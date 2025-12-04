Zoom vs. ClickUp SyncUp: Vilket passar ditt team bäst?

Klockan är 9:55. Ditt team hoppar på ett Zoom-samtal. Beslut fattas. Åtgärder vidtas. Trettio minuter senare kopierar du anteckningar till uppgiftstavlor och vidarebefordrar länkar så att inget glöms bort.

Här kommer vägskälet. Zoom är en ledande videokonferensplattform som är utvecklad för videosamtal och pålitlig skärmdelning. ClickUp SyncUp ligger närmare arbetet. Du kan schemalägga möten, anteckna mötesanteckningar och utlösa automatisk uppgiftskapande kopplat till uppgifter och ägare.

Det finns en anledning till att den här funktionen är viktig. Microsofts Work Trend Index visar att den genomsnittliga anställde tillbringar 57 % av sin tid i möten, e-post och chatt. Det är mycket prat som snabbt måste omsättas i handling.

Denna guide jämför Zoom och ClickUp SyncUp så att distansarbetande team kan välja det som passar bäst för deras dagliga aktiviteter, oavsett om de vill ha förstklassiga samtal eller möten som smidigt övergår till arbete.

Zoom vs. ClickUp SyncUp i korthet

När du jämför Zoom och ClickUp SyncUp väljer du egentligen mellan en fristående videokonferensplattform och ett möteslager som finns inbyggt i din projektledningsarbetsyta.

Här är en översikt över deras viktigaste funktioner, möjligheter att skapa uppgifter och andra avancerade funktioner:

Funktion ClickUp SyncUp Zoom Meetings Huvudfokus Inbyggt i ClickUp som en del av ett konvergerat AI-arbetsutrymme för projektledning och teamkommunikation. Fristående videokonferensplattform för att vara värd för och delta i online-möten och webbseminarier Dagliga standups och projektuppdateringar Starta SyncUps från listor, vyer eller uppgifter så att teamen kan granska tavlor, uppdatera uppgifter och diskutera på samma plats. Kör HD-videosamtal med skärmdelning och chatt, men tavlor och spårare finns vanligtvis i ett separat projektverktyg. Uppgifts- och projektledning Fullständig uppgifts- och projekthierarki med ägare, förfallodatum, beroenden, instrumentpaneler och automatiserad uppgiftskapande från möten Ingen inbyggd projektledning; åtgärder från Zoom-möten måste skapas i externa verktyg. Mötesanteckningar och automatiserade åtgärdspunkter ClickUp Brain och AI Notetaker skapar sammanfattningar, sökbara transkriptioner och uppgifter som länkar direkt till dokument och vyer. Zoom AI Companion genererar sammanfattningar och föreslår åtgärder som fortfarande behöver läggas in i projektverktygen. Skärmdelning och skärminspelningar Dela din skärm i SyncUps och spara SyncUps och klipp i Clips Hub med transkriptioner och kommentarer kopplade till uppgifter. Dela skärmar i Zoom-möten och spela in sessioner till lokal eller molnbaserad lagring, och dela sedan länkar separat. Schemaläggning och integrationer Schemalägg möten där du hanterar arbetet och använd ClickUp–Zoom-integrationen för att starta Zoom-möten från uppgifter. Schemalägg Zoom-möten från Zoom-appen eller kalenderintegrationer och lägg till Zoom-länkar till Google- eller Outlook-händelser. Rapportering och synlighet efter möten Dashboards visar i realtid hur mötesrelaterade förändringar påverkar arbetsbelastning, burndown och leverans. Analyserna fokuserar på mötesanvändning och kvalitet, inte på projektresultat eller sprintstatus. Bäst för Team som vill ha SyncUp-funktioner, mötesanteckningar och automatiserad uppgiftskapning kopplat till projektledning i ett arbetsutrymme. Team som behöver ett välbekant alternativ till Zoom för personliga möten och snabba videosamtal mellan olika enheter.

Vad är ClickUp?

Håll ordning, arbeta snabbare och hantera alla uppgifter på ett ställe med ClickUp.

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats som samlar uppgifter, dokument, chatt, möten och AI på ett ställe så att team kan planera, utföra och rapportera utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Föreställ dig en avdelningschef som leder en tvärfunktionell lansering.

Uppdateringar visas live i Zoom-chatten, uppföljningar hamnar i inkorgen och de senaste ändringarna i omfattningen begravs i någons personliga anteckningar. Varje byte kostar fokus och gör det svårare att se vad som faktiskt har gått framåt.

ClickUp är utformat för att minska denna arbetspridning genom att hålla allt sammankopplat i ett enda arbetsutrymme.

Med ClickUp SyncUp och ClickUp Meetings kan team starta snabba videosamtal från samma listor och uppgifter som de redan använder, anteckna mötesanteckningar i sitt sammanhang och koppla beslut direkt till ansvariga och deadlines.

ClickUp AI Notetaker och ClickUp Brain omvandlar sedan dessa konversationer till sammanfattningar och åtgärdspunkter, så att ”vi pratade om det” automatiskt blir ”det finns i systemet”.

Om du fortfarande använder Zoom för större möten eller externa samtal kan du med ClickUp–Zoom-integrationen starta eller delta i Zoom-möten från ClickUp Tasks, Docs och Chat, och behålla länken och inspelningen bifogade till arbetet.

En användare uttryckte det enkelt:

Möjligheten att skapa anpassade vyer, instrumentpaneler och fält är fantastisk. Jag gillar också det breda utbudet av funktioner, från uppgiftshantering och tidrapportering till dokumentsamarbete och målsättning. Det är verkligen en allt-i-ett-arbetsplats.

Möjligheten att skapa anpassade vyer, instrumentpaneler och fält är fantastisk. Jag gillar också det breda utbudet av funktioner, från uppgiftshantering och tidrapportering till dokumentsamarbete och målsättning. Det är verkligen en allt-i-ett-arbetsplats.

Kundbetyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

📖 Läs också: Samarbete på arbetsplatsen

ClickUp-funktioner

Så här hjälper ClickUps funktioner distansarbetande team att ersätta ”ringa, kopiera anteckningar och uppdatera tavlan senare” med möten som sker direkt i deras projektledningsarbetsflöden.

Funktion nr 1: ClickUp Chat

Omvandla meddelanden till uppgifter med ClickUp Chat

ClickUp Chat kombinerar realtidsmeddelanden och arbetshantering så att konversationerna aldrig glider iväg från de uppgifter de påverkar.

Team kan chatta i kanaler eller direktmeddelanden, dela filer och omvandla alla meddelanden till uppgifter i ClickUp Tasks med ett enda klick. Detta säkerställer att beslut, filer och åtgärdspunkter förblir i samma arbetsyta, vilket gör dem lättare att spåra och hitta.

ClickUps AI kan också sammanfatta långa trådar och föreslå uppgifter från konversationen, vilket är särskilt praktiskt efter en hektisk dag med mycket fram och tillbaka. Istället för att bläddra igenom Zoom-chattloggar eller spridda DM:er får du tydliga sammanfattningar och praktiska uppgifter direkt i ClickUp Chat.

📌 Exempel: En produktgrupp diskuterar en bugg i en ClickUp Chat-kanal, bifogar skärmdumpar och kommer överens om en lösning. Produktchefen omvandlar meddelandet till en uppgift i ClickUp, tilldelar en ingenjör och anger ett slutdatum. När lösningen är klar visar uppgiftens status, kommentarer och bilagor hela historiken. Nu behöver man inte längre förlita sig på gamla chattrådar.

Funktion nr 2: ClickUp SyncUp (och Zoom-integration)

Länka uppgifter och anteckningar under samtal med ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp ger dig smidiga videosamtal direkt i din ClickUp-arbetsyta.

Du kan starta SyncUp från en lista, uppgift eller chatt och fortsätta arbeta i ditt ClickUp-arbetsområde medan samtalet pågår.

Skärmdelning, kommentarer och uppgiftslänkar finns alla på samma ställe, vilket gör statusuppdateringar och snabba stand-ups enklare att genomföra och följa upp. Eftersom SyncUps är en del av ClickUp Chat behöver du ingen separat mötesapp för interna avstämningar.

Men när du behöver ett fullfjädrat Zoom-möte (kanske för en extern demo eller ett webbinarium) kan du starta Zoom-möten från ClickUp Tasks, Docs och Chat med hjälp av Zoom-integrationen.

ClickUps Zoom-integration integrerar Zoom-samtal i din ClickUp-kalender.

Länken för att delta läggs automatiskt till som en kommentar till uppgiften, ansvariga och följare får ett meddelande när mötet börjar och länkar till inspelningar kan bifogas samma uppgift för enkel referens.

📌 Exempel: Ett distansbaserat ingenjörsteam håller ett dagligt SyncUp-möte från sin sprintlista. De öppnar tavlan, granskar hinder och skapar nya uppgifter under samtalet. För det månatliga kundwebbinariet startar CSM ett Zoom-möte från en ClickUp-uppgift, presenterar därifrån och lägger senare in länken till Zoom-inspelningen i samma uppgift så att sälj- och supportavdelningarna kan se samtalet igen utan att behöva be om länken igen.

💡 Rolig fakta: Forskning tyder på att upp till en tredjedel av alla möten är onödiga, och ineffektiva möten är ett stort hinder för produktiviteten. Verktyg som kopplar diskussioner till uppgifter hjälper till att minska detta slöseri.

Funktion nr 3: ClickUp Brain och AI Notetaker

Använd ClickUp Brain för att skapa omedelbara sammanfattningar av dina mötesprotokoll

ClickUp Brain och ClickUp AI Notetaker sluter cirkeln mellan ”vi pratade om det” och ”det finns i systemet”.

AI Notetaker kan automatiskt delta i dina möten, ta anteckningar, markera viktiga beslut och omvandla åtgärdspunkter till ClickUp-uppgifter så snart mötet är slut (oavsett om du har använt ClickUp SyncUp eller Zoom).

Använd ClickUp AI Notetaker för att automatiskt registrera mötesanteckningar och markera viktiga beslut

Därefter kan ClickUp Brain sammanfatta långa diskussioner, föreslå ägare och förfallodatum samt hålla dokument och uppgifter samordnade.

Med ClickUp Brain MAX använder team Talk to Text för att tala in uppdateringar istället för att skriva.

Använd ClickUp Brain MAX:s Talk to Text för att börja diktera anteckningar och instruktioner

I genomsnitt rapporterar ClickUp Brain MAX-användare att de sparar 1,1 dagar per vecka, arbetar fyra gånger snabbare än när de skriver på tangentbordet och minskar verktygskostnaderna med upp till 88 % genom att kombinera flera AI-hjälpmedel i ett arbetsutrymme.

ClickUp Brain MAX körs också på premium-AI-modeller som Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek och Claude. Medan du talar redigerar det för tydlighet och ton, och levererar sedan en polerad text för dokument och uppdateringar av uppgifter.

📌 Exempel: Efter ett tvärfunktionellt planeringssamtal genererar AI Notetaker en sammanfattning med beslut och åtgärdspunkter och skapar sedan uppgifter för design, teknik och analys i rätt listor. Projektledaren granskar snabbt sammanfattningen, justerar två förfallodatum och är klar. Det finns inget behov av att kopiera punkter från en Zoom-sammanfattning till ett separat projektledningsverktyg.

💡 Proffstips: Vill du ha ett enhetligt format för sammanfattningar varje gång? Börja med mallar för anteckningar så att överlämningarna blir tydliga och sökbara.

Här är en perfekt guide till hur ClickUp Brain gör anteckningsprocessen till en frisk fläkt:

Priser för ClickUp

📮 ClickUp Insight: I vår undersökning använder 88 % av teamen redan AI för att effektivisera det dagliga arbetet. Kombinera ClickUp Brain med SyncUp för att minska mötestiden, få omedelbara mötesreferat och omvandla beslut till automatiserade uppgifter – så att nästa steg hamnar i ClickUp-uppgifter utan manuell datainmatning.

Vad är Zoom?

Zoom är en ledande plattform för videokonferenser som hjälper team, kunder och partners att snabbt komma igång med samtal med tillförlitlig video, ljud och skärmdelning.

Zoom Meetings är kärnan i Zoom Workplace och ger dig HD-video, chatt under mötet, reaktioner och inspelning för allt från dagliga standups till globala webbseminarier.

via Zoom

Under en typisk dag kan en projektledare skapa en Zoom-möteslänk från Google Kalender och dela sin skärm för att gå igenom en roadmap. Användarna kan sedan komma åt möteschatten för snabblänkar och använda molninspelningar för att senare gå igenom en del av mötet.

Dessutom kan Zoom AI Companion generera mötesreferat, åtgärdspunkter och uppföljningspåminnelser.

Zoom integreras också med populära verktyg som Slack, Microsoft Teams och Google Workspace, så att du kan schemalägga Zoom-möten, dela inspelningar och hålla igång grundläggande uppföljning via de appar som ditt team redan använder.

Kundbetyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (54 000+)

Capterra: 4,6 (14 000+)

Zoom-funktioner

Zoom fokuserar på att erbjuda smidiga videosamtal och hjälpa team att hålla sig uppdaterade efter samtalen med AI-sammanfattningar, inspelningar och chatt.

Funktion nr 1: AI Companion för anteckningar och åtgärdspunkter

Via Zoom

Zooms AI Companion lyssnar under Zoom-möten och skapar en strukturerad mötesöversikt med kapitel, viktiga punkter och föreslagna åtgärder när samtalet är slut.

Värdar kan visa och redigera dessa sammanfattningar från sidan Sammanfattningar i Zoom, dela dem med deltagarna och använda innehållet för att skriva uppföljningsmejl eller interna uppdateringar.

📌 Exempel: En kundansvarig håller en kvartalsvis affärsgenomgång. Efter samtalet genererar AI Companion en sammanfattning med beslut och nästa steg. Chefen justerar några rader, skickar den till kunden och överlämnar sedan de viktigaste åtgärderna till sitt projektledningsverktyg för att spåra genomförandet.

💡 Proffstips: Om du behöver ett dedikerat inspelningsverktyg kan AI-anteckningsverktyg för Zoom automatiskt tagga talare och ämnen för delbara sammanfattningar.

Funktion nr 2: Kalender och schemaläggning

Via Zoom

Zoom gör det enkelt att schemalägga möten från de verktyg du redan använder. Med Zoom Scheduler och kalender-tillägg kan du publicera tillgänglighet, dela bokningslänkar och lägga till Zoom-möteslänkar till Google Kalender eller Microsoft 365-händelser med några få klick.

Deltagarna väljer en tid, får automatiska påminnelser och ansluter direkt från sin kalenderinbjudan.

📌 Exempel: En partnerchef skickar en Scheduler-länk till företagskunder. De väljer en mötestid, evenemanget läggs in i båda kalendrarna med Zoom-länken bifogad och påminnelser skickas automatiskt via e-post – utan att man behöver bekräfta tillgänglighet fram och tillbaka.

💡 Rolig fakta: Microsofts Work Trend Index visar att anställda blir störda ungefär varannan minut – ungefär 275 avbrott per dag i form av möten, e-post och chatt.

Funktion nr 3: Teamchatt och samarbete kring samtal

Via Zoom

Zoom Team Chat erbjuder kanaler och direktmeddelanden där team kan fortsätta konversera mellan möten, dela filer och fästa viktiga trådar.

Under Zoom-möten kan deltagarna använda chatt, whiteboards och anteckningar under samtalet samtidigt som de delar skärmen för att förtydliga beslut i realtid. Molninspelningar spelar sedan in sessionen så att alla som missade den kan se vad som hände senare.

📌 Exempel: Ett distribuerat produktteam går igenom en prototyp under ett Zoom-samtal samtidigt som de antecknar snabba kommentarer och länkar i möteschatten. Efteråt fäster de sammanfattningen i Team Chat och bifogar molninspelningen så att nya intressenter kan komma igång utan att behöva boka ett nytt samtal.

💡 Proffstips: För smidigare presentationer och felsökning innehåller denna guide till programvara för skärmdelning tips om installation och bästa praxis.

Priser för Zoom

Basic: Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag : 21,99 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

💡 Proffstips: Om du väger planbegränsningar och lagringsutrymme för inspelningar kan denna prisöversikt för Zoom hjälpa dig att matcha funktioner med din budget.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu titta på Zoom vs. ClickUp SyncUp funktion för funktion för att se vilket mötesverktyg som passar bäst för ditt dagliga arbete.

ClickUp

Med ClickUp SyncUp kan du starta videosamtal direkt från listor, vyer eller uppgifter. Din sprinttavla, backlog eller roadmap är redan öppen när mötet börjar, så du kan uppdatera status, lägga till ansvariga och justera förfallodatum i realtid.

Eftersom SyncUps finns inbyggt i ClickUp sker teamkommunikation, projektledning och standups i samma arbetsyta istället för i olika flikar.

Zoom

Zoom är främst utvecklat för livevideosamtal. Team kan hålla Zoom-möten med HD-video, skärmdelning, grupprum och chatt, vilket fungerar bra för distansmöten och snabba avstämningar.

Men dina tavlor och spårare finns vanligtvis i ett annat verktyg, så du måste fortfarande växla mellan Zoom och ditt projektledningssystem för att se uppgifter, ägare och tidslinjer.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner när det gäller återkommande standups och interna uppdateringar där du vill ha videosamtal och projektuppdateringar på ett och samma ställe.

Funktion nr 2: Från mötesanteckningar till automatiserad uppgiftsskapande

ClickUp

ClickUp Brain och AI Notetaker hjälper dig att gå från mötesanteckningar till handling utan extra administrativt arbete. AI Notetaker kan delta i Zoom-möten eller SyncUps, skapa smarta sammanfattningar och producera mötesanteckningsdokument med åtgärdspunkter som länkar direkt till ClickUp Tasks.

Därifrån kan du använda automatiserad uppgiftskapande för att tilldela ägare, ställa in förfallodatum och spara mötesanteckningar och uppföljningar i samma arbetsyta.

Zoom

Zooms AI Companion kan generera mötesreferat, markera viktiga diskussionspunkter och föreslå uppföljningsuppgifter efter ett Zoom-möte.

Dessa är användbara för att komma ihåg vad som sagts, men de måste fortfarande flyttas till ditt projektledningsverktyg, antingen via integrationer eller manuell kopiering och klistring. Det lägger till ett extra steg mellan ”vi bestämde” och ”detta är nu en spårad uppgift med en ägare”.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare automatiserad uppgiftskapning och möjligheten att samla mötesanteckningar, sammanfattningar och uppgifter på ett ställe istället för i separata appar.

📖 Läs också: Hur man använder AI för videosamtal

Funktion nr 3: Teamkommunikation och asynkron samverkan

ClickUp

ClickUp kombinerar SyncUps, ClickUp Chat, Docs och Whiteboards i ett arbetsutrymme. Team kan hålla ett snabbt SyncUp-möte, följa upp med trådar i ClickUp Chat och konvertera meddelanden eller kommentarer till uppgifter med ett enda klick.

För asynkron samverkan kan du dela skärminspelningar med ClickUp Clips och låta Brain sammanfatta långa uppdateringar. Detta kan hjälpa människor att komma ikapp i sin egen takt utan att behöva förlita sig på ytterligare ett möte.

Zoom

Zoom erbjuder starkt samarbete under samtal: chatt, reaktioner, omröstningar och whiteboards under möten gör livesessioner mer interaktiva. Zoom Team Chat håller konversationerna igång mellan samtal med kanaler och direktmeddelanden.

Beslut och länkar måste dock fortfarande överföras till dina projektlednings- och dokumentationsverktyg, vilket innebär att sammanhanget kan försvinna när mötet är slut.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner för att det samlar teamkommunikation, asynkrona uppdateringar och projektledning på ett och samma ställe.

Funktion nr 4: Skärmdelning och delning av skärminspelningar

ClickUp

I SyncUp kan du dela din skärm direkt från ClickUp för att gå igenom uppgifter, instrumentpaneler eller dokument. När du behöver asynkrona förklaringar kan du med ClickUp Clips spela in snabba skärm- eller röstvideor och dela dem i uppgifter, dokument eller chattar.

Alla klipp och SyncUps lagras i Clips Hub tillsammans med transkriptioner och kommentarer, så att skärminspelningar förblir kopplade till det arbete de förklarar.

Zoom

Zoom är utmärkt för live-skärmdelning och långa inspelningar. Du kan spela in Zoom-möten till lokal eller molnlagring och skicka länken till deltagare eller intressenter. Det gör det idealiskt för demonstrationer, utbildning och kundinriktade sessioner.

Men dessa inspelningslänkar finns vanligtvis i e-post, chatt eller lagringsverktyg, inte i de uppgifter eller projektplaner som behöver dem senare.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Zoom är starkt när det gäller långa livesessioner och webbseminarier, medan ClickUp är bättre för att dela skärminspelningar direkt i uppgifter och dokument.

📖 Läs också: Bästa chattplattformar

Funktion nr 5: Planera möten och arbeta med kalendrar

ClickUp

Med ClickUp kan du schemalägga möten där du hanterar ditt arbete. Använd kalendervyer för att se uppgifter och händelser tillsammans, och använd sedan ClickUp–Zoom-integrationen för att starta Zoom-möten från uppgifter eller släppa Zoom-länkar i uppgiftskommentarer när ett samtal börjar.

På så sätt kan du schemalägga möten, bifoga länkar för att delta och hålla koll på uppföljningar i samma projektledningsverktyg istället för att jonglera med flera kalendrar.

Zoom

Zoom integreras med Google Kalender, Outlook och andra schemaläggningsverktyg så att du kan lägga till Zoom-länkar till evenemang med ett klick.

Zoom Scheduler och bokningslänkar gör det enkelt att dela tillgänglighet med kunder eller partners och automatiskt lägga in möten i allas kalendrar. För externa samtal och kundorienterade sessioner känns detta flöde bekant och effektivt.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Zoom vinner när det gäller extern schemaläggning och bokningsflöden, medan ClickUp är bättre när du vill schemalägga möten direkt från samma plats där du hanterar uppgifter.

📖 Läs också: Hybridkommunikation på arbetsplatsen

Funktion nr 6: Insyn i arbetet efter möten

ClickUp

ClickUp Dashboards ger ledare realtidsinsyn i vad som händer efter möten. Du kan spåra arbetsbelastning, burndown-diagram, hastighet och anpassade KPI:er baserat på de uppgifter som skapats eller uppdaterats i SyncUps och AI Notetaker-anteckningar.

Eftersom rapporteringen baseras på aktuella ClickUp-uppgifter blir det enkelt att se om mötena faktiskt driver projekten framåt eller bara fyller kalendern.

Zoom

Zoom tillhandahåller analyser kring möten, såsom antal deltagare, samtalskvalitet och användning av funktioner. Detta gör det mycket användbart för IT- och driftteam.

Men det kopplar inte samman dessa datapunkter med projektresultat, sprintstatus eller leveransdatum utan en separat rapporteringsstack. Du behöver fortfarande ett annat verktyg för att förstå Zoom-mötenas inverkan på det faktiska arbetet.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner klart när det gäller synlighet efter möten, eftersom det kopplar mötesrelaterade förändringar direkt till arbete och kapacitet.

📖 Läs också: Hur man spelar in ljud på Zoom

ClickUp vs. Zoom på Reddit

Reddit-användare säger att dessa verktyg fyller olika funktioner. Zoom samlar människor snabbt, medan ClickUp omvandlar beslut till arbete som du kan följa upp.

Många användare uppskattar ClickUps arbetsflöden från möte till handling:

Det skapas ett dokument i ClickUp med översikt, viktiga punkter, nästa steg och viktiga ämnen... allt snyggt formaterat och lättläst.

Det skapas ett dokument i ClickUp med översikt, viktiga punkter, nästa steg och viktiga ämnen... allt snyggt formaterat och lättläst.

För Zoom lyfter Redditors fram tillförlitlighet och bekantskap – särskilt med externa användare:

När du har att göra med externa parter är Zoom det säkraste valet... nästan alla känner till Zoom, och det har ett mycket enkelt användargränssnitt.

När du har att göra med externa parter är Zoom det säkraste valet... nästan alla känner till Zoom, och det har ett mycket enkelt användargränssnitt.

Men andra påpekar att AI-sammanfattningar kan missa detaljer och behöver granskas:

Zoom AI Companion fungerar bra... men felaktigheter och generaliseringar kan förändra innebörden av vad som har hänt.

Zoom AI Companion fungerar bra... men felaktigheter och generaliseringar kan förändra innebörden av vad som har hänt.

📖 Läs också: Alternativ till Zoom

ClickUp synkroniserar ditt arbete perfekt

Zoom gör det enkelt och bekvämt att samla människor. För snabba avstämningar, kunddemonstrationer och stora webbseminarier erbjuder det pålitlig video, enkel anslutning och ett smidigt uppföljningsflöde.

ClickUp, å andra sidan, hjälper dig att hantera all din kommunikation och samverkan i ett enda AI-drivet arbetsutrymme som säkerställer att du och ditt team är på samma sida.

Det hjälper dig att spåra projektets framsteg, möjliggöra fildelning och automatisera repetitiva uppgifter. Du kan komma igång med ett gratisabonnemang och enkelt hantera flera projekt med hjälp av centraliserad uppgiftshantering och över 1000 ClickUp-integrationer. Har du en lista med uppgifter som ska utföras? ClickUp hjälper dig att slutföra dem med sina arbetsflöden för projektuppföljning och automatiserad uppgiftskapande.

Båda verktygen har sina styrkor, men om du vill ha något som hjälper dig att få tillgång till möten, hantera projektflöden och prioritera uppgiftsuppföljning är ClickUp det perfekta verktyget för dig.

Se hur det känns att ha allt på ett ställe genom att registrera dig gratis på ClickUp! Inget krångel. Inget byte mellan flikar för att hantera projekt. Bara ett verktyg som fungerar med dig, inte mot dig.