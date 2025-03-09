Hur man använder REST API: exempel, viktiga funktioner och tillämpningar

Det största problemet med REST är att människor inte förstår vad det är.

Du bläddrar igenom sociala medier, beställer mat från din favoritapp och kollar jobbrelaterade meddelanden – allt samtidigt.

Vad gör denna smidiga upplevelse möjlig?

REST API – de osynliga budbärarna som gör det möjligt för olika applikationer att kommunicera, dela data och fungera smidigt.

Från projektledningsverktyg som ClickUp till sociala medieplattformar som Twitter, REST API:er driver de flesta av dagens webbtjänster.

Denna guide undersöker vad, varför och hur REST API:er har förändrat mjukvaruutvecklingsmetoderna för att bygga och skala moderna applikationer.

ClickUp Custom Fields för att spåra API-uppgifter

ClickUp Dashboards för övervakning i realtid

ClickUp Mind Maps för samarbete kring API-design För att optimera REST API:er, prioritera säkerhet, optimera sökningar och följ bästa praxis för smidig integration och prestanda.

Vad är ett REST API?

📝 En REST API (Representational State Transfer API) gör det möjligt för appar och programvara att kommunicera med varandra med hjälp av standardiserade HTTP-metoder som GET, POST, PUT och DELETE – på samma sätt som webbplatser laddas när du skriver in en URL.

Dessa API:er fungerar som mellanhänder mellan klienter (t.ex. webbappar, mobilappar) och servrar, vilket möjliggör datautbyte, automatisering och integration.

Förklaring av REST-begränsningar

REST (Representational State Transfer) fungerar med arkitektoniska begränsningar som säkerställer att API:er är skalbara, tillförlitliga och lätta att underhålla. Dessa begränsningar definierar hur data nås och hanteras över webben.

Viktiga REST-begränsningar:

Statelessness: Varje förfrågan måste innehålla all information som servern behöver för att kunna bearbeta den; servern lagrar inte klientens sessionsdata

Klient-serverarkitektur: Klienten (UI) och servern (backend) är separata, vilket möjliggör oberoende skalning

Enhetligt gränssnitt: API:er följer en konsekvent struktur med HTTP-metoder (GET, POST, PUT, DELETE) och JSON eller XML för svar.

Cachebarhet: API:er avgör om svar ska cachelagras, vilket minskar redundanta förfrågningar

Lagerbaserat system: Förfrågningar kan passera genom lastbalanserare, säkerhetslager och cachningslager utan att klienten märker det

Kod på begäran (valfritt): I vissa fall kan servern skicka körbar kod (t.ex. JavaScript) för att utöka funktionaliteten

Exempel på REST API i praktiken

Tänk dig en app för matleveranser som kopplar samman restauranger, kunder och leveransförare.

En användare lägger en order (kundförfrågan)

Systemet bearbetar begäran och uppdaterar restaurangen (serverrespons)

Restaurangen förbereder maten och uppdaterar orderstatusen (REST API-förfrågan till backend)

En chaufför tilldelas och leveransen spåras i realtid (flera förfrågningar görs via API:er)

Beställningen levereras och kunden får en bekräftelse (REST API-svar)

Detta exempel på REST API från verkligheten visar hur flera förfrågningar används för att bearbeta transaktioner effektivt.

Vanliga användningsfall för REST API i moderna applikationer

REST API:er driver allt från online-shopping och sociala medier till molnlagring och smarta enheter, vilket gör dem till ett av de mest mångsidiga verktygen inom teknik.

Integration av webb- och mobilappar

Loggar du in på en webbplats med ditt Google-konto? Det är REST API som gör jobbet – det möjliggör smidig kommunikation mellan frontend och backend.

E-handelsplattformar använder till exempel REST API:er för att hantera produktkataloger, användarkonton och orderhantering.

Integration av tjänster från tredje part

Applikationer är ofta beroende av externa tjänster för att lägga till funktioner.

Handlar du till exempel online? E-handelsplattformar använder betalningsgateways som Stripe eller PayPal, som skickar en POST-begäran för att behandla transaktioner på ett säkert sätt. Dessutom använder de karttjänster som Google Maps API:er för att tillhandahålla geolokaliserings- och ruttplaneringsfunktioner.

Hämtning och synkronisering av data

REST API används för att hämta och synkronisera data mellan system.

Till exempel hämtar Instagrams REST API ditt flöde, laddar kommentarer och uppdaterar din profil – allt i realtid IoT (Internet of Things)

Smarta enheter skickar flera förfrågningar till molnservrar för att justera termostatinställningar, spåra träningsdata eller övervaka hemsäkerheten.

Kommunikation mellan mikrotjänster

REST API underlättar kommunikationen mellan mikrotjänster i distribuerade system, vilket gör det enklare att bygga skalbara och modulära arkitekturer.

Automatisering och arbetsflödeshantering

Verktyg som Zapier och Slack använder REST API för att automatisera uppgifter genom att koppla samman olika applikationer, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten.

Viktiga komponenter i ett REST API

Låt oss gå igenom grunderna i REST API – tydligt, enkelt och utan jargong. Oavsett om du lär dig eller friskar upp dina kunskaper är dessa grunder viktiga.

Endpoint (din API:s adress)

Tänk på slutpunkter som ingången till din REST API – det är där förfrågningarna kommer in. Varje slutpunkt motsvarar en specifik resurs eller funktion, till exempel att hämta en användarprofil eller publicera en ny kommentar.

HTTP-metoder (åtgärdstagarna)

REST API:er använder HTTP-förfrågningar för att definiera vilken åtgärd du vidtar:

GET: Hämta data från en server (t.ex. hämta användarprofiler)

POST: Skapa en ny resurs (t.ex. skicka in en ny beställning)

PUT/PATCH: Uppdatera en befintlig resurs (t.ex. ändra en användares uppgifter)

DELETE: Ta bort en resurs (DELETE-förfrågningar används för att radera användarkonton, ta bort inlägg eller avbryta beställningar)

Detta gör dina förfrågningar lätta att förstå och mycket standardiserade

Dataformat (språket)

Dessa API:er använder vanligtvis lättviktig och läsbar JSON för dataöverföring. Detta säkerställer kompatibilitet mellan system samtidigt som dokumentversionskontrollen bibehålls när man arbetar med API-versioner som utvecklas.

Säkerhet (portvakten)

Ett RESTful API måste tillämpa strikta säkerhetsåtgärder för data. Autentisering (t.ex. tokens) och kryptering (via HTTPS) skyddar känslig data och förhindrar obehörig åtkomst.

Svar (feedback)

Varje REST API-interaktion returnerar en statuskod (t.ex. 200 för lyckad, 404 för inte hittad), vilket ger tydlighet om resultatet av din begäran.

Denna mycket intuitiva arkitektur har fått stor spridning tack vare sin enkelhet och mångsidighet, och driver idag större delen av internet!

👀 Visste du att? Realtidsrankningar i spel, som i Fortnite eller PUBG, hämtar live-statistik med hjälp av REST API:er.

Fördelar med att använda REST API

REST API:er, eller RESTful API:er, är ryggraden i moderna webbtjänster och gör datadelningen mellan applikationer smidig. Här är varför de sticker ut:

Enkelhet: REST API:er använder enkla HTTP-metoder som GET, POST, PUT och DELETE. Tänk dig att skicka en enkel begäran för att hämta data eller radera en post. Det är lika enkelt som att skicka ett e-postmeddelande!

Flexibilitet: Dessa API:er kan fungera med olika dataformat som JSON eller XML. Det innebär att du kan använda dem med olika programmeringsspråk och plattformar, vilket gör dem mycket mångsidiga.

Skalbarhet: Restful API:er är byggda för skalbarhet. De kan hantera ett enormt antal förfrågningar utan problem. Detta är perfekt för appar med miljontals användare

Säkerhet: Du kan snabbt implementera REST API-autentisering för att skydda dina data. Detta säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt ditt API och utföra åtgärder som att göra en raderingsbegäran

Som vi kommer att se gör dessa fördelar REST API särskilt användbara jämfört med andra vanliga API:er.

REST API jämfört med andra API:er

Valet mellan REST, GraphQL och SOAP beror på dina projektbehov – låt oss jämföra deras viktigaste skillnader. Här är en snabb översikt som jämför deras viktigaste egenskaper och hur de står sig mot varandra:

Funktion REST API GraphQL SOAP Arkitekturstil Resursbaserat Sökspråk Fjärrproceduranrop (RPC) Datautbyte HTTP-metoder (GET, POST, PUT, DELETE) GraphQL-frågespråk XML-meddelanden Säkerhet Stöder olika mekanismer som OAuth, JWT och grundläggande autentisering för REST API-säkerhet och säker datautbyte Liksom REST kräver det noggrant övervägande för auktorisering Inbyggda säkerhetsfunktioner som kryptering och digitala signaturer Begäranformat URL med frågeparametrar GraphQL-fråga XML-meddelande med SOAP-kuvert och rubriker Hämtning av data Över- eller underhämtning av data Hämtar endast nödvändiga data Hämtar mer data än nödvändigt Inlärningskurva Relativt lätt att lära sig Kräver kunskaper i frågespråket GraphQL Brantare inlärningskurva på grund av komplex XML-struktur Prestanda Generellt snabbare och effektivare Det kan vara effektivt, särskilt för komplex datahämtning Det kan gå långsammare på grund av XML-tolkning och overhead. Flexibilitet Mindre flexibla, fasta slutpunkter Mycket flexibelt, kunderna kan ange exakt vilka data de behöver Mindre flexibla, fördefinierade operationer Vanliga användningsfall Webb-API:er, mobilappar, IoT-enheter Komplexa applikationer med dynamiska datakrav Företagsapplikationer, äldre system

I grund och botten är REST API, GraphQL och SOAP tre olika metoder för att bygga webb-API:er:

REST API är en resursbaserad arkitektur som använder HTTP-metoder för datautbyte. Den är enkel, flexibel och används i stor utsträckning för webbtjänster.

GraphQL är ett frågespråk som gör det möjligt för kunder att specificera vilka data de behöver. Det är idealiskt för komplexa applikationer som kräver exakt datahämtning

SOAP är en protokollbaserad metod som använder XML-meddelanden för kommunikation. Den används ofta i företagsmiljöer där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande.

Vilken är rätt för dig? Det beror på komplexitet, prestanda, säkerhet och utvecklarupplevelse.

💡 Proffstips: Oavsett vilken API du använder, prioritera säkerheten genom att använda autentiserings- och auktoriseringsmekanismer som OAuth, API-nycklar eller tokenbaserad autentisering.

Hur fungerar ett REST API?

REST API:er, eller RESTful webbtjänster, gör det möjligt för system att kommunicera över webben med hjälp av standardprotokoll. Här är en kort översikt över hur REST API:er fungerar och varför de är så vanligt förekommande.

I grunden bygger REST (Representational State Transfer) på HTTP, det protokoll som driver webbplatser. En klient skickar en HTTP-begäran till en API:s slutpunkt (URL) för att utföra specifika åtgärder, såsom att hämta, skapa, uppdatera eller radera data.

Till exempel hämtar en GET-begäran data, medan POST skickar nya data till servern. Dessa begäranden följer ett enhetligt gränssnitt, vilket säkerställer konsistens och enkelhet i kommunikationen.

REST API använder ofta JSON för lättviktig, läsbar datautbyte, till skillnad från äldre system som Simple Object Access Protocol (SOAP), som är mer komplexa. JSON:s enkelhet gör det idealiskt för moderna webb- och mobilapplikationer.

Säkerhet är avgörande, och REST API:er säkerställer säker datautbyte genom metoder som HTTPS-kryptering och tokenbaserad autentisering. Detta skyddar data från obehörig åtkomst.

🧠 Kul fakta: Även om REST API:er vanligtvis använder HTTP kan de i teorin även fungera med andra protokoll, såsom WebSockets eller e-post!

Exempel på REST API

Här är några praktiska exempel på REST API där flera REST API-förfrågningar används för olika åtgärder:

ClickUp API

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Nu kan du utnyttja ClickUps kraftfulla funktioner i dina mjukvaruutvecklingsmiljöer tack vare det kraftfulla ClickUp API – inga kodningskunskaper krävs!

Gå igenom ClickUp API-dokumentationen för att ta reda på hur du konfigurerar det själv

ClickUp API, ett av många öppna API:er som finns tillgängliga, låter dig integrera ClickUps funktionalitet i tredjepartsapplikationer, vilket gör dina arbetsflöden mer effektiva och sammankopplade.

Genom att skicka specifika API-anrop kan du instruera externa program att hämta, visa och uppdatera dina arbetsytedata från praktiskt taget var som helst.

Med ClickUp API kan du effektivisera automatiseringen bortom själva appen. Lägg till uppgifter direkt, bifoga filer från andra verktyg, spåra tid eller till och med skicka slumpmässiga motiverande kommentarer till dig själv (för självkärlek är också viktigt!).

Utnyttja de bästa ClickUp-integrationerna till din fördel. Anslut ClickUp till verktyg som Slack för att skicka uppdateringar när uppgifter skapas eller synkronisera med externa system som Salesforce för smidigare teamsamarbete och dataflöde.

Förenkla repetitiva uppgifter – tilldela leads i Salesforce, uppdatera automatiskt uppgiftsstatus eller utlösa åtgärder över plattformar för att spara tid och energi.

Google API

via Google for Developers Blog

Google API Explorer är ett praktiskt verktyg för att testa Google API-metoder direkt från din webbläsare utan att skriva någon kod.

Det finns tillgängligt på de flesta REST API-referenssidor och fungerar med faktisk data, så var försiktig när du använder metoder som skapar, modifierar eller raderar information.

Google API:er möjliggör kraftfulla integrationer över ett brett spektrum av tjänster. Till exempel:

AI Platform Training & Prediction API hjälper dig att bygga och använda maskininlärningsmodeller

Med Google Kalender API kan du hantera kalendrar och händelser programmatiskt

Med Google Chat API kan du skapa appar för att integrera dina tjänster med Google Chat och hantera utrymmen, medlemmar och meddelanden

Google Docs API ger möjlighet att läsa och skriva dokument dynamiskt

X (tidigare Twitter) API

via X Developer Platform

X (tidigare Twitter) API ger avancerad programmatisk åtkomst till X:s kärnfunktioner, vilket gör det möjligt för utvecklare att interagera med inlägg, direktmeddelanden, utrymmen, listor och användare.

Med ett brett utbud av slutpunkter och funktioner öppnar API:et upp oändliga möjligheter för integration och innovation.

Vet du inte var du ska börja? Sidan "Vad ska du bygga" erbjuder inspiration och visar hur X API kan hjälpa dig:

Moderera konversationer för hälsa och säkerhet

Möjliggör personlig uttrycksfullhet och kreativt innehåll

Mät trender och analysera "vad som händer"

Sammanställ, rekommendera och förbättra innehåll för bättre communityupplevelser

Skapa verktyg som påverkar det allmänna bästa

Åtkomsten till X API är flexibel, med tre nivåer: Gratis, Basic och Pro (de två senare är betalda).

GitHub API

via GitHub

GitHub REST API gör det möjligt för utvecklare att integrera GitHub-funktioner, hämta data och automatisera arbetsflöden på ett smidigt sätt.

Du kan komma åt specifika resurser som arkiv, commit eller ärenden genom att interagera med befintliga resurser och navigera i paginerade svar.

API:et låter dig:

Använd Deployments REST API för att samordna dataöverföringen mellan din server, GitHub och tredjepartsappar, vilket möjliggör smidiga distributioner över samma domän eller externa plattformar

Skapa GitHub-appar för att utföra avancerade kontroller som kodlinting, skanning eller kontinuerlig integration. Dessa appar analyserar klientförfrågningar, validerar kodändringar och ger användbar feedback om commit

Säkra interaktioner med användaruppgifter via en OAuth-server, vilket garanterar korrekt åtkomstkontroll vid åtkomst till den begärda resursen

Integrera med verktyg som AWS AI-tjänster för att förbättra funktionerna, från automatisering av arbetsflöden till intelligenta insikter

💡 Proffstips: Med GitHub-integrationen med ClickUp kan du automatiskt spåra commit, sammanslagningar och pull-förfrågningar i aktivitetsflöden för uppgifter.

Amazon S3

Amazon S3, en del av Amazon Web Services (AWS), är en skalbar objektlagringslösning med en RESTful API-design för sömlös integration och tillgänglighet.

Stöd för HTTP-förfrågningar gör det möjligt för utvecklare att lagra och hämta alla typer av data, vilket möjliggör användningsfall som lagring av internetapplikationer, säkerhetskopiering, katastrofåterställning och datalager för analys.

S3 REST API möjliggör effektiv interaktion mellan klient och server och levererar självbeskrivande meddelanden och metadata via svarsrubriker.

Amazon S3 kan också ersätta traditionell statisk webbhotellinfrastruktur och erbjuder funktioner som index- och fel dokumentsupport för webbhotell.

Företag som Netflix förlitar sig på Amazon S3 som sin lagringsbackbone och använder verktyg som S3mper för att hantera metadata och mildra utmaningarna med eventual consistency med hjälp av DynamoDB.

Hur ClickUp stöder REST API-arbetsflöden utöver integrationer

För mjukvaruteam som vill förbättra sina REST API-arbetsflöden erbjuder Software Team Project Management Software från ClickUp en komplett lösning för planering, utveckling och leverans – allt på ett och samma ställe.

Som en allt-i-ett-app för arbete centraliserar den tvärfunktionellt teamarbete, verktyg och kunskap, vilket förenklar hela utvecklingscykeln.

ClickUp anpassar sig efter ditt arbetsflöde – oavsett om du använder Kanban, Scrum eller något annat anpassat system.

Det låter dig optimera hanteringen av backloggen, automatisera repetitiva uppgifter och fokusera på att leverera effektiva resultat.

Är du fortfarande inte övertygad? Här är vad ClickUp-användaren Abraham Rojas, leveranschef på Pattern, har att säga:

Vi använder ClickUp för att spåra våra interna mjukvaruutvecklingsprojekt. Att hantera flera projekt och team underlättar för mig, och detta är ett av de bästa verktygen jag hittills har använt för att hantera mina scrum- och moderna agila projekt.

📮ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsfall de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska arbetare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI:n har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

Här är några viktiga funktioner som gör ClickUp till ett fantastiskt supportsystem för arbetsflöden inom mjukvaruutveckling, oavsett om du använder REST API eller inte:

ClickUp Docs för teknisk dokumentation

Att använda ClickUp Docs för teknisk dokumentation är som att ha en tom duk som är redo att förvandlas till ett API-mästerverk, oavsett om du skriver anteckningar eller skapar komplexa, detaljerade dokument.

Lägg till ClickUp Docs i dina arbetsflöden för att sätta varje uppgift i sitt sammanhang

Markera viktiga punkter med färgkodade banners (/banner)

Bädda in videor, PDF-filer eller verktyg som Miro för rikare innehåll

Länka uppgifter, dokument och arbetsflöden på ett och samma ställe

Använd växlingslistor (/toggle) för att skapa hopfällbara avsnitt som är lätta att läsa

ClickUp gör API-dokumentationen dynamisk, organiserad och helt integrerad i ditt arbetsflöde.

ClickUp Custom Fields för att spåra och hantera API-uppgifter

ClickUp Custom Fields tar API-uppgiftspårning till en ny nivå och låter dig kategorisera, filtrera och hantera viktiga datapunkter.

Lägg till en rad olika anpassade fält i ClickUp för att planera, spåra, hantera och organisera alla dina API-utvecklingsrelaterade uppgifter

Rullgardinsmenyer för HTTP-förfrågningstyper (GET, POST, DELETE)

Formelfält för spårning av mätvärden

E-post-, telefon- och platsfält för tredjepartsintegrationer

Anpassade fält håller API-arbetsflöden strukturerade och sökbara så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUp-instrumentpaneler för versionskontroll och övervakning av framsteg

ClickUp-instrumentpaneler ClickUp Instrumentpaneler omvandlar data från din arbetsyta till anpassade visuella rapporter, vilket hjälper team att spåra API-utvecklingen i realtid.

Skapa en ClickUp Sprints-instrumentpanel för att visualisera dina sprints för API-utveckling i realtid

Övervaka sprints med ett hastighetsdiagram

Spåra versionskontrollproblem innan de eskalerar

Mät KPI:er och automatisera insikter

Med Dashboards har du alltid en tydlig översikt över API-framstegen – utan att behöva gräva efter informationen.

ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för samarbetsbaserad API-design

ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps hjälper till med samarbetsbaserad API-design och omvandlar enkelt koncept till handling.

Tilldela uppgifter i realtid med dina samarbetsinriktade ClickUp-whiteboards

Dra och släpp API-komponenter

Länka uppgifter, dokument och chattar för samarbete i realtid

Visualisera API-beroenden med Mind Maps

Du kan planera, förfina och utföra API-arbetsflöden smidigt med whiteboards och tankekartor.

Omvandla komplexa idéer till konkreta åtgärder med ClickUp MindMaps

ClickUp Automations för att optimera testning, felsökning och aviseringar

Trött på manuella statusuppdateringar, felspårning och aviseringar? ClickUp Automations sköter det åt dig.

Anpassa dina ClickUp-automatiseringar eller välj bland över 100 färdiga alternativ

Automatiskt tilldela uppgifter för felsökning av förfrågningar

Aktivera API-relaterade arbetsflöden över plattformar

Konfigurera webhooks för realtidsmeddelanden

Med över 100 fördefinierade automatiseringar eliminerar ClickUp friktionen från dina API-arbetsflöden.

Utmaningar med att använda REST API:er

REST API:er driver moderna webbtjänster, men deras design och användning medför komplexitet som kan påverka prestanda och säkerhet:

Säkerhetsrisker: Att exponera API:er på internet kan göra dem till mål för attacker. Korrekt autentisering av REST API, till exempel OAuth, är viktigt för att skydda data.

API-frågehantering: Överbelastning av slutpunkter med dåligt strukturerade API-frågor kan orsaka prestandaproblem och långsamma svar.

Klientkompatibilitet: För att säkerställa att den begärande klienten förstår och använder API:et korrekt på olika plattformar krävs enhetlig design och dokumentation.

Komplexa arkitekturer: Felsökning kan vara svårt eftersom flera lager (t.ex. caching, databas) är involverade i ett skiktat system REST-metod

Bästa praxis att följa när du använder Rest API:er

Genom att implementera bästa praxis säkerställer du att REST API:er förblir effektiva, säkra och lätta att använda för kunder som begär dem:

Säkra API:t: Använd stark REST API-autentisering, hastighetsbegränsning och kryptering för att skydda data

Optimera sökningar: Förenkla API-sökningar genom att tillåta filtrering, paginering och begränsning av datafält

Konsekvent design: Följ förutsägbara konventioner (t.ex. korrekta HTTP-metoder) för att hjälpa klienter som skickar förfrågningar att enkelt använda ditt API

Använd lager på ett klokt sätt: Säkerställ tydlig loggning och övervakning i varje lager i ett lagerbaserat system REST-konfiguration för bättre felsökning

Följ dessa bästa praxis med hjälp av programvara som ClickUp för att få maximal nytta av dina REST API:er.

💡 Proffstips: Implementera paginering för att förhindra överbelastning av servern och förbättra svarstiden vid hantering av stora datamängder.

Utnyttja REST API:s fulla potential med ClickUp

API:er driver den moderna webben, och REST API:er är ett av de enklaste sätten att koppla samman appar och tjänster.

Att hantera API-baserade arbetsflöden kan dock ibland kännas överväldigande. Det är där verktyg som ClickUp kommer till nytta.

För mjukvaruteam effektiviserar ClickUp API-relaterade uppgifter genom att erbjuda anpassade fält, instrumentpaneler och automatiseringar för att optimera arbetsflöden, testning och felsökning. Det integreras även med dina favoritverktyg, så att allt är organiserat på ett och samma ställe.

Registrera dig för ClickUp idag för att förenkla API-implementeringen!