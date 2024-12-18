10 alternativ och konkurrenter till Microsoft Access 2025

Microsoft Access (även känt som MS Access) är ett kraftfullt databassystem som samlar in, hanterar och lagrar alla typer av data. Det kan analysera stora mängder information och skapa rapporter, så det är inte konstigt att det är en populär del av Microsoft Office-paketet.

Men inget databasverktyg är perfekt. Du kommer inte att hitta något som uppfyller alla krav för alla personer och företag. Om Microsoft Access-databasen inte passar dig finns det många alternativ.

Denna guide lyfter fram de 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Access för 2025. Det är dags att upptäcka rätt databashanteringssystem för dig och ditt team. 🏆

⏰ 60-sekunders sammanfattning Alternativen till Microsoft Access kan tillgodose olika behov och effektivt förbättra databashanteringsprocesserna. Börja experimentera med dessa alternativ för att förbättra dina datahanteringsfunktioner. ClickUp: Intuitivt molnverktyg utan kod med mångsidig tabellvy och omfattande integrationer.

MongoDB: Öppen källkodsplattform för utvecklare, hanterar JSON effektivt i flera kodningsspråk.

DBeaver: Mångsidigt verktyg för databashantering med stöd för flera datakällor, gratis och betalda versioner.

OpenOffice Base: Nedladdningsbart gratisalternativ, lämpligt för privatpersoner och företag med stöd för flera användare.

Airtable: Kombinerar apputveckling och arbetsflödesoptimering, möjliggör skapande av anpassade appar med lågkodsfunktioner.

TeamDesk: Kodfri plattform för skapande av anpassade databaser, utformad för skalbarhet och användarvänlighet.

Google Sheets: Stöder samarbete och redigering i realtid från alla enheter.

Axisbase: Erbjuder ett enkelt användargränssnitt för enkel databashantering.

SQLite: Fristående, serverlös databasmotor för effektiv applikationspaketering

Vad ska du leta efter i alternativ till Microsoft Access?

För att hitta de bästa alternativen till Microsoft Access bör du överväga dina behov, utvärdera funktionerna och väga för- och nackdelarna med bättre alternativ för relationsdatabashantering.

När vi valde de 10 bästa alternativen till Microsoft Access letade vi efter följande:

Användarvänlighet : Dina teammedlemmar förtjänar en databasapplikation som är lågkodad, intuitiv och användarvänlig.

Prisvärda: Vi har inkluderat Vi har inkluderat gratis databasprogram så att det finns något för alla budgetar.

Plattformsoberoende : Kompatibilitet med olika operativsystem gör att alla kan arbeta tillsammans i din databaslösning, oavsett om de använder iOS, Android, Windows, MacOS, Linux eller en webbläsare.

Integrationer: Dagens verktyg bör integreras med annan programvara och appar som du använder för att underlätta ditt arbete 🛠️

Funktionalitet: Din datahanteringsprogramvara bör ha funktioner och egenskaper som Din datahanteringsprogramvara bör ha funktioner och egenskaper som automatisering av arbetsflöden , dra-och-släpp, kalkylbladsmallar och verktyg för datavisualisering så att du får mest valuta för pengarna (eller gratis alternativ).

Analysera bättre med ClickUp Dashboards Använd drill-down i ClickUp Dashboards för att ändra eller uppdatera uppgifter i diagrammet för smidiga redigeringar.

De 10 bästa alternativen till Microsoft Access att använda 2025

Är du redo att hitta ett alternativ till Microsoft Access som uppfyller alla dina affärsbehov? Då sätter vi igång! 🤩

Kom igång med ClickUp Table View Skapa den perfekta databasen med ClickUp Table View

ClickUp är ett molnbaserat verktyg och ett utmärkt alternativ till MS Access. Liksom de flesta konkurrenter till Microsoft Access är ClickUp utmärkt för att spåra och organisera information. Det är en kodfri lösning med ett intuitivt användargränssnitt och kan fungera som en stationär, mobil eller webbapplikation för datainmatning med åtkomst för flera användare.

ClickUp Table View är det självklara valet för denna typ av arbete – det skapar blixtsnabba kalkylblad och har kraftfulla funktioner för att skapa visuella databaser. Använd det för att hantera budgetar, lager, kundinformation och mycket mer för både stora och små företag.

Du hittar användbara mallar för budget och lager (tillsammans med många andra) som gör data- och resurshantering enklare. Dessutom kan ClickUps AI-assisterade projektdokumentation ta anteckningar, skriva sammanfattningar och spåra viktig information från dina möten så att du slipper göra det. 😎

📮ClickUp Insight: 30 % av våra respondenter förlitar sig på AI-verktyg för forskning och informationsinsamling. Men finns det någon AI som hjälper dig att hitta den där förlorade filen på jobbet eller den viktiga Slack-tråden som du glömde att spara? Ja! ClickUps AI-drivna Connected Search kan omedelbart söka igenom allt innehåll i ditt arbetsutrymme, inklusive integrerade tredjepartsappar, och hämta insikter, resurser och svar. Spara upp till 5 timmar i veckan med ClickUps avancerade sökfunktion!

ClickUp låter dig också importera och exportera Excel- och CSV-data och ger teammedlemmarna uppdateringar i realtid.

ClickUps bästa funktioner:

Integration med över 1 000 andra verktyg, inklusive Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome och Google Assistant.

Relationella databaser utan kodning med standardiserade etiketter och kategorier som visas i organiserade tabeller utan kunskap om kodning eller skriptning för enkel databashantering med åtkomst för flera användare och samarbetsfunktioner för tvärfunktionella team.

Responsiva, intuitiva tabeller gör det enkelt att hantera uppgifter och organisera data i bulk.

Med ClickUp API kan du skapa anpassade integrationer till databashanteringssystem som MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker och många fler.

Planen Free Forever är tillgänglig för alla användare och innehåller de flesta funktioner du kan önska dig för datainmatning.

Begränsningar för ClickUp:

Har inte SQL för att kommunicera med andra databasmotorer utan anpassade integrationer.

Vissa användare rapporterar en inlärningskurva (som löses med hjälp av handledningar).

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. MongoDB

via MongoDB

MongoDB är en allmän, öppen källkodsdatabasplattform som hjälper utvecklare att utnyttja kraften i programvara och data. Den erbjuder det bästa från traditionella databaser i kombination med den skala, prestanda och flexibilitet som moderna appar kräver.

MongoDB sparar i JSON-format, ansluter till JDBC-drivrutiner och fungerar med populära kodningsspråk, inklusive Java, Python, C#, Ruby och mer. 👾

MongoDB:s bästa funktioner:

Finns som nedladdningsbar programvara eller som online-databas.

Användbar för både frontend- och backend-utveckling

Begränsningar för MongoDB:

Det kostnadsfria alternativet inkluderar endast 512 MB lagringsutrymme jämfört med andra alternativ till MS Access.

Stöder inte avancerad analys och sammanfogningar som SQL-databaser.

Vissa användare rapporterar problem med installationen och dess funktioner för datainmatning.

Priser för MongoDB:

Serverlös: 0,10 $+/miljon läsningar

Dedikerad: 57 $+/månad

Delad kluster: 0 $+/månad

MongoDB-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

3. DBeaver

via DBeaver

DBeaver är ett mångsidigt verktyg som är utformat för att fungera med alla datakällor. Det finns en gratisversion med grundläggande funktioner som gör omfattande datahantering mer tillgänglig. Den betalda versionen låter dig utforska, bearbeta och administrera alla moln-, SQL- och NoSQL-datakällor.

Med över 100 kraftfulla funktioner gör DBeaver arbetet mer effektivt och kan anpassas till både tekniska och icke-tekniska användares behov. Den har också en uppgiftshanterare som automatiserar det dagliga arbetet så att du kan fokusera på det viktiga.

DBeavers bästa funktioner:

Det enkla användargränssnittet erbjuder hög prestanda och en översiktlig vy över ofta använda databaser.

Gratis- och betalande användare har tillgång till CloudBeaver, ett webbaserat, molnkompatibelt databashanteringssystem.

DBeaver Portable är ett relationsdatabashanteringssystem som du kan ta med dig på resan via mobila enheter.

DBeaver Community är ett gratis universellt databasverktyg med grundläggande stöd för relationsdatabaser som MySQL, SQL Server, PostgreSQL och Teradata.

Begränsningar för DBeaver:

Den kostnadsfria versionen (DBeaver Community) saknar tillgång till flera funktioner som finns i DBeaver Pro-versionerna (t.ex. Oracle-åtkomst).

Recensioner rapporterar om vissa problem med frekventa uppdateringar och långsamma sökningar för större datamängder jämfört med andra alternativ till MS Access.

Priser för DBeaver:

DBeaver Community: Gratis

Individual Enterprise: 25 $/månad

Team: 1 600 $+/år

DBeaver-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

4. OpenOffice Base

via OpenOffice Base

OpenOffice Base är ett gratis alternativ till Microsoft Access som du kan ladda ner för så många teammedlemmar du vill. Det kan användas för alla ändamål utan begränsningar och fungerar som ett fullfjädrat databashanteringssystem för stationära datorer.

OpenOffice Base är också utformat för att möta användarnas behov, från privatpersoner som spårar sina personliga samlingar till stora företag. Det har inbyggt stöd för databasmotorer för flera användare, såsom MySQL, PostgreSQL och Adabas D.

OpenOffice Base bästa funktioner:

Installation och support tillgänglig för lokala och SaaS-användare

Användargränssnitten fungerar på alla stationära operativsystem, inklusive Microsoft Windows, Apple MacOS och Linux.

Återställ förlorade data och skapa säkerhetskopior för att skydda dina filer

Den senaste versionen av OpenOffice Base är alltid gratis programvara utan fakturor, månadsavgifter eller programvarurevisioner.

Gratis alternativ till MS Access

Begränsningar i OpenOffice Base:

Vissa recensioner rapporterar om en inlärningskurva när man byter från Microsoft Access.

Föråldrad grafik håller inte måttet jämfört med dagens konkurrenter till Microsoft Access.

Pris för OpenOffice Base:

Gratis

OpenOffice Base-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 400 recensioner)

5. Airtable

via Airtable

Airtable skapar appar, driver unika arbetsflöden och gör det enkelt för team att dela data. Det gör det möjligt för team att modellera sina data, definiera relationer mellan datamängder och skapa anpassade vyer som är skräddarsydda för deras projekt.

Team kan också använda Airtable för att utveckla sin programvara i takt med förändrade mål eller marknader och öka datatransparensen för medarbetare, intressenter och chefer. Det finns en gratisversion som du kan prova innan du investerar i ett betalt abonnemang. 🤸

Airtables bästa funktioner:

Skapa arbetsflöden och modernisera ditt företag med plattformen för applikationsutveckling med låg kod.

Använd kodfria funktioner för icke-tekniska yrkesverksamma för att optimera arbetsflöden med hjälp av relationsdatabaser.

Använd inbyggda AI-komponenter och dynamisk AI-funktionalitet för att få arbetet gjort snabbare

Organisera och dela viktig affärsinformation med hjälp av relationsdatabaser som synkroniseras i realtid med andra system.

Airtables begränsningar:

Vissa recensioner nämner tidskrävande problem vid import av projekt.

Vissa användare nämner bristen på design- och anpassningsfunktioner.

Airtable-priser:

Gratis

Plus: 12 USD/månad per användare

Fördel: 24 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

6. TeamDesk

via TeamDesk

TeamDesk är ett molnbaserat verktyg för databasskapande med låg kodnivå som låter användare bygga anpassade databaser för specifika affärsbehov. Användare får obegränsad datalagring, register och support utan extra kostnad, vilket är perfekt för småföretag som vill skala upp.

TeamDesk-systemet låter dig anpassa dina data och ändra dina applikationer efter behov. Testa det med en gratis provperiod innan du bestämmer dig för att betala för ett abonnemang.

TeamDesks bästa funktioner:

Skapa anpassade databaser utan tekniska kunskaper med hjälp av den kodfria plattformen.

Anpassa de databassystem du använder så att de passar de processer som ditt företag är beroende av.

Anpassa det användarvänliga gränssnittet efter ditt teams behov.

Skapa kraftfulla relationsdatabaser som uppfyller behoven hos företag av alla storlekar

Begränsningar för TeamDesk:

Vissa recensioner rapporterar problem med fördröjningar i fråga-/svarfunktionerna.

Användare rapporterar en brant inlärningskurva trots avsaknaden av kodningsspråk.

Priser för TeamDesk:

Starter: 49 $/månad

Team: 99 $/månad

Företag: 249 $/månad

TeamDesk-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

7. SingleStore

via SingleStore

SingleStore är en realtidsbaserad, enhetlig distribuerad SQL-databas som är utformad för hastighet och skalbarhet. Den kombinerar transaktions- och analysarbetsbelastningar för att eliminera onödig dataförflyttning och stödja krävande arbetsbelastningar.

SingleStore körs på de tre stora molntjänsterna och är utvecklad för tekniskt kunniga utvecklare och arkitekter. Använd den kostnadsfria testversionen för att se vad du tycker innan du spenderar pengar på tjänsten.

SingleStores bästa funktioner:

Optimera din databas för att spara tid med låglatensfrågor

Använd distribuerad molnbaserad datainfrastruktur för att driva ditt företags moderna appar

Skala din dataarkitektur och övervinna flaskhalsar med en modern databasdesign

Samla dina data i en enda databas för att eliminera spridning, minska kostnaderna och minimera komplexiteten.

Begränsningar för SingleStore:

Vissa recensioner rapporterar problem med strömmande analyser på datamängder med hög volym och API-svar på under en sekund.

Bristen på inkrementella säkerhetskopior har orsakat problem för vissa användare.

Priser för SingleStore:

Standard: 0,80 $+/timme

Premium: 1,60 $+/timme

Dedikerad: Kontakta oss för prisuppgifter

SingleStore-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. Google Sheets

via Google Sheets

Google Sheets är en del av Google Workspace för att skapa kalkylblad online. Det möjliggör samarbete i realtid från vilken enhet som helst, perfekt för stora eller distansbaserade team.

Den är utformad för företag av alla storlekar och har funktioner som inbyggda mallar, villkorlig formatering och pivottabeller för att göra databashanteringen mer hanterbar. Använd den personliga versionen för att testa den gratis först.

Google Sheets bästa funktioner:

Samarbeta med data var som helst och med vilken enhet som helst med team av alla storlekar

Snabba upp dina arbetsflöden med Smart Fill-funktioner och formelförslag för att minska fel och få snabbare insikter.

Anslut Google Sheets smidigt till andra Google-appar för integration och förbättrat samarbete.

Ladda upp Microsoft Excel-ark till Google Sheets för att redigera och anpassa databaser på en webbaserad samarbetsplattform.

Begränsningar i Google Sheets:

Recensioner nämner problem med bristande kundsupport och långa svarstider.

Användare rapporterar svårigheter att ladda ner dokument som Excel-filer.

Priser för Google Sheets:

Personligt: Gratis

Basic: 6 $/månad per användare, betalas årligen

Business Standard: 12 USD/månad per användare, betalas årligen

Business Plus: 25 USD/månad per användare, betalas årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Sheets:

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

9. Axisbase

via Axisbase

Axisbase är en gratis, fullfjädrad databasserver för stationära datorer som kan spåra all information som ditt företag behöver. Den är jämförbar med andra kontorsdatabasverktyg som Filemaker och Microsoft Access och databasservrar som Microsoft SQL Server Express.

Axisbase är gratis för flera användare och har inga betalda abonnemang. Dessutom är det en nedladdningsbar plattform som inte är beroende av webbläsarbaserade funktioner. 💎

Axisbases bästa funktioner:

Njut av det enkla användargränssnittet, som är utformat för att vara lätt att lära sig och använda.

Skapa saker som menyer, kriterier och detaljerade rapporter utan tekniska kodningskunskaper.

Lär dig grunderna med gratis handledningar som är utformade för att minska inlärningskurvan.

Spara tid genom att undvika index, primärnycklar, komprimering, nollvärden och andra komplexa databasbegrepp.

Axisbase-begränsningar:

Vissa recensioner rapporterar att användargränssnittet ser lite föråldrat ut och skulle behöva en uppdatering.

Kan inte skalas upp till serverparker och är därför inte idealiskt för företag som förväntar sig belastningar som överstiger en server.

Axisbase-priser:

Gratis

Axisbase-betyg och recensioner:

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite

SQLite är ett gratis programbibliotek och en SQL-databasmotor. Det är utformat för att vara fristående, serverlöst och transaktionsbaserat, utan behov av konfiguration. Det fungerar också som ett applikationsfilformat och har flera tabeller, triggare, index och vyer i en enda diskfil.

Denna inbäddade SQL-databasmotor fungerar som ett C-språksbibliotek och fungerar på nästan alla enheter. Den erbjuder plattformsoberoende stabilitet och serverlös funktionalitet som är idealisk för många företag.

SQLites bästa funktioner:

Kopiera fritt befintliga databaser mellan 32-bitars- och 64-bitars-system

Paketera enkelt små relationsdatabaser tillsammans med applikationer på alla enheter

Kom igång utan konfiguration, installation och administration för att spara tid och pengar för ditt företag.

Välj mellan flera nivåer av SQLite Pro Support när ditt team behöver hjälp och underhåll.

Begränsningar för SQLite:

Recensioner rapporterar att den inte är idealisk för storskaliga applikationer på grund av bristande nätverksåtkomst.

Tillåter inte distansarbete och är inte lämpligt för många globala team.

SQLite-priser:

Gratis

SQLite-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Håll dig steget före med alternativ till Microsoft Access

Du hittar vad du behöver bland dessa 10 alternativ till Microsoft Access, oavsett om du är nybörjare utan tekniska kunskaper eller leder ett erfaret team av tekniskt kunniga proffs. Hitta ett alternativ som passar dig, uppgradera ditt arbetsflöde och ta din databas till nya höjder! 🎢

Är du redo att testa dina alternativ? Börja med det bästa valet och prova ClickUp gratis.