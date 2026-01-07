Airtable vs. Notion—ซอฟต์แวร์ไหนดีที่สุดในปี 2025?

การร่วมมือกันในทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ แต่การบริหารทีมไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวของโครงการกับความสำเร็จของโครงการได้—ตราบใดที่คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
Airtable และ Notion เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมที่มีงานยุ่งซึ่งต้องการติดตามงาน จัดการทีม และจัดเก็บข้อมูล แม้ว่าโซลูชันการจัดการโครงการเหล่านี้จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่ทั้งสองก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Airtable กับ Notion เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำตัวเลือกเพิ่มเติมที่น่าทึ่งซึ่งจะเหนือกว่า Airtable และ Notion ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม 🤩
Airtable คืออะไร?
Airtable ผสมผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตอย่าง Excelและ Google Sheets เข้ากับฟีเจอร์ขั้นสูงของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถจัดการฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จึงเหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการ
คุณสมบัติของ Airtable
Airtable ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลขององค์กรของคุณไปสู่แผนการปฏิบัติ, งาน, ประสบการณ์, และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ที่ดีที่สุดคือ เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ไม่ต้องใช้โค้ด คุณจึงไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อใช้แพลตฟอร์มนี้
นั่นทำให้ Airtable เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้านการตลาด, ผลิตภัณฑ์, การดำเนินงาน, และอื่น ๆ
1. ปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้ แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเบต้า แต่ Airtable กำลังทดสอบเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับ:
- การสร้างเอกสารสรุปการตลาด
- การจัดตารางเวลาเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- การจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของลูกค้า
- การสร้างข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- การสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน
ระบบ AI ของ Airtable ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานโดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน ทำให้เป็นวิธีที่เข้าถึงได้สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน AI
หาก AI ไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด Airtable มีระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมที่ใช้การลากและวางเพื่อสร้างการทำงานตามเงื่อนไข ซึ่งเครื่องมือสร้างแบบภาพนี้ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนมากขึ้นในหลายลำดับเพื่อลดความพยายามในการจัดการโครงการด้วยตนเอง
ที่ดีที่สุดคือ ระบบอัตโนมัติสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และ Facebook ได้ คุณจึงสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ในครั้งเดียว
2. ผู้ออกแบบอินเทอร์เฟซและมุมมองหลายแบบ
ต้องการลุคและความรู้สึกที่ปรับแต่งได้มากขึ้นหรือไม่? Airtable ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณด้วย Interface Designer ที่ไม่ต้องใช้โค้ด คิดถึงมันเหมือนกับเทมเพลตฐานข้อมูลที่ให้คุณอิสระในการปรับแต่ง Airtable ตามที่คุณต้องการ
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่ง Airtable ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ เครื่องมือที่หลากหลายนี้มีระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงที่แข็งแกร่ง สามารถควบคุมการเข้าถึงตารางข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย
Airtable ยังมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ รวมถึง:
- รายการ
- ไทม์ไลน์
- คัมบัง
- แผนภูมิแกนต์
- ปฏิทิน
- กริด
- แกลเลอรี
- แบบฟอร์ม
3. คุณสมบัติ
ฟีเจอร์แอปมีให้เฉพาะแผนระดับองค์กรเท่านั้น แต่ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก แอปเป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้และเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งสร้างโดย Airtable เพื่อจัดการโครงการ
เพียงแค่บอก Airtable ถึงกรณีการใช้งานของคุณ แล้วมันจะสร้างแอปให้คุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกว่าคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังออกแบบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Airtable จะเปิดตัวแอปสำหรับการออกแบบแคมเปญการตลาด การจัดการงบประมาณ และการจัดตารางกิจกรรมการเปิดตัว
4. การรายงาน
Airtable สร้างรายงานแบบโต้ตอบและเรียลไทม์จากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับสร้างแผนภูมิ กราฟิก และอื่นๆ อีกมากมายในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ 100%
อนึ่ง Airtable ให้การเข้าถึง API สำหรับการพัฒนา. นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณรู้วิธีการเขียนโค้ดและต้องการรายงาน Airtable ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณมากขึ้น.
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ระดับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
Notion คืออะไร?
Notionโฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร มันเริ่มต้นจากแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย แต่ปัจจุบัน Notion มีความสามารถในการจัดการวิกิการจัดการความรู้ การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือโซลูชันที่แข็งแกร่งซึ่งผสานรวมความรู้ภายใน, เอกสารที่ทำงานร่วมกัน, และการติดตามโครงการไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติของ Notion
Notion เริ่มต้นเป็นแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย แต่กลายเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ความรู้ขององค์กรไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ
1. วิกิ
ทุกธุรกิจมีวิธีการทำงานของตัวเอง แต่ระหว่าง Airtable กับ Notion ทางหลังไม่จำเป็นต้องแยกกระบวนการและไอเดียของคุณไว้ในบัญชีอีเมลของพนักงานเพื่อสร้างทุกอย่างภายใน Notion wiki นี่เป็นพื้นที่คล้ายอินทราเน็ตสำหรับเก็บความรู้ภายในทั้งหมด เช่น SOP และคู่มือการฝึกอบรม 🧠
Notion wikis ก็เป็นระบบที่ไม่มีโค้ดเช่นกัน ดังนั้นทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจะชื่นชอบเครื่องมือการจัดการโครงการนี้อย่างแน่นอน Wikis สามารถผสานการทำงานกับ Slack, Figma, และ Jira ได้อย่างราบรื่นเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณไว้ในที่เดียว
ที่นี่ไม่มีการค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารอีกต่อไป Notion มีวันที่ตรวจสอบบนวิกิทุกหน้า ดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าเวอร์ชันใดถูกต้อง
2. การบริหารโครงการ
คุณกำลังบริหารทีมอยู่หรือไม่? ติดตามโครงการ, บุคลากร, งาน, งบประมาณ, และอื่น ๆ ได้ด้วย Notion Project. ดูโครงการของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์, ตาราง, ปฏิทิน, ฐานข้อมูล, หรือบอร์ด เพื่อมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว.
Notion มาพร้อมกับป้ายกำกับความสำคัญ, แท็กสถานะ, และตัวกรองขั้นสูง ทำให้คุณมองเห็นเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ สร้างงานย่อยและงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อชี้แจงขั้นตอนถัดไปของทีมคุณหรือแสดงภาพความคืบหน้าด้วยแถบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของ Notion
3. เอกสาร
โน้ตและเอกสารคือหัวใจหลักของ Notion แต่เรากำลังพูดถึงมากกว่าแค่ข้อความธรรมดา Notion สามารถฝังสื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและวิดีโอ ลงในเอกสารของคุณได้ เพื่อให้บริบทโดยไม่ต้องลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ภายนอก
มันยังอนุญาตให้คุณเพิ่มการจัดรูปแบบอัจฉริยะ เช่น สารบัญ ส่วนที่สามารถยุบได้ หรือโค้ดสั้น ๆ เพื่อดึงดูดสายตาของทุกคนไปยังจุดที่ต้องการ
คุณสามารถร่วมมือกันในเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณได้ตลอดเวลา Notion ยังช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย และค้นหาเอกสารของคุณได้อีกครั้งอย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
หากคุณต้องการใช้เวลาในการตั้งค่าโปรเจกต์น้อยลงและมุ่งเน้นไปที่งานจริงของคุณ ให้ใช้เทมเพลตของ Notion ซึ่งมีเทมเพลตเอกสารมากกว่า 800 แบบ และเทมเพลตโปรเจกต์มากกว่า 900 แบบที่คุณสามารถคัดลอกและปรับแต่งได้ภายในไม่กี่คลิก
4. Notion AI
ไม่จำเป็นต้องออกจากบัญชี Notion ของคุณเพื่อใช้ ChatGPT: ผู้ช่วย AI ได้ถูกผสานไว้ในบัญชีของคุณแล้วNotion AIสามารถ:
- สรุปบันทึกการประชุม
- สร้างรายการดำเนินการหรือสรุปเอกสาร
- ปรับปรุงการเขียน
- แปลข้อความ
- สร้างกลยุทธ์สำหรับแคมเปญการตลาด
จุดเดียวที่เป็นปัญหาคือ Notion AI เป็นส่วนเสริมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย $8 สำหรับแผนชำระเงิน และ $10 สำหรับแผนฟรี ซึ่งก็ยังถูกกว่า ChatGPT premium ($20) อยู่ดี แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังคำนวณค่าใช้จ่าย 💲
อนึ่ง Notion ยังมีฟีเจอร์อัตโนมัติแบบลากและวางด้วย หากคุณชอบวิธีนี้มากกว่า ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเปลี่ยนสถานะ มอบหมายงาน และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Airtable vs. Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตามที่คุณเห็น Airtable และ Notion เป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายและมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายให้ใช้ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของแพลตฟอร์มเหล่านี้กันเถอะว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีอะไรให้ใช้บ้าง
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
ทั้ง Notion และ Airtable ได้ผสาน AI เข้ากับแพลตฟอร์มของตน ข้อเสียคือ Airtable AI มีให้เฉพาะผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้นในรูปแบบเบต้า ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งานหากคุณสมัครตอนนี้
Notion AI สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน—แน่นอนว่าคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณภาพของผู้ช่วย AI นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่การเข้าถึงอาจเป็นเรื่องยากขึ้นหากคุณเป็นผู้ใช้ Airtable ใหม่
หากคุณไม่ชอบการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานตามคำสั่งของคุณ ทั้ง Airtable และ Notion ต่างก็มีเครื่องมืออัตโนมัติแบบลากและวางให้เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม ลำดับการทำงานของ Notion นั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนัก ดังนั้นหากคุณชื่นชอบการทำงานอัตโนมัติจริงๆ การเลือกใช้ Airtable ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายกว่าจะดีกว่า
ผู้ชนะ: Notion สำหรับ AI; Airtable สำหรับ การอัตโนมัติ
ฐานข้อมูล
คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลได้ทั้งใน Notion หรือ Airtable แต่ Airtable จะเน้นไปที่การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางมากกว่า อย่างที่ชื่อของมันมีคำว่า "Table" อยู่ด้วย
ฐานข้อมูลของ Airtable มีความประณีตและง่ายต่อการติดตามมากกว่า แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นโซลูชันฐานข้อมูลโดยเฉพาะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมใดก็ตามที่ต้องพึ่งพาตารางคำนวณ (สเปรดชีต) เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม Notion เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากกว่า Airtable หากคุณต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการหรือการจัดการความรู้เพิ่มเติมที่ผสมผสานกับเครื่องมือฐานข้อมูล Notion อาจเป็นตัวเลือกที่หลากหลายกว่า
ผู้ชนะ: Airtable
การผสานรวม
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้แพลตฟอร์มใด คุณจะได้เพลิดเพลินกับการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณอาจใช้อยู่แล้วมากมาย อย่างไรก็ตาม Notion สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือได้มากกว่า รวมถึง Calendly, ClickUp (เอิ่ม), Figma, IFTTT, และ Zoom Airtable ก็มีระบบการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน แต่ไม่มากหรือเฉพาะทางเท่ากับ Notion
อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเช่นกัน
ผู้ชนะ: Notion
แผนราคา
เอาล่ะ Airtable เป็นตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าอย่างแน่นอน สมาชิกแบบทีมของ Airtable มีราคา $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยคิดค่าบริการรายปี ในขณะที่ Notion Plus มีราคา $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ โดยคิดค่าบริการรายปีเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม หากคุณจ่ายเงินเพิ่ม $8 ถึง $10 สำหรับ Notion AI ทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีราคาใกล้เคียงกันในระดับการชำระเงินแรก Notion ยังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าหากคุณเปรียบเทียบในระดับ Business ที่อัปเกรดแล้ว
ผู้ชนะ: Notion
Notion เทียบกับ Airtable บน Reddit
ในการแข่งขันระหว่าง Notion และ Airtable ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน มันขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ ทีม และความต้องการของคุณจริงๆ เราได้ปรึกษาผู้คนดีๆ ในRedditเพื่อให้ได้ความชัดเจนมากขึ้นว่าใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากแต่ละแพลตฟอร์ม
ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายอย่างง่ายๆ ว่า "Airtable คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ส่วน Notion ใช้สำหรับจดบันทึกและจัดทำเอกสาร"
อีกคนเสริมว่าพวกเขาใช้ทั้ง Notion และ Airtable แต่สำหรับงานที่แตกต่างกัน: "การจัดการข้อมูลใน Airtable ง่ายกว่า และการเพิ่มส่วนประกอบจากบุคคลที่สามด้วย Notion ก็ง่ายกว่า เช่น บางครั้งฉันต้องการชุดข้อมูลและต้องอธิบายว่ามันคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญ"
ฉันสามารถสร้างวิกิใน Notion ได้ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสามารถมองเห็นสิ่งที่ฉันกำลังพยายามทำได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสมาชิกในทีมสามารถแก้ไขได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ในขณะที่แต่ละส่วนประกอบจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable เทียบกับ Notion
Notion และ Airtable เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่น่าสนใจ—เราต้องยอมรับในจุดนี้ แต่ถึงกระนั้น แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำ ทุกอย่าง ได้ดี
พวกเขายังคงต้องการให้คุณสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อทำงานของคุณ แล้วความสนุกอยู่ที่ไหนล่ะ? 👀
ClickUp, ในทางกลับกัน, เป็นแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริงที่ผสานรวมเอกสารของคุณ (รวมถึงวิกิ), ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และเครื่องมือ AI ไว้ในประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนไอเดียใหญ่ ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ขอแก้ไข ใส่ความคิดเห็น และแท็กผู้ใช้คนอื่นเพื่อทำให้ไอเดียของคุณสมบูรณ์แบบในเวลาอันรวดเร็ว Docs ยังมาพร้อมกับตารางที่สามารถฝังได้ สื่อมัลติมีเดีย และบุ๊กมาร์ก เพื่อประหยัดเวลาให้ทีมของคุณ
ดีใช่ไหม?
และไม่ต้องกังวล—เราจัดการทุกอย่างให้คุณและจัดเตรียมช่องค้นหาที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
หากคุณกำลังรีบจริง ๆ (หรือหากคุณแค่อยากให้มืออาชีพทำงานแทนคุณ)ดึงเทมเพลตจาก ClickUpเพื่อประหยัดเวลาทำงานของคุณ
ให้ ClickUp AI ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp AIคือผู้ช่วย AI ที่เฉพาะเจาะจงกับงานแรกของโลก เราสร้าง AI นี้ขึ้นมาเพื่อมอบเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหลายร้อยเครื่องมือตามบทบาทและกรณีการใช้งานของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานด้านการตลาดให้กระตุ้น AIให้เขียนอีเมล สร้างบทสรุปเนื้อหา หรือคิดกลยุทธ์แคมเปญ
ClickUp AI อยู่ในจักรวาลของ ClickUp ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างงานของคุณกับเครื่องมือ AI ของคุณ ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและวันทำงานที่ดีขึ้น
สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งใน ClickUp
แน่นอน ทั้ง Airtable และ Notion มีคุณสมบัติฐานข้อมูล แต่ไม่สามารถเทียบได้กับมุมมองตารางของ ClickUp ได้เลย ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองนี้เพื่อสร้างสเปรดชีตและฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วสำหรับการจัดการข้อมูลทุกประเภท รวมถึง:
- ข้อมูลติดต่อลูกค้า (CRM)
- งบประมาณ
- สถานะโครงการ
ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเราสามารถแทนที่ Airtable, Google Sheets และ Excel ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ต่างๆ เข้ากับข้อมูลของคุณ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วนซึ่งสนับสนุนการทำงานที่มีคุณภาพ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ผสานฐานความรู้ของคุณเข้ากับการจัดการข้อมูลใน ClickUp
ในการแข่งขันระหว่าง Airtable กับ Notion ทั้งสองแพลตฟอร์มต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง กดปุ่มง่าย ๆ และหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการสลับแพลตฟอร์มทุก ๆ ห้านาที—เลือกใช้ ClickUp ดีกว่า 🙌
แพลตฟอร์มการทำงานอเนกประสงค์ของเราผสานรวมเอกสาร ฐานข้อมูล และเครื่องมือ AI เข้าด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม แล้วจะไม่ชอบได้อย่างไร?
ลองใช้ดูด้วยตัวเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้