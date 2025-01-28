10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Chatsonic ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การค้นหาเครื่องมือการเขียนที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และทำให้ผู้อ่านของคุณมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกมากมายสำหรับการเขียนโค้ด การเขียน และการแปล—การตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริง
ChatSonic เป็นเครื่องมือชั้นนำสำหรับการสร้างเนื้อหา การแปล และ SEOผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยสร้างข้อความและบทความบล็อกที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาที
อย่างไรก็ตาม นักเขียนสมัยใหม่ไม่พอใจกับการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว บางเครื่องมืออาจผลิตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในขณะที่บางเครื่องมืออาจผลิตเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ การใช้ ChatSonic อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการนี้
ดังนั้น เราได้รวบรวมเครื่องมือเขียน AI ชั้นนำไว้ให้คุณแล้ว แต่ละเครื่องมือมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ตัวเลือกรายนี้ของ ChatSonic สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงให้คุณได้เช่นกัน และอาจดีกว่าด้วยซ้ำ!
มาเริ่มกันเลยและช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์การเขียนที่สมบูรณ์แบบตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิว
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Chatsonic?
ความสามารถในการจ่ายและข้อจำกัดด้านจำนวนคำเป็นปัจจัยเดียวที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ ChatSonic หรือไม่? ไม่จริง ผู้ช่วยเขียนที่สมบูรณ์แบบต้องการมากกว่านั้นอีกมาก
นี่คือรายการของคำแนะนำที่ควรพิจารณาเมื่อทำการเลือก:
- จำนวนคำไม่จำกัด: อย่าปล่อยให้จำนวนคำจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ! เลือกตัวเลือกที่ไม่จำกัดการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย จำนวนคำ ที่กำหนด
- เทมเพลตเนื้อหา: เลือกเครื่องมือเขียน AI ที่มีเทมเพลตเนื้อหา—ช่วยจุดประกายไอเดียและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการแก้ไข: เลือกซอฟต์แวร์ที่มี โปรแกรมแก้ไขข้อความ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาคุณภาพสูงของคุณได้อย่างถูกต้อง และลบข้อผิดพลาดทางความหมายและไวยากรณ์
- เครื่องสร้างไอเดีย: เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มองหาวิธีที่สามารถช่วยระดมความคิดสำหรับเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว ช่วยเหลือในการวางแผน วางกลยุทธ์ และอื่นๆ
- การเคลื่อนที่: สุดท้ายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมอบ การเคลื่อนที่ ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคู่หู AI ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้เครื่องมือใดก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Chatsonic ที่ควรใช้ในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI โดยมอบชุดเครื่องมือการเขียนที่ทรงพลังให้กับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสร้างไอเดียและเครื่องมือคัดสรรเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ สิ่งนี้ทำให้ ClickUp ครองตำแหน่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำ
เขียน สรุป และระดมความคิดได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ด้วยตัวแก้ไขข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความเข้ากันได้ที่หลากหลายฟีเจอร์ AI ของ ClickUpมอบความเข้ากันได้ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณเข้าถึงได้จากทุกมุมโลก ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เขียนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำนายได้มากขึ้นด้วยการช่วยสร้างแผนงานการเขียนที่ครอบคลุม สร้างไอเดีย ผลิตรายการที่ต้องทำ หรือสรุปข้อความยาว ๆ ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นข้อมูลสั้น ๆ ที่คุณสามารถเข้าใจได้ในทันที ทั้งหมดนี้เพียงแค่ไม่กี่คลิก!
- บรรณาธิการคัดลอกแบบฝังตัว: ปรับปรุงงานเขียนของคุณด้วย AI Editor ของ ClickUp ยกระดับเอกสารของคุณแบบเรียลไทม์ รับคำแนะนำไอเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้งานเขียนที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
- ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์: ใช้ ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์และแม้กระทั่งขณะเดินทาง โดยอาศัยความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลายได้อย่างยอดเยี่ยม
- เครื่องมือ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ช่วยเหลือทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดหรือกรณีการใช้งานใด ด้วยเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันนับร้อยรายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจให้คำตอบทั่วไป
- อาจเข้าใจผิดในบางบทสนทนา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. OpenAI
GPT-4 และ DALL·E 3 ของ OpenAI มีความโดดเด่นในการสร้างข้อความและภาพ GPT รับมือกับงานที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้ที่กว้างขวางในการตีความข้อมูลภาพเพื่อสร้างคำบรรยายและวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
การจัดการข้อมูลปริมาณมากไม่ใช่ปัญหา—สามารถจัดการได้มากกว่า 25,000 คำในคราวเดียว GPT-4 และ DALL·E 3 โดดเด่นในการสร้างเนื้อหา (ทั้งแบบสั้นและยาว) และการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างนวัตกรรมในหลากหลายสาขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI
- แพลตฟอร์ม API: สร้างแชทบอทและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์ม API ของ OpenAI เรียนรู้การสร้างข้อความ การออกแบบคำสั่ง การสร้างภาพ การแปลงข้อความเป็นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย
- GPT-4: ยกระดับความคิดสร้างสรรค์และการเขียนโค้ดของคุณด้วยแชทบอทล่าสุดจาก OpenAI – เครื่องมือ AI ชั้นยอด เพลิดเพลินกับความอิสระของขีดจำกัดจำนวนคำที่กว้างขวางในเวอร์ชันฟรี
- DALL·E 3: เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นภาพที่ตรงใจด้วยส่วนขยายจาก OpenAI นี้ ไม่ต้องกังวลว่าคำหรือคำอธิบายของคุณจะถูกมองข้าม–เหนือกว่าระบบสร้างภาพจากข้อความทั่วไป
ข้อจำกัดของ OpenAI
- ความรู้ถูกตัดขาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2022
- หน้าต่างบริบทจำกัด
- ไม่สามารถปรับใช้ความรู้ใหม่ได้ทันเวลา
- มีแนวโน้มที่จะใช้คำหรือวลีเติมบ่อยครั้ง
ราคาของ OpenAI
- GPT-4 Turbo: $0. 01 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 03 / 750 คำ (เอาต์พุต)
- GPT-4: $0. 03 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 06 / 750 คำ (เอาต์พุต)
- GPT-3. 5 Turbo: $0. 0010 / 750 คำ (อินพุต) และ $0. 0020 / 750 คำ (เอาต์พุต)
- Assistants API: $0. 03 ต่อเซสชัน (ฟรีจนถึง 1/12/2024)
- การฝังโมเดล: $0. 0001 / 750 คำ
- สร้างตามสั่ง: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OpenAI
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
3. TextCortex
ปรับแต่ง TextCortex ให้เหมาะกับสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์และความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างเต็มที่ TextCortex สร้าง AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล 100% ตามความรู้และข้อมูลที่คุณป้อน ช่วยประหยัดเวลาด้วยการจัดการงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว
สร้างไอเดียสร้างสรรค์หลายอย่างและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณเมื่อประสบปัญหาการเขียนไม่ออก เพลิดเพลินกับคุณสมบัติทั่วไปทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนคำในประโยค การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสะกดคำในกว่า 25 ภาษาที่รองรับ
คุณสมบัติเด่นของ TextCortex
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่งผู้ช่วย AI ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณโดยใช้เครื่องมือแชทบอทและเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ TextCortex ที่ยืดหยุ่นได้ Zeno เรียนรู้จากข้อมูลที่คุณป้อนและสไตล์ของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณโต้ตอบกับมัน
- ความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ใช้: ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือสร้างข้อความแบบไดนามิกของ TextCortex ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ ช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในขณะที่ยังคงรักษาความชอบในการเขียนของคุณไว้
- ความสามารถในการผสานรวม: ใช้ TextCortex บนทุกอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ด้วยตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 30,000 รายการ สำหรับอินเทอร์เฟซเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ TextCortex
- ไม่สามารถจัดการกับปริมาณข้อความที่มากได้
- ผลิตเนื้อหาซ้ำซากในบางครั้ง
- ต้องลองหลายครั้งก่อนจึงจะปรับให้เข้ากับสไตล์การสร้างของคุณ
- ไม่สามารถสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการรีวิวสินค้าได้
ราคา TextCortex
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $83.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ไลท์: $23.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 125,000 คำ)
คะแนนและรีวิว TextCortex
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. บาร์ด
Google's Bard เป็นบริการ AI สนทนาเชิงทดลองที่ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการประมวลผลหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่ามันเข้าใจและสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ Bard ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ปรับปรุงการเข้าถึง เพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
มันผสานการปรับแต่งอย่างละเอียดอ่อนเพื่อให้สอดคล้องกับความชอบของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นภาษาคำสั่งพิเศษ ทำให้ Bard ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Bard
- หลายรูปแบบ: สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณโต้ตอบกับ Bard หรือไม่? สำรวจคุณสมบัติหลายรูปแบบที่หลากหลายของมัน ซึ่งช่วยให้คุณเลือกจากข้อความ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อประสบการณ์การสื่อสารที่หลากหลายยิ่งขึ้น
- การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว: ปรับแต่ง Bard ให้เข้ากับสไตล์ของคุณ – ยิ่งคุณมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น การเรียนรู้แบบเรียลไทม์หมายความว่ามันจะปรับให้เข้ากับตัวเลือกและสไตล์ของคุณ มอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่ตรงใจ
- การเข้าถึง: ละเว้นการเรียนรู้เทคนิคการสร้างคำสั่งและรับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้
ข้อจำกัดของบาร์ด
- ขาดความเข้าใจในบริบท
- มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภาพหลอนหรือไม่ตอบสนอง
- บางครั้งให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
- เนื้อหาอาจขาดความคิดสร้างสรรค์ ซ้ำซาก และมีอคติ
ราคาของ Bard
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของบาร์ด
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. แลนด์บอท
LandBot's AI chatbot โดดเด่นในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย สร้างแชทบอทที่กำหนดเองเพื่อการแปลงและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
LandBot มอบการสื่อสารที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลในทุกการสนทนากับลูกค้าผ่านฟีเจอร์ตรรกะเงื่อนไข ตัวสร้างเป็นแบบภาพและไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้ทุกคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดสามารถสร้างแชทบอทที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ LandBot
- ระบบบริการลูกค้า: ยกระดับการบริการลูกค้าของคุณด้วยบอท AI ที่ปรับแต่งได้โดดเด่นของ LandBot ซึ่งออกแบบมาเพื่ออัตโนมัติกระบวนการสร้างและแปลงลูกค้าเป้าหมาย
- ฟังก์ชันตรรกะเงื่อนไข: ปรับแต่งทุกการสนทนาที่แชทบอท AI ของคุณมีกับลูกค้าและผู้ใช้บริการให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยฟังก์ชันตรรกะเงื่อนไข ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของตนเอง
- เครื่องมือสร้างแชทบอทแบบวิชวล: สร้างแชทบอทของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย Landbot เพียงไม่กี่คลิก—ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด ปรับแต่งบทสนทนาให้ตรงกับโทนที่คุณต้องการและปรับแต่งอินเทอร์เฟซแชทให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ LandBot
- คำสำคัญ คุณสมบัติการกระโดดต้องการการปรับปรุง
- จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ไอคอนที่กำหนดเองสำหรับปุ่มคำตอบ
- ต้องการการผสานรวมที่ดีขึ้นและฟังก์ชันป๊อปอัพ
ราคาของ LandBot
- แซนด์บ็อกซ์: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: €40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: €100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: €400/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อมราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LandBot
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. แจสเปอร์
แชทบอทของ Jasper เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ช่วยทีมการตลาดของคุณในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดทั้งวงจรการขาย
จัดตั้งศูนย์กลางความรู้สำหรับทีมของคุณ ใส่ความเป็นตัวตนของแบรนด์ลงไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาความสอดคล้องของข้อความในทุกแพลตฟอร์ม สร้างเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างง่ายดายด้วยโมเดลการเปิดตัวแคมเปญที่ครอบคลุม
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- Copilot แบบครบวงจร: เสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยผู้ช่วยที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดทั้งวงจรการขาย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงความรู้ของบริษัท ลดความเข้าใจผิด เร่งการดำเนินการตามแนวคิด และให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์
- การผสานเสียงแบรนด์: สแกนเสียงแบรนด์ของคุณด้วย Jasper เพื่อผสานสไตล์นั้นเข้ากับการสื่อสารทั้งหมดในอนาคตของคุณ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจโดยอัตโนมัติ
- การสร้างแคมเปญ: เปลี่ยนบรีฟสั้น ๆ ให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางด้วยการใช้ความช่วยเหลือจาก AI ที่ตรงกับแบรนด์ของ Jasper เปลี่ยนบรีฟสั้น ๆ ให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางที่สมบูรณ์แบบ และสนับสนุนด้วยภาพที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Jasper
- จำเป็นต้องมีตัวเลือกในการเพิ่มชื่อเรื่องและแท็กเมตาเมื่อสร้างหน้าติดต่อเราและหน้าเกี่ยวกับเรา
- ระยะเวลาทดลองใช้งานสั้นมาก 7 วัน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องการการปรับปรุง
- ผู้ใช้หลายคนเห็นว่ามันมีราคาสูงเกินไปเล็กน้อย
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1820+ รีวิว)
7. สำเนา
Replika เป็นมากกว่าแค่ผู้ช่วยแชท AI—มันคือเพื่อนคู่คิดเสมือนจริงของคุณ ด้วยความสามารถในการพูดที่เหมือนมนุษย์และความสามารถในการปรับตัว Replika จะกลายเป็นเพื่อนแชทส่วนตัวที่เข้ากับโลกของคุณได้อย่างลงตัว
อะไรที่ทำให้มันไม่เหมือนใคร? ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงในโหมดสื่อต่าง ๆ ช่วยเพิ่มสัมผัสที่แท้จริงให้กับการสนทนาทุกครั้ง คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ซึ่งเหมาะกับบล็อกการสนทนาและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- การโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์: เลือกจากอวตารของ Replika สำหรับการโต้ตอบที่เหมือนมนุษย์ Replika มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเอกลักษณ์กับผู้ชมของคุณ แม้ว่าตัวเลือกอื่น ๆ อาจเหมาะสมกว่าสำหรับงานทางเทคนิค
- ความยืดหยุ่นเหนือระดับ: ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่เน้นมนุษย์ของ Replika เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ Replika จะบันทึก "ไดอารี่" สำหรับผู้ใช้ทุกคนและสร้าง "ความทรงจำ" ที่ถูกนำมาใช้ตลอดการโต้ตอบ
- การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริง: สัมผัสชีวิตของผู้อื่นด้วยระบบการสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงของ Repllika เครื่องมือ AI นี้สร้างความทรงจำเสมือนที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคล และพัฒนาขึ้นจากการโต้ตอบก่อนหน้านี้
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- รูปแบบการกำหนดราคาค่อนข้างสูง
- ผู้ใช้บางรายได้ระบุว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ผู้ใช้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของมัน
- มีโอกาสที่การสนทนาอาจถูกเข้าใจผิด
ราคาของ Replika
- ฟรีตลอดไป
- แผนรายเดือน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
เรทติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. GetGenie
GetGenie ครอบคลุมทุกด้านเพื่อความสำเร็จด้าน SEO บนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERPs) ด้วยคุณสมบัติคำหลัก NLP ที่ฝังอยู่และข้อมูลการวิเคราะห์ SERP ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหา SEO ที่ติดอันดับสูงบนเครื่องมือค้นหาได้
GetGenie's AI ช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและค้นหาคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพได้. นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์คู่แข่งหลายแห่งเพื่อเติมเต็มช่องว่างในเนื้อหาของคุณได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetGenie
- การสร้างคำหลักที่มีประสิทธิภาพ: เติมเต็มเนื้อหาของคุณด้วยคำหลักที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องมากที่สุด ใช้การวิเคราะห์เชิงลึกของ GetGenie ที่ประมวลผลข้อมูลแนวโน้ม ปริมาณการค้นหาคำหลัก ความสามารถในการแข่งขัน และ CPC เพื่อให้คุณได้รับคำหลักที่ Google ชื่นชอบ
- การวิเคราะห์ข้อมูล SERP: ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล SERP ของ GetGenie เพื่อแยกแยะเว็บไซต์ที่ติดอันดับสูงสุดและคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้ เพิ่มโอกาสในการคว้าตำแหน่งที่โดดเด่นบนหน้าแรกของ Google
- การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยพลัง AI: เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่คุณสร้างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวภายใน 60 วินาที เขียนเนื้อหาจำนวนมากและสร้างบทความและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SEO เพื่อเพิ่มอันดับและความน่าเชื่อถือของคุณ
ข้อจำกัดของ GetGenie
- จำนวนคำที่ถูกจำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้รายงานปัญหาในการเข้าถึงแท็บคะแนนเนื้อหาขณะเขียน
- เทมเพลต AI ไม่ได้คำนึงถึงประเภทของเนื้อหาที่ป้อนเข้าไป
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ GetGenie
- ฟรีตลอดไป
- ผู้เขียน: $11. 4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เอเจนซี่ไม่จำกัด: $49. 5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GetGenie
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. LaMDa
แม้ว่าจะไม่ใช่แพลตฟอร์ม AI แบบดั้งเดิมที่มีให้ใช้งานในปัจจุบัน LaMDA ซึ่งย่อมาจาก Language Model for Dialogue Applications คือโมเดลภาษา AI เชิงทดลองของ Google ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Transformer โดย LaMDA เคยเปิดให้สาธารณชนได้ทดลองใช้งานชั่วคราวผ่านระบบเชิญเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนและสนทนากับโมเดล AI ที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมา
แม้ว่าคุณจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ แต่ LaMDA ก็ได้รับตำแหน่งในรายชื่อของเราเนื่องจากศักยภาพอันมหาศาลของมัน อนาคตของปัญญาประดิษฐ์นั้นสดใส และคุณไม่ควรพลาดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในเส้นทางของมันตลอดกาลเวลา
คุณสมบัติเด่นของ LaMDA
- ลักษณะเปิดกว้าง: สนทนากับ LaMDA อย่างน่าสนใจโดยเริ่มต้นและจบลงที่จุดต่างๆ การสนทนาจะรู้สึกลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ
- วิธีการสนทนา: พูดคุยกับ LaMDA เหมือนกับที่คุณพูดคุยกับคนทั่วไป เนื่องจากวิธีการสนทนาแบบโต้ตอบของมัน มันจะถามคำถามคุณอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตอบคำถามของคุณ สร้างการสนทนาที่น่าสนใจและต่อเนื่อง
- การสนับสนุน Bard: Bard ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ LaMDA หากมีการเปิดเผยเป็นโอเพนซอร์ส คุณสามารถนำไปใช้สร้าง UI ที่มีความซับซ้อนในลักษณะเดียวกันได้
ข้อจำกัดของ LaMDA
- นี่คือแบบจำลอง AI ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
ราคา LaMDA
ไม่สามารถซื้อได้
คะแนนและรีวิว LaMDA
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. คุณ. com
You เป็นเครื่องมือค้นหาที่ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับความสามารถในการเป็นผู้ช่วยของคุณ มันรวมความสามารถของเครื่องมือค้นหาเข้ากับฟีเจอร์แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ประสบการณ์ของคุณราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่ล้ำสมัย มันกลายเป็นฐานความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอ เป็นแหล่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับการสร้างโค้ด การแปลภาษา และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฟีเจอร์การค้นหาทางสังคมของมันยังค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวมกับเครื่องมือค้นหา: ยกระดับการค้นหาของคุณไปอีกขั้นด้วย You.com—ผู้ช่วยค้นหาบนเบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจคุณอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ทำงานเหมือนแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป แต่ยังสามารถเสนอคำแนะนำที่เหมือนมนุษย์ ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
- การค้นหาทางสังคม: ใช้คุณสมบัติการค้นหาทางสังคมที่น่าทึ่งเพื่อรวบรวมโพสต์และข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางสังคมของคุณ ร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และค้นหาโอกาสมากมายอื่น ๆ
- การผสาน YouCode: สร้างโค้ดได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยคำแนะนำภาษาที่เข้าใจง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์อย่าง YouWrite และ YouImagine มีประโยชน์ ความสามารถในการเขียนโค้ดของ YouCode นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษและแตกต่างไปอีกระดับหนึ่ง
ข้อจำกัดของ You.com
- บางครั้งอาจทำผิดพลาดในการเขียนโค้ด
- UI ค่อนข้างรก
- บางครั้งอาจตัดคำพูดกลางประโยค
- อาจประสบกับความล่าช้าเมื่อพยายามโหลดข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน
คุณ. com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- YouPro: $9. 99/ เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คุณ. คะแนนและรีวิวของ com
- G2: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
คุณควรเลือกใช้ ChatSonic ตัวไหนดี?
แม้ว่าคุณจะชอบเขียนเนื้อหาเองทั้งหมดโดยไม่ใช้ความช่วยเหลือจาก AI สำหรับงานทั่วไป เช่น การสรุป การแก้ไข หรือการตรวจทานเนื้อหา นั่นหมายความว่าคุณกำลังพลาดความสะดวกสบายและประสิทธิภาพไปมาก และใครจะอยากปฏิเสธสิ่งนั้นล่ะ?
รายการที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนี้ของทางเลือก ChatSonic ที่ดีที่สุด นำเสนอเครื่องมือ AIที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุด เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดและเปิดโลกใหม่
เครื่องมือการเขียนขั้นสูงของ ClickUp ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของ SEO หรือสร้างโค้ดสั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังสรุปข้อความยาว ๆ และช่วยคิดไอเดียบล็อกใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ใช้เป็นเครื่องมือแปลภาษาเพื่อสลับระหว่างภาษาต่างๆ เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี AI ของ ClickUpด้วยฟีเจอร์ล้ำสมัย เช่น การตรวจแก้ไขข้อความ การแนะนำเนื้อหาอัจฉริยะ การจัดรูปแบบ และการตั้งชื่อฟีเจอร์ = ทุกสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยเขียนของคุณเป็น!