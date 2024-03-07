วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดเวลาล่าช้า

เคยเจอสถานการณ์ที่งานล่าช้า แล้วเมื่อคุณถามว่าทำไม สมาชิกในทีมกลับตอบว่า "อ๋อ แต่ฉันกำลังรออะไรบางอย่างที่ต้องใช้อยู่" ไหม?
การพึ่งพาเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการใดๆ หากคุณไม่วางแผนการพึ่งพาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่คุณจะตามหลังเท่านั้น แต่สมาชิกในทีมโครงการของคุณยังจะต้องนั่งเฉยๆ จนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสิ้น
ในการบริหารโครงการ สิ่งนี้อาจส่งผลทางการเงิน ชื่อเสียง และแรงจูงใจ
ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจแนวคิดเรื่อง "ระยะเวลาล่าช้า" และวิธีที่มันสามารถช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้ดีขึ้น ป้องกันความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ต้องการ
เวลาล่าช้าคืออะไร?
เวลาล่าช้าในการบริหารโครงการ หมายถึง ความล่าช้าระหว่างงานที่ขึ้นอยู่กับกันและกัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องรอ ก่อนที่กิจกรรมถัดไปจะสามารถเริ่มต้นได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมก่อนหน้าแล้วก็ตาม
หากคุณเคยอยู่ในวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์และมีใครบางคนพูดว่า "มีการล่าช้าในสายนี้" คุณก็รู้แล้วว่าเวลาล่าช้าคืออะไร มันคือความล่าช้าระหว่างที่เพื่อนร่วมงานของคุณพูดอะไรบางอย่างกับที่คุณได้รับข้อมูลนั้นเพื่อที่คุณจะสามารถตอบกลับได้ ในกรณีที่ดีที่สุด มันอาจทำให้ผู้คนที่อยู่ในสายรู้สึกหงุดหงิด ในกรณีที่แย่ที่สุด มันอาจทำให้การโทรทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การเข้าใจเวลาล่าช้า สาเหตุ และผลกระทบของมัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
ภาพรวมที่ครอบคลุมของเวลาล่าช้าใน การจัดการโครงการ
กล่าวโดยง่าย ระยะเวลาล่าช้าคือแนวคิดในการจัดตารางเวลาและการวางแผนที่แสดงถึงความล่าช้าหรือการรอที่ไม่คาดคิดระหว่างงานที่ตามมา
เวลาล่าช้าคำนวณอย่างไร?
เราวัดระยะเวลาล่าช้าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับตารางเวลาของโครงการ เช่น ชั่วโมง วัน หรือสัปดาห์
หากงาน A (กิจกรรมก่อนหน้า) เสร็จสิ้นในวันที่หนึ่ง และงาน B (กิจกรรมถัดไป) สามารถเริ่มได้หลังจากสามวัน เวลาล่าช้าของคุณคือสามวัน
ลักษณะของเวลาล่าช้าคืออะไร?
ลักษณะสำคัญของระยะเวลาล่าช้า ได้แก่
ไม่คาดคิด: ความล่าช้านั้นแทบจะไม่คาดคิด มันเกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น สมาชิกในทีมล้มป่วยหรือเครื่องจักรเสีย
ไม่พึงประสงค์: ระยะเวลาล่าช้าคือ 'ความล่าช้า' ในกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นผลเสียต่อโครงการ
ภายหลังเหตุการณ์: เนื่องจากเวลาล่าช้านั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงสามารถระบุได้เพียงเมื่อมองย้อนกลับไปและตอบสนองเท่านั้น
ผลกระทบที่ตามมา: ความล่าช้าในส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการจะมีผลกระทบที่ตามมาต่อภารกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ในโครงการซอฟต์แวร์ หากการวิเคราะห์คุณภาพล่าช้าเนื่องจากใบอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ทดสอบอัตโนมัติหมดอายุ การPLOYMENT และภารกิจ DevOps ก็จะล่าช้าไปด้วย
จุดประสงค์ของเวลาล่าช้าคืออะไร?
เวลาล่าช้า (Lag time) คือการวัดค่าความหน่วง (latency) ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามหลักการบริหารโครงการและปรับปรุงผลลัพธ์ได้โดยการ:
การวัดประสิทธิภาพ: ระยะเวลาล่าช้าหมายถึงระดับของประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอในกระบวนการ เป็นขั้นตอนแรกในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การระบุช่องว่าง: หากขั้นตอนใดในกระบวนการทำให้เกิดความล่าช้า ระยะเวลาที่ล่าช้าจะชี้ให้เห็นถึงช่องว่างที่ต้องได้รับการแก้ไข
การคาดการณ์เวลาหยุดทำงาน: แม้ว่าเวลาล่าช้าจะไม่ใช่มาตรการคาดการณ์/ป้องกัน แต่สามารถช่วยระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในรอบถัดไปได้ ตัวอย่างเช่น หากเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งทำให้เกิดความล่าช้าซ้ำๆ คุณสามารถวางแผนที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องจักรนั้นได้
การสร้างระบบสำรอง: บ่อยครั้งที่ความล่าช้าเกิดจากข้อบกพร่องภายในกระบวนการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนักพัฒนาเพียงคนเดียวในทีม แม้แต่การลาพักร้อนของเขาก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ การเข้าใจประเด็นนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างระบบสำรองได้
ตัวชี้วัดล้าหลังที่ใช้บ่อยในการบริหารโครงการมีอะไรบ้าง?
ตัวชี้วัดล้าหลังคือตัวชี้วัดของระยะเวลาที่ล่าช้าในโครงการ. ตัวชี้วัดเหล่านี้คำนวณหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือโครงการเสร็จสิ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพ.
ในการบริหารโครงการ ตัวชี้วัดผลตามหลังที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
- ความล่าช้า: ความแตกต่างระหว่างวันที่วางแผนไว้กับวันที่จริงของการส่งมอบงาน
- ผลกระทบต่อส่วนปลาย: ความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับโครงการอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในภารกิจเฉพาะ
- การสูญเสียประสิทธิภาพ: เวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ของสมาชิกในทีมที่รอให้งานก่อนหน้าเสร็จสิ้น
- การสูญเสียรายได้: การสูญเสียยอดขาย/รายได้ที่อาจเกิดขึ้นหรือบทลงโทษเนื่องจากการล่าช้า
เวลาล่าช้า (Lag time) มักถูกสับสนกับเวลาล่วงหน้า (Lead time) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญในการบริหารโครงการ มาดูกันว่าทั้งสองมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร
เวลาการเตรียมการ vs. เวลาการล่าช้า
ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ต่างจากเวลาในการผลิต (cycle time) ซึ่งวัดระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาคุณสมบัติใหม่หรือการชงกาแฟ ระยะเวลาในการจัดส่ง (lead time) วัดระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อของลูกค้าจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า ซึ่งรวมถึงการขนส่ง การบริการลูกค้า ฯลฯ เราได้กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวลาในการผลิตกับระยะเวลาในการจัดส่งไว้ในบทความบล็อกก่อนหน้านี้
สูตรระยะเวลาล่วงหน้าพื้นฐานที่สุดคือ ระยะเวลาล่วงหน้า= วันที่เสร็จสิ้นโครงการ – วันที่เริ่มโครงการ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการวางแผนโครงการ ผู้จัดการจะคำนวณเป็นเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานในโครงการให้เสร็จสิ้นและเวลาที่ต้องรอหากมี
ระยะเวลาดำเนินการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม ลองพิจารณาตัวอย่างง่าย ๆ ของโครงการซอฟต์แวร์
ระยะเวลาในการพัฒนาอาจอยู่ที่ 2 วัน—ทดสอบ 1 วัน, ติดตั้ง 1 วัน. หากโครงการเริ่มต้นในวันจันทร์ ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานให้ผู้พัฒนาในวันจันทร์-อังคาร, นักวิเคราะห์คุณภาพในวันพุธ, และ DevOps ในวันพฤหัสบดี.
ต่างจากเวลาล่าช้า ระยะเวลาล่วงหน้าเป็นเครื่องมือในการทำนาย/วางแผน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือดังนี้
|ระยะเวลาดำเนินการ
|เวลาล่าช้า
|ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
|เวลาล่าช้าคือความล่าช้าหรือความหน่วงระหว่างขั้นตอนสองขั้นตอนที่ตามมา
|เครื่องมือทำนาย: ใช้สำหรับการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
|เครื่องมือย้อนหลัง: ใช้สำหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน
|คาดการณ์ได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้
|ไม่สามารถคาดการณ์ได้และหลีกเลี่ยงได้
แม้จะแตกต่างกัน แต่ทั้งเวลาล่วงหน้าและเวลาล่าช้าล้วนมีความสำคัญในการวัดผลการดำเนินงานของโครงการ นี่คือวิธีการ
การวางแผนและการจัดตารางเวลา
ระยะเวลาดำเนินการช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผนงานและกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับเวลาตามเป้าหมายการจัดการเวลาของพวกเขา ระยะเวลาล่าช้าช่วยสร้างแผนสำรอง
ตัวอย่างเช่น หากระยะเวลาเตรียมการของโครงการพัฒนาคือ 10 วัน คุณสามารถจัดตารางงานให้สอดคล้องกันได้ หากระยะเวลาล่าช้าเฉลี่ยในโครงการที่ผ่านมาคือ 2 วัน คุณสามารถรวมระยะเวลาดังกล่าวไว้ในตารางงานของคุณ และวางแผนการส่งมอบใน 12 วัน
การใช้ทรัพยากรและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระยะเวลาล่าช้ามีส่วนช่วยสร้างการสำรองข้อมูล
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อกำหนดงานตามลำดับของกระบวนการ และใช้ระยะเวลาล่าช้าในการจ้างทรัพยากรเพิ่มเติมหรือเช่าเครื่องจักร สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
การจัดการประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดำเนินการถูกวัดเทียบกับเป้าหมาย ในขณะที่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือศูนย์
ตัวอย่างเช่น หากเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะหนึ่งคือ 16 ชั่วโมง นั่นคือเวลาดำเนินการเป้าหมายสำหรับงานนั้น หากนักพัฒนาใช้เวลานานกว่านั้น ประสิทธิภาพของพวกเขาจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาล่าช้าเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาลาป่วยหรือคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเกิดขัดข้อง ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาและจะไม่ปรากฏในผลการประเมิน แต่ระยะเวลาล่าช้านี้มีผลกระทบต่อการส่งมอบโครงการและต้องพิจารณาในระหว่างการทบทวนการทำงานในแต่ละสปรินต์หรือโครงการ
ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และสมาชิกทีมทุกคนและผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาช่วงเวลาดำเนินการที่ดี ระยะเวลาล่าช้าเป็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้นำ
ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาล่วงหน้าและเวลาล่าช้าในกระบวนการผลิต
หลายปัจจัยสามารถส่งผลต่อเวลาล่วงหน้าและเวลาล่าช้าในการจัดการตารางโครงการ ทั้งในทางบวกและทางลบ ปัจจัยสำคัญบางประการมีดังนี้
ความพร้อมของทรัพยากร: หากทรัพยากรพร้อมใช้งานได้ทันที ระยะเวลาดำเนินการจะสั้นลง และในทางกลับกัน หากมีทรัพยากรบางส่วนพร้อมใช้และบางส่วนไม่พร้อม อาจเกิดระยะเวลารอได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนักพัฒนาแต่ไม่มีนักทดสอบเพียงพอ จะเกิดระยะเวลารอระหว่างสองขั้นตอนของการพัฒนา
การพึ่งพา: ลักษณะของการพึ่งพาในโครงการมีอิทธิพลต่อเวลาล่วงหน้าและเวลาล่าช้า การพึ่งพาที่แข็งแกร่ง ซึ่งงานไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสิ้น มักจะเพิ่มเวลาล่าช้า ในทางตรงกันข้าม งานที่มีการพึ่งพาที่หลวมกว่าอาจช่วยให้ลดเวลาล่วงหน้าได้โดยการซ้อนทับงาน
ความซับซ้อนของโครงการ: โครงการที่มีความซับซ้อนซึ่งมีงานและขั้นตอนหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันอาจประสบกับระยะเวลารอคอยที่ยาวนานขึ้น สาเหตุนี้เกิดจากความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในการประสานงานและการประกันคุณภาพระหว่างงานต่างๆ
ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดหรือกระบวนการอนุมัติที่ยาวนานขึ้นอาจทำให้ระยะเวลาดำเนินการหรือระยะเวลารอคอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการต้องรอการยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง: โครงการที่มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดจะมีระยะเวลาล่าช้าสั้นลง เนื่องจากผู้จัดการจะได้รับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้ว
ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ผลกระทบ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ระยะเวลาล่าช้าสามารถวัดผล จัดการ และลดให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้ ต่อไปนี้คือวิธีการ
วิธีจัดการและลดเวลาล่าช้าในการบริหารโครงการ
เวลาล่าช้าอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องลดและจัดการอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือเคล็ดลับและกลยุทธ์บางประการในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือบริหารโครงการที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp
แผนที่การพึ่งพา
แม้แต่โครงการที่ง่ายที่สุดก็ยังมีงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตัวอย่างเช่น การออกใบแจ้งหนี้ต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติโครงการจากลูกค้า การทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านี้จะช่วยให้วางแผนงานได้ดีขึ้น
เมื่อคุณตั้งค่าโปรเจกต์ของคุณโดยใช้ภารกิจของ ClickUp ให้เชื่อมโยงภารกิจที่ขึ้นอยู่กับกันและกัน และดูผลกระทบต่อเวลาการดำเนินการ (lead time) ของพวกมัน. คุณยังสามารถใช้วิธีเส้นทางวิกฤต (critical path method) เพื่อประมาณเวลาของโปรเจกต์ได้อย่างแม่นยำ.
เวลาบนสนาม
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมติดตามเวลาที่ใช้กับงานของตน. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการประมาณเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง.
การติดตามเวลาในโปรเจ็กต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา เพิ่มช่วงเวลา หรือเพิ่มชั่วโมง/นาทีสำหรับแต่ละงานและงานย่อยได้นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการจัดการเวลาหลายแบบใน ClickUp เพื่อช่วยให้คุณประมาณเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดตารางเวลาให้ถูกต้อง
ใช้ประมาณเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเส้นทางวิกฤตเพื่อกำหนดตารางเวลาโครงการของคุณให้มีระยะเวลาก่อนการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดและมีระยะเวลารอคอยน้อยที่สุด
กำหนดเวลา: กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงานและแสดงภาพโครงการโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาสมเหตุสมผลและสามารถทำได้จริง
มอบหมาย: จัดสรรงานให้กับสมาชิกในทีมตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา มุมมองภาระงานของ ClickUp เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดตารางทรัพยากร ตัวอย่างเช่น หากคุณประสบปัญหาความล่าช้าในการปรับใช้ส่วนเพิ่มเนื่องจากไม่มีทรัพยากร DevOps เพียงพอ ให้ใช้มุมมองภาระงานเพื่อจัดสรรสมาชิกในทีมใหม่จากงานบำรุงรักษาที่ไม่สำคัญ
ชี้แจง:ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อดูการพึ่งพาและงานที่ทับซ้อนกันในไทม์ไลน์โครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบโค้ดขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นการเขียนโค้ด ตรวจสอบว่างานหลังมีกำหนดเสร็จก่อนงานแรกหรือไม่ หากไม่ ให้ลากและวางกำหนดเส้นตาย
หากคุณเป็นผู้ใหม่ในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่คลิกอัพมีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการไว้คอยช่วยเหลือคุณ
รักษาเวลาสำรอง: แม้ว่าการประมาณเวลาของคุณจะแม่นยำ คุณก็ควรคาดการณ์ความล่าช้าบางอย่าง การวางเวลาสำรองในตารางโครงการอย่างมีกลยุทธ์สามารถช่วยจัดการเวลาที่ล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มระยะเวลาระหว่างขั้นตอนการผสานระบบกับขั้นตอนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ในโครงการพัฒนา สามารถรองรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่กระทบต่อวันที่สิ้นสุดของโครงการ
สื่อสาร
ช่องว่างในการสื่อสารอาจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่จำเป็น. เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้สื่อสารอย่างมีความริเริ่มและสม่ำเสมอ.
- ความคิดเห็นแบบซ้อนในภารกิจของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถถามคำถามซึ่งกันและกันและได้รับคำตอบตามบริบท ป้องกันความล่าช้าในการแบ่งปันความรู้
- มุมมองแชทของ ClickUp แสดงการสนทนาทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณไม่มีความล่าช้าในการตอบกลับ
- ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาที่เสียไปในการทำงานด้านธุรการ
- การแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้ไม่พลาดกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และทุกสิ่งที่ต้องการความสนใจ
ที่สำคัญที่สุดคือ ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
เวลาหน่วงเป็นอาการของปัญหาเชิงระบบ การเกิดเวลาหน่วงซ้ำๆ บ่งชี้ว่ามีบางอย่างเสียหายอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อแก้ไขกระบวนการ ควรติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการได้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูงานที่ล่าช้าทั้งหมดตามอัตราการล่าช้า คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตสำหรับสิ่งนั้นบน ClickUp ได้
ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของเวลาล่าช้าและกำจัดมันอย่างเป็นระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเพื่อลดเวลาล่าช้าในตารางโครงการด้วย ClickUp
ทุกโครงการคือการไหลเวียนที่ซับซ้อนของกิจกรรมและข้อมูล ความล่าช้าที่เกิดจากการที่ใครบางคนต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
อย่างไรก็ตาม การบริหารโครงการที่ดีขึ้นอยู่กับการกำจัดความล่าช้าเช่นนี้ หากคุณต้องการที่จะทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนด ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ คุณไม่สามารถทนต่อเวลาล่าช้าได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งนี้ มันมีคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการเพื่อขจัดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่การประมาณเวลาที่ต้องใช้ไปจนถึงการดูรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมโครงการของคุณได้อย่างเต็มที่
ตรงเวลาทุกครั้งลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเวลาล่าช้า
1. ตัวอย่างของเวลาล่าช้าคืออะไร?
เวลาล่าช้าคือความล่าช้าที่ไม่คาดคิดระหว่างกระบวนการหนึ่งกับกระบวนการต่อไป
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอระหว่างการเขียนโค้ดและการตรวจสอบโค้ด เนื่องจากนักพัฒนาอาวุโสถูกเรียกตัวไปทำโครงการอื่น
ในการผลิต ตัวอย่างของเวลาล่าช้าคือความล่าช้าในการส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่หนึ่งชิ้นอันเนื่องมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
2. คำอื่นที่หมายถึงเวลาล่าช้าคืออะไร?
อีกคำหนึ่งสำหรับคำว่า "เวลาล่าช้า" คือ "ระยะเวลาการรอคอย" คำนี้หมายถึงช่วงเวลาที่ไม่มีการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตเกิดขึ้นในภารกิจใดภารกิจหนึ่ง
3. เวลาล่าช้า (Lag Time) และเวลาล่วงหน้า (Lead Time) คืออะไร?
ทั้งสองเป็นแนวคิดการจัดตารางเวลาที่ใช้ในการบริหารโครงการเพื่อจัดการลำดับของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
เวลาล่าช้าคือช่วงเวลาที่ล่าช้าหรือระยะเวลาที่ต้องรอระหว่างงานต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเกิดจากข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ
ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงการเสร็จสิ้นกระบวนการ เป็นเวลาที่คาดการณ์ไว้ซึ่งทุกงานในลำดับจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น