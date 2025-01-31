De 8 bästa alternativen till Tome AI för dina presentationer

Förbereder du dig för ditt livs presentation? Eller kanske är du trött på att spendera timmar på att utforma presentationer och bara behöver en bättre plattform.

Lösningen: presentationsverktyg baserade på artificiell intelligens (AI).

Oavsett hur man ser på det sparar AI-verktyg mycket tid när det gäller att skapa visuellt tilltalande presentationer – och det skadar inte att många av dem producerar fantastiska, professionella bilder på bara några minuter. ✨

Tome AI är ett populärt val för presentationsmallar som drivs av AI, men det passar inte alla. I den här guiden visar vi dig hur du hittar de bästa alternativen till Tome AI, plus en lista över våra favoritalternativ till Tome AI.

Vad är Tome AI och hur fungerar Presentation AI?

Tome AI är mer än ett vanligt PowerPoint-program (PPT) för presentationer. Det marknadsförs som ett alternativ till ”presentationer, dokument och startsidor”. Tänk på det som en delbar multimediaplattform som utnyttjar AI för att skapa engagerande och professionella presentationer.

Tome AI är visserligen en populär lösning, men det är inte den enda alternativet på marknaden. Många plattformar använder presentations-AI för att:

Automatisera skapandet av bilder: Ge AI några enkla instruktioner så föreslår den layouter, design och visuella element som bäst passar dina presentationsmål.

Kreativ generering: Vem har tid att skapa anpassade grafik? Vem har tid att skapa anpassade grafik? Visuella AI-verktyg skapar högkvalitativa anpassade bilder på några sekunder ( med rätt AI-prompter , förstås).

Optimera innehållet: Om du har en befintlig presentationsserie kommer vissa AI-verktyg att analysera den och ge förslag på hur du kan göra den ännu bättre (det är magin med kodning och språkmodeller!).

Anpassa efter publik och ton: Är du osäker på om din presentation har rätt ton? AI-verktyg analyserar din presentations layout och innehåll för att föreslå justeringar som kommer att tilltala din publik bättre.

Om du inte är övertygad om Tome AI, oroa dig inte – det finns dussintals alternativ till Tome AI att välja mellan. ?️

Hur du väljer mellan de bästa Tome AI-alternativen för dina presentationer

AI finns överallt. Hur kan du välja rätt alternativ till Tome AI för att skapa professionella presentationer? Och vilket av dem är det bästa AI-presentationsverktyget för att skapa fantastiska presentationer?

Du kan välja det du gillar bäst, men se till att välja ett presentationsverktyg som uppfyller minst följande krav:

Layout automatisering och design: Det tar mycket tid att välja presentationslayouter, designa bilder och hitta det perfekta typsnittet. De bästa alternativen till Tome automatiserar layouten och designen för varje bild.

Grafikskapande: AI-verktyg som AI-verktyg som Midjourney genererar bilder från enkla chattkommandon. Andra verktyg kan till och med skapa infografik och animationer. Det tar vanligtvis mycket tid att skapa dessa, så ju bättre ditt AI-verktyg kan hantera visuella element, desto mer tid sparar du ⏱️.

Innehållsskapande: Vi vet att du är en skicklig skribent, men Vi vet att du är en skicklig skribent, men att skapa innehåll tar tid – och det är något som det ofta råder brist på. Leta efter ett AI-presentationsverktyg som hjälper dig att skissa, skriva och optimera presentationsmaterial på några minuter.

Integrationer: Borde inte AI göra ditt liv enklare? Leta efter en lösning som integreras med den teknik du redan använder för att effektivisera ditt arbetsflöde och äntligen komma ikapp din att göra-lista ✅

De 8 bästa alternativen till Tome AI

Letar du efter några alternativ till Tome AI? Här är våra åtta bästa val – plus en oväntad bonus – för att skapa presentationer som sticker ut. ?

1. Gamma App

Via Gamma

Gamma marknadsför sig som en annorlunda typ av presentations-AI. Du behöver inte göra någon formatering eller design – du behöver bara ge AI:n instruktioner så sköter Gamma resten.

Om du behöver lite inspiration kan du kolla in Gamma's färdiga mallar. Det finns bara 20 stycken, men de bör ge dig en bra utgångspunkt för att använda AI-verktyget och skapa en fantastisk presentation. ⭐

Gamma bästa funktioner:

Gamma erbjuder en unik chattbaserad, handsfree-plattform.

Skapa dokument, presentationsmaterial och till och med landningssidor

Omforma ett helt projekt med ett enda klick

Gamma-begränsningar:

Vissa användare säger att de skulle vilja ha några fler teman.

Andra säger att de textbaserade uppmaningarna inte riktigt räcker till, så de var fortfarande tvungna att göra en del manuellt designarbete.

Gamma-prissättning:

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 16 $/månad per användare, faktureras årligen

Gamma-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

2. Beautiful. ai

Beautiful. ai är en generativ AI-plattform som specialiserar sig på presentationer och pitch-deck. Den innehåller massor av mallar för grafik, listor, bilder och visuella element så att du kan skapa ett skräddarsytt AI-deck på några minuter.

Detta alternativ till Tome AI erbjuder alternativ för enskilda användare och team, vilket gör det idealiskt för både nystartade företag och småföretag med flera anställda.

Beautiful. ai bästa funktioner:

Skapa bilder, brainstorma idéer och skapa text och bilder med DesignerBot.

Bifoga textbaserade dokument för att ge DesignerBot mer sammanhang.

Sammanfatta långa transkriptioner till några punkter på nolltid

Beautiful. ai-begränsningar:

Vissa personer hade problem med att avbryta sina kostnadsfria provperioder och debiterades ändå.

Andra användare önskar att det fanns ett sätt att importera PowerPoint-bilder eller färdiga Google Slides-presentationer till Beautiful. ai.

Priser för Beautiful.ai:

Pro: 12 $/månad, faktureras årligen

Team: 40 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Beautiful. ai betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

3. Förenklat

Via Simplified

Simplified är ett pålitligt AI-presentationsverktyg som skapar professionella presentationer på några minuter. Men vi älskar detta alternativ till Tome eftersom det erbjuder mycket mer än bara presentationsbilder.

Denna AI-plattform innehåller grafiska designverktyg, en AI-innehållsskapare, en videoredigerare och animatör, och till och med ett verktyg för hantering av sociala medier.

Det har lite av allt, så om det är det du är ute efter kan du förenkla allt med Simplified.

Förenkla de bästa funktionerna:

Skapa e-handelssidor, presentationsmaterial, inlägg på sociala medier och mycket mer med hjälp av AI.

Skapa presentationer med bilder, text och layouter på några sekunder

Anpassa teckensnitt, färg, bilder och ljud efter dina önskemål.

Förenklade begränsningar:

Vissa förenklade verktyg har strikta teckenbegränsningar.

Vissa användare önskar att Simplified hade fler mallar.

Förenklad prissättning:

Design Free

Design Pro: 6 $/månad för en licens

Design Business: 10 dollar/månad för fem platser

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Förenklade betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

4. SlidesAI

Via SlidesAI

Använder du Google Slides? I så fall kommer du att bli glad att veta att SlidesAI integreras perfekt med det. Det betyder att det är enkelt att skapa AI-drivna bilder på några sekunder utan att lämna ditt Google-konto.

Och oroa dig inte, PowerPoint-användare. SlidesAI kommer snart att lanseras för Microsoft! ?

SlidesAI:s bästa funktioner:

Skapa presentationer med en enkel textprompt

Vissa betaanvändare har tillgång till funktionen ”Topic to Presentation”, där du bara anger ett ämne och SlidesAI sköter resten.

Skapa presentationer på engelska och 100 andra språk

Begränsningar för SlidesAI:

SlidesAI är för närvarande endast tillgängligt för Google Slides.

Vissa användare säger att SlidesAI har svårt att skapa bilder av hög kvalitet.

Priser för SlidesAI:

Grundläggande: Gratis

Pro: 10 $/månad

Premium: 20 $/månad

SlidesAI-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva

Canva är ett grafiskt designverktyg som knappast behöver någon presentation. Men visste du att denna populära plattform också är ett smart alternativ till Tome AI?

Canvas betafunktion Magic Design är ett gratis AI-verktyg som hämtar inspiration från smarta mallar och anpassar dem utifrån dina önskemål.

Börja antingen med en tom presentation eller ladda upp dina egna medier, ange en prompt, och sedan är du redo att sätta igång. ?

Canvas bästa funktioner:

Skapa dina egna mallar som du kan använda om och om igen

Canvas AI-bildgenerator skapar unika bilder för din presentation.

Skriv in en idé till innehållet, så använder Magic Design AI för att fylla bilderna med bilder och text.

Canvas begränsningar:

Magic Design är för närvarande en betafunktion.

Vissa av de bilder som genereras av Canva är rena mardrömmar, så granska alla bilder noggrant.

Canva-priser:

Gratis

Pro: 119,99 $/användare per år

Team: 300 USD/år per team om fem personer

Canva-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (11 380+ recensioner)

6. Decktopus

Via Decktopus

Verktyget Decktopus, med sitt charmiga namn, är ett alternativ till Tome som kan skapa en presentation med bara en titel. Naturligtvis kanske du vill ge mer kontext. Men Decktopus kan arbeta med så mycket eller så lite information som du vill ge det. ?

Decktopus bästa funktioner:

Anpassa presentationer med teman, typsnitt och färger som passar ditt varumärke.

Sök direkt efter bilder i verktyget Decktopus Image & Icon Finder.

Spåra alla presentationsanteckningar i verktyget Slide Notes Maker.

Begränsningar för Decktopus:

Vissa funktioner är exklusiva för Pro-planen och finns inte tillgängliga i Business-planen.

Vissa användare önskar att Decktopus erbjöd fler layouter.

Priser för Decktopus:

Pro AI: 7,99 $/månad per användare

Business AI: 29,99 $/månad per användare

Decktopus betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

7. ChatGPT

Via ChatGPT

OpenAI:s ChatGPT vände upp och ner på världen 2022, vilket ledde till en bred användning av AI-verktyg. Idag kan du använda GPT-3 gratis för att generera idéer och texter till dina presentationer.

Kan ChatGPT generera bilder och bilder för dig? Nej.

Men det kan hjälpa dig att komma på dispositioner, presentationstitlar och diskussionspunkter.

Om du inte har något emot att använda en mall från en annan webbplats och behöver hjälp med själva innehållet i det du vill säga är ChatGPT ett utmärkt alternativ.

ChatGPT:s bästa funktioner:

Skapa rubriker, dispositioner, diskussionspunkter och mycket mer med det enkla chatbot-gränssnittet.

Be om råd om kläder till din presentation – vi har hört att ChatGPT har en otroligt bra stilkänsla för att vara en robot ?

Utvärdera din texts SEO-styrka

ChatGPT:s begränsningar:

Du måste skapa dina egna bilder och bildspel

ChatGPT kraschar ibland och upplever fördröjningar.

Priser för ChatGPT:

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

8. Plus AI

Via Plus AI

Plus AI är ett program för att skapa presentationer i Google Slides som fungerar som ett tillägg till ditt befintliga Google Slides-konto. Berätta för Plus AI vilken typ av presentation du vill skapa, lägg till sammanhang, så sköter algoritmen resten åt dig.

Som alltid, se till att redigera texten, bilderna och layouterna innan du presenterar dem för omvärlden.

Plus AI:s bästa funktioner:

Infoga enkelt olika typer av bilder

Remixa befintliga layouter för att skapa något nytt

Skriv om texten, ändra tonen och sammanfatta texten med ett klick.

Plus AI-begränsningar:

Plus AI har inte så många recensioner.

Vissa användare säger att AI-skrivaren inte är särskilt avancerad.

Plus AI-prissättning:

Gratis

Slides AI: 10 dollar/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Plus AI-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

Medan Tome AI och andra presentationsplattformar definitivt kan skapa engagerande presentationer på bara några minuter, erbjuder innehållsskapande verktyg som ClickUp mer avancerade AI-funktioner för att skapa spektakulärt innehåll som avslutar affärer. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Är ClickUp en renodlad konkurrent till Tome AI? Nej. Men hör på oss.

Vi producerar inte presentationer, men vi hanterar mycket mer än så. När du behöver skapa innehållsrika, värdefulla presentationer som väcker uppmärksamhet, välj ClickUp.

ClickUp AI är ett allt-i-ett-verktyg för uppgiftshantering, innehållsskapande och samarbete. Ange bara ditt användningsfall så genererar ClickUp en text som är skräddarsydd för just ditt användningsfall. ? ✍️

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Men vi har bara börjat. ClickUp Docs integrerar dina projektuppgifter, chattar och AI-skrivare på ett och samma ställe. ClickUp Whiteboards är perfekta för att brainstorma ditt nästa stora projekt med ditt team i realtid – antingen personligen eller virtuellt.

När du är nöjd med whiteboardtavlan kan du konvertera den till en ClickUp Kanban-tavla för att följa ditt teams framsteg.

Och låt oss inte ens börja prata om mallarna. ClickUp har hundratals mallar. Ta en titt på ClickUp Presentation Template för en snabbstartsplan som du kan använda för din nästa briljanta presentation.

Du är bara ett klick bort från en lämplig mall som passar dina behov perfekt.

Kombinera dina mallar med ClickUp AI för att övervinna skrivkramp och enkelt dela dina fantastiska idéer med omvärlden. ?

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp AI genererar jobbspecifikt innehåll för kundsupport, försäljning, marknadsföring, teknik, projektledning och mycket mer.

Brainstorma presentationer på en whiteboard först och konvertera dem till en presentation eller ett projekt med bara några klick.

Länka dokument till dina presentationer för att lägga till sammanhang till varje bild.

Begränsningar för ClickUp:

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Nya användare kan ibland tycka att ClickUps funktioner är överväldigande i början.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

ClickUp: Det bästa alternativet till Tome AI för upptagna yrkesverksamma

Artificiell intelligens är framtiden för presentationer. Från AI-bildstilar till intelligenta innehållsförslag lovar de Tome AI-alternativ som listas här att skapa bättre presentationer på nolltid.

Tome AI må vara en kraftfull aktör, men det finns så många AI-verktyg för att designa presentationer som kan göra dina presentationer bländande. ?

ClickUp är en allt-i-ett, molnbaserad arbetsplattform som hanterar dina dokument, whiteboards, mallar och mycket mer. Om du gillar att designa presentationer och bara behöver hjälp med texten (läs: den viktigaste delen av en presentation!), så har vi lösningen för dig.

