บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Chatsonic ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 มกราคม 2568

การค้นหาเครื่องมือการเขียนที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และทำให้ผู้อ่านของคุณมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับการเขียนโค้ด การเขียน และการแปล—การตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริง

ChatSonic เป็นเครื่องมือชั้นนำสำหรับการสร้างเนื้อหา การแปล และ SEOผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยสร้างข้อความและบทความบล็อกที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาที

อย่างไรก็ตาม นักเขียนสมัยใหม่ไม่พอใจกับการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว บางเครื่องมืออาจผลิตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่บางเครื่องมืออาจผลิตเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ การใช้ ChatSonic อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการนี้

ดังนั้น เราได้รวบรวมเครื่องมือเขียน AI ชั้นนำไว้ให้คุณแล้ว แต่ละเครื่องมือมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ตัวเลือกรายนี้ของ ChatSonic สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงให้คุณได้เช่นกัน และอาจดีกว่าด้วยซ้ำ!

มาเริ่มกันเลยและช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์การเขียนที่สมบูรณ์แบบตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิว

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Chatsonic?

ความสามารถในการจ่ายและข้อจำกัดด้านจำนวนคำเป็นปัจจัยเดียวที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ ChatSonic หรือไม่? ไม่จริง ผู้ช่วยเขียนที่สมบูรณ์แบบต้องการมากกว่านั้นอีกมาก

นี่คือรายการของคำแนะนำที่ควรพิจารณาเมื่อทำการเลือก:

  • จำนวนคำไม่จำกัด: อย่าปล่อยให้จำนวนคำจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ! เลือกตัวเลือกที่ไม่จำกัดการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย จำนวนคำ ที่กำหนด
  • เทมเพลตเนื้อหา: เลือกเครื่องมือเขียน AI ที่มีเทมเพลตเนื้อหา—ช่วยจุดประกายไอเดียและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการแก้ไข: เลือกซอฟต์แวร์ที่มี โปรแกรมแก้ไขข้อความ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาคุณภาพสูงของคุณได้อย่างถูกต้อง และลบข้อผิดพลาดทางความหมายและไวยากรณ์
  • เครื่องสร้างไอเดีย: เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มองหาวิธีที่สามารถช่วยระดมความคิดสำหรับเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว ช่วยเหลือในการวางแผน วางกลยุทธ์ และอื่นๆ
  • การเคลื่อนที่: สุดท้ายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมอบ การเคลื่อนที่ ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคู่หู AI ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้เครื่องมือใดก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Chatsonic ที่ควรใช้ในปี 2024

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ เอไอ
ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ใน ClickUp เพื่อสร้างเนื้อหาแบบยาว, โพสต์บล็อก, คิดค้นไอเดีย, เขียนอีเมล, และอื่น ๆ

ClickUp ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI โดยมอบชุดเครื่องมือการเขียนที่ทรงพลังให้กับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสร้างไอเดียและเครื่องมือคัดสรรเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ สิ่งนี้ทำให้ ClickUp ครองตำแหน่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำ

เขียน สรุป และระดมความคิดได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ด้วยตัวแก้ไขข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความเข้ากันได้ที่หลากหลายฟีเจอร์ AI ของ ClickUpมอบความเข้ากันได้ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณเข้าถึงได้จากทุกมุมโลก ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp!

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ reprompting ใน ClickUp AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เขียนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำนายได้มากขึ้นด้วยการช่วยสร้างแผนงานการเขียนที่ครอบคลุม สร้างไอเดีย ผลิตรายการที่ต้องทำ หรือสรุปข้อความยาว ๆ ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นข้อมูลสั้น ๆ ที่คุณสามารถเข้าใจได้ในทันที ทั้งหมดนี้เพียงแค่ไม่กี่คลิก!
  • บรรณาธิการคัดลอกแบบฝังตัว: ปรับปรุงงานเขียนของคุณด้วย AI Editor ของ ClickUp ยกระดับเอกสารของคุณแบบเรียลไทม์ รับคำแนะนำไอเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้งานเขียนที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
  • ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ใช้ ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์และแม้กระทั่งขณะเดินทาง โดยอาศัยความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลายได้อย่างยอดเยี่ยม
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
  • เครื่องมือ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ช่วยเหลือทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดหรือกรณีการใช้งานใด ด้วยเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันนับร้อยรายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจให้คำตอบทั่วไป
  • อาจเข้าใจผิดในบางบทสนทนา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. OpenAI

มุมมองบนมือถือและเดสก์ท็อปของ ChatGPT ของ OpenAI
ผ่านทางOpenAI

GPT-4 และ DALL·E 3 ของ OpenAI มีความโดดเด่นในการสร้างข้อความและภาพ GPT รับมือกับงานที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางในการตีความข้อมูลภาพเพื่อสร้างคำบรรยายและวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย

การจัดการข้อมูลปริมาณมากไม่ใช่ปัญหา—สามารถจัดการได้มากกว่า 25,000 คำในคราวเดียว GPT-4 และ DALL·E 3 โดดเด่นในการสร้างเนื้อหา (ทั้งแบบสั้นและยาว) และการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างนวัตกรรมในหลากหลายสาขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI

  • แพลตฟอร์ม API: สร้างแชทบอทและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์ม API ของ OpenAI เรียนรู้การสร้างข้อความ การออกแบบคำสั่ง การสร้างภาพ การแปลงข้อความเป็นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย
  • GPT-4: ยกระดับความคิดสร้างสรรค์และการเขียนโค้ดของคุณด้วยแชทบอทล่าสุดจาก OpenAI – เครื่องมือ AI ชั้นยอด เพลิดเพลินกับความอิสระของขีดจำกัดจำนวนคำที่กว้างขวางในเวอร์ชันฟรี
  • DALL·E 3: เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นภาพที่ตรงใจด้วยส่วนขยายจาก OpenAI นี้ ไม่ต้องกังวลว่าคำหรือคำอธิบายของคุณจะถูกมองข้าม–เหนือกว่าระบบสร้างภาพจากข้อความทั่วไป

ข้อจำกัดของ OpenAI

  • ความรู้ถูกตัดขาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2022
  • หน้าต่างบริบทจำกัด
  • ไม่สามารถปรับใช้ความรู้ใหม่ได้ทันเวลา
  • มีแนวโน้มที่จะใช้คำหรือวลีเติมบ่อยครั้ง

ราคาของ OpenAI

  • GPT-4 Turbo: $0. 01 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 03 / 750 คำ (เอาต์พุต)
  • GPT-4: $0. 03 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 06 / 750 คำ (เอาต์พุต)
  • GPT-3. 5 Turbo: $0. 0010 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 0020 / 750 คำ (เอาต์พุต)
  • Assistants API: $0. 03 ต่อเซสชัน (ฟรีจนถึง 1/12/2024)
  • การฝังโมเดล: $0. 0001 / 750 คำ
  • สร้างตามสั่ง: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ OpenAI

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!

3. TextCortex

TextCortex AI
ผ่านทางTextCortex

ปรับแต่ง TextCortex ให้เหมาะกับสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างเต็มที่ TextCortex สร้าง AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล 100% ตามความรู้และข้อมูลที่คุณป้อน ช่วยประหยัดเวลาด้วยการจัดการงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว

สร้างไอเดียสร้างสรรค์หลายอย่างและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณเมื่อประสบปัญหาการเขียนไม่ออก เพลิดเพลินกับคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนคำในประโยค การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสะกดคำในกว่า 25 ภาษาที่รองรับ

คุณสมบัติเด่นของ TextCortex

  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่งผู้ช่วย AI ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณโดยใช้เครื่องมือแชทบอทและเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ TextCortex ที่ยืดหยุ่นได้ Zeno เรียนรู้จากข้อมูลที่คุณป้อนและสไตล์ของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณโต้ตอบกับมัน
  • ความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ใช้: ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือสร้างข้อความแบบไดนามิกของ TextCortex ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ ช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความชอบในการเขียนของคุณไว้
  • ความสามารถในการผสานรวม: ใช้ TextCortex บนทุกอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ด้วยตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 30,000 รายการ สำหรับอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ TextCortex

  • ไม่สามารถจัดการกับปริมาณข้อความที่มากได้
  • ผลิตเนื้อหาซ้ำซากในบางครั้ง
  • ต้องลองหลายครั้งก่อนจึงจะปรับให้เข้ากับสไตล์การสร้างของคุณ
  • ไม่สามารถสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการรีวิวสินค้าได้

ราคา TextCortex

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $83.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไลท์: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 125,000 คำ)

คะแนนและรีวิว TextCortex

  • G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. บาร์ด

ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ Bard
ผ่านทางBard

Google's Bard เป็นบริการ AI สนทนาเชิงทดลองที่ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการประมวลผลหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่ามันเข้าใจและสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ Bard ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ปรับปรุงการเข้าถึง เพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

มันผสานการปรับแต่งอย่างละเอียดอ่อนเพื่อให้สอดคล้องกับความชอบของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นภาษาคำสั่งพิเศษ ทำให้ Bard ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้

คุณสมบัติเด่นของ Bard

  • หลายรูปแบบ: สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณโต้ตอบกับ Bard หรือไม่? สำรวจคุณสมบัติหลายรูปแบบที่หลากหลายของมัน ซึ่งช่วยให้คุณเลือกจากข้อความ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อประสบการณ์การสื่อสารที่หลากหลายยิ่งขึ้น
  • การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว: ปรับแต่ง Bard ให้เข้ากับสไตล์ของคุณ – ยิ่งคุณมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น การเรียนรู้แบบเรียลไทม์หมายความว่ามันจะปรับให้เข้ากับตัวเลือกและสไตล์ของคุณ มอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตรงใจ
  • การเข้าถึง: ละเว้นการเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำสั่งและรับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้

ข้อจำกัดของบาร์ด

  • ขาดความเข้าใจในบริบท
  • มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภาพหลอนหรือไม่ตอบสนอง
  • บางครั้งให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • เนื้อหาอาจขาดความคิดสร้างสรรค์ ซ้ำซาก และมีอคติ

ราคาของ Bard

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของบาร์ด

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

5. แลนด์บอท

สร้างแชทบอทสำหรับการสนทนา, หน้าแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์สำหรับการสนทนา, แบบสำรวจเชิงโต้ตอบ, บอทสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมายด้วย Landbot
ผ่านทางLandbot

LandBot's AI chatbot โดดเด่นในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย สร้างแชทบอทที่กำหนดเองเพื่อการแปลงและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

LandBot มอบการสื่อสารที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลในทุกการสนทนากับลูกค้าผ่านฟีเจอร์ตรรกะเงื่อนไข ตัวสร้างเป็นแบบภาพและไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้ทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดสามารถสร้างแชทบอทที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ LandBot

  • ระบบบริการลูกค้า: ยกระดับการบริการลูกค้าของคุณด้วยบอท AI ที่ปรับแต่งได้โดดเด่นของ LandBot ซึ่งออกแบบมาเพื่ออัตโนมัติกระบวนการสร้างและแปลงลูกค้าเป้าหมาย
  • ฟังก์ชันตรรกะเงื่อนไข: ปรับแต่งทุกการสนทนาที่แชทบอท AI ของคุณมีกับลูกค้าและผู้ใช้บริการให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยฟังก์ชันตรรกะเงื่อนไข ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของตนเอง
  • เครื่องมือสร้างแชทบอทแบบวิชวล: สร้างแชทบอทของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย Landbot เพียงไม่กี่คลิก—ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด ปรับแต่งบทสนทนาให้ตรงกับโทนที่คุณต้องการและปรับแต่งอินเทอร์เฟซแชทให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ LandBot

  • คำสำคัญ คุณสมบัติการกระโดดต้องการการปรับปรุง
  • จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ไอคอนที่กำหนดเองสำหรับปุ่มคำตอบ
  • ต้องการการผสานรวมที่ดีขึ้นและฟังก์ชันป๊อปอัพ

ราคาของ LandBot

  • แซนด์บ็อกซ์: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: €40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: €100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: €400/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อมราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LandBot

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

6. แจสเปอร์

การสร้างโพสต์บล็อกใหม่ใน Jasper
ผ่านทางJasper

แชทบอทของ Jasper เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ช่วยทีมการตลาดของคุณในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดทั้งวงจรการขาย

จัดตั้งศูนย์กลางความรู้สำหรับทีมของคุณ ใส่ความเป็นตัวตนของแบรนด์ลงไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาความสอดคล้องของข้อความในทุกแพลตฟอร์ม สร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยโมเดลการเปิดตัวแคมเปญที่ครอบคลุม

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • Copilot แบบครบวงจร: เสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยผู้ช่วยที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดทั้งวงจรการขาย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงความรู้ของบริษัท ลดความเข้าใจผิด เร่งการดำเนินการตามแนวคิด และให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์
  • การผสานเสียงแบรนด์: สแกนเสียงแบรนด์ของคุณด้วย Jasper เพื่อผสานสไตล์นั้นเข้ากับการสื่อสารทั้งหมดในอนาคตของคุณ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจโดยอัตโนมัติ
  • การสร้างแคมเปญ: เปลี่ยนบรีฟสั้น ๆ ให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางด้วยการใช้ความช่วยเหลือจาก AI ที่ตรงกับแบรนด์ของ Jasper เปลี่ยนบรีฟสั้น ๆ ให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางที่สมบูรณ์แบบ และสนับสนุนด้วยภาพที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ Jasper

  • จำเป็นต้องมีตัวเลือกในการเพิ่มชื่อเรื่องและแท็กเมตาเมื่อสร้างหน้าติดต่อเราและหน้าเกี่ยวกับเรา
  • ระยะเวลาทดลองใช้งานสั้นมาก 7 วัน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องการการปรับปรุง
  • ผู้ใช้หลายคนเห็นว่ามันมีราคาสูงเกินไปเล็กน้อย

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1,230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1820+ รีวิว)

7. สำเนา

รีพลิกา
ผ่านทางReplika

Replika เป็นมากกว่าแค่ผู้ช่วยแชท AI—มันคือเพื่อนคู่คิดเสมือนจริงของคุณ ด้วยความสามารถในการพูดที่เหมือนมนุษย์และความสามารถในการปรับตัว Replika จะกลายเป็นเพื่อนแชทส่วนตัวที่เข้ากับโลกของคุณได้อย่างลงตัว

อะไรที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร? ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงในโหมดสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสัมผัสที่แท้จริงให้กับการสนทนาทุกครั้ง คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ซึ่งเหมาะกับบล็อกการสนทนาและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika

  • การโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์: เลือกจากอวตารของ Replika สำหรับการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์ Replika มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์กับผู้ชมของคุณ แม้ว่าตัวเลือกอื่น ๆ อาจเหมาะสมกว่าสำหรับงานทางเทคนิค
  • ความยืดหยุ่นเหนือระดับ: ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่เน้นมนุษย์ของ Replika เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ Replika จะบันทึก "ไดอารี่" สำหรับผู้ใช้ทุกคนและสร้าง "ความทรงจำ" ที่ถูกนำมาใช้ตลอดการโต้ตอบ
  • การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริง: สัมผัสชีวิตของผู้อื่นด้วยระบบการสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงของ Repllika เครื่องมือ AI นี้สร้างความทรงจำเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคล และพัฒนาขึ้นจากการโต้ตอบก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดของรีพลิกา

  • รูปแบบการกำหนดราคาค่อนข้างสูง
  • ผู้ใช้บางรายได้ระบุว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • ผู้ใช้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของมัน
  • มีโอกาสที่การสนทนาอาจถูกเข้าใจผิด

ราคาของ Replika

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนรายเดือน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้

เรทติ้งและรีวิวของ Replika

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

8. GetGenie

GetGenie
ผ่านทางGetGenie

GetGenie ครอบคลุมทุกด้านเพื่อความสำเร็จด้าน SEO บนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) ด้วยคุณสมบัติคำหลัก NLP ที่ฝังอยู่และข้อมูลการวิเคราะห์ SERP ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหา SEO ที่ติดอันดับสูงบนเครื่องมือค้นหาได้

GetGenie's AI ช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและค้นหาคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพได้. นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งหลายแห่งเพื่อเติมเต็มช่องว่างในเนื้อหาของคุณได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetGenie

  • การสร้างคำหลักที่มีประสิทธิภาพ: เติมเต็มเนื้อหาของคุณด้วยคำหลักที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องมากที่สุด ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกของ GetGenie ที่ประมวลผลข้อมูลแนวโน้ม ปริมาณการค้นหาคำหลัก ความสามารถในการแข่งขัน และ CPC เพื่อให้คุณได้รับคำหลักที่ Google ชื่นชอบ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล SERP: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล SERP ของ GetGenie เพื่อแยกแยะเว็บไซต์ที่ติดอันดับสูงสุดและคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้ เพิ่มโอกาสในการคว้าตำแหน่งที่โดดเด่นบนหน้าแรกของ Google
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยพลัง AI: เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่คุณสร้างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวภายใน 60 วินาที เขียนเนื้อหาจำนวนมากและสร้างบทความและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SEO เพื่อเพิ่มอันดับและความน่าเชื่อถือของคุณ

ข้อจำกัดของ GetGenie

  • จำนวนคำที่ถูกจำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาในการเข้าถึงแท็บคะแนนเนื้อหาขณะเขียน
  • เทมเพลต AI ไม่ได้คำนึงถึงประเภทของเนื้อหาที่ป้อนเข้าไป
  • ระบบปัญญาประดิษฐ์ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ

ราคาของ GetGenie

  • ฟรีตลอดไป
  • ผู้เขียน: $11. 4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • เอเจนซี่ไม่จำกัด: $49. 5/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GetGenie

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. LaMDa

Google Lamda
ผ่านทางGoogle LaMDa

แม้ว่าจะไม่ใช่แพลตฟอร์ม AI แบบดั้งเดิมที่มีให้ใช้งานในปัจจุบัน LaMDA ซึ่งย่อมาจาก Language Model for Dialogue Applications คือโมเดลภาษา AI เชิงทดลองของ Google ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Transformer โดย LaMDA เคยเปิดให้สาธารณชนได้ทดลองใช้งานชั่วคราวผ่านระบบเชิญเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนและสนทนากับโมเดล AI ที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมา

แม้ว่าคุณจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ แต่ LaMDA ก็ได้รับตำแหน่งในรายชื่อของเราเนื่องจากศักยภาพอันมหาศาลของมัน อนาคตของปัญญาประดิษฐ์นั้นสดใส และคุณไม่ควรพลาดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในเส้นทางของมันตลอดกาลเวลา

คุณสมบัติเด่นของ LaMDA

  • ลักษณะเปิดกว้าง: สนทนากับ LaMDA อย่างน่าสนใจโดยเริ่มต้นและจบลงที่จุดต่างๆ การสนทนาจะรู้สึกลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ
  • วิธีการสนทนา: พูดคุยกับ LaMDA เหมือนกับที่คุณพูดคุยกับคนทั่วไป เนื่องจากวิธีการสนทนาแบบโต้ตอบของมัน มันจะถามคำถามคุณอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตอบคำถามของคุณ สร้างการสนทนาที่น่าสนใจและต่อเนื่อง
  • การสนับสนุน Bard: Bard ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ LaMDA หากมีการเปิดเผยเป็นโอเพนซอร์ส คุณสามารถนำไปใช้สร้าง UI ที่มีความซับซ้อนในลักษณะเดียวกันได้

ข้อจำกัดของ LaMDA

  • นี่คือแบบจำลอง AI ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน

ราคา LaMDA

ไม่สามารถซื้อได้

คะแนนและรีวิว LaMDA

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

10. คุณ. com

คุณ
ผ่านทางคุณ

You เป็นเครื่องมือค้นหาที่ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับความสามารถในการเป็นผู้ช่วยของคุณ มันรวมความสามารถของเครื่องมือค้นหาเข้ากับฟีเจอร์แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ประสบการณ์ของคุณราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์

ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่ล้ำสมัย มันกลายเป็นฐานความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอ เป็นแหล่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการสร้างโค้ด การแปลภาษา และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ฟีเจอร์การค้นหาทางสังคมของมันยังค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม

คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การผสานรวมกับเครื่องมือค้นหา: ยกระดับการค้นหาของคุณไปอีกขั้นด้วย You.com—ผู้ช่วยค้นหาบนเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจคุณอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ทำงานเหมือนแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป แต่ยังสามารถเสนอคำแนะนำที่เหมือนมนุษย์ ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
  • การค้นหาทางสังคม: ใช้คุณสมบัติการค้นหาทางสังคมที่น่าทึ่งเพื่อรวบรวมโพสต์และข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางสังคมของคุณ ร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และค้นหาโอกาสมากมายอื่น ๆ
  • การผสาน YouCode: สร้างโค้ดได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยคำแนะนำภาษาที่เข้าใจง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์อย่าง YouWrite และ YouImagine มีประโยชน์ ความสามารถในการเขียนโค้ดของ YouCode นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษและแตกต่างไปอีกระดับหนึ่ง

ข้อจำกัดของ You.com

  • บางครั้งอาจทำผิดพลาดในการเขียนโค้ด
  • UI ค่อนข้างรก
  • บางครั้งอาจตัดคำพูดกลางประโยค
  • อาจประสบกับความล่าช้าเมื่อพยายามโหลดข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน

คุณ. com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • YouPro: $9. 99/ เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คุณ. คะแนนและรีวิวของ com

  • G2: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

คุณควรเลือกใช้ ChatSonic ตัวไหนดี?

แม้ว่าคุณจะชอบเขียนเนื้อหาเองทั้งหมดโดยไม่ใช้ความช่วยเหลือจาก AI สำหรับงานทั่วไป เช่น การสรุป การแก้ไข หรือการตรวจทานเนื้อหา นั่นหมายความว่าคุณกำลังพลาดความสะดวกสบายและประสิทธิภาพไปมาก และใครจะอยากปฏิเสธสิ่งนั้นล่ะ?

รายการที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนี้ของทางเลือก ChatSonic ที่ดีที่สุด นำเสนอเครื่องมือ AIที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุด เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดและเปิดโลกใหม่

เครื่องมือการเขียนขั้นสูงของ ClickUp ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของ SEO หรือสร้างโค้ดสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังสรุปข้อความยาว ๆ และช่วยคิดไอเดียบล็อกใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ใช้เป็นเครื่องมือแปลภาษาเพื่อสลับระหว่างภาษาต่างๆ เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี AI ของ ClickUpด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัย เช่น การตรวจแก้ไขข้อความ การแนะนำเนื้อหาอัจฉริยะ การจัดรูปแบบ และการตั้งชื่อฟีเจอร์ = ทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเขียนของคุณเป็น!