันทึกดิจิทัลที่มีความลึกหรือความหลากหลายของเครื่องมือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ
Goodnotes และ Notability เป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ในบรรดาแอปจดบันทึกที่มีอยู่ในตลาด ด้วยคุณสมบัติที่น่าประทับใจ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตาและใช้งานง่าย รวมถึงการจัดการเอกสารที่ยอดเยี่ยม การเลือกผู้ชนะที่ชัดเจนในการเปรียบเทียบระหว่าง Goodnotes กับ Notability จึงเป็นเรื่องยาก
แต่เราจะลองดู
เราสำรวจคุณค่าการใช้งานของ Goodnotes และ Notability พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ, การอัปเดต, และราคาเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อ่านต่อจนถึงตอนจบเพื่อค้นพบเครื่องมือจดบันทึกที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
Goodnotes คืออะไร?
Goodnotes เป็นแอปจดบันทึกที่ผสมผสานเสน่ห์ของการเขียนแบบดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มดิจิทัล
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Goodnotes ที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบาย ไฮไลต์ วาดภาพ และบันทึกเสียงด้วยเครื่องมือดินสอ เพื่อช่วยในการสร้างบันทึกดิจิทัลที่มีรายละเอียด บริบทชัดเจน และจัดระเบียบอย่างดี
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) Goodnotes ช่วยให้คุณสามารถบันทึกโน้ตที่เขียนด้วยลายมือและแปลงเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย
เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับผู้จดบันทึกในยุคปัจจุบันที่มักจดบันทึกด้วยลายมือที่อ่านยาก
คะแนนโบนัสที่นี่: การแก้ไขจะถูกปรับให้เข้ากับสไตล์ลายมือของคุณ
คุณสมบัติการจดบันทึกที่น่าประทับใจทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องซ้ำซ้อนหากคุณยังคงต้องค้นหาคำและวลีด้วยตนเองใช่ไหม? แถบค้นหาที่ทรงพลังของ Goodnotes ซึ่งรองรับการเขียนด้วยลายมือ การพิมพ์ ภาพร่าง และวลี ช่วยจัดการกับความซ้ำซ้อนนี้
คุณสมบัติของ Goodnotes
การปรับแต่ง
คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ขั้นสูง—โฟลเดอร์, ธีมที่กำหนดเอง,แม่แบบของ Goodnotes, เครื่องมือปากกา, และค่ากำหนดของเครื่องมือไฮไลต์—สามารถปรับแต่งได้ตามสี, สไตล์, และรูปแบบ.
เครื่องมือองค์ประกอบ
เครื่องมือที่น่าสนใจที่สุดในแอป Goodnotes คือเครื่องมือ Elements. สิ่งที่คุณวาดหรือเขียนในบันทึกของคุณสามารถบันทึกเป็นองค์ประกอบได้. เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบลงในคอลเลกชันในเครื่องมือ Elements แล้ว คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในบันทึกต่าง ๆ ได้.
เครื่องมือในการจัดการองค์กร
สร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน โครงสร้างโฟลเดอร์แบบซ้อนนี้ช่วยให้จัดระเบียบได้อย่างครอบคลุมและนำทางได้ง่ายขึ้นตามลำดับชั้นที่ต้องการ แถบด้านข้างสำหรับการนำทางช่วยให้เข้าถึงรายการโปรด หน้าบันทึกที่บุ๊กมาร์กไว้ และเอกสารที่แชร์ได้อย่างรวดเร็ว
ชุดศึกษา
คุณสมบัติที่เป็นมรดก เช่น การ์ดคำศัพท์หรือชุดการเรียนรู้ที่มีการทบทวนแบบเว้นระยะและการเรียกคืนอย่างกระตือรือร้น เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนและนักวิชาการ เลือกใช้บันทึกที่พิมพ์ ข้อความรูปภาพ หรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจดจำ
ตลาด
Goodnotes นำเสนออุปกรณ์เครื่องเขียนดิจิทัล เช่น สมุดวางแผน แม่แบบหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง สติกเกอร์ และปกสมุดโน้ตที่สามารถแก้ไขได้ บางรายการสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในแผนการใช้งานพื้นฐาน ขณะที่บางรายการต้องสมัครสมาชิก Apple App Store แบบเสียค่าบริการจึงจะสามารถใช้งานได้
การตรวจจับข้อผิดพลาด
Goodnotes สามารถจดจำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, องค์ประกอบ, และกฎต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร, ธาตุทางเคมี, และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้ผ่านการจดจำตัวอักษรด้วยระบบ OCR (Optical Character Recognition) ระบบสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดในสมการทางคณิตศาสตร์ที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ และแก้ไขให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
การสนับสนุนการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AIของ Goodnoteสำหรับการจดบันทึกช่วยสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณโดยการตรวจสอบการสะกดคำผิด, แนะนำคำ, เสนอคำกระตุ้น, และแก้ไขการพิมพ์ผิด. คุณสมบัตินี้สามารถทำงานได้กับบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเช่นกัน.
ท่าทางด้วยปากกา
ใช้ประโยชน์จากท่าทางปากกาที่เข้าใจง่ายและเครื่องมือลาสโซเพื่อช่วยให้คุณเขียนได้โดยไม่มีการขัดจังหวะหรือความยุ่งยาก ทำผิดพลาดขณะเขียน? ไม่จำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือยางลบ เพียงแค่วาดวงกลมรอบสิ่งที่คุณต้องการเลือก; เครื่องมือลาสโซใช้งานง่ายเพียงแค่นั้น
ราคาของ Goodnotes
- แผนฟรี
- แผนรายปี (iOS): $9.99
- แผนรายปี (Windows/Android): $6. 99
- ซื้อครั้งเดียว: $29.99
อะไรคือโนทาเบิล?
Notability คือพื้นที่ดิจิทัลสำหรับบันทึก สเก็ตช์ และไฟล์ทั้งหมดของคุณ การออกแบบใหม่ล่าสุดผสมผสานเครื่องมือที่โดดเด่นเข้ากับกระบวนการสร้างบันทึกที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
Notability คือแอปสมองที่สองของคุณ หากคุณชอบใช้ Apple Pencil เพื่อวาด บันทึกเอกสาร และจดบันทึก
คุณสมบัติที่โดดเด่น
ถอดเสียงเสียง
ก่อนหน้านี้ คุณสามารถบันทึกเสียงและซิงค์กับบันทึกที่เขียนด้วยมือได้เท่านั้น ด้วยการอัปเดต Notability ล่าสุด คุณจะสามารถเข้าถึงถอดความเสียง รวมถึงข้อความที่มีการระบุเวลาของการบันทึกเสียงได้
มุมมองเอกสาร
มุมมองเอกสารแบบเคียงข้างกันช่วยให้การเปรียบเทียบหรือการทำงานกับเอกสารหลายฉบับพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย
การเล่นซ้ำบันทึก
บันทึกที่เขียนด้วยลายมือและไฟล์เสียงจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติกับการเล่นซ้ำใน Notes การคลิกที่คำหรือรูปภาพจะพาคุณไปยังไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในระหว่างการเล่น
แกลเลอรีความโดดเด่น
ดาวน์โหลด หน้าเว็บหรือเทมเพลตบันทึกการประชุม หรือเผยแพร่ของคุณเองและเชื่อมต่อกับชุมชน Notability
เครื่องมือการเขียน
เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคำพูดหรือภาพวาดโดยใช้ปากกาแบบน้ำพุ, จุด, และเส้นประ เลือกจากสีที่กำหนดเอง 64 สีเพื่อเพิ่มลงในบันทึกของคุณ ทำเครื่องหมายจุดสำคัญด้วยไฮไลท์เตอร์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูในอนาคต เครื่องมือลาสโซช่วยให้คุณเปลี่ยนสไตล์เนื้อหา, ปรับขนาดบันทึก, และจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มได้
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- แผนฟรี
- แผนพรีเมียม: $14.99/ปี (ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค)
Goodnotes vs Notability: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เครื่องมือการเขียนและการแก้ไข
เครื่องมือปากกาอาจทำให้บางคนเลือก Notability แต่เครื่องมือ Element ของ Goodnotes ได้ทำให้ประสบการณ์การจดบันทึกของเราง่ายขึ้นอย่างมาก
คุณอาจไม่สามารถลบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายใน Goodnotes แต่แอปชดเชยด้วยเทคโนโลยี OCR ที่ช่วยแปลงลายมือเป็นข้อความ เครื่องมือ AI ของ Goodnotes สามารถสรุปบันทึก ชี้แจงบันทึกที่ไม่ชัดเจน และเติมประโยคให้สมบูรณ์
ด้วย Notability คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ ใช้เครื่องมือลาสโซเพื่อลบข้อความได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนขนาดของข้อความได้
ดังนั้นในขณะที่ Notability ชนะถ้วยรางวัลสำหรับเครื่องมือแก้ไข Goodnotes มีความได้เปรียบในด้านความสามารถในการเขียนด้วย AI
การกำหนดราคา
แผนฟรีของ Goodnotes ให้บริการขนาดไฟล์นำเข้า 5 MB และสมุดบันทึก 3 เล่ม อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงฟีเจอร์การพิมพ์ด้วย AI และการจดบันทึกจะพร้อมใช้งานในแผนชำระเงิน
Notability มีเวอร์ชันฟรีที่ให้คุณเข้าถึงเครื่องมือปากกาพร้อมแถบเลื่อนสำหรับปรับความกว้างของเส้น แต่ในแผนฟรีจะไม่สามารถปรับความไวได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยการสมัครสมาชิก Notability Plus คุณสามารถดูหน้าบันทึกที่แชร์ หน้าบันทึกที่เพิ่งใช้งาน หน้าบันทึกที่บันทึกไว้ และบันทึกที่ยังไม่ได้จัดเก็บ รวมถึงส่วนต่างๆ ได้
Notability Plus มีตัวเลือกเทมเพลตเพิ่มเติมและแกลเลอรีเต็มรูปแบบพร้อมขนาดหน้ากำหนดเอง แผนชำระเงินมีราคาแตกต่างกันตามภูมิภาค
หากคุณกำลังมองหาแอปจดบันทึกที่ประหยัดงบประมาณ Goodnotes เป็นตัวเลือกที่ดี
เครื่องมือค้นหา
การค้นหาบันทึกโดยไม่มีแถบค้นหาเปรียบเสมือนการค้นหาเข็มในกองฟาง นี่คือหนึ่งในจุดที่ Goodnotes เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับ Notability
แถบค้นหาสามารถเข้าถึงได้ทั้งเวอร์ชันฟรีและสมาชิกแบบชำระเงินภายใน Goodnotes ในขณะที่ใน Notability จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีการสมัครสมาชิกเท่านั้น
ดูเอกสาร
ความสามารถในการมองเห็นเอกสารพร้อมกันผ่านหน้าจอแยกบน iPad ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเอกสารได้พร้อมกันในมุมมองแบบแยกหน้าจอ เมื่อเปรียบเทียบกับมุมมองแบบแท็บใน Goodnotes
แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล แต่การดูเอกสารหลายฉบับจากอินเทอร์เฟซเดียวช่วยลดการสลับไปมาระหว่างแท็บซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อใช้มุมมองแบบแท็บ
การแบ่งปัน
คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องยากที่จะประเมินสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Goodnotes กับ Notability
ในทางหนึ่ง Notability ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างลิงก์ที่เข้าถึงได้สาธารณะ และใครก็ตามที่มีลิงก์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงและดูบันทึกที่แชร์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับโดยการสร้างบันทึกที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อให้เฉพาะผู้ที่เข้าถึงเอกสารนั้นเท่านั้นที่สามารถดูได้
น่าเสียดายที่ Notability ไม่รองรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นแอปจดบันทึกสำหรับ Macสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
ในทางกลับกัน Goodnotes อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์โน้ตและนำเข้าเอกสารได้ แต่สามารถทำได้เฉพาะภายใน Goodnotes เท่านั้น ผู้ใช้สามารถแชร์ลิงก์เพื่อทำงานร่วมกัน แก้ไข และซิงค์มุมมองกับผู้ร่วมงานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อจำกัด คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Goodnotes ก็เพิ่มคุณค่าให้กับการประชุมระดมความคิดของพนักงานและโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
การเลือกใช้ Goodnotes หรือ Notability ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเป็นหลัก
ตัวอย่างเช่น เนื่องจากแพลตฟอร์มฟรีของ Notability ไม่มีฟังก์ชันแถบค้นหา การค้นหาข้อมูลจึงกลายเป็นเรื่องยากมาก ประสบการณ์จะเหมือนกับการพลิกดูหนังสือเป็นพันเล่มเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างแม่นยำ—ทั้งท้าทายและใช้เวลามาก
ในทำนองเดียวกัน อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Goodnotes ที่มีมุมมองแท็บและการจำกัดการแชร์ข้อมูล จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบที่ส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ
|ความแตกต่างที่สำคัญ
|กู๊ดโน้ตส์
|ความมีชื่อเสียง
|สมุดบันทึกถูกจัดระเบียบเป็นเอกสารและโฟลเดอร์แยกเป็นรายบุคคล
|✅
|❌
|การตั้งค่าความไวต่อแรงกดสำหรับ Apple Pencil และการปฏิเสธฝ่ามือ
|✅
|❌
|เครื่องมือชี้เลเซอร์
|✅
|❌
|โหมดการนำเสนอ
|✅
|❌
|ซ่อนแถบสถานะของ iPad
|✅
|❌
|บัตรคำที่ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะ
|✅
|❌
|คุณสมบัติการจดบันทึกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|✅
|❌
|ความสามารถในการเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์และปรับแต่งเทมเพลต
|✅
|❌
|สมุดโน้ตที่จัดเรียงตามวิชาและตัวแบ่ง
|❌
|✅
|เพิ่ม GIF และคลิปเว็บลงในเอกสาร
|❌
|✅
|บันทึกที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, หัวข้อ, ตัวแบ่ง, และไฟล์ PDF ที่ส่งออก
|❌
|✅
|เผยแพร่บันทึกไปยังแกลเลอรีแม่แบบ Notability
|❌
|✅
|เข้าถึงแพลนเนอร์พรีเมียม, แม่แบบ, และสติกเกอร์
|❌
|✅
|ธีมแอปพลิเคชัน
|❌
|✅
Goodnotes Vs. Notability บน Reddit
นอกเหนือจากความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับ 'Goodnotes หรือ Notability ตัวเลือกไหนดีกว่ากัน?' เราต้องการฟังความคิดเห็นจากผู้คนด้วย เราได้สำรวจผ่าน Reddit เพื่อดูว่าเราสามารถหาแอปจดบันทึกยอดนิยมจากสาธารณะระหว่าง Goodnotes และ Notability ได้หรือไม่
เมื่อคุณค้นหา'Goodnotes vs. Notability' บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Goodnotes มี UI ที่ดีกว่า ระบบการจัดการไฟล์ และคุณสมบัติขั้นสูง:
'GoodNotes มีการจัดการไฟล์ที่ดีกว่า. หน้าตาของ UI ดูเรียบหรูในโหมดมืด และคุณสมบัติชุดการศึกษา. ชุดการศึกษาทำให้ Goodnotes ดีขึ้นมาก (ไม่ว่า Goodnotes จะมีบั๊กมากแค่ไหนก็ตาม มันก็ยังดีอยู่). ส่วนที่ดีที่สุดคือพวกเขากำลังจะเพิ่มการแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ในเร็ว ๆ นี้!'
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ระบุว่า Notability เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือลากแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า:
'เมื่อฉันทำงานในเอกสาร PDF ที่เราได้รับจากอาจารย์ ฉันจะถ่ายภาพหน้าจอของงานหลายส่วนและวางไว้บนหน้าที่จะทำงานด้วย GoodNotes ไม่มีเครื่องมือลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม ดังนั้นฉันจึงใช้ Notability ซึ่งมีคุณสมบัติมาตรฐานของฟีเจอร์มาตรฐาน'
ผู้ใช้บางคนยังคงลังเลอยู่ พยายามหาทางได้ประโยชน์ทั้งสองทาง:
"ฉันเพิ่งสลับไปมาระหว่างสองแอปนี้มาหลายเดือนแล้ว... ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องการ UI ของ Goodnotes ที่มีฟีเจอร์ของ Notabilities อย่างเส้นประ ปุ่มทำซ้ำ การจัดตำแหน่งให้พอดีกับกริด และประสิทธิภาพการใช้แบตเตอรี่"
อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่า Notability เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
รูปแบบ, ตัวเลือกการบันทึก, และความง่ายในการใช้งานทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Goodnotes.
อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบถึงข้อเสียของ Notability เรามีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ นั่นคือ ClickUp
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Goodnotes เทียบกับ Notability
ทั้ง Goodnotes และ Notability จำเป็นต้องดาวน์โหลดเทมเพลตที่กำหนดเองจากตัวเลือกเทมเพลตฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณต้องค้นหาเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบและปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการหรือแนวทางของแบรนด์ของคุณ จากนั้นคุณอาจพบกับปัญหาข้อมูลที่แยกส่วนกันซึ่งเกิดจากการขาดคุณสมบัติที่เพียงพอ เช่น การขาดความสามารถในการทำงานร่วมกัน
การค้นหาดำเนินต่อไป จนถึงตอนนี้
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นและจัดการเอกสารได้อย่างครบถ้วน คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AI การจดบันทึก และการจัดการโครงการ เช่นแม่แบบบันทึกการประชุม เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน และ ClickUp Notepad ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Goodnotes และ Notability
มาดูกันว่า ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพิ่มเติม
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารและวิกิที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์หรือผู้ใช้ ด้วยหน้าเพจที่ซ้อนกันและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่มีขีดจำกัด
จัดระเบียบงานหรือโครงการที่คุณหลงใหลภายในหน้าเอกสารที่ซ้อนกันและเอกสาร ClickUp ที่เชื่อมโยงกับโครงการโดยรวม
รักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการด้วยบันทึกโครงการ—สร้างของคุณเองหรือเลือกใช้จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหลายฝ่าย และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง—ผ่านการติดแท็กในความคิดเห็นและการมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณยังสามารถแปลงเนื้อหาในเอกสารที่มีอยู่เดิมให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายส่วนเฉพาะให้กับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับระบบการทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินการทำงานของคุณ, เชื่อมโยงเอกสารกับงานที่เกี่ยวข้อง, และมอบสถานะงาน—ทั้งหมดนี้ภายในตัวแก้ไข
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถดูและแก้ไขคอนโทรลบนลิงก์ที่แชร์ได้ของคุณได้ คุณสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับทีม, แขก, หรือสาธารณะได้
ClickUp Brain
ลองนึกภาพว่ามีเพื่อนร่วมทีมที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับงานและบุคลากรในทีมของคุณ นำเข้าเอกสาร อัตโนมัติงาน และสร้างรายงานได้ทันที
นั่นคือเวทมนตร์ของ ClickUp Brain— สมองดิจิทัลที่สองของคุณภายใน ClickUp ClickUp Brain ช่วยให้ทีมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยมากขึ้น ด้วยการกำจัดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยมือ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
หากคุณใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุม คุณสามารถเพิ่มหัวข้อสำคัญในวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุมได้ จากนั้นระบบจะใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์บทสนทนา ระบุประเด็นสำคัญ และสร้างบันทึกการประชุมที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญตกหล่นและทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องที่ต้องดำเนินการและการอภิปราย
สำหรับการใช้งานส่วนตัว ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณ ทำให้บันทึกของคุณกระชับ และช่วยแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน และอื่นๆ
ClickUp Notepad
หากคุณทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบตลอดทั้งวันClickUp Notepadคือตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกทุกสิ่งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ ClickUp Notepad อยู่ในที่ที่คุณอยู่
ใช้สมุดบันทึกเพื่อจดรายการตรวจสอบประจำวันและบันทึกการประชุม หรือสร้างรายการเพื่ออัปเดตสถานะงาน สร้างรายการ ดำเนินการในแอปบันทึกดิจิทัลของคุณตามลำดับความสำคัญหรือกำหนดเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและดำเนินวันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มการแจ้งเตือนและรายการที่ต้องดำเนินการ: เขียนความคิดของคุณผ่านแอปมือถือ ClickUp
การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ช่วยให้สามารถเพิ่มสีสัน, หัวข้อ, แบนเนอร์, และสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำให้การจัดระเบียบบันทึกเป็นไปอย่างโต้ตอบและสนุกสนาน
โบนัส: คุณจะได้รับคุณสมบัติทั้งหมดนี้ฟรีตลอดไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/สมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ClickUp: แชมป์แห่งพื้นที่ทำงานดิจิทัลครบวงจร
การค้นหาแอปจดบันทึกที่ดีกว่าระหว่าง Goodnotes กับ Notability จบลงที่นี่แล้วด้วยทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่าง ClickUp
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับพันธมิตรที่สามารถขยายได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะ ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจดบันทึก แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานทั้งหมดของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติการจดบันทึกอันทรงพลัง