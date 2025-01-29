บล็อก ClickUp

9 ซอฟต์แวร์เครื่องมือบอร์ดอารมณ์ที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบแนวคิดการออกแบบอย่างสอดคล้อง

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
29 มกราคม 2568

ศิลปินในทุกสาขา—ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การวาดภาพ หรือการออกแบบ—มักประสบปัญหาในการถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบของตนให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราวกับว่านั่นยังไม่พอ สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อพวกเขาเจออุปสรรคในโปรเจกต์สร้างสรรค์และไม่รู้ว่าจะเลือกสไตล์ความงามแบบไหนดี! 😅

นี่คือจุดที่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์ เข้ามามีบทบาท! มันมอบผืนผ้าใบดิจิทัลที่สะอาดและปราศจากความรกรุงรัง เพื่อนำเสนอและจัดระเบียบแนวคิดที่นามธรรม พร้อมทั้งเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณ รู้สึกเหนื่อยกับเครื่องมือ AI ที่คาดเดาไม่ได้สำหรับการสร้างงานศิลปะ หรือเพียงแค่ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ เราพร้อมช่วยคุณ! ในคู่มือที่เข้าใจง่ายนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดของมู้ดบอร์ดคุณภาพ และนำเสนอ ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 9 ตัวสำหรับงานนี้

อ่านไปพร้อมกันเลย!

ซอฟต์แวร์มู้ดบอร์ดคืออะไร?

ยุคของการทำบอร์ดอารมณ์แบบ DIY ที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตัดนิตยสารและใช้กาวเลอะเทอะนั้นผ่านพ้นไปนานแล้ว! ✂️

บอร์ดอารมณ์ดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้เนื่องจากความสามารถในการ เพิ่มเอกลักษณ์ให้กับแนวคิดการออกแบบที่คลุมเครือ คล้ายกับการตัดแปะศิลปะ เครื่องมือเหล่านี้สามารถรวบรวมกราฟิก ข้อความ ตัวอย่างสี วัสดุ และองค์ประกอบที่หลากหลายได้อย่างชาญฉลาดเพื่อสรุปแก่นแท้ของการออกแบบขั้นสุดท้าย

รู้จักกันในชื่อบอร์ดแรงบันดาลใจดิจิทัล บอร์ดไอเดีย หรือบอร์ดธีม เครื่องมืออเนกประสงค์เหล่านี้ถูกใช้ในหลากหลายสาขาของงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์การออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การปรับแต่งเลย์เอาต์ของเว็บไซต์ ไปจนถึงการบ่มเพาะแนวคิดด้านสุนทรียภาพและสไตล์ เครื่องมือเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในทุกโครงการออกแบบ

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายขึ้น
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Whiteboards ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีภาพ

เครื่องมือบอร์ดอารมณ์มักสนับสนุนนักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบภายใน, นักอนิเมชั่น, นักวาดภาพประกอบ, ผู้สร้างภาพยนตร์, และนักออกแบบแฟชั่น. คุณสามารถหาได้ สองประเภทที่โดดเด่น ของแอปหรือซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์ดิจิตอล:

  1. บอร์ดอารมณ์แบบดิจิทัลแบบคอลลาจ: เป็นประเภทของบอร์ดอารมณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเป็นการรวบรวมภาพและข้อความที่เข้ากันไว้ด้วยกัน
  2. ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ: ยกระดับบรรยากาศของบอร์ดคอลลาจที่เรียบง่ายด้วยการผสานองค์ประกอบการออกแบบในสภาพแวดล้อม 3 มิติ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์มู้ดบอร์ด?

มีปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนในซอฟต์แวร์สำหรับสร้างมู้ดบอร์ด ลองดูคุณสมบัติมาตรฐานที่ควรคาดหวัง:

  1. การปรับแต่ง: อนุญาตให้ปรับแต่งชุดสี, พื้นหลัง, และแบบอักษรให้สอดคล้องกับแก่นของโครงการของคุณในขณะที่ยังคงความสวยงาม
  2. อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: ช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น รูปภาพ ข้อความ รูปร่าง และอื่นๆ รวมถึงปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งของรายการต่างๆ ได้ตามต้องการ
  3. หลากหลายรูปแบบแม่แบบ: การมีแม่แบบมู้ดบอร์ดให้เลือกใช้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม หากคุณกำลังจัดการกับการออกแบบหรือธีมระดับมืออาชีพ เช่น เฟอร์นิเจอร์หรือเลย์เอาต์เว็บไซต์
  4. ความเข้ากันได้กับมือถือ: ทำให้คุณสามารถทำงานบนมู้ดบอร์ดของคุณได้ทุกที่, ทุกเวลา
  5. ความสามารถในการผสานรวม: ด้วยการผสานรวม คุณสามารถเชื่อมต่อบอร์ดอารมณ์ของคุณกับแอปพลิเคชันออกแบบและภาพที่คุณชื่นชอบ และเข้าถึงภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
  6. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อำนวยความสะดวกในการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันเมื่อทำงานกับทีม

9 ซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์สวยสำหรับสร้างไอเดียธีมการออกแบบสุดเจ๋ง

มาเริ่มกันที่เรื่องสำคัญ—รายชื่อซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์ 9 อันดับยอดเยี่ยมของเรา จะช่วยให้คุณเลือกโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับโปรเจกต์ของคุณ!

ตั้งแต่แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงเครื่องมือออกแบบที่ซับซ้อนสำหรับมืออาชีพ มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคน ✏️

1.คลิกอัพ

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน
ใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่หลากหลายเพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์ที่ยอดเยี่ยม—มอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการทำงานร่วมกันครั้งต่อไปของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดค้นแนวคิดสำหรับโครงการต่อไปของคุณ หรือต้องการศูนย์กลางเพื่อจัดการกับความสวยงามของโครงการต่าง ๆ ClickUp ก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร! ที่แก่นแท้ของมัน คือ โซลูชันการจัดการโครงการ แต่คุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการร่วมมือทางภาพอย่างมากมาย ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบบอร์ดอารมณ์!

กระโดดเข้าสู่ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์ได้ทันทีบนอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลและใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง คุณจะได้รับ ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อวางแผนธีมการออกแบบอย่างละเอียด ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีในตัว เช่น ปากกาเน้นข้อความ ปากกา และโน้ตติด เพื่อเติมชีวิตให้กับแผนผังแนวคิดของคุณ

คุณสามารถทดลองใช้รูปแบบการจัดวางภาพปะติดได้หลากหลาย และเพิ่มรูปภาพ ภาพประกอบ และองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ เพื่อวางแผนบอร์ดของคุณ!

ความคิดสร้างสรรค์ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดที่ซับซ้อน เช่น ฟอนต์ ความคาดหวังของผู้ใช้ และความสวยงามโดยรวม เพื่อให้ถ่ายทอดบรรยากาศได้อย่างที่ต้องการ สำหรับวันที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่มาเยือนให้ใช้เทมเพลต ClickUp Mood Board เป็นตัวช่วย

เทมเพลตบอร์ดอารมณ์ ClickUp
รวบรวมแรงบันดาลใจและไอเดียไว้ในที่เดียวที่เต็มไปด้วยสีสัน

เทมเพลตนี้มอบผืนผ้าใบร่วมกันให้กับคุณและทีมของคุณเพื่อระดมความคิดแบบเรียลไทม์และทดลองใช้ไอคอน ภาพประกอบ โทนสี และรูปแบบตัวอักษรต่างๆ

ClickUpมีเทมเพลตอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกประเภทของธีมและสถานการณ์ ทีมออกแบบของคุณจะชื่นชอบเทมเพลต ClickUp Design Board ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต วิดีโอจะพบว่าเทมเพลต ClickUp Storyboardมีประโยชน์มาก!

นอกเหนือจากกระดานไวท์บอร์ดแล้ว ClickUp ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายเพื่อเร่งโครงการของคุณให้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองแชทของ ClickUp และฟีเจอร์การตรวจสอบเพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและแบ่งปันข้อเสนอแนะ

ClickUp 3.0 ชุดตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นบนภาพพร้อมอัปโหลดไฟล์
แชร์เอกสารกับสมาชิกในทีมในภารกิจและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินการออกแบบโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

เมื่อการออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพียงแท็กผู้ร่วมงานของคุณและเริ่มกระบวนการอนุมัติ

มุมมองมากกว่า 15แบบของ ClickUp สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน UI/UX และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในระยะเวลาที่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้มาใหม่
  • ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการทำงานอัตโนมัติอาจเป็นประโยชน์ (ปัจจุบันมีมากกว่า 100 รายการ)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. GoMoodboard

โกมูดบอร์ด
ผ่านทาง:GoMoodboard

GoMoodboard เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และมีชื่อเสียงที่มั่นคงในฐานะหนึ่งในแอปบอร์ดอารมณ์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการของเรา

เครื่องมืออเนกประสงค์นี้มอบเทมเพลตบอร์ดอารมณ์หลากหลายรูปแบบสำหรับการสร้างภาพคอลลาจที่สวยงามน่าทึ่ง คุณยังสามารถเลือกใช้ผืนผ้าใบเปล่าเพื่อออกแบบบอร์ดของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นได้อีกด้วย

ใช้คุณสมบัติการลากและวางเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ บนผืนผ้าใบได้อย่างง่ายดาย. GoMoodboard ให้คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นไว้ใต้ภาพแต่ละภาพได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน.

ส่วนที่ดีที่สุดคือมันฟรีอย่างสิ้นเชิง และคุณสามารถแชร์บอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์เพียงลิงก์เดียว เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เพียงบันทึกและเผยแพร่! 🎉

คุณสมบัติเด่นของ GoMoodboard

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์
  • ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อย้ายรูปภาพบนแอปกระดานอารมณ์
  • คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือ
  • การเผยแพร่อย่างรวดเร็ว
  • ตัวเลือกเทมเพลตบอร์ดอารมณ์หลายแบบให้เลือกใช้

ข้อจำกัดของ GoMoodboard

  • ไม่มีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์
  • ทีมที่กำลังมองหาตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายอาจพบว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์

ราคา GoMoodboard

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว GoMoodboard

  • ยังไม่มีรีวิว

3. Pinterest

Pinterest
ผ่าน:Pinterest

Pinterest เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนเฉพาะมาตั้งแต่เปิดตัวในปี 2010 และโดดเด่นเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่คนสร้างสรรค์ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความง่ายและความเรียบง่าย ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างมู้ดบอร์ดสำหรับโปรเจกต์ต่างๆ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขที่ซับซ้อน

นำเสนอสินทรัพย์หลากหลายประเภทครอบคลุมภาพยนตร์ โทรทัศน์ การถ่ายภาพ ไลฟ์สไตล์ สูตรอาหาร และการออกแบบภายใน Pinterest เป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจสำหรับบอร์ดอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกงานสร้างสรรค์!

แต่ละสินทรัพย์ที่เรียกว่า "พิน" จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลด แชร์ หรืออัปโหลดได้อย่างง่ายดาย การปักหมุดภาพเหล่านี้ลงในบอร์ดของคุณจะช่วยให้การคัดสรรไอเดียที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกจากคุณสมบัติเจ๋ง ๆ เหล่านี้แล้ว Pinterest ยังชนะใจเราด้วยการเป็นแอปฟรีอย่างแท้จริงและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน! 🥰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pinterest

  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการออกแบบบอร์ดอารมณ์
  • บันทึกความคืบหน้าของคุณ
  • สินทรัพย์สื่อที่ครอบคลุม
  • ตัวกรองการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับบอร์ดอารมณ์ของคุณเองหรือของผู้อื่น
  • เสนอส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อช่วยคุณบันทึกลิงก์ไปยังบอร์ดของคุณ

ข้อจำกัดของ Pinterest

  • โฆษณาอาจรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นครั้งคราว
  • อาจมีข้อบกพร่องบนอุปกรณ์บางรุ่น

การกำหนดราคาของ Pinterest

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวจาก Pinterest

  • G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (240+ รีวิว)

4. Canva

Canva
ผ่าน:Canva

Canva ได้รับการออกแบบมาแต่แรกเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์อเนกประสงค์ โดยมีเทมเพลตบอร์ดอารมณ์ให้เลือกมากมาย จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมทั้งสำหรับการออกแบบและทำสตอรี่บอร์ด

ในขณะที่คุณมีเทมเพลตพร้อมใช้งานเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถสร้างดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้อีกด้วย ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือลากและวางเพื่อผสานรวมองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์ที่สะท้อนแนวคิดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

กำลังสร้างสตอรี่บอร์ดอยู่หรือเปล่า? ซอฟต์แวร์อเนกประสงค์นี้ให้คุณเข้าถึงคลังฟอนต์ องค์ประกอบการออกแบบ และภาพสต็อกมากมาย เพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์ไอเดียอันทะเยอทะยานของคุณให้เป็นรูปเป็นร่างได้

Canva มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายต้อนรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้นทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ฟังก์ชันการลากและวาง
  • การแชร์และการส่งออกที่ง่ายดาย
  • โปรแกรมปรับปรุงภาพยกระดับภาพของคุณ
  • ให้บริการคอลเลกชันขนาดใหญ่ของฟอนต์, องค์ประกอบการออกแบบ, และรูปภาพ
  • มีตัวเลือกเทมเพลตบอร์ดอารมณ์มากมาย

ข้อจำกัดของ Canva

  • อาจไม่เหมาะสำหรับกราฟิกคุณภาพสูงเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดไฟล์
  • อาจใช้เวลาในการโหลดซ้ำบนเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ Canva

  • Canva ฟรี
  • Canva Pro: $119.99/ปี ต่อผู้ใช้ (การเรียกเก็บเงินรายปี)
  • Canva สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (11,500+ รีวิว)

5. InVision

ตัวอย่าง InVision
ผ่านทาง:InVisionApp

InVision มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ชั้นนำสำหรับนักออกแบบ แต่ยังมีฟีเจอร์บอร์ดอารมณ์ที่มีสไตล์และใช้งานง่ายอีกด้วย

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการดูน่าสนใจและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

มันค่อนข้างง่ายสำหรับนักออกแบบในการสร้างบอร์ดที่นี่ ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง และเทมเพลตมากมายให้เลือกใช้ สิ่งที่ทำให้ InVision โดดเด่นคือความหลากหลายของมัน—มันไม่ถูกจำกัดไว้เพียงแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ว่าคุณจะใช้บนอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ แอปบอร์ดอารมณ์นี้รองรับไฟล์หลากหลายประเภท เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ InVision

  • เครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีมสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวาง
  • รองรับกล่องข้อความ
  • นำเสนอเทมเพลตหลากหลายรูปแบบจากผู้สร้างเทมเพลตที่มีชื่อเสียง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และ Slack

ข้อจำกัดของ InVision

  • อาจโหลดช้าในบางครั้ง
  • ไม่มีให้บริการบน Android

ราคาของ InVision

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวของ InVision

  • Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)
  • iOS App Store: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)

6. StudioBinder

สตูดิโอบินเดอร์
ผ่านทาง:Studiobinder

StudioBinder ให้บริการเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้สร้างเนื้อหาภาพและวิดีโอ แพลตฟอร์มอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการถ่ายภาพ และ สตอรี่บอร์ด คุณสามารถปรับขนาดเฟรม รูปแบบ และการกำหนดภาพได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์นี้มีส่วนเฉพาะสำหรับองค์ประกอบต่างๆ เช่น สถานที่ ตัวละคร เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

StudioBinder ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นด้วยการอัปโหลดสคริปต์และจัดเรียงฉากหรือการตั้งค่าใหม่ได้อย่างง่ายดายผ่านการลากและวางที่รวดเร็ว หากคุณกำลังทำบอร์ดอารมณ์สำหรับตารางการผลิตที่ยาวนาน คุณสามารถเพิ่มช่วงพักและบันทึกสำคัญ รวมถึงกำหนดสถานที่ถ่ายทำได้

นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีการติดตามเวอร์ชันเพื่อให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ StudioBinder

  • อนุญาตให้พิมพ์และแชร์
  • การร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
  • เสนอการปรับแต่งรูปแบบที่ยืดหยุ่นตามขนาดของกรอบ
  • รายการภาพและสร้างสตอรี่บอร์ดที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

ข้อจำกัดของ StudioBinder

  • ไม่มีฟีเจอร์ยกเลิกอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้บางคน
  • หน้าตาการใช้งานอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกสับสนได้

ราคาของ StudioBinder

  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • อินดี้: 42 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $85/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

StudioBinder คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 7/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ตัวอย่างภาพรวมของกระดานไวท์บอร์ดแบบจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทาง:ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural ไม่ใช่แค่เครื่องมือบอร์ดอารมณ์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางภาพที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติของภาพและบันทึกของ Mural คุณสามารถพูดคุยและแบ่งปันแนวคิดการออกแบบของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดาย

ตั้งแต่การนำเสนอฟีเจอร์ลากและวาง ไปจนถึงการสร้างบอร์ดอารมณ์ที่ซับซ้อน Mural เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเทคนิคการระดมความคิดมาใช้และสร้างประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้กับทีมของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มการสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้อีกด้วย

Mural ไปไกลกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิม ให้คุณเพิ่มไอเดียและรายการที่ต้องทำผ่านโน้ตสติ๊กเกอร์และกล่องข้อความที่ปรับแต่งได้ เพิ่มความชัดเจนด้วยการเปลี่ยนสีและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ

Mural ไม่ได้หยุดอยู่แค่ภาพเท่านั้น แต่ยังผสานการทำงานกับ Noun Project, GIPHY และ Unsplash ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนออกมาเป็นภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • แม่แบบจำนวนมาก
  • การเข้าถึงข้ามอุปกรณ์

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ราคาอาจสูงกว่าปกติ
  • อาจไม่เหมาะกับนักออกแบบทุกคน

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,350+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (115+ รีวิว)

8. มู้ดเซอร์

มู้ดเซอร์
ผ่าน:Moodzer

Moodzer, เครื่องมือบอร์ดอารมณ์ที่ใช้งานง่ายและฟรี, ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย. คุณสมบัติที่หลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถใช้เป็น บอร์ดอารมณ์และเครื่องมือคอลลาจ พร้อมกันได้.

ความหลากหลายของ Moodzer ขยายไปถึงการผสานข้อความ ซึ่งคุณสามารถวางข้อความไว้ได้ทุกที่บนภาพ คุณสามารถปรับแต่งชุดสีและแบบอักษรได้ในขณะที่ยังสามารถกำหนดขนาดช่องว่างระหว่างภาพได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการสร้างบอร์ดอารมณ์ที่น่าประทับใจ

การใช้การปรับขนาด, ตัวกรอง, การปรับสี, และองค์ประกอบทับซ้อน, นักออกแบบสามารถสร้างความประทับใจทางสายตาที่ต้องการได้. Moodzer ช่วยให้คุณนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ.

คุณสมบัติเด่นของ Moodzer

  • การจัดระเบียบภาพในระบบตารางที่มีโครงสร้าง
  • ตัวกรองและการปรับสี
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ
  • การแก้ไขภาพในตัว

ข้อจำกัดของ Moodzer

  • การขาดแม่แบบอาจไม่น่าดึงดูด
  • โฆษณาในแผนฟรีอาจทำให้เกิดการรบกวน

ราคาของ Moodzer

  • ทดลองใช้: ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Moodzer

  • ยังไม่มีคะแนนให้ประเมิน

9. Evernote

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Evernote
ผ่าน:Evernote

Evernote โดดเด่นในฐานะเครื่องมือซอฟต์แวร์บอร์ดอารมณ์อเนกประสงค์ที่นำเสนอวิธีการวางแผนแนวคิดการออกแบบอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วยการสร้างสมุดบันทึกเฉพาะโครงการและผสานรวมภาพเข้ากับสมุดบันทึกเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างบอร์ดอารมณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกโน้ตทั้งหมดแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย

ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างไร้รอยต่อและเพลิดเพลินกับการปรับแต่งหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ Evernote ช่วยให้คุณลากและเพิ่มรูปภาพได้อย่างง่ายดาย พร้อมมอบพื้นที่ทำงานที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือเบราว์เซอร์ เพื่อยกระดับการจัดการโครงการที่มีภาพประกอบของคุณ

แถบเครื่องมือยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสี ขนาด หรือรูปแบบของตัวอักษรได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง และข้อความลงในบันทึกได้อย่างง่ายดาย เพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างเต็มที่ แอปนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์และเอเจนซี่ที่ต้องการเทคนิคการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • สมุดบันทึกเฉพาะโครงการ
  • คุณสมบัติการค้นหาแบบครอบคลุม
  • บันทึกทุกโน้ตแบบออฟไลน์
  • เหมาะสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบันทึกแบบออฟไลน์ได้ในแผนฟรี
  • อาจเกิดปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้งบน Macbook

ราคาของ Evernote

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนตัว: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

เพิ่มความสดใสให้กับบอร์ดไอเดียของคุณด้วย ClickUp!

เมื่อคำพูดไม่สามารถสื่อความหมายได้เพียงพอ บอร์ดอารมณ์จะเข้ามาแทนที่ในฐานะวิธีการสื่อสารและการแสดงออกที่ดึงดูดสายตาและซับซ้อน สามารถถ่ายทอดความคิดและความสวยงามได้อย่างไม่ต้องออกแรง

ยกระดับการเดินทางของโครงการของคุณด้วย Whiteboards และเทมเพลตของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อนำคุณจากแนวคิดไปสู่ความสำเร็จ เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับความพยายามสร้างสรรค์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นโครงการได้จากทุกที่! เริ่มต้นด้วยการสร้างบัญชีฟรีของคุณวันนี้! 🎨