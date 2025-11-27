Bästa Sage Intacct-alternativ för moderna ekonomiteam

Känner du någonsin att ditt liv styrs av kalkylblad, e-posttrådar och godkännanden som är utspridda över olika verktyg? Om Sage Intacct börjar bli ansträngt av behov från flera enheter, avancerade rapporteringsförfrågningar eller nya integrationer är det dags att utforska alternativ.

Målet är inte att helt och hållet byta ut dina verktyg över en natt. Det är att identifiera ett ERP-system som överensstämmer med revisionskrav, finansiella styrmedel och verkligheten för team som arbetar inom flera branscher.

Denna guide jämför trovärdiga alternativ för bokföringsprogramvara för konsolidering, projektredovisning och arbetsflöden med höga krav på efterlevnad. Du får se styrkor, avvägningar och vad du kan förvänta dig vid migrering.

Du kommer också att se hur ClickUp kan fungera som ett finansiellt verktyg vid sidan av din huvudbok – genom att centralisera uppgifter, godkännanden, checklista och instrumentpaneler.

10 alternativ till Sage Intacct i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Sage Intacct som hjälper dig att välja rätt lösning baserat på viktiga funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Betyg ClickUp Team av alla storlekar som hanterar finansiella transaktioner tillsammans med sin ERP Godkännanden och automatiseringar, stäng checklistor med uppgifter och deluppgifter, anpassade fält och anpassade statusar, dokument och SOP:er med versionshistorik, chatt och tilldelade kommentarer, instrumentpaneler för BvA, kassa och AR-åldersfördelning. Gratis plan tillgänglig; anpassningar för företag G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4 500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Stora team som söker globala ERP-lösningar med djup för flera enheter Konsolidering av flera dotterbolag och flera valutor, intäktsredovisning enligt ASC 606, lager och leverans, projektredovisning, SuiteAnalytics-instrumentpaneler, SuiteApps-integrationer Anpassad prissättning G2: 4,1/5 (4 300+) Capterra: 4,2/5 (1 700+) Acumatica Medelstora till stora team som behöver ett flexibelt ERP-system med stark projektredovisning Projektredovisning med budgetar och WIP, distribution och konstruktionsutgåvor, flera företag och konsolideringar, rollbaserade instrumentpaneler och avancerad rapportering, öppen API och marknadsplatsintegrationer. Anpassad prissättning G2: 4,4/5 (1 500+) Capterra: 4,5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Tjänsteorganisationer på Salesforce PSA och projektredovisning, prenumerations- och milstolpsfakturering med ASC 606, flera enheter och flera valutor, Salesforce-integrerad analys, AppExchange-integrationer Anpassad prissättning G2: 4,1/5 (1 100+) Capterra: 4,0/5 (50+) SAP S/4HANA Cloud Företag som standardiserar på SAP Global redovisning och efterlevnad, inbyggd realtidsanalys, SAP BTP-tillägg, tillgångsredovisning och produktkalkylering, rollbaserade arbetsytor och godkännanden Anpassad prissättning G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Microsoft-centrerade team på stora organisationer Enhetlig GL/AP/AR och projekt, Power BI-rapportering, Power Automate-godkännanden och Copilot, inbyggd Microsoft 365-integration, konsolidering av flera företag och grundläggande konsolideringar Betalda abonnemang från 70 $/månad per användare G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Medelstora team som söker ett modulärt ERP-system med stark kostnadskontroll Integrerad redovisning, lager och MRP, inköp och projekt, anpassningsbara arbetsflöden, e-handel och betalningar, tredjepartsintegrationer Betalda abonnemang från 31,01 $/månad per användare G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1 270+) QuickBooks (Online/Enterprise) Små till medelstora team som uppgraderar från grundläggande redovisning Fakturering, AP/AR, bankflöden, tidrapportering och projekt, grundläggande lagerhantering, tillägg för löner och betalningar Betalda abonnemang från 19 $/månad per användare G2: 4,0/5 (3 550+) Capterra: 4,3/5 (8 170+) Gravity Software Företag som söker redovisning för flera enheter på Microsoft Power Platform Centraliserad GL för flera enheter med internt samarbete, dimensionell rapportering, Microsoft-ekosystemtillägg, godkännanden och revisionsspår. Betalda abonnemang från 210 $/månad G2: 4,2/5 (30+) Capterra: Inte tillräckligt med recensioner Xledger Molnbaserade ekonomiteam med internationella enheter Automatiserad AP- och bankavstämning, konsolidering av flera företag och valutor, dashboards för budgetering och prognoser, inbyggda arbetsflöden och kontroller Anpassad prissättning G2: 4,3/5 (50+) Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad ska du leta efter i alternativ till Sage Intacct?

Att byta kärnfinans är inte bara en jakt på funktioner. Du vill ha kontroll som du kan lita på idag, plus utrymme att skala upp när enheter, valutor och rapporteringsförfrågningar växer.

Använd denna snabba, CFO-vänliga checklista för att välja det perfekta Sage Intacct-alternativet för din organisation. Det bör uppfylla följande krav:

Hantera konsolideringar av flera enheter, transaktioner mellan företag och poster i flera valutor utan workarounds.

Genomför revisionsklara godkännanden, rollbaserad åtkomst och fullständiga ändringsloggar.

Leverera rapportering i realtid med flexibla instrumentpaneler

Fördjupa dig i projektredovisning, tjänster och tillverkning, så att du inte behöver använda separata verktyg.

Integrera smidigt med lönehantering/HCM, CRM, bankfeeds, utgifter, skatter och betalningar.

Balansera implementeringsinsatsen, den totala kostnaden och långsiktigt leverantörsstöd

De bästa Sage Intacct-alternativen för ekonomiteam

Sage Intacct fungerar bra för många team, men det är inte alltid det rätta valet – särskilt när behov av flera enheter, avancerad rapportering eller nya integrationer börjar hopa sig. Här är de starkaste alternativen att överväga, samt hur de jämförs när det gäller kontroll, skala och total kostnad.

1. ClickUp (bäst för hantering av finansiella transaktioner tillsammans med ditt ERP-system)

Centralisera avslut, godkännanden, budgetar och rapportering i ett arbetsutrymme med ClickUp för ekonomiteam

Många företag känner av effekterna av arbetsbelastning – uppgifter, godkännanden, filer och bevis spridda över e-post, kalkylblad, chattar och punktvisa affärsapplikationer.

Lägg till AI-spridning i detta, så blir de dagliga processerna långsamma och dyra.

Teamet blir beroende av separata system för att ta emot förfrågningar, godkännanden, personalhantering och samarbete.

ClickUp för ekonomiteam eliminerar dessa problem genom att samla godkännanden, checklista för avslut, dokumentation och realtidsdashboards bredvid din huvudbok. Detta hjälper ekonomiteam att standardisera processer, automatisera överlämningar och spåra framsteg utan att byta verktyg.

Här är en snabb översikt över hur du kan använda olika ClickUp-funktioner:

Flexibla, automatiserade godkännanden som du styr med ClickUp Automations

Spara tid med arbetsflöden som körs automatiskt med ClickUp Automations

Slipp förseningar i slutet av månaden på grund av e-postflaskhalsar med ClickUp Automations, där arbetet flyter på av sig själv. Ställ in enkla triggers och åtgärder en gång, så fortsätter uppgifterna att flyta utan att du behöver påminna om dem hela tiden.

📌Exempel. En faktura på över 10 000 dollar skickas till FP&A och kontrollanten. Om den är märkt med Rush blir förfallodagen idag och en påminnelse skickas till teamchatten. När erforderliga bevis bifogas ändras statusen till Ready to Post och alla får ett meddelande.

Tydlighet och ansvarsskyldighet kring avslutade uppgifter med ClickUp Tasks

Dela upp månadsslut, avstämningar och godkännanden i spårbara steg med hjälp av ClickUp Tasks

För att hålla förberedelser och granskningar synliga tilldelar ClickUp Tasks varje steg en ansvarig person och ett förfallodatum, med ett överskådligt gränssnitt som visar vad som ska göras idag och imorgon.

Dela upp stora uppgifter som bankrekommendationer, upplupna kostnader och flödesanalyser med hjälp av checklistor och deluppgifter.

Lägg till sammanhang till arbetet genom anpassade fält och skapa tydlighet med tydliga statusar.

Hantera upprepningar med mallar och återkommande scheman

Spåra framsteg med list- eller tavelvyer och filtrera efter enhet eller avdelning för ökad överskådlighet.

Eftersom dessa uppgifter ligger intill ditt ERP-system och andra affärsapplikationer känns det som ett enda system istället för ännu en omgång kalkylblad.

Uppdateringar som inte stör arbetsflödet med ClickUp Chat och Docs

Samla månadsslutssamtal och godkännanden i en gemensam tråd med ClickUp Chat

Håll teamen på samma sida genom att centralisera kommunikationen.

Starta en tråd i relevant uppgift med ClickUp Chat så att alla har sammanhanget. Länka dina SOP:er i ClickUp Docs med versionshistorik så att alla arbetar utifrån en enda källa.

Bifoga bilagor, @tilldela en kommentar till rätt granskare, lägg till observatörer för ökad synlighet och bjud in gäster med begränsade behörigheter när det behövs. Revisorer kan följa spåret i tysthet och hålla sig informerade utan extra möten.

Detta gör att team med flera enheter kan samarbeta över olika tidszoner.

Granskningar och rapportering som driver förändring med ClickUp Dashboards

Visualisera slutförandegrad, likviditet och kundfordringars åldersfördelning på ett ögonblick med ClickUp Dashboards

Från åldersfördelning till budget jämfört med faktiska siffror – spåra vad finansavdelningen bryr sig om med anpassningsbara ClickUp-dashboards. Varje widget hämtar live-data från uppgifter och anpassade fält, så du ser aldrig inaktuella siffror.

Se status för slutförda uppgifter, försenade godkännanden och brådskande hinder på en och samma skärm. När något ser fel ut kan du klicka en gång för att hoppa till uppgiften och åtgärda det.

Dela en live-länk med ledningen så att de kan se verkligheten i realtid. Inga export av kalkylblad eller presentationsbilder krävs.

💡 Proffstips: Snabba upp din avslutning med ClickUp Brain. Be Brain att utarbeta flödesanalyser, JE-beskrivningar och roll-forward-checklistor från uppgiftskontexten, och använd sedan ClickUp Brain MAX:s Talk to Text för att fånga upp anteckningar på plats. Lägg till AI-agenter för att kontakta godkännare, uppdatera status när bevis bifogas och publicera en tydlig sammanfattning för ledningen – allt utan ytterligare verktyg. Börja spara tid på månadsavslut och avvikelseanalyser genom att automatisera dem med ClickUp Brain. Tillsammans hjälper ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX ekonomiavdelningar att spara timmar varje vecka genom att minska det tidskrävande arbetet med att skriva och söka, så att du kan fokusera på analys, likviditetsprognoser och bokslut istället för att skriva om uppdateringar.

ClickUps bästa funktioner

Hantera godkännanden och överlämningar med ClickUp Automations

Spåra BvA, kontanter, AR-åldrande och slutför framsteg på ClickUp Dashboards

Standardisera avslutnings- och revisionssteg med uppgifter, anpassade fält, statusar och dokument.

Samla in inköpsförfrågningar och standardisera leverantörsintroduktionen genom ClickUp Forms med revisionsspår.

Samla samarbetet på ett ställe med uppgiftskommentarer, chatt och versionerade dokument.

Organisera ekonomiarbetet efter enhet eller avdelning och rapportera i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Den stora mängden funktioner kan göra onboarding långsam, men gratis kurser på ClickUp University kan hjälpa till.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 600 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

En G2-recensent sa:

Vi har standardiserat vår månadsslutavslutning i ClickUp. Ägare och förfallodatum är tydliga, och instrumentpanelerna visar vad som återstår utan att man behöver jaga efter uppdateringar.

Vi har standardiserat vår månadsslutavslutning i ClickUp. Ägare och förfallodatum är tydliga, och instrumentpanelerna visar vad som återstår utan att man behöver jaga efter uppdateringar.

2. Oracle NetSuite (bäst för globala, multi-entitets ERP-djup)

via NetSuite

När företag expanderar över olika enheter, valutor och skattesystem börjar en allmän bokföringsprogramvara att knaka i fogarna. NetSuite är ett molnbaserat ERP-system som är utvecklat för konsolidering av flera dotterbolag, intäktsredovisning och detaljerad kontroll inom flera branscher.

Med denna programvara får ekonomiavdelningar en enda källa till information om order, fakturering, projekt och ekonomisk förvaltning, plus SuiteAnalytics för rollbaserade vyer och KPI:er.

Det som hjälper mest är skalbarheten. Eliminering av flera enheter, omvärdering av flera valutor och lokaliseringar är inbyggda, så du behöver inte sammanfoga separata system.

Du kan antingen lägga till CRM- och PSA-programvara (professional services automation) för att minska integrationskostnaderna eller behålla dina befintliga system och ansluta dem via SuiteTalk och SuiteApps.

NetSuites bästa funktioner

Konsolidera flera enheter, flera dotterbolag och flera valutor med automatiserade elimineringar.

Redovisa intäkter med ASC 606-kompatibilitet och revisionsklara scheman

Hantera lager och leveranser med efterfrågeplanering och spårning av landningskostnader.

Spåra projektredovisning med tid, utgifter, pågående arbete och lönsamhet

Skapa översikter för ledningen och kontrollanter med SuiteAnalytics-arbetsböcker och dashboards.

Utöka plattformen med SuiteApps och integrationer för skatter, betalningar och e-handel.

Begränsningar i NetSuite

Kan medföra komplexitet för mindre team som endast har grundläggande redovisningsbehov.

Implementering och anpassning kan kräva betydande insatser utan erfarna partners.

Avancerade moduler ökar den totala kostnaden och kräver tydligt ägarskap för att underhållas.

NetSuite-priser

Anpassad prissättning

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Vad användarna säger om NetSuite

En G2-recensent sa:

Jag uppskattar verkligen hur NetSuite förenklar arbetet på flera marknader. Dess lokaliseringsfunktioner och integrationer gör det mycket enklare att samordna globala projekt och minska manuellt arbete. Den insyn det ger i både ekonomi och arbetsflöden är också en stor fördel för att hålla projekten på rätt spår.

Jag uppskattar verkligen hur NetSuite förenklar arbetet på flera marknader. Dess lokaliseringsfunktioner och integrationer gör det mycket enklare att samordna globala projekt och minska manuellt arbete. Den insyn det ger i både ekonomi och arbetsflöden är också en stor fördel för att hålla projekten på rätt spår.

3. Acumatica (bäst för flexibel ERP för medelstora företag med stark projektredovisning)

via Acumatica

När ett växande företag behöver mer avancerade funktioner för projektredovisning, distribution och konstruktion är Acumatica ett utmärkt val. Det är ett molnbaserat ERP-system som är utvecklat för medelstora företag som vill ha bredd utan att behöva koppla ihop separata system.

Ekonomichefer får kontroll över ekonomihantering, intäkter och kostnader, medan verksamheten hanterar lager, order och fältservice på ett och samma ställe.

Acumaticas attraktionskraft ligger i dess flexibilitet. Du kan lägga till moduler i takt med att verksamheten växer, koppla godkännanden till dina kontroller och rapportera per enhet, projekt eller produktlinje. Öppna API:er gör integrationen med andra system enkel, så att din teknikstack förblir sammankopplad.

Acumaticas bästa funktioner

Hantera projektredovisning från början till slut med budgetar, pågående arbete, tid och utgifter, ändringsorder och lönsamhet.

Hantera distributionen med order-, inköps- och lagerhantering, plus versioner för bygg- och tillverkningsindustrin.

Stöd för flera företag, flera valutor och konsolideringar med revisionsklara godkännanden

Skapa rollbaserade instrumentpaneler och KPI:er för kontrollanter, FP&A och drift med avancerad rapportering.

Anslut till CRM, e-handel, skatter och betalningar via ett öppet API och tredjepartsintegrationer på marknadsplatsen.

Acumaticas begränsningar

Omfattande funktioner kan kräva partnerledd implementering för att anpassas korrekt.

Planering krävs för att hantera moduler och användning, så att kostnaden överensstämmer med avkastningen på investeringen.

Team som är nya inom fullständiga ERP-system kan behöva tid för att lära sig arbetsflödena.

Acumaticas prissättning

Anpassad prissättning

Acumatica-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad användarna säger om Acumatica

En G2-recensent sa:

Det jag verkligen gillar med Acumatica är hur flexibelt och användarvänligt systemet är. När man väl vant sig vid skärmarna är det ganska enkelt att navigera mellan olika moduler som Projekt, Distribution och Produktion.

Det jag verkligen gillar med Acumatica är hur flexibelt och användarvänligt systemet är. När man väl vant sig vid skärmarna är det ganska enkelt att navigera mellan olika moduler som Projekt, Distribution och Produktion.

4. Certinia (tidigare FinancialForce) (Bäst för tjänsteföretag på Salesforce)

via Certinia

Certinia är utvecklat för tjänstebaserade team som redan använder Salesforce. Det samlar ekonomihantering, projektredovisning och PSA på en och samma plattform, så att ekonomi-, leverans- och försäljningsavdelningarna kan arbeta med samma CRM-data. Fakturering, intäkter och utnyttjande samordnas, vilket minskar omarbetet för kontrollanter och PMO:er och bidrar till att skydda marginalerna.

Eftersom det är Salesforce-integrerat passar det de arbetsflöden du redan använder: godkännanden, objekt och instrumentpaneler. Dessutom får du abonnemangsfakturering, ASC 606-intäktsredovisning och konsolidering av flera enheter.

Resurshantering och prognoser ger ledare en tydlig bild av kapacitet och vinst per projekt eller verksamhet.

Certinias bästa funktioner

Hantera PSA och projektredovisning med spårning av tid, utgifter, pågående arbete och marginaler.

Automatisera fakturering av prenumerationer och milstolpar med ASC 606-intäktsredovisning

Hantera konsolideringar av flera enheter och valutor med revisionsklara godkännanden.

Använd Salesforce-integrerade analyser för rollbaserad rapportering inom försäljning, leverans och ekonomi.

Utöka via AppExchange och integration till betalningar, skatter och andra system.

Certinias begränsningar

Kräver grundläggande kunskaper om Salesforce och administratörskunskaper, vilket kan öka implementeringsarbetet.

Tillverkning och lagerdjup är mindre än i programpaket som är utvecklade för dessa branscher.

Licenser och tillägg kan öka den totala kostnaden för mindre team.

Certinias prissättning

Anpassad prissättning

Certinia-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 50 recensioner)

Vad användarna säger om Certinia

En G2-recensent sa:

Det jag gillar mest med Certinia Financial Management Cloud är dess enkla integration med Salesforce och hur den centraliserar finansiella data, vilket gör rapportering och spårning mycket enklare.

Det jag gillar mest med Certinia Financial Management Cloud är dess enkla integration med Salesforce och hur den centraliserar finansiella data, vilket gör rapportering och spårning mycket enklare.

5. SAP S/4HANA Cloud (bäst för företag som standardiserar på SAP)

via SAP

Om ditt ekonomiteam arbetar i flera länder hjälper SAP S/4HANA Cloud dig att standardisera kärnredovisningen. Du får en global kontoplan med lokal skatte- och lagstadgad rapportering samt funktioner för flera valutor och lokalisering, vilket minskar behovet av tillfälliga lösningar i slutet av perioden.

Kontroller är inbyggda. Rollbaserad åtkomst, godkännanden av arbetsflöden och kontroller av uppdelning av arbetsuppgifter lämnar en tydlig revisionsspår, medan order-to-cash och procure-to-pay följer definierade steg så att varje webbplats fungerar på samma sätt.

Tillverknings- och reglerade team får produktkostnadsberäkning, spårbarhet för batcher eller partier, kvalitetshantering och tillgångsredovisning i samma system.

Rapporteringen är inbyggd med instrumentpaneler som visar budgetar, avvikelser och åldersfördelning utan export, och du kan borra dig ner från en KPI till källtransaktionen. Ledare får enhetliga vyer per enhet, anläggning eller region.

De bästa funktionerna i SAP S/4HANA Cloud

Standardisera redovisning för flera enheter och valutor med lokaliseringar och automatiserad efterlevnad.

Använd inbyggda analyser för rapportering i realtid och insikter vid periodavslut.

Utöka processerna med SAP BTP och förkonfigurerade integrationer till löne-, skatte- och andra system.

Stöd för avancerade scenarier för tillgångsredovisning, produktkalkylering och leveranskedja

Skala med rollbaserade arbetsytor och godkännandearbetsflöden för kontrollanter och delade tjänster.

Begränsningar i SAP S/4HANA Cloud

Det breda omfånget kan medföra komplexitet för team utan SAP-erfarenhet.

Implementeringsprogram kräver starkt stöd från partners och internt ägarskap.

Anpassningar och tillägg kan öka den totala kostnaden.

Priser för SAP S/4HANA Cloud

Anpassad prissättning

SAP S/4HANA Cloud – betyg och recensioner

G2: 4/5 (830+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Vad användarna säger om SAP S/4HANA Cloud

En recension på G2 säger:

Jag gillar verkligen hur snabbt allt går – transaktioner och rapporter är supersnabba. När jag till exempel hämtar lageruppgifter uppdateras de i realtid, vilket underlättar beslutsfattandet avsevärt.

Jag gillar verkligen hur snabbt allt går – transaktioner och rapporter är supersnabba. När jag till exempel hämtar lageruppgifter uppdateras de i realtid, vilket underlättar beslutsfattandet avsevärt.

6. Microsoft Dynamics 365 (bäst för Microsoft-centrerade team)

via Microsoft

Dynamics 365 fungerar smidigt om ditt team redan arbetar i Microsoft 365 och Power BI. Enkel inloggning, integration med Outlook och Teams samt ett välbekant gränssnitt gör det enkelt att komma igång.

Business Central passar medelstora företag med kärnverksamhet inom redovisning, lagerhållning och lätt tillverkning. Projekt, tid och enkla godkännanden är inbyggda, och bankflöden gör avstämningarna snabba. När behoven växer kan du lägga till tillägg från AppSource.

Dynamics 365 Finance riktar sig till större organisationer. Du får starkare kontroller, konsolideringar av flera företag och budgetplanering, med mer detaljerade regler för kontanter, kredit och skatter. Lokaliseringar stöder efterlevnad i alla regioner.

Automatisering knyter ihop allt: Power Automate hanterar godkännanden och överlämningar, Power Apps hanterar leverantörsförfrågningar eller utgiftsgranskningar, Power BI skapar live-dashboards, Excel-tillägg påskyndar rapporteringen, och rollsäkerhet samt revisionshistorik ger finansavdelningen den kontroll den behöver.

De bästa funktionerna i Dynamics 365

Samordna GL, AP/AR, projekt och anläggningstillgångar inom ett ERP-system

Skapa rapporter i nära realtid med Excel och Power BI

Effektivisera godkännanden och överlämningar med Power Automate och Copilot

Koppla samman försäljning och service genom inbyggd Microsoft-integration

Stöd för flera företag, flera valutor och grundläggande konsolideringar

Begränsningar i Dynamics 365

Modulval och licensiering kräver planering för att hantera kostnaderna.

Avancerad tillverkning eller global konsolidering kan kräva tillägg.

Implementeringen varierar beroende på partner, vilket påverkar tidsplaner och resultat.

Priser för Dynamics 365

Business Central: 70 USD/månad per användare

Ekonomi: 210 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Dynamics 365

G2: 4,0/5 (870+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 190 recensioner)

Vad användarna säger om Dynamics 365

En recension på Capterra säger:

Min totala upplevelse av Dynamics 365 har varit positiv tack vare dess robusta integration med Microsoft-verktyg, flexibilitet i anpassningen och kraftfulla automatiseringsfunktioner, även om det ibland hindras av en brant inlärningskurva och komplexa konfigurationer.

Min totala upplevelse av Dynamics 365 har varit positiv tack vare dess robusta integration med Microsoft-verktyg, flexibilitet i anpassningen och kraftfulla automatiseringsfunktioner, även om det ibland hindras av en brant inlärningskurva och komplexa konfigurationer.

7. Odoo (bäst för modulärt ERP med stark kostnadskontroll)

via Odoo

Odoo gör det enkelt att komma igång. De flesta team börjar med redovisning och lägger sedan till försäljning, lager, projekt eller CRM efter behov. Eftersom allt finns i en enda databas hålls dina siffror synkroniserade.

Programvaran hjälper dig att skicka fakturor, matcha bankfeeds och spåra skatter. Om du säljer produkter kan du koppla ihop försäljning och lager så att offerter, order och lager hålls synkroniserade. Om du driver tjänster kan du lägga till projekt för att spåra tid, utgifter och leveranser.

Odoo anpassar sig efter din tillväxt. Lägg till godkännanden, checklistor och anpassade fält som passar ditt arbetssätt och justera skärmarna med Studio. Aktivera stöd för flera företag och valutor när expansionen börjar.

Du kan ansluta betalningar, skatter eller e-handel från marknadsplatsen, aktivera endast de appar du behöver och hålla namn och mallar konsekventa så att rapporteringen förblir tydlig.

Odoos bästa funktioner

Använd integrerad bokföringsprogramvara med fakturering, bankflöden och skatter

Lägg till lagerhantering, MRP, inköp och projektleverans i samma paket.

Anpassa skärmar och arbetsflöden samtidigt som rapporteringen förblir konsekvent.

Anslut till e-handel och betalningar med tredjepartsintegrationer på marknadsplatsen.

Kontrollera den totala kostnaden genom att endast aktivera de appar du behöver.

Odoos begränsningar

Avancerade konsolideringar och djupgående hantering av flera enheter kan kräva anpassning.

Appval och tillägg kräver styrning för att undvika fragmentering

Större team kan växa ur vissa avancerade funktioner

Odoo-priser

Gratis (öppen källkod)

Standard: 31 USD/månad per användare

Anpassat: 47 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 270+ recensioner)

Vad användarna säger om Odoo

En recension på G2 säger:

Implementeringen var mycket detaljerad. Odoo tillhandahöll ett kompetent projektledningsteam som lyssnade noga på våra behov och även föreslog sätt att förbättra våra arbetsflöden.

Implementeringen var mycket detaljerad. Odoo tillhandahöll ett kompetent projektledningsteam som lyssnade noga på våra behov och även föreslog sätt att förbättra våra arbetsflöden.

8. QuickBooks (bäst för team som uppgraderar från grundläggande bokföring)

via QuickBooks

QuickBooks är en bokföringsprogramvara för småföretag och växande team som vill ha grundläggande funktioner: fakturering, utgifter, AP/AR och grundläggande rapportering. Bankfeeds påskyndar avstämningar, och återkommande fakturor med kvittosamling håller rutinarbetet igång.

Team uppskattar den välbekanta känslan. Du kan börja samma dag, spåra enkla projekt och tid och dela upp rapporter efter klasser eller platser. QuickBooks Online ansluts till löner och betalningar via appbutiken, och snabba Excel-exporter gör det enkelt att dela siffror.

När du behöver mer kontroll erbjuder QuickBooks mer detaljerad rapportering, roller och behörigheter, grundläggande lagerhantering – artiklar, lagerplatser, beställningspunkter – samt anpassningsbara fält och sparade rapporter för månads- och kassagranskningar.

QuickBooks Enterprise erbjuder mer djup för team som har vuxit ur grunderna. När du skalar upp kan du ansluta CRM-, fakturabetalnings- och utgiftsverktyg och hålla namngivningen och kontoplanen ordnad för smidigare uppgraderingar.

QuickBooks bästa funktioner

Hantera AP/AR, fakturor, bankflöden och kärnrapportering med lätthet

Lägg till tidrapportering, projekt och grundläggande lagerhantering

Anslut appar för löner, betalningar och CRM för att utöka din stack.

Håll kostnaderna förutsägbara för team med grundläggande redovisningsbehov

QuickBooks begränsningar

Konsolideringar av flera enheter och avancerade kontroller är begränsade.

Branschmodulerna är lättare än kompletta ERP-systempaket.

Ökande komplexitet kan driva dig mot alternativ eller större programpaket.

Priser för QuickBooks

Enkel start: 19 $/månad per användare

Essentials: 37,50 $/månad per användare

Plus: 57,50 $/månad per användare

Avancerat: 137,50/månad per användare

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2: 4,0/5 (över 3 550 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (8 170+ recensioner)

Vad användarna säger om QuickBooks

Denna G2-recension visar hur QuickBooks hjälper till:

QuickBooks Online gör hanteringen av konton mycket enklare och mer organiserad.

QuickBooks Online gör hanteringen av konton mycket enklare och mer organiserad.

9. Gravity Software (bäst för redovisning av flera enheter på Microsoft Power Platform)

via Gravity Software

Gravity Software är utvecklat för redovisning av flera enheter på Microsofts plattform, så det känns bekant för Microsoft-centrerade team. Controllers får en databas för varje enhet istället för att behöva hantera separata filer.

Intercompany är enkelt: posteringar av fordringar och skulder görs med några få klick, eliminationsregler håller konsolideringarna igång vid bokslutet och en gemensam kontoplan med dimensioner för enhet, avdelning eller projekt håller strukturen tight.

Rapporteringen förblir tydlig med rollbaserade vyer och drill-downs från konsoliderade siffror till poster. Excel och Power BI hanterar uppdelningar utan att rapporterna behöver byggas om, medan godkännanden och revisionsspår följer med posten.

Dag för dag kopplas behörigheter tydligt till ansvarsområden och arbetsflöden håller granskningarna konsekventa, vilket gör Gravity till ett praktiskt alternativ till Sage utan att behöva hoppa till ett komplett ERP-system för företag.

Gravity Softwares bästa funktioner

Centralisera GL för flera enheter med intercompany och elimineringar

Använd dimensionell rapportering för att analysera per enhet, avdelning eller projekt.

Utöka genom Microsofts ekosystem och marknadsplatsintegrationer

Automatisera godkännanden och håll revisionsspåren strikta för efterlevnad

Utöka kapaciteten utan att byta system

Begränsningar i Gravity Software

Nischfokus kan kräva tillägg för tillverkning eller fältverksamhet.

Större globala konsolideringar kan behöva ytterligare verktyg.

Implementeringens kvalitet beror på partnerns erfarenhet

Priser för Gravity Software

Startpaket: 375 USD/månad för första användaren

Power Apps-användare: 355 USD/månad för första användaren

Ideell organisation: 210 USD/månad för första användaren

Gravity Software-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Gravity Software

En G2-recensent sa:

Gravity är perfekt för företag som har flera enheter (och hanterar flera valutor) samt familje- eller privata kontor. Jag älskar att transaktioner mellan företag inte kräver extra arbete och att dina journalposter skapas åt dig i backend. Inget mer dubbelarbete!

Gravity är perfekt för företag som har flera enheter (och hanterar flera valutor) samt familje- eller privata kontor. Jag älskar att transaktioner mellan företag inte kräver extra arbete och att dina journalposter skapas åt dig i backend. Inget mer dubbelarbete!

10. Xledger (Bäst för molnbaserade ekonomiteam med internationella enheter)

via Xledger

Xledger är en molnbaserad plattform för finanshantering för flera företag. Den automatiserar fakturahantering, vidarebefordrar godkännanden och matchar bankposter, samtidigt som leverantörsregistreringen förblir ren med dubbelkontroller.

Konsolideringar är höjdpunkten. Du kan sammanställa flera enheter och valutor enligt ett schema, ställa in eliminationsregler en gång och återanvända dem, hålla valutavärderingen konsekvent och borra ner från gruppens totalsummor till källposten. Det ansluter till CRM, löner och skatter, och API:et låter dig flytta data in och ut.

Dashboards uppdateras i realtid och rapportering för kontanter, kundfordringar och avvikelser är enkelt. Roller och revisionsspår håller kontrollen strikt. Detta verktyg passar utmärkt för distribuerade team som vill ha snabba mobila godkännanden och ett system som kan skalas över regioner.

Xledgers bästa funktioner

Automatisera fakturahantering, godkännanden och bankavstämning

Konsolidera böcker med flera enheter och valutor med drill-down till transaktioner.

Skapa budget- och prognosmodeller med delbara instrumentpaneler

Använd inbyggda arbetsflöden och roller för starka finansiella kontroller

Integrera med CRM-, löne- och skatteverktyg när dina processer växer.

Begränsningar i Xledger

Mindre tilläggsekosystem än andra alternativ till Sage Intacct

Avancerade branschflöden kan kräva tjänster eller anpassning.

Prissättning och paket är mindre transparenta än verktyg för små och medelstora företag.

Priser för Xledger

Anpassad prissättning

Xledger-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Xledger

En recension på G2 säger:

1. Det är mycket användarvänligt eftersom alla nödvändiga alternativ är lättillgängliga på startsidan. 2. Uppdateringar tillhandahålls och installeras i bakgrunden utan att påverka arbetet. 3. Automatisering av vissa uppgifter, såsom bankavstämning, har bidragit till att spara mycket tid.

1. Det är mycket användarvänligt eftersom alla nödvändiga alternativ är lättillgängliga på startsidan. 2. Uppdateringar tillhandahålls och installeras i bakgrunden utan att påverka arbetet. 3. Automatisering av vissa uppgifter, såsom bankavstämning, har bidragit till att spara mycket tid.

Vad du kan förvänta dig under och efter migreringen från Sage Intacct

Att byta från Sage Intacct är som att omstrukturera din finansiella ryggrad. Planera vägen, testa data och ge teamen tid att anamma nya arbetsflöden.

Migreringsflödet i korthet

Steg 1 → Granska och välj din vägUtvärdera omfattning, enheter och rapporter som måste behållas för att definiera krav och göra en kortlista över alternativ till Sage Intacct.

Steg 2 → Kartlägg data och kontrollerAnpassa CoA, enheter, godkännanden och rapporteringsstrukturer till den nya plattformen

Steg 3 → Testa i en sandlådaKör en fullständig simulering av ingående balanser, provbalanser och en testavslutning med exempeldata.

Steg 4→ Gå över med självförtroendeFrys transaktioner, utför slutkontroller, migrera och öppna sedan den nya perioden.

Steg 5 → Stabilisera och förbättraSpåra problem, utbilda slutanvändare och standardisera processer med checklistor och SOP:er.

💡 Proffstips: Använd en AI-agent i ClickUp för att automatiskt hämta finansiella data från dina verktyg (som QuickBooks, Xero eller Excel), konsolidera dem och generera rapporter eller dashboards i realtid. Detta sparar timmar av manuellt arbete, minskar fel och ger finansavdelningen omedelbar insikt för bättre beslutsfattande. Här är en kort video som förklarar hur du kommer igång:

Om du fortfarande utforskar alternativ utöver de vi har täckt, här är tre finansverktyg som blir allt populärare för specialiserade arbetsflöden:

BlackLine : Automatiserar avstämningar, transaktionsmatchning och hantering av avslutande uppgifter för att minska manuellt arbete. Automatiserar avstämningar, transaktionsmatchning och hantering av avslutande uppgifter för att minska manuellt arbete.

Tipalti : Effektiviserar global AP, leverantörsintroduktion, skatteefterlevnad och gränsöverskridande betalningar i stor skala. Effektiviserar global AP, leverantörsintroduktion, skatteefterlevnad och gränsöverskridande betalningar i stor skala.

FloQast : Samordnar bokslutet med checklistor, certifieringar och revisionsklar dokumentation. Samordnar bokslutet med checklistor, certifieringar och revisionsklar dokumentation.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Att byta ERP-system är ett stort beslut, men också en möjlighet att förenkla det dagliga arbetet med ekonomi. Oavsett vilket verktyg du väljer är målet detsamma: tydliga kontroller, klar översikt och mindre tid åt att förlita sig på e-post och kalkylblad.

När du väljer programvara för ditt ekonomiteam bör du prioritera ett tydligt användargränssnitt, tillförlitliga revisionsspår, täta kopplingar till personalhantering och hur väl plattformen integreras med dina befintliga affärsapplikationer och AI-verktyg.

För internationella företag som expanderar globalt, jämför hur varje leverantör hanterar konsolideringar, lokaliseringar och kontroller. Kartlägg alternativen utifrån din tillväxtplan och behov av skalbarhet för att undvika omarbetningar längre fram.

Det bästa alternativet är det som passar dina processer idag och stöder den framtid du bygger.

Det är där ClickUp kompletterar ditt ERP-system. Det centraliserar godkännanden, dokumentation, dashboards och samarbete, så att månadsslut, revisioner och planering går snabbare utan att du behöver lägga till ytterligare ett system.

Om du är redo att effektivisera det finansiella arbetet tillsammans med det ERP-system du använder, prova ClickUp idag och samla kontroll, sammanhang och momentum på ett och samma ställe.

Vanliga frågor (FAQ)

QuickBooks Online och Odoo erbjuder lägre instegspriser för team med grundläggande redovisningsbehov, medan Gravity Software erbjuder djupgående funktioner för flera enheter till ett medelpris. Om du inte är redo att byta plattform kan du koppla din nuvarande huvudbok till ClickUp som ett finansiellt operationslager för att centralisera godkännanden, stänga checklistor och rapportera (ofta det mest kostnadseffektiva steget på kort sikt). Ta alltid hänsyn till den totala kostnaden utöver licenserna, inklusive implementering, integrationer och förändringshantering.

SAP S/4HANA Cloud och Microsoft Dynamics 365 levereras med kraftfulla inbyggda arbetsflödesmotorer, och Odoos modulära appar möjliggör flexibel automatisering. Använd ClickUp för att samordna arbetet mellan olika system. Dess automatiseringar och AI kan dirigera godkännanden, tilldela uppgifter, skicka påminnelser och publicera sammanfattningar tillsammans med valfritt ERP-system, så att dina processer kan köras från början till slut utan att vara beroende av ERP-baserade arbetsflöden.

Ja, men planera för implementering och förändringshantering. Mindre team börjar ofta med QuickBooks eller Odoo och går sedan över till NetSuite eller Acumatica när verksamheten växer och komplexiteten med flera enheter ökar.

ClickUp centraliserar checklistor, godkännanden och dokumentation med dashboards för realtidsuppdateringar. Det kompletterar din redovisning och ERP-stack genom att minska arbetsbelastningen och standardisera arbetsflöden.

Fokusera på lönehantering eller humankapitalhantering, CRM, bankfeeds, utgifter, skatter och avancerad analys. Bekräfta tredjepartsintegrationer för flera valutor, konsolideringar och datasynkronisering så att finansiella eller operativa data förblir konsekventa.