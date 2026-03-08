Hur AI förbättrar partnerengagemanget: praktiska användningsfall

Du har gjort allt för att ge dina partners den bästa starten:

Tilldelade en kontaktperson, skickade välkomstpaket och undertecknade avtalen. Du genomförde live-utbildningar för att förklara din produkt, utfärdade certifieringar och delade dina bästa säljpresentationer.

På papperet är dina partners redo att vinna.

Ändå går affärerna trögt och de prognostiserade intäkterna förblir en önskedröm.

Det är naturligt att undra: Valde vi fel partners? Förmodligen inte. Möjligen engagerade du dem inte tillräckligt.

AI-driven partnerengagemang säkerställer att dina återförsäljare, distributörer och affiliates har både kunskapen och motivationen att sälja din produkt – utan att du behöver jaga dem.

Nedan visar vi hur AI hjälper till med partnerengagemang, tillsammans med steg för att implementera det👇

Vad är partnerengagemang?

Partnerengagemang är en kontinuerlig process som går ut på att bygga och upprätthålla relationer med dina partners så att de förblir aktiva, samordnade och motiverade att sälja din produkt på ett konsekvent sätt.

Så här ser det ut i praktiken:

Regelbundna avstämningar: Planera in veckovisa samtal för att gå igenom pågående affärer, lösa problem och planera nästa steg tillsammans.

Personlig kommunikation: Skicka riktade nyhetsbrev med produktuppdateringar, marknadstips, framgångshistorier, ytterligare resurser etc. för att stärka partnerna.

Prestationsuppföljning: Övervaka mätvärden som affärer per partner, genererade leads, deltagande i webbseminarier och partners hälsopoäng.

Erkännandeprogram: Erbjud bonusar, utmärkelser och exklusivt innehåll för att motivera de bästa medarbetarna.

Att försöka hantera allt detta manuellt är inte hållbart i längden.

1️⃣ För det första har du inte kapacitet att personligen engagera varje partner. Därför dras du naturligtvis till dem som redan genererar intäkter, medan andra med stor potential går månader utan meningsfull kontakt.

2️⃣ För det andra är partneraktiviteter begravda i e-postmeddelanden, CRM-programvara och chattmeddelanden. När du väl har hämtat och analyserat dessa data är de redan föråldrade.

Här kommer AI till undsättning.

⚖️ Känn till skillnaden: Partneraktivering vs. partnerengagemang Blanda inte ihop dessa – de är olika faser i partnerlivscykeln: Partneraktivering: Den inledande fasen där du förser nya partners med den utbildning, certifiering och de handböcker de behöver för att bygga upp sina färdigheter.

Partnerengagemang: Fasen efter onboarding, där du bygger relationer genom uppföljning, påminnelser och incitament för att skapa långsiktig lojalitet.

Vad är AI-driven partnerengagemang?

AI-driven partnerengagemang använder maskininlärning, automatisering och prediktiv analys för att personalisera och skala partnerinteraktioner. Detta håller dig i kontakt med alla partners i ditt ekosystem (inte bara de största kunderna) utan att behöva anställa fler kanalansvariga.

Så här samverkar olika AI-tekniker för att automatisera partnerengagemanget:

Maskininlärning (ML): ML-modeller är utmärkta för att analysera stora mängder data på några sekunder. Det innebär att du kan analysera partnerbeteende, kampanjresultat och leadkvalitet i realtid för att upptäcka engagemangsmönster så fort de förändras.

Prediktiv analys: Dessa modeller använder realtidsdata och historiska data för att förutsäga framtida trender. De kan förutsäga minskat partnerengagemang, prognostiserade försäljningsintäkter, möjligheter till merförsäljning, avstannade affärer och mycket mer.

Naturlig språkbehandling (NLP): NLP hjälper AI-modeller att förstå och generera mänskligt språk. Det är så AI läser e-post, svarar på partners frågor, upptäcker partners känslor och tolkar feedback.

Generativ AI: Gen AI-verktyg som ChatGPT, Gemini och Claude hjälper dig att skapa skräddarsytt innehåll – från utbildningsmaterial för partners och informationsmeddelanden till nyhetsbrev och artiklar i kunskapsbasen.

🚀 ClickUp-fördel: Få omedelbar tillgång till premiummodeller som GPT, Claude Sonnet och Gemini på ett och samma ställe med ClickUp Brain. Inga separata prenumerationer eller inloggningar behövs. Växla mellan de bästa AI-modellerna för dina sammanfattningsuppgifter med ClickUp Brain. Hur man använder olika AI-modeller för partnerengagemang: Gemini: Bäst för att analysera data i flera filtyper, såsom samtalstranskriptioner, långa e-posttrådar och bilder.

ChatGPT: Perfekt för daglig innehållsskapande och rutinmässig partnerkommunikation

Claude: Perfekt för djupgående resonemang och komplex analys av partnerdata

🧠 Rolig fakta: I slutet av 1940-talet gjorde entreprenören Brownie Wise från Miami Tupperware till ett välkänt varumärke genom sina ikoniska ”Tupperware-partyn”. Istället för att förlita sig på butiker rekryterade hon kvinnor som skulle arrangera sociala sammankomster för att demonstrera och sälja produkterna. Strategin blev en enorm succé. År 1949 var efterfrågan så hög att en återförsäljare enligt uppgift sålde över 56 Wonder Bowls på en enda vecka! via Smithsonian Magazine

Fördelar med att använda AI för partnerengagemang

Att använda AI-drivna verktyg i dina partnerprogram erbjuder flera viktiga fördelar:

Automatisera repetitiva uppgifter: Slipp det tråkiga arbetet. AI skickar automatiskt uppföljningsmejl, påminner partners om att uppdatera affärer, meddelar dem om produktändringar, genererar rapporter och underhåller register.

Segmentera partners dynamiskt: Istället för att gruppera partners efter region eller storlek en gång per kvartal, segmenterar AI dem i realtid baserat på beteende. Om en mindre partner plötsligt fördubblar sin leadvolym flyttar AI dem omedelbart till ett segment med hög tillväxt.

Skapa hyperpersonliga partnerresor: AI spårar varje kontaktpunkt – från inloggningar på portalen till nedladdningar av tillgångar – för att skapa en anpassad väg för varje partner. På så sätt kan en partner få affärsspecifika tips, medan en annan får veckovisa påminnelser om att vara aktiv.

Förutse partners beteende och preferenser: Genom att kontinuerligt analysera signaler om partners engagemang, såsom öppningsfrekvens för e-post eller portalaktivitet, kan AI förutsäga vilka partners som tappar intresset. Du kan också identifiera deras föredragna incitament och kommunikationskanaler för att åter engagera dem på ett effektivt sätt.

Erbjud support i realtid: AI-drivna chatbots ger omedelbara, korrekta svar dygnet runt från din kunskapsbas och arbetsplatsdata. Detta håller partnerns momentum uppe under försäljningscykeln, utan att störa ditt team.

Få skräddarsydda utbildningsrekommendationer: Istället för att skicka samma utbildningsmaterial till alla partners identifierar AI specifika prestationsbrister och rekommenderar rätt moduler eller certifieringar för varje partner.

⚠️ En varning: AI levererar insikter och automatisering som behövs för att skala upp. Men det kan inte ersätta förtroendeskapande samtal, läsa av subtila signaler eller tillföra en mänsklig touch. Använd det därför först för att informera din strategi, och använd sedan din expertis och dina färdigheter inom partnerrelationshantering (PRM) för att bygga relationer.

Vad AI ersätter och inte ersätter i partnerengagemang AI ersätter inte relationsbyggande, kanalstrategi eller förtroendebaserade samtal med dina viktigaste partners. Det eliminerar inte behovet av partneransvariga eller mänskligt omdöme. Det hjälper ditt team att skala upp den operativa sidan av engagemanget genom att upptäcka risker tidigare, anpassa kontakterna snabbare, hitta rätt resurser och automatisera det repetitiva uppföljningsarbetet som vanligtvis missas.

Hur AI hjälper partnerteam: viktiga användningsfall

Låt oss nu dyka in i hur AI hjälper partnerchefer att arbeta mer effektivt och bygga starkare relationer.

⭐ Bonus: Vi delar också med oss av praktiska exempel på hur ClickUp Brain, vår kontextuella AI-assistent, hjälper till inom varje område.

1. Onboarding av partners

AI effektiviserar onboarding av partners genom att automatisera repetitiva uppgifter och ge vägledning i realtid. Den kan automatiskt segmentera nya partners, generera personliga onboarding-checklistor och dela rätt utbildningsmoduler baserat på en partners profil.

Teamen använder också AI-chattbottar för att svara på vanliga frågor om onboarding och eskalera komplexa problem till rätt chef när det behövs.

📌 Exempel: När en ny partner ansluter sig till ditt program kan du be Brain att skriva ett välkomstmejl som innehåller specifika introduktionssteg, utbildningsresurser och viktiga kontakter för att personalisera partnerupplevelsen från dag ett. Skapa välkomstmejl för att ta ombord nya partners med hjälp av ClickUp Brain.

2. Intelligent partnerbedömning

AI hämtar data från ditt CRM-system, dina marknadsföringsplattformar och dina lärsystem för att utvärdera partners utifrån affärskvalitet, bidrag till pipeline och engagemang. Det tilldelar varje partner en dynamisk poäng som uppdateras automatiskt när deras aktivitet förändras.

📌 Exempel: Be helt enkelt Brain att visa hur många affärer varje partner avslutade förra kvartalet, tilldela poäng baserat på intäkter eller deltagande och markera dina tre bästa prestationer. AI kan också flagga partners med minskad aktivitet och föreslå var en uppföljning behövs. Betygsätt partners baserat på deras senaste eller realtidsprestanda med hjälp av ClickUp Brain.

3. Automatiserade engagemangsekvenser

Till skillnad från traditionella verktyg som skickar samma e-post till alla, analyserar AI signaler i realtid – till exempel när en partner laddar ner en guide – för att utlösa nästa relevanta steg. Till exempel att uppmana dem att underteckna kontrakt eller registrera nya affärer.

Du kan också använda AI för att optimera tidpunkten och kanalen för dessa meddelanden. Det innebär att du kan kontrollera om en partner är mer benägen att svara på ett LinkedIn-meddelande eller ett e-postmeddelande, och vid vilken tidpunkt på dagen.

📌 Exempel: Anta att du vill presentera en ny produktfunktion för dina partners. Istället för att skriva e-postmeddelanden ett i taget kan du be Brain att generera en komplett uppföljningssekvens med flera e-postmeddelanden, där varje meddelande fokuserar på en annan fördel eller ett annat användningsfall. Inom några minuter har du strukturerade utkast med ämnesrader, personliga hälsningar och tydliga meddelanden som du kan finjustera innan du skickar dem. Skapa heltäckande sekvenser för e-postengagemang med ClickUp Brain.

4. Partnerstöd + utbildning

Avancerade AI-drivna PRM-plattformar kan skräddarsy lektioner baserat på en partners roll, prestanda och expertisnivå. De rekommenderar automatiskt de bästa modulerna, föreslår nästa steg efter en certifiering och levererar till och med mikrolektioner när en ny funktion lanseras.

Dessutom kan AI användas för att rollspela försäljningsscenarier för att hjälpa partners att öva på sina säljargument eller lösa tveksamheter under utbildningen.

📌 Exempel: Istället för att börja från scratch kan du använda Brain för att skapa en komplett utbildningsmanual baserad på dina krav. När utkastet är klart kan det extrahera de viktigaste punkterna till en kort sammanfattning som partnerna kan skumma igenom innan de dyker in i den fullständiga guiden. Skapa djupgående utbildningsmaterial med ClickUp Brain

5. Stöd vid affärer och hjälp med gemensam försäljning

När partners säljer aktivt behöver de ofta snabba svar – oavsett om det gäller prissättning, positionering eller interna processer. Att tillhandahålla konstant manuell support är dock tidskrävande och ofta omöjligt.

Det är där AI-verktyg kommer till sin rätt.

Oavsett om en partner utarbetar ett förslag, fastnat i prissättningen eller är osäker på hur en funktion ska positioneras, kan AI omedelbart träda in. Den hämtar produktinformation från kunskapsbaser, föreslår prissättningsstrukturer, genererar förslag på utkast och ger tips på meddelanden – ungefär som din personliga försäljningsassistent!

För mer komplex support dirigerar AI på ett smart sätt frågan till rätt expert med fullständig kontext, vilket sparar värdefull svarstid.

📌 Exempel: När en partner behöver hjälp med att förbereda en affär kan du chatta med Brain för att få tips om de mest relevanta resurserna, till exempel prissättningsriktlinjer, mallar för offerter eller krav för affärsregistrering. Istället för att söka i flera olika system får du direktlänkar till rätt dokument tillsammans med ytterligare resurser för att driva affären framåt snabbare. Chatta med ClickUp Brain för att svara på partners frågor och ge omedelbar hjälp.

6. Prognostisera risker och skicka varningar

Istället för att vänta på en kvartalsöversyn för att inse att en partner har slutat att ta in affärer, skannar AI ständigt efter tysta varningssignaler – som en plötslig minskning av inloggningar på portalen, försenade svar på leads eller utgångna certifieringar.

Den kopplar samman dessa punkter i realtid och varnar dig medan partnerrelationen fortfarande går att rädda. Detta gör att du kan flytta resurser eller lansera nya incitament veckor innan kundbortfallet faktiskt inträffar.

📌 Exempel: Be Brain att identifiera riskpartner. Det kan analysera senaste aktiviteten, markera mönster som färre affärsregistreringar och visa de viktigaste faktorerna som bidrar till risken, så att du vet exakt vem som behöver uppmärksamhet och varför. Be Brain att analysera partnerdata, förutsäga trender och flagga högriskaktiviteter.

7. Support via kunskapsbas

Om det känns som en skattjakt att hitta information i din kunskapsbas är artificiell intelligens lösningen.

AI-drivna kunskapsbaser använder sökning i naturligt språk för att hämta exakta svar från produktguider, vanliga frågor, felsökningssteg och information om efterlevnad. Med tiden lär sig AI av användningsmönster för att förbättra rekommendationerna och till och med automatiskt uppdatera kunskapsbasen med ny information från supportärenden eller produktreleaser.

📌 Exempel: Att läsa långa utbildningsmaterial och företagswikis tar mycket tid. För att få omedelbara men korrekta insikter från kunskapsbasen kan partners använda ClickUp Enterprise Search. Den kontextuella AI-assistenten konsulterar automatiskt din kunskapsbas för att samla in den mest relevanta och uppdaterade informationen. Använd ClickUp Enterprise Search för omedelbar problemlösning och partnersupport.

8. Spårning av styrning och efterlevnad

En av de mest underskattade aspekterna av partnerhantering? Efterlevnad.

Det spelar ingen roll hur bra en partner säljer om de ignorerar branschstandarder eller lagkrav.

AI-modeller övervakar potentiella överträdelser från partners, såsom icke godkänd co-branding eller regionala brister i efterlevnaden. Så fort ett problem upptäcks får du ett omedelbart larm med en detaljerad rapport och förslag på nästa steg.

📌 Exempel: Istället för att granska certifieringsregister ett efter ett kan du be Brain visa vilka partners som har ofullständiga eller utgångna certifieringar. Du får en tydlig översikt som visar när varje certifiering rekommenderades och när den gick ut, vilket i slutändan leder till riktade uppföljningar. Ta reda på exakt vilka partners som behöver förnya sina certifikat direkt med ClickUp Brain.

Så här kommer du igång med AI för partnerengagemang

Det finns många AI-verktyg på marknaden för att automatisera partnerengagemang. Men det räcker inte med att bara ha AI i din stack.

Du behöver en assistent som är djupt integrerad i din arbetsmiljö, känner till dina processer inifrån och ut och kan integreras med hela din teknikstack.

ClickUp, den konvergerade AI-arbetsytan, kommer till din undsättning.

Med det sagt, låt oss se hur man använder ClickUp för partnerskapshantering och ökar engagemanget:

Steg 1: Utforma arbetsflöden som är anpassade efter dina egna pipeline

Varje partnerskap är unikt. Steg, kontaktpunkter och överlämningar kan variera beroende på din affärsmodell. För att driva på ett djupare engagemang måste du först skapa arbetsflöden som faktiskt passar dina unika säljprocesser.

ClickUp gör det enkelt att brainstorma, utforma och implementera dessa arbetsflöden:

Kartlägg partnerskapsstadier visuellt med ClickUp Whiteboards

Kartlägg dina försäljningspipelines och skapa arbetsflöden för partnerskap med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards ger dig en obegränsad yta att skissa upp partnerpipelines på med hjälp av en dra-och-släpp-redigerare.

Använd former för att representera varje steg i din pipeline (som "Prospektering", "Onboarding", "Aktivering", "Gemensam försäljning" och "Förnyelse"). Rita kopplingar för att visa överlämningar eller beroenden och lägg till klisterlappar för extra kontext.

Dessutom kan du bjuda in andra teammedlemmar att tillsammans utforma arbetsflöden för partnerskap i realtid – alla kan lägga till, flytta eller kommentera element tillsammans.

Förvandla arbetsflödessteg till genomförbara åtgärder med ClickUp Tasks

Lägg till ClickUp-uppgifter till dina listor med förfallodatum, prioritetsmarkeringar och beroenden

När du har kartlagt din process kan du använda ClickUp Tasks för att förverkliga den.

Omvandla varje steg eller element från din whiteboard till en uppgift, lägg till partners och kanalansvariga som ansvariga, ange förfallodatum, markera prioritetsnivåer, lägg till detaljerade beskrivningar osv.

Använd sedan ClickUp Dependencies för att ordna arbetet i rätt ordning. Till exempel kan ”Utbildning” inte börja förrän ”Onboarding” har markerats som klar. Dessutom kan du bifoga filer, lämna kommentarer och spåra tiden inom uppgifterna.

Standardisera och skala processer med ClickUp-mallar

Med mallar kan du spara dina bästa arbetsflöden och återanvända dem för varje ny partner.

Ta till exempel ClickUps mall för partneravtal. Den ger en färdig struktur för att skapa partneravtal, fastställa villkor och förtydliga förväntningar i förväg.

Få en gratis mall Upprätthåll konsekventa kanalpartneravtal med hjälp av ClickUps mall för partnerskapsavtal.

Med den här mallen kan du:

Se till att alla dina partneravtal är konsekventa, efterlevda och fullständiga

Ställ in enkelt anpassningsbara klausuler och anpassade fält för att spåra framsteg

Skissera skyldigheter för att förhindra framtida tvister

Förklara hur vinster och förluster kommer att fördelas mellan parterna

Erbjud juridiskt skydd vid oenigheter eller förändringar

ClickUp erbjuder också färdiga mallar för dina kanalpartner som vill öka sina marknadsföringsinsatser.

De kan använda ClickUp Channel Partners Marketing Plan Template för att definiera målkunder, lista effektiva strategier, sprida varumärkeskännedom och mäta prestanda.

Få en gratis mall Skapa och följ en omfattande marknadsföringsplan med ClickUps mall för marknadsföringsplan för kanalpartner.

Med den här mallen kan du:

Skapa ett strukturerat ramverk för att planera och genomföra marknadsföringsaktiviteter

Identifiera och rikta in dig på specifika kundsegment

Samordna kanalpartners med leverantörer när du följer marknadsföringsmål

Förbättra kommunikationen mellan båda sidor

Förse kanalpartner med verktyg för att mäta framgången för deras marknadsföringsinitiativ

Visualisera partnerpipelines på ditt sätt med ClickUp Views

Dela produktuppdateringar, meddelanden, status för problemlösning och mer med kunder i flera ClickUp-vyer.

När dina arbetsflöden är igång kan du visualisera partnerengagemangsprogram och uppgifter på över 15 olika sätt med hjälp av ClickUp Views. Några av dessa är:

Styrelse: Kanban-vy – perfekt för att följa partners genom varje steg

Lista: Se alla partnerhanteringsuppgifter i form av en anpassningsbar tabell

Arbetsbelastning: Kontrollera partnerns tillgänglighet, arbetsbelastning och bandbredd

Tidslinje: Perfekt för att se överlappande partnerinitiativ och scheman

Varje vy hämtar live-data från din arbetsyta, som du kan filtrera efter olika attribut som partnertyp, segment, engagemangsnivåer, produktkunskap etc.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för samarbete på distans

Steg 2: Lägg till AI för djupgående intelligens och personalisering

ClickUp Brain fungerar som din arbetsplats inbyggda AI-assistent och samlar uppgifter, dokument, chattar och partnerdata i ett sammanhängande system. Med andra ord drivs varje del av din arbetsplats av AI, så du behöver inte koppla in den separat i din teknikstack.

Detta eliminerar direkt AI-spridning, dvs. du behöver inte längre hoppa mellan olika AI-produktivitetsverktyg. Naturlig språkbehandling + kontextuell sökning gör ClickUp Brain smartare.

Så här fungerar det:

Segmentera partners direkt: Be bara Brain att gruppera partners efter region, affärsstorlek, engagemangsstadium eller något annat anpassat fält som du spårar. Du behöver inte skapa komplexa rapporter eller använda filter. Brain förstår din arbetsmiljö och levererar den segmentering du behöver på några sekunder.

Skapa engagerande e-postmeddelanden, uppföljningar eller kampanjmeddelanden till partners med ClickUp Brain.

Skapa relevant innehåll på begäran: Oavsett om du behöver ett personligt e-postutkast för en ny partner, en utbildningsguide eller en artikel i kunskapsbasen kan Brain skriva det. Beskriv bara vad du vill ha (t.ex. ”Skapa ett välkomstmejl till en ny teknikpartner”) så hämtar Brain rätt sammanhang och ton för en personlig upplevelse.

Sammanfatta partnerkommunikation: Använd Brain för att omedelbart sammanfatta långa e-posttrådar, chattloggar eller projektuppdateringar. På så sätt kan du snabbt få en överblick över de senaste händelserna utan att behöva gräva igenom oändliga meddelanden.

Utnyttja realtidsöversättning: Om du arbetar med globala partners kan Brain översätta kommunikation, dokument eller till och med mötesanteckningar direkt.

Brainstorma idéer för partnererkännande och engagemangsprogram med ClickUp Brain.

Brainstorma idéer: Fastnat i en partnerkampanj eller behöver du idéer till ett nytt incitamentsprogram? Chatta med ClickUp Brain. Beskriv din utmaning så kommer det att föreslå kreativa lösningar eller till och med utarbeta en fullständig projektplan åt dig.

Stöd partners direkt: Brain kan svara på partners frågor med hjälp av information från din arbetsplats kunskapsbas.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-post, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsmiljö kan förändra det. Enter ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Steg 3: Centralisera partnerdata + kommunikation

Dina arbetsflöden är igång. Du har också lagt grunden för AI.

Nu är det dags att konsolidera all data och knyta ihop allt för partnerkommunikation, engagemang och analys i realtid.

Så här uppnår du detta i ClickUp:

Anslut ClickUp smidigt till dina favoritmarknadsföringsverktyg för att synkronisera kampanjdata och automatisera arbetsflöden.

ClickUp erbjuder över 1 000 inbyggda integrationer som hämtar relevant data till dina arbetsflöden med ett enda klick. Du kan till exempel länka CRM-system som HubSpot eller Salesforce för uppdateringar av affärer, Google Workspace för delade dokument och kalendrar, Zoom för möten osv.

Ännu bättre, du kan också skapa anpassade integrationer med hjälp av ClickUps API för att synkronisera egna eller äldre system utan komplicerad kodning.

Samordna team och partners i realtid med ClickUp Chats

Håll partnerkonversationerna fokuserade med ClickUp Chat och samarbeta i realtid utan att lämna ditt arbetsflöde.

ClickUp Chat samlar alla partnersamtal i ett trådformat utrymme, precis bredvid dina uppgifter och dokument. Skapa dedikerade kanaler för varje partnerkonto eller programomfattande diskussioner, så att ingenting går förlorat i en e-postinkorg.

Du kan också @nämna partners för att koppla in rätt personer och starta trådade konversationer för att fördjupa dig i nischade ämnen utan att störa huvudchatten.

👀 Visste du att? Med ClickUp Assign Comments kan du förvandla vilket meddelande som helst till en spårbar åtgärd. Lägg en kommentar på en uppgift, ett dokument eller en whiteboard och @tilldela den sedan till en teammedlem eller partnerrepresentant med ett förfallodatum. Det blir en deluppgift som de måste bocka av. Använd ClickUp Assign Comments inom uppgifter för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Spela in och transkribera möten med AI Meeting Notetaker

Få automatiskt genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter för dina möten med ClickUp AI Notetaker.

Sluta oroa dig för att ta anteckningar under partnersamtal.

ClickUps AI Meeting Notetaker spelar in dina Zoom- eller Microsoft Teams-sessioner och genererar automatiskt ett sökbart transkript tillsammans med en sammanfattning av viktiga punkter. Den extraherar åtgärdspunkter och ansvariga, så att du kan omvandla din konversation till en projektplan så fort samtalet är avslutat.

Förtydliga komplexa ämnen snabbt med ClickUp Clips

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap precist utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med ClickUp Clips.

Med ClickUp Clips kan du spela in och dela korta videoguider direkt i din arbetsmiljö.

Detta är en game changer för partnersupport: Om en partner fastnar i onboardingprocessen, behöver hjälp med en instrumentpanel eller vill se hur en produktfunktion fungerar, kan du spela in en kort video och skicka den direkt.

Istället för att skriva ett långt e-postmeddelande där du förklarar hur man registrerar en affär, kan du till exempel visa dem exakt hur man gör det i en 30 sekunder lång film.

Steg 4: Bygg upp din kunskapsbas

Det blir snabbt rörigt när din kunskapsbas är frånkopplad från ditt PRM-verktyg.

Du slösar tid på att leta efter rätt resurser och har förmodligen flera versioner av samma fil som cirkulerar. Ännu värre är att du av misstag kan skicka en föråldrad landningssida till en partner, vilket leder till att de presenterar felaktiga uppgifter.

Hur förändrar ClickUp detta? Denna genomgångsvideo är din miniguide:

📚 Läs mer: Hur ClickUp använder AI Docs för att förenkla skapandet av SOP

Skapa och dela partnerresurser med ClickUp Docs

ClickUp Docs för att skapa effektiva kunskapsbasartiklar

ClickUp Docs är ditt allt-i-ett-verktyg för att bygga en robust kunskapsbas – från onboarding-guider till marknadsföringsmaterial.

Rik formatering: Lägg till rubriker, tabeller, checklistor, bilder och videor för att göra ditt innehåll visuellt tilltalande.

Strukturerad hierarki: Använd inbäddade sidor för att hålla ordning på saker och ting. Till exempel kan ditt dokument "Partner Enablement" ha undersidor för onboarding, utbildning och support.

Samarbete i realtid: Flera personer kan redigera ett dokument samtidigt, lämna kommentarer och hantera feedback direkt.

Omvandla innehåll till uppgifter: Markera valfri text för att omedelbart skapa och tilldela en uppgift. Om du till exempel uppdaterar en checklista för partnerintroduktion och inser att en ny resurs behövs, kan du tilldela den direkt.

Behörigheter: Dela dokument internt eller externt med läs- eller redigeringsbehörighet

Versionshistorik: Varje ändring loggas, så att du kan se vem som har uppdaterat vad och återgå till en tidigare version med ett enda klick.

Med ClickUp Brain inbyggt direkt i Docs kan du använda AI för att skriva utkast till nytt innehåll, omskriva för tydlighetens skull eller översätta material. Om du till exempel behöver en guide om ”Hur generativ AI hjälper till att marknadsföra produkter”, behöver du bara be Brain om det, så genererar det ett första utkast utifrån ditt arbetsutrymme.

⭐ Bonus: Docs Hub är din kommandocentral för all dokumentation. Den ger dig en översikt över alla dokument i ditt arbetsområde – organiserade efter ägare, plats, senaste uppdatering och mer. Du kan söka, filtrera och markera dokument som favoriter, vilket gör det enkelt att hitta det du behöver (även när din kunskapsbas växer). Lagra, organisera och sök dokument enkelt med Docs Hub

Hitta vad som helst direkt med ClickUp Enterprise AI Search

Hitta insikter, dokument, appar och mycket mer från plattformen eller till och med integrerade verktyg med ClickUp Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search gör det superenkelt att hitta inte bara filer, utan bokstavligen all information – uppgifter, chattar, dokument, kommentarer, bilder – vad du än vill.

Det roliga är att du inte behöver komma ihåg exakta filnamn eller i vilka mappar de lagrats. Beskriv bara vad du letar efter i naturligt språk (t.ex. ”Visa mig den senaste checklistan för partnerintroduktion”), så hämtar Brain den åt dig.

Den AI-drivna sökfältet förstår sammanhang och avsikt, så att du snabbt får relevanta resultat – även om du inte är säker på platsen.

👀 Visste du att? Enterprise Search hämtar också resultat från integrerade system som Google Drive, Slack och verktyg för kundlojalitet, så att din kunskapsbas verkligen täcker allt.

Steg 5: Automatisera tråkiga uppgifter och ställ in aviseringar

När allt är klart – arbetsflöden, AI, kommunikationskanaler och kunskapsbas – automatisera allt för att minska det manuella administrativa arbetet till nästan noll.

ClickUp ger dig obegränsad flexibilitet att automatisera på ditt sätt, utan att skriva en enda rad kod:

Eliminera rutinarbetet med ClickUp Automations

Skapa anpassade agentutlösare och åtgärder i ClickUp med enkla instruktioner utan kodning.

ClickUp Automations är regelbaserade, vilket innebär att du ställer in en enkel ”om detta, då det” -logik för att hantera repetitiva uppgifter.

Varje automatisering består av tre komponenter:

Utlösare: Vad startar automatiseringen?

Villkor: Valfria filter för att begränsa automatiseringen när den körs

Åtgärder: Vad händer härnäst?

📌 Till exempel: ”När en partneruppgift flyttas till ’Redo för granskning’ tilldelar du den till partnerchefen och skickar en Slack-avisering.”

ClickUp erbjuder två sätt att bygga dessa automatiseringar:

Automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion: Välj från ett bibliotek med fördefinierade triggers, villkor och åtgärder. Dra, släpp och koppla ihop dessa komponenter för att skapa din automatisering.

AI-automatiseringsverktyg: Beskriv den automatisering du vill ha på vanlig engelska, så konfigurerar Brain den åt dig.

📌 Fler exempel på automatisering av partnerengagemang: Tilldela automatiskt nya partnerförfrågningar till teammedlemmar baserat på region

Skicka en veckosammanfattning av öppna partnerfrågor till din inkorg

Ställ in återkommande påminnelser för kvartalsvisa affärsgenomgångar (QBR) med de mest lämpliga partnerna.

Delegera hela arbetsflöden till ClickUp AI Agents

Aktivera Super Agents i ClickUp för att automatisera uppgifter/arbetsflöden helt och hållet.

ClickUps AI Super Agents är världens första agenter på mänsklig nivå som är byggda med verkligt minne, självlärande, avancerad resonemangsförmåga och omgivningsmedvetenhet.

Du kan interagera med dem som med en riktig teammedlem: skicka e-post, tilldela dem uppgifter eller @nämna dem i chattar. De kan också arbeta tillsammans i en multiagentkonfiguration, dela kunskap med andra agenter och anpassa sitt beteende utifrån din feedback.

📌 När en partner registrerar sig kan en AI-agent till exempel skapa en skräddarsydd checklista för onboarding, schemalägga ett startmöte och skicka veckovisa uppdateringar om framstegen – allt i bakgrunden.

Perfekt för partneransvariga – dessa agenter sköter dina arbetsflöden från början till slut utan ständig övervakning, så att du kan fokusera på strategiskt arbete som faktiskt ökar kundnöjdheten.

📌 Några exempel på färdiga Super Agents att prova: Agent för kontraktsförnyelse: Övervakar kontraktsdatum, skickar påminnelser till partners och ditt team och förbereder förnyelsedokument.

Schemaläggning och uppföljning: Skapar dagordningar för partnersamtal, antecknar mötesanteckningar, tilldelar uppföljningsuppgifter och skickar sammanfattande e-postmeddelanden automatiskt.

Statusrapporterare: Publicerar veckovisa eller månatliga uppdateringar om partners hälsa, viktiga mätvärden och öppna frågor – så att alla hålls informerade.

Steg 6: Få realtidsinsikter om partners prestanda

Slutligen är det dags att mäta försäljningsresultat och partners framgångar för att förfina din engagemangsstrategi.

För partnerengagemang bör du spåra viktiga mätvärden som:

Antal aktiva partners per steg (introduktion, aktivering, gemensam försäljning osv.)

Pipelinevärde och avslutade affärer per partner

Partneraktivitet (samtal, möten, inlämnade leads)

Öppna supportärenden

Genomsnittlig tid för att lösa partnerförfrågningar

Med ClickUp blir denna analys helt automatisk. Så här fungerar det:

Visualisera partners prestanda med hjälp av ClickUp Dashboards

Övervaka partnerengagemangets mätvärden för att fatta datainformerade beslut med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards samlar realtidsdata från uppgifter, anpassade fält, mål och integrerade samarbetsverktyg i en vy. Du kan skapa dessa dashboards genom att helt enkelt dra och släppa över 20 widgets – till exempel diagram, tabeller, kalkylatorer, måluppföljare och mycket mer.

Men det är inte allt. Du kan till och med skapa rollbaserade dashboards. Till exempel visar en partnerchefs dashboard onboarding-framsteg och öppna uppgifter, medan en chefs dashboard spårar intäkter, pipeline och de mest framgångsrika partnerna.

Med hjälp av filter i instrumentpanelen kan du direkt zooma in för att se prestanda per region, partnernivå eller till och med enskilda konton.

🚀 ClickUp-fördel: Arbeta ännu snabbare med ClickUps Talk-to-Text-funktion. Istället för att skriva allt, talar du bara högt och ClickUp omvandlar omedelbart din röst till text (samtidigt som det finslipar ditt tal och korrigerar grammatiken). Du kan till exempel enkelt diktera mötesanteckningar, uppföljningsmejl, chattmeddelanden och AI-prompter när du är på språng – utan att behöva använda tangentbordet. Du kan till och med använda Talk-to-Text för att skapa och tilldela uppgifter utan att använda händerna! Låter intressant, eller hur? Titta på den här videon för att lära dig mer 👇

Få djupare insikter med ClickUp AI Cards

Sammanfatta prestationer, identifiera hinder eller lista nästa steg från dina dashboards med hjälp av AI-kort i ClickUp Dashboards.

AI-kort analyserar data från dina instrumentpaneler i realtid för att leverera praktiska beskrivningar tillsammans med den. Du behöver inte ens spendera en sekund på att tolka dina instrumentpaneler – AI-kort erbjuder omedelbara insikter för omedelbar handling.

Några sätt att använda AI-kort för partnerengagemang:

Sammanfatta partners hälsa: ”3 partners i riskzonen, 2 nya toppresterande denna månad”

Föreslagna åtgärder: ”Följ upp med partner X – de har inte loggat in på två veckor”

Se prediktiva insikter: ”Baserat på aktuella trender kommer partner Y sannolikt att missa sitt mål för tredje kvartalet.”

Du kan placera AI-kort var som helst på instrumentpanelen, uppdatera dem när som helst och till och med fästa favoritkort för snabb åtkomst.

Skapa mycket engagerande partnerprogram med ClickUp

Att använda AI för partnerengagemang är bara en del av pusslet.

Den verkliga kraften ligger i att använda AI i varje steg: rekrytering av partners, onboarding, aktivering, support, prestationsuppföljning och till och med offboarding.

Med ClickUp kan du bygga helt automatiserade, AI-drivna partnerprogram från grunden. Kartlägg dina pipelines visuellt, centralisera kommunikationen, konfigurera avancerade automatiseringar och analysera insikter – allt på en och samma plattform.

Det bästa av allt? En inbyggd, kontextuell AI-assistent driver varje enskild funktion så att AI inte bara är ett tillägg till dina verktyg, utan en central del av ditt arbetsflöde.

Prova ClickUp gratis idag. ✅