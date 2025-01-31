10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Instapage ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การใช้เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่สวยงามและมีการแปลงสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก นี่เป็นพรสำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหลายคน
สำหรับหลายๆ คน Instapage เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล
แต่มีตัวเลือกอีคอมเมิร์ซที่จำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจที่จำกัด ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการออกแบบอย่างมาก
โชคดีที่ Instapage ไม่ใช่เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ หากคุณต้องการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Instapage ที่มีความสมดุลระหว่างฟีเจอร์และราคาที่ดีกว่า คุณมาถูกที่แล้ว
เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Instapage ซึ่งแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Instapage?
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนี้ นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ การเลือกทางเลือกแทน Instapage จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าต้องมองหาอะไร ให้คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ในขณะที่คุณประเมินตัวเลือกของคุณ:
- การกำหนดราคา: เปรียบเทียบแผนการกำหนดราคาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและมีคุณสมบัติที่ธุรกิจของคุณต้องการ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติที่ดูน่าตื่นเต้นแต่คุณจะไม่ใช้
- เทมเพลต: ตัวเลือกที่หลากหลายของเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพจะช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าดึงดูดใจ
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: มองหาแพลตฟอร์มที่มี เทมเพลตการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูง, เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์, ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่แข็งแกร่ง, ตัวสร้างแบบลากและวาง, และการผสานรวมที่ราบรื่นกับ เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่คุณชื่นชอบ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานกับทีม ให้เลือกทางเลือกของ Instapage ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจเป็นไปอย่างง่ายดาย
- การตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่: ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (56.1% ณ เดือนธันวาคม 2024) หน้า landing page ที่สร้างขึ้นต้องสามารถตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกมีการปรับแต่งเพียงพอที่จะสะท้อนบุคลิกของแบรนด์คุณในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเช่น การติดตามการแปลงและการทำแผนที่ความร้อน เพื่อช่วยลดอัตราการตีกลับ ปรับปรุงการมีส่วนร่วม และเพิ่มยอดขาย
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Instapage ที่ควรใช้
ตอนนี้คุณมีแผนที่ในใจเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Instapage แล้ว นี่คือรายการ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้
1. อันบาวซ์
Unbounce เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีชื่อเสียงในด้านความใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดในการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดึงดูดและเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า
คุณสามารถเลือกระหว่าง Classic Builder และ Smart Builder เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้ง ทุกแผนของ Unbounce ให้คุณเข้าถึงทั้งสองเครื่องมือ Classic Builder มอบประสบการณ์ลากและวางแบบดั้งเดิมพร้อมการเขียนโค้ดขั้นสูงและการปรับแต่งตามต้องการ ในขณะที่ Smart Builder ใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างหน้าแลนดิ้งด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
สำหรับผู้ใช้ WordPress ปลั๊กอิน Unbounce WP ช่วยให้คุณเผยแพร่หน้า landing page ที่กำหนดเองได้โดยตรงไปยังเว็บไซต์ WordPress ของคุณอย่างราบรื่น
Unbounce เป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์ Smart Traffic ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงและลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าด้วยการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce
- เลือกจากเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจแบบลากและวางกว่า 100 แบบ พร้อมการทดสอบ A/B
- ใช้ป๊อปอัพและแถบติดหน้าจอที่รองรับการใช้งานบนมือถือสำหรับปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องขณะเลื่อนหน้า
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics
- ตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีและหน้า landing ของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ปรับแต่งพื้นหลังวิดีโอ, กล่องแสง, แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ง่าย, และข้อความขอบคุณ
ข้อจำกัดของ Unbounce
- การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เหมาะสำหรับมือถืออย่างสมบูรณ์แบบเป็นความท้าทาย
ราคาของ Unbounce
- เปิดตัว: $99/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $145/เดือน
- เร่งความเร็ว: $240/เดือน
- คอนเซียร์จ: เริ่มต้นที่ $625/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Unbounce
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
2. Landingi
ด้วย Landingi ใคร ๆ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดูสวยงามได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 200 แบบ
เพื่อเพิ่มความเฉพาะตัว Landingi มีส่วนที่ชาญฉลาดและความยืดหยุ่นในการผสาน HTML/CSS แบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาโดยการผสานภาพและไอคอนฟรีเข้ากับการออกแบบของคุณได้อย่างราบรื่น
ด้วยคุณสมบัติการคัดลอกเพียงคลิกเดียว คุณสามารถทำซ้ำหน้า landing page ได้อย่างง่ายดาย โดยรักษาการออกแบบไว้ในขณะที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหา เช่น ขณะสร้างเวอร์ชันที่แปลแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มหน้า landing page ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหมวดหมู่หรือแคมเปญเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นด้วยความสามารถในการทดสอบ A/B ที่มีอยู่ในตัว
สุดท้าย Landingi สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล, CRM, e-commerce, การวิเคราะห์, และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึง Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics, และ PayPal เพื่อลดความยุ่งยากในการทำการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi
- เข้าถึงเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจที่ออกแบบเฉพาะและมีการแปลงสูงกว่า 300 แบบ
- ปรับแต่งหน้า landing page ด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกเพื่อการมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมาย
- สร้างหน้าแลนดิ้งได้ไม่จำกัด
ข้อจำกัดในการลงจอด
- บริการลูกค้าจำกัด; ไม่มีบริการแชท
ราคาของ Landingi
- ไลท์: $29/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $1000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Landingi
- G2: 4. 5/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
3. Leadpages
Leadpages เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Instapage ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาสในการขายและสร้างหน้าเว็บที่เน้นการแปลงเป็นลูกค้าได้ นอกเหนือจากหน้าแลนดิ้งแล้ว คุณยังสามารถสร้างป๊อปอัพ แถบแจ้งเตือน และแม้กระทั่งสร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือนี้
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงทำนายของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้า landing page ของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนและแก้ไขอย่างมีข้อมูล. คุณยังสามารถเข้าถึงการสอนแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายของพวกเขาได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages
- รับคำแนะนำการแปลงเป็นจริงในเวลาจริงขณะสร้างหน้าเว็บ
- เข้าถึงการชำระเงินของ Leadpages ด้วยแผนระดับที่สูงขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยม (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)
- เชื่อมต่อกับ WordPress ผ่านปลั๊กอินเฉพาะ
- รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกผ่านทางอีเมล แชท หรือโทรศัพท์
ข้อจำกัดของ Leadpages
- แผนมาตรฐานไม่มีการทดสอบ A/B
- ไม่สามารถปรับขนาดได้สำหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน
ราคาของ Leadpages
- มาตรฐาน: $37/เดือน
- ข้อดี: $74/เดือน
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Leadpages
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
4. เอลีแกนต์ธีม
แม้ว่า Divi โดย Elegant Themes มักจะถูกจัดประเภทเป็นธีม WordPress แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือกรอบการออกแบบที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งทุกแง่มุมของเว็บไซต์ของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้น
Divi เหนือกว่าเทมเพลตทั่วไป โดยยกระดับความสวยงามของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณด้วยการผสมผสานองค์ประกอบหน้าเว็บที่มีเอกลักษณ์หลากหลาย
ด้วยตัวแก้ไขภาพที่เข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ คุณสามารถออกแบบหน้า landing page คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติหลักรวมถึงการแก้ไขข้อความแบบอินไลน์และการควบคุม CSS ที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Elegant Themes
- เปิดใช้งานการแก้ไขเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- สร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองและควบคุมการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ
- อัปเดตและปรับปรุงคุณสมบัติเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการทำงานของธีม
- ใช้ส่วนประกอบออกแบบที่ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
ข้อจำกัดของ Elegant Themes
- เว็บไซต์ที่สร้างด้วย Elegant Themes ประสบปัญหาการโหลดช้า
- การจัดวางไม่ถูกโอนไปยังมือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
ราคาของ Elegant Themes
- Divi: $89/ปี
- Divi Pro: $569/ปี
- Divi Lifetime: $249
- Divi Pro + ตลอดชีพ: $729
คะแนนและรีวิว Elegant Themes
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
5. คลิกฟันเนลส์
ClickFunnels เป็นเครื่องมือการขายออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการตลาดของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การเปิดตัวสินค้า การลงทะเบียนรับอีเมล ไปจนถึงการขายสินค้า ที่จริงแล้ว มันคือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ให้บริการคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เช่น CRM, การวิเคราะห์, หน้าขายสินค้า, เว็บไซต์สมาชิก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยหน้า landing page ที่สามารถปรับแต่งได้และระบบตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ ClickFunnels ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างช่องทางการตลาด มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆ ได้เช่นกัน คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อและหน้าขอบคุณ ทำให้แพ็คเกจนี้สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการออนไลน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ ClickFunnels สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณได้โดยการระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของฟันเนลในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Click Funnels
- เข้าถึงเทมเพลตฟันเนลระดับมืออาชีพ 22 แบบที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หน้าขายสินค้า และการโปรโมตกิจกรรม
- ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างช่องทางการขายและหน้าแลนดิ้งเพจได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
- เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางของคุณด้วยการทดสอบ A/B split testing
- ใช้ตัวแก้ไขโค้ดเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Click Funnels
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ต้องการการปรับปรุง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickFunnels
- พื้นฐาน: $147/เดือน
- ข้อดี: $197/เดือน
- Funnel Hacker: $497/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickFunnels
- G2: 4. 6/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (640+ รีวิว)
6. Pagewiz
การสร้างหน้าแลนดิ้งด้วย Pagewiz นั้นเปรียบเสมือนกับการทำพรีเซนเทชันอย่างง่าย
เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซลได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เป็นเรื่องจริง: คุณสามารถวางองค์ประกอบได้ทุกที่และแม่นยำถึงระดับพิกเซล เพียงชี้ คลิก และเผยแพร่หลายหน้าได้อย่างง่ายดาย—แม้แต่บนมือถือ
Pagewiz ยังเป็นซอฟต์แวร์หน้า landing page ที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างหน้า landing page สำหรับแคมเปญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคุณสามารถส่งอีเมลจำนวนมากได้ คุณสามารถตรวจสอบสถิติล่าสุดและอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบนหน้าแคมเปญหลัก นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้าของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของ Pagewiz
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pagewiz
- เข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับหน้าแลนดิ้งผ่าน HTML, CSS และ JavaScript แบบกำหนดเอง
- รับฟอนต์ไม่จำกัดฟรีจากคลังฟอนต์ของ Google
- เพิ่มวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โค้ดฝังตัว
- สร้างแบบฟอร์มที่มีหลายประเภทของฟิลด์ และออกแบบประเภทของฟิลด์ใหม่
ข้อจำกัดของ Pagewiz
- รูปแบบการออกแบบมีข้อจำกัดเล็กน้อย
ราคาของเพจวิซ
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- มาตรฐาน: $42/เดือน
- เพิ่มเติม: $84/เดือน
- ข้อดี: $169/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pagewiz
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. ฮับสปอต
HubSpot เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์ การขาย และการบริการ โดยมอบเครื่องมือสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า แพลตฟอร์มนี้รวมถึงระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO และเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมออนไลน์
หนึ่งในประโยชน์หลักของ HubSpot คือชุดการผสานรวมที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขายโดยรวม การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
HubSpot เป็นเครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อโดเมนที่กำหนดเองกับ CMS ได้ฟรี ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น—แทนที่จะกังวลกับปัญหาทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการทำ SEO, การเขียนบล็อก และการจัดการโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้า
- ปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
- สร้าง ปรับแต่ง และอัตโนมัติแคมเปญอีเมลตามพฤติกรรมของลูกค้า
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ราคาที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
- คุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติและรายงานขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,900+ รีวิว)
8. Brevo
Brevo ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Sendinblue เป็นที่นิยมสำหรับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล แต่จริง ๆ แล้วเป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ครบครัน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Instapage Brevo มีคุณสมบัติเด่นเช่น CRM, การส่งข้อความ SMS และโฆษณาบน Facebook
สคริปต์ Tracker ของ Brevo ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของรายชื่อผู้ติดต่อได้ ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ส่งเสริมการเติบโต
เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบลากและวางของแพลตฟอร์มนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง Brevo เป็นโซลูชันที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มการตลาดที่หลากหลายและใช้งานได้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
- ติดตามการเข้าชมหน้า landing page โดยใช้ Google Analytics
- เพิ่มแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายไปยังหน้าใดก็ได้
ข้อจำกัดของ Brevo
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ยากที่จะเพิ่ม/ลบสมาชิกจากแผน
ราคาของ Brevo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
- BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,900+ รีวิว)
9. GetResponse
ก่อตั้งขึ้นในฐานะเครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ GetResponse ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าแลนดิ้ง จัดสัมมนาออนไลน์ และอื่น ๆ ได้
GetResponse มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เทมเพลตที่รองรับการแสดงผลบนมือถือและตัวแก้ไขภาพในตัวที่รองรับภาพจาก Shutterstock และ GIF จาก Giphy ตัวสร้างหน้าแลนดิ้งเพจของมันมีแพ็คเกจที่ครบถ้วนพร้อมฟังก์ชันการทดสอบ A/B, แชทสด และการแจ้งเตือนเว็บแบบพุช
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- เลือกจากเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจมากกว่า 200 แบบที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเฉพาะของคุณ
- ใช้เครื่องมือสร้างกรวยการขายแบบภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
- สร้างหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมโดยใช้ AI
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ GetResponse
- ต้องปรับปรุงการใช้งาน
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบการตลาดอัตโนมัติ, การจัดงานสัมมนาออนไลน์, และเครื่องมือการค้าออนไลน์ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ GetResponse
- การตลาดทางอีเมล: $19/เดือน
- การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือน
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 3/5 (630+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
10. ร่อง
GroovePages คือการเพิ่มเติมล่าสุดในกลุ่มเครื่องมือสร้างหน้า landing page และเครื่องมือการตลาดของ Groove ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่
แผนฟรีของ GroovePages เป็นทางเลือกแทน Instapage โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แผนฟรีมีข้อจำกัดบางประการ
สำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น Groove มีข้อเสนอแบบชำระเงินครั้งเดียวตลอดชีพในระยะเวลาจำกัด ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่ผสานรวมทั้งหมดโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน
สมาชิก Groove ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลาย รวมถึง GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นชุดโซลูชันการตลาดที่ครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ Groove
- ปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างหน้าเว็บทีละบล็อก
- จัดการพันธมิตรได้อย่างราบรื่นด้วยระบบจัดการพันธมิตรในตัว
- ใช้เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
- แก้ไขและดูตัวอย่างหน้าตามขนาดของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
ข้อจำกัดของร่อง
- อาจมีข้อบกพร่องและไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบขั้นบันได
- แผนเริ่มต้น: ฟรี
- แผนฟรี-ไลท์: ฟรี
- แผน Creator+: 42 ดอลลาร์/เดือน
- แผนพรีเมียม+: $299/เดือน
- พรีเมียม+ ตลอดชีพ: $2,497
คะแนนและรีวิวเพลง
- G2: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (60+ รีวิว)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการนำธุรกิจของคุณไปสู่โลกออนไลน์ คุณต้องออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จัดตั้งร้านค้าออนไลน์พร้อมฟังก์ชันการชำระเงินและเกตเวย์การชำระเงิน ทำการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และปรับแต่งเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในขณะที่ Instapage และทางเลือกอื่น ๆ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเตรียมหน้า Landing Page ของคุณ คุณจะต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการเว็บไซต์อย่างครอบคลุมอย่างแน่นอน และอะไรจะดีไปกว่าแอปที่ให้คุณทำทุกอย่างได้?
พบกับ ClickUp!
คลิกอัพ
ClickUp มอบพลังให้กับทีมการตลาดด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับหน้าแลนดิ้ง ไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ทางการตลาด
ClickUp AI ตัวอย่างเช่น ช่วยสร้างและเปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจจากศูนย์ ใช้เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามและเน้นการแปลงสำหรับธุรกิจของคุณ ประหยัดเวลาและความพยายาม
นอกจากนี้ ปรับปรุงเนื้อหาหน้า landing page ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AIในการสร้างหัวข้อที่ทรงพลัง วลีเชิญชวนให้กระทำที่น่าเชื่อถือ และคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจ
หากคุณไม่ต้องการสร้างเลย์เอาต์หน้าแลนดิ้ง คุณสามารถใช้เทมเพลตหน้าแลนดิ้งของ ClickUpที่ เพื่อหาไอเดียและแรงบันดาลใจได้
เคล็ดลับจากมืออาชีพ? ความสามารถของ ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเท่านั้น แต่ ยังเป็นซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้านอีกด้วย
ClickUp สำหรับการตลาดมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหา, มอบหมายงาน, จัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา, และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการได้
ClickUp ยังมอบเครื่องมือการจัดการเนื้อหาและการวางแผนที่แข็งแกร่งอีกด้วย. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของมันช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดระเบียบและมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เทมเพลตเหล่านี้ช่วยในการกำหนดกรอบเวลาการสร้างเนื้อหา, กำหนดวันเผยแพร่, และรักษาความสม่ำเสมอของแคมเปญ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนน้ำเสียงและสไตล์การเขียนได้ทันทีด้วย ClickUp AI
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงโดยใช้คำสั่ง AI
- เพิ่มประสิทธิภาพข้อความที่เน้นด้วยแถบเครื่องมือ AI อย่างราบรื่น
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำในแอป
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
- ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- จัดการบรีฟงานสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยClickUp Docs
- เร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบด้วยฟีเจอร์การตรวจทานแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวางอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
สู่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีกว่า
เมื่อมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Instapage คุณทราบดีว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหาตัวแทนที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาโซลูชันที่เพิ่มคุณค่าให้กับงานพัฒนาเว็บไซต์และการตลาดของคุณ
รายการที่เราคัดสรรมาจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลท่ามกลางตัวเลือก มากมายของเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่มีอยู่ ลองใช้โซลูชันที่หลากหลายอย่าง ClickUp เพื่อใช้ประโยชน์จากการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI