De 20 bästa apparna för teamkommunikation 2026

För ett tag sedan stötte mitt team på ett hinder som många yrkesverksamma möter: för många verktyg och för lite tydlighet. Vi hade e-postkedjor för uppdateringar, chattappar för snabba frågor och till och med kalkylblad för att försöka hålla reda på vad som hände.

Resultatet? Missade meddelanden, ändlösa tur-och-retur-konversationer och en växande känsla av frustration. Det var då jag insåg att problemet inte bara handlade om vad vi kommunicerade, utan hur vi kommunicerade.

För att lösa det har jag och mitt team på ClickUp ägnat flera timmar åt att undersöka de bästa apparna för teamkommunikation. Baserat på mina erfarenheter och insikter är här mina bästa val.

Är du redo att kommunicera som ett proffs? Då kör vi! 💪🏼

De bästa apparna för teamkommunikation i korthet

Verktyg Användningsfall Bäst för ClickUp Allt-i-ett-plattformen för arbete Företag av alla storlekar Microsoft Teams Bäst med Microsoft 365-paketet Företag av alla storlekar Discord Samhällsengagemang och spel Privatpersoner, nystartade företag, spelare och innehållsskapare Pumble Teamsamarbete och marknadsföring Små till medelstora distansteam, marknadsförare Slack Teamsamarbete och integrationer Små till stora företag, nystartade företag Flock Kommunikation och samarbete i realtid Små och medelstora företag Chanty Meddelandehantering för företag Små till stora team Google Chat Meddelanden och samarbete Privatpersoner och företag Connecteam Kommunikation och engagemang bland medarbetarna Medarbetare utan fast arbetsplats, små till stora företag Proofhub Projektledning och samarbete Små och medelstora företag Ryver Gruppchatt och uppgiftshantering Enskilda personer och team av alla storlekar Fleep Teamsamarbete Distribuerade team Troop Messenger Teamsamarbete Små till stora företag Workplace Intern kommunikation Stora organisationer Trello Projektledning Privatpersoner och små och medelstora företag Rocket. Chat Teamsamarbete Små till medelstora företag och storföretag Brosix Säker snabbmeddelandefunktion Små till stora företag Workvivo Kommunikation med medarbetarna Stora företag RingCentral Medarbetarengagemang och kundupplevelse Privatpersoner, små och medelstora företag samt stora företag Element Säker meddelandehantering och samarbete Företag och myndigheter

De 20 bästa apparna för teamkommunikation

Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna, priserna och begränsningarna hos de 20 bästa kommunikationsverktygen som vi noggrant har valt ut åt dig. ☎️

Vi har också sammanställt de allra bästa i denna korta videorecension:

1. ClickUp (Bäst för asynkron teamkommunikation)

ClickUp gör det enkelt att hålla kontakten med ditt team, oavsett var eller när du arbetar. Det är en all-in-one-app för arbetet som ser till att du presterar på topp när det gäller teamkommunikation.

Dess omfattande funktionsuppsättning kommer kanske att överraska dig. Låt oss utforska den tillsammans.

ClickUp Chat

Koppla samman ditt arbete och din kommunikation i ett smidigt gränssnitt med ClickUp Chat

ClickUp Chat är ett integrerat meddelandeverktyg i ClickUp som gör det möjligt för team att kommunicera i realtid.

Det som utmärker Chat är hur naturligt det smälter in i ditt arbetsflöde. Istället för att jonglera mellan en meddelandeapp och din uppgiftshanterare kan du föra de viktiga konversationerna precis där arbetet sker. Oavsett om du går igenom sista-minuten-detaljer eller diskuterar projektuppdateringar, hålls allt samman utan att du behöver byta kontext.

Det innebär också att det inte längre blir några stunder då man undrar: ”Vad pratade vi om?”.

ClickUp har samlat all vår kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp på ett ställe. Så vi vet var vi ska vända oss för att hitta den information vi behöver.

Chat integrerar dessutom video- och ljudsamtal, så att du smidigt kan hoppa från en skriftlig konversation till en live-diskussion, allt inom samma plattform.

Dessutom hjälper AI i chatt till med:

AI-svar: Ställ en fråga i valfri chatt, så ger AI:n omedelbart ett svar baserat på hela chattloggen samt data från anslutna appar som Google Drive, Figma eller Salesforce

AI CatchUp: Kom snabbt ikapp med missade konversationer. Istället för att bläddra igenom varje chatt sammanfattar AI de viktigaste punkterna och åtgärderna

AI-uppgiftsskapande: Skapa en uppgift från ett meddelande med ett enda klick, så genererar AI automatiskt titel, beskrivning och länk till den ursprungliga chatten

ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta saker, skapa texter, hantera uppgifter och mycket mer

Om du har flera trådar att gå igenom men vill komma direkt till saken kan du använda ClickUp Brain för att snabbt sammanfatta konversationer. ClickUp Brain är en inbyggd AI-assistent som hämtar insikter från alla delar av ditt arbete.

ClickUp Clips

Spela in videor direkt från din arbetsyta med ClickUp Clips

Om ditt team föredrar asynkron videokommunikation kan du använda ClickUp Clips för att snabbt dela skärminspelningar med dina teammedlemmar med ett enda klick, medan de kan titta på dem senare när det passar dem. Clips kan transkribera meddelanden från skärminspelningar med AI så att du kan skanna igenom höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att hoppa mellan olika delar av videon och kopiera utdrag för att använda där du behöver.

ClickUp Docs

Samarbeta smidigt med ClickUp Docs för att hålla teamkommunikationen organiserad

ClickUp Docs är ett kraftfullt verktyg för teamkommunikation som gör det möjligt för team att skapa, dela och samarbeta på dokument i realtid inom ClickUp.

Det är perfekt för projektbeskrivningar, mötesanteckningar, kunskapsbaser och mycket mer, och håller all viktig information tillgänglig och välorganiserad. Med funktioner för gemensam redigering, kommentarer och taggning kan teammedlemmarna enkelt bidra med idéer, ge feedback och koppla diskussioner till relevanta dokument.

ClickUp Whiteboards

Brainstorma idéer och experimentera över hela linjen i ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards erbjuder ett mångsidigt virtuellt utrymme för planering, brainstorming och möten på distans, vilket hjälper teamen att hålla kontakten och vara kreativa, oavsett var de befinner sig.

Under planeringsmöten kan teammedlemmarna lägga till klisterlappar, skapa kopplingar mellan idéer och till och med länka whiteboard-element direkt till uppgifter, så att åtgärdspunkter alltid finns bara ett klick bort.

Om du behöver en färdig mall för att samla alla dina teamkonversationer, meddelanden och dokument, kolla in ClickUps mall för internkommunikation. Om du däremot kommunicerar regelbundet med team från olika avdelningar och vill organisera tvärfunktionell kommunikation kommer ClickUps mall för kommunikationsplan att vara till stor hjälp.

ClickUps bästa funktioner

Förvandla meddelanden till uppgifter: Håll teamen på rätt spår med Håll teamen på rätt spår med ClickUp Assign Comments , som låter dig förvandla vilken kommentar som helst till en konkret uppgift och tilldela den till en teammedlem

Omvandla kommentarer till omedelbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar för maximal produktivitet med ClickUp Assign Comments

Håll kontakten med teammedlemmarna: Använd @mentions för att uppmärksamma dina teammedlemmar på specifika uppgifter

Få snabba sammanfattningar: Sammanfatta långa konversationer och få fram de viktigaste punkterna med Brain

Samarbeta visuellt: Planera och brainstorma smidigt med Whiteboards, som ger ditt team en visuell plattform för samarbete på distans som kopplas direkt till dina uppgifter

Spela in och dela videor: Spela enkelt in och dela skärminspelningar för att visuellt förklara uppgifter, ge feedback eller visa processer med hjälp av Clips

Organisera idéer: Skriv, redigera och samarbeta i Docs, vilket gör det enkelt att hantera projektdetaljer och feedback från teamet på ett effektivt sätt

Begränsningar i ClickUp

Användare med begränsad teknisk kunskap kan uppleva den initiala installationen och navigeringen som utmanande

Mobilappen har färre funktioner jämfört med datorversionen, vilket kan minska effektiviteten vid distansarbete

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (9 880+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 260 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett otroligt mångsidigt projektledningsverktyg som erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter som passar alla teams arbetsflöden. Det intuitiva gränssnittet och den funktionsrika plattformen, med uppgiftshantering, tidrapportering och samarbetsverktyg, gör det enkelt att hålla ordning på projekten och se till att de följer planen. De kontinuerliga uppdateringarna och integrationerna säkerställer att det förblir en effektiv allt-i-ett-lösning för produktivitet.

💡 Proffstips: Det är viktigt att kommunicera via olika format som text, ljud och video för att undvika missförstånd, särskilt när det finns språkliga eller kulturella skillnader. Detta säkerställer tydlighet och minskar risken för missförstånd.

2. Microsoft Teams (Bäst för enkel integration med Microsoft 365)

Microsoft Teams är ett bra val som samarbetsverktyg för företag om du främst arbetar med Microsoft 365. Det är utformat för att synkroniseras med Word, Excel, PowerPoint och OneDrive, vilket gör det till det självklara valet för företag som redan finns i Microsofts ekosystem.

Oavsett om du leder ett litet team eller en stor organisation håller dess kommunikations- och meddelandefunktioner – från kanaler till gäståtkomst – alla uppkopplade.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Integrera smidigt med Microsoft 365-appar som Word, Excel osv. för dokumentdelning och samarbete

Möjliggör videokonferenser i stor skala för upp till 1 000 deltagare med funktioner som grupprum, liveomröstningar och chatt i realtid

Skapa mötesanteckningar med AI som automatiskt fångar upp viktiga diskussionspunkter

Begränsningar i Microsoft Teams

Vissa synkroniseringsproblem uppstår när teamen är inloggade både på datorn och mobilen

Det finns integrationsutmaningar med verktyg som inte kommer från Microsoft

Priser för Microsoft Teams

Teams Essential-abonnemang: 5 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic-abonnemang: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard-abonnemang: 12,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: På Amazon är PowerPoint förbjudet vid möten. Istället använder teamen sexsidiga memon skrivna i berättande stil. Alla läser dokumentet tyst i början av mötet, vilket säkerställer en gemensam förståelse innan diskussionerna inleds.

3. Discord (Bäst för att bygga gemenskap och för informellt samarbete)

Discord, som ursprungligen utvecklades för spelare, har utvecklats till ett verktyg för att bygga interaktiva digitala gemenskaper, från professionella grupper till nätverk för hobbyutövare.

Den är mest känd för sin avslappnade, användarvänliga röst- och videokommunikation. Denna informella kommunikationsstil kanske dock inte är idealisk för mycket strukturerade miljöer eller företagsmiljöer.

Discords bästa funktioner

Använd anpassade emojis, klistermärken, ljudeffekter och mycket mer i dina röst-, video- och textchattar

Anpassa och automatisera rutinuppgifter med hjälp av bots på ett mycket enkelt sätt

Växla mellan dator, telefon och till och med spelkonsoler för att hålla kontakten var du än befinner dig

Begränsningar i Discord

Att konfigurera en Discord-server kan verka förvirrande i början

Resursförbrukningen, både av CPU och internet, är hög

Priser för Discord

Gratis

Discord Nitro Classic: 5 $/månad per användare

Discord Nitro: 10 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Discord

G2: För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

Discord är en app för snabbmeddelanden för en-till-en-chattar och gruppchattar, ursprungligen utformad med spelare i åtanke som en mer direkt, mångsidig och användarvänlig upplevelse än tidigare program som Ventrilo, Mumble eller Roger Wilco. Du kan organisera communityn på den med flera text- och röstmeddelandekanaler, och den är gratis. Den fungerar också på en rad olika plattformar – webben, som ett fristående program, på din telefon osv.

🧠 Kul fakta: Discord startade som ”Fates VoIP”, ett röstkommunikationsverktyg för gamers. Det bytte namn till Discord 2015 för att nå en bredare publik.

4. Pumble (Bäst för små team med begränsad budget)

Pumble är ett gratis kommunikationsverktyg utan dolda avgifter. Om du har ett litet team och letar efter Slack-liknande funktioner utan prislappen är Pumble det rätta valet. Det är en enkel men effektiv plattform som möjliggör videokonferenser, grundläggande fildelning, röstsamtal, skärmdelning och mycket mer.

Pumbles bästa funktioner

Skicka direktmeddelanden för personliga chattar eller gruppdiskussioner

Organisera konversationer med dedikerade kanaler för att säkerställa att diskussionerna håller fokus

Schemalägg meddelanden så att de når ditt team vid rätt tidpunkt

Aktivera trådade konversationer för att underlätta tydliga och välorganiserade diskussioner

Begränsningar i Pumble

Det finns ingen möjlighet att skicka röstmeddelanden

Sökverktygen behöver den exakta söksträngen för att fungera korrekt

Priser för Pumble

Gratis

Pro-plan: 2,49 $/månad per användare

Business Administration-plan: 4 $/månad per användare

Enterprise-plan: 7 $/månad per användare

Produktivitetspaket: 13 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Pumble

G2: För få betyg

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pumble?

Det här är en lättanvänd tjänst, och alla våra medarbetare anpassar sig snabbt till den, oavsett ålder eller hur vana de är vid teknik. Det är ett roligt och användbart sätt att kommunicera med kollegor överallt!

🔍 Visste du att? Det första videosamtalet ägde rum 1968 under världsutställningen via AT&T:s Picturephone. Även om tekniken var klumpig banade den väg för moderna verktyg för videokonferenser som Zoom och Microsoft Teams.

5. Slack (Bäst för samarbete och integrationer på arbetsplatsen)

Slack gör det enkelt att hålla kontakten med ditt team via kanaler, trådar och direktmeddelanden. Det är välkänt för sina integrationer med appar som Google Drive och Salesforce.

Appens största fördel är dess förmåga att integreras med i stort sett alla produktivitetsverktyg för att automatisera uppgifter, skapa anpassade arbetsflöden och organisera konversationer.

Slacks bästa funktioner

Skapa kanaler för organiserad kommunikation och dela upp diskussionerna efter projekt, ämne eller avdelning

Anpassa aviseringar för att hantera fokus med prioriterade kanaler eller nyckelord för att minska distraktioner samtidigt som du håller dig informerad

Använd emojis och reaktioner för att ge konversationerna en rolig och uttrycksfull touch

Begränsningar i Slack

I gratisversionen är meddelandehistoriken begränsad till 90 dagar

Meddelanden blir överväldigande utan ordentlig organisation

Priser för Slack

Gratis

Standardabonnemang: 7 $/månad per användare

Plus-abonnemang: 12,50 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Slack

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Slack började som ett verktyg för intern kommunikation under utvecklingen av ett videospel som hette Glitch. Spelet blev ingen succé, men kommunikationsplattformen blev en enorm framgång.

6. Flock (Bäst för teamets produktivitet och uppgiftshantering)

Flock är en programvara för intern kommunikation riktad till team som värdesätter produktivitetsfunktioner. Förutom chatt och videosamtal integrerar Flock uppgiftshantering, omröstningar, påminnelser och fildelning direkt i dina konversationer.

Förutom de vanliga funktionerna för videokonferenser, chattmeddelanden och röstmeddelanden erbjuder Flock en mycket användbar produktivitets- och säkerhetssvit.

Flock – de bästa funktionerna

Använd den inbyggda uppgiftshanteringen och påminnelserna för att skapa, tilldela och följa upp uppgifter direkt i plattformen

Få inbyggd integration med Google Drive och Dropbox för att slippa växla mellan olika applikationer

Aktivera administratörsfunktioner som hantering av användarbehörigheter från instrumentpanelen

Begränsningar i Flock

Inkluderar en gräns på 10 000 meddelanden

Ljud och bild kan ibland bli förvrängda i videochatt

Priser för Flock

Gratis

Pro-plan: 3 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Flock

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flock?

Den är enkel att använda och underlättar den dagliga kommunikationen med arbetsgruppen. Den erbjuder även möjligheten att skapa olika arbetsytor och har utmärkta administrationsverktyg för att hantera en arbetsyta. Flock har varit mycket användbar i den dagliga kommunikationen och kommer väl till pass varje dag.

7. Chanty (Bäst för enkel teamkommunikation med inbyggd uppgiftshantering)

Chanty är ett enkelt verktyg för teamkommunikation som kombinerar meddelanden, röst- och videosamtal med en inbyggd funktion för uppgiftshantering. Du kan chatta med ditt team, omvandla meddelanden till uppgifter och följa upp framstegen – allt på samma plattform.

Chantys bästa funktioner

Få tillgång till obegränsad meddelandehistorik för att söka och hämta tidigare konversationer utan tidsbegränsningar

Genomför videomöten med teamet för smidig kommunikation ansikte mot ansikte och samarbete direkt inom plattformen

Skicka röstmeddelanden för snabba ljudanteckningar, vilket möjliggör snabbare kommunikation när det inte är lämpligt att skriva

Begränsningar i Chanty

Färre integrationer med tredjepartstjänster än konkurrenterna

Uppgiftshanteringen saknar avancerade funktioner som automatisering från början till slut

Priser för Chanty

Gratis

Affärsplan: 3 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Chanty

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chanty?

Chanty erbjuder snabb meddelandehantering och stabila ljud- och videosamtal, vilket har förbättrat vårt teams kommunikation avsevärt. Schemalagda meddelanden hjälper till att hantera konversationer över tidszoner och hålla teamen organiserade.

🔍 Visste du att? I teamarbete är kommunikation nyckeln till att undvika Ringelmann-effekten, där individer bidrar med mindre insatser ju större gruppen blir. Tydliga mål och diskussioner kan mildra detta fenomen.

8. Google Chat (Bäst för användare av Google Workspace)

Om ditt team redan använder Google Workspace är Google Chat ett utmärkt val för teamkommunikation. Det är integrerat med Gmail, Drive och Kalender, vilket gör att ni kan samarbeta utan problem.

Google Chat har fullständig Gemini-integration, vilket innebär att du kan komma åt Googles senaste LLM:er direkt i ditt chattgränssnitt.

De bästa funktionerna i Google Chat

Få sömlös integration med Google Workspace-appar för smidigt samarbete mellan verktyg som Gmail, Google Drive och Docs

Använd trådade konversationer för bättre organisation genom att gruppera svar under specifika meddelanden för enklare uppföljning

Underlätta videosamtal direkt från dina chattkonversationer med en inbyggd Meet-integration

Begränsningar i Google Chat

Gemini är endast tillgängligt i betalda abonnemang

Inte idealiskt för användare som inte använder Google eller för team

Priser för Google Chat

Gratis för privatpersoner

Business Starter-abonnemang: 6 $/månad per användare

Business Standard-abonnemang: 12 $/månad per användare

Business Plus-abonnemang: 18 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Google Chat

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

G2: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Chat?

Google Chat gjorde det möjligt för oss att kommunicera effektivt inom Google Workspace, men appen hade inga unika funktioner som gjorde den speciell.

9. Connecteam (Bäst för team utan fasta arbetsplatser och team som prioriterar mobilitet)

Connecteam är en plattform för personalhantering utformad för team utan fasta arbetsplatser. Den erbjuder kommunikation, schemaläggning och uppgiftshantering i en mobilvänlig app.

Detta verktyg är perfekt för detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt logistikbranschen, där medarbetarna inte sitter vid ett skrivbord men ändå behöver hålla kontakten.

Med Connecteam får du mycket mer än bara meddelandefunktioner.

Connecteams bästa funktioner

Samla alla arbetskontakter via chatt, flöde eller katalog

Få integrerad tidrapportering och schemaläggning

Behåll överblicken och hantera den interna kommunikationen på administrativ nivå

Begränsningar i Connecteam

Begränsad funktionalitet för kontorsbaserade team

Behöver många uppgraderingar för att få tillgång till alla funktioner

Priser för Connecteam

Grundpaket: 29 $/månad för 30 användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Connecteam

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

Appen är mycket överskådlig och enkel att använda för både administratörer och vår personal. Den har centraliserat flera av våra processer, vilket har skapat bättre kommunikation och effektiviserat de administrativa uppgifterna.

10. ProofHub (Bäst för visuell projektledning och textbaserad teamkommunikation)

ProofHub är ett projektledningsverktyg med integrerade kommunikationsfunktioner. Det är perfekt för team som vill centralisera projektplanering och meddelandehantering.

Verktyget låter dig anpassa arbetsflöden med flera vyer för att passa ditt teams behov – välj mellan tavlevy, tabellvy, Gantt, kalender, minvy och mer för att tydliggöra uppgifter och deadlines.

ProofHubs bästa funktioner

Spåra tiden som läggs på uppgifter och ange tidsuppskattningar för varje uppgift

Få tillgång till Gantt-diagram, Kanban-tavlor och uppgiftsuppföljning

Planera, följ upp och hantera projekt av alla storlekar utan krångel

Begränsningar i ProofHub

Begränsade funktioner för samarbete i realtid (inga video-/röstsamtal)

Färre integrationer jämfört med dedikerade meddelandeverktyg

Priser för Proofhub

Essential-abonnemang: 45 $/månad (faktureras årligen)

Ultimate Control: 89 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Proofhub

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Ryver (Bäst för team som söker ett alternativ till Slack med uppgiftshantering)

Ryver kombinerar Slack-liknande funktioner för teamchatt med uppgiftshantering, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för team som vill ha större kontroll över sina arbetsflöden.

Den erbjuder trådade konversationer, fildelning och uppgiftsfördelning i en enda, lättanvänd plattform.

Ryvers bästa funktioner

Få integrerad uppgiftshantering med teamchattar

Dela filer direkt från Google Drive, Dropbox eller Box.com

Skapa anpassade inkommande och utgående webhooks och bots

Begränsningar i Ryver

Det är svårt att förstå vem som pratar med vem i stora konversationer

Mobilappen är trög

Priser för Ryver

Startpaket: 34,50 $/månad för upp till 12 användare

Standardplan: 64,50 $/månad för upp till 30 användare

Medium-paket: 2 $/användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Ryvers betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

12. Fleep (Bäst för kommunikation mellan team utan e-post)

Fleep är utformat för team som arbetar över olika organisationer. Det erbjuder ett sätt att kommunicera utan att förlita sig på e-post. Det är ett chattbaserat verktyg som låter dig kommunicera med interna team och externa partners på ett och samma ställe, vilket förenklar samarbetet.

Det saknar dock vissa avancerade funktioner, såsom uppgiftshantering eller integration med appar från tredje part, vilket gör det mindre omfattande än andra verktyg.

Fleep – de bästa funktionerna

Hantera och kontrollera åtkomsten till medarbetarinformation

Markera viktiga meddelanden eller länkar med funktionen Pinboard

Få e-postkompatibilitet för användare som inte använder Fleep

Begränsningar i Fleep

Det finns storleksbegränsningar för bilder på gratiskonton

Röstsamtal är lite buggiga

Priser för Fleep

Affärsplan: 5,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Fleep

G2: För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

13. Troop Messenger (Bäst för små till medelstora team med säkerhetsbehov)

Troop Messenger är utformat för små till medelstora team, med fokus på säkerhet och användarvänlighet. Det erbjuder snabbmeddelanden via chatt, röst- och videosamtal, samt fil- och skärmdelning.

Detta verktyg är perfekt för att säkerställa dataintegritet och säker kommunikation, eftersom det drivs på säkra lokala servrar, vilket minimerar säkerhetsriskerna.

Troop Messengers bästa funktioner

Dra nytta av den extra säkerheten som lokala, självhostade servrar erbjuder

Skicka meddelanden som försvinner med funktionen Burnout

Dela textfiler, PDF-filer, PPT-filer, bilder, videor och webbadresser i både en-till-en-chattar och gruppchattar

Begränsningar i Troop Messenger

Det finns ingen möjlighet att spela in möten

Filter för chattområdet hålls dolda

Priser för Troop Messenger

Gratis provperiod

Premium-abonnemang: 1 $/månad per användare

Företagsabonnemang: 5 $/månad per användare

Egen hosting: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Troop Messenger

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: För få recensioner

14. Workplace (Bäst för större företag som vill ha en upplevelse som liknar sociala medier)

Workplace by Meta ger teamkommunikationen en upplevelse i Facebook-stil. Den är utformad för större företag som vill ha en bekant social plattformskänsla för internt samarbete, med funktioner som nyhetsflöden, grupper och livevideo.

Workplace integreras väl med Metas andra produkter, som WhatsApp och Instagram. Workplace stängs dock ner den 31 maj 2026.

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Få ett gränssnitt som liknar sociala medier för intern kommunikation

Aktivera livestreaming och gruppvideosamtal

Integrera med WhatsApp och andra Meta-verktyg

Begränsningar på arbetsplatsen

Plattformen stängs ner om två år

Inte idealiskt för mindre team eller miljöer med mycket projektledning

Priser för Workplace

Grundpaket: 4 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Workplace

G2: 4,0/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

15. Trello (Bäst för visuell uppgiftshantering och samarbete)

Trello är ett mycket visuellt projektledningsverktyg som är perfekt för team som organiserar sina uppgifter med tavlor, listor och kort. Det är intuitivt för att planera projekt, följa upp framsteg och samarbeta i realtid med enkel dra-och-släpp-funktion.

Trellos användarvänliga gränssnitt och tavlor i Kanban-stil gör det populärt bland både enskilda användare och team.

Trellos bästa funktioner

Skaffa tavlor i Kanban-stil för visuell uppgiftsuppföljning och flytta uppgifter mellan anpassningsbara kolumner

Använd Power-Ups för att automatisera uppgifter och integrera med andra verktyg

Koppla de appar som ditt team redan använder till ditt Trello-arbetsflöde

Begränsningar i Trello

Detta är inte i sig ett kommunikationsverktyg, utan är mer inriktat på projektvisualisering och uppgiftshantering

Det finns ingen inbyggd uppgiftsberoende, vilket gör det svårt att hålla koll på flera projekt

Priser för Trello

Gratis

Standardabonnemang: 5 $/månad per användare

Premium-abonnemang: 10 $/månad per användare

Enterprise-plan: Från 17,50 $/månad för 50 användare

Betyg och recensioner för Trello

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

16. Rocket. Chat (Bäst för team som söker ett öppen källkodsverktyg med omfattande anpassningsmöjligheter)

Rocket. Chat är en öppen källkodsplattform för kommunikation inom myndigheter, försvar och företag med kritisk infrastruktur. Den erbjuder chatt, röst- och videokonferenser i realtid, robusta integrationer med plattformar som är kompatibla med Matrix-protokollet samt möjligheten att driva den på egna servrar för ökad säkerhet.

Rocket. Chats största fördel är dess flexibilitet – du kan anpassa plattformen efter ditt teams specifika behov och säkerhetskrav.

Rocket. Chats bästa funktioner

Möjliggör automatiserade och agentassisterade interaktioner med användarna via deras föredragna kanaler

Välj lokal hosting för datakontroll och säkerhet, så att din känsliga information stannar inom organisationen

Konfigurera anpassade roller och utnyttja ett anpassningsbart system för användarbehörigheter

Begränsningar i Rocket. Chat

Det finns en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare

Det saknas användbar dokumentation

Priser för Rocket. Chat

Startpaket: Gratis

Pro-plan: 4 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

Jag använde RocketChat ett tag på grund av import- och bryggalternativen för Slack. Det fungerade faktiskt riktigt bra. Gränssnittet var inte lika snyggt, men det fanns gott om utrymme för anpassning.

💡 Proffstips: Inrätta ett system med ”kommunikationskompisar” där teammedlemmar paras ihop för att tillsammans gå igenom viktiga meddelanden eller uppdateringar. Denna metod främjar samarbete och uppmuntrar till olika perspektiv på tydlighet. Att kontrollera att man har förstått hjälper till att upptäcka potentiella kommunikationsluckor innan de eskalerar.

17. Brosix (Bäst för säker kommunikation med distansteam)

Asynkront arbete har förändrat vårt sätt att samarbeta. Säkerheten är dock fortfarande en viktig fråga när det gäller distansarbete. Brosix är ett kommunikationsverktyg som har utformats med sträng säkerhet i åtanke.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar krypterade meddelanden, röst- och videosamtal, skärmdelning och filöverföring. Oavsett om du diskuterar känsliga projekt eller bara behöver en pålitlig teamchatt, så finns Brosix där för dig med sin säkra infrastruktur.

Brosix bästa funktioner

Spela in användaråtgärder med övervakning och granskning av användaraktivitet

Hantera teamets nätverksaktiviteter, nätverksstatus och användarbehörigheter centralt

Skapa ditt eget privata teamnätverk med krypterad dataöverföring

Brosix begränsningar

Varningarna kommer inte alltid i tid

Gruppchattar har tagits bort och ersatts av Rooms, vilket medför vissa olägenheter

Priser för Brosix

Startpaket: Gratis

Affärsplan: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Premium-abonnemang: 6 $/månad per användare (faktureras årligen)

Brosix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brosix?

Det är ett fristående program; du kan skapa grupper och ställa in behörigheter. Enkelt att installera och använda. Det finns många nya funktioner, till exempel möjligheten att visa en profilbild tillsammans med namnet.

18. Workvivo (Bäst för medarbetarengagemang och intern kommunikation)

Workvivo är ett modernt socialt intranät som är utformat för att öka medarbetarnas engagemang och kommunikation. Det välbekanta gränssnittet förenklar kontakten och samarbetet inom teamet.

Funktioner som uppdateringar i realtid, chattmeddelanden, fildelning, livestreaming och till och med poddar bidrar till att skapa en livlig och sammanhängande arbetsplats. Den integreras också med verktyg som Slack, Microsoft Teams och Zoom.

Workvivos bästa funktioner

Hantera ett flöde som liknar sociala medier för att dela uppdateringar och hälsningar

Använd systemet för erkännande och belöningar för att höja moralen

Integrera med över 40 HR-verktyg som Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR m.fl.

Begränsningar i Workvivo

Inte lämpligt för detaljerad projektledning

Kan vara distraherande om de används för mycket för sociala uppdateringar

Priser för Workvivo

Affärsplan: Från 20 000 dollar för 250–2 000 anställda

Företagsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Workvivo

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workvivo?

Vi älskar Workvivo Ul och har många utrymmen där vi kan interagera med människor med samma intressen. Vårt företag publicerar alla nyheter som händer runt omkring och vi älskar särskilt Meme-utrymmet, det är där vi tillbringar mest tid.

19. RingCentral (Bäst för videomöten och företagskommunikation)

RingCentral är en molnbaserad kommunikationsplattform som täcker allt från företagstelefonsystem till videokonferenser och teamchatt. Den är användarvänlig och integreras med populära appar som Google Workspace och Microsoft 365.

Verktyget är perfekt för kommunikation på hybridarbetsplatser. Det erbjuder obegränsade samtal inom USA och Kanada, videomöten för upp till 200 personer samt funktioner som samtalsinspelning och röstmeddelanden som omvandlas till text.

RingCentrals bästa funktioner

Möjliggör videokonferenser av hög kvalitet med upp till 200 deltagare

Spåra och rapportera servicekvalitet, systemanvändning och andra viktiga prestationsindikatorer

Integrera enkelt med Microsoft 365, Google Workspace, Slack och över 100 andra appar

Begränsningar för RingCentral

Användningen innebär en brant inlärningskurva

Det förekommer ibland buggar i mobilappen

Priser för RingCentral

Anpassade priser

Betyg och recensioner för RingCentral

G2: 4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

20. Element (Bäst för öppen källkod och decentraliserad kommunikation)

Element är ett öppen källkodsverktyg för end-to-end-kommunikation som bygger på Matrix-nätverket. Det riktar sig till team som vill ha decentraliserad kommunikation utan att vara beroende av tredjepartsservrar.

En av Elements mest framstående funktioner är dess förmåga att fungera i miljöer med hög säkerhet, med alternativ för air-gapped-implementeringar och säkra gränsgateways. Dessutom säkerställer den decentraliserade arkitekturen att det inte finns någon enskild felpunkt i nätverket.

Element – de bästa funktionerna

Anpassa nätverkskonfigurationer och behörigheter med Element Server Suite

Skapa nätverk som passar dina behov med hjälp av den öppna standarden Matrix

Få tillgång till kopplingar till andra plattformar som Slack, IRC och fler

Begränsningar för Element

Det finns inga röstmeddelanden i systemet ännu

Det saknas ett push-to-talk-system för röstmeddelanden

Priser för Element

Startpaket: Gratis för upp till 200 användare

Affärsplan: 5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise-abonnemang: 10 $/månad per användare (faktureras årligen)

Sovereign-plan: Anpassade installationer

Betyg och recensioner för Element

G2: 4,3/5 (25+ recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Element?

Välj Element. Den finns tillgänglig på alla plattformar: Windows, OSX, Linux, Android och iOS. Du kan även använda den i en webbläsare. Den är öppen källkod och har end-to-end-kryptering. Dessutom krävs inget mobilnummer för att registrera sig. Du kan till och med driva din egen Element-server.

ClickUp: Din helhetslösning för smidigt samarbete

Appar för teamkommunikation kan vara avgörande för din arbetseffektivitet. Valet av rätt app för teamkommunikation beror på dina specifika behov, oavsett om det handlar om smidigt samarbete, säker meddelandehantering eller ökad produktivitet.

Men om du fortfarande är osäker och vill ha det bästa av två världar kan du inte gå fel med ClickUp.

Chatten är inbyggd direkt i din projektledningsplattform, så du behöver inte byta app eller tappa fokus. Du kan chatta med ditt team i realtid, dela filer och till och med länka uppgifter direkt i konversationerna.

Håll konversationen igång och arbetet på rätt spår. Registrera dig gratis på ClickUp idag!