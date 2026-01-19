De viktigaste AI-trenderna som dominerade 2025: En årssammanfattning

År 2025 slutade världen äntligen att använda ChatGPT som synonym för AI.

När vi experimenterade med alla möjliga AI-verktyg – från AI-författare och bildgeneratorer till upptäckt av finansiella bedrägerier och AI-applikationer för fordon – blev artificiell intelligens sakta men säkert en viktig del av våra (arbets)liv.

Cirka 78 % av företagen världen över började använda AI i åtminstone en del av sitt arbete, från kundservice till dataanalys – en ökning från 55 % för bara några år sedan.

Företag som använde AI i sitt arbete såg konkreta resultat, bland annat snabbare resultat och bättre kvalitet på rutinuppgifter. Tack vare smartare verktyg rapporterar många att de sparar minst 40–60 minuter varje dag.

Naturligtvis är inte all AI byggd på samma sätt, och det räcker inte med att bara införa den för att garantera dessa resultat. Därför går den här artikeln igenom de viktigaste AI-trenderna som dominerade 2025 – från system som agerar å dina vägnar till sätt som team använder för att omvandla spridd kunskap till sökbar insikt.

Vi kommer också att dela med oss av hur du kan tillämpa dessa förändringar i ditt teams arbete redan idag.

Låt oss börja med de största och mest betydelsefulla förändringarna av dem alla.

1. Agentisk AI och generativ AI

År 2025 innebar takten i AI-förändringen att den slutade vara bara en passiv assistent. Den blev en aktiv medarbetare. Detta markerar en grundläggande förändring från AI som bara svarar på kommandon till AI som aktivt uppnår mål.

Generativ AI

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som genererar originalt innehåll. Detta inkluderar text, bilder, kod och sammanfattningar, allt baserat på mönster som den har lärt sig från enorma mängder träningsdata. I år blev stora språkmodeller (LLM) (som driver generativa AI-verktyg och chattbottar som ChatGPT, Claude och Gemini) betydligt bättre på att förstå sammanhang, generera mer exakt innehåll och arbeta med flera datatyper samtidigt.

Generativa AI-trender som dominerade 2025

Årets viktigaste generativa AI-utvecklingar inkluderade:

Multimodal generering: AI hanterar nu text, bilder och video i enhetliga arbetsflöden, vilket gör att du kan generera en projektbeskrivning och en konceptbild från samma prompt.

Kontextmedvetna resultat: Modellerna förstår din projekthistorik och ditt teams preferenser och anpassar svaren efter dina specifika behov.

Samarbete i realtid: Generativa verktyg fungerar nu tillsammans med mänsklig redigering, så att du och din AI kan skapa dokument tillsammans på ett smidigt sätt.

Minskade hallucinationer: Förbättrade grundläggande tekniker, som Förbättrade grundläggande tekniker, som retrieval-augmented generation (RAG) , gör AI-resultat mer tillförlitliga och faktamässigt korrekta.

🧠 Rolig fakta: De största AI-framgångarna 2025 kom från team som integrerade AI direkt i sina dagliga arbetsflöden, snarare än att behandla det som ett sidoprojekt. Med ClickUp Brain, världens mest kontextmedvetna AI, inbyggt direkt i ClickUp, får du stöd för text och multimodala utdata, direkt i din arbetsyta. Den använder din uppgift och dokumentkontext för att skräddarsy svar, samarbetar med mänsklig redigering och baserar svaren på arbetsytans data för att minska hallucinationer. Resultatet är AI som fungerar över olika format och arbetsflöden, utan att teamen behöver byta verktyg eller upprepa kontexten. Ställ valfri fråga till ClickUp Brain så ger det dig insikter genom att analysera befintlig information från din arbetsyta. Du kan till och med nämna det i en uppgiftskommentar genom att skriva @brain – precis som du skulle göra med en kollega – för att få hjälp med ditt arbete.

Agentisk AI

Agentisk AI avser AI-system som självständigt kan planera, utföra flerstegsuppgifter och fatta beslut för att uppnå ett mål utan ständig mänsklig inblandning. Medan generativ AI skapar innehåll när du ber om det, tar agentisk AI initiativ. Den delar upp dina mål i mindre steg och slutför hela arbetsflöden på egen hand.

Några egenskaper hos agentisk AI är:

Målorientering: Den förstår dina övergripande mål och arbetar baklänges för att skapa en konkret handlingsplan.

Flerstegsutförande: Det slutför komplexa arbetsflöden, som att ta emot en ny kund, utan att behöva steg-för-steg-instruktioner.

Verktygsintegration: Den ansluter till andra system för att samla in information och vidta åtgärder, till exempel att hämta data från ett kalkylblad för att uppdatera en projektdashboard.

Självkorrigering: Den kan identifiera när ett steg i planen misslyckas och självständigt justera sin strategi för att ändå uppnå målet.

Agentiska AI-trender som dominerade 2025

År 2025 drev både nystartade företag och stora teknikaktörer på för att ta agerande AI i praktiskt bruk:

Y Combinator-kohorten våren 2025 bestod av cirka 70 startups med fokus på agentiska system, vilket understryker investerarnas starka tro på autonoma arbetsflöden.

Sektorsspecifika startups : Nischaktörer inom hälso- och sjukvård, finans och supportautomatisering (t.ex. Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) visade upp autonomi på agentnivå inom olika branscher.

Bred plattformsinnovation : Stora företag som AWS, Google, Microsoft och Salesforce införde agentiska funktioner i företagsverktyg, från automatiserad arbetsflödeskoordination till kontextmedvetna assistenter.

Förvärv av AI-startups: Inom arbetsprogramvaruvärlden visade sig denna trend i form av förvärv som syftade till att överbrygga klyftan mellan planering och genomförande. I december 2025 Inom arbetsprogramvaruvärlden visade sig denna trend i form av förvärv som syftade till att överbrygga klyftan mellan planering och genomförande. I december 2025 förvärvade ClickUp AI-kodningsstartupen Codegen . Målet var tydligt: att påskynda utvecklingen av ClickUp Super Agents . Dessa agenter är utformade för att fungera som mänskliga teammedlemmar. De kan bygga programvara, driva arbetet framåt och vidta åtgärder med hjälp av information från användarnas uppgifter, dokument och konversationer i ClickUp, inte bara isolerade uppmaningar.

Skapa superagenter i ClickUp för att automatisera uppgifter från början till slut, utan att skriva en enda rad kod.

Superagenter automatiserar inte bara. De förstår, kommer ihåg och agerar med hänsyn till sammanhanget.

Superagenter automatiserar inte bara. De förstår, kommer ihåg och agerar med hänsyn till sammanhanget.

🧠 Rolig fakta: Superagenterna i ClickUp har över 500 mänskliga färdigheter! Du kan tilldela dem arbete, @nämna dem i en kommentar eller låta dem uppdatera uppgifter och sammanfattningar utan ständig vägledning. Detta förvandlar repetitiv samordning till bakgrundsarbete, vilket frigör ditt team så att de kan fokusera på beslut av högre värde. Detta är endast möjligt i en konvergerad arbetsmiljö där AI-agenten har fullständig kontext, vilket eliminerar den fragmentering som gör fristående AI-verktyg mindre effektiva. 🎥 Titta på den här videon för att lära dig mer:

Generativ vs. agentisk AI i korthet

Aspekt Generativ AI Agentisk AI Kärnroll Skapar innehåll på begäran Vidtar åtgärder för att uppnå ett mål Hur det fungerar Svarar på frågor Planerar och utför steg på egen hand Initiativnivå Reaktiv Proaktiv Typiska resultat Text, bilder, kod, sammanfattningar Slutförda arbetsflöden och uppdateringar av uppgifter Mänskligt engagemang Nödvändigt för varje prompt Behövs främst för vägledning eller övervakning Bäst för Skriva, brainstorma, sammanfatta Samordning, automatisering, uppföljning

2. AI inom robotik, hälso- och sjukvård och smarta fordon

I år blev AI förkroppsligad och gick bortom mjukvara och in i den fysiska världen. Robotar började ta emot muntliga instruktioner. Bärbara enheter började mata in live-data i vårdbeslut. Bilar fattade fler beslut på egen hand.

När AI blev fysiskt skiftade de svåraste problemen från ”Kan modellen göra detta?” till ”Kan teamen hantera allt runt omkring det?”. Som ett resultat såg vi också fler och fler AI-drivna projektledningsverktyg dyka upp för team inom hälso- och sjukvård, teknik och fordonsindustri.

🤖 Robotik och automatisering

Fabriksgolvet och lagret blev mycket smartare i år med uppkomsten av humanoida robotar och samarbetsrobotar (cobots) som arbetar tillsammans med mänskliga team:

I Japan samarbetade Seven-Eleven med Telexistence för att utveckla humanoida robotar som syftade till att hantera arbetskraftsbristen inom detaljhandel och logistik.

industriella miljöer började företag som Accenture och Schaeffler testa började företag som Accenture och Schaeffler testa flottor av allmänna humanoida robotar i digitala fabrikstvillingar, vilket antyder pilotprojekt där robotar hjälper till med inspektion, förflyttning och rutinuppgifter på fabriksgolv och lager.

Tack vare konvergensen mellan generativ AI och robotik kan du nu styra komplexa maskiner med enkla kommandon i naturligt språk.

Ett viktigt genombrott inom robotforskningen 2025 var uppkomsten av Vision-Language-Action-modeller (VLA), som Helix och Gemini Robotics. Dessa modeller kombinerar visuell perception med språkförståelse, vilket gör det möjligt för robotar att tolka instruktioner i naturligt språk och agera på dem med koordinerade rörelser.

💡 Proffstips: För drift- och produktteam som hanterar dessa hårdvaru- och mjukvaruinitiativ kan samordningen mellan teknik, tillverkning och logistik vara en mardröm. Missade deadlines och missförstånd leder till kostsamma förseningar. Hantera komplexa projekt från start till mål med hjälp av ClickUp. Spåra hårdvaruspecifikationer, hantera godkännanden i olika faser och sammanfatta komplex teknisk dokumentation för icke-tekniska intressenter med ClickUp för produktteam! Samarbeta kring AI-initiativ med ClickUp för produktteam

⌚️ Hälso- och sjukvård och bärbara enheter

Inom hälso- och sjukvården accelererade AI allt från läkemedelsupptäckter till personliga behandlingsplaner. Bärbara enheter och övervakningsutrustning började generera kontinuerliga strömmar av patientdata, medan AI-modeller hjälpte till att flagga risker, föreslå behandlingar eller accelerera forskningsflöden. Målet var inte att ersätta kliniker. Det var att stödja bättre och snabbare beslut.

Smarta bärbara enheter kopplas nu ihop med avancerade algoritmer för tidig upptäckt av sjukdomar . Forskare har visat att AI-modeller som tränats på data från bärbara enheter (som Apple Watch EKG) kan screena för strukturella hjärtsjukdomar med hög noggrannhet.

Tillverkare av bärbara enheter introducerade enheter, såsom Evie smart ring , med en AI-chatbot som tränats på över 100 000 medicinska tidskrifter. Syftet är att ge hälsoråd baserade på peer-reviewed data snarare än generiska resultat.

💡 Proffstips: Teknikteam inom hälso- och sjukvården står inför en svår balansgång: de måste innovera snabbt samtidigt som de följer strikta regler som HIPAA. Traditionella projektverktyg saknar ofta den säkerhet och flexibilitet som krävs för detta känsliga arbete. Håll reda på vem som har åtkomst till vad och när, och hantera projekt på ett säkert sätt med ClickUps avancerade behörighetskontroller och revisionsspår. Få den dokumentation du behöver för att uppfylla kraven med ClickUps revisionsloggar, som ger detaljerad händelsedata och spårar allt från användarinloggningar till ändringar i anpassade fält.

Autonoma fordon

Autonoma och semi-autonoma fordon fortsatte att förbättras under 2025, särskilt i kontrollerade miljöer som motorvägar och urbana pilotzoner.

Alphabets Waymo fortsatte att leda utvecklingen av robotaxi, utökade sin flotta till cirka 2 500 fordon och genomförde hundratusentals betalda resor varje vecka i städer som San Francisco, Phoenix och Los Angeles. Vid årets slut hade företaget genomfört mer än fortsatte att leda utvecklingen av robotaxi, utökade sin flotta till cirka 2 500 fordon och genomförde hundratusentals betalda resor varje vecka i städer som San Francisco, Phoenix och Los Angeles. Vid årets slut hade företaget genomfört mer än 14 miljoner resor , mer än tre gånger så många som 2024.

Mindre aktörer som Zoox och Avride utökade också sina tjänster i utvalda städer, vilket tyder på att detta inte bara är en Waymo-historia utan en bredare övergång till autonoma taxinätverk.

Tesla började driva sin Robotaxi-tjänst i Austin, Texas, och testade helt förarlösa resor på allmänna vägar.

Bakom kulisserna bygger dessa system på flera AI-lager som samverkar. De avläser omvärlden, förutsäger beteenden, planerar åtgärder och verkställer beslut i realtid.

3. Uppkomsten av ostrukturerade datastackar

🧠 Rolig fakta: Det uppskattas att 90 % av världens data genererades under de senaste två åren. Enbart under 2025 förväntas världen ha genererat 181 zettabyte data. En zettabyte = 1000 exabyte, en miljard terabyte eller en biljon gigabyte!

Man kan lugnt säga att de flesta företag 2025 inte hade brist på data. De var faktiskt begravda i data. Problemet var var dessa data fanns. Den överväldigande majoriteten av företagsinformationen fanns utspridd i dokument, e-postmeddelanden, chattråd, mötesanteckningar och inspelningar. Inte i snygga rader och kolumner. Och inte på ett ställe.

Detta blev ett verkligt problem när teamen försökte använda AI i sitt arbete. AI-verktyg kan generera svar snabbt, men utan tillgång till denna röriga, ostrukturerade information saknar svaren ofta sammanhang eller noggrannhet. Du kanske får ett svar, men inte det rätta.

Samtidigt började teamen investera i teknik som gör denna typ av data användbar. Verktyg som möjliggör semantisk sökning och meningsbaserad hämtning växte snabbast bland AI-infrastrukturteknikerna. Målet skiftade från att lagra information till att faktiskt hitta och använda den när den behövdes. År 2025 gjorde AI äntligen all denna information sökbar och användbar i stor skala.

Tekniken som gör detta möjligt inkluderar:

Vektordatabaser: Dessa specialiserade databaser lagrar information som matematiska representationer, vilket möjliggör sökning baserad på betydelse och sammanhang, inte bara nyckelord – en marknad som växer till Dessa specialiserade databaser lagrar information som matematiska representationer, vilket möjliggör sökning baserad på betydelse och sammanhang, inte bara nyckelord – en marknad som växer till 7,34 miljarder dollar fram till 2030

Inbäddade modeller: Dessa omvandlar din text, dina bilder och ditt ljud till sökbara vektorer som databasen kan förstå.

Kunskapsgrafer: Dessa kartlägger relationerna mellan olika begrepp och enheter, vilket hjälper AI att förstå hur ditt arbete hänger ihop. Dessa kartlägger relationerna mellan olika begrepp och enheter, vilket hjälper AI att förstå hur ditt arbete hänger ihop.

Retrieval-augmented generation (RAG): Denna teknik kombinerar sökning med AI-generering för att ge korrekta, välgrundade svar baserade på dina faktiska dokument.

Problemet med arbetsutbredning

Denna trend avslöjade ett större problem: arbetsutbredning. Kunskapen var spridd över för många oberoende verktyg, vilket gjorde det svårt för både människor och AI att se helheten.

Det är därför många team började övergå till mer konvergerade AI-drivna arbetsplattformar som ClickUp. Det är platser där uppgifter, dokument, chattar och filer samlas och kan sökas som en helhet. När informationen är sammankopplad blir AI mer användbar, svaren mer tillförlitliga och teamen lägger mindre tid på att söka och mer tid på att utföra arbetet.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-post, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF återfick mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade kunskapshanteringsprocesser. Tänk dig vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra vecka av produktivitet varje kvartal!

💡 Proffstips: Du kan hitta vad som helst, var som helst, med ClickUps AI Enterprise Search. Samla alla dina ClickUp-innehåll i en enda sökning – inklusive ClickUp Docs, kommentarer, uppgifter och chattar – och hämta även resultat från anslutna appar som Figma och GitHub. Hitta vad som helst på din arbetsplats med Enterprise Search

4. Syntetiska data

Syntetiska data är artificiellt genererad information som efterliknar mönstren i verkliga data utan att innehålla några faktiska känsliga eller privata detaljer. Det är en kraftfull lösning för att träna AI-modeller när verkliga data är knappa eller skyddade av sekretessbestämmelser som GDPR.

År 2025 förbättrades kvaliteten på syntetiska data dramatiskt, vilket ledde till en bredare användning i missionskritiska användningsfall, från att generera edge-case-scenarier för autonoma fordon till att förstärka medicinska bilddatasätt utan att riskera patienternas integritet.

Marknadssignalerna speglar också denna förändring. År 2025 värderades den globala marknaden för syntetiska data till cirka 486 miljoner dollar , med en stark tillväxt förväntad under de kommande åren.

5. AI-hårdvara och infrastruktur

De otroliga framstegen inom AI under 2025 drevs av en revolution inom hårdvaran.

Marknaden för AI-chips – inklusive GPU:er, NPU:er och anpassade kiselchips – växte snabbt och uppskattades till cirka 203 miljarder dollar 2025 när efterfrågan på AI-arbetsbelastningar ökade kraftigt.

NVIDIA presenterade nya GPU-arkitekturer som är utformade för att påskynda både modellträning och inferens i datacenter. Samtidigt introducerade AMD rackbaserade AI-system som är byggda för högre minnesbandbredd och enklare skalning i stora installationer.

Molnleverantörer spelade också en stor roll.

På re:Invent 2025 tillkännagav AWS nya anpassade chip och verktyg som hjälper företag att köra stora AI-modeller mer effektivt.

Tsavorite Scalable Intelligence rapporterade över 100 miljoner dollar i förbeställningar av flexibla AI-chips som är byggda för att stödja ett brett spektrum av arbetsbelastningar.

Tillsammans gjorde dessa framsteg större, snabbare AI-modeller mer prisvärda och praktiska, vilket möjliggjorde allt från autonoma system till daglig företagsanalys.

6. AI-styrning, etik och reglering

I takt med att AI blev mer kraftfullt blev behovet av AI-styrning och reglering akut. I år infördes viktiga ramverk som EU:s AI-lag ( med bestämmelser som träder i kraft i februari 2025 ) och nya regler i USA, alla inriktade på att säkerställa att AI utvecklas och används på ett ansvarsfullt sätt.

Viktiga områden inom AI-styrning inkluderar:

Riskklassificering: Kategorisera AI-system baserat på deras potentiella skadenivå

Krav på transparens: Dokumentera hur AI-system kommer fram till sina beslut

Bias-granskning: Aktivt testa AI-resultat för att säkerställa att de inte ger orättvisa eller diskriminerande resultat. Aktivt testa AI-resultat för att säkerställa att de inte ger orättvisa eller diskriminerande resultat.

Mänsklig övervakning: Upprätthålla en lämplig nivå av mänsklig kontroll över AI-beslut med höga insatser. Upprätthålla en lämplig nivå av mänsklig kontroll över AI-beslut med höga insatser.

För team som implementerar AI skapar denna nya situation betydande utmaningar. Ni står nu inför ökande krav på efterlevnad och otydligt ansvar. Vem är ansvarig när en AI gör ett misstag? Hur dokumenterar ni en AI:s beslutsprocess för revisorer?

💡 Proffstips: Skapa dina AI-styrningsarbetsflöden direkt i ClickUp för att effektivisera efterlevnad och riskhantering. Skapa en central inventering av alla AI-system, spåra efterlevnadsuppgifter, hantera riskbedömningar och upprätthåll en komplett revisionsspår – allt i ClickUp. Se till att endast behörig personal kan komma åt känsliga AI-modeller eller data med ClickUps behörighetskontroller. Få full insyn i vilken information din AI har tillgång till, eftersom ClickUp Brain hanterar dina data inom din säkra arbetsyta.

7. AI och cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet visade sig AI vara ett tveeggat svärd 2025. Å ena sidan stärkte det försvaret genom snabbare hotdetektering och automatiserad incidenthantering. Å andra sidan gav det angripare nya sätt att öka skadan.

AI-genererade phishing-mejl blev svårare att upptäcka

Deepfakes blev mer övertygande

Attacker som tidigare tog dagar att planera kunde nu genomföras på några minuter.

Naturligtvis reagerade organisationerna. En branschstudie från 2025 visade att 68 % av företagen investerade i AI-baserat skydd, såsom automatiserade system för upptäckt och hantering av nätfiske, för att motverka dessa hot.

💡 Proffstips: Skapa lika villkor för ditt säkerhetsteam med ClickUp. Hantera hela arbetsflödet för incidenthantering på ett ställe och aktivera omedelbart responsplaner när ett hot upptäcks med hjälp av ClickUp Automations. Spåra viktiga hotmått i realtid och hjälp analytiker att snabbt sammanfatta incidentrapporter och hotinformation med ClickUp Dashboards och ClickUp Brain. Använd färdiga automatiseringar eller anpassa dem med ClickUp Automations.

Hur du kan utnyttja AI-trenderna i ditt arbetsflöde

De flesta team vet att AI är viktigt. Det som är svårare är att veta hur man integrerar det i sitt arbete utan att slösa tid och pengar på vägen. Att införa AI utan en plan leder ofta till förvirring, överbelastning av verktyg och nedslående resultat.

Nyckeln till en framgångsrik AI-omvandling är att börja i liten skala och bygga upp momentum. Istället för att försöka göra omöjliga saker, fokusera på användningsfall med stor påverkan och låg risk som ger omedelbart värde. Konsolidera ditt arbete till färre, mer sammankopplade plattformar för att ge din AI den kontext den behöver för att vara riktigt användbar.

Här är några praktiska åtgärder du kan vidta redan idag:

Granska dina verktyg: Identifiera var isolerade verktyg skapar informationssilos.

Konsolidera sammanhanget: Flytta ditt arbete till en enda, konvergerad plattform där din AI kan se helheten.

Börja med sammanfattningar: Att använda AI för att sammanfatta långa dokument eller mötesprotokoll är en riskfri och värdefull utgångspunkt.

Dokumentera AI-användningen: För en enkel logg över var och hur ditt team använder AI för att förbereda sig för framtida styrningsbehov.

Dessa steg hjälper team att bygga upp förtroendet för AI samtidigt som onödig komplexitet undviks.

Varför AI-spridningen blev ett problem 2025

När AI-användningen accelererade satsade många företag på bredd istället för djup. Nya verktyg lades snabbt till, ofta utan tydlig ägarskap eller strategi. Resultatet blev AI-spridning: en växande samling av osammanhängande AI-verktyg, modeller och plattformar spridda över olika team.

I början kändes det innovativt. Med tiden blev det utmattande.

En ClickUp-undersökning från 2025 med över 1 000 kunskapsarbetare visade att även om företagen investerade i dussintals AI-verktyg, använde de flesta anställda regelbundet bara ett till fyra. Nästan hälften av teamen övergav AI-verktyg som de hade infört under det senaste året. Många respondenter sa att de skulle känna sig likgiltiga – eller till och med lättade – om flera verktyg togs bort.

Slutsatsen var tydlig: mer AI innebar inte automatiskt bättre arbete.

Övergången från AI-spridning till AI-konsolidering

Dessa erfarenheter fick teamen att ompröva sin strategi. Istället för att stapla på fler verktyg började många organisationer konsolidera AI till plattformar där arbetet redan sker. Kontextuell AI blev ledstjärnan.

Denna förändring markerade en övergång till konvergerade AI-arbetsytor: miljöer där uppgifter, dokument, konversationer och data samlas, och AI är inbäddat direkt i de dagliga arbetsflödena istället för att läggas ovanpå.

Och ClickUp förkroppsligar den förändringen.

Istället för att erbjuda AI som ett fristående tillägg, integreras AI direkt i arbetsytan där team planerar, samarbetar och utför sitt arbete.

Utmaning Traditionell approach Konvergerad AI-arbetsplats (ClickUp) Innehållsgenerering Separat AI-skrivverktyg ClickUp Brain genererar i sammanhang Mötesanteckningar Fristående transkriptionsapp AI Notetaker skapar uppgifter automatiskt Kunskapssökning Sökningar med flera verktyg Företags-AI Sök i allt arbete Automatisering av uppgifter Manuell konfiguration i olika verktyg Automatisering av naturligt språk + superagenter på ett och samma ställe

Med ClickUp kan team få tillgång till både generativ och agerande AI på ett och samma ställe.

ClickUp Brain genererar innehåll, sammanfattar arbete och svarar på frågor, medan Super Agents automatiserar åtgärder över uppgifter och projekt.

Prioritera uppgifter för åtgärder från din arbetsplats med hjälp av ClickUp Brains kontextmedvetna svar.

Enterprise AI Search visar information från dokument, uppgifter, kommentarer och integrerade verktyg som Google Drive och Figma, medan kontroller på företagsnivå stöder säkerhet och styrning.

Denna metod skiljer sig fundamentalt från att jonglera med separata AI-verktyg. Den ger AI det sammanhang som behövs för att den ska vara verkligen användbar och ger teamen färre system att hantera.

Med ClickUp får du ett komplett AI-drivet produktivitetssystem på ett ställe, med funktioner som AI Notetaker för möten, ClickUp Talk to Text för röstkommandon och tillgång till flera stora språkmodeller, inklusive de senaste modellerna från Claude, Gemini och ChatGPT.

Använd flera LLM från ett enda gränssnitt i ClickUp

Vad detta betyder för framtidens arbete

Framtidens arbete handlar inte om att ersätta människor med AI. Det handlar om att förstärka människans förmågor och automatisera det tråkiga arbete som står i vägen för innovation.

Team som anammar konvergerade AI-arbetsytor, där människor och AI-agenter samarbetar med full kontext, kommer att överträffa dem som fortfarande jonglerar med ett dussin oberoende verktyg.

Det är så team kommer förbi Work Sprawl, Context Sprawl och AI Sprawl och börjar få verkligt värde från AI.

Prova ClickUp gratis för att uppleva detta själv.

Vanliga frågor (FAQ)

Generativ AI skapar nytt innehåll som text eller bilder när du ber den om det, medan agentisk AI självständigt kan planera och utföra flerstegsuppgifter för att uppnå ett mål på egen hand.

För projektledare är de mest inflytelserika trenderna agentisk AI för automatisering av samordningsuppgifter, ostrukturerad datasökning för att snabbt hitta information och AI-styrningsverktyg för att säkerställa ansvarsfull användning.

Du kan börja med att använda de AI-funktioner som redan finns inbyggda i de verktyg du använder varje dag, till exempel ClickUp Brain. Fokusera på gratis eller inkluderade funktioner för uppgifter som att sammanfatta dokument innan du investerar i specialiserade, fristående AI-verktyg.

Framöver kan vi förvänta oss att agensbaserad AI blir ännu mer kapabel, att mer AI-bearbetning sker på edge-enheter istället för i molnet och att nya regelverk fortsätter att ta form.