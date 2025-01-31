10 ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด การหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณ แต่ยังต้องเหมาะกับงบประมาณของคุณด้วย อาจเป็นเรื่องยาก
โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดไว้แล้ว เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอง คุณจะพบกับ 10 อันดับที่เราคัดสรรมาอย่างดี แบ่งตามราคา คุณสมบัติ และข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรม
นอกจากนี้ เราจะเน้นสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตของคุณ เพื่อปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตภัณฑ์จนถึงการดำเนินการ ?
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิต?
ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ช่วยให้การดำเนินธุรกิจการผลิตง่ายขึ้น มันจัดการทุกอย่างตั้งแต่การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์, ห่วงโซ่อุปทาน, และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านกระบวนการผลิตได้อย่างราบรื่น
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิต:
- การจัดการสินค้าคงคลัง: ผู้ผลิตต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน สถานะ และตำแหน่งของวัสดุสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ⚒️
- การวางแผนกำลังการผลิต: คุณสามารถผลิตสินค้าได้เพียงเท่าที่ขีดความสามารถของคุณรองรับเท่านั้น ควรหาเครื่องมือที่มีการรายงานและการคาดการณ์เพื่อวางแผนกำลังการผลิตและปริมาณงาน
- การจัดการงาน: การผลิตเกี่ยวข้องกับงานจากสมาชิกในทีมหลายสิบคนจากหลากหลายแผนก เลือกแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การจัดการงานเช่น ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
- บริการลูกค้า: ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตควรมีเครื่องมือบริการลูกค้า เช่น ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อจัดการการติดตามข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้
10 อันดับซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
โซลูชันซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิต 10 รายการนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, ติดตามสินค้าคงคลัง, และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดค้นไอเดียผลิตภัณฑ์, ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต, หรือรายงานความสำเร็จในการผลิต, เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จลุล่วง ?
1. ClickUp
บริหารจัดการงานประจำวันของธุรกิจการผลิตของคุณด้วย ClickUpเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์สำหรับผลิตภัณฑ์และองค์กร ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ คุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมทั่วทั้งบริษัท อัตโนมัติกระบวนการและปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างแผนกต่างๆได้ ?
โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรของ ClickUpช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ติดตามความคืบหน้าได้อย่างโปร่งใส และปรับปรุงการรายงานผล—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
สร้างงานและเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนเพื่อแบ่งงานกันทำ เพิ่มลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้ทั้งทีมทราบว่าควรทำงานใดก่อน
มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมดและหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ ไทม์ไลน์แบบไดนามิกช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการไม่ว่าคุณจะพบปัญหาหรือต้องการเร่งงานในกระบวนการ การจัดรหัสสีช่วยให้มองเห็นภาพรวมของงานการผลิตทั้งหมดได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนงานและแผนโครงการสำหรับทุกคนได้
ด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ ClickUp การเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การเปิดตัวและการดำเนินการนั้นรวดเร็วกว่าที่เคย ?
การผสานรวม DevOps ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดที่คุณใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น และทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้ ในขณะที่คุณสมบัติการติดตามข้อบกพร่องช่วยแก้ปัญหา UX ได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?ฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUpจะช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ การติดตามเวลา และแบบฟอร์มของผู้ขาย ใช้แบบฟอร์มเพื่อขอสินค้าคงคลังและคำนวณต้นทุน หรือใช้มุมมองต่างๆ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับความจุและปริมาณงานของแต่ละแผนกอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ AI ในตัวสำหรับการผลิตช่วยให้การวางแผนกระบวนการง่ายขึ้น สรุปเอกสารกลยุทธ์ และทำให้สัญญาเป็นระเบียบ
- ระบบ CRM สำหรับการผลิตที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย และสร้างรายงานสินค้าได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคย
- มากกว่า 1,000แม่แบบ—รวมถึงแม่แบบแผนการผลิตโครงการ—ช่วยให้คุณระบุวัตถุประสงค์และติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งกระบวนการได้
- ตัวเลือกมุมมองที่หลากหลายช่วยเพิ่มการมองเห็นในการจัดสรรทรัพยากร
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. เอสเอพี
SAP Digital Manufacturing เป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ที่ช่วยให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มรายได้ด้วยการจัดการทรัพยากร ใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการกำลังการผลิตด้วยข้อมูลเชิงลึกในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ เครื่องมือระบุอันตรายและลดความเสี่ยงยังช่วยให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและวางรากฐานสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- SAP S/4HANA นำเสนอภาพ 3 มิติและพารามิเตอร์ข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อจัดการเส้นทางและสร้างกระบวนการผลิต
- แดชบอร์ดการสื่อสารและความเสี่ยงช่วยให้คุณระบุอันตรายและจัดการได้ทันทีเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในที่ทำงาน ⚠️
- กระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับการช่วยเหลือด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดการสูญเสียทรัพยากร
ข้อจำกัดของ SAP
- การนำระบบ ERP มาใช้ อาจใช้เวลาพอสมควร โดยเฉพาะหากคุณต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจการผลิตของคุณ
- เครื่องมือนี้ใช้เทคโนโลยี RDP สำหรับบางกระบวนการ ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่
การกำหนดราคา SAP*
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SAP
- G2: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Oracle Netsuite
Oracle Netsuite ERP เป็นเครื่องมือที่รวมการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตและการจัดซื้อไว้ในที่เดียว ผู้ใช้ชื่นชอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการ ฟีเจอร์รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงินทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตระดับโลก
ใช้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของลูกค้า และควบคุมกระบวนการผลิตและการผลิต ???
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Netsuite
- เครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุดและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ
- ใช้ปฏิทินหรือแผนภูมิแกนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์และควบคุมสินค้าคงคลังของคุณในจุดที่คุณต้องการ
- การจัดการตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย, การวางแผนความต้องการการกระจายสินค้าอย่างครบถ้วน,และเครื่องมือการวางแผนหลายตำแหน่งที่ตั้งมอบการมองเห็นทั่วโลกสำหรับห่วงโซ่อุปทานของคุณ
- ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่เชื่อมต่อคุณกับลูกค้า, ทำให้กระบวนการตลาดเป็นอัตโนมัติ, และมอบข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ในชีวิตจริง
ข้อจำกัดของ Netsuite
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเริ่มปรับแต่งแพลตฟอร์ม ERP
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของเอกสารที่คุณสามารถส่งออกได้ และข้อมูลทั้งหมดอาจไม่ถูกโอนถ่ายอย่างถูกต้อง
Netsuite ราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
Netsuite คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)
4. อินฟอร์
Infor เป็นโซลูชัน ERP สำหรับการผลิตชั้นนำที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการผลิตและนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์และความโปร่งใสในทุกจุดของห่วงโซ่อุปทาน ERP บนคลาวด์นี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการบินและอวกาศ การดูแลสุขภาพ และการบริการ ?⚕️
ใช้เพื่อจัดการกระบวนการผลิตสารเคมี หรือเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานและระบบบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการออกแบบยานยนต์
คุณสมบัติเด่นของ Infor
- การรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้มองเห็นกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานด้วยการพยากรณ์ความต้องการและการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (SRM)
- เครื่องมือวางแผนช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรและความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลาเสมอ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงขั้นตอนและรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
- ติดตามใบสั่งงานได้อย่างง่ายดาย สร้างโปรไฟล์ลูกค้า และดาวน์โหลดรายงานเพื่อการวางแผนการผลิตที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Infor
- แม้ว่าเครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้ คุณอาจจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาสำหรับการนำไปใช้งาน
- โมดูลบางตัวมีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
Infor การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
การจัดอันดับและรีวิวของ Infor
- G2: 3. 8/5 (118+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
5. โอโดโอ
Odoo เป็นระบบ ERP สำหรับการผลิตที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่ MES และการควบคุมพื้นที่การผลิตไปจนถึงการจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา ปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณและปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ติดตามผู้จัดจำหน่าย และควบคุมระดับสินค้าคงคลัง ?
Odoo ยังมอบข้อมูลเชิงลึกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ, วัตถุดิบ, และกระบวนการในทุกขั้นตอนของสายการผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ระบบแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตไว้ในที่เดียว มอบความสามารถในการปรับขนาดได้สูง ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่
- การจำลองแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณทดลองวางแผนกำลังการผลิต ความพร้อมใช้งาน และการควบคุมต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร
- แผนภูมิแกนต์ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อวางแผนคำสั่งการผลิต
- ใช้การผสานรวมและส่วนเสริม IoT (Internet of Things) เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ และแอป QA ให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Odoo
- มีเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ ERP มาก่อน
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคในเครื่องมือ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานล่าช้า
Odoo ราคา
- แอปเดียวฟรี: ผู้ใช้ไม่จำกัด, แอปเดียวเท่านั้น
- มาตรฐาน: $31. 10/ผู้ใช้/เดือน
- กำหนดเอง: $46. 80/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Odoo
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. การผลิตของออราเคิล
Oracle Fusion Cloud Manufacturing เป็นเครื่องมือ ERP ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีคุณสมบัติมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลระดับพื้นฐานเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการตัดสินใจได้ ฟังก์ชันสำหรับการจัดตารางการผลิตและการดำเนินงานการผลิตช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพ ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบการผลิต Oracle
- เครื่องมือสำหรับการผลิตแบบแยกชิ้นและการจัดการกระบวนการผลิตประกอบด้วย การจัดการสูตร การติดตามและตรวจสอบลำดับการผลิต และการดำเนินการแบบเป็นชุด
- สร้างตารางเวลาโดยใช้ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการผลิตตลอดวงจรการจัดการการผลิตของคุณ
- การมองเห็นหลายระดับช่วยให้คุณเห็นกระบวนการทำงานในคลังสินค้าภายใน ภายนอก และคลังสินค้าตามสัญญา เพื่อรักษาคุณภาพในระดับสูง
- ใช้ฟังก์ชันการทำงานของ IOT เพื่อตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะ ปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มการมองเห็นในเครื่องจักรบำรุงรักษา
ข้อจำกัดการผลิตของ Oracle
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการผสานรวมเครื่องมือโดยไม่มีเอกสารประกอบที่กำหนดเอง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถใช้งานได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน
Oracleการผลิตการกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
Oracle การจัดอันดับและรีวิวการผลิต
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Acumatica
Acumatica เป็นระบบซอฟต์แวร์ ERP ที่ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้นด้วยการมองเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมด้วยเครื่องมือวางแผนและจัดตารางเวลา ใช้เพื่อพัฒนาบิลของวัสดุ จัดการกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้า และปรับปรุงการติดตามทรัพยากรที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตของคุณ
Acumatica คุณสมบัติเด่น
- เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์จัดระเบียบสภาพแวดล้อมการผลิตทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นที่กระบวนการผลิตแบบเป็นชุดหรือโครงการที่ผลิตตามคำสั่ง
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมทำให้การสร้างรายการวัสดุง่ายกว่าที่เคยด้วยฟังก์ชัน CAD และ PLM ที่ติดตั้งมาในตัว
- แดชบอร์ดตามบทบาทเจาะลึกทุกแง่มุมของกระบวนการผลิตของคุณเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขับเคลื่อนรายได้
- เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อด้วยข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีกำลังการผลิตเพียงพอเสมอ
ข้อจำกัดของ Acumatica
- คุณสมบัติการติดตามเวลาสามารถปรับปรุงได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- การสร้างรายงานจากศูนย์ต้องใช้การเรียนรู้อย่างมาก
Acumatica ราคา
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
Acumaticaคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. Microsoft Dynamics 365
ใช้ Microsoft Dynamics 365 ระบบ ERP แบบติดตั้งในองค์กร เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของธุรกิจให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้มหาศาล ด้วยฟังก์ชันการวางแผนการผลิตและการกระจายสินค้า พร้อมการจัดการสินทรัพย์และการสนับสนุนการขาย เครื่องมือนี้เป็นศูนย์กลางซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว
Microsoft Dynamics 365 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือออกแบบและฝึกอบรมช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรง่ายขึ้น และเร่งระยะเวลาตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ
- เครื่องมือ IoT และ AI ที่ติดตั้งมาในตัวเชื่อมต่อโรงงานเพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากรและปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตเพื่อวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นด้วยแดชบอร์ดการขายที่ติดตามลูกค้าใหม่และสร้างการเชื่อมต่อใหม่ข้ามช่องทาง
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนลูกค้าเป็นเรื่องยาก
- การผสานระบบไม่ได้ทำงานอย่างราบรื่นเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเอกสารประกอบ
Microsoft Dynamics 365 ราคา
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน: $180/ผู้ใช้/เดือน จากนั้น $30/ผู้ใช้/เดือน สำหรับแอปเพิ่มเติมแต่ละแอป
- การจัดการคำสั่งซื้ออัจฉริยะ: เริ่มต้นที่ $300 ต่อ 1,000 รายการคำสั่งซื้อต่อเดือน
Microsoft Dynamics 365 คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. IFS
IFS เป็นระบบ ERP สำหรับการผลิตบนคลาวด์ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่ากระบวนการผลิตของคุณจะเกี่ยวข้องกับสารเคมี อาหารและเครื่องดื่ม หรือวัสดุอุตสาหกรรม เครื่องมือนี้สามารถปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณได้ ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFS
- กระบวนการผลิตแบบบูรณาการและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบเป็นชุดช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
- การติดตามย้อนกลับแบบครบวงจรแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าวัตถุดิบทั้งหมดของคุณอยู่ที่ใด และให้ความโปร่งใสแบบเรียลไทม์เพื่อปรับกำลังการผลิต
- ใช้ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้เพื่อจัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้าและส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีขึ้นได้รวดเร็วขึ้น
- ระบบบริหารการผลิต (MES) ช่วยให้คุณสามารถระบุรูปแบบ ตรวจจับปัญหา และตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ IFS
- โมดูลบางตัวต้องการใบอนุญาตพิเศษหรือส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
- การจัดการสิทธิ์และการกำหนดบทบาทอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับวิธีการนำระบบไปใช้
IFS การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิว IFS
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
10. ซิสโปร
ซอฟต์แวร์การจัดการการผลิต (MOM) ของ SYSPRO เป็นเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียในห่วงโซ่อุปทาน ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวางแผนกระบวนการผลิต กำหนดตารางวัตถุดิบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SYSPRO
- มุมมองแบบ 360 องศาของกระบวนการผลิตช่วยให้คุณมองเห็นวงจรชีวิตการผลิตทั้งหมดได้ในที่เดียว
- ด้วยคุณสมบัติของโรงงานอัจฉริยะ สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทันทีและสื่อสารกับเครื่องจักรบนพื้นที่การผลิตเพื่อการผลิตที่เชื่อมโยงกัน
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนและจัดตารางเวลา หมายความว่าทุกคนในทีมสามารถเห็นสิ่งที่คาดหวังได้
- การผสานรวมเชื่อมต่อซอฟต์แวร์และเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวในโลกดิจิทัลเพื่อการจัดการที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ SYSPRO
- ไม่มีโมดูลด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งบางคู่แข่งมีให้บริการ
- แพลตฟอร์มอาจมีความยากลำบากในการใช้งานในตอนแรก ดังนั้นควรเตรียมการฝึกอบรมไว้ในระหว่างการเข้าร่วมงาน
SYSPRO การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
SYSPRO คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ปรับปรุง กระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย ClickUp
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น และทำให้กระบวนการผลิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละตัวมีระดับการปรับแต่งและคุณสมบัติพิเศษของตัวเองที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ
เพื่อเริ่มต้นสร้างกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ล่ะ? ด้วยเครื่องมือระดับองค์กรสำหรับการติดตามและรายงาน คุณจะได้รับความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการผลิต
นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์และทรัพยากรยังช่วยให้คุณจัดการสินทรัพย์และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไร
ไม่จำเป็นต้องรอสมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!