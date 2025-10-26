Gratis mallar för stridskort för att skapa konkurrenskraftiga försäljningsstrategier

Du har gjort jobbet, byggt upp argumenten och din produkt är det självklara valet.

Men dina potentiella kunder vänder sig bort så fort de ser en konkurrent som är några kronor billigare. Det är den typen av ögonblick som förtjänar ett eget meme (och ärligt talat, det finns ett).

Battle cards är den snabba lösningen här.

Med rätt mall för stridskort har ditt team en färdig strategi för att hantera invändningar, lyfta fram differentierande faktorer och styra samtalen tillbaka på rätt spår utan att behöva fumla efter rätt ord i stunden.

I det här blogginlägget delar vi med oss av gratis mallar för stridskort från ClickUp, den första konvergerade AI-arbetsytan för försäljning, så att du inte går miste om några affärer.

De bästa mallarna för stridskort i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för stridskort:

Vad är mallar för stridskort?

En mall för stridskort är ett färdigt ramverk som hjälper säljteam att organisera konkurrensinformation och diskussionspunkter på ett och samma ställe.

Säljare använder säljkort för att snabbt hitta rätt information under ett säljsamtal. De täcker ämnen som konkurrenternas styrkor och svagheter, tips för att hantera invändningar och vad som skiljer din produkt från andra.

🔍 Visste du att? Namnet ”stridskort” är inte bara för syns skull. Militära team använde snabbreferenskort för att bedöma fiender och planera svar. Säljteamets medlemmar lånade senare formatet för att överlista konkurrenter i styrelserum istället för på slagfältet.

Vad kännetecknar en bra mall för stridskort?

En bra mall för stridskort är tydlig, praktisk och utformad för snabbhet. De bästa mallarna innehåller:

Översikt över konkurrenter: En tydlig översikt över vilka du konkurrerar med och hur de positionerar sig.

Styrkor och svagheter: Tydliga punkter som visar var konkurrenterna utmärker sig och var de brister.

Din fördel: Jämförelser sida vid sida som tydligt visar hur din produkt ger mer värde.

Objektionsbrytare: Korta, färdiga motargument för de invändningar som säljarna oftast får höra.

Bevis i handen: Snabbstatistik, kundvinster eller fallbeskrivningar som ger omedelbar trovärdighet.

Ren layout: En design som gör informationen lätt att överblicka på några sekunder En design som gör informationen lätt att överblicka på några sekunder förbättrar försäljningsproduktiviteten.

Alltid uppdaterad: Färsk information så att säljarna inte förlitar sig på föråldrade påståenden som inte längre stämmer.

11 mallar för stridskort

Battle cards fungerar bäst när de är lätta att skapa, uppdatera och dela. ClickUp för säljteam gör det möjligt.

Med ClickUp-mallar kan du samla konkurrensjämförelser på ett ställe, redo att användas när ditt team behöver dem. Säljare kan öppna dem på några sekunder under ett samtal, chefer kan uppdatera dem när konkurrenternas uppgifter ändras, och alla är överens om hur man hanterar invändningar och lyfter fram viktiga differentieringsfaktorer.

Här är 11 gratis mallar för stridskort som du kan koppla direkt till din försäljningsteknik.

1. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få en gratis mall Överträffa konkurrenterna genom att optimera varje försäljningssteg med hjälp av ClickUps mall för försäljningspipeline.

ClickUps mall för försäljningspipeline ger ditt team en tydlig, stegvis översikt över kundmöjligheter så att ni kan jämföra, prioritera och agera beslutsamt. Varje rad innehåller väsentlig information – kontaktuppgifter, affärsvärde, planeringstyp, slutdatum, betalningstyp och betalningsstatus – så att finansiella och konkurrensrelaterade data samlas på ett ställe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Placera affärer i olika pipeline-stadier, såsom Förnyad , Behöver uppmärksamhet och Odling , för omedelbar konkurrensklarhet.

Spåra betalningstyper och status för att identifiera finansiellt säkra respektive sårbara konton i försäljningsplanmallen

Använd markörer för brådskande ärenden (Brådskande, Hög, Normal) för att avgöra var ditt team ska satsa hårdast.

📌 Perfekt för: Team som följer upp affärer genom varje steg i försäljningsprocessen och samtidigt identifierar konkurrenssituationer där säljarna måste agera snabbt för att behålla momentum.

🚀 Fördelen med ClickUp: Säljteam hanterar ofta konkurrentinformation från samtal, spridda recensioner och sociala medier. ClickUp Brain sammanfattar relevant information till tydliga slutsatser och visar de mest relevanta insikterna direkt. Förse säljarna med relevant information med hjälp av ClickUp Brain för skarpare och smartare kampanjkort På några sekunder genererar AI-verktyget för konkurrentanalys en lättförståelig sammanfattning som du kan bädda in direkt i dina stridskort. När en säljare öppnar dokumentet under ett live-samtal ser de konkurrenternas invändningar, rekommenderade motargument och stödjande bevis samlade på ett och samma ställe. 📎 Prova denna uppmaning: Sammanfatta konkurrenternas omnämnanden från upptäcktsamtal och lista tre invändningar som deras säljare upprepar oftast med stödjande exempel. Läs mer om hur du använder AI för försäljning här:

2. ClickUp CRM-mall

Få en gratis mall Centralisera kunddata och interaktioner för att leverera personliga upplevelser med ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen erbjuder ett strukturerat sätt att hantera hela kundens livscykel. Leads, affärer, konton och kontakter är organiserade i tydliga steg, vilket gör det enkelt att se var varje affärsmöjlighet befinner sig och vem som driver besluten.

Varje post innehåller viktiga detaljer som kontaktinformation, affärsvärde, sannolikhet, faktureringscykel och kontonivå, så att konkurrens- och relationsinformation aldrig sprids över olika försäljningsproduktivitetsverktyg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kvalificera leads med inbyggda battle card-frågor och ramverk (som BANT) för att säkerställa att alla säljare samlar in samma konkurrensinformation.

Spåra affärer efter hälsostatus ( På rätt spår , I riskzonen , Blockerad ) och jämför kolumner som stadium, rabatt, sannolikhet och prognosvärde för att bedöma möjligheterna.

Koppla kontakter till roller, såsom slutanvändare, influencer, beslutsfattare eller förespråkare , så att teamen vet vem de ska rikta in sig på i en konkurrensutsatt kampanj.

vyerna Leads, Deals, Accounts och Contacts för att se konkurrenterna utan att behö Växla mellanför att se konkurrenterna utan att behö va byta kontext

📌 Perfekt för: Försäljningsorganisationer som centraliserar kundinteraktioner för att skapa en enda källa till information och förbereda säljare med skräddarsydda svar under viktiga samtal.

📖 Läs också: De bästa plattformarna för säljstöd för att vinna affärer

3. ClickUp-mall för kontohantering

Få en gratis mall Effektivisera kontoövervakningen för att erbjuda exceptionell service med ClickUps mall för kontohantering.

Med ClickUps mall för kontohantering kan du övervaka kundkonton och affärsmöjligheter på ett och samma ställe. Kontona är organiserade i olika stadier, såsom Förnyat, Behöver uppmärksamhet och Odling, vilket gör det enkelt att skilja säkra kunder från de som är i riskzonen och de som kräver mer engagemang.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Övervaka engagemangets hälsa med etiketter som Aktiv, I riskzonen eller Inaktiv för att fokusera insatserna där de gör mest nytta.

Samla kontoinformation (kontaktuppgifter, e-postadress, plan) på ett ställe för snabb referens och snabbare uppföljning av kunder.

Anpassa kolumner för att spåra data som senaste kontaktdatum och beräkna värdet per kontonivå.

📌 Perfekt för: Chefer som övervakar kundportföljer och behöver stärka kundlojaliteten, flagga riskkonton och snabbt bemöta konkurrenternas erbjudanden.

En ClickUp-användare berättar:

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett alla våra team och användare en centraliserad plattform där de kan organisera sitt eget arbete och samtidigt hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett alla våra team och användare en centraliserad plattform där de kan organisera sitt eget arbete och samtidigt hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

4. ClickUp-mall för jämförelsematriss

Få en gratis mall Utvärdera konkurrensfördelar direkt med ClickUps jämförelsemall.

ClickUps jämförelsemall ger dig ett strukturerat sätt att jämföra flera alternativ sida vid sida. Objekten är organiserade i olika steg, såsom ”Att granska”, ”Pågående”, ”Accepterat” och ”Inte accepterat”, vilket gör det enkelt att begränsa valen och följa utvärderingsprocessen.

Varje post innehåller plats, kontaktnummer, webbplats och bedömningskriterier som atmosfär, meny, kundservice, pris och närhet, så att jämförelserna blir konsekventa och lätta att överblicka.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Jämför alternativ utifrån standardiserade attribut (t.ex. atmosfär, service, pris) för att snabbt upptäcka styrkor och svagheter.

Bifoga stödjande information såsom webbplatslänkar, foton eller anteckningar för snabb referens under beslutsfattandet.

Använd visuella indikatorer (emoji-betyg eller ikoner) för att göra poängsättningen intuitiv och omedelbart förståelig för försäljningsprojektledning.

Anpassa attributen efter dina utvärderingsbehov, oavsett om det gäller leverantörer, produkter, tjänster eller partners.

📌 Perfekt för: Beslutsfattare som utvärderar flera leverantörer eller produkter och ger säljteam strukturerade jämförelser som de kan använda sig av i diskussioner med köpare.

🧠 Kul fakta: Gartner har upptäckt att säljare ignorerar battle cards som är för långa, högteknologiska eller abstrakta. De vill ha kortfattade, praktiska kort. Battle cards som är korta och tydliga gör säljarna mer självsäkra när de möter konkurrenter.

5. ClickUp-mall för konkurrensanalys på whiteboard

Få en gratis mall Analysera konkurrenternas styrkor och svagheter med ClickUps mall för konkurrensanalys.

ClickUps mall för konkurrensanalys utvärderar konkurrenter genom att kartlägga deras marknadsnärvaro och kundnöjdhet. Quadrantlayouten delar in företagen i ledare, utmanare, högpresterande och nischaktörer, vilket gör det enkelt att jämföra styrkor och svagheter på ett ögonblick.

Dessutom baseras placeringen av varje konkurrent på tydliga kriterier, så att du kan positionera ditt eget erbjudande korrekt i mallen för konkurrensanalys.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till konkurrenters namn, produktinformation eller anpassade etiketter direkt i tabellen för strukturerad spårning.

Använd den inbyggda legenden för att snabbt tolka var produkterna står i förhållande till andra.

Anpassa axlar eller kategorier för att fokusera på de mått som är viktigast för din produktmarknadsföringsstrategi.

📌 Idealisk för: Marknadsförings- och aktiveringsledare som kartlägger marknadsaktörer för att ge säljarna en tydligare positionering och färdiga argument.

📮 ClickUp Insight: 32 % av våra bloggläsare tror fortfarande att en fullspäckad kalender är lika med produktivitet, och 21 % likställer långa arbetsdagar med engagemang. Men att fylla din dag med möten och uppgifter gör dig bara ett steg närmare utbrändhet. ClickUp Autopilot Agents förändrar spelplanen genom att automatiskt svara på rutinfrågor, sortera förfrågningar och hantera anpassade arbetsflöden baserat på din unika arbetssituation. Med Autopilot Agents som arbetar tyst i bakgrunden förblir din schemaläggning balanserad, dina prioriteringar tydliga och din produktivitet blir äntligen hållbar. Svara på återkommande frågor i ClickUp Chat-kanaler, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden, lägg till påminnelser och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents.

6. ClickUp-mall för produktfunktioner

Få en gratis mall Lyft fram dina produkters unika egenskaper för att sticka ut från konkurrenterna med ClickUps mall för produktfunktioner.

Du kan använda ClickUps mall för produktfunktioner för att jämföra produktmodeller utifrån deras unika funktioner. Produkterna är grupperade i kategorier som Nya modeller, Hårdvarufunktioner och Programvarufunktioner, vilket gör det enkelt att dela upp viktiga funktioner och fördelar efter typ.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

CPU-typ , RAM , ROM , batteritid ). Markera var en modell presterar bättre än en annan med standardiserade anpassade fält i ClickUp ).

Spåra nya produkter under en särskild kategori för att utvärdera dem mot befintliga riktmärken.

Tolka tekniska skillnader (t.ex. RAM-storlek, skärmupplösning) med ett ögonkast med hjälp av färgkodade fält.

📌 Perfekt för: Produktfokuserade team som vill lyfta fram differentierande faktorer i ett tydligt format som gör det enkelt för säljarna att omvandla tekniska styrkor till vinnande argument.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att förbättra konkurrentinformationen med rik textformatering. Lägg till fetmarkeringar för viktiga motargument, använd tabeller för jämförelser sida vid sida eller infoga infällda rutor för att lyfta fram viktiga argument. Med live-redigering för samarbete kan chefer och säljare tillsammans förfina innehållet i realtid så att kampanjkorten aldrig känns föråldrade eller statiska. Håll alla invändningar, motargument och konkurrentuppdateringar snyggt organiserade i ClickUp Docs för att avsluta affärer Detta arbetsflöde använder AI för dokumentation för att skapa en levande resurs som är uppdaterad och ger ditt team möjlighet att alltid svara med självförtroende.

7. ClickUp-mall för jämförelse av programvara

Få en gratis mall Utvärdera programvara för din målgrupp med ClickUps mall för programvarujämförelse.

ClickUps mall för programvarujämförelse hjälper dig att jämföra programvarualternativ sida vid sida med hjälp av enhetliga utvärderingsfält. Produkterna är organiserade i grupper som Ny, Tillgänglig och Otillgänglig. Detta gör det enkelt att se vilka lösningar som är redo att implementeras, vilka som övervägs och vilka som är uteslutna.

Alla rader innehåller specifikationer som kundbetyg, baspris, försäljning, skapare, designprogramvara, förhandsgranskning och viktiga funktioner, så att teamen snabbt kan jämföra konkurrerande verktyg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Förhandsgranska produktbilder direkt i mallen för försäljningskort för att snabbt se designkvaliteten.

Använd kundernas smärtpunkter och betyg för att validera prestanda över hela linjen.

Anpassa anpassade fält efter utvärderingsbehov, såsom support, säkerhet och skalbarhet.

📌 Perfekt för: Ledare som utvärderar olika mjukvarulösningar och förser sina team med faktabaserade insikter som stödjer konkurrenskraftiga diskussioner.

💡 Proffstips: Skapa personanpassade vinklar. Samma konkurrentjämförelse kommer inte att landa på samma sätt hos en CTO som hos en inköpschef. Skapa lager av vyer eller flikar så att säljarna kan anpassa sin presentation beroende på vem som är i rummet.

8. Mall för försäljningskort från HubSpot

via HubSpot

Denna mall för stridskort organiserar konkurrentinformation i ett snabbreferensblad för säljteam. Den innehåller områden för svar på frågan ”Hur vinner vi?”, uppdateringar om konkurrenter och fallstudier eller kundreferenser, så att teamen alltid har samtalsämnen redo.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Samla in snabba fakta (plats, anställda, intäkter, kunder) för en snabb bakgrund

Lista styrkor och svagheter hos specifika konkurrenter i punktform för att underlätta översikten.

Ha en sektion för uppdateringar eller nyhetsomnämnanden så att teamen håller sig uppdaterade om konkurrenternas rörelser.

📌 Perfekt för: Säljare som vill ha snabb tillgång till konkurrentinformation för att hantera invändningar under försäljningsprocessen.

9. Mall för försäljningskort från Gong

via Gong

Gongs mall för stridskort fungerar som ett strategiskt vapen för konkurrenskraftiga affärer. Den är utformad för att jämföra funktioner, vässa dina samtalsstrategier och ge säljarna färdiga repliker som får potentiella kunder att gå från att fråga "Hur skiljer ni er från andra?" till "Var skriver jag under?".

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Utveckla svar på Hur vi vinner som lyfter fram fördelar, bevis och relevans.

Ställ frågor som får köpare att inse konkurrenternas svagheter.

Samla in och organisera bevis, till exempel sociala bevis, för att styrka dina påståenden.

📌 Perfekt för: Team som vill förbättra sina färdigheter i att hantera invändningar med strukturerade svar och strategiska frågor som vänder samtalet till deras fördel.

💡 Proffstips: Lägg till rykten om konkurrenternas roadmap där det är lämpligt. En subtil anteckning som "Konkurrent X ryktas lägga ner denna produkt" hjälper säljarna att skapa osäkerhet hos köparen.

10. Mall för försäljningskort från Figma

via Figma

Figmas mall för stridskort ger säljteamet snabbreferensmaterial för säljstöd med konkurrensinformation som kan användas under livekonversationer. Den organiserar konkurrentinformation, förenklar hanteringen av invändningar, lyfter fram differentierande faktorer och guidar potentiella kunder mot dina styrkor.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Samla in framgångsberättelser från tidigare affärer för att ge säljarna självförtroende och konkreta exempel när de positionerar sig.

Ställ frågor till kunderna som avslöjar konkurrenternas svagheter och rikta fokus mot dina fördelar.

Ge en snabb överblick över priser och paket för att förbereda säljarna på kostnadsbaserade invändningar.

📌 Perfekt för: Säljare som fokuserar på att förbättra kundcentreringen genom att lyfta fram differentierande faktorer och styra samtalen mot unika styrkor.

💟 Bonus: Brain MAX är din AI-drivna desktop-kompanjon, specialutvecklad för att ge säljteamet en extra boost. Med djup integration i ditt CRM-system, e-post, kalendrar och säljdokument har Brain MAX alltid fullständig överblick över din pipeline, dina affärer och din kundkommunikation. Säg eller skriv bara dina uppdateringar så registrerar Brain MAX omedelbart anteckningar, schemalägger uppföljningar och hämtar relevant kundinformation – du behöver inte längre leta igenom spridda verktyg. Det visar proaktivt nya möjligheter, flaggar risker och föreslår nästa steg, vilket hjälper ditt team att spara tid och avsluta affärer snabbare. Med smart automatisering, röst-till-text och insikter i realtid håller Brain MAX ditt försäljningsflöde organiserat, handlingsbart och alltid ett steg före.

11. SaaS-försäljningskampanjmall från SmartBug

via SmartBug

SmartBugs SaaS-mall för försäljningskort samlar konkurrentdata, invändningar, prisinformation och integrationer. Den säkerställer att allt är anpassat efter dina potentiella kunders problem, så att säljarna går in i samtalen väl förberedda, utan att behöva gissa.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd ”försäljningsfällor” och invändningar för att förbereda säljarna på motstånd från potentiella kunder.

Jämför konkurrenternas priser med kostnaden för att inte köpa från dig för att skapa en känsla av brådska.

Hämta information om konkurrenternas integration för att hjälpa säljarna att jämföra funktioner och få bonuspoäng.

📌 Perfekt för: SaaS-företag som konkurrerar på trånga marknader och förbereder säljare med prisjämförelser och argument mot invändningar.

💡 Proffstips: Gör A/B-tester på meddelanden i korten. Prova till exempel två olika positioneringsvinklar mot en konkurrent och se vilken som leder till fler affärer.

Öka dina chanser med ClickUp

Varje säljsamtal känns som ett pokerspel.

Dina konkurrenter bluffar, dina potentiella kunder väger sina kort och den bäst förberedda spelaren vinner potten. Battle Cards håller din hand stark och dina svar skarpare än nästa pitch.

ClickUp ger dig hela paketet: anpassningsbara mallar för stridskort, liveuppdateringar och ett enkelt sätt att rusta ditt team utan att bromsa dem. Affärerna håller sig på rätt spår och dina säljare viker aldrig under press.

Vanliga frågor

En kampanjkarta är en kortfattad, strategisk resurs som används av säljteam för att snabbt få tillgång till viktig information om produkter, konkurrenter och marknadspositionering. Den hjälper säljare att svara effektivt på kundernas frågor, hantera invändningar och differentiera sina erbjudanden under säljsamtal.

För att skapa ett kampanjkort börjar du med att samla in viktig information om din produkt, dess funktioner och konkurrenter. Organisera dessa data i tydliga avsnitt, såsom produktfördelar, konkurrensjämförelser, hantering av invändningar och viktiga budskap. Använd punktlistor eller korta stycken för tydlighetens skull och se till att innehållet är anpassat efter ditt säljteams specifika behov.

När du skriver ett stridskort är det viktigt att fokusera på användbara insikter och praktisk information som säljarna kan använda i realtid. Använd ett tydligt och koncist språk, lyft fram de viktigaste punkterna och strukturera innehållet så att det är lätt att överblicka. Inkludera tips för att övervinna invändningar, konkurrensfördelar och snabbreferenser.

Ett försäljningskort är vanligtvis ett dokument på en sida eller ett digitalt kort med tydligt definierade avsnitt, ofta med tabeller, punktlistor eller markerade rutor. Det är visuellt organiserat för snabb referens, så att säljare snabbt kan hitta information om produktfunktioner, konkurrentjämförelser och hantering av invändningar.