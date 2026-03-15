Hur man använder Snowflake Cortex för företagsanalys

Du har säkert upplevt friktionen i kön för dataförfrågningar.

När du måste vänta i flera dagar på att en analytiker ska översätta en affärsfråga till SQL går ofta möjligheten att agera på den informationen förlorad. Snowflake Cortex hjälper till att minska fram- och återkommande kommunikation mellan affärsteam och datateam genom att lägga till AI-driven sökning och hämtning inuti Snowflake. Team kan ställa frågor på naturligt språk över reglerade data och gå från fråga till svar mycket snabbare.

Den här guiden visar hur du använder Snowflake Cortex för företagsanalys med funktioner som Cortex Analyst och Cortex Search, så att fler team kan få styrda svar utan att behöva vänta i kön för dataförfrågningar. Du lär dig också hur du kopplar samman dessa insikter med en konvergerad AI-arbetsyta som ClickUp för att säkerställa att varje svar du får från Snowflake leder till en dokumenterad plan och en tilldelad uppgift. 🤗

Vad är Snowflake Cortex?

via Källa

Snowflake Cortex är Snowflakes hanterade AI-funktioner för strukturerade och ostrukturerade data. Det innehåller verktyg som Cortex Analyst för analys av naturligt språk, Cortex Search för sökning i indexerad text och Cortex Agents för att samordna flerstegsarbetsflöden inuti Snowflake.

Cortex bygger på tre grundpelare:

Cortex Analyst: Ditt konversationsbaserade BI-verktyg som översätter frågor på vanlig engelska till korrekt SQL

Cortex Search: En sökmotor för ostrukturerat innehåll som söker igenom dokument, supportärenden och PDF-filer

Cortex Agents: Verktyg för automatisering av arbetsflöden som samordnar flerstegsuppgifter med hjälp av de andra Cortex-verktygen

Det verkliga värdet ligger här i demokratiseringen av data. Dina affärsanvändare kan äntligen ställa frågor med egna ord och få tillförlitliga svar, styrda inom Snowflakes säkerhetsmodell, där åtkomstbeteendet beror på den underliggande objekt- och tjänstekonfigurationen. Ingen SQL-utbildning krävs. ✨

Viktiga funktioner i Snowflake Cortex för analys

Cortex är inte ett enskilt verktyg – det är en verktygslåda. Att använda den effektivt innebär att veta vilket verktyg man ska välja för vilken uppgift, samtidigt som man är medveten om att fel verktyg leder till ineffektiva resultat.

Här är de viktigaste komponenterna så att du med säkerhet kan välja rätt funktion för just dina analysbehov.

1. Cortex Analyst för frågor i naturligt språk

Ditt säljteam vill veta vilken produkt som presterade bäst förra kvartalet, men de kan inte SQL. Cortex Analyst fungerar som översättare i det här fallet. Det omvandlar frågor i klartext till verifierad SQL genom att referera till en semantisk modell som du definierar.

En semantisk modell är ett affärsmedvetet lager som beskriver dina tabeller, mätvärden, relationer och terminologi så att analytiker kan tolka frågor med hjälp av företagets logik istället för att gissa utifrån det råa schemat.

Det är en fil som talar om för AI:n vad dina data faktiskt betyder – den definierar affärstermer, klargör relationer mellan tabeller och tillhandahåller synonymer. Arbetsflödet är enkelt: en användare ställer en fråga, en analytiker använder den semantiska modellen för att förstå avsikten, genererar rätt SQL och returnerar ett svar, ibland med ett diagram. 🤩

Denna modell fungerar som ett kontrollskikt för tolkning genom att förankra Analyst i godkända affärsdefinitioner, relationer och exempel på frågor. Den förbättrar konsistensen, men behöver fortfarande testas och itereras. Du kan inkludera verifierade frågor och affärslogik för att säkerställa att de mätvärden som returneras är korrekta och tillförlitliga. Den låter dig också bädda in Analyst i anpassade front-ends, såsom Streamlit-appar, eller komma åt den via ett REST-API.

2. Cortex Search för ostrukturerade data

Allt kunnande i ditt företag finns inte i prydliga rader och kolumner. Vad sägs om de tusentals supportärenden, juridiska avtal och dokument med produktfeedback? I det här fallet kommer Cortex Search in som en hybrid söktjänst som kombinerar kraften i vektorinbäddningar med traditionell sökning på nyckelord.

Cortex Search låter team söka i indexerad text som lagras i Snowflake, inklusive fritextfält och innehåll som extraherats till sökbara tabeller. Du skapar en Cortex Search-tjänst över en vald textkälla, och Snowflake hanterar indexerings- och hämtningslagret. Därefter kan du söka i dina dokument med hjälp av enkel SQL eller ett API-anrop.

Detta skapar betydande värde för företagsteamen. Din juridiska avdelning kan på några sekunder hitta specifika klausuler i avtal, och produktteamen kan analysera teman i tusentals kundfeedbackinlägg.

3. Cortex Agents för automatiserade arbetsflöden

Ibland räcker det inte med en enda fråga. Du måste utföra en serie steg för att få ett fullständigt svar. Cortex Agents är koordinatorerna för automatisering av arbetsflöden. De kan koppla samman flera verktyg – inklusive Analyst, Search och till och med anpassade funktioner – för att slutföra en komplex uppgift.

Du kan till exempel skapa en agent som tar emot en allmän fråga som: ”Hur fungerar vår nya funktion?”

Agenten kan välja att först använda Cortex Analyst för att hämta prestandamätvärden från dina strukturerade data, och sedan använda Cortex Search för att hitta relevant kundfeedback i supportärenden. Slutligen kan den kombinera båda resultaten till en enda, samlad sammanfattning.

💡Proffstips: Agenter kan till och med anropa externa API:er via Snowflakes External Access Integrations, vilket gör det möjligt för dem att vidta åtgärder utanför Snowflake, till exempel skicka en Slack-varning eller uppdatera en post i ditt CRM-system.

Användningsfall för Snowflake Cortex i företag

Här är konkreta scenarier där Cortex ger stort mervärde för företagsteam.

Försäljningsverksamhet Att vänta i flera dagar på regionala resultatrapporter eller intäktsjämförelser Sök på ”Intäkter i väst jämfört med öst förra kvartalet” för att få omedelbara, visualiserade svar utan dataticket. Kundtjänst Att manuellt gå igenom tusentals ärenden för att hitta återkommande buggar Upptäck återkommande problem som ”inloggningsfel” i hela supporthistoriken för att fånga upp incidenter innan de eskalerar Ekonomi Flaskhalsar vid månadsavslut vid beräkning av avvikelser Använd naturligt språk för att på några sekunder jämföra faktiska resultat med prognoser för specifika avdelningar Marknadsföring Att förlita sig på analytiker för att hämta attributionsdata för varje kampanj Utforska vad som driver registreringar för specifika kampanjer genom att ställa direkta frågor om attributionsdata Juridik och risk Att lägga dagar på manuella granskningar för att hitta specifika avtalsklausuler Implementera Cortex Search för att på ett ögonblick hitta alla dokument som innehåller specifika ansvarsfriskrivningar

Alla dessa användningsfall har en sak gemensamt: de ger teamen möjlighet att själva hitta sina egna svar samtidigt som data hanteras säkert inom Snowflake. Det eliminerar det ständiga beroendet av en liten grupp SQL-experter.

Så här konfigurerar du Snowflake Cortex för företagsanalys

⚠️ Dessa steg förutsätter att du har ett Snowflake Enterprise Edition-konto (eller högre) med Cortex-funktioner aktiverade i en region som stöds. Du behöver också ett datalager av lämplig storlek, tabeller med de data du vill fråga och en roll med CREATE-behörigheter för målschemat.

Steg 1: Konfigurera din Snowflake-miljö

Se till att din installation är klar. Börja med att kontrollera att din kontoregion stöder Cortex genom att läsa Snowflakes senaste dokumentation. Skapa eller ange sedan ett datalager som Cortex ska använda – storleken MEDIUM är oftast en bra utgångspunkt för testning.

via Källa

Därefter måste du bevilja nödvändiga behörigheter till den roll som ska skapa dina semantiska modeller eller söktjänster. Utöver åtkomst på schemanivå kan Cortex Search även kräva Cortex-inbäddningsbehörigheter såsom SNOWFLAKE. CORTEX_USER eller SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER, beroende på din konfiguration.

📌 Viktigt: Testa alltid i ett icke-produktionsschema först för att undvika oavsiktliga störningar i dina live-arbetsflöden.

Steg 2: Skapa din semantiska modell

Den semantiska modellen är hjärtat i Cortex Analyst. Det är en YAML-fil som fungerar som en översättare och lär AI:n ditt unika affärsspråk. Utan den skulle AI:n till exempel inte veta att ”ARR” betyder ”Annual Recurring Revenue”. Eller att kolumnen user_id i en tabell hänför sig till customer_id i en annan.

Detta semantiska lager definierar dina tabeller, kolumner, relationer, affärsspecifika synonymer och exempel på logik så att Analyst kan generera SQL med hjälp av godkända affärsdefinitioner istället för gissningar om råa scheman. Här är de viktigaste avsnitten du behöver definiera:

Tabeller: Lista dina tabeller och lägg till tydliga beskrivningar av vad varje tabell innehåller

Dimensioner: Inkludera dina kategoriska fält, såsom region, produktkategori eller kundsegment

Mått: Ange dina numeriska fält, såsom intäkter, kvantitet eller kostnad

Tidsdimensioner: Ange dina datumfält och deras detaljnivå (dag, vecka, månad)

Verifierade frågor: Tillhandahåll exempel på frågor och SQL-par som fungerar som exempel för att vägleda AI:n mot korrekta tolkningar

📌 Vårt tips: Börja i liten skala. Fokusera på ett enda, välkänt datadomän, till exempel en faktatabell och några viktiga dimensioner, innan du försöker modellera hela ditt datalager. Snowflake erbjuder också ett verktyg för att generera semantiska modeller som kan hjälpa dig att skapa en start-YAML-fil utifrån dina befintliga tabeller.

Steg 3: Skapa din första Cortex Analyst-fråga

När din semantiska modell är på plats är det dags att ställa din första fråga. Du har två huvudsakliga sätt att göra detta på. Du kan använda Analyst-chattpanelen direkt i Snowsight-gränssnittet för snabba, interaktiva frågor, eller anropa REST API-gränssnittet programmatiskt för att bädda in funktionaliteten i dina egna applikationer.

Begäran är enkel: du behöver bara ange filplatsen för din semantiska modell och användarens fråga i naturligt språk. Svaret kan innehålla den genererade SQL-koden för verifiering, resultatuppsättningen och konversationskontexten som stöder uppföljningsfrågor via Analyst API eller UI-arbetsflödet.

📌 Observera: Om du upptäcker att analytikern misstolkar ett begrepp, uppdatera din semantiska modell genom att lägga till ett synonym eller en annan verifierad sökfråga för att styra den i rätt riktning.

Steg 4: Distribuera och testa ditt analysflöde

Nu måste du verifiera att det är klart för produktion. För att skapa en polerad, professionell användarupplevelse rekommenderar vi att du bäddar in Cortex Analyst i en Streamlit-app i Snowflake. Detta gör att du kan bygga ett anpassat, användarvänligt gränssnitt för dina affärsteam.

Innan du implementerar det måste du testa det noggrant. Skapa en valideringsuppsättning med vanliga affärsfrågor med kända rätta svar. Kör dessa frågor genom Analyst och mät resultatens noggrannhet.

📌 Observera: Övervaka införandet och användningen med hjälp av Cortex-specifika observabilitets- och användningsvyer, såsom Analyst admin observability och ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, istället för att enbart förlita dig på generisk sökhistorik.

Bästa praxis för säkerhet och styrning för Cortex

Att ge fler människor tillgång till data väcker berättigade farhågor kring säkerhet och AI-styrning. Men Cortex har utformats med företagssäkerhet i åtanke.

Cortex ärver direkt Snowflakes robusta säkerhetsmodell. Det innebär att din befintliga rollbaserade åtkomstkontroll (RBAC), säkerhetspolicyer på radnivå och dynamiska regler för datamaskering automatiskt tillämpas på alla Cortex-frågor. Du behöver inte konfigurera en separat uppsättning behörigheter.

Som bästa praxis bör du skapa dedikerade roller för Cortex-användare med de minsta behörigheter som krävs för deras arbetsuppgifter.

Cortex-aktivitet kan granskas med hjälp av Snowflakes befintliga verktyg för styrning och historik, och Analyst erbjuder även särskild övervakningsfunktion för att övervaka förfrågningar över semantiska tillgångar. Du kan se exakt vem som har gjort vilka förfrågningar och när. Eftersom Cortex bearbetar data inom din Snowflake-region lämnar informationen dessutom aldrig din styrda miljö. På så sätt säkerställs att kraven på datalagring uppfylls.

💡Proffstips: Var noga när du skriver dina semantiska modelldefinitioner. Undvik att inkludera känslig information i kolumnbeskrivningar eller exempelfrågor som oavsiktligt kan exponeras för användarna.

Fördelarna med Snowflake Cortex för företagsteam

Att investera i den initiala installationen ger mätbara avkastningar genom att förändra hur teamen interagerar med dina data. Så här förändrar Cortex den operativa baslinjen för företagsteam som ditt:

Time to insight: Påskyndar beslutsfattandet genom att eliminera de väntetider som vanligtvis är förknippade med analytikernas kapacitet

Datateamets produktivitet: Omdirigerar dina SQL-experter till värdefull modellering, såsom Omdirigerar dina SQL-experter till värdefull modellering, såsom personalanalys och styrning, genom att automatisera ad hoc-frågor

Säkerhetsläge: Upprätthåller datasuveränitet genom att köra LLM-frågor direkt i Snowflakes reglerade miljö

Driftskostnader: Underlättar Underlättar konsolideringen av verktyg med hjälp av en helt hanterad, serverlös arkitektur som eliminerar behovet av externa vektordatabaser

Skalbarhet med självbetjäning: Standardiserar affärslogiken genom en central semantisk modell för att säkerställa att alla avdelningar använder enhetliga datadefinitioner

🔎 Visste du att? 78 % av de anställda tar numera med sig sina egna AI-verktyg till jobbet (BYOAI). I små och medelstora företag stiger den siffran till 80 %. Enkelt uttryckt: om ditt team inte enkelt kan få insikter från dina interna data kommer de att vända sig till externa, okontrollerade LLM:er. Detta skapar en enorm säkerhetsrisk. Genom att implementera Cortex ger du ditt team den AI-drivna hastighet de söker samtidigt som du håller dina känsliga företagsdata säkert inom Snowflakes kontrollerade miljö.

Begränsningar vid användning av Snowflake Cortex för företagsteam

Att vara medveten om ett verktygs begränsningar hjälper dig att planera din implementering effektivt. De flesta av dessa är inte hinder, men de kräver en genomtänkt strategi:

Tillgänglighet i regioner: Kontrollera att funktionen stöds i dina specifika molnregioner (AWS, Azure eller GCP) innan du går vidare med en produktionsversion

Semantisk modellskuld: Underhåll det YAML-baserade semantiska lagret i takt med att dina underliggande scheman utvecklas för att förhindra en försämring av sökprecisionen

Komplexitet i frågor: Optimera högt normaliserade datamodeller till plattare stjärnschema-design för att hjälpa LLM att hantera komplexa sammanfogningar på ett mer tillförlitligt sätt

Pipelines för ostrukturerade data: Förbered ett förbehandlingsflöde för att extrahera och ladda text från PDF-filer eller bilder till Snowflake-tabeller för indexering med Cortex Search

Kreditförbrukning: Övervaka tokenbaserad fakturering med hjälp av särskilda resursövervakare för att förhindra oförutsägbara kostnadstoppar i datalagret

Du kan mildra de flesta av dessa utmaningar genom att fastställa ett tydligt ansvar för din semantiska modell, börja med välmodellerade datadomäner och aktivt övervaka din användning och dina kostnader.

Hur ClickUp förbättrar företagets arbetsflöden och analys

Även om Snowflake Cortex är en förstklassig motor för att söka och hämta data från ditt datalager, förblir den informationen ofta statisk när den väl hamnar på en BI-dashboard. ClickUp hanterar det omgivande arbetet och mycket mer!

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats. Den håller dina uppgifter, projekt, dokumentation, automatiseringar och AI samman i ett enda system, så att ditt team undviker arbetsspridning och kan gå igenom planering och genomförande i ett enda flöde.

Här är en närmare titt! 👀

Operationalisera dina Snowflake-insikter med ClickUp-dashboards

Snowflake Cortex identifierar vad som händer, till exempel en plötslig ökning av projektrisker eller en minskning av resurseffektiviteten, men datastacken stannar ofta vid insikten. ClickUp-dashboards fungerar som genomförandelagret för dina Snowflake-resultat.

Presentera data i ClickUp-instrumentpaneler Visualisera komplexa data med ClickUp

Det för samman dina övergripande mätvärden i samma arbetsyta där ditt team arbetar, vilket eliminerar den extra arbetsbördan som uppstår när man måste växla mellan ett BI-verktyg och en projektplan.

Så här kan du använda ClickUp-instrumentpaneler:

Prognosera projektrisker: Använd Använd AI-kort för att automatiskt organisera tidslinjer och balansera arbetsbelastningen, så att de strategiska åtgärder som identifierats av Cortex håller tidsplanen

Övervaka intäktspåverkan: Integrera Integrera Calculation Cards för att spåra fakturerbara timmar och pipeline-prestanda mot de avdelningsvisa faktiska siffrorna som du hämtar från Snowflake

Visualisera kampanjleverans: Skapa anpassade widgets för att se hur ditt marknadsföringsteam arbetar på de specifika högpresterande kanaler som Cortex har identifierat

Centralisera kundportaler: Samla feedback från externa intressenter och information om projektets status i en enda vy för att hålla partnerna uppdaterade om datadrivna milstolpar

Överbrygga interna kunskapsluckor med ClickUp Brain

Om Snowflake Cortex är motorn för ditt datalager, är ClickUp Brain motorn för din operativa kunskap. Det fungerar som ett neuralt nätverk som spänner över dina projekt, dokument och medarbetare, vilket säkerställer att de insikter du hittar i Snowflake inte går förlorade i en hav av uppgifter.

Genom att koppla samman data i din arbetsyta ger Brain samma möjligheter att göra frågor i naturligt språk för ditt arbete som Cortex ger för dina SQL-tabeller.

Så här gör du:

Få omedelbara svar: Gör en sökning Gör en sökning i Enterprise Search för att hitta projektägare, specifika filversioner eller feedback från intressenter i hela ditt arbetsområde utan att behöva leta manuellt

Automatisera uppföljningen av framsteg: Använd Använd AI Stand-ups för att sammanställa dagliga uppdateringar och hinder till en tydlig sammanfattning, vilket eliminerar behovet av manuella statusmöten

Sammanfatta mötesinnehållet: Omvandla transkriptioner och klipp från Omvandla transkriptioner och klipp från AI SyncUps till sökbara sammanfattningar och automatiserade uppgiftslistor för att hålla teamet uppdaterat om nästa steg

När Snowflake Cortex har identifierat en insikt kan du delegera uppföljningsarbetet till ClickUp Super Agents. Dessa agentliknande teammedlemmar arbetar med mänskliga färdigheter, såsom att skicka meddelanden till intressenter, tilldela uppgifter och utarbeta dokumentation, för att säkerställa att datadrivna resultat genomförs dygnet runt utan manuell övervakning. Det kan hjälpa dig med följande: Automatisera rutinmässig delegering: Tilldela en agent att övervaka specifika Snowflake-synkroniserade uppgifter och automatiskt vidarebefordra dem till rätt teammedlemmar utifrån deras aktuella arbetsbelastning

Håll koll på omgivningen: Använd agenter för att diskret övervaka projektkontexten i bakgrunden och få omedelbara, kontextanpassade svar på frågor om dina pågående datainitiativ

Skala upp institutionellt minne: Utnyttja Super Agents oändliga minne för att samla in och uppdatera din interna kunskapsbas i takt med att beslut fattas, så att ditt team aldrig upprepar samma analytiska misstag

Sätt igång omedelbara arbetsflöden med ClickUp Automations

När Snowflake Cortex identifierar en kritisk avvikelse eller trend, försvagas effekten av den på grund av fördröjningen mellan insikt och åtgärd. ClickUp Automations omvandlar datadrivna varningar till definierade, repeterbara uppgifter. Du eliminerar de manuella överlämningarna som ofta gör att insikter faller mellan stolarna genom att koppla din analysmiljö direkt till ditt genomförandelager.

Aktivera anpassade ClickUp-automatiseringar genom att konfigurera logiken i AI Automation Builder

Använd ClickUp Automations för att:

Standardisera responsprotokoll: Använd fördefinierade mallar automatiskt för nya uppgifter för att säkerställa att alla team följer samma standardiserade standardrutiner för datadrivna åtgärder

Ruttfördelning av uppgifter dynamiskt: Tilldela arbete automatiskt till uppgiftsskapare, observatörer eller specifika avdelningschefer baserat på statusändringar eller formulärinlämningar för att hålla projekten igång

Skapa AI-drivna uppdateringar: Aktivera Aktivera AI-fält för att automatiskt fylla i uppgiftssammanfattningar, sentimentanalyser eller projektuppdateringar så fort ett datatröskelvärde uppnås

Anslut din teknikstack: Använd förkonfigurerade integrationer eller webhooks för att synkronisera åtgärder med externa verktyg som HubSpot eller GitHub, så att dina Snowflake-resultat utlöser uppdateringar i alla företagsappar

Standardisera beslutsloggar och handböcker med ClickUp Docs

En datainsikt från Snowflake Cortex är bara så värdefull som den plan den inspirerar till. Om dina analysresultat finns i ett verktyg och projektgenomförandet i ett annat riskerar du att drabbas av ”tomma sidan-syndromet”, där teamen kämpar för att omsätta data i handling.

ClickUp Docs fungerar som bindväv och låter dig skapa verifierade wikis och standardrutiner som är integrerade i dina arbetsflöden.

Hantera ClickUp-uppgifter och mallar direkt från ClickUp Docs

ClickUp Docs kan hjälpa dig att:

Koppla resultat till arbetsflöden: Koppla dina forsknings- och beslutsloggar direkt till uppgifter och widgets så att alla medarbetare har tillgång till hela Snowflake-kontexten i sin redigerare

Omvandla text till handling: Förvandla idéer från dina projektbeskrivningar till spårbara Förvandla idéer från dina projektbeskrivningar till spårbara ClickUp-uppgifter direkt med hjälp av slash-kommandon, så att ingen del av din datastrategi lämnas utan tilldelning

Samarbeta kring tekniska standardrutiner: Redigera handböcker i realtid tillsammans med ditt team för att gå från tolkning av rådata till en dokumenterad plan utan problem med versionshantering

Organisera institutionell kunskap: Skapa en sökbar dokumenthub med inbäddade sidor och färgkodade banners för att kategorisera dina företagsanalysplaner och kunskapsbaser

Vi är inte ensamma om att säga att ClickUp kan underlätta samarbetet. Våra kunder håller också med! Här är vad en ClickUp-kund har att säga:

Som en del av driftsteamet diskuterar vi ständigt hur vi kan förbättra samarbetet mellan våra olika områden. ClickUp har gett oss en central plattform där vi kan hantera, följa upp och rapportera om vart och ett av våra olika områden.

Överbrygga klyftan mellan analys och genomförande

Snowflake Cortex sänker tröskeln för företagsanalys. Dina affärsanvändare kan ställa frågor på naturligt språk samtidigt som den strikta säkerhet och styrning som företag kräver upprätthålls.

Framgången beror dock på genomtänkt semantisk modellering, tydliga rolldefinitioner och ett engagemang för löpande underhåll.

När AI-baserad analys blir den nya standarden kommer de företag som investerar i reglerad självbetjäning idag att vara de som lyckas bäst. De kommer att överträffa konkurrenter som fortfarande dirigerar varje affärsfråga genom ett ständigt överbelastat datateam.

Det är där ClickUp passar in: inte som en ersättning för Snowflake, utan som det genomförandelager där insikter omvandlas till dokumenterade planer, tilldelade uppgifter och uppföljning. Snowflake Cortex hjälper team att få styrda svar snabbare. ClickUp hjälper team att agera på dessa svar genom att omvandla insikter till uppgifter, dokument, arbetsflöden och ansvar i ett enda arbetsutrymme. Kom igång gratis med ClickUp för att hålla analys och genomförande sammankopplade.

Vanliga frågor (FAQ)

Cortex Analyst är utformat för analys av strukturerade data med naturligt språk, medan Cortex Agents kan samordna flerstegsarbetsflöden som kombinerar funktioner som Analyst, Search och andra verktyg.

Ja, Cortex Analyst är utvecklat speciellt för affärsanvändare som inte kan SQL. De kan ställa frågor på vanlig engelska, även om svarsnoggrannheten beror på en väldefinierad semantisk modell.

Cortex använder en konsumtionsbaserad faktureringsmodell kopplad till användningen av LLM-tokens och beräkningsresurser. Det är viktigt för företag att övervaka frågevolymen och fastställa budgetar med hjälp av Snowflakes resursövervakare för att undvika oväntade kostnader.

Cortex erbjuder en hanterad, reglerad miljö med inbyggd säkerhet, vilket förenklar driftsättningen. Anpassade lösningar ger större flexibilitet men kräver att du underhåller din egen LLM-infrastruktur, prompt-utveckling och säkerhetskontroller, vilket leder till betydligt högre driftskostnader.