วิธีคำนวณเวลา takt เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในการผลิตแบบลีน มีจังหวะ จังหวะหนึ่งที่เป็นแนวทางให้กับกระบวนการผลิต จังหวะนี้—ซึ่งวัดเป็น Takt Time—คือหัวใจของโรงงานทั่วโลก
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ Takt time และวิธีการใช้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการผลิตของคุณ
อะไรคือ Takt Time?
เวลา takt คือ อัตราที่คุณควรผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ผลิตเกินหรือผลิตไม่เพียงพอ
คำว่า "Takt" มีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอากาศยานของเยอรมนีในทศวรรษ 1930 โดยมีความหมายว่า "จังหวะ" หรือ "บีต" นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ระบบการวัดนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยองค์กรการผลิตหลายแห่งภายหลังจากที่ได้รับการเผยแพร่โดยระบบการผลิตของโตโยต้า
ในระบบการผลิตแบบลีน Takt time เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สายการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายพึงพอใจ
วิธีคำนวณเวลา takt คืออะไร?
สูตรสำหรับเวลา Takt คือ เวลา Takt = เวลาการผลิตที่มีอยู่/ความต้องการของลูกค้า
คุณแบ่งเวลาที่คุณสามารถใช้ในการผลิตสินค้าได้ โดยจำนวนสินค้าที่คุณต้องการผลิต คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรใด ๆ ของทั้งสามตัวแปรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางธุรกิจ
มาดูตัวอย่างกัน สมมติว่าคุณเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใจกลางกรุงปารีส คุณซึ่งเป็นเจ้าของร้านและคนทำขนม ต้องรู้อย่างแม่นยำว่าต้องเตรียมครัวซองต์บ่อยแค่ไหนจึงจะเพียงพอต่อความต้องการในช่วงเช้า โดยไม่ทำให้เตาอบทำงานหนักเกินไปหรือสิ้นเปลืองวัตถุดิบ นี่คือวิธีที่คุณจะทำได้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความต้องการของลูกค้า
ความต้องการของลูกค้าคือปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมได้น้อย ดังนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้น ทำความเข้าใจว่าลูกค้าของคุณต้องการครัวซองต์กี่ชิ้นในแต่ละช่วงเวลาของวัน
ตัวอย่างเช่น อาหารเช้าและเวลาดื่มชาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบสำหรับครัวซองต์มากกว่ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็น ในทางกลับกัน หากคุณดำเนินธุรกิจผลิตจักรยาน ความต้องการของคุณอาจสูงกว่าในช่วงฤดูร้อนมากกว่าช่วงที่มีหิมะตก ในฐานะเจ้าของ/ผู้จัดการธุรกิจ คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวัดสิ่งนี้
ดังนั้น ให้กำหนดความต้องการของลูกค้าในจำนวนหน่วยที่คุณต้องผลิต สมมติว่าความต้องการของลูกค้าคือครัวซองต์ 1,120 ชิ้น
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเวลาการผลิตที่มีอยู่ของคุณ
เวลาการผลิตที่มีอยู่สามารถควบคุมได้โดยคุณ ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ เครื่องจักร ขนาดทีม และปัจจัยอื่น ๆ หากต้องการติดตามรายละเอียดที่ละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกระบวนการหรือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนลองใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สำหรับตอนนี้ ลองยกตัวอย่างง่ายๆ หากทีมของคุณมีเพียงคนเดียวที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และมีการหยุดพัก/ประชุมวันละ 1 ชั่วโมง คุณจะมีเวลาทำงานทั้งหมด 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(1 คนทำขนมปัง 8 ชั่วโมง 5 วัน) – (1 ชั่วโมง * 5 วัน)
หากคุณมีช่างทำขนมสี่คนแบ่งงานสองกะอย่างเท่าเทียมกัน กะละ 8 ชั่วโมง ทุกวันเจ็ดวันโดยไม่มีการพัก คุณจะมีเวลาทำงานทั้งหมด 224 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(8 ชั่วโมง 7 วัน 4 คนทำขนมปัง)
ขั้นตอนที่ 3: นำสูตร Takt time มาใช้
เวลา takt = เวลาการผลิตที่มีอยู่/ความต้องการของลูกค้า
ในตัวอย่างนี้ Takt time ของร้านเบเกอรี่ครัวซองต์ของคุณคือ 224/1120 = 0. 2 หรือ 1/5 ของชั่วโมง
นั่นหมายความว่า หากคุณเตรียมครัวซองต์ในเวลา 12 นาที คุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทราบข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ทำขนมปังของคุณวางแผนเวลาได้ดีขึ้น หากไม่สามารถนวดแป้ง ทำขนม และอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ คุณจะต้องเลือกระหว่างการยอมรับว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ หรือจ้างผู้ทำขนมปังเพิ่ม!
เวลา takt ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเวลาอื่น ๆ
หากคุณเคยทำงานในภาคการผลิต คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเวลาหลายอย่าง เช่น ระยะเวลานำ เวลาสัมผัส เวลาในรอบการผลิต ฯลฯ ในการบริหารเวลาโครงการ ตัวชี้วัดเหล่านี้เชื่อมโยงกัน แต่พวกมันเกี่ยวข้องกับ Takt time อย่างไร? มาหาคำตอบกัน
- ระยะเวลาดำเนินการ: เวลาตั้งแต่เมื่อมีการสั่งซื้อจนกระทั่งสินค้าถูกจัดส่ง
- เวลาสัมผัส: เวลาที่พนักงานสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มมูลค่า
- เวลาในการรอบการผลิต: เวลาที่ใช้ในการผลิตหนึ่งรอบตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
กลับไปที่ตัวอย่างของครัวซองต์กันเถอะ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการคือเวลาตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อครัวซองต์จนถึงได้รับสินค้า ในกรณีนี้ ครัวซองต์จะถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าและเก็บไว้พร้อมสำหรับการสั่งซื้อ ดังนั้นระยะเวลาดำเนินการอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินการอาจยาวนานมากขึ้นหากคุณทำเค้กตามสั่งในร้านเดียวกัน
ความแตกต่างหลักระหว่างเวลาล่วงหน้า (Lead time) และเวลา Takt คือ เวลาล่วงหน้าจะรวมถึงงานเอกสาร การประมวลผล การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ ในขณะที่เวลา Takt โดยทั่วไปจะเป็นเพียงเวลาการผลิตเท่านั้น
เวลาสัมผัส
เวลาสัมผัสคือตั้งแต่เมื่อผู้ทำขนมปังได้รับวัตถุดิบจนถึงเมื่อพวกเขาวางชุดของครัวซองต์บนถาด.เครื่องมือจัดการเวลาใด ๆที่คุณใช้สำหรับธุรกิจของคุณจะสามารถบันทึกข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย.
เวลาสัมผัสคือเฉพาะส่วนของกระบวนการผลิตที่ทีมหรือเครื่องจักรกำลังทำงานกับชิ้นงานอยู่จริง ๆ กล่าวคือ เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเท่านั้น ส่วนเวลา takt time จะรวมถึงเวลาที่รอและเวลาเคลื่อนย้ายทั้งหมดด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคนทำขนมปังต้องใช้เวลา 10 นาทีในการเตรียมแป้ง แต่ต้องรอ 10 นาทีเพื่อให้โต๊ะในครัวพร้อมใช้งาน เวลา Takt คือ 20 นาที แต่เวลา Touch คือ 10 นาที
เวลาในการหมุนเวียน
เวลาในการผลิตคือเวลาเฉลี่ยที่ผู้ทำขนมปังใช้ในการผลิตครัวซองต์
เวลาในการผลิต = เวลาที่สามารถผลิตได้/จำนวนหน่วยการผลิตจริง
เวลา takt เปรียบเทียบกำลังการผลิตกับความต้องการ ในขณะที่เวลาวงจรเปรียบเทียบกำลังการผลิตกับข้อมูลจริง
หากฟังดูเหมือนมีตัวชี้วัดมากเกินไปที่จะคำนวณ นี่คือเหตุผลที่คุณควรให้ความสนใจกับ Takt time
ประโยชน์และข้อจำกัดของ Takt Time
เวลา takt ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่คุณมีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด สิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้ไกลเกินกว่าการผลิต
หากคุณเป็นนักเขียนเนื้อหาที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง และความต้องการใช้บริการของคุณคือ 2 บทความต่อวัน คุณจำเป็นต้องเขียนบทความหนึ่งบทความทุก ๆ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลา Takt ของคุณ
หากคุณทำงานก่อสร้างและได้รับค่าคอมมิชชั่นในการสร้างบ้านสองหลังต่อปี เวลา takt ของคุณคือ 6 เดือนซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการก่อสร้างที่ดีควรบอกคุณได้ว่างานของคุณสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาดังกล่าวด้วยความสามารถที่มีอยู่
เวลา takt ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่าเมื่อไหร่, เท่าไหร่, และบ่อยแค่ไหนที่จะผลิต. นี่คือวิธีที่มันช่วย.
ประโยชน์ของเวลา takt
การปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ: การปรับปริมาณการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะช่วยป้องกันการผลิตเกินหรือขาดแคลน
การกำจัดของเสีย: Takt time คำนึงถึงจำนวนหน่วยสูงสุดที่คุณสามารถขายได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถกำจัดของเสียได้โดยการผลิตจำนวนที่ถูกต้อง สั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จ้างพนักงานในจำนวนที่พอดี และอื่นๆ
การปรับปรุงความคาดการณ์ได้: ความต้องการของลูกค้าทำหน้าที่เป็นหลักยึดสำหรับกระบวนการผลิต ช่วยในการคาดการณ์ว่าคุณสามารถขายได้มากเพียงใด และคุณต้องการวัตถุดิบ/กำลังทีม/เวลาเครื่องจักรมากเพียงใด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุและลดความเสี่ยงได้ล่วงหน้า
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: Takt time บอกคุณอย่างชัดเจนว่าคุณต้องมีความสามารถในการผลิตมากเพียงใดเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงสุด ซึ่งช่วยให้ผู้นำทางธุรกิจและผู้จัดการโรงงานสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากคนทำขนมปังคนหนึ่งไม่สามารถทำครัวซองต์ได้ 280 ชิ้นในหนึ่งวัน พวกเขาจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หากคุณเป็นทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนาเพื่อระบุเวลา Takt และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุเวลา Takt
การยกระดับการประกันคุณภาพ: ระยะเวลาตามจังหวะการผลิตมักจะค่อนข้างกระชับ ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายผลิตจึงต้องกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการดำเนินงานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม: เวลา takt ช่วยประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของการผลิต ตั้งแต่ระดับสินค้าคงคลัง การจัดสรรกำลังคนไปจนถึงการจัดตารางทรัพยากร
เช่นเดียวกับทุกตัวชี้วัด Takt time ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน มาสำรวจกันเถอะ
ข้อจำกัดของเวลา takt
ความแข็งตัวในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: ในอุตสาหกรรมที่ความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเหมือนสภาพอากาศ ความแข็งตัวของเวลาตาม takt time อาจกลายเป็นข้อจำกัดได้ เปรียบเสมือนการวางแผนปิกนิกไว้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ แต่ฝนกลับตกในวันนั้น หากไม่มี flexibility ในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ระบบอาจประสบปัญหาได้
การเน้นย้ำความสม่ำเสมอมากเกินไป: Takt time มีสมมติฐานว่ามีความสม่ำเสมอในระดับหนึ่งโดยพิจารณาจากความต้องการเฉลี่ยและเวลาการผลิตเฉลี่ย ในความเป็นจริง ความต้องการมักจะไม่คงที่
การควบคุม: เวลา takt time ถือว่าปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความพร้อมของพนักงาน เวลาทำงานของเครื่องจักร ฯลฯ สามารถควบคุมได้ ซึ่งในความเป็นจริงมักไม่เป็นเช่นนั้น
แม้จะมีข้อจำกัด Takt time ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ต่อไปนี้คือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการนำ Takt time ไปใช้อย่างถูกต้อง
การนำ Takt Time ไปใช้ในโครงการ
การนำ Takt time มาใช้ในโครงการสามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่วุ่นวายให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพได้ แต่จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างรอบคอบและซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp พิจารณาคู่มือขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณในเส้นทางการนำไปใช้ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจจังหวะของความต้องการของลูกค้า
ความต้องการของลูกค้าไม่ค่อยสม่ำเสมอ คุณจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของมันเพื่อประเมินและคาดการณ์ความต้องการ หากคุณใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการการผลิตของคุณ คุณสามารถเห็นแนวโน้มได้ทางสายตา
แดชบอร์ด ClickUpสามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพการขาย, กิจกรรมคำสั่งซื้อ, แนวโน้มรายได้, และอื่น ๆ. คุณยังสามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ KPI ได้.
ขั้นตอนที่ 2: ติดตามความพร้อมใช้งานในแต่ละกระบวนการ
การคำนวณ 'เวลาการผลิตที่มีอยู่' รวมถึงการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น:
ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร: หากคุณอยู่ในสายการผลิตที่ใช้ร่วมกัน คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เครื่องจักรพร้อมใช้งาน
ความพร้อมของทีม: พนักงานของคุณมีงานอะไรอยู่ในขณะนี้ และพวกเขาว่างเมื่อใด? การติดตามเวลาใน ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามงานของพวกเขาในระดับที่ละเอียดได้ มุมมองปริมาณงานจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเมตริกนี้จากสมาชิกทุกคนในทีม
ความพร้อมของวัสดุ: วัสดุตั้งต้นของคุณจะมาถึงเมื่อใด? หากทีมงานของคุณพร้อมก่อนที่วัสดุจะมาถึง คุณจะทำให้พวกเขาเสียเวลา ในการวางแผนการพึ่งพาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
คุณสามารถใช้แอปวางแผนรายวันเพื่อติดตามตัวชี้วัดทั้งหมดเหล่านี้และคำนวณเวลาการผลิตที่มีอยู่ของคุณได้แม่แบบบันทึกเวลานี้ยังสามารถช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณเวลา takt
เวลา takt คือเวลาที่สามารถผลิตได้หารด้วยความต้องการของลูกค้า ใช้ ClickUp Formula Fields ในการคำนวณเวลา takt เพิ่มความคืบหน้าต่อเป้าหมายลงในแดชบอร์ด
กำหนดตารางโครงการของคุณเพื่อให้บรรลุ Takt time ที่ต้องการ ตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการจัดการโครงการนี่คือเทมเพลตตารางเวลาโครงการของ ClickUpที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ขั้นตอนที่ 4: ระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับ Takt time คือคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็น 1120 หากความต้องการของลูกค้าสำหรับครัวซองต์คือ 5,000 Takt time ของคุณคือ 2.4 นาที ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำได้
เป้าหมายของเวลา Takt ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้บรรลุเป้าหมาย แต่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดังนั้น หากความต้องการเพิ่มขึ้น คุณสามารถ:
ยอมรับสถานการณ์ของคุณ: ยอมรับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพียงบางส่วนที่คุณสามารถทำได้ แม้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง แต่ก็ยังพลาดโอกาสสำคัญไปอย่างมาก
เพิ่มขีดความสามารถ: ลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมหรือเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อเพิ่มเวลาการผลิต ตัวอย่างเช่น หากเครื่องผสมใช้เวลาเตรียมแป้งนานเกินไป คุณสามารถระบุว่าเป็นจุดคอขวดและเปลี่ยนเครื่องผสมได้
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่: หากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันใช้เวลานานเกินไป คุณสามารถออกแบบใหม่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลดขนาดของครัวซองต์เพื่อให้สามารถผลิตได้มากขึ้นโดยใช้วัตถุดิบเท่าเดิม
อัตโนมัติ: สายการผลิตเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการทำงานอัตโนมัติ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะติดตั้งสายการผลิตในร้านเบเกอรี่ของคุณ ลองใช้ระบบอัตโนมัติง่ายๆ สำหรับการเรียกเก็บเงิน การซื้อสินค้า ฯลฯ
ClickUp Automationsมีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน, งานประจำ, การส่งมอบโครงการ, และอื่น ๆ
บรรลุเป้าหมาย Takt Time ของคุณด้วย ClickUp
เวลา takt เป็นตัวชี้วัดที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีประโยชน์มากกว่าการผลิต มันคือจังหวะพื้นฐานที่สามารถประสานความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงงานที่คึกคักไปจนถึงพื้นที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีพลวัต มันช่วยประสานตลาดกับความสามารถของคุณ
เครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpช่วยให้สามารถสังเกต, ติดตาม, วัดผล, และบรรลุเป้าหมายของเวลา takt ได้ ด้วยคุณสมบัติสำหรับการติดตามเวลา, การรายงาน, แผงควบคุม, และการคำนวณ ClickUp ช่วยให้กระบวนการจัดการแบบลีนมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจก่อสร้างหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความสามารถในการจัดการการดำเนินงานของ ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต สัมผัสได้ด้วยตัวคุณเอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Takt Time
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Takt time กับ cycle time?
เวลาในการผลิต (Cycle time) คือเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในปัจจุบันในการผลิตสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์. เวลาตามจังหวะการผลิต (Takt time) คืออัตราที่คุณควรผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
เวลา takt เปรียบเทียบกำลังการผลิตกับความต้องการ ในขณะที่เวลาวงจรเปรียบเทียบกำลังการผลิตกับข้อมูลจริง
- เวลาในการผลิต = เวลาที่สามารถผลิตได้/จำนวนหน่วยการผลิตจริง
- เวลา takt = เวลาการผลิตที่มีอยู่/ความต้องการของลูกค้า
2. สูตรในการคำนวณ takt time คืออะไร?
เวลา takt = เวลาการผลิตที่มีอยู่/ความต้องการของลูกค้า
3. เวลาทำงานจริงในสายการผลิตคืออะไร?
เวลาทาช (Tach time) เป็นคำศัพท์ทางอากาศยานที่ใช้ในการวัดความเครียดที่เครื่องยนต์อากาศยานได้รับ มักถูกสับสนกับคำว่า Takt time ซึ่งเป็นคำศัพท์ในกระบวนการผลิต
เวลา takt คืออัตราการผลิตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ผลิตเกินหรือขาด