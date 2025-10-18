Gratis mallar för grundaravtal för medgrundare av nystartade företag

Att navigera i de tidiga faserna av ett startup-företag kan vara både spännande och utmanande.

Ett av de viktigaste men ofta förbisedda stegen för medgrundare är att upprätta ett tydligt, juridiskt giltigt grundaravtal.

Utan ett sådant avtal kan även de mest lovande företagen stöta på hinder när det gäller att definiera roller, hantera immateriella rättigheter eller fatta dagliga beslut.

Men du behöver inte skriva ett avtal från grunden. Det finns många gratis mallar för grundaravtal som täcker det väsentliga. I den här bloggen hjälper vi dig att hitta rätt mall för grundaravtal för att skydda ditt partnerskap och se till att allt fungerar smidigt i din organisation.

10 mallar för grundaravtal i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för grundaravtal:

Vad är mallar för grundaravtal?

Mallar för grundaravtal är förberedda dokument som är utformade för att hjälpa medgrundare till startups att fastställa sina roller, ansvarsområden och ägarandelar i ett nytt företag. De hjälper dig att skapa tydliga förväntningar från början och minska risken för konflikter när företaget växer.

Ett grundaravtal täcker vanligtvis viktiga områden, såsom aktiefördelning, äganderätt till immateriella rättigheter, beslutsprocesser och tvistlösning. Det innehåller också ofta en intjäningsplan som beskriver hur medgrundarna tjänar in sina aktier över tid.

Dessutom kan avtalet definiera varje grundares bidrag, beslutsprocesser, sekretess, immateriella rättigheter och förfaranden för förändringar i teamet.

🔍 Visste du att? Forskning från Noam Wasserman, professor vid Harvard Business School och författare till The Founder’s Dilemma, visar att hela 65 % av alla nystartade företag misslyckas på grund av konflikter mellan grundarna. Ett tydligt grundaravtal från dag ett kan rädda ditt företag från denna olycka!

Vad kännetecknar en bra mall för grundaravtal?

Eftersom grundarna representerar företaget i viktiga beslut är mallen för grundaravtal den perfekta titeln för en resurs som hjälper till att fastställa tydliga förväntningar från början.

Här är fem viktiga egenskaper att leta efter när du väljer en mall för grundaravtal:

Tydlig ägarstruktur: Se till att mallen definierar varje medgrundares ägarandel, inklusive grundarens aktier, icke intjänade aktier och fullt intjänade andelar.

Omfattande klausuler: Leta efter avsnitt som behandlar immateriella rättigheter, sekretess och skydd av företagshemligheter för att säkra företagets tillgångar.

Beslutsprocesser: Mallen bör beskriva hur viktiga beslut och dagliga beslut ska fattas, inklusive när ömsesidigt skriftligt samtycke krävs.

Ersättning och intjänande: Välj en mall som tydligt beskriver ersättningsvillkor, tillhandahållna tjänster och intjänandeplan för att undvika framtida tvister.

Rättslig giltighet: Mallen bör innehålla en klausul som anger att den representerar hela avtalet mellan parterna, undertecknat skriftligen och juridiskt bindande i en behörig jurisdiktion.

Mallar för grundaravtal

🔍 Visste du att? Under de senaste åren har ägarstriderna i företag ökat betydligt, särskilt inom private equity-sektorn. Faktorer som ökad affärsaktivitet, konkurrens och nya utmaningar kring ESG och AI har gjort en tydlig ägarstruktur viktigare än någonsin.

För medgrundare av startups börjar undvikandet av dessa tvister med att ha en stark mall för grundaravtal. Nedan finns de bästa mallarna för grundaravtal som är utformade för att hjälpa dig att etablera en rättvis ägarstruktur och skydda immateriella rättigheter redan från början.

1. Mall för partnerskapsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa ett juridiskt bindande partnerskapsavtal med ClickUps mall för partnerskapsavtal.

Mallen för partnerskapsavtal från ClickUp gör det enkelt för nybörjare att fastställa ansvarsområden och ekonomiska bidrag. Den hjälper dig att komma igång snabbt när du bildar ett aktiepartnerskap eller en strategisk allians.

Denna färdiga mall beskriver villkoren för partnerskapet, inklusive varje parts skyldigheter och överenskommelser om vinst- och förlustdelning. Den täcker även finansiella bidrag, tvistlösning och dagligt beslutsfattande. Du kan anpassa den efter dina specifika behov och skapa en stark ägarstruktur för din organisation.

Här är varför du kommer att älska det:

Håll ordning genom att spåra uppgifter och partnerskapsdetaljer på ett och samma ställe.

Minimera konflikter med tydliga villkor för vinstdelning och beslutsfattande.

Se till att alla är överens med en strukturerad approach till roller och ansvar.

🔑 Perfekt för: Nya startups och småföretag som bildar partnerskap eller strategiska allianser.

Här är vad Marc Bonney, chef för engagemang och affärsinnovation på LiveBetter Community Services, har att säga om ClickUp:

Vi har nu team som är uppdelade efter funktion och geografiskt läge och som arbetar med synkroniserade uppgifter. Partnerskapsteamet och kommunikationsteamet har separata utrymmen i ClickUp men delar uppgifter, vilket är avgörande för att samordna insatserna för att uppnå projektresultaten.

💡Proffstips: Lägg till anpassade fält i ClickUp-uppgifter för att specificera roller (t.ex. ”ledande partner”, ”finansiell granskare”, ”juridisk kontakt”) eller kategorisera ansvarsområden, så att det blir enkelt att filtrera och granska vem som gör vad.

2. Mall för 50/50-partnerskapsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa ett balanserat partnerskap på några minuter med ClickUps mall för 50/50-partnerskapsavtal.

Mallen för ClickUp 50/50-partnerskapsavtal är utformad för att formalisera ditt joint venture, skydda båda parters intressen och upprätthålla ett positivt kapitalkontosaldo. Den gör det enkelt att beskriva varje partners ansvar och skyldigheter.

Denna mall täcker viktiga områden som beslutsprocesser, proportionella finansiella bidrag och specifika ägarandelar. Den hjälper till att bygga en samarbetskultur mellan alla partners samtidigt som konflikter minimeras och ömsesidigt förtroende odlas.

Här är varför du kommer att älska det:

Håll ordning med anpassade fält för att hantera partnerskapsdetaljer.

Använd ClickUp Docs för att effektivt upprätta och lagra partnerskapsvillkor.

Utveckla en tydlig struktur för ekonomiska bidrag och beslutsfattande.

🔑 Perfekt för: Partner som vill etablera en 50/50-ägandestruktur med tydliga roller och ansvarsområden.

👋🏾 Be ClickUp Brain hjälpa dig att skriva ett kontrakt eller ett affärsförslag från grunden!

Skapa innehåll enkelt med ClickUp Brain, med tillgång till flera LLM:er inom samma plattform.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för samarbetsavtal i Word och ClickUp

3. ClickUp 50/50 LLC-mall för driftsavtal

Hämta gratis mall Balansera ägande och ansvar med ClickUp 50/50 LLC Operating Agreement Template.

Dela upp verksamheten, inte dramatiken. Ett 50/50 LLC ger båda medlemmarna lika mycket makt, men utan ett tydligt avtal kan det snabbt bli rörigt. Använd ClickUps mall för 50/50 LLC-driftsavtal.

Mallen guidar dig genom skapandet av ett juridiskt bindande dokument som fastställer tydliga förväntningar för medlemmarna, skyddar din investering och beskriver metoder för konfliktlösning. Dessutom behandlar mallen upptagande och uteslutning av medlemmar, vilket säkerställer att ditt företag är väl förberett för tillväxt med en solid ägarstruktur.

Här är varför du kommer att älska det:

Definiera en rättvis fördelning av vinster och förluster mellan jämbördiga partners.

Visualisera avtalets status enkelt med ClickUps Board View

Hantera arbetsflödet effektivt med hjälp av kommentarer och underordnade deluppgifter.

🔑 Perfekt för: Lika delägare som bildar ett aktiebolag och vill ha tydliga riktlinjer för ledning och ägande.

💡 Proffstips: Diskutera alltid äganderätten i förväg för att undvika tvister. I domstol kan det vara svårt att bevisa vem som ägde idéerna om detta inte tydligt anges av ägaren eller den berörda personen.

4. Mall för avtal från ClickUp

Hämta gratis mall Tydliga och koncisa affärsavtal med ClickUps mall för avtalsbrev.

ClickUps mall för avtalsbrev gör det enkelt att skapa ett tydligt avtalsbrev som alla inblandade kan förstå. Det täcker projektdetaljer, tillhörande kostnader och varje parts skyldigheter.

Dessutom förenklar denna mall avtalsprocessen genom att tillhandahålla anpassningsbara avsnitt för tidsplaner, leveranser och signaturer. Det användarvänliga formatet gör det snabbt och enkelt att anpassa dokumentet till alla projekt eller partnerskap.

Här är varför du kommer att älska det:

Håll avtalen enkla och lätta att följa.

Spara tid genom att använda ett färdigt brevformat.

Följ framstegen med ClickUp Milestones medan du granskar avtalet.

🔑 Perfekt för: Startups och entreprenörer som behöver snabba, tydliga avtal för projekt eller partnerskap.

5. Mall för arbetsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Definiera tydliga roller och förväntningar i teamet med hjälp av ClickUps mall för arbetsavtal.

Teamavtal hjälper projekt att löpa smidigt genom att fastställa tydliga förväntningar och ansvarsområden. ClickUps mall för arbetsavtal hjälper ditt team att definiera sin mission, roller och gemensamma värderingar, så att alla som arbetar tillsammans är samstämda och ansvarstagande.

Dessutom klargör denna mall roller och ansvar för att hjälpa dig optimera resurserna. Detta ger dig en tydlig bild av varje medlems styrkor, arbetsstil och bidrag till gemensamma mål.

Här är varför du kommer att älska det:

Definiera ditt teams mission och syfte för att hålla alla motiverade.

Visualisera framsteg och gör snabba justeringar med flexibla layoutalternativ.

Skapa och tilldela uppgifter med deadlines för att se till att projekten fortskrider smidigt.

🔑 Perfekt för: Team i nystartade företag eller företag i ett tidigt skede som behöver tydliga avtal om ansvar och teamets ambitioner.

➡️ Läs mer: Gratis enkla mallar för affärsavtal och avtal

6. Mall för avtal med underleverantörer från ClickUp

Hämta gratis mall Håll ditt företag och dina entreprenörer samordnade med ClickUps mall för entreprenadavtal.

När du anlitar externa uppdragstagare är ett detaljerat avtal viktigt för att skydda både ditt företag och uppdragstagaren. Med ClickUps mall för uppdragstagaravtal kan du enkelt ange arbetsuppgifter, deadlines, betalningsvillkor och så vidare.

Som en färdig kontraktsmall täcker den alla viktiga aspekter av outsourcingarbete, inklusive arbetsomfång, tidsplaner och leveranser, så att båda parter är tydliga med sina förväntningar. Den hjälper dig också att fastställa rättvisa marknadsvärdesvillkor för att samordna dina uppdragstagare med ditt företags mål.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra varje detalj med anpassade fält, till exempel kryssrutor, för att undvika att något missas.

Automatisera påminnelser och uppdateringar för att hålla projekten enligt tidsplanen.

Skicka avtal för undertecknande direkt via e-postintegrationer.

🔑 Perfekt för: Små till medelstora företag som hanterar frilansare eller kontraktsanställda i tidspressade projekt.

➡️ Läs mer: Olika typer av avtal och hur du hanterar dem effektivt

7. Mall för hantering av underleverantörer från ClickUp

Hämta gratis mall Håll dina kontrakt organiserade och uppdaterade med ClickUps mall för hantering av entreprenörer.

Har du svårt att hantera kontrakt? Prova ClickUps mall för entreprenörshantering för att organisera hela processen, från att utarbeta och lagra kontrakt till att spåra deadlines och förnyelser.

Denna nybörjarvänliga mall för underkategorier gör det enkelt att hantera intressenter och ställa in påminnelser om förnyelse. Den förenklar kontraktshanteringsprocessen och säkerställer att ditt företag följer reglerna och att relationerna med entreprenörerna är starka.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra kontraktets status med anpassade taggar som Accepterat, Under utarbetande och Under granskning.

Använd Gantt- diagrammet för att visualisera avtalets tidsplan.

Organisera avtal med tabeller för att hålla dokumentationen lättillgänglig.

🔑 Perfekt för: Företag som hanterar flera entreprenörsavtal som kräver tydlig uppföljning och förnyelse i rätt tid.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av människor använder fysiska dagböcker för att följa upp sina mål, och hela 38 % följer inte upp sina mål alls. Men tänk om du kunde följa upp dina mål med större precision och enkelhet? Välkommen till ClickUp, där en planeringsverktygs struktur möter automatiseringens kraft. Från att sätta upp uppgifter och deadlines till att följa upp framsteg med visuella dashboards hjälper ClickUp dig att hålla ordning och fokus. Med AI-drivna påminnelser och automatiserade arbetsflöden kommer du aldrig mer att missa en milstolpe. Så här kan du arbeta med precision med hjälp av ClickUp: 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten.

8. Mall för uppsägningsbrev från ClickUp

Hämta gratis mall Avsluta kontrakt smidigt med ClickUps mall för uppsägningsbrev.

Med ClickUps mall för uppsägningsbrev är det enkelt att skriva ett professionellt och tydligt uppsägningsbrev som beskriver beslutet och tar upp alla nödvändiga detaljer.

Denna brevmall hjälper dig att definiera uppsägningsvillkor, ta itu med båda parters farhågor och hantera eventuella finansiella eller juridiska skyldigheter i samband med uppsägningen. Den underlättar också svåra samtal och säkerställer ett tydligt dokumentationsspår för framtida referens.

Här är varför du kommer att älska det:

Erbjuder färdiga juridiska klausuler för alla typer av uppsägningsfall.

Inbyggd checklista för att tydligt beskriva utestående skyldigheter och nästa steg.

Automatisk loggning av varje brev för säker arkivering

🔑 Perfekt för: Alla företag som behöver ett enkelt och lagligt sätt att formalisera uppsägning av avtal.

➡️ Läs mer: Programvara för juridiska arbetsflöden som hjälper advokatbyråer att hålla ordning

9. Mall för grundaravtal från Template. Net

När man startar ett företag kan enkelhet vara avgörande.

Mallen för grundaravtal från Template.net är ett perfekt val för enkla avtal. Den är idealisk för medgrundare som vill formalisera sin affärsrelation utan att överväldigas av juridisk jargong.

Denna enkla, färdiga mall är ett helt redigerbart omslag som du kan lägga till din logotyp och företagsinformation på. Mallen täcker viktiga aspekter som arbetsomfång, ersättning, sekretess och ansvar. Den gör det enkelt att beskriva de grundläggande ansvaren och rättigheterna för alla inblandade grundare.

Här är varför du kommer att älska det:

Ange ersättningsvillkoren tydligt för att undvika betalningstvister.

Täck oförutsedda omständigheter med en force majeure-klausul.

Definiera tydliga beslutsprocesser för att förebygga framtida konflikter.

🔑 Perfekt för: Startups och småföretag som söker ett enkelt och juridiskt giltigt grundaravtal.

10. Mall för avtal mellan grundare av nystartade företag från Template. Net

Mallen för avtal mellan grundare av nystartade företag från Template.net är återigen ett avtal mellan grundare, men med en twist: det är en mall. Till skillnad från traditionella, långrandiga avtal är den kort, snabb och rakt på sak.

Denna formulärmall är utformad för att hantera vanliga utmaningar för nystartade företag genom att uppmana grundarna att i förväg klargöra beslutsbefogenheter och metoder för tvistlösning. Detta hjälper till att undvika potentiella konflikter och lägger en stark grund för företagets tillväxt.

Här är varför du kommer att älska det:

Det går snabbt och enkelt, fyll bara i blanketterna så är du klar.

Fastställer roller, ansvar och ägande på ett tydligt sätt.

Inbyggda sekretessklausuler för att skydda affärshemligheter och annan konfidentiell information.

🔑 Perfekt för: Startups som söker ett enkelt avtal med ifyllnadsfält för att formalisera roller och fördelning av ägarandelar utan att behöva fördjupa sig i långa juridiska termer.

11. Mall för grundaravtal från PandaDoc

via PandaDoc

Mallen för grundaravtal från PandaDoc är ganska omfattande och perfekt för företag som vill formalisera sin ägarstruktur och juridiska ansvar. Du kan också lägga till ett personligt omslag med din logotyp och kontaktinformation för en professionell touch.

Denna juridiska mall omfattar 12 detaljerade avsnitt, inklusive klausuler om överlåtelse av äganderätt, initiala kapitaltillskott och intjänande av aktier. Dessutom beskriver den processer för avgång, avsättning och representativa garantier så att ditt affärsavtal överensstämmer med lagen.

Här är varför du kommer att älska det:

Anpassa PDF-filen genom att lägga till dina företagsuppgifter.

Skapa en tydlig ägarstruktur med detaljerade klausuler.

Håll juridiska termer precisa med avsnitt om ändringar och undantag.

🔑 Perfekt för: Företag som söker en utförlig och anpassningsbar avtalsmall för att i detalj reglera ägande, rättsligt skydd och medlemmarnas roller.

12. Mall för anställningsavtal för grundare från RazorPay

via RazorPay

Mallen för anställningsavtal för grundare från RazorPay är en omfattande mall för anställningsavtal. Den är utformad för att formalisera roller och ansvar för den nya anställda (grundaren) samtidigt som företagets intressen skyddas.

Denna mall definierar grundarens skyldigheter, ersättning och rättigheter. Den täcker viktiga klausuler som sekretess, konkurrensklausul, uppsägning, immateriella rättigheter, betalningar till tredje part och diverse villkor för fullständig juridisk tydlighet.

Här är varför du kommer att älska det:

Fastställ provanställningsperioder och milstolpar för prestationsutvärdering för grundarna.

Inkludera detaljerade utträdesförfaranden för frivilliga eller ofrivilliga avgångar av grundare.

Beskriv grundarens skyldigheter när det gäller företagets kapitalanskaffning och investerarrelationer.

🔑 Perfekt för: Startups och små till medelstora företag som formaliserar grundarnas roller och ansvar.

💡 Bonustips: Inkludera alltid en vittnesklausul i avtalen för att säkerställa att de förblir fullt giltiga. Ange till exempel tydligt vem som är ansvarig för varje uppgift och under vilket ämne de faller.

13. Mall för grundaravtal från Business Setup

via Business Setup

Ska du starta ett företag med flera grundare? Prova mallen för grundaravtal från Business Setup för en bra start. Den definierar tydligt varje grundares rättigheter och skyldigheter för att säkerställa ett smidigt samarbete.

Denna avtalsmall omfattar alla aspekter, från intjänandeperioder och utträdesformaliteter till ägarstruktur och tvistlösning. Det är i huvudsak en helhetslösning för startups som vill formalisera sina interna avtal.

Här är varför du kommer att älska det:

Definiera grundarnas tidsåtaganden och minimikrav på engagemang.

Förenkla processen för aktieöverlåtelse och tvistlösning.

Strukturera upplösningsprocessen i händelse av att företaget läggs ned.

🔑 Perfekt för: Startups och företag i ett tidigt skede som vill tydligt definiera grundarnas roller och etablera en transparent beslutsprocess.

➡️ Läs mer: Hur man bemästrar projektledning för nystartade företag

Håll dina avtal uppdaterade med ClickUp

Att ha strukturerade avtalsmallar är avgörande för att bygga starka och transparenta affärsrelationer.

ClickUp, den allt-i-ett-appen för arbete, erbjuder ett omfattande utbud av mallar som gör det enkelt att skapa, hantera och spåra alla dina avtal, oavsett om det gäller ett entreprenörsavtal, ett grundaråtagande eller ett uppsägningsbrev.

Dessa mallar sparar tid och säkerställer samtidigt att alla detaljer beaktas, vilket avsevärt minskar risken för missförstånd. Låt inte dokumentationen bromsa dig.

