Gratis mallar för humörspårning för att förbättra självmedvetenheten

Om dina dagar växlar mellan att vara ”soliga med en hint av espresso” till ”delvis molniga med oväntade möten” är du bara en vanlig människa. Denna dagliga känslomässiga berg-och-dalbana är precis anledningen till att det är viktigt att ha ett sätt att spåra dina känslor.

En mall för humörspårning ger dig ett visuellt sätt att spåra ditt humör, lägga till anteckningar om utlösande faktorer och färgkoda mönster som ofta går förlorade i vardagens virrvarr.

De är perfekta för personer som vill öka sin självkännedom, terapeuter som följer upp framsteg och hälsocoacher som uppmuntrar till hälsosammare känslomässiga vanor.

I den här guiden hittar du gratis mallar för humörspårning som hjälper dig att förbättra din mindfulness och stödja ditt mentala välbefinnande på lång sikt.

🧠 Visste du att: Forskning visar att personer som regelbundet skriver dagbok om sina känslor – ungefär som att föra en humördagbok – ofta upplever en märkbar förbättring av sin mentala hälsa.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel innehåller allmän information om humörspårning, dagboksskrivande och emotionellt välbefinnande. Den är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av depression, ångest, ADHD eller andra psykiska tillstånd. Om du är orolig för ditt humör eller din psykiska hälsa, kontakta en legitimerad terapeut, kurator eller vårdpersonal.

De 12 bästa mallarna för humörspårning i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla ClickUp-mallar och andra mallar för humörspårning:

Vad är mallar för humörspårning?

En mall för humörspårning är ett färdigt diagram eller en dagbokssida som hjälper dig att registrera ditt dagliga humör på ett konsekvent sätt. Den standardiserar vad du loggar, till exempel datum, tid på dagen, humörbetyg, intensitet och en kort anteckning, så att varje anteckning är jämförbar med den föregående.

Dessa mallar kan vara utskrivbara sidor, kalkylblad, appvyer eller en bullet journal-humörspårare som använder emojis eller färgkoder.

Med en mall för humörspårning slipper du konfigurationsarbetet: du kan direkt välja en skala (till exempel 1–5 eller några olika humörbeteckningar), definiera dina färger och helt enkelt fylla i rutorna varje morgon eller kväll.

Med tiden skapar denna dagliga process en enda humördagbok där du kan följa dina humörsvängningar, granska mönster i sömn, rutiner eller händelser och ta med en tydlig dokumentation till en terapeut eller läkare när det behövs.

👀 Rolig fakta: Att sätta ord på sina känslor (”Jag känner mig orolig och förvirrad”) har visat sig minska aktiviteten i amygdala och öka den kontrollrelaterade aktiviteten i prefrontala cortex. Detta är en av anledningarna till att enkla etiketter i en humörspårare kan kännas grundande i stunden.

Vad kännetecknar en bra mall för humörspårning?

En bra mall för humörspårning gör det snabbt och enkelt att logga och jämföra mellan olika dagar. Den ger dig en tydlig struktur och visar trender utan extra analys.

Viktiga saker att tänka på när du väljer en mall för humörspårning:

Enkel humörskala (siffror, emojis eller ord) med möjlighet att registrera flera humör tillstånd om det behövs.

Fast utrymme för datum och tid så att dina dagliga humöranteckningar visas i ordning över veckorna.

Utrymme för att registrera intensitet och en kort anteckning om sömn, händelser eller utlösande faktorer.

En tydlig färgkodslegend som du ställer in en gång och sedan återanvänder, så att dina anteckningar blir konsekventa.

Överskådlig kalender, diagram eller tabell som hjälper dig att snabbt upptäcka mönster.

Ett format som passar din rutin: bullet journal, utskrivbar PDF, kalkylblad eller appbaserad daglig humörspårare.

Tillräckligt med utrymme för att lägga till anteckningar, men inte så mycket att den dagliga loggningen känns som en plikt.

👀 Rolig fakta: Ditt humör är mer förutsägbart än du tror. De flesta människor genomgår upprepade känslomässiga cykler var 7–10 dagar, och humörspårare gör helt enkelt dessa mönster mer uppenbara.

De 12 bästa gratis mallarna för humörspårning

När humörspårning sker i slumpmässiga anteckningsappar, spridda dagboksanteckningar eller post-it-lappar är det svårt att upprätthålla vanan eller få fram meningsfulla insikter om vad som påverkar ditt mentala välbefinnande.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar ClickUp alla arbetsappar, data och arbetsflöden. ClickUp används vanligtvis för projektledning, men dess flexibilitet gör det också till ett kraftfullt verktyg för att spåra personligt välbefinnande.

Dina humörloggar, tacksamhetsdagbok, vanor och hälsomål kan alla lagras i ett anpassningsbart arbetsutrymme. Dessutom hjälper ClickUps AI dig att identifiera mönster och ställa in påminnelser för att hålla dig konsekvent.

Låt oss tillsammans utforska några mallar för humörspårare:

1. ClickUp-mall för egenvård

Hämta gratis mall Spåra och organisera rutiner för kropp, själ och sinne med ett ögonkast med ClickUps mall för självomsorgsplan.

När självomsorgen sköts med hjälp av klisterlappar och en separat humördagbok är det svårt att avgöra vad som faktiskt hjälper. ClickUps mall för självomsorgsplan hjälper dig att samla dina mål för självomsorg och humörrelaterade uppgifter i en lista och en kalender, så att du kan se hur ofta du följer upp dem och hur du mår efteråt.

Denna listmall använder anpassade statusar som Uppnått, Krossat, Avspårat, På vänt och Inte påbörjat, tillsammans med anpassade fält för typ av egenvård, typ av välbefinnande, mål och anteckningar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Organisera rutiner, reflektioner och humörloggar på en arbetsplats som du faktiskt kan underhålla.

Spåra vanor i förhållande till dagligt humör, sömn och energi för att upptäcka tidiga mönster och anpassa dig.

Byt vy för att planera veckan, granska framsteg och hålla sammanhanget kopplat till arbetet.

Använd tydliga statusar och anpassade fält för att göra utvärderingar snabba och ärliga.

Samarbeta med en coach eller terapeut och spara feedback där arbetet utförs.

✨ Perfekt för: Individer, terapeuter och hälsocoacher som vill ha en strukturerad daglig humörspårare som kombinerar humörloggning med vanebildning och tydliga utvärderingar.

💡 Proffstips: En humörövning fungerar bäst när reflektionen är snabb och upprepbar. Använd ClickUp Brain för att sammanfatta varje dags anteckningar i en kort humöröversikt, markera återkommande triggers som nämns i anteckningarna (sömn, koffein, social tid) och föreslå en liten vana att testa imorgon. Eftersom ClickUp Brain lär sig av ditt arbetsutrymme blir varje veckogranskning mer precis, så att du kan ägna mer tid åt att förbättra dina rutiner. Förvandla spridda anteckningar till trender, nästa steg och vänliga påminnelser med ClickUp Brain

2. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Hämta gratis mall Spåra och hantera vanor med ClickUps mall för personlig vanespårare.

Om dina vanor finns i separata appar från din dagliga humörspårare är det svårt att se vilka rutiner som lyfter dig och vilka som dränerar dig. ClickUp Personal Habit Tracker Template ger dig tabell- och listvyer där varje vana är en uppgift med en enkel status Öppen eller Klar.

Du kan gruppera vanor efter tema, lägga till anpassade fält för frekvens eller målantal och använda prioriteringar, taggar och deluppgifter för att dela upp stora mål i små steg.

ClickUp Automations hanterar sedan återkommande uppgifter och påminnelser, medan ClickUp Brain kan sammanfatta hur ofta du uppfyller dina dagliga vanor.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla alla vanor på ett ställe och uppdatera dem på några sekunder.

Förvandla vaga mål till dagliga mål som du faktiskt kan mäta.

Växla mellan olika vyer för att planera, genomföra och utvärdera utan att tappa fart.

Använd prioriteringar och deluppgifter för att skala upp från små framsteg till större rutiner.

Gör korta anteckningar om vad som hjälpt eller hindrat dig så att du kan förbättra dig nästa vecka.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en enkel, ärlig vanespårare som omvandlar mål till dagliga handlingar och gör veckorevideringar enkla.

📖 Läs också: De bästa apparna för att spåra vanor

📮 ClickUp Insight: Hälsa och fitness är de viktigaste personliga målen för våra undersökningsdeltagare, men 38 % erkänner att de inte konsekvent följer upp sina framsteg. 🤦Det är en stor klyfta mellan intention och handling! ClickUp kan hjälpa dig att förbättra din kondition med sina specialiserade mallar för vanespårning och återkommande uppgifter. Tänk dig att du enkelt kan bygga upp dessa rutiner, logga varje träningspass och hålla igång din meditationsrutin. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten – eftersom det första steget för att hålla sig på rätt spår är att faktiskt se spåret.

3. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Hämta gratis mall Uppnå dina mål och utvecklas i livet med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Stora mål kan kännas frikopplade från ditt dagliga humör och din motivation om de finns i separata dokument. ClickUps mall för personlig utvecklingsplan samlar kvartalsmål och reflektioner i en lista, så att du kan se hur framstegen i din utvecklingsplan stämmer överens med hur du mår under veckan.

Denna listbaserade mall innehåller anpassade statusar, såsom Mål uppnått, På rätt spår, Av spåret, På vänt och Inte påbörjat, samt 11 anpassade fält. Dessutom kan du lita på ClickUp Views, såsom funktioner som tidsspårning och taggar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Förvandla stora ambitioner till kvartalsvisa delmål och veckouppgifter som du kan slutföra.

Se utvecklingen på ett ögonblick och upptäck var dina ansträngningar inte ger resultat.

Samla resurser, anteckningar och tidslinjer på ett ställe för enklare granskning.

Blockera tid direkt från uppgifter så att avsikter blir kalenderåtaganden.

Reflektera över framgångar och lärdomar för att förfina din plan varje cykel.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill ha en strukturerad plan för att förbättra sina färdigheter, följa upp resultat och göra enkla veckovisa utvärderingar.

💡 Tips: Skapa en särskild mapp för din dagbok i ClickUp Docs så att du kan samla alla dina anteckningar, tankar och reflektioner på ett och samma ställe. På så sätt blir det enkelt att söka, referera till och återkomma till tidigare anteckningar när du behöver. Samla dina tankar och följ din utveckling med ett dedikerat ClickUp Docs

📖 Läs också: Hur man sätter upp personliga utvecklingsmål för livet och arbetet

4. ClickUp-mall för daglig planering

Hämta gratis mall Planera hela din dag med ClickUps mall för daglig planering.

Hektiska dagar blir lättare när dina uppgifter och prioriteringar finns samlade i en enkel plan som du faktiskt kan följa. ClickUp Daily Planner Template ger dig alla uppgifts- och kalendervyer, där du kan förvandla en enkel uppgiftslista till ett realistiskt schema som passar hur du mår.

Du kan organisera uppgifter i kategorier som Personligt, Arbete eller Mål och använda anpassade fält för tidsuppskattningar eller fokusblock. Du kan sedan använda anpassade uppgiftsstatusar (Öppen, Klar) för att spåra vad som har hänt.

Vill du jämföra din plan med ditt känslomässiga tillstånd? Lägg till ett enkelt fält för dagligt humör eller koppla en lista för humörspårning för att enkelt spåra ditt humör i förhållande till din dagliga schemaläggning.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Organisera uppgifter efter kategori och brådskandehet så att nästa rätta åtgärd blir uppenbar.

Dra uppgifter till din kalender för att skydda din fokuseringstid och minska överbokningar.

Växla mellan olika vyer för att planera morgonen, följa upp under dagen och sammanfatta på kvällen.

Lägg till snabba anteckningar och deluppgifter för att hålla koll på arbetet istället för att ha det i huvudet.

Använd lättviktiga bilder för att se vad som är gjort och vad som fortfarande behöver uppmärksamhet.

✨ Perfekt för: Privatpersoner och yrkesverksamma som vill ha en praktisk dagbok som omvandlar prioriteringar till ett schema och gör framstegen synliga.

💡 Snabbtips: Vill du automatisera din rutinerade humörspårning? Ställ in återkommande uppgifter eller aviseringar i ClickUp Reminders för att påminna dig om att skriva dagbok dagligen eller veckovis. Regelbundna påminnelser hjälper dig att skapa en hållbar vana att föra dagbok och säkerställer att du aldrig missar en session. Med tiden kommer denna rutin att göra reflektion till en naturlig del av din dag. Skapa en konsekvent dagboksvanor med automatiska påminnelser från ClickUp

📖 Läs också: Enkla dagliga vanor för att maximera produktiviteten

5. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Hämta gratis mall Fånga dina bästa idéer med ClickUps mall för dagliga anteckningar.

Om du skriver ner dina tankar i slumpmässiga dokument och halvfyllda dagböcker är det nästan omöjligt att se över ditt dagliga humör och dina framgångar. ClickUp Daily Notes Template fungerar som en samlingssida för idéer, att göra-listor och snabba reflektioner.

Allt från "vad som blev gjort" till "hur dagen kändes" finns samlat på ett överskådligt ställe. Denna nybörjarvänliga listmall innehåller en vy för dagliga anteckningar för snabba inlägg och en anteckningslista för längre trådar, med statuserna Att göra, Granskat och Klar för att omvandla anteckningar till handling.

Du kan också märka inlägg efter typ (t.ex. möte, personlig check-in) och lägga till korta kommentarer för att spåra dagliga milstolpar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla alla dagliga anteckningar, idéer och uppgifter på ett och samma ställe istället för i flera olika appar.

Använd vyerna Dagliga anteckningar och Anteckningslista för att skilja snabba anteckningar från längre trådar.

Organisera anteckningar med statuserna Att göra, Granskat och Klar så att uppföljningen blir automatisk.

Lägg till korta kommentarer eller taggar för att spåra milstolpar eller personliga reflektioner i sitt sammanhang.

Koppla varje anteckning till en enkel humörlinje så att du senare kan koppla känslorna till vad som faktiskt hände.

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill ha snabba dagliga anteckningar med inbyggd uppföljning och en mild kontroll av hur dagen kändes.

📖 Läs också: Hur du ökar produktiviteten med bullet journaling

💡 Proffstips: ClickUp BrainGPT är ett AI-verktyg för datorer som gör det enklare att upprätthålla konsekventa spårningsvanor och förstå vad som påverkar ditt emotionella tillstånd baserat på alla dina loggade data. Få snabba och exakta röst-till-text-transkriptioner med ClickUp Brain GPT:s Talk to Text Så här gör du: Logga humör direkt med din röst : Använd : Använd Talk to Text för att registrera hur du mår utan att behöva skriva. Säg bara hur du mår, din energinivå eller vad som påverkar dig känslomässigt, så omvandlas det till en loggad anteckning.

Ställ frågor om dina känslomässiga mönster : Ställ frågor som ”Vilka dagar i veckan känner jag mig mest orolig?” eller ”Hur har mitt humör förändrats sedan jag började träna?”. Programmet analyserar dina loggade data för att upptäcka trender som du kanske missar om du granskar inläggen manuellt.

Sök bland tidigare anteckningar efter känsla eller händelse : Hitta specifika humöranteckningar genom att söka efter känslor, utlösande faktorer eller livshändelser i alla dina anteckningar.

Välj rätt AI för dina behov: Få tillgång till flera LLM, inklusive Claude, GPT och Gemini. Använd olika modeller för olika behov – oavsett om du vill ha empatiska svar för att bearbeta känslor, analytiska insikter om humörmönster eller kreativa journalförslag.

6. Mall för känslo-tracker från Freepik

Via Freepik

För yngre användare eller alla som föredrar berättelser framför strikta diagram kan en storyboardlayout göra humörspårningen mindre skrämmande. Mallen ”My feelings storyboard” på Freepik ger dig en sida i serietidningsstil som du kan skriva ut eller redigera och sedan fylla med teckningar eller anteckningar om vad du kände och vad som hände den dagen.

Du kan anpassa illustrationerna i Wepik eller Freepiks redigeringsprogram, exportera dem som utskrivbara bilder och lägga dem i en pärm eller bullet journal. Varje ram blir en miniscen i din humördagbok, vilket är särskilt användbart för barn som har lättare att uttrycka känslor genom teckningar än genom skalor eller siffror.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Bläddra bland flera olika stilar för humörspårning för att hitta den som passar din estetik och uppmärksamhetsspännvidd.

Skriv ut rena sidor för en bullet journal eller använd digitala versioner om det hjälper dig att hålla dig konsekvent.

Använd enkla symboler för att snabbt registrera ditt humör och upptäcka mönster med ett ögonkast.

Börja med en kalender, byt till ett känslohjul och upprepa tills det fastnar.

Förvara alla anteckningar på ett ställe så att din dagliga humörhistorik förblir sammanhängande.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha flexibla, utskrivbara känslo-trackers som snabbt kan anpassas och har många stilalternativ.

👀 Rolig fakta: Mood rings, som blev populära på 1970-talet, ändrar färg beroende på temperaturen snarare än känslor, men de bidrog till att popularisera idén att humöret kan "ses" genom färg, vilket nu är en central idé bakom många färgkodade humörspårare.

📖 Läs också: Produktiva saker att göra på fritiden

7. Mall för humörspårning från Template. Net

Om du vill ha en mall för humörspårning i bullet journal utan att behöva designa den från grunden är Template.nets gratis mall för humörspårning i bullet journal en bra utgångspunkt. Du kan använda din egen färgkod i deras redigeringsprogram och börja spåra ditt emotionella välbefinnande med ett månatligt rutnät som passar direkt in i din planeringskalender.

Mallen är redigerbar och kan laddas ner i flera format (inklusive Google Docs, Google Sheets, PDF och designfiler), så du kan använda den som en utskrivbar sida eller behålla den i digital form.

Du kan använda utrymmet för varje dag för att logga ett snabbt humör och en kort anteckning, och sedan granska månaden för att upptäcka mönster i sömn, rutiner eller social tid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Bläddra bland flera olika stämningsspårningsstilar och välj den som du faktiskt kommer att fylla i.

Skriv ut sidorna för en bullet journal eller spara dem digitalt för enkla uppdateringar.

Använd en enkel legend för att snabbt spåra ditt humör och upptäcka mönster med ett ögonkast.

Byt layout när du lär dig vad som hjälper dig att få insikter och vara konsekvent.

Samla allt på ett ställe så att du kan jämföra din känslomässiga historia över tid.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en utskrivbar eller redigerbar mall för humörspårning i bullet journal som fungerar direkt med mycket lite inställning.

Vill du ha en tydlig riktning, klarhet och mening i ditt liv – utan att falla i de vanliga fällorna som gör att de flesta livsplaner misslyckas? I den här videon guidar vi dig genom att skapa en livsplan i fem enkla, praktiska steg.

8. PDF-mall för humörspårning från Craft

Via Craft

Om du gillar strukturerade avstämningar under dagen ger mallen Mood Tracker från Craft dig en enkel tabell i en app i dokumentstil. Den delar upp varje dag i segment för morgon, eftermiddag och kväll, med utrymme för att notera ditt humör och en kort kommentar i varje tidsintervall.

Den månadslånga översikten låter dig bläddra eller skriva ut en enda sida för att se hur ditt känslomässiga tillstånd har förändrats över tid. Eftersom layouten är ett enkelt rutnät fungerar den både som ett digitalt dokument och som en utskrivbar humörlogg som du kan markera eller anteckna i för hand.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd fälten för morgon, eftermiddag och kväll för att registrera olika humörsvängningar under dagen.

Spara en hel månads humörspårning på en sida för att enkelt upptäcka mönster.

Anpassa etiketter och humörord så att trackern passar ditt språk.

Skriv ut sidan eller spara den i Craft, beroende på dina vanor.

Kombinera färgkoder med korta anteckningar för att koppla känslor till händelser.

✨ Perfekt för: Alla som föredrar en utskrivbar humörlogg med en överskådlig månadslayout och plats för snabba anteckningar.

🛠️ Du kan också prova: Känsla av att du vill spåra ditt humör, men att det är "en sak till" på din lista? Använd denna kostnadsfria online-Pomodoro-timer och ställ in 5-minuters fokusblock, tryck på start, betygsätt sedan snabbt ditt humör, lägg till en rad med anteckningar och spara. Den milda signalen uppmuntrar till konsekvens utan att du behöver tänka för mycket, och de flesta timers har automatisk återgång, så att vanan fastnar.

9. Färgglad mall för humörspårning från InkPx

Via InkPx

Den färgglada mallen för humörspårning från InkPx har ljusa färger och tydliga rutnät som gör det enkelt att logga ditt humör. Du kan justera teckensnitt och färger, lägga till eller ta bort text och välja mellan A4- och US Letter-format innan du skriver ut.

Vissa layouter använder kalenderliknande rutnät, andra använder tabellliknande diagram, och flera låter dig markera flera humör per dag med färgkoder och korta anteckningar. Resultatet är en färgglad humördagbokssida som du kan sätta in i en pärm eller personlig planeringskalender.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Välj mellan regnbågsfärger som gör uppdateringarna snabba och tillfredsställande.

Använd en enkel legend för att hålla anteckningarna konsekventa och jämförbara över tid.

Spåra ett humör eller kombinera känslor för att återspegla nyanser i ditt känslomässiga tillstånd.

Kombinera färgade prickar med korta anteckningar för att koppla ihop utlösande faktorer som sömn, rutiner eller händelser.

Se trendlinjer utvecklas över veckor och få insikter som du kan agera på.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en glad mall för humörspårning som kan skrivas ut och som uppmuntrar till regelbundna anteckningar och tydliga reflektioner.

10. Mall för humörspårning av La La Land

Via La La Land

Om du vill att din humördagbok ska kännas mjuk och uppmuntrande istället för klinisk, är La La Lands gratis mall för humörspårning ett färgglatt ställe att börja på. Du kan skriva ut sidan och lägga den i din dagbok eller anteckningsbok och sedan använda den som en enkel daglig humörlogg för att hålla koll på hur du faktiskt mår under månaden.

Designen är hämtad från en av La La Lands illustrerade dagböcker, så du får en visuellt lugnande layout som kombinerar utrymme för dagliga humörnoteringar med plats för små reflektioner. Du kan också ladda ner mallen i JPG-format från deras blogg, spara den, skriva ut den och lägga till egna färgkoder eller symboler för att beskriva dina humör.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Välj lugnande, konstnärliga layouter som gör snabba uppdateringar tillfredsställande.

Använd en enkel legend så att anteckningarna blir konsekventa och lätta att överblicka.

Spåra ett humör eller blanda känslor för att återspegla olika humör under dagen.

Lägg till korta kommentarer för att få insikt om vad som påverkar ditt humör och vad som hjälper dig.

Håll sidorna tillsammans så att din historik förblir jämförbar och användbar.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en lugnande, utskrivbar humörlayout som uppmuntrar till regelbundna incheckningar och mild reflektion.

💡 Tips: Ställ in ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera humörmönster, dagboksfrekvens och personlig utveckling över tid. Dynamiska diagram och widgets hjälper dig att följa din resa och identifiera trender eller områden som kan förbättras. Att se dina framsteg visuellt kan vara motiverande och ge värdefull feedback om din utveckling. Spåra ditt humör och dina framsteg visuellt med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

📖 Läs också: Gratis mallar för självomsorgsplaner

11. Kalkylblad med enkel daglig humördiagram från Therapist Aid

Via TherapistAid

Om du föredrar en tydlig struktur och siffror erbjuder arbetsbladet Daily Mood Chart från Therapist Aid ett kalkylbladsliknande sätt att följa dina känslor under dagen.

Du kan använda den tillsammans med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller annan terapi för att se hur din omgivning och dina känslor hänger ihop, istället för att försöka komma ihåg allt i huvudet. Med den här mallen kan du registrera dina känslor varannan timme i ett rutnät som sträcker sig över hela dagen.

Du kan sedan välja etiketter som glad, ledsen, arg, trött, uppspelt, orolig eller andra, och betygsätta intensiteten på en skala från 1 till 10. Det finns också en kolumn för anteckningar där du kort kan beskriva vad som hände vid den tidpunkten för ökad tydlighet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Logga ett betyg per incheckning och lägg till korta anteckningar utan att det blir rörigt.

Jämför veckor på ett ögonblick för att upptäcka mönster i känslor och stämningar.

Använd en enkel förklaring för färgkoder eller flaggor så att du lätt kan se vilka dagar som varit tuffa.

Spåra intensiteten tillsammans med händelser för att få insikter om orsak och verkan.

Exportera eller skriv ut din humörlogg när du vill ha en översikt för utvärdering.

✨ Perfekt för: Personer och terapeuter som föredrar en överskådlig kalkylbladsmallen för att konsekvent registrera dagliga humörsvängningar och granska framsteg under sessioner.

12. PDF-mall för humörövervakning från McGill University

Via McGill University

McGill Universitys Mood Monitoring Sheet är ett arbetsblad i klinisk stil som används i kognitiva beteendeterapiprogram och program för humörstörningar. Det innehåller ett rutnät där du kan betygsätta ditt humör per dag (arg, helt lugn eller trött) och lägga till anteckningar om sömn eller händelser som kan ha påverkat ditt känslomässiga tillstånd.

Eftersom bladet är utformat för behandlingsmiljöer har det enhetliga kolumner och formuleringar, så att poängen är lätta att jämföra mellan veckor eller dela med en terapeut eller läkare. Du kan skriva ut kopior till en pärm eller klistra in dem i en dagbok och sedan ta med en komplett månadslogg över ditt humör för att gå igenom vid dina besök.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd en utskrivbar, enkel tracker som gör det snabbt att uppdatera dagligen.

Koppla ihop humörbetyg med korta anteckningar så att sammanhanget inte går förlorat.

Skanna raderna för att se trendförändringar utan att behöva skapa ett separat diagram.

Använd fälten för morgon och kväll för att registrera olika humör under dagen.

Ta med dig en kortfattad sammanfattning till sessionerna och få insikter snabbare.

✨ Perfekt för: Personer och terapeuter som vill ha en strukturerad mall för humörspårning i klinisk stil för konsekvent daglig övervakning och korta sessionsgenomgångar.

Enkel humörspårning med ClickUp

Bra dagar kommer sällan av en slump, utan är oftast resultatet av små val som du upprepar och lägger märke till. Oavsett om du loggar ett enda dagligt humör eller dina personliga preferenser, hjälper rätt mall för humörspårning dig att hålla reflektionerna igång genom att identifiera mönster.

Om du vill ha ett ställe där du kan samla dina dagliga humörspårningar, anteckningar och vanor, fungerar ClickUp som den perfekta anteckningsboken som håller reda på all din information. 📕

I ClickUp kan du ha en lista för humörspårning bredvid dina uppgifter, schemalägga vänliga påminnelser i din kalender och be ClickUp Brain att sammanfatta trender och föreslå nästa steg.

Den utför alla dessa funktioner utan att du behöver hantera separata verktyg för att spåra vanor och humör. Detta hjälper dig att hålla ordning och underlättar din utveckling inom självupptäckt och självreflektion.

Redo för lite inspiration? Registrera dig på ClickUp och upptäck det perfekta sättet att dokumentera din resa mot välbefinnande.