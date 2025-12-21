Hur man använder Galaxy AI-prompts för kreativitet och produktivitet

Galaxy AI är inte bara en samling smarta funktioner, utan en kreativ medpilot som är inbyggd direkt i din Samsung-enhet. Med rätt prompts kan du skissa på idéer, organisera tankar och omvandla grova anteckningar till polerat innehåll.

Galaxy AI-prompts kommer till sin rätt när du behöver en kreativ gnista. Fastnat med en rubrik? Den kan generera tio alternativ på några sekunder. Behöver du inspiration till en design? Den kan skissa variationer eller föreslå nya vinklar.

Du kan till och med planera scheman eller resplaner med en enda, väl utformad prompt.

Den här guiden visar dig steg för steg exakt hur du använder Galaxy AI-prompts för att göra allt detta. Du lär dig vilka prompts som fungerar bäst, hur du formulerar dem och hur du frigör den kreativa och produktiva potential som finns inbyggd i din Galaxy-enhet.

🧠 Visste du att? Det första programmet som allmänt erkändes som en "äkta AI", Logic Theorist, skrevs 1956 och lyckades bevisa dussintals matematiska teorem som tidigare endast mänskliga matematiker hade tacklat.

Vad är Galaxy AI?

via Galaxy AI

Galaxy AI är Samsungs svit av enhets- och molnbaserade artificiella intelligensfunktioner som är inbyggda i företagets telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Den erbjuder verktyg för skrivande, bildgenerering, videostöd och vardagliga innehållsuppgifter.

AI-marknadsföringsverktyget har en uppsättning generatorer och assistenter som du kan kombinera för olika uppgifter, inklusive:

Liveöversättning: Översätter samtal i realtid så att du kan prata naturligt på olika språk.

Chatassistans: Skriver om dina meddelanden i olika tonfall för tydligare kommunikation.

Tolkning: Erbjuder tvåvägskommunikation med delad skärm för översättning av samtal ansikte mot ansikte.

Anteckningshjälp: Sammanfattar anteckningar, skapar mallar och formaterar text automatiskt.

Transkriptionshjälp: Omvandlar röstinspelningar till tydliga transkriptioner och sammanfattningar.

Cirkel för sökning: Låter dig cirkulera vad som helst på skärmen för att omedelbart slå upp det.

Generativ redigering: Tar bort objekt eller utökar bakgrunder med hjälp av AI-bildgenerering.

Fotoassistans: Förbättrar bilder och föreslår redigeringar med ett enda tryck

Skissa till bild: Omvandlar enkla skisser till realistiska bilder

AI-tangentbordsassistans: Föreslår tydligare och mer polerad text medan du skriver.

AI-sammanfattningar: Förkortar långa artiklar eller dokument till snabba, läsbara sammanfattningar.

Hybrid AI: Kombinerar snabb bearbetning på enheten med avancerad molnbaserad intelligens.

🧠 Kul fakta: En av de första robotarna som kombinerade perception, resonemang och handling var roboten Shakey. Shakey utvecklades i slutet av 1960-talet och kunde planera, röra sig och "resonera" om uppgifter innan den utförde dem, vilket var en enorm milstolpe inom AI-robotik.

Hur fungerar Galaxy AI-prompts?

Galaxy AI-prompts fungerar som instruktioner som talar om för systemet vad du vill att det ska producera, forma eller förfina.

När du skriver en prompt använder plattformen den för att förstå formatet, tonen, längden och syftet med det resultat du eftersträvar. Detta gäller för skrivande, sammanfattningar, planering och bildgenerering.

En tydlig skrivprompt hjälper Galaxy AI att identifiera kärnuppgiften, oavsett om du behöver en strukturerad disposition, en kort sammanfattning, ett polerat utkast eller ett visuellt koncept. Systemet bygger sedan resultatet utifrån de detaljer du anger, så ju närmare din prompt är ditt mål, desto mer exakt och användbart blir resultatet.

🎥 Titta: AI är inte längre bara för tekniknördar – det är din nya personliga assistent. I den här videon visar vi dig exakt hur du kan använda AI för att hantera repetitiva uppgifter, generera nya idéer och hålla projekt på rätt spår.

Varför Galaxy AI-prompts är användbara

Galaxy AI-promptmallar förbättrar kvaliteten och fokus på det som plattformen skapar, vilket gör dem värdefulla för både kreativa och arbetsrelaterade uppgifter. De hjälper till med:

Ställa in önskad ton, struktur och format för skriftlig produktion

Omvandla ytterligare information till tydliga sammanfattningar eller översikter

Vägledning för kampanjkoncept och innehållsriktlinjer

Lägg till detaljer för bättre bildgenerering

Minska tiden som läggs på att förfina eller omarbeta utkast

Stödjer snabbare framsteg inom olika roller och projekt

🔍 Visste du att? Enligt ClickUps AI Sprawl-undersökning är det 2,78 gånger mer sannolikt att arbetstagare med fullt integrerad AI använder AI under hela sin arbetsdag. AI-integration och dess inverkan på användningen

Typer av Galaxy AI-prompts

Här är 25 Galaxy AI-prompts organiserade efter användningsfall. 📝

Prompter för innehållsskapande

via Galaxy AI

Skissa på ett blogginlägg på 900 ord om etisk användning av AI i klassrummet. Inkludera H2- och H3-rubriker, exempel från verkligheten från grundskolan, potentiella farhågor som lärare kan ha och korta inlednings- och avslutningsavsnitt. Skriv om detta utkast för att förbättra tydligheten och flytet. Behåll den ursprungliga innebörden, men strama upp långrandiga meningar, korrigera klumpiga övergångar, förbättra styckestrukturen och se till att tonen är konsekvent genom hela texten. Skapa fem introduktioner till nyhetsbrev via e-post (70–90 ord vardera) om nya trender inom digital kreativitet. Variera tonen: en inspirerande, en datadriven, en konversationsinriktad, en provocerande och en berättande. Skriv ett 5-minuters YouTube-manus som förklarar hur man återanvänder långt innehåll i korta klipp. Inkludera tidsstämplar för redigering av foton, förslag på hookar för de första 10 sekunderna och tre praktiska tips. Utveckla 10 idéer till LinkedIn-inlägg för en kreatör som undervisar i grunderna i personlig varumärkesbyggnad. Blanda format: tre pedagogiska trådar, tre snabba tips, två inlägg som slår hål på myter och två inblickar bakom kulisserna.

🎥 Utforska de bästa AI-agenterna för innehållsskapande:

Marknadsföring och sociala medier

via Galaxy AI

Skapa en 30-dagars Instagram-innehållskalender för ett hälsomärke som lanserar en ny serie kosttillskott. Inkludera veckoteman, en blandning av Reels/karuseller/Stories, bildtexter och optimala publiceringstider för hälsomedvetna målgrupper. Skriv fem varianter av Facebook-annonser för en språkinlärningsapp som riktar sig till upptagna yrkesverksamma. Skapa en annons för att öka medvetenheten, två annonser som lyfter fram funktioner och två annonser för konvertering med tidsbegränsade erbjudanden. Håll varje annons under 125 tecken. Skapa 12 uppseendeväckande TikTok-krokar för produktivitetstipsvideor. Håll varje krok under 10 ord, använd mönsteravbrott och inkludera alternativ för både textöverlägg och talade inledningar. Utveckla en röstguide för ett premiumabonnemangstjänst för kaffe. Definiera 4–5 centrala röstegenskaper, ange vad man ska och inte ska göra för varje egenskap, inkludera 8–10 exempelmeningar och jämför med konkurrenternas röstexempel. Skriv sju Instagram-bildtexter (100–150 tecken) för en hållbar lansering av sommarplagg för stranden. Arbeta med budskap om miljövänliga material, inkludera tydliga CTA:er, lägg till 2–3 relevanta hashtags och variera energinivåerna.

Prompts för utbildning och lärande

via Galaxy AI

Förvandla dessa spridda föreläsningsanteckningar till en strukturerad studieguide. Organisera med tydliga rubriker, konvertera stycken till punktlistor, markera nyckeltermer och lägg till en snabb checklista med fem punkter i slutet. Förklara fotosyntesen för sjundeklassare med hjälp av vardagligt språk. Dela upp det i 4–5 enkla steg, använd en relaterbar analogi, undvik vetenskaplig jargong och inkludera en sammanfattning i en mening som de kan komma ihåg. Skapa en 45-minuters lektionsplan om digital integritet för gymnasieelever. Inkludera lärandemål, en 10-minuters diskussionsstartare, två praktiska aktiviteter, reflektionsfrågor och en hemuppgift. Sammanfatta denna 12-sidiga forskningsrapport om klimatförändringar i en 150 ord lång förklaring för förstaårsstudenter. Extrahera tre viktiga slutsatser, förklara metodiken kortfattat och lägg till sammanhang om varför denna forskning är viktig. Skapa 10 flervalsfrågor om andra världskriget som täcker datum, nyckelpersoner och viktiga händelser. Inkludera tre lätta, fyra medelsvåra och tre svåra frågor med rätt svar och korta förklaringar.

🔍 Visste du att? Mer än 80 % av världens befolkning vill ha strängare lagstiftning kring AI och integritet, vilket visar att det finns ett stort allmänintresse för strängare reglering.

Produktivitets- och arbetsflödesprompter

via Galaxy AI

Omvandla dessa mötesanteckningar till en polerad projektbeskrivning. Strukturera med tydliga avsnitt: projektmål, omfattning, trefas-tidsplan, viktiga leverabler med specifikationer, intressenter, budgetintervall och olösta frågor. Utforma en veckoplaneringsmall för en frilansande designer som hanterar 4–6 aktiva kunder. Inkludera avsnitt för projektuppgifter, kunddeadlines, administrativt arbete, påminnelser om uppföljning och ett system för prioriteringsrankning. Skriv en sexstegsprocess för hantering av kundernas revisionsförfrågningar över flera feedbackrundor. Gör den praktiskt användbar med mallar för varje steg, inkludera tips för versionskontroll och lägg till ett beslutsträd för scope creep. Sammanfatta detta 45 minuter långa mötesprotokoll till ett överskådligt åtgärdsdokument. Extrahera fattade beslut, lista nästa steg med tilldelade ansvariga, identifiera hinder som kräver ledningens inblandning och notera eventuella punkter som behöver dröja kvar. Skapa tre professionella biografier på 50, 100 och 150 ord för en marknadsföringskonsult. Använd en självsäker men tillmötesgående ton, lyft fram expertisområden, inkludera anmärkningsvärda resultat och håll språket koncist.

🧠 Kul fakta: Enligt forntida myter drömde människor om intelligenta maskiner: i grekiska legender som Hefaistos smedja byggde gudarna ”levande” metalltjänare, i princip tidiga sci-fi-robotar i brons.

Prompts för bildgenerering

via Galaxy AI

Skapa en illustrerad stadsbild med skyskrapor i silhuett vid solnedgången. Använd en digital målningsstil, varma orange och lila toningar i himlen, mjuk atmosfärisk dis och en lugn men energisk stämning. Skapa en produktbild av en lyxig parfymflaska på en minimalistisk vit yta. Lägg till mjuka skuggor, riktad belysning från vänster sida, subtila glasreflektioner, en guldfärgad lock och elegant serif-typografi på etiketten. Designa en illustration av en ung uppfinnare: 12-åring med nyfiken min, rufsigt hår, skyddsglasögon på pannan, jeansjacka med lappar, ryggsäck fylld med verktyg, varma jordtoner, ren vektorstil som passar för animation. Skapa en lugn skogsbakgrund i 4K-upplösning. Inkludera höga tallar, mjukt morgonsolsken som silas genom grenarna, lätt dimma nära marken, en rik grön färgpalett, kort skärpedjup och fokus på förgrunden. Skapa en futuristisk arbetsmiljö med en professionell som arbetar vid ett minimalistiskt flytande skrivbord. Lägg till genomskinliga holografiska skärmar som visar datavisualiseringar, blåvitt omgivande ljus, elegant teknik, växter för värme, en känsla av fokus och innovation.

🔍 Visste du att? 88 % av organisationerna uppger att de använder AI regelbundet i minst en affärsfunktion, men de flesta företag befinner sig fortfarande i experiment- eller pilotfasen, och endast omkring en tredjedel säger att deras AI-initiativ har nått full skala.

📖 Läs också: Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

Tips för att optimera Galaxy AI-prompts

För att få bästa resultat från Galaxy AI krävs genomtänkt promptteknik.

Här är några viktiga strategier för att maximera kvaliteten på resultatet:

Ange dina begränsningar i början: Ange ordantal, formatkrav och tonangivelser i början av din prompt. Galaxy AI prioriterar tidiga instruktioner och levererar mer exakta resultat när begränsningarna anges först.

Använd tekniken med ”dåliga exempel”: Visa Galaxy AI vad du inte vill ha tillsammans med vad du vill ha. ”Undvik företagsjargong som synergi” ger bättre resultat än vaga önskemål som ”avslappnad ton”.

Lägg till en kvalitetskontroll: Avsluta komplexa uppmaningar med ”Innan du svarar, identifiera de tre viktigaste elementen i denna begäran. ” Galaxy AI kommer att prioritera bättre och upptäcka missförstånd innan det genererar resultat.

Lägg komplexa uppmaningar i lager: Begär först en översikt, granska den och be sedan om en utvidgning. På så sätt upptäcker du strukturella problem tidigt och får bättre slutresultat.

Testa först med extrema fall: Kör utmanande scenarier (teknisk komplexitet, ovanliga format) innan du går vidare till rutinuppgifter. Om det hanterar komplexitet väl kommer det att fungera utmärkt för enklare förfrågningar.

📮ClickUp Insight: 31 % tror att en minskning av skrivandet med 40 % skulle leda till snabbare kommunikation och bättre dokumentation. Tänk vad du skulle kunna göra med den tiden du sparar. Med Brain MAX Talk-to-Text kan du fånga varje detalj, varje idé och varje åtgärd fyra gånger snabbare än med tangentbordet. Nu behöver du aldrig mer offra viktiga detaljer eller tydlighet.

💡 Proffstips: Använd negativa AI-prompts. "Skriv detta utan företagsjargong" eller "förklara detta utan att använda tekniska termer" hjälper dig att undvika generiska AI-slop.

Vanliga misstag att undvika

Galaxy AI fungerar bra med tydliga anvisningar, men vissa vanor leder till fel resultat. Här är vad du bör undvika.

Misstag ❌ Vad går fel 🚩 Gör detta istället ✅ Prompts som läses som tankar, inte uppgifter AI plockar upp fragment och producerar röriga, ofokuserade resultat. Skriv begäran som en tydlig instruktion, inte som en brainstorming. Byta mål mitt i prompten Resultatet blandar icke-relaterade avsikter (t.ex. sammanfattning + manus + bildtext) Lås ett syfte per prompt för att hålla resultaten rena. Be om tonfall men ge inga riktlinjer AI har som standard en intetsägande, neutral röst. Ange den stämning, takt eller personlighet du önskar Tillhandahålla nyckelord utan hierarki AI överbetonar slumpmässiga ord och ignorerar prioriteringar Klargör vad som är viktigast jämfört med valfria detaljer Begära format som motsäger varandra Motstridiga instruktioner ger en inkonsekvent struktur Anpassa formatet och målet (t.ex. disposition vs. stycke) Hoppa över begränsningar för kreativa uppgifter Bild- och skrivresultat blir vaga eller alltför bokstavliga Lägg till begränsningar: stil, vinkel, inramning, längd eller fokus Använda fyllnadsord som förvirrar avsikten AI misstolkar hedging (”kanske”, ”typ”, ”ungefär”) Skriv tydliga, tydliga instruktioner Ge feedback utan en ny riktning AI upprepar samma mönster med mindre justeringar Ange vad som ska ändras och vad som ska behållas

🔍 Visste du att? 66 % av människor säger att de använder AI regelbundet, och 83 % tror att AI kommer att medföra stora fördelar. Men endast 46 % känner sig trygga med att lita på AI-system.

Begränsningar för Galaxy AI

Galaxy AI är pålitligt för dagliga kreativa och produktiva uppgifter, men det har fortfarande begränsningar som påverkar resultatet du får. Till exempel:

Flera funktioner i Galaxy AI förbrukar krediter, och bildverktyg använder många krediter på en gång. Det är ofta oklart hur mycket en uppgift kommer att kosta förrän efter att du har kört den.

Vissa generatorer (som assistenten för långa texter ) fungerar bra, medan andra känns underutvecklade eller producerar ytliga, repetitiva resultat.

Svagt komplex resonemang; uppgifter i flera steg (strategier, ramverk, flerlagriga instruktioner) blir ofta till ytliga listor.

Galaxy AI är inte djupt integrerat med produktivitets- eller publiceringsverktyg, så du behöver fortfarande externa appar för att verkligen kunna utföra arbetsflöden.

Hur ClickUp Brain löser Galaxy AI:s begränsningar

Galaxy AI hjälper dig att generera idéer, men det är inte kopplat till ditt arbete. Det svarar på frågor utan att förstå dina uppgifter, dina projekt, dina dokument eller de beslut som ditt team redan har fattat. Denna lucka tvingar dig att själv pussla ihop saker och ting, vilket saktar ner dig.

ClickUp löser detta som världens första kontextuella AI-arbetsyta. Du behöver inte byta verktyg eller bygga om bakgrunden varje gång du ger en prompt.

Du stannar i ett arbetsutrymme och ClickUp Brain förstår arbetet så fort du frågar. Detta eliminerar också AI-spridning, eftersom du inte arbetar med flera assistenter i separata appar. Det ger 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Låt oss se hur det stöder dina dagliga arbetsflöden. 🔄

Få svar baserade på ditt verkliga arbete

Ytlig driftsstatus och tydliga nästa steg i ditt arbetsutrymme med ClickUp Brain

ClickUp Brain finns i dina uppgifter, dokument, checklistor och projektstrukturer. När du ställer en fråga hämtar den information från det faktiska arbete som ditt team har skapat, till exempel krav, anteckningar, uppdateringar och länkade tillgångar.

Galaxy AI kan inte göra detta eftersom den inte har tillgång till din operativa kontext. Och så fastnar du i en loop av arbetsutbredning, där du växlar mellan din Galaxy AI-enhet och din bärbara dator för att söka efter en fil.

Med Brain är det annorlunda.

Anta att du samordnar ett expansionsprojekt med flera team. Du ber ClickUp Brain att sammanfatta den aktuella statusen inom teknik, ekonomi och drift. Det granskar aktiviteten i ditt arbetsområde och ger dig en exakt översikt över framsteg, förseningar och nästa steg. Nu använder du det för att informera ledningen, justera tidsplaner och tilldela uppföljningar.

ClickUp Brain erbjuder också sina användare tillgång till flera premium-LLM-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini direkt från ClickUp. Så du kan välja den tankestil du behöver utan att öppna ett separat verktyg.

Använd flera LLM utan att byta verktyg genom ClickUp Brain.

📌 Prova denna prompt: Granska detta projekt och sammanfatta de största riskerna, ägarna och väntande beslut. Föreslå uppföljningsåtgärder för nästa granskning.

Här är olika sätt att använda ClickUp Brain för att uppnå den produktivitet du behöver:

Ställ frågor till ClickUp Brain om din arbetsplats

Marknadsföring: Förvandla en rörig kampanjplanering Förvandla en rörig kampanjplanering i ClickUp Doc till en strukturerad brief som hämtar insikter från länkade forskningsuppgifter och tidigare prestationsanteckningar.

Teknik: Be ClickUp Brain att skanna buggrapporter i din sprint och markera mönster över plattformar eller enheter så att ditt team kan åtgärda grundorsakerna snabbare.

HR och personaladministration: Omvandla en lång prestationsdiskussion till en tydlig utvecklingsplan i ett dokument som återspeglar målen som lagras i dina Omvandla en lång prestationsdiskussion till en tydlig utvecklingsplan i ett dokument som återspeglar målen som lagras i dina ClickUp-uppgifter.

Kundsupport: Sammanfatta de vanligaste återkommande problemen från flera supportärenden kopplade till en funktionsuppgift så att ditt produktteam ser den verkliga trenden.

Ekonomi: Granska ett prognosprojekt och be ClickUp Brain att sammanfatta risker, väntande åtgärder från ägaren och kommande deadlines innan månadsslutet.

💡 Proffstips: Det ”motsatta” tricket fungerar. Om något är för formellt, be att få göra det till ”hur jag skulle skriva till en vän”. För informellt? ”Hur skulle jag säga detta till min chef?” Det kalibreras snabbt om.

Hantera ditt arbete med enkla kommandon i BrainGPT

Använd ClickUp BrainGPT som din AI-superassistent för alla verktyg och uppgifter

BrainGPT tar ClickUp Brains kapacitet ännu längre genom att ge team tillgång till de mest kraftfulla LLM:erna och den högsta prestandanivån för komplexa arbetsuppgifter.

Medan Galaxy AI hjälper dig att generera idéer, sammanfattningar och kreativa resultat på din enhet, är BrainGPT en superapp för AI på skrivbordet som kommer till nytta när du behöver djupare resonemang, mer omfattande analyser eller storskalig innehållsgenerering i din arbetsmiljö.

Det ger snabbare svar, högre kvalitet och mer tillförlitlig hantering av långa dokument. Det är en AI-perfekt AI-kompanjon för skrivbordet när ditt arbetsflöde går från mobil kreativitet till fullskalig utförande. Snart blir BrainGPT ditt enda AI-lager för allt från forskning till handling.

💡 Proffstips: Precis som Brain innehåller även BrainGPT flera LLM:er. På så sätt kan du använda varje AI-verktyg för dess superkrafter och anpassa dem efter ditt användningsfall, till exempel: Strategiska berättelser flyter bättre genom Claude

Kundinriktat skrivande blir bättre med ChatGPT

Forskning och tekniska analyser blir tydligare med Gemini .

Högnivåsyntes fungerar tillförlitligt genom DeepSeek

Bildgenerering och uppgifter som kräver 100 % arbetskontext genom ClickUp Brain Byt LLM inom ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse

Arbeta smartare med uppgifter, filer och webbkällor

Samla filer, uppgifter och dokument från alla anslutna appar i en vy med ClickUp Enterprise Search

Du kan använda ClickUp Enterprise Search i BrainGPT för att hämta data från dina anslutna verktyg, som GitHub, Google Drive och SharePoint, och visa resultaten direkt bredvid dina projektuppgifter. Det hjälper dig att behandla din digitala arbetsyta som en enhetlig kunskapsbas.

Du planerar till exempel en efterlevnadsrevision. Du frågar BrainGPT: ”Lista alla dokument relaterade till GDPR-efterlevnad från Google Drive, SharePoint och tidigare revisionsuppgifter.” BrainGPT returnerar en konsoliderad lista, så du kan bifoga dem direkt till din efterlevnadsuppgift.

📖 Läs också: Skrivprompter som förvandlar din kreativa process på jobbet

Omvandla talade tankar till praktiskt arbete

Konvertera tal till text direkt med Talk to Text i ClickUp BrainGPT

Brain MAX inkluderar ClickUp Talk to Text – du talar, och det skriver och formaterar, vilket hjälper dig att arbeta 400 % snabbare. Tryck bara på genvägstangenten så visas en flytande bar längst ner på skärmen. Du talar, och ClickUp Brain MAX omvandlar ditt tal till text.

Anta att du granskar en process och vill brainstorma formuleringar för ett nytt SOP-avsnitt. Du trycker på din kortkommando, talar in ditt utkast till stycke, väntar på att Brain MAX ska transkribera det och klistrar in texten direkt i ett dokument. Du tänker högt och fångar upp en polerad text utan att bryta flödet.

Släpp loss din kreativa potential genom att automatisera uppgifter med Agents.

ClickUp AI Agents är utformade för att avlasta repetitiva, tidskrävande uppgifter så att du kan fokusera på kreativt och strategiskt arbete.

Använd färdiga eller skapa anpassade ClickUp AI Autopilot Agents

Till skillnad från manuella arbetsflöden eller fristående verktyg körs dessa agenter alltid i sammanhanget och är alltid aktiva. De lyssnar efter frågor, tar fram insikter, genererar rapporter och hanterar arbetsflöden automatiskt.

Medan Galaxy AI ger dig kreativitet på enheten (skrivprompter, bilder, omskrivning av text och idégenerering), tar ClickUp AI Agents det du genererar och omvandlar det till praktiskt, organiserat arbete. De hjälper till att skapa uppgifter, hantera deadlines, sammanfatta beslut och hålla allt synkroniserat – och överbryggar därmed klyftan mellan inspiration och genomförande.

Möt ClickUp: Produktivitetsgalaxen

Nya idéer känns alltid bra, särskilt när de dyker upp precis när ditt arbete behöver en knuff framåt.

Galaxy AI-prompts hjälper dig att forma det momentumet, hålla dina tankar i rörelse och göra vardagliga uppgifter lite enklare. När du väl har lärt dig att styra dina prompts kommer din kreativitet och produktivitet att kännas mer förutsägbar och mindre kaotisk.

ClickUp ger dig utrymme att utveckla dessa idéer vidare.

Du planerar, skriver, skapar och organiserar allt på ett ställe, och ClickUp Brain + Brain MAX förblir kopplat till ditt faktiska arbete. De läser dina uppgifter, hämtar information från dina dokument, förstår dina tidslinjer och hjälper dig att agera snabbare utan att förlora sammanhanget. Det är där alla dina ansträngningar med promptar lönar sig.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅