10 ทางเลือก Copymatic สำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วย AI ในปี 2025

การดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเขียนคำโฆษณาทุกคน แม้แต่ข้อความที่ดึงดูดใจที่สุดก็อาจจมหายไปในกระแสข้อมูลมากมาย แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณไม่สามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้ตามต้องการ?
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เรามีข้อเสนอสำหรับคุณ—เนื้อหาที่สร้างโดย AI
แม้ว่าข้อความที่สร้างโดย AI จะไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเนื้อหาทุกประเภท แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาหากคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนไม่ออกหรือมีอัตราการมีส่วนร่วมต่ำเนื่องจากข้อความที่จืดชืดและไม่น่าสนใจ
ซอฟต์แวร์เขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมักใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง ได้กลายเป็นเครื่องมือปฏิวัติวงการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาของธุรกิจ หนึ่งในแพลตฟอร์มดังกล่าวคือ Copymatic
มันนำเสนอคุณสมบัติและเทมเพลตเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกถูกจำกัดโดยอินเทอร์เฟซหรือเพียงแค่ต้องการควบคุมความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและการผสานรวม SEO ที่ดียิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การก้าวข้าม Copymatic รวมถึงChatGPT และทางเลือกอื่น ๆสามารถเปิดประตูสู่โลกแห่งมุมมองใหม่ ๆ และศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด
จากผู้ช่วยวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยคุณรวบรวมข้อมูลและคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่ช่วยให้การเขียนของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ ทางเลือกของ Copymatic เหล่านี้จะช่วยยกระดับเนื้อหาของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Copymatic?
ด้วยการเติบโตของเครื่องมือเขียน AI นักเขียนโฆษณาจึงมีคู่หูที่จะช่วยพวกเขาผลิตงานเขียนคุณภาพสูง สร้างสรรค์ และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง—ทั้งหมดนี้อยู่แค่ไม่กี่คลิก!
แต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นทางเลือกแทน Copymatic สำหรับความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายพอๆ กับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเอง
นี่คือรายละเอียดของเกณฑ์สำคัญที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ:
- ขนาดข้อมูลการฝึกอบรม: โมเดลภาษาที่มีชุดข้อมูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่จะทำงานได้ดีกว่า เลือกเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ที่ใช้โมเดลภาษา AI ขั้นสูงและได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่แม่นยำและไม่มีอคติ ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- การควบคุมและการปรับแต่ง: คุณสามารถแนะนำ AI ด้วยโทนเสียง คำสำคัญ หรือเสียงของแบรนด์ที่คุณต้องการได้หรือไม่? มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ
- การปรับแต่ง SEO: เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ช่วยปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ควรมีคำแนะนำเกี่ยวกับคำค้นหา การวิเคราะห์ความอ่านง่าย และการสร้างเมตา-ดิสคริプชัน
- คุณภาพและความเป็นต้นฉบับ: มองหาเครื่องมือที่มีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับความลื่นไหล ความสอดคล้อง และความไม่ซ้ำกันของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- การผสานรวม: ไม่มีทีมการตลาดใดที่สามารถอยู่รอดได้ด้วยเครื่องมือเพียงอย่างเดียว หากคุณมีเครื่องมือการตลาดหลายตัว ให้เลือกตัวเลือกที่สามารถผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหา ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมล หรือเครื่องมือออกแบบของคุณได้
- ราคา: การทดลองใช้ฟรีคือเพื่อนของคุณ! ลองใช้เครื่องมือต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ ปริมาณเนื้อหา และคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อหาความคุ้มค่าที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานยากสามารถทำลายความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว เลือกใช้ผู้ช่วยเขียน AI ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย คำแนะนำที่ชัดเจน และการนำทางที่เข้าใจง่าย
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Copymatic ที่คุณควรใช้
มาดู 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Copymatic แต่ละตัวมีจุดเด่นและคุณสมบัติเฉพาะตัว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างเนื้อหาของคุณ
1. ClickUp
ลืมเอกสารกระจัดกระจายและกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไปได้เลย—ด้วยแนวทางแบบครบวงจรของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือเขียน AIในตัวที่ช่วยขจัดอาการเขียนไม่ออกClickUp Brainเสริมพลังให้นักเขียนและนักเขียนคำโฆษณาสามารถสร้างสื่อการตลาดหลากหลายรูปแบบโดยใช้คำสั่งที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสูง บทความบล็อกเพื่อการศึกษา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดหรือข้อความโฆษณาและบรีฟสร้างสรรค์ที่ดึงดูดใจ AI Writer for Work ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความพยายามทางการตลาดของคุณ
ถัดจากการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือความสามารถของ ClickUp ในการช่วยคุณจัดระเบียบเอกสารและเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
อย่าเพียงแค่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของคุณด้วย ClickUp Brain เท่านั้น แต่ให้ใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสารในตัว เพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ Docs ใช้โมเดล AI ขั้นสูงในการปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทนเสียง กลุ่มเป้าหมายหรือแม้แต่สรุปบทความยาวๆ ให้โดยอัตโนมัติ
มีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นเช่นกัน เมื่อสำเนาของคุณพร้อมแล้ว ให้เชื่อมต่อเอกสารกับงานใน ClickUp เพื่อติดตามและตรวจสอบกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการแจกจ่ายและการปรับปรุง
ร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของคุณแบบเรียลไทม์, ให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตและทราบข้อมูลล่าสุด, มอบหมายกำหนดเวลา, ติดตามความคืบหน้า, และได้รับการแจ้งเตือนที่มีประโยชน์—ปฏิทินคอนเทนต์ของคุณจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องทุกครั้ง
|เคล็ดลับด่วน: ข้อความที่สร้างโดย AI อาจไม่สมบูรณ์แบบหรือถูกต้องเสมอไป ควรคิดว่า AI เป็นพันธมิตรในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณมากกว่าเป็นเครื่องมือที่เข้ามาแทนที่กระบวนการทั้งหมด กรุณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ก่อนนำไปใช้งาน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเนื้อหาแบบยาว เขียนข้อความโฆษณาที่สร้างสรรค์ ระดมความคิด สรุปข้อความ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain
- แก้ไขและปรับปรุงข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อให้มีความชัดเจนและสร้างผลกระทบ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในเอกสารโดยใช้ความสามารถในการแก้ไขร่วมกัน เน้นจุดสำคัญเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณ และได้รับประโยชน์จากรูปแบบที่จัดไว้ให้ในตัว
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง, เอกสารโครงการ, และสร้างแผนผังกระบวนการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คลังแม่แบบ ClickUp
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด พร้อมเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการ
- เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีฟีเจอร์ AI ในเวอร์ชันฟรีของ ClickUp หากต้องการปลดล็อก AI คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/ผู้ใช้/พื้นที่ทำงาน ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Articleforge
Articleforge สร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูงในหัวข้อใดก็ได้ภายในไม่กี่วินาที
ให้ Articleforge คำค้นหา และมันจะสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น บทความบล็อก บทความสั้น และคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทความที่มีความยาวมากกว่า 1,500 คำ พร้อมแทรกคำค้นหาที่เหมาะสมได้อย่างลงตัว
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการสร้างภาษาหลายภาษาและการผสานรวมกับ WordPress นอกจากนี้ยังทันสมัยอยู่เสมอ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งยังสามารถกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้หากคุณยังไม่พร้อมที่จะเผยแพร่ทันที
คุณสมบัติเด่นของ ArticleForge
- เข้าถึงลูกค้าข้ามพรมแดนด้วยการรองรับเจ็ดภาษา
- สร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างดีและปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นออนไลน์
- ใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัวเพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและดึงดูดความสนใจให้กับเนื้อหาของคุณมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ArticleForge
- ไม่มีแผนฟรี
- สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับ WordPress เท่านั้น
- เนื้อหาอาจซ้ำซากหรือออกนอกประเด็น
ราคาของ ArticleForge
- สูงสุด 25,000 คำ/เดือน และผู้ใช้ 1 คน: $27/เดือน
- สูงสุด 100,000 คำ/เดือน และผู้ใช้ 1 คน: $57/เดือน
- สูงสุด 250,000 คำ/เดือน และ 1 ผู้ใช้: $127/เดือน
- สูงสุด 500,000 คำ/เดือน และผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป: $247/เดือน
- มากกว่า 500,000 คำ/เดือน (ธุรกิจ): ราคาตามตกลง
บทความฟอร์จ คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิว 5+ รายการ)
3. Anyword
Anyword เป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติการสร้างข้อความทางการตลาด ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอีเมล
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย มีตัวเลือกการคัดลอกหลายแบบและคำไม่จำกัดในทุกแผน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Brand Voice และ Copy Intelligence เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
แม้ว่า Anyword จะถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดเป็นหลัก แต่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่โดดเด่น ทำให้มีคุณค่าสำหรับนักเขียนในหลากหลายบทบาทและหน้าที่ (เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หัวหน้าทีม และผู้บริหารระดับสูง) เครื่องมือปรับปรุงเนื้อหาของ Anyword ช่วยยกระดับงานเขียนได้โดยไม่จำกัดทักษะของผู้ใช้
Anyword นำเสนอการผสานรวมแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อและตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่คุ้มค่า ความง่ายในการใช้งาน ฟีเจอร์ที่ทรงพลัง และความยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับนักการตลาดและนักเขียนที่ต้องการสร้างเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างตัวเลือกสำเนาหลายแบบเพื่อการเปรียบเทียบและปรับปรุง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages และ Google Ads เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยฟีเจอร์อย่างเช่น เสียงของแบรนด์ และกลุ่มเป้าหมาย
- เข้าถึงคำได้ไม่จำกัดด้วยทุกแผน
ข้อจำกัดของ Anyword
- ไม่มีตัวเลือกการผสานแอป
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
4. คัดลอก AI
เริ่มต้นด้วยการวิจัย ระดมความคิด และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจภายในไม่กี่นาทีด้วย Copy AI. มันช่วยให้คุณสร้างบทความบล็อกยาวที่เต็มไปด้วย SEO คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย และคำอธิบายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของเนื้อหาต่างๆ ในช่องทางทางการตลาด.
Copy.ai ยังรองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และอีกมากมาย
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆของ Copy.aiที่ขาดการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว มันมีคุณสมบัติเช่น 'เสียงแบรนด์' และ 'ฐานข้อมูล' เพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ
เพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น มันมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาให้เลือกมากกว่า 90แบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการบทความบล็อกที่น่าสนใจ คำอธิบายสินค้าที่ดึงดูดใจ หรือคำบรรยายในโซเชียลมีเดียที่กระชับ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีผลกระทบได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตเหล่านี้
คัดลอกคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ฝึก AI ของคุณให้รู้จักเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการป้อนเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้ว
- สร้างเนื้อหาที่รักษาเอกลักษณ์ของน้ำเสียงและอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ
- จัดเก็บรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับบริษัทของคุณ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ ใน Infobase เพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายและสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ปรับปรุงคำแนะนำของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความแม่นยำและตรงตามความต้องการของคุณ
- ใช้ AI Marketing OS พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การตลาดผ่านอีเมล และการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ทีมขายบรรลุเป้าหมายยอดขายด้วยการทำงานอัตโนมัติ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การดูแลระบบ CRM และการติดต่อผ่านอีเมล
ข้อจำกัดของ AI คัดลอก
- ความไม่สม่ำเสมอในคุณภาพของเนื้อหาเป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้รายงานว่าความต้องการด้านการบริการลูกค้าของพวกเขาต้องได้รับการปรับปรุง
คัดลอกราคาของ AI
- แผนฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คัดลอกคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. Writesonic
Writesonic นำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหา โดยสัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถของมันรวมถึงตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น การเลือกโทนเสียง การตั้งค่าคำสำคัญ หรือการเลือกรูปแบบภาพที่ต้องการ เพื่อปรับเนื้อหาที่สร้างให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
Writesonic เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zapier, WordPress และ HubSpot ได้อย่างราบรื่น ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome และ Firefox ที่ให้การเข้าถึง Writesonic ได้โดยตรงภายในเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- กำหนดโทนเสียงและสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วยฟีเจอร์ Brand Voice เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- สร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมที่หลากหลายโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษา ด้วยการรองรับมากกว่า 25 ภาษาทั้งในการสร้างเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเพื่อเผยแพร่ข้อความได้เร็วขึ้นภายในเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- แผนระดับล่างมีขีดจำกัดการสร้างคำที่น้อยกว่า
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคา Writesonic
- แผนฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $13/เดือน
- ฟรีแลนซ์: $16/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
6. Eloise AI
หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหา, บล็อกเกอร์, นักธุรกิจ, หรือใครก็ตามที่ทำงานกับเนื้อหาเป็นประจำ, Eloise AI คุ้มค่าแก่การค้นหา
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Eloise ฟีเจอร์นักเขียนบทความยาวจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกและเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งประโยคให้ชัดเจน สรุปข้อมูลที่ซับซ้อน และสร้างไอเดียเพื่อเสริมการเขียนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทนำที่กระชับหรือขยายบทความให้สมบูรณ์ Eloise สามารถเป็นอาวุธลับของคุณในการสร้างเนื้อหาที่ยาวแต่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
นอกจากนี้ ด้วยแบบจำลองภาษาที่ทรงพลังซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เนื้อหาของคุณสามารถบรรลุอันดับที่สูงขึ้น การเข้าชมแบบออร์แกนิกที่มากขึ้น และการรับรู้แบรนด์ที่เหนือกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Eloise AI
- ปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอันดับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการด้วยโมเดลภาษาที่ได้รับการฝึกฝน
- สร้างบทความยาวที่เชื่อมโยงกัน มีผลกระทบ และครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Eloise AI
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
ราคาของ Eloise AI
- ฟรี: สูงสุด 25,000 คำ
- ข้อดี: $4.99/เดือน, สูงสุด 75,000 คำ
- ธุรกิจ: $14.99/เดือน, สูงสุด 25,000 คำ
- องค์กรธุรกิจ: $44.99/เดือน, สูงสุด 225,000 คำ
คะแนนและรีวิวของ Eloise AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Rytr
Rytr เป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความบล็อก บทความยาว ข้อความสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น โดยใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเพื่อสร้างเนื้อหาตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน พร้อมทั้งมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างข้อความในรูปแบบสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การย่อหรือขยายข้อความ และการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีครอบคลุมการใช้งานมากกว่า 40 รูปแบบ เช่น อีเมล, บล็อก, โฆษณา, และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณเพียงแค่ต้องป้อนคำค้นหาไม่กี่คำ, ให้ตัวอย่างประโยคหรือสองประโยค, และ Rytr จะสร้างเนื้อหาให้คุณ คุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SEO เพื่อปรับแต่งคำหลักให้เหมาะสม เพื่อให้เนื้อหาของคุณติดอันดับที่ดีในเครื่องมือค้นหา
- การแนะนำคำหลักที่ปรับปรุงแล้วเมื่อผสานรวมกับ Semrush สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพคำหลักในบทความบล็อก
ข้อจำกัดของ Rytr
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นมักเบี่ยงเบนจากหัวข้อและอาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเอง
- จำนวนตัวอักษรที่จำกัด ซึ่งหมดอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- แผนประหยัด: $9/เดือน
- แผนไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. PepperType โดย Pepper Content
PepperType จาก Pepper Content ช่วยทีมการตลาดเนื้อหาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ—แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้ผู้ทำการตลาดเนื้อหาสามารถนำการผลิตและการกระจายเนื้อหาทั้งหมดมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา, ปรับปรุงแคมเปญด้วยข้อมูลเชิงลึก, และจัดตารางโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มได้
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและแดชบอร์ดแบบภาพของPepper ช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม วัดผลลัพธ์ SERP สำหรับเนื้อหาของคุณ และส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ห้องสมุดเนื้อหาที่หลากหลาย และปฏิทินบรรณาธิการสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างเนื้อหาจึงเป็นเรื่องง่ายด้วย Pepper Content
- ปรับแต่งและจัดการอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณในทุกรูปแบบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการปฏิทินช่วยให้คุณเป็นระเบียบ ในขณะที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
- เผยแพร่เนื้อหาตามกำหนดเวลาและใช้แคมเปญหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติเด่นของ Pepper Content
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยมหลากหลาย เช่น Semrush, Google Analytics และ WordPress
- สร้างเนื้อหาที่ปราศจากการคัดลอกและปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาด้วยผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Pepper Content
- คาดการณ์, ติดตาม, และปรับปรุงผลกระทบของเนื้อหาด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกニック, อันดับในผลการค้นหา, และจำนวนครั้งที่ปรากฏ
ข้อจำกัดของเนื้อหาพริก
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- ราคาอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Pepper Content
- พรีเมียม: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวเนื้อหาของ Pepper
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. GetGenie
GetGenie เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่นำเสนอชุดคุณสมบัติครบวงจรเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหา ปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มคะแนน SEO
เครื่องมือนี้ช่วยสร้างเนื้อหาในหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว การวิจัยคำหลักในตัวช่วยให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งคุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ได้บนแพลตฟอร์ม
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูง มีให้บริการในรูปแบบแผนฟรีหรือแบบสมัครสมาชิกสำหรับแผนพรีเมียม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetGenie
- สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับคำค้นหาสำหรับเครื่องมือค้นหา
- ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ SERP เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีอันดับสูงขึ้น
- สร้างเนื้อหาและเพิ่มรูปภาพได้เพียงคลิกเดียวด้วยเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ GetGenie
- สร้างภาพผลลัพธ์ของหน้าค้นหา (SERPs) เพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณจัดอันดับอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- สร้างแชทบอทที่มีบุคลิกปรับแต่งได้เพื่อโต้ตอบกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ GetGenie
- ไม่เหมือนกับ Copymatic, GetGenie ไม่ให้บริการการเข้าถึง API แก่บริษัท
- ในขณะที่ GetGenie สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Elementor และ WooCommerce ได้ แต่ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Facebook, Google Ads และ YouTube
ราคาของ GetGenie
- แผนฟรี
- นักเขียน: $19/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- เอเจนซี่ไม่จำกัด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GetGenie
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. ระบบบล็อกอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ระบบ AI โพสต์บล็อกอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา, และเพิ่มผลผลิตภายในทีมเนื้อหา.
มันมีสามระดับสำหรับการสร้างเนื้อหา: โหมดด่วนสร้างบทความทั่วไปอย่างรวดเร็ว; โหมดโปรอนุญาตให้ปรับแต่งได้แต่ใช้เวลานานกว่า; และโหมดเทพเจ้าที่มีฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการใส่คำสำคัญที่มีอันดับสูงในบทความของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทความรีวิวสำหรับ Amazon ได้อีกด้วย
ความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS ยอดนิยมได้อย่างไร้รอยต่อเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autoblogging AI
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เทคโนโลยี AI ของ Autoblogging จะเรียนรู้และปรับตัวตามความชอบของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่ผลิตขึ้นจะตรงกับความต้องการเฉพาะและเสียงของแบรนด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI สำหรับการเขียนบล็อกอัตโนมัติ
- สร้างและเผยแพร่บทความ WordPress เป็นจำนวนมาก ใช้เครดิตพิเศษสำหรับโหมดด่วนหรือโหมดเทพเจ้าเพื่อเร่งกระบวนการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณด้วยฟีเจอร์ SEO ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- รองรับมากกว่า 30 ภาษาเพื่อสร้างเนื้อหาที่เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก
ข้อจำกัดของ AI สำหรับการเขียนบล็อกอัตโนมัติ
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่นของ Copymatic
- เครดิตที่ซื้อจะไม่ถูกนำไปใช้ในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป
การกำหนดราคา AI สำหรับบล็อกอัตโนมัติ
- ปกติ: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- พรีเมียม: $249/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวโดย AI สำหรับบล็อกอัตโนมัติ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
อย่าหยุดอยู่แค่นี้ – ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเนื้อหาคุณด้วย ClickUp!
เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดีย, วิจัย, เขียน, แก้ไข, และจัดรูปแบบเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและปรับปรุงการเขียนของคุณให้ดีขึ้น เครื่องมือเช่น Copymatic มอบการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างทรงพลังให้กับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ พวกมันดูแลทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการติดตามผลลัพธ์
แต่โปรดจำไว้ว่าความต้องการด้านเนื้อหาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีตัวเลือกที่สามารถทำได้มากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและตลาดเปลี่ยนแปลง
มองหาเทมเพลต, อินเตอร์เฟซเว็บ, การสนับสนุนการผสานรวม, และความสามารถในการสร้างภาพขณะเลือกตัวเลือกแทน Copymatic. ประเมินคุณสมบัติ, รีวิว, และข้อจำกัดเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาของคุณ.
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผสานฟีเจอร์การเขียนด้วย AIอันทรงพลังเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สิ่งสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่ผสานรวมกับความต้องการของคุณได้อย่างราบรื่น โดยคำนึงถึงปริมาณ คุณภาพ และความง่ายในการใช้งาน
สำรวจความเป็นไปได้มากมายที่มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI และเริ่มเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นสมัครใช้ ClickUp ฟรี