Bästa Gamma AI-alternativ för presentationer och innehåll

Om du någonsin har försökt skapa en presentation med Gamma AI vet du vilken blandning av förundran och oro det medför. Gamma är en kapabel AI-presentationsskapare, men att exportera till Google Slides eller PowerPoint är inte något som går med ett enda klick.

Och även när AI-presentationen ser polerad ut kan det kännas märkligt tekniskt att göra designjusteringar eller lägga till egna bilder.

Det är därför det är vettigt att utforska ett stabilt alternativ till Gamma AI. Den här artikeln jämför de mest trovärdiga AI-presentationsprogrammen för att designa, redigera och dela presentationer mellan team. Du får se styrkor, avvägningar och vad du kan förvänta dig när du migrerar från Gamma AI.

En färsk rapport från Statista visar att över 48 % av marknadsförare och kreatörer använder AI för att utforma och automatisera arbetsflöden för innehållsskapande, bland annat som presentationsverktyg. Detta visar hur snabbt detta område utvecklas.

Gamma AI-alternativ i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Gamma AI som hjälper dig att välja rätt alternativ baserat på viktiga funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Skapa, hantera och redigera presentationer i ett gemensamt arbetsutrymme Whiteboards för att kartlägga flödet, Docs för skrivande, Brain och BrainGPT för AI-utkast och Talk to Text, Tasks för granskningar och versionshantering, Dashboards för spårning. Gratisabonnemang finns tillgängliga; anpassningar för företag. Presentationer. AI Omedelbara AI-genererade bilder som matchar ditt varumärke Skapa presentationer från text, varumärkesanpassning, realtidssamarbete, Google Slides och PowerPoint-export. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 198 $/månad. Plus AI Integration med Google Slides och samarbetsflöden Inbyggt i Google Slides, disposition till presentation, förslag på ton och layout, gemensam redigering och kommentarer. 7 dagars gratis provperiod och betalda abonnemang från 15 USD/månad per användare. Tome Storytelling-drivna presentationer Prompt eller dokument till story-led deck, inbyggd AI-bildgenerering, realtidssamarbete, export till Slides eller PowerPoint Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare MagicSlides. app Snabb mallbaserad bildgenerering i Google Slides Sidopanelens arbetsflöde, prompt till deck, teman, omedelbar redigering och export inuti Slides. Gratis och betalda abonnemang från 8 $/månad per användare. Visme Varumärkesbaserade multimediapresentationer för alla team Varumärkespaket, AI-utkast, diagram och animationer, export till Slides, PowerPoint, PDF, dela länkar Gratis och betalda abonnemang från 12,25 $/månad per användare. Beautiful. ai Automatiserad design och varumärkeskonsistens Smarta bilder med automatisk layout, varumärkessäkring för teckensnitt och färger, integration med Drive och Slack, export till PowerPoint eller PDF. Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare GenPPT Skapa datadrivna AI-presentationer Ladda upp kalkylblad eller sammanfattningar, automatiska diagram och insikter, exportera till PowerPoint, PDF, Google Slides Anpassad prissättning Twistly AI Visuell berättarteknik och varumärkesanpassade presentationer Text till bildbaserade presentationer, automatiska paletter och övergångar, resursbibliotek, export till Slides eller PowerPoint, feedback i realtid. Gratis och betalda abonnemang från 4,99 $/månad per användare. Zoho Show Samarbetsbaserad presentationshantering Samredigering i realtid med kommentarer, AI-formatering, import av PowerPoint, livepresentation från webbläsaren, export till PPTX, PDF, HTML Gratis och betalda planer med anpassade priser

Vad ska du leta efter i alternativ till Gamma AI?

Oavsett om du skapar Google Slides-presentationer, pitch-deck eller teamuppdateringar bör ditt nästa AI-presentationsverktyg ge dig både kreativ frihet och pålitlig kontroll.

För det verkliga testet för en AI-presentationsskapare är inte grafik eller teman, utan hur AI passar in i ditt arbetsflöde.

Här är en snabb checklista som hjälper dig att hitta rätt Gamma AI-alternativ för dina behov. Det bör kunna:

Skapa och redigera vackra presentationer med flexibla anpassnings- och exportalternativ.

Stöd för Google Slides, PowerPoint och flera format för enkel delning.

Erbjud smarta mallar och AI-genererade innehållsförslag som sparar tid.

Inkludera samarbets- och feedbackfunktioner för team som arbetar med delade presentationsunderlag.

Håll varumärket konsekvent med redigerbara teman, teckensnitt och AI-drivna presentationsverktyg.

Erbjud ett gratisabonnemang eller en provperiod så att du kan testa innan du bestämmer dig.

Observera att även om Gamma är en AI-först-deckredigerare, kan dess alternativ delas in i tre kategorier:

AI-bildgeneratorer

Google Slides/PowerPoint AI-tillägg

Kompletta innehålls- och samarbetspaket

Låt oss dyka in.

De 10 bästa alternativen till Gamma AI

Här är de bästa AI-presentationsverktygen att överväga, med bästa användningsfall, exempel, anpassningsdjup, samarbetsflöde, exportkvalitet, AI-funktioner, integrationer, prissättning och viktiga avvägningar.

1. ClickUp (Bäst för att skapa, hantera och redigera presentationer i ett gemensamt arbetsutrymme)

Skapa, hantera och skala presentationer i ett samarbetsutrymme med ClickUp

Varje bra presentation börjar med en idé, men alltför ofta sprids dessa idéer över e-posttrådar, chattmeddelanden, delade enheter och halvfärdiga utkast.

Någon arbetar med design i Google Slides, en annan skriver om text i ett Word-dokument och feedbacken kommer i form av skärmdumpar. Det är Work Sprawl, när varje steg i ett projekt finns på olika platser. Det saktar ner teamen, ökar risken för fel och gör versionskontroll nästan omöjlig.

Lägg nu till fristående AI-presentationsskapare i mixen. Ett verktyg genererar bilder, ett annat skriver innehåll och ett tredje skapar AI-genererade bilder. Resultatet? AI-spridning, vilket leder till kanske vackra men inkonsekventa presentationer som tar längre tid att fixa än att skapa.

ClickUp, som världens första konvergerade AI-arbetsyta, samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden, vilket eliminerar både arbets- och AI-spridning.

Dessutom behöver du inte bygga allt från grunden. ClickUps mallar för projektpresentationer erbjuder ett färdigt arbetsflöde för att planera presentationer, tilldela ägare, spåra godkännanden och länka bilder till underliggande uppgifter, allt inom samma arbetsyta.

Här är en snabb översikt över hur du kan använda ClickUp för att förbättra dina presentationer och innehållsstrategier:

Planera och samarbeta visuellt med ClickUp Whiteboards

Planera, samarbeta och förverkliga dina idéer med ClickUp Whiteboards

Innan en enda bild finns behöver teamen ha en story. ClickUp Whiteboards ger dig en ren duk att snabbt kartlägga den på.

Du kan lägga till idéer som klisterlappar, gruppera dem i sektioner, skissa ett grovt bildflöde och till och med skapa varumärkesanpassade bilder med den inbyggda AI-bildgeneratorn när du behöver snabba konceptbilder eller bildmotiv.

När något ser bra ut kan du med ett enda klick omvandla anteckningen till en uppgift så att ägare, förfallodatum och checklistor fastställs. Eftersom ClickUp Whiteboards förblir anslutna till resten av ditt arbetsutrymme flödar varje ändring i berättelsen direkt in i de uppgifter som driver den slutliga presentationen.

💡 Proffstips: Du kan också be ClickUp Brain att sammanfatta dina brainstorming-sessioner eller automatiskt generera rubriker till dina presentationer utifrån dina anteckningar på whiteboardtavlan. Det förkortar förberedelsetiden och säkerställer att inga idéer går förlorade mellan brainstorming och produktion. Fånga idéer direkt och omvandla dem till genomförbara uppgifter med ClickUp Brain För att se hur AI kan stödja skrivande och kreativitet utöver presentationer, kolla in denna guide om AI-innehållsskapare.

Skapa och förfina din presentation med ClickUp Docs och ClickUp BrainGPT

Anslut dina dokument till arbetsflödet för en förfinad presentation med ClickUp Docs

Du har flödet. Nu är det dags att omvandla det till ord. Lägg in allt från ClickUp Whiteboards till ClickUp Docs så att presentationen har en enda källa till information.

Författare skriver utkast till rubriker och diskussionspunkter i ett dokument. Designers kan sedan klistra in mockups bredvid texten. Chefer lägger till kommentarer direkt där besluten fattas.

Se dina teammedlemmar samarbeta på klipp och uppdateringar i realtid med ClickUp Collaboration Detection

Dessutom kan du med ClickUps samarbetsdetektering omedelbart se när dina teammedlemmar visar eller redigerar samma bilder eller dokument. På så sätt kan du undvika överlappande ändringar och samordna uppdateringar i realtid.

💡 Proffstips: När du skapar din presentation kan du använda ClickUp Clips för att spela in korta videoklipp som förklarar dina bilder, viktiga datapunkter eller designval. Spela in och dela genomgångar av presentationer för snabbare asynkron feedback med ClickUp Clips Du kan bifoga dessa klipp direkt till dina presentationsuppgifter, så att dina kollegor kan granska dina genomgångar, lämna kommentarer och komma igång utan att behöva ringa ett live-samtal. Detta gör det enkelt för alla att förstå din vision och bidra med feedback.

Därifrån kan ClickUp Brain och ClickUp BrainGPT skapa presentationer utifrån befintliga dokument och uppgifter, omvandla mötesanteckningar till bildavsnitt och skriva om talarens anteckningar i din varumärkes röst.

Eftersom de hämtar information från din faktiska arbetsmiljö istället för en tom prompt, förblir berättelsen konsekvent över olika presentationer, kampanjer och kanaler.

Omvandla röstanteckningar till presentationsklart innehåll med AI Talk to Text i ClickUp BrainGPT

Använd Talk to Text för att fånga upp idéer sent på kvällen eller när du är på resande fot. ClickUp BrainGPT transkriberar och placerar dem i dokumentet, redo för granskning.

När du startar Slides eller PowerPoint är din berättelse redan välstrukturerad, i linje med ditt varumärke och nästan färdig.

📌 Exempel: Låt oss ta fallet med en start-up-grundare som förbereder en presentation för investerare. De använder ClickUp Docs för att sammanställa höjdpunkter, inklusive marknadstrender, teambiografier och tillväxtmått, och ClickUp BrainGPT organiserar dessa inspelningar till ett sammanhängande flöde. Senare spelar grundaren in röstanteckningar där han förklarar en ny milstolpe i finansieringen. ClickUp BrainGPT fångar automatiskt upp och integrerar dem. Istället för att växla mellan flera verktyg sker hela processen med att skapa presentationen, från idé till genomförande, i ett enda arbetsområde.

Det bästa av allt: du kan växla mellan flera premium-LLM:er som ChatGPT, Claude, Gemini och många fler. På så sätt kan du utnyttja varje modell utifrån dina behov.

Vi föredrar personligen Claude för djupgående och komplexa uppgifter, medan Gemini och ChatGPT passar bättre för snabba redigeringar och sammanfattningar.

📖 Proffstips: Använd ClickUp Chat för att direkt dela idéer, samla in feedback och hålla ordning på alla dina presentationsdiskussioner tillsammans med dina bilder och uppgifter. Samla feedback på presentationer och diskussioner om bilder på ett ställe tillsammans med uppgifter med ClickUp Chat

Hantera recensioner, feedback och designversioner med ClickUp Tasks

Skapa uppgiftsöversikter, uppdateringar om framsteg, översättningar och åtgärdspunkter med ClickUp Tasks

Nu när utkastet är klart kan du samla all feedback på ett ställe. Förvandla presentationen till en uppgift med ClickUp Tasks, dela upp bildgrupper i deluppgifter och tilldela varje deluppgift en ägare, en checklista och ett förfallodatum.

Lägg till granskare, ställ in "design efter godkännande av kopia" och låt automatiseringar meddela rätt personer när det är deras tur.

Slutligen, för att komma igång direkt, erbjuder ClickUp färdiga mallar. Planera, utforma och organisera din nästa presentation snabbare med ClickUp Presentation Template. Den ger dig en färdig arbetsyta där du kan skissa på idéer, ge feedback och samordna ditt team innan du ens öppnar ett AI-presentationsprogram.

Få gratis mall Strukturera dina bilder, feedback och visuella element med ClickUp Presentation Template för smidigare samarbete och snabbare leverans.

💡 Proffstips: Du kan också använda ClickUp Brain för att sammanfatta kommentartrådar i en överskådlig ändringslogg eller checklista för nästa steg, så att designers och skribenter kan se exakt vad som har ändrats mellan versionerna.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera brainstorming, skrivande, design och feedback i ett samarbetscentrum med whiteboards, dokument och uppgifter.

Använd ClickUp Brain och BrainGPT för att skriva utkast, sammanfatta och automatisera innehåll i presentationer med Talk to Text.

Visualisera ditt presentationsflöde och omvandla koncept till uppgifter med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Hantera innehållsgranskningar, feedback på bilder och designversioner direkt i ClickUp Tasks.

Spåra effektivitet, deadlines och återanvändning av presentationer med hjälp av ClickUp Dashboards och rapporter.

Samarbeta smidigt med ClickUp för marknadsföringsteam för kreativ samordning från början till slut.

Begränsningar i ClickUp

Kan kännas komplicerat för team som bara behöver en enkel, gratis AI-bildgenerator.

Kräver viss förberedelse för vyer, automatiseringar och behörigheter för att få ut mesta möjliga av arbetsytan.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7 / 5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6 / 5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2-recensent skrev:

ClickUp är en fantastisk allt-i-ett-plattform för hantering av uppgifter och projekt. Jag gillar verkligen hur anpassningsbar den är – du kan skräddarsy vyer, instrumentpaneler och arbetsflöden utifrån hur ditt team arbetar. Möjligheten att ställa in prioriteringar, tilldela uppgifter och spåra framsteg i realtid gör att alla kan hålla sig uppdaterade.

ClickUp är en fantastisk allt-i-ett-plattform för hantering av uppgifter och projekt. Jag gillar verkligen hur anpassningsbar den är – du kan skräddarsy vyer, instrumentpaneler och arbetsflöden utifrån hur ditt team arbetar. Möjligheten att ställa in prioriteringar, tilldela uppgifter och spåra framsteg i realtid gör att alla kan hålla sig uppdaterade.

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

2. Presentationer. AI (Bäst för omedelbara AI-genererade bilder som matchar ditt varumärke)

För team som vill gå från idé till presentation på några minuter är Presentations. AI ett enkelt AI-presentationsverktyg som är utformat för att automatiskt skapa snygga, varumärkesanpassade bilder.

Det är särskilt populärt bland marknadsföringsteam och nystartade företag som ofta behöver göra presentationer men inte har tid att designa varje layout manuellt. Plattformen använder AI-funktioner för att skriva texter, föreslå bilder och skapa bildsekvenser baserat på dina inmatningar.

Det som gör det så unikt är hur naturligt det passar in i moderna arbetsflöden. Du kan ladda upp ett Word-dokument, och systemet omvandlar det till en fullständigt strukturerad AI-genererad presentation, komplett med bilder, rubriker och övergångar.

Varje bild anpassas efter dina varumärkesfärger och du kan exportera direkt till Google Slides eller PowerPoint för ytterligare anpassning.

Presentationer. AI:s bästa funktioner

Skapa kompletta presentationer från text eller dispositioner med minimal manuell inblandning.

Redigera, märk och exportera bilder till Google Slides och PowerPoint.

Samarbeta på presentationer i realtid med kommentarer och rollbaserad åtkomst.

Få tillgång till ett växande bibliotek med smarta mallar för marknadsföring, försäljning och investerare.

Använd AI-funktioner för att omformulera text, justera tonen och förbättra läsbarheten i dina presentationer.

Presentationer. AI-begränsningar

Begränsad avancerad designkontroll jämfört med kompletta presentationsprogramvaror

AI kan ibland förenkla layouterna för mycket, vilket kräver manuella justeringar.

Brandingverktygen förbättras, men är fortfarande mindre flexibla än Visme eller Beautiful. ai.

Presentationer. AI-prissättning

Starter: Gratis

Pro: 198 USD per användare och år

Företag: Anpassad prissättning

Presentationer. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🎥 Att skapa en kundpresentation är mer än att sätta ihop snygga bilder – det är din chans att övertyga, bygga förtroende och avsluta affärer. I den här videon går vi igenom hur du skapar en kundpresentation från grunden: struktur, berättande, visuella element och tips för att verkligen imponera. Om du vill att kundmöten ska avslutas med "när kan du börja?" istället för "låt mig fundera på saken", är detta din plan.

3. Plus AI (bäst för integration med Google Slides och samarbetsflöden)

via Plus AI

Plus AI är ett AI-presentationsverktyg som integreras direkt med Google Slides, vilket gör det idealiskt för team som redan använder Google Workspace.

Det fungerar som en inbyggd AI-presentationsassistent som hjälper dig att skapa, redigera och förbättra bilder utan att lämna din arbetsyta. Du kan också be verktyget att hjälpa dig att utforma utkast, förfina tonen och till och med designa AI-genererade presentationer som anpassas efter dina varumärkesriktlinjer.

Detta verktygs kontextuella AI-funktioner kan skriva om stycken, sammanfatta datapunkter eller ge layoutförslag baserat på ditt innehålls syfte. Detta gör det särskilt användbart för sälj- och marknadsföringsteam som förbereder snabba, datastödda presentationer.

Teammedlemmarna har också möjlighet att redigera bilder i realtid, lämna kommentarer och justera designen tillsammans.

Plus AI:s bästa funktioner

Integreras direkt med Google Slides, vilket möjliggör inbyggt AI-stöd inom arbetsytan.

Genererar, redigerar och optimerar bilder med hjälp av kontextuella AI-funktioner.

Stöder datasammanfattningar, tonjusteringar och automatisk formatering av text på bilder.

Möjliggör realtidssamarbete för delade presentationer och feedback

Fungerar bra för snabba affärsuppdateringar, presentationsmaterial och utbildningsbilder.

Plus AI-begränsningar

Kräver ett Google Slides-konto; passar inte för användare som föredrar PowerPoint.

Begränsad offlinefunktionalitet och designflexibilitet jämfört med fristående verktyg

Komplexa bilder eller tunga datamängder kan behöva manuell finjustering.

Plus AI-prissättning

7 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 15 $/månad per användare

Pro: 25 $/månad per användare

Team: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Plus AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Plus AI

En användare delade med sig:

Jag rekommenderar Plus varmt till alla som vill skapa vackra presentationer snabbt. Det är det bästa AI-verktyget för Google Slides och har sparat mig timmar av arbete och frustration.

Jag rekommenderar Plus varmt till alla som vill skapa vackra presentationer snabbt. Det är det bästa AI-verktyget för Google Slides och har sparat mig timmar av arbete och frustration.

4. Tome (bäst för berättande presentationer)

via Tome

Tome är ett AI-presentationsverktyg som fokuserar på berättelsen och är utvecklat för kreatörer som vill att deras presentationer ska kännas sammanhängande och emotionellt engagerande snarare än mallbaserade. Det hjälper användarna att omvandla råa idéer till strukturerade, visuellt rika presentationer.

Det är perfekt för att skapa pitch-presentationer, marknadsföringskampanjer och produktförklaringar där berättandet är lika viktigt som designen.

Tome fungerar genom att du börjar med en prompt eller laddar upp ett Word-dokument. Därefter genereras automatiskt en AI-presentation komplett med titlar, layouter och tonförslag. Den integrerade AI-bildgenereringsfunktionen fyller bilderna med kontextuellt korrekta bilder, så du behöver inte söka efter stockbilder eller manuellt designa element.

Samarbetet känns också enkelt. Användare kan justera bildordningen, skriva om avsnitt eller ersätta bilder med egna bilder medan teammedlemmarna redigerar tillsammans i realtid. Varje projekt finns i ett delat arbetsutrymme och du kan exportera presentationer till Google Slides eller PowerPoint för slutlig leverans till kunden.

Tomes bästa funktioner

Skapa berättelsedrivna AI-presentationer från korta uppmaningar eller uppladdade dispositioner.

Använd den inbyggda AI-bildgenereringen för omedelbara bilder.

Skapa interaktiva presentationer som smidigt kombinerar text, media och övergångar.

Samarbeta i realtid genom delad redigering och kommentering.

Exportera till Google Slides eller PowerPoint för professionellt bruk.

Begränsningar i Tome

Anpassningsalternativen för bilder är mer begränsade än i traditionella presentationsverktyg.

Vissa exporterade presentationer behöver formateringsjusteringar.

Fullständigt teamsamarbete är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för Tome

Tome Plus: 10 $/månad per användare

Exklusivt för Tome: 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Tome

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. MagicSlides. app (Bäst för snabb, mallbaserad bildgenerering)

MagicSlides. app är ett AI-drivet presentationsverktyg som är utformat för användare som vill skapa presentationer direkt i Google Slides, utan behov av ytterligare verktyg.

Dess styrka ligger i hur snabbt det producerar välstrukturerade presentationer utifrån en kort prompt, vilket gör det till ett av de bästa AI-presentationsverktygen för studenter, marknadsföringsteam och yrkesverksamma som behöver snabba resultat utan att förlora kvalitet.

Verktyget fungerar som en sidofält i Google Slides. Användarna skriver in ett ämne, väljer ton och visuell stil, och systemet genererar en komplett presentation med text, rubriker och layouter.

MagicSlides. app är också utmärkt för tidiga utkast. Till exempel kan en innehållsansvarig som sammanfattar kvartalsresultat klistra in viktiga punkter i verktyget, som automatiskt skapar bildsekvenser med formaterade rubriker och diskussionspunkter. Användare kan finjustera färger, redigera formuleringar eller exportera det färdiga presentationen direkt, allt inom Google Slides.

MagicSlides. appens bästa funktioner

Skapa kompletta presentationer direkt i Google Slides.

Förvandla dispositioner eller sammanfattningar till polerade bilder på ett ögonblick.

Välj mellan flera teman för professionella presentationer

Redigera och exportera utan att behöva växla mellan plattformar

Effektivisera tidiga utkast och interna uppdateringar för team

MagicSlides. appens begränsningar

Fungerar endast med Google Slides, vilket begränsar flexibiliteten på andra plattformar.

Slide-utdata behöver ibland formateras manuellt innan den slutliga leveransen.

Mindre avancerad designautomatisering jämfört med större AI-presentationsverktyg som Beautiful. ai

MagicSlides. app-priser

Gratis

Essential: 8 $/månad

Pro: 16 $/månad

Premium: 29 $/månad

MagicSlides. appbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om MagicSlides. app

En recensent delade med sig av följande:

Jag provade Magicslides för att skapa AI-baserade presentationer. Verktyget fungerar bra för att skapa snabba utkast till bilder, men det finns definitivt utrymme för förbättringar.

Jag provade Magicslides för att skapa AI-baserade presentationer. Verktyget fungerar bra för att skapa snabba utkast till bilder, men det finns definitivt utrymme för förbättringar.

6. Visme (Bäst för varumärkespresentationer och multimediapresentationer för olika team)

via Visme

Visme är för team som behöver mer än bara bilder. Du kan skapa presentationer, rapporter och en-sidor på ett och samma ställe utan att behöva vänta på designers. Ställ in ditt varumärke en gång (färger, typsnitt och logotyper) så följer alla mallar det.

För återkommande arbete som pitch-presentationer eller månatliga genomgångar kan du duplicera en basfil, byta data och låsa layouterna för att undvika korrigeringar i sista minuten. AI-verktyget kan skapa utkast utifrån en prompt och föreslå visuella element. Du får också tillgång till ett stort bibliotek med diagram, animationer och korta videor för att förklara svåra ämnen på ett tydligt sätt.

När du är klar kan du exportera till Google Slides, PowerPoint eller PDF, eller dela en spårbar länk. Innehållsteamen kan skapa och distribuera från samma arbetsyta istället för att jonglera med olika verktyg.

Vismes bästa funktioner

Använd varumärkespaket i alla mallar för att se till att varje bild följer varumärket.

Skapa första utkast till presentationer från uppmaningar med AI-presentationsskaparen och finjustera sedan layouter och media.

Skapa databerättelser med diagram, animationer och video för professionella presentationer.

Exportera till flera format och överför filer till Google Drive för team som använder Google Slides eller PowerPoint.

Återanvänd layouter för återkommande rapporter och presentationsmaterial för att spara tid under kvartalen.

Begränsningar för Visme

Avancerad designkontroll kan fortfarande kräva manuella justeringar efter AI-utkast.

En bred uppsättning funktioner kan kännas tung för team som bara behöver en lättviktig bildgenerator.

Vissa exportarbetsflöden är beroende av externa appar eller slutlig formatering i kontorspaket.

Priser för Visme

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 12,25 $/månad per användare

Pro: 24,75 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning för 10 användare och uppåt

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad användarna säger om Visme

En G2-recensent säger:

Visme erbjuder ett brett utbud av användarvänliga mallar, vilket gör det både kreativt och lätt att navigera. Det är ett utmärkt, lättanvänt verktyg med många mallar för att skapa videor, presentationer och infografik.

Visme erbjuder ett brett utbud av användarvänliga mallar, vilket gör det både kreativt och lätt att navigera. Det är ett utmärkt, lättanvänt verktyg med många mallar för att skapa videor, presentationer och infografik.

7. Beautiful. ai (Bäst för automatiserad design och varumärkeskonsistens)

Beautiful. ai är för team som vill ha snygga presentationer utan att behöva detaljstyra designelementen. Det automatiserar layout, avstånd och justering när du lägger till text, bilder eller diagram, så att presentationerna ser snygga ut med mycket liten ansträngning.

Börja med en smart bild, så omorganiserar sig layouten själv för att förbli balanserad. AI föreslår också rätt visuellt format för ditt innehåll, vilket är praktiskt för presentationsmaterial, kundrapporter och ledningsuppdateringar.

Varumärkeskontroll är inbyggt. Administratörer kan låsa teckensnitt, färger och logotypplacering för att hålla alla presentationer i linje med varumärket. Det fungerar med Google Drive, Dropbox och Slack för enkel delning, och du kan exportera till PowerPoint eller PDF när du är klar.

Beautiful. ai bästa funktioner

Automatisera designjusteringar med smarta bildmallar

Behåll kontrollen över varumärket med låsta färger, typsnitt och logotypplaceringar.

Föreslå lämpliga layouter med hjälp av inbyggda AI-funktioner

Integrera med Google Drive, Slack och Dropbox för fildelning.

Exportera färdiga presentationer till PowerPoint- eller PDF-format.

Beautiful. ai-begränsningar

Begränsad anpassning för team som föredrar manuell utformning av bilder

Vissa avancerade funktioner kräver ett Pro- eller Team-abonnemang.

Offline-redigering stöds inte.

Priser för Beautiful.ai

Pro: 12 $/månad per användare

Teams : 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Vackert. ai-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om Beautiful. ai

En G2-recensent säger:

Jag gillar AI-boten som skapar vackra bilder med fantastisk grafik. Det gör det möjligt att skapa en hel presentation på kort tid. Den är bättre än andra plattformar tack vare de många mallarna som finns tillgängliga och precisionen. Förslagen om att förkorta eller ändra tonen i texten är också ett plus.

Jag gillar AI-boten som skapar vackra bilder med fantastisk grafik. Det gör det möjligt att skapa en hel presentation på kort tid. Den är bättre än andra plattformar tack vare de många mallarna som finns tillgängliga och precisionen. Förslagen om att förkorta eller ändra tonen i texten är också ett plus.

8. GenPPT (Bäst för att skapa datadrivna AI-presentationer)

via GenPPT

GenPPT är för alla som vill att data ska berätta en tydlig historia utan att behöva brottas med bilder. Ladda upp ett kalkylblad eller en kort sammanfattning, så omvandlas det till en färdig presentation med diagram, insikter och bildtext på några minuter.

Detta alternativ till Gamma AI fungerar bra för analytiker, lärare och affärsteam. Välj en presentationstyp, till exempel försäljningsresultat, marknadsföringsöversikt eller investeraröversikt, så organiserar det dina data i överskådliga avsnitt med rätt visuella element.

När det är dags att dela, exportera till PowerPoint, PDF eller Google Slides. Du kan justera diagram direkt, så att både noggrannhet och design håller sig på rätt spår.

GenPPT:s bästa funktioner

Konvertera datablad och rapporter till kompletta presentationer automatiskt

Skapa bildspel med diagram, grafer och KPI:er med minimal manuell insats.

Stöd för export till PowerPoint och Google Slides för flexibel redigering.

Inkludera AI-sammanfattningar och insikter för att automatiskt lyfta fram trender.

Anpassa typsnitt, layouter och färger så att de passar ditt varumärkes utseende.

GenPPT-begränsningar

Begränsad kreativ designkontroll jämfört med designfokuserade verktyg

Fungerar bäst för datadrivna presentationer, mindre bra för innehåll med mycket berättande.

Det krävs sporadiska noggrannhetskontroller för AI-genererade analyser.

Priser för GenPPT

Anpassad prissättning

GenPPT-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om GenPPT

En användare säger:

Brilliant AI-presentation som uppnådde perfekt balans mellan teknisk djup och tillgänglighet. Tydliga exempel och engagerande framställning gjorde komplexa begrepp lätta att förstå. Blandningen av praktiska tillämpningar och framtida implikationer höll alla engagerade.

Brilliant AI-presentation som uppnådde perfekt balans mellan teknisk djup och tillgänglighet. Tydliga exempel och engagerande framställning gjorde komplexa begrepp lätta att förstå. Blandningen av praktiska tillämpningar och framtida implikationer höll alla engagerade.

9. Twistly AI (Bäst för visuell berättande och varumärkespresentationer)

via Twistly AI

Twistly AI är för team som vill att presentationer ska kännas som en visuell berättelse, inte en samling företagsbilder. Lägg in en kort eller lång rapport så omvandlas den till en bildbaserad presentation som fångar uppmärksamheten.

Skapandet är enkelt. Klistra in din text så balanserar Twistly automatiskt layout, typografi och flöde. Det väljer färgpaletter, övergångar och ikoner som passar ämnet och skapar sedan bilder med redigerbar text, stockbilder och AI-bilder som matchar ditt varumärke.

Detta alternativ till Gamma AI fungerar bra med export från Google Slides om du vill ha extra kontroll i slutfasen. Team kan redigera tillsammans, lämna feedback i realtid och spara logotyper, typsnitt och färger i ett gemensamt resursbibliotek så att varje ny presentation håller sig till varumärket.

Twistly AI:s bästa funktioner

Konvertera dokument eller dispositioner till designinriktade AI-presentationer

Skapa AI-bilder som matchar bildens sammanhang och varumärkets identitet.

Använd automatiska layouter och övergångar för visuell konsistens.

Lagra varumärkesresurser och mallar för återanvändning i hela teamet

Exportera till Google Slides eller PowerPoint för slutleverans.

Twistly AI-begränsningar

Begränsad analys eller engagemangsspårning på delade presentationer

Avancerad designredigering kan vara tidskrävande utanför AI-flödet.

Kräver en stabil anslutning för att rendera bildtunga bilder.

Priser för Twistly AI

Gratis provversion

Startpaket: 4,99 $/månad

Twistly AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Twistly AI

En recension säger:

Det är fantastiskt hur snabbt det förvandlar enkel text till snygga presentationer. Integrationen fungerar perfekt och är mycket bättre och snabbare än vanliga webbläsarbaserade verktyg, jag behöver inte byta flikar och exportera filer.

Det är fantastiskt hur snabbt det förvandlar enkel text till snygga presentationer. Integrationen fungerar perfekt och är mycket bättre och snabbare än vanliga webbläsarbaserade verktyg, jag behöver inte byta flikar och exportera filer.

10. Zoho Show (Bäst för samarbetsbaserad presentationshantering)

via Zoho Show

Zoho Show är ett webbläsarbaserat presentationsverktyg för team som värdesätter samarbete och enkel åtkomst. Du kan skapa, redigera och presentera på samma plats som dina dokument och kalkylblad, vilket gör det till ett utmärkt val för småföretag och distansarbetande team.

Arbeta tillsammans i realtid med kommentarer och ändringsspårning. Börja med anpassningsbara mallar eller importera en PowerPoint-fil och förfina den. AI-formatering hjälper till med justering, avstånd och rena layouter så att bilderna ser färdiga ut att delas med minimal ansträngning.

Exportera i PPTX, PDF eller HTML och dela länkar för snabba granskningar. Du kan till och med presentera live från webbläsaren och styra bilderna på distans medan tittarna följer med. Om du redan använder Zoho kan det anslutas till WorkDrive och Zoho CRM, så att innehåll och överlämningar förblir i ett arbetsflöde.

Zoho Shows bästa funktioner

Stöd för realtidssamarbete med kommentarer och live-samredigering

Importera och förfina PowerPoint-filer med full kompatibilitet

Justera och formatera bilder automatiskt med hjälp av AI-layoutoptimering.

Värd livepresentationer direkt i webbläsaren med fjärrkontroll

Exportera till flera format, inklusive PPTX, PDF och HTML.

Zoho Show-begränsningar

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare AI-presentationsplattformar.

Färre avancerade animations- och mediealternativ än konkurrenterna

Priser för Zoho Show

Gratis

Professionell plan: Anpassad prissättning

Zoho Show betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad användarna säger om Zoho Show

En G2-recensent skriver:

Zoho Show är enkelt att använda och fungerar utmärkt på alla enheter – särskilt mobila enheter, vilket är perfekt för snabba redigeringar när du är på språng. Den inbyggda Google-bildsökningen påskyndar det visuella skapandet, och PowerPoint-importen behåller den ursprungliga formateringen, vilket gör samarbetet smidigt.

Zoho Show är enkelt att använda och fungerar utmärkt på alla enheter – särskilt mobila enheter, vilket är perfekt för snabba redigeringar när du är på språng. Den inbyggda Google-bildsökningen påskyndar det visuella skapandet, och PowerPoint-importen behåller den ursprungliga formateringen, vilket gör samarbetet smidigt.

Vanliga misstag när man byter från Gamma AI

Att byta från Gamma AI till en ny AI-presentationsskapare kan kännas som en snabb uppgradering, men många team skyndar på processen och förlorar tid på att omformatera eller lära om vanor. Målet är inte bara att hitta ett annat verktyg – det är att bygga upp ett smidigare och mer tillförlitligt arbetsflöde som passar ditt teams innehålls- och samarbetsbehov.

Nedan följer de vanligaste fallgroparna som team stöter på och hur man undviker dem.

Att välja enbart utifrån pris och ignorera exportkvaliteten

Ett billigare AI-verktyg för presentationer är ingen vinst om varje export går sönder. Många team upptäcker layoutproblem, teckensnittsersättningar eller saknade bilder först efter att de redan har migrerat.

✅ Lösning: Innan du bestämmer dig, skapa en liten "stresstest"-presentation med diagram, varumärkesfärger, anpassade teckensnitt och animationer, och exportera den sedan till PowerPoint, Google Slides och PDF.

Kontrollera hur väl den exporterade filen matchar versionen på skärmen och hur mycket rengöring den behöver. Om ditt team arbetar med redigerbara PPTX- eller Google Slides-filer bör exportkvaliteten vara ett måste, inte något som är trevligt att ha.

Om man antar att AI-generering är den enda faktorn och bortser från varumärkesbyggande och samarbete

Det är frestande att välja det verktyg som genererar det mest flashiga första utkastet. Problemet uppstår senare, när varje presentation måste justeras manuellt för att matcha varumärkets riktlinjer eller när teamen inte har någon gemensam plats för att granska ändringarna.

✅ Lösning: När du utvärderar alternativ till Gamma AI, titta bortom ”prompt to slides”. Kontrollera om du kan låsa varumärkespaket, lagra delade tillgångar och spara kommentarer, godkännanden och versioner på ett och samma ställe. En bra AI-presentationsskapare bör stödja ditt teams samarbete varje vecka, inte bara imponera under de första fem minuterna.

Migrera presentationer utan att justera arbetsflödet eller mallarna

Ett annat vanligt misstag är att dra gamla Gamma-presentationer till det nya verktyget och hoppas att de "bara fungerar". Olika plattformar hanterar layouter, avstånd och teckensnitt på sitt eget sätt, så kopierade och klistrade in bilder blir snabbt röriga och inkonsekventa presentationer.

✅ Lösning: Se bytet som en möjlighet att ompröva ditt presentationssystem. Börja med att utforma en liten uppsättning återanvändbara mallar i den nya plattformen, anpassade efter ditt varumärke och vanliga användningsfall som säljpresentationer, kvartalsrapporter eller interna granskningar.

När dessa har testats och godkänts kan du bygga om eller migrera dina mest använda presentationer med hjälp av dessa mallar så att allt känns sammanhängande framöver.

📖 Läs också: De bästa alternativen till SlidesAI för smartare presentationer

Även intuitiva AI-verktyg kommer med nya uppmaningar, inställningar och exportbeteenden. Team underskattar ofta uppstartsfasen, vilket leder till inkonsekvent användning och många "hur gör jag det här igen?"-ögonblick.

✅ Lösning: Planera korta introduktionssessioner för olika roller: författare om uppmaningar och struktur, designers om layoutkontroller och chefer om godkännandeprocesser och delning.

Samtidigt kan du tidigt fastställa styrningen genom att klargöra vem som äger mallarna, vem som kan ändra varumärkesinställningarna och hur data och exporter lagras. Några timmars strukturerad installation lönar sig i form av snabbare och mer tillförlitliga presentationer senare.

📖 Läs också: Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

Om du fortfarande utforskar alternativ utöver de viktigaste Gamma AI-alternativen, här är tre AI-drivna presentationsverktyg som uppmärksammas för sina unika arbetsflöden och kreativa automatisering:

Sendsteps.ai: En presentationsskapare som kombinerar AI-genererat innehåll med interaktivitet med publiken. Den hjälper användare att skapa vackra presentationer och realtidsomröstningar på några minuter, vilket är idealiskt för lärare och företagsutbildare som vill öka engagemanget.

Decktopus AI: Decktopus är utformat för upptagna yrkesverksamma och genererar automatiskt smarta bilder, talarnoter och designlayouter. Det är perfekt för sälj- och marknadsföringsteam som vill spara tid på att förbereda polerade, varumärkesanpassade presentationsmaterial.

Gamma SlidesGPT: Ett snabbt AI-presentationsverktyg utan inloggning som omedelbart omvandlar ett Word-dokument eller en idé till redigerbara Google Slides-presentationer. Perfekt för dig som vill skapa presentationer med minimal ansträngning och vackra resultat.

ClickUp tar plats på scenen

Att byta presentationsverktyg handlar inte bara om att skapa bilder, utan om att tänka om hur idéer förverkligas. Oavsett om du föredrar snabba AI-presentationsverktyg som Plus AI eller designinriktad presentationsprogramvara som Visme, är målet detsamma: mindre pyssel, mer berättande.

När du väljer ditt nästa Gamma AI-alternativ, leta efter verktyg som går utöver mallar – sådana som kombinerar samarbetsverktyg, anpassningsbara mallar och AI-funktioner som verkligen förstår ditt varumärke.

Det bästa alternativet är det som stöder din kreativitet idag och kan skalas upp med ditt team imorgon.

Det är där ClickUp utmärker sig. Det kopplar samman Docs, Whiteboards och ClickUp Brain så att du kan planera, skriva och presentera idéer på ett och samma ställe. Från att skapa en översikt med Talk to Text till att förfina med AI-drivna insikter hjälper ClickUp dig att spara tid samtidigt som du skapar presentationer som verkligen sticker ut.

Om du är redo att skapa smartare och skarpare presentationer, prova ClickUp gratis idag och förvandla varje idé till något som är värt att visa upp.

Vanliga frågor

Många alternativ till Gamma AI-presentationer fokuserar mer på arbetsflöde och varumärkeskontroll än bara webbanpassade presentationer. Verktyg som Plus AI och MagicSlides körs till exempel direkt i Google Slides eller PowerPoint, så AI-generering, redigering och samarbete sker i det presentationsverktyg som ditt team redan använder. Andra, som Visme och Beautiful. ai, lägger tonvikten på avancerade funktioner för varumärkesstyrning, såsom varumärkespaket, låsta teckensnitt/färger och delade resursbibliotek, samt omfattande exportalternativ för multimedia. Plattformar som ClickUp går bortom att bara skapa presentationer genom att kombinera AI med uppgifter, dokument, whiteboards och dashboards, så att du kan hantera hela presentationsarbetsflödet (inte bara den slutliga presentationen) på ett och samma ställe.

Ja. Gamma stöder export till PowerPoint (PPTX), PDF, PNG och Google Slides i sina betalda abonnemang, så att du kan flytta presentationer till standardpresentationsverktyg för vidare redigering. Recensioner visar att de flesta layouter överförs relativt bra, men komplexa designer kan behöva en lätt uppstädning i PowerPoint eller Slides efter export.

Ja, flera AI-presentationsverktyg erbjuder gratisnivåer eller provversioner med funktioner som är jämförbara med Gamma:s kärnfunktion ”prompt-to-deck”. 1. MagicSlides och Presentations. AI erbjuder båda gratisplaner för att generera AI-drivna bilder direkt i eller för Google Slides/PowerPoint. Zoho Show har också ett gratisabonnemang för samarbetsbaserade webbläsarbaserade presentationer med AI-assisterad formatering. 2. Om du vill hantera hela presentationsflödet (idéer → innehåll → granskningar → uppgifter) erbjuder ClickUp ett gratisabonnemang med whiteboards, dokument, uppgifter och dashboards, och du kan lägga till ClickUp Brain som ett AI-lager ovanpå via betalda tillägg.

Det finns ingen enskild "vinnare", men några verktyg sticker ut beroende på vad du bryr dig mest om: 1. Presentationer. AI positionerar sig mycket tydligt på automatisk varumärkessynkronisering (logotyper, färger, typsnitt) och "högkvalitativa PowerPoint-exporter utan layoutproblem", vilket är starkt om varumärkessäker PPTX-överlämning är din prioritet. 2. Visme fokuserar på varumärkespaket, återanvändbara mallar och multimediaexporter (PPTX, PDF, webblänkar), vilket gör det till ett bra val för marknadsförings- och designteam som behöver strikt varumärkeskontroll i många format. 3. Beautiful. ai erbjuder låsta varumärkesinställningar och smarta bilder som automatiskt justerar layouterna samtidigt som de exporteras rent till PowerPoint eller PDF. 4. Om du bryr dig mer om varumärkeskonsistens på processnivå (innehåll, godkännanden, dokument som är sanna källor) än om själva bildrenderaren, är ClickUp starkt när det gäller att hålla kopior, tillgångar och riktlinjer centraliserade samtidigt som du fortfarande exporterar slutliga presentationer via Google Slides eller PowerPoint.

Börja med att exportera några representativa Gamma-presentationer till PPTX eller Google Slides och testa hur de ser ut i ditt utvalda verktyg för att upptäcka eventuella layout- eller teckensnittsproblem i ett tidigt skede. Skapa sedan en liten uppsättning mallar direkt i den nya plattformen (pitch, QBR, rapport) istället för att kopiera och klistra in varje gammal bild. Definiera ett enkelt flöde för var briefs, AI-generering, design och godkännanden finns i din nya stack och dokumentera det. Slutligen, håll korta utbildningar för skribenter, designers och godkännare så att uppmaningar, varumärkeskontroller och exportinställningar är tydliga innan du lanserar det i liveprojekt.