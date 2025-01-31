บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Instapage ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 มกราคม 2568

การใช้เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่สวยงามและมีการแปลงสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก นี่เป็นพรสำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหลายคน

สำหรับหลายๆ คน Instapage เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซล

แต่มีตัวเลือกอีคอมเมิร์ซที่จำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจที่จำกัด ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นในการออกแบบอย่างมาก

โชคดีที่ Instapage ไม่ใช่เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ หากคุณต้องการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Instapage ที่มีความสมดุลระหว่างฟีเจอร์และราคาที่ดีกว่า คุณมาถูกที่แล้ว

เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Instapage ซึ่งแต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Instapage?

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนี้ นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ การเลือกทางเลือกแทน Instapage จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าต้องมองหาอะไร ให้คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ในขณะที่คุณประเมินตัวเลือกของคุณ:

  • การกำหนดราคา: เปรียบเทียบแผนการกำหนดราคาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นเหมาะสมกับงบประมาณของคุณและมีคุณสมบัติที่ธุรกิจของคุณต้องการ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติที่ดูน่าตื่นเต้นแต่คุณจะไม่ใช้
  • เทมเพลต: ตัวเลือกที่หลากหลายของเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพจะช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่น่าดึงดูดใจ
  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: มองหาแพลตฟอร์มที่มี เทมเพลตการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูง, เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์, ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่แข็งแกร่ง, ตัวสร้างแบบลากและวาง, และการผสานรวมที่ราบรื่นกับ เครื่องมือการตลาดขาเข้าที่คุณชื่นชอบ
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานกับทีม ให้เลือกทางเลือกของ Instapage ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • การตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่: ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (56.1% ณ เดือนธันวาคม 2024) หน้า landing page ที่สร้างขึ้นต้องสามารถตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกมีการปรับแต่งเพียงพอที่จะสะท้อนบุคลิกของแบรนด์คุณในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: มองหาเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเช่น การติดตามการแปลงและการทำแผนที่ความร้อน เพื่อช่วยลดอัตราการตีกลับ ปรับปรุงการมีส่วนร่วม และเพิ่มยอดขาย

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Instapage ที่ควรใช้

ตอนนี้คุณมีแผนที่ในใจเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Instapage แล้ว นี่คือรายการ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้

1. อันบาวซ์

แดชบอร์ด Unbounce
ผ่านทางUnbounce

Unbounce เป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีชื่อเสียงในด้านความใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดในการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดึงดูดและเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้า

คุณสามารถเลือกระหว่าง Classic Builder และ Smart Builder เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้ง ทุกแผนของ Unbounce ให้คุณเข้าถึงทั้งสองเครื่องมือ Classic Builder มอบประสบการณ์ลากและวางแบบดั้งเดิมพร้อมการเขียนโค้ดขั้นสูงและการปรับแต่งตามต้องการ ในขณะที่ Smart Builder ใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างหน้าแลนดิ้งด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สำหรับผู้ใช้ WordPress ปลั๊กอิน Unbounce WP ช่วยให้คุณเผยแพร่หน้า landing page ที่กำหนดเองได้โดยตรงไปยังเว็บไซต์ WordPress ของคุณอย่างราบรื่น

Unbounce เป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์ Smart Traffic ที่ช่วยเพิ่มอัตราการแปลงและลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าด้วยการปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce

  • เลือกจากเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจแบบลากและวางกว่า 100 แบบ พร้อมการทดสอบ A/B
  • ใช้ป๊อปอัพและแถบติดหน้าจอที่รองรับการใช้งานบนมือถือสำหรับปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องขณะเลื่อนหน้า
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีและหน้า landing ของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ปรับแต่งพื้นหลังวิดีโอ, กล่องแสง, แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ง่าย, และข้อความขอบคุณ

ข้อจำกัดของ Unbounce

  • การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่เหมาะสำหรับมือถืออย่างสมบูรณ์แบบเป็นความท้าทาย

ราคาของ Unbounce

  • เปิดตัว: $99/เดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: $145/เดือน
  • เร่งความเร็ว: $240/เดือน
  • คอนเซียร์จ: เริ่มต้นที่ $625/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Unbounce

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

2. Landingi

แลนดิ้งกิ
ผ่านทาง Landingi

ด้วย Landingi ใคร ๆ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดูสวยงามได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อทำให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 200 แบบ

เพื่อเพิ่มความเฉพาะตัว Landingi มีส่วนที่ชาญฉลาดและความยืดหยุ่นในการผสาน HTML/CSS แบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาโดยการผสานภาพและไอคอนฟรีเข้ากับการออกแบบของคุณได้อย่างราบรื่น

ด้วยคุณสมบัติการคัดลอกเพียงคลิกเดียว คุณสามารถทำซ้ำหน้า landing page ได้อย่างง่ายดาย โดยรักษาการออกแบบไว้ในขณะที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหา เช่น ขณะสร้างเวอร์ชันที่แปลแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มหน้า landing page ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหมวดหมู่หรือแคมเปญเฉพาะ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้นด้วยความสามารถในการทดสอบ A/B ที่มีอยู่ในตัว

สุดท้าย Landingi สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล, CRM, e-commerce, การวิเคราะห์, และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึง Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics, และ PayPal เพื่อลดความยุ่งยากในการทำการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi

  • เข้าถึงเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจที่ออกแบบเฉพาะและมีการแปลงสูงกว่า 300 แบบ
  • ปรับแต่งหน้า landing page ด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกเพื่อการมีส่วนร่วมที่ตรงเป้าหมาย
  • สร้างหน้าแลนดิ้งได้ไม่จำกัด

ข้อจำกัดในการลงจอด

  • บริการลูกค้าจำกัด; ไม่มีบริการแชท

ราคาของ Landingi

  • ไลท์: $29/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • เอเจนซี: $149/เดือน
  • ไม่จำกัด: $1000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Landingi

  • G2: 4. 5/5 (270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)

3. Leadpages

ผ่านทางLeadpages

Leadpages เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Instapage ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโอกาสในการขายและสร้างหน้าเว็บที่เน้นการแปลงเป็นลูกค้าได้ นอกเหนือจากหน้าแลนดิ้งแล้ว คุณยังสามารถสร้างป๊อปอัพ แถบแจ้งเตือน และแม้กระทั่งสร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือนี้

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงทำนายของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้า landing page ของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนและแก้ไขอย่างมีข้อมูล. คุณยังสามารถเข้าถึงการสอนแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายของพวกเขาได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leadpages

  • รับคำแนะนำการแปลงเป็นจริงในเวลาจริงขณะสร้างหน้าเว็บ
  • เข้าถึงการชำระเงินของ Leadpages ด้วยแผนระดับที่สูงขึ้น
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยม (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)
  • เชื่อมต่อกับ WordPress ผ่านปลั๊กอินเฉพาะ
  • รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกผ่านทางอีเมล แชท หรือโทรศัพท์

ข้อจำกัดของ Leadpages

  • แผนมาตรฐานไม่มีการทดสอบ A/B
  • ไม่สามารถปรับขนาดได้สำหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน

ราคาของ Leadpages

  • มาตรฐาน: $37/เดือน
  • ข้อดี: $74/เดือน
  • ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Leadpages

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)

4. เอลีแกนต์ธีม

สง่างาม
ผ่านทางElegant Themes

แม้ว่า Divi โดย Elegant Themes มักจะถูกจัดประเภทเป็นธีม WordPress แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือกรอบการออกแบบที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งทุกแง่มุมของเว็บไซต์ของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้น

Divi เหนือกว่าเทมเพลตทั่วไป โดยยกระดับความสวยงามของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณด้วยการผสมผสานองค์ประกอบหน้าเว็บที่มีเอกลักษณ์หลากหลาย

ด้วยตัวแก้ไขภาพที่เข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ คุณสามารถออกแบบหน้า landing page คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติหลักรวมถึงการแก้ไขข้อความแบบอินไลน์และการควบคุม CSS ที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Elegant Themes

  • เปิดใช้งานการแก้ไขเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
  • สร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองและควบคุมการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ
  • อัปเดตและปรับปรุงคุณสมบัติเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการทำงานของธีม
  • ใช้ส่วนประกอบออกแบบที่ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ข้อจำกัดของ Elegant Themes

  • เว็บไซต์ที่สร้างด้วย Elegant Themes ประสบปัญหาการโหลดช้า
  • การจัดวางไม่ถูกโอนไปยังมือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ

ราคาของ Elegant Themes

  • Divi: $89/ปี
  • Divi Pro: $569/ปี
  • Divi Lifetime: $249
  • Divi Pro + ตลอดชีพ: $729

คะแนนและรีวิว Elegant Themes

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

5. คลิกฟันเนลส์

คลิก ฟันเนลส์
ผ่านทางClick Funnels

ClickFunnels เป็นเครื่องมือการขายออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการตลาดของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การเปิดตัวสินค้า การลงทะเบียนรับอีเมล ไปจนถึงการขายสินค้า ที่จริงแล้ว มันคือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ให้บริการคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เช่น CRM, การวิเคราะห์, หน้าขายสินค้า, เว็บไซต์สมาชิก และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยหน้า landing page ที่สามารถปรับแต่งได้และระบบตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ ClickFunnels ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างช่องทางการตลาด มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆ ได้เช่นกัน คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อและหน้าขอบคุณ ทำให้แพ็คเกจนี้สมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการออนไลน์ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ ClickFunnels สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณได้โดยการระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของฟันเนลในทุกขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Click Funnels

  • เข้าถึงเทมเพลตฟันเนลระดับมืออาชีพ 22 แบบที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หน้าขายสินค้า และการโปรโมตกิจกรรม
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างช่องทางการขายและหน้าแลนดิ้งเพจได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
  • เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางของคุณด้วยการทดสอบ A/B split testing
  • ใช้ตัวแก้ไขโค้ดเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Click Funnels

  • ประสบการณ์ของผู้ใช้ต้องการการปรับปรุง
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ ClickFunnels

  • พื้นฐาน: $147/เดือน
  • ข้อดี: $197/เดือน
  • Funnel Hacker: $497/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickFunnels

  • G2: 4. 6/5 (380+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (640+ รีวิว)

6. Pagewiz

ผ่านทางPagewiz

การสร้างหน้าแลนดิ้งด้วย Pagewiz นั้นเปรียบเสมือนกับการทำพรีเซนเทชันอย่างง่าย

เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซลได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เป็นเรื่องจริง: คุณสามารถวางองค์ประกอบได้ทุกที่และแม่นยำถึงระดับพิกเซล เพียงชี้ คลิก และเผยแพร่หลายหน้าได้อย่างง่ายดาย—แม้แต่บนมือถือ

Pagewiz ยังเป็นซอฟต์แวร์หน้า landing page ที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างหน้า landing page สำหรับแคมเปญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคุณสามารถส่งอีเมลจำนวนมากได้ คุณสามารถตรวจสอบสถิติล่าสุดและอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบนหน้าแคมเปญหลัก นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้าของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของ Pagewiz

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pagewiz

  • เข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับหน้าแลนดิ้งผ่าน HTML, CSS และ JavaScript แบบกำหนดเอง
  • รับฟอนต์ไม่จำกัดฟรีจากคลังฟอนต์ของ Google
  • เพิ่มวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โค้ดฝังตัว
  • สร้างแบบฟอร์มที่มีหลายประเภทของฟิลด์ และออกแบบประเภทของฟิลด์ใหม่

ข้อจำกัดของ Pagewiz

  • รูปแบบการออกแบบมีข้อจำกัดเล็กน้อย

ราคาของเพจวิซ

  • พื้นฐาน: $25/เดือน
  • มาตรฐาน: $42/เดือน
  • เพิ่มเติม: $84/เดือน
  • ข้อดี: $169/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Pagewiz

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. ฮับสปอต

ฮับสปอต
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์ การขาย และการบริการ โดยมอบเครื่องมือสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า แพลตฟอร์มนี้รวมถึงระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO และเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมออนไลน์

หนึ่งในประโยชน์หลักของ HubSpot คือชุดการผสานรวมที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขายโดยรวม การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของแคมเปญ สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

HubSpot เป็นเครื่องมือสร้างหน้า Landing Page ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อโดเมนที่กำหนดเองกับ CMS ได้ฟรี ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น—แทนที่จะกังวลกับปัญหาทางเทคนิค

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวสำหรับการทำ SEO, การเขียนบล็อก และการจัดการโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้า
  • ปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
  • สร้าง ปรับแต่ง และอัตโนมัติแคมเปญอีเมลตามพฤติกรรมของลูกค้า
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ราคาที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
  • คุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติและรายงานขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $18/เดือน
  • มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (‎3,900+ รีวิว)

8. Brevo

Brevo
ผ่านทางBrevo

Brevo ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Sendinblue เป็นที่นิยมสำหรับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล แต่จริง ๆ แล้วเป็นเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ครบครัน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Instapage Brevo มีคุณสมบัติเด่นเช่น CRM, การส่งข้อความ SMS และโฆษณาบน Facebook

สคริปต์ Tracker ของ Brevo ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของรายชื่อผู้ติดต่อได้ ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ส่งเสริมการเติบโต

เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบลากและวางของแพลตฟอร์มนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง Brevo เป็นโซลูชันที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการแพลตฟอร์มการตลาดที่หลากหลายและใช้งานได้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
  • ติดตามการเข้าชมหน้า landing page โดยใช้ Google Analytics
  • เพิ่มแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายไปยังหน้าใดก็ได้

ข้อจำกัดของ Brevo

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ยากที่จะเพิ่ม/ลบสมาชิกจากแผน

ราคาของ Brevo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
  • BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (‎1,900+ รีวิว)

9. GetResponse

GetResponse
ผ่านทางGetResponse

ก่อตั้งขึ้นในฐานะเครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติ GetResponse ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าแลนดิ้ง จัดสัมมนาออนไลน์ และอื่น ๆ ได้

GetResponse มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เทมเพลตที่รองรับการแสดงผลบนมือถือและตัวแก้ไขภาพในตัวที่รองรับภาพจาก Shutterstock และ GIF จาก Giphy ตัวสร้างหน้าแลนดิ้งเพจของมันมีแพ็คเกจที่ครบถ้วนพร้อมฟังก์ชันการทดสอบ A/B, แชทสด และการแจ้งเตือนเว็บแบบพุช

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse

  • เลือกจากเทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจมากกว่า 200 แบบที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเฉพาะของคุณ
  • ใช้เครื่องมือสร้างกรวยการขายแบบภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
  • สร้างหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมโดยใช้ AI
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ GetResponse

  • ต้องปรับปรุงการใช้งาน
  • คุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบการตลาดอัตโนมัติ, การจัดงานสัมมนาออนไลน์, และเครื่องมือการค้าออนไลน์ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงกว่า

ราคาของ GetResponse

  • การตลาดทางอีเมล: $19/เดือน
  • การตลาดอัตโนมัติ: $59/เดือน
  • การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/เดือน

คะแนนและรีวิว GetResponse

  • G2: 4. 3/5 (630+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (‎470+ รีวิว)

10. ร่อง

ผ่านทางGroove

GroovePages คือการเพิ่มเติมล่าสุดในกลุ่มเครื่องมือสร้างหน้า landing page และเครื่องมือการตลาดของ Groove ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่

แผนฟรีของ GroovePages เป็นทางเลือกแทน Instapage โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แผนฟรีมีข้อจำกัดบางประการ

สำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น Groove มีข้อเสนอแบบชำระเงินครั้งเดียวตลอดชีพในระยะเวลาจำกัด ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่ผสานรวมทั้งหมดโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน

สมาชิก Groove ประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลาย รวมถึง GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นชุดโซลูชันการตลาดที่ครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ Groove

  • ปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างหน้าเว็บทีละบล็อก
  • จัดการพันธมิตรได้อย่างราบรื่นด้วยระบบจัดการพันธมิตรในตัว
  • ใช้เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • แก้ไขและดูตัวอย่างหน้าตามขนาดของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ข้อจำกัดของร่อง

  • อาจมีข้อบกพร่องและไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง

การกำหนดราคาแบบขั้นบันได

  • แผนเริ่มต้น: ฟรี
  • แผนฟรี-ไลท์: ฟรี
  • แผน Creator+: 42 ดอลลาร์/เดือน
  • แผนพรีเมียม+: $299/เดือน
  • พรีเมียม+ ตลอดชีพ: $2,497

คะแนนและรีวิวเพลง

  • G2: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (‎60+ รีวิว)

เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการนำธุรกิจของคุณไปสู่โลกออนไลน์ คุณต้องออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จัดตั้งร้านค้าออนไลน์พร้อมฟังก์ชันการชำระเงินและเกตเวย์การชำระเงิน ทำการตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และปรับแต่งเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ในขณะที่ Instapage และทางเลือกอื่น ๆ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเตรียมหน้า Landing Page ของคุณ คุณจะต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการเว็บไซต์อย่างครอบคลุมอย่างแน่นอน และอะไรจะดีไปกว่าแอปที่ให้คุณทำทุกอย่างได้?

พบกับ ClickUp!

คลิกอัพ

ClickUp มอบพลังให้กับทีมการตลาดด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับหน้าแลนดิ้ง ไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ทางการตลาด

ClickUp AI ตัวอย่างเช่น ช่วยสร้างและเปิดตัวหน้าแลนดิ้งเพจจากศูนย์ ใช้เพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามและเน้นการแปลงสำหรับธุรกิจของคุณ ประหยัดเวลาและความพยายาม

นอกจากนี้ ปรับปรุงเนื้อหาหน้า landing page ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AIในการสร้างหัวข้อที่ทรงพลัง วลีเชิญชวนให้กระทำที่น่าเชื่อถือ และคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจ

ClickUp 3.0 มุมมอง AI ทั่วไป
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลตหน้าแลนดิ้ง หรือเขียนข้อความโฆษณาได้อย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ ด้วยคู่หูช่วยระดมความคิดที่ดีที่สุดในโลก

หากคุณไม่ต้องการสร้างเลย์เอาต์หน้าแลนดิ้ง คุณสามารถใช้เทมเพลตหน้าแลนดิ้งของ ClickUpที่ เพื่อหาไอเดียและแรงบันดาลใจได้

เทมเพลตหน้าแลนดิ้ง ClickUp
สร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทมเพลตหน้าแลนดิ้งของ ClickUp

เคล็ดลับจากมืออาชีพ? ความสามารถของ ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเท่านั้น แต่ ยังเป็นซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้านอีกด้วย

แม่แบบแผนที่การตลาดเนื้อหา ClickUp
ยกระดับการวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

ClickUp สำหรับการตลาดมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหา, มอบหมายงาน, จัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหา, และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการได้

เปรียบเทียบปริมาณงานของทีมและติดตามความก้าวหน้าด้วยมุมมอง Timeline ของ ClickUp

ClickUp ยังมอบเครื่องมือการจัดการเนื้อหาและการวางแผนที่แข็งแกร่งอีกด้วย. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของมันช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดระเบียบและมองเห็นกลยุทธ์เนื้อหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. เทมเพลตเหล่านี้ช่วยในการกำหนดกรอบเวลาการสร้างเนื้อหา, กำหนดวันเผยแพร่, และรักษาความสม่ำเสมอของแคมเปญ.

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
วางแผนเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เปลี่ยนน้ำเสียงและสไตล์การเขียนได้ทันทีด้วย ClickUp AI
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงโดยใช้คำสั่ง AI
  • เพิ่มประสิทธิภาพข้อความที่เน้นด้วยแถบเครื่องมือ AI อย่างราบรื่น
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำในแอป
  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
  • ออกแบบกระบวนการทำงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • จัดการบรีฟงานสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยClickUp Docs
  • เร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบด้วยฟีเจอร์การตรวจทานแบบบูรณาการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวางอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

สู่การสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่ดีกว่า

เมื่อมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Instapage คุณทราบดีว่าการตัดสินใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหาตัวแทนที่รวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาโซลูชันที่เพิ่มคุณค่าให้กับงานพัฒนาเว็บไซต์และการตลาดของคุณ

รายการที่เราคัดสรรมาจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลท่ามกลางตัวเลือก มากมายของเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่มีอยู่ ลองใช้โซลูชันที่หลากหลายอย่าง ClickUp เพื่อใช้ประโยชน์จากการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สมัครใช้ ClickUp วันนี้!