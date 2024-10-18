บรรลุการเริ่มต้นใช้งานแอปมือถืออย่างไร้รอยต่อ: คู่มือสำหรับนักพัฒนา

ดังนั้น ผู้ใช้ใหม่ได้ดาวน์โหลดแอปของคุณแล้ว ยินดีด้วย! นี่คือก้าวแรกในการสร้างความมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (conversion rates) และการลดอัตราการยกเลิก (churn)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณอาจคิดว่าแอปของคุณยอดเยี่ยมที่สุด แต่ไม่ใช่ผู้ใช้ทุกคนจะรู้สึกเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแอปไม่ใช้งานง่าย สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้ผู้ใช้ลบแอปของคุณออกไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการแนะนำให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำผู้ใช้ใหม่ แม้ว่าคุณจะคิดว่าแอปของคุณง่ายที่สุดในโลกก็ตาม กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ใช้และเพิ่มคุณค่าจากแอปพลิเคชันมือถือของคุณ
ในความเป็นจริง ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ครั้งแรกให้กลายเป็นแฟนตัวยงในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งการแจ้งเตือน ปรับหน้าจอการเริ่มต้นใช้งาน หรือทำให้ขั้นตอนการสมัครใช้งานง่ายขึ้น ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการสร้างความประทับใจแรกที่ดี
การแนะนำการใช้งานอาจฟังดูเหมือนขั้นตอนเพิ่มเติม แต่เราขอสัญญาว่าคุณจะเห็นประโยชน์มากมายจากการแนะนำผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายถึงความสำคัญของกระบวนการแนะนำแอป แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแนะนำผู้ใช้ที่เราชื่นชอบ และให้ตัวอย่างจริงของกระบวนการแนะนำการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
การทำความเข้าใจการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ
การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่คุ้นเคยกับแอปของคุณ ในฐานะนักพัฒนา คุณเป็นผู้กำหนดขั้นตอนเริ่มต้นที่จะแนะนำผู้ใช้มือถือผ่านฟีเจอร์สำคัญและฟังก์ชันหลักซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานจะกำหนดโทนของประสบการณ์ผู้ใช้ และบ่อยครั้งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจว่าผู้ใช้จะมีส่วนร่วมกับแอปของคุณหรือเลิกใช้งาน
ไม่มีแรงกดดัน 👀
การปฐมนิเทศมีหลายรูปแบบ รวมถึง:
- การเดินชมแบบโต้ตอบ
- บทเรียน
- ทิปเครื่องมือ
- แถบแสดงความคืบหน้า
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปบนมือถือทั้งหมดควรแนะนำผู้ใช้ผ่านสภาพแวดล้อมของแอปในระดับสูง ทำให้การโต้ตอบครั้งแรกเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ใหม่ ในที่สุด เป้าหมายคือการเปลี่ยนผู้ใช้ครั้งแรกให้กลายเป็นผู้ใช้แอปที่มีความชำนาญอย่างรวดเร็ว
เราทราบว่าคุณกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างแอปจริง แต่คุณจำเป็นต้องสละเวลาเพื่อสร้างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน (onboarding flow) หากคุณต้องการให้ผู้คนใช้งานสิ่งที่คุณสร้างขึ้น การเริ่มต้นใช้งานแอปบนมือถือมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในหลายด้าน รวมถึง:
- เน้นย้ำอย่างรวดเร็วถึงคุณค่าและความเกี่ยวข้องของแอป ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และลดการเลิกใช้งาน ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ใช้ที่มีความมั่นใจมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ใช้ระยะยาวมากขึ้น
- การได้รับคะแนนดาวที่สูงขึ้นบน App Store และ Google Play Store ซึ่งทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง
ประเภทต่างๆ ของการแนะนำผู้ใช้แอปมือถือ
การพัฒนาแอปพลิเคชันต้องการมากกว่าการใช้วิธีการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แอปพลิเคชันต่าง ๆ จะต้องมีกลยุทธ์การเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกันตามฐานผู้ใช้และคุณสมบัติหลักของแอป คุณสามารถเลือกจากประเภทของการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันมือถือต่อไปนี้เพื่อค้นหาตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ใช้ของคุณ
แนวทางแบบก้าวหน้า
การแนะนำการใช้งานแบบค่อยเป็นค่อยไปจะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้ผู้ใช้ทีละน้อย แทนที่จะให้ผู้ใช้ต้องรับข้อมูลหรือเรียนรู้ทุกอย่างพร้อมกันในคราวเดียว คุณจะให้ผู้ใช้เห็นวิธีการทำงานของแต่ละส่วนในขณะที่พวกเขาใช้งานแอปทีละหน้า วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งหากแอปของคุณมีความซับซ้อนหรือมีฟีเจอร์หลากหลาย แทนที่จะทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหนักใจด้วยขั้นตอนการแนะนำที่ยาวที่สุดในโลก คุณควรนำเสนอคำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ข้อมูลมากเกินไปจนผู้ใช้รู้สึกสับสนหรือไม่อยากใช้งานต่อ
แนวทางเชิงหน้าที่
ที่รู้จักกันในชื่อการแนะนำการใช้งานแบบเน้นหน้าที่ วิธีการแบบเน้นหน้าที่เป็นวิธีที่เรียบง่ายในการแสดงฟังก์ชันหลักของแอป หากคุณสมบัติของแอปเป็นจุดขายหลัก วิธีการแบบเน้นหน้าที่เป็นวิธีตรงที่สุดในการโปรโมตให้กับผู้ใช้ใหม่ เป็นวิธีการที่เน้นการปฏิบัติจริงซึ่งแสดงให้ผู้ใช้เห็นการใช้งานจริงของแอปทันที โดยเน้นที่ฟังก์ชันหลักและประโยชน์โดยรวมตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก
แนวทางที่เน้นประโยชน์
แนวทางที่เน้นประโยชน์จะเน้นคุณค่าของแอป แทนที่จะเน้นคุณสมบัติของแอป คุณจะเน้นว่าแอปช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้ดีขึ้นหรือง่ายขึ้นอย่างไร แนวทางนี้จะสร้างคุณค่าของแอปให้กับผู้ใช้ที่สงสัย สร้างความประทับใจแรกที่ดีซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสำหรับการมีส่วนร่วมในระยะยาว
องค์ประกอบสำคัญของการเริ่มต้นใช้งานแอป
ทุกประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปนั้นแตกต่างกัน เพราะไม่มีแอปสองแอปที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือของคุณควรมีองค์ประกอบสำคัญห้าประการนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1. คุณสมบัติการต้อนรับ
คุณสมบัติการต้อนรับคือจุดสัมผัสแรกระหว่างแอปกับผู้ใช้ ซึ่งกำหนดบรรยากาศของประสบการณ์ผู้ใช้ ดังนั้นหน้าจอการต้อนรับที่ออกแบบมาอย่างดีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หน้าจอการต้อนรับของคุณไม่ควรเพียงแค่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังต้องสื่อถึงคุณค่าของแอปในลักษณะที่กระชับและน่าสนใจอีกด้วย
ความประทับใจแรกพบมีความสำคัญที่นี่ ดังนั้นคิดให้ดีเกี่ยวกับการออกแบบของคุณสร้างแบบร่างคร่าวๆ สองสามแบบร่วมกับทีมด้านหน้าเพื่อดูว่าการออกแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใหม่ 🖼️
2. ส่งเสริมประโยชน์ของแอป
หากผู้ใช้ไม่เห็นประโยชน์ในการใช้แอปของคุณ พวกเขาก็จะลบมันออกไปในทันที ข้อดีของการดาวน์โหลดแอปต้องมากกว่าความต้องการของผู้ใช้ในการมีหน้าจอหลักของสมาร์ทโฟนที่สะอาดตา ส่วนนี้ของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานควรสื่อสารคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและเน้นย้ำว่าแอปของคุณแก้ปัญหาหรือปรับปรุงชีวิตของผู้ใช้ได้อย่างไร
แน่นอน คุณสามารถเน้นคุณสมบัติหลักได้ แต่ให้จัดกรอบในลักษณะที่บอกผู้ใช้ว่าแอปนี้คุ้มค่ากับเวลาของพวกเขา หากคุณสามารถสรุปเป็นประโยคสั้นๆ ได้ ให้เพิ่มกรณีศึกษาหนึ่งหรือสองกรณีเพื่อพิสูจน์ว่าคุณได้ผลลัพธ์จริง
3. คุณสมบัติการตั้งค่าผู้ใช้และการปรับแต่งส่วนตัว
ผู้ใช้ในปัจจุบันต้องการความส่วนตัวอย่างมาก ดังนั้นให้พาพวกเขาผ่านขั้นตอนการปรับแต่งแอปให้เหมาะกับตัวเองอย่างรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนนี้ คุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแอปให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้ผู้ใช้ตั้งค่าความชอบหรือเลือกความสนใจของพวกเขา แอปของคุณจะสามารถมอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้ตั้งแต่แรกเริ่ม
4. การสาธิตแบบโต้ตอบ หรือคำแนะนำ
การนำทางแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้รู้จักฟังก์ชันการทำงานของแอปในเวลาที่น้อยลง ใส่ส่วนประกอบแบบโต้ตอบ เช่น การสอนแบบปัดผ่านหรือคำแนะนำแบบป๊อปอัป เพื่อให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง วิธีนี้จะทำให้การเริ่มต้นใช้งานน่าสนใจมากขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ใช้เริ่มใช้งานทันที
5. การสนับสนุนและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กระบวนการเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือให้ผู้ใช้มีพื้นที่ทั่วไปในการเริ่มต้น แต่บางคนอาจมีคำถามหลังจากเริ่มต้นใช้งาน อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องสงสัย! ให้การสนับสนุนและทรัพยากรสำหรับทุกคนที่มีคำถามเพิ่มเติม จัดเตรียมพื้นที่คำถามที่พบบ่อยอย่างครอบคลุมพร้อมลิงก์SOP, สนับสนุนการแชท หรือข้อความในแอปที่ฝังไว้เพื่อเสนอความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารนี้ถูกต้อง ไม่มีอะไรทำให้รู้สึกแย่ไปกว่าทรัพยากรที่ไม่ช่วยเหลือหรือล้าสมัย 📚
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแนะนำผู้ใช้ใหม่ในแอปมือถือ
พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือของคุณเองแล้วหรือยัง? ทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อออกแบบประสบการณ์ที่ราบรื่นและไร้กังวลซึ่งผู้ใช้ของคุณจะชื่นชอบ
ติดตามงานของคุณในโซลูชันการจัดการโครงการ
ประสบการณ์ที่หรูหราสำคัญ.โซลูชันการจัดการโครงการช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นซึ่งลดความจำเป็นของกระบวนการรับสมัครที่ยาวนานและน่าเบื่อ.
ทีมซอฟต์แวร์พึ่งพา ClickUpไม่เพียงแค่เพื่อจัดการปริมาณงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเพื่อออกแบบประสบการณ์ที่น่าภูมิใจซึ่งผู้ใช้ของพวกเขาชื่นชอบอีกด้วย หากคุณทำงานในทีมที่มีความคล่องตัว ให้ใช้ฟีเจอร์ Sprint แบบครบวงจรของ ClickUpเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในเวลาอันรวดเร็ว มันยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือ Git ที่คุณชื่นชอบได้อีกด้วย นำทุกงานของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว 🛠️
ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
คุณไม่ต้องการให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือของคุณกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ผู้ใช้จะให้ความสนใจกับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้น ดังนั้นควรปรับแต่งกระบวนการนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาจหมายถึงการให้ตัวเลือกในการเปลี่ยนมุมมองหรือเน้นฟีเจอร์เฉพาะตามปัญหาที่ผู้ใช้พบเจอ การเพิ่มองค์ประกอบเกมก็เป็นวิธีสนุกๆ ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ตั้งแต่วันแรก
ทดสอบกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่เป็นประจำ
การแนะนำผู้ใช้ของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน? เครื่องมือเช่นClickUp Dashboardsให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพโดยรวม. แต่แม้กระนั้น ก็ยังดีที่จะได้ตรวจสอบประสบการณ์ด้วยตัวเอง. ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อทดสอบประสบการณ์การแนะนำผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณทำการอัปเดตใหญ่ในแอป.
โปรดจำไว้ว่า ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ ดังนั้นควรทดสอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานในหลายสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างโปรเจกต์ทั้ง iOS และAndroid ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานทำงานเหมือนกันสำหรับทั้งสองระบบ
ตัวอย่างจากโลกจริงของการเริ่มต้นใช้งานแอปที่ประสบความสำเร็จ
ทฤษฎีนั้นดี แต่เราทราบดีว่าตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งานแอปในโลกจริงช่วยให้นักพัฒนาสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปที่เราชื่นชอบ พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเลียนแบบได้:
- MyFitnessPal: คุณสามารถสร้างบัญชี MyFitnessPal ได้ด้วย Facebook หรืออีเมล ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการสร้างบัญชีให้รวดเร็วขึ้น ขั้นตอนการต้อนรับมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยจะแนะนำผู้ใช้ในการตั้งเป้าหมาย คู่มือการใช้งานแอปแบบทีละขั้นตอน และแม้กระทั่งการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ 100% เช่นนี้ ทำให้คุณ (หรือผู้ใช้ของคุณ) สามารถติดตามเป้าหมายได้โดยไม่มีปัญหา
- WhatsApp: หลังจากยืนยันหมายเลขโทรศัพท์และเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแล้ว ตัวช่วยเริ่มต้นจะนำผู้ใช้ WhatsApp ใหม่ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ของแอป เราชอบฟีเจอร์ "เชิญผู้ติดต่อ" ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้เชิญเพื่อนและครอบครัวเข้ามาใช้ WhatsApp ด้วย การแนะนำเพื่อนเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแอปใดๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรรวมไว้ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานหากเป็นไปได้
- Slack: เราชอบกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของ Slack ที่ไม่เพียงแต่สอนวิธีการทำงานของแอปเท่านั้น แต่ยังสอนวิธีการปรับแต่งแอปให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ด้วย ผู้ใช้จะได้เรียนรู้วิธีการนำทางในช่องต่างๆ การค้นหา การจัดการการตั้งค่าแถบด้านข้าง และอื่นๆ อีกมากมายแทบทุกส่วนของ ClickUp ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนมุมมอง ลำดับชั้น และอื่นๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการแนะนำผู้ใช้ใหม่ในแอปพลิเคชันมือถือ
แอปการจัดการโครงการอย่าง ClickUp จะช่วยแบ่งเบาภาระงานหนักให้คุณได้มาก แต่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ได้อยู่ดี รักษาความพึงพอใจของผู้ใช้ของคุณด้วยการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการต้อนรับผู้ใช้แอปมือถือ
การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ
แน่นอน, เราให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นใช้งานที่นี่, แต่คุณภาพของแอปของคุณมีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้. คุณภาพของการพัฒนาโครงการ, ดังนั้น, มีผลกระทบต่อเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง.
มันน่าดึงดูดที่จะรีบเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเข้าไปเพื่อให้แอปเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีใครอยากใช้แอปที่ซับซ้อนและไม่มีเหตุผล ทุกคนต้องการแอปที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ตั้งแต่แรก ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นมิตรตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการไปจนถึงการเสร็จสิ้น
การสร้างกระบวนการ การปฐมนิเทศที่ซับซ้อน
หลีกเลี่ยงการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานยาวนานหรือซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใช้งานแอป แต่กระบวนการเริ่มต้นที่ยืดเยื้อจะทำให้พวกเขาหงุดหงิด ให้เน้นที่ฟีเจอร์หลักที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ใหม่มากที่สุด 📱
ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติมากกว่าคุณค่า
รายการคุณสมบัติต่างๆ นั้นดูดีและน่าสนใจ แต่คุณสมบัติเหล่านั้น มีความหมาย อย่างไรต่อผู้ใช้ของคุณ? แทนที่จะพูดว่า "เข้าถึงเทมเพลตกว่า 500 แบบ" ให้พูดว่า "ประหยัดเวลาได้เฉลี่ยสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์"
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้ใช้ทุกคนที่กำลังมองหาสิ่งเดียวกัน หากคุณระบุประโยชน์ที่พวกเขาไม่สนใจเลยล่ะ? นี่อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ ดังนั้นควรทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเล็กน้อยเพื่อดูว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจากแอปนี้ โซลูชันอย่าง ClickUp ทำให้การสร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้,บุคลิกของลูกค้า, และเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ จากข้อมูลผู้ใช้เป็นเรื่องง่าย เพื่อเข้าใจว่า "คุณค่า" หมายถึงอะไรสำหรับผู้ใช้ของคุณจริง ๆ
ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานบนมือถือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
นักพัฒนาหลายคนมองข้ามคุณค่าของการเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือ แม้ว่าจะดูน่าดึงดูดที่จะข้ามขั้นตอนนี้ไป แต่การเริ่มต้นใช้งานที่มั่นคงจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในแอปของคุณให้มากขึ้น คุณได้ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการสร้างแอปนี้แล้ว ทำไมไม่เพิ่มคุณค่าจากความพยายามของคุณด้วยการออกแบบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานแอปมือถือที่มีคุณภาพสูงล่ะ?
คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ด้วยตนเองเช่นกัน ClickUp ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักพัฒนาในการปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแอปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงอย่างเดียว:ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ClickUp Workspace ฟรีของคุณตอนนี้
คำถามที่พบบ่อย
1. การเริ่มต้นใช้งานในแอปพลิเคชันมือถือคืออะไร?
การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือคือกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่คุ้นเคยกับแอป นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ใช้จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของแอป การเริ่มต้นใช้งานที่ประสบความสำเร็จส่งผลต่อการรักษาผู้ใช้ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ แอปแต่ละแอปมีความแตกต่างกัน แต่ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน้าจอต้อนรับ บทแนะนำ และตัวช่วยตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจกับแอปมากขึ้น
2. ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ การแนะนำผู้ใช้แอปมือถือ คืออะไร?
MyFitnessPal, WhatsApp และ Slack มีประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานบนมือถือที่ยอดเยี่ยม
3. ฉันจะสร้างแอปสำหรับการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร?
ใช้โซลูชันเช่น ClickUp เพื่อสร้างแอปการแนะนำผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการนำทางในแอปของคุณ ทุกแอปการแนะนำผู้ใช้ควรมี:
- ข้อความต้อนรับ
- รายการสิทธิประโยชน์
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล
- คู่มือการเล่น
- ทรัพยากรเพิ่มเติม