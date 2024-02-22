รีวิวที่ซื่อสัตย์สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2025

มีหลายสิ่งที่ต้องทำในกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการสร้างแผนงาน การดำเนินการ และการบำรุงรักษา ด้วยสิ่งที่ต้องจัดการมากมาย ทีมผลิตภัณฑ์จึงต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดรู้สึกง่าย
โชคดีที่ทีมผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และเครื่องมือมากมายที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ หนึ่งในนั้นคือ Aha! แพลตฟอร์มครบวงจรนี้อ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?
ในบทวิจารณ์นี้ เราจะเจาะลึกถึงสิ่งที่ Aha! คืออะไร คุณสมบัติหลักของมัน และข้อดีข้อเสียของการใช้มันสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เราจะแนะนำแอปที่เราคิดว่าดีกว่าให้คุณรู้จักด้วย 💡
อะไรคือ อ๊ะ!?
Aha!(บางครั้งเขียนเป็น Aha. io) เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องมือครบครันที่ทีมต้องการในการนำผลิตภัณฑ์จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง ในขณะที่เครื่องมือบางตัวมีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับบางส่วนของกระบวนการ Aha! ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นแนวคิด สร้างแผนงาน ปรับปรุงและนวัตกรรม และทำงานร่วมกันข้ามทีมเพื่อสร้างและรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
ทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรอาจกำลังพิจารณา Aha! เป็นวิธีเริ่มต้นทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นโอกาสในการหยุดใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ✔️
จุดสำคัญ อ๊ะ! การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ
ด้วยโซลูชันแบบครบวงจร คุณสามารถคาดหวังที่จะพบคุณสมบัติมากมายของกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินการภายใน Aha!
แพลตฟอร์มนี้แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สี่ประเภท ได้แก่ Aha! Roadmaps, Aha! Ideas, Aha! Notebooks และ Aha! Develop มาสำรวจรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์กัน
1. อ๊ะ! แผนที่ถนนสำหรับแผนที่ถนนแบบภาพ
อ๊ะ! Roadmaps คือโซลูชันเฉพาะของแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่างๆ และออกแบบแผนงานที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดกระบวนการ 👀
ทีมสามารถสร้างแผนงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ จากนั้นเปลี่ยนไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้เหล่านี้ให้เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายของคุณและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ และวางแผนการเปิดตัว วันที่ส่งมอบ และการอัปเดตข้ามทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. อ๋อ! ไอเดียสำหรับการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความสำเร็จของลูกค้า
สำหรับทีมที่กำลังมองหาสถานที่เก็บไม่เพียงแค่ไอเดียแต่ยังรวมถึงข้อเสนอแนะ Aha! Ideas มีสิ่งที่คุณต้องการ ด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากหลายแหล่ง รับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า และใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจว่าอะไรควรให้ความสำคัญต่อไป 📋
อ๊ะ! Aha! Ideas ช่วยให้คุณสร้างคลังเรื่องราวของผู้ใช้ คำขอของลูกค้า และข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบฟอร์มแบบไดนามิกและการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM ยอดนิยม นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูข้อเสนอแนะ ตรวจสอบสกอร์การ์ด และสร้างรายการลำดับความสำคัญได้ Aha! Ideas ยังมอบวิธีใหม่ๆ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกผ่านการสำรวจความคิดเห็นและฟีเจอร์ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในแอป
3. อ๊ะ! สมุดบันทึกสำหรับฐานข้อมูลภายใน
อ๊ะ! Aha! Notebooks แนะนำสถานที่กลางสำหรับทีมในการจัดเก็บและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คิดถึงสิ่งนี้เหมือนฐานความรู้ภายในองค์กร แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบและการทำงานข้ามทีม เช่น กระดานไวท์บอร์ดและรายการสิ่งที่ต้องทำ ✏️
ร่วมมือกันในบันทึก เอกสาร รายการสิ่งที่ต้องทำ และไวท์บอร์ด จัดระเบียบไฟล์ด้วยโฟลเดอร์และค้นหาผ่านฐานข้อมูลเพื่อหาบันทึกเฉพาะ เริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตแผนการพัฒนาที่มีอยู่มากมายเพื่อสร้างเอกสารใหม่ ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการสนับสนุนในตัวสำหรับการเขียนร่าง
4. อ๋อ! พัฒนาสำหรับวิศวกรรมแบบアジล
ปัญหาที่ทีมมักพบเจอบ่อยคือการขาดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่คิดค้นหรือบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กับกระบวนการทางวิศวกรรม ด้วย Aha! Develop คุณสามารถนำทั้งสองทีมมาร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 💻
สร้างกระบวนการทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเอง และใช้แผนที่นำทางเพื่อชี้นำทั้งการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนา เลือกกรอบการทำงานที่คุณต้องการจาก Scrum, Kanban หรือ agile และเริ่มทำงานได้ทันที Aha! Develop ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยมเช่น GitHub และ Sentry เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
Aha! การกำหนดราคา
โมเดลการกำหนดราคาของ Aha! อาจทำให้ผู้ใช้สับสนในตอนแรก โดยเฉพาะหากคุณต้องการเลือกใช้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเขา แต่ละผลิตภัณฑ์มีการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนของตัวเอง ดังนั้นคุณสามารถปรับแพ็กเกจให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
นี่คือราคาปัจจุบันของ Aha!:
- Aha! แผนที่นำทาง (รวมถึง Aha! Ideas Essentials และ Aha! Notebooks Advanced): เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
- อ๊ะ! ไอเดีย (รวมถึง Aha! Notebooks Advanced): เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
- อ๋อ! สมุดบันทึก: เริ่มต้นเพียง $9/เดือนต่อผู้ใช้
- อ๋อ! พัฒนา: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
แต่ละการสมัครสมาชิกนั้นไม่ได้มีราคาแพงมากนัก อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการลงทุนในชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด คุณจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สูงมาก—และนั่นคือต่อผู้ใช้หนึ่งคน
ข้อดีของการใช้ Aha!
อ๊ะ! เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และนั่นเป็นเพราะมีคุณสมบัติที่หลากหลายและแข็งแกร่ง
มาดูเหตุผลหลักบางประการที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงใช้ Aha! ซึ่งมาจากรีวิวจริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง
1. การพัฒนาและการจัดการ ผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์
แพลตฟอร์มอย่าง Aha! รวบรวมทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, ทีมบริหารจัดการ, และทีมวิศวกรรมของคุณไว้ด้วยกันเพื่อทำงานเกี่ยวกับไอเดียและการดำเนินการในที่เดียว นี่หมายความว่าคุณไม่เพียงแต่สามารถบอกลาการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสำหรับเครื่องมือหลายตัวได้ แต่ยังได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นมากขึ้นอีกด้วย 🌻
ความสามารถในการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์, จัดเก็บความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, และรวบรวมไอเดียและข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียวนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง. มันช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงและตัดสินใจตามข้อมูลเชิงลึกได้ และทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น. การทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมของคุณผ่าน Aha! Develop ช่วยให้กระบวนการนี้มีความราบรื่นยิ่งขึ้น และสร้างกระบวนการพัฒนาที่ง่ายขึ้น.
2. การวางแผนผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์อย่างละเอียด
อ๊ะ! Aha! Roadmaps มอบเครื่องมือวางแผนผลิตภัณฑ์ในตัวที่เหนือกว่าพื้นฐานทั่วไปให้กับคุณ คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์แบบภาพในเครื่องมือผลิตภัณฑ์มากมายได้ แต่ข้อดีของการใช้ Aha! Roadmaps สำหรับเรื่องนี้คือรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังไทม์ไลน์นั่นเอง 📝
ภายใน Aha! Roadmaps คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถ กำหนดความเชื่อมโยง จัดลำดับความสำคัญ กำหนดเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย ทุกฟีเจอร์นี้เชื่อมโยงกับฟีเจอร์อื่นๆ เช่น กระดานวางแผนและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ ทำให้แผนงานของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
3. การทำงานร่วมกันระหว่างทีม
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรใด ๆ ก็สามารถทำให้การรวมทีมที่หลากหลายของคุณง่ายขึ้นเพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นได้ นี่คือสิ่งที่ Aha! ทำได้ดี ด้วย Aha! Notebooks และ Aha! Develop ⚒️
ด้วย Aha! Notebooks คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ได้ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของลูกค้า กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน ทีมสมาชิก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดของคุณ ไม่มีข้อมูลแยกส่วนอีกต่อไป และไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอีกต่อไป
อ๋อ! Develop สร้างวิธีใหม่ให้ทีมบริหารผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมสามารถโต้ตอบกันได้ ทั้งสองทีมได้รับประโยชน์จากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นของแผนงานผลิตภัณฑ์และการอัปเดตความคืบหน้าของวิศวกรรม การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาช่วยเสริมความร่วมมือนี้ให้ดียิ่งขึ้น
4. การวิเคราะห์และรายงาน
Aha! มีระบบวิเคราะห์และรายงานข้อมูลในตัวครอบคลุมทั่วทั้งแพลตฟอร์ม มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ใช้เกี่ยวกับด้านต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ความคืบหน้าของเป้าหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย การมีข้อมูลเหล่านี้อย่างง่ายดายช่วยให้ทีมสามารถวางแผนกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของงานที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📈
ภายใน Aha! ทีมสามารถเก็บข้อมูล ติดตามแนวโน้มของความคิดเห็น ให้คะแนนคุณสมบัติและไอเดีย ตรวจสอบความคืบหน้าของแผนงาน และติดตามความสำเร็จของเป้าหมายได้ คุณยังสามารถใช้รายงาน แผนภูมิ และตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเองเพื่อดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมและเป้าหมายของคุณ
5. การผสานระบบ
แม้ว่ามันอาจไม่มีรายการการผสานรวมที่เข้ากันได้ยาวที่สุด แต่การผสานรวมที่ Aha! มีให้นั้นมีความเหมาะสมกับฐานผู้ใช้ และโดยทั่วไปแล้วมีการรายงานว่าทำงานได้ดี 🔗
การผสานรวมของ Aha! ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับวิศวกรรม, การสื่อสาร, CRM, และการจัดการงาน วิศวกรและผู้นำผลิตภัณฑ์สามารถได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับเครื่องมือเช่น GitHub, Azure DevOps, และ Jira สำหรับการสื่อสารทีมที่ง่ายขึ้น Microsoft Teams และ Slack ได้รับการสนับสนุน คุณสามารถเชื่อมโยง Aha! กับ CRM ที่นิยมเช่น Zendesk และ Salesforce และกับเครื่องมือติดตามงานเช่น Asana และ Trello
ปัญหาที่พบบ่อย Aha! ที่ผู้ใช้ต้องเผชิญ
เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ Aha! ก็มีข้อเสียเช่นกัน มาสำรวจปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ใช้ Aha! มักประสบกันเถอะ
1. การขาดการปรับแต่งทางสายตา
คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางและรายงานของคุณเองได้ แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาต้องการให้เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม ผู้ใช้พบว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดเป็นพิเศษเมื่อต้องใช้สีกับแผนที่เส้นทางและรายงาน ซึ่งความสามารถในการปรับแต่งด้านภาพมีจำกัด 🎨
2. เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันมาก
Aha! เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้างกระบวนการและขั้นตอนการทำงานในรูปแบบเฉพาะตัว สำหรับสมาชิกในทีม อาจมีความท้าทายในการเรียนรู้ และผู้ใช้บางรายรายงานว่าจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ 🧗
3. ส่วนติดต่อผู้ใช้
หัวข้อที่มักถูกกล่าวถึงซ้ำเมื่อผู้ใช้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบคือส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้. ผู้ใช้บางรายรายงานว่า UI ไม่เรียบง่ายหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน และพวกเขาต้องการให้ส่วนติดต่อและภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มมีความเรียบง่ายและทันสมัยมากขึ้น. 🖥️
4. รูปแบบการกำหนดราคาต่อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง
ปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ซื้อซอฟต์แวร์หลายคนคือราคา. แบบจำลองการกำหนดราคาของ Aha! ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ และเมื่อขยายขนาดไปยังบริษัทขนาดใหญ่ อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างรวดเร็ว. คุณยังต้องเลือกใช้บริการหลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับประสบการณ์แบบครบวงจรอย่างแท้จริง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์เช่นClickUpที่คุณชำระค่าบริการรายเดือนเพียงเล็กน้อยเพื่อเข้าถึงทุกคุณสมบัติ. 💰
อ๋อ! รีวิวบน Reddit
บน Reddit ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชมเชยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Aha! แต่พวกเขาก็ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องและข้อเสียที่พบได้บ่อยในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เช่นกัน
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
"ฉันชอบมันมากและได้ใช้มันในหลายองค์กร เป็นเครื่องมือแผนที่เส้นทางที่ยอดเยี่ยมและมองเห็นภาพได้ง่าย สามารถผสานรวมกับ Jira ได้อย่างง่ายดาย มี Idea Portal ฟรี และปรับแต่งได้สูง ข้อเสียเดียวที่ฉันพบคือคุณไม่สามารถสร้างรายการที่สามารถลากและวางฟีเจอร์ตามลำดับความสำคัญได้ สิ่งที่ฉันทำแทนคือสร้างฟิลด์ตัวเลขแบบกำหนดเองที่เรียกว่า 'priority' ซึ่งฉันสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการ"
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายหนึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์การใช้งานไม่ได้ยอดเยี่ยมอย่างที่คาดหวังไว้: "ฉันได้นำไปใช้ในองค์กรของฉันตลอดปีที่ผ่านมา และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ค่อยดีนัก มันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน แต่การใช้งานและความสวยงามของหน้าตาผู้ใช้ทำให้เสียโอกาสไปมาก ทีมผลิตภัณฑ์ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากเพื่อให้มันทำงานได้ดี เพราะมันต้องการการจัดการอย่างมากเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง"
เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ ประสบการณ์ของคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ วิธีที่คุณชอบทำงาน และว่าคุณพึ่งพาการผสานรวมหรือคุณสมบัติเฉพาะหรือไม่
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ใช้แทน Aha!
อ๊ะ! อาจเป็นที่ชื่นชอบของทีมผลิตภัณฑ์บางทีม แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ ในความเป็นจริง เรามีข้อเสนอแนะที่ให้คุณวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีกว่าในการสร้างและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระดับ—ClickUp 🎉
ชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ของClickUp โดดเด่นในการทำให้กระบวนการง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบได้เร็วขึ้น วางแผนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณ จัดทีมให้สอดคล้องกัน แล้วทำงานเป็นสปรินต์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาด
สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและแบ่งปันกับทีม เพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องทำงานอะไรต่อไป แสดงภาพทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในมุมมองต่างๆ และแผนภูมิแกนต์ ตรวจสอบโครงการต่างๆเป้าหมายใน ClickUp อุปสรรค และลำดับความสำคัญต่างๆ ร่วมมือกันผ่านClickUp WhiteboardsและClickUp Docs และติดต่อกันโดยแสดงความคิดเห็นทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
ClickUp ยังมีฟังก์ชันการทำงานในตัวมากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการกับงานค้างในสปรินต์และการติดตามปัญหา, เชื่อมต่อกับเครื่องมือ Git, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย
เร่งกระบวนการวางแผนและจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยClickUp AI เพียงให้ AI ช่วยระดมความคิด สร้างแผนงาน และเขียนร่างเอกสารต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป 🤖
นอกเหนือจากคุณสมบัติการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ในตัวและระบบช่วยเหลือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์และ เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกใช้ด้วย บางส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:
ด้วยคุณสมบัติมากมาย คุณอาจคิดว่าเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์และโครงการอย่างClickUp จะมีราคาแพงกว่า Aha! ใช่ไหม? จริงๆ แล้ว ClickUp มีราคาที่คุ้มค่ากว่ามาก และคุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกคุณสมบัติหรือผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ เพราะทุกอย่างที่คุณต้องการในการจัดการผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วยเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว
นี่คือภาพรวมของราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิศวกรรมเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ การทำงานร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของ ClickUp และแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความร่วมมือเป็นหลัก นี่คือวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการระดมความคิด สร้างสรรค์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ค้นหาการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ
Aha! เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมการให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการผสานรวมกับวิศวกรรมไว้ด้วยกัน รีวิวส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก แต่ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาข้อเสียเช่นกัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการปรับแต่ง ราคาที่คุ้มค่า หรือประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า
หากข้อพิจารณาเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคุณลองใช้ ClickUp ฟรี มันมอบวิธีที่ไม่มีใครเทียบได้ในการวางแผนโร้ดแมปผลิตภัณฑ์ ติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมของคุณ และร่วมมือกันเพื่อให้การเปิดตัวและการอัปเดตผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเป็นไปอย่างราบรื่น✨