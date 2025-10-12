Gratis mallar för tidsplanering för Google Sheets

Om din dag ofta går utan att du hinner göra några riktiga framsteg, prova mallar för tidsplanering!

Tidsblockering hjälper dig att organisera din dag, oavsett om det handlar om att effektivisera ett krävande arbets- och studeschema eller att avsätta tid för personliga mål.

Cal Newport populariserade tidsblockeringsmetoden i sin bok Deep Work, där han betonade hur fokuserad schemaläggning kan öka produktiviteten dramatiskt och minska distraktioner.

Att använda detta ramverk gör din vecka eller till och med hela månaden enklare. Det är lätt att anpassa, tillgängligt var som helst och fungerar bra för alla som vill hantera sin tid mer effektivt.

Här är några lättanvända mallar för tidsblockering i Google Sheets som hjälper dig att komma igång.

Vad kännetecknar en bra mall för tidsplanering i Google Sheets?

En bra mall för tidsplanering i Google Sheets hjälper dig att visuellt organisera din dagliga, veckovisa eller månatliga tid i särskilda tidsluckor för viktiga uppgifter. En effektiv planeringsmall i Google Sheets bör ha följande:

Tydliga tidsintervall: Använd en mall för tidsblockering per dag och månad som gör att du kan dela upp dagen i jämna block (t.ex. 30 eller 60 minuter) för ökad produktivitet.

Anpassa etiketter: Välj mallar som låter dig namnge dina uppgifter, möten eller pauser så att du inte fastnar i generiska tidsblock.

Färgkodning: Välj planeringsmallar med färgkodade sektioner för att visuellt separera prioriteringar och minska beslutsutmattning.

Integration av att göra-listor: Leta efter mallar för dagliga och veckovisa planerare som innehåller en checklista så att du kan spåra uppgifter tillsammans med dina tidsblock.

Buffertider: Se till att det finns inbyggt utrymme för pauser eller extraarbete så att din dagliga och veckovisa framsteg blir tydligare och mindre stressande.

Titta på detta nästa: Har du en gedigen tidsplanering, men tre kalendrar som konkurrerar om samma timme? Lär dig praktiska sätt att hantera överlappande kalendrar så att dina fokusblock faktiskt förblir skyddade och synliga både i arbetslivet och privatlivet.

Mallar för tidsplanering i Google Sheets

En 40-timmars arbetsvecka med tidsblockering ger samma resultat som en 60+ timmars arbetsvecka utan struktur.

Det är kraften i att planera din tid – mindre utbrändhet, mer meningsfulla framsteg. Låt oss titta på några färdiga mallar för tidsblockering i Google Sheets.

1. Månadsmall för tidsplanering från Replicon

via Replicon

Få en översikt över din månatliga tid med mallen för månatlig tidsplanering från Replicon. Den är utformad för att stödja långsiktiga projekt, vilket gör den användbar för att hantera pågående projekt eller följa upp framsteg under hela veckan.

Denna tidsplaneringskalender innehåller en särskild att göra-lista som lyfter fram viktiga ansvarsområden och fokusområden under hela månaden.

💥 Bästa funktionerna

Organisera viktiga uppgifter i att göra-listan med beskrivningar, statusuppdateringar och anteckningar.

Tilldela dagliga teman genom att länka objekt från att göra-listan till varje dag i månaden.

Spåra framsteg genom att uppdatera uppgiftsstatus när du slutför dem inom olika tidsgränser.

🔑 Perfekt för: Frilansare och chefer som balanserar olika projekt, vill prioritera effektivt och ligga steget före med alla leveranser.

2. Mall för daglig tidsplanering från Replicon

via Replicon

Nästa mall för tidsblockering i Google Sheets som användare kommer att finna användbar är Daily Time Blocking Template från Replicon. Den delar upp din dag i 30-minutersblock, så att du kan planera dina uppgifter med större precision.

I slutet av denna mall för dagschema finns en inbyggd att göra-lista för att organisera uppgifter, medan tidsblocken ser till att du inte missar något.

💥 Bästa funktionerna

Dela upp din dag i 30-minuters tidsblock för detaljerad schemaläggning.

Koppla varje tidsintervall till uppgifter i att göra-listan utifrån tidsbehov.

Uppdatera uppgiftsstatusar under dagen för att hålla dig på rätt spår.

🔑 Perfekt för yrkesverksamma som företagsledare och konsulter som behöver tidsspårning för att hantera flera möten och kunder inom sina pressade scheman.

💡 Proffstips: Använd kolumnen "beskrivning" för att förtydliga varje uppgift, kolumnen "status" för att spåra framsteg och kolumnen "anteckningar" för att anteckna extra detaljer som kan vara till hjälp senare.

3. Mall för tidsblockering varannan vecka från Float

via Float

Arbetar du med något som är för detaljerat för en veckoplanering men som inte sträcker sig över en hel månad? Denna mall för tvåveckors tidsplanering från Float är den perfekta kompromissen.

Enkla layouter för vecka 1 och vecka 2, tillsammans med dagliga kolumner från måndag till lördag, erbjuder precis rätt balans för korttidsplanering av dina veckomål.

💥 Bästa funktionerna

Planera över en tvåveckorsperiod för att hantera medelstora projekt eller återkommande uppgifter.

Anpassa kolumnerna enkelt, ta bort helger om de inte behövs eller markera viktiga dagar.

Spåra konsistensen genom att visualisera arbetsbelastningen över två veckor i en vy.

🔑 Perfekt för: Team eller individer som hanterar flera kortsiktiga leveranser, såsom deadlines för innehållsskapande, kundpresentationer, projektuppdateringar och mycket mer.

4. Mall för tidsplanering i Google Sheets från HubSpot

via HubSpot

Du börjar dagen med en lång att göra-lista, och sakta men säkert börjar du tappa fokus. Denna mall för tidsplanering i Google Sheets från HubSpot hjälper dig att skapa ett schema som fungerar med din hjärna, inte mot den.

Tidsblockering med den här mallen hjälper dig att ta kontroll genom att tilldela uppgifter deras egen plats i din dag, så att du inte längre behöver hoppa mellan olika uppgifter.

💥 Bästa funktionerna

Finns i både Excel och Google Sheets för flexibel planering.

Lista uppgifter med tidsintervall och anteckningar för att hålla ordning och följa planen.

Kryssrutor för varje uppgift så att du kan markera vad som är klart.

🔑 Perfekt för: Att balansera administrativa uppgifter som att hantera e-post, schemalägga möten och organisera dokument samtidigt som du håller koll på det dagliga schemat.

✨ Bonustips för maximal effektivitet Använd vertikala kolumner för att representera varje dag och dela upp dagen i block om 15, 30 eller 60 minuter, beroende på vad som passar ditt arbetsflöde.

Tilldela sedan uppgifter till alla tidsblock.

Färgkoda ditt schema för enkla visuella ledtrådar

5. Mall för veckoschema från Google Sheets Templates

En veckoplaneringsmall förtjänar en plats på din lista, och veckoplaneringsmallen från Google Sheets Templates är precis det.

När din vecka är fullspäckad med möten, deadlines och uppgifter som kommer från alla håll och kanter, hjälper denna mall för veckovis tidsplanering dig att skapa ordning i kaoset. Dess rena, enkla layout är perfekt för att planera din vecka på ett överskådligt sätt.

💥 Bästa funktionerna

Ställ in starttid för schemat, intervalltid och veckans startdatum.

Planera varje dag med veckovyn från måndag till söndag i 30-minuters tidsblock.

Använd färgkodning för att göra olika aktiviteter tydliga med ett ögonkast.

🔑 Perfekt för: Hantera återkommande veckovisa uppgifter som teammöten, kundmöten eller projektuppdateringar så att allt flyter smidigt.

6. Mall för veckoplanering i Google Sheets från Everhour

via Everhour

Google Sheets Weekly Time Blocking Template från Everhour är en annan mall för tidsplanering på veckobasis. Den har en digital kalenderlayout som gör planeringen mycket intuitiv.

Istället för ett rörigt rutnät får du breda kolumner för varje dag i veckan, uppdelade i timslots och vidare i 15-minutersintervall. Det betyder att du kan blockera tid ner till minsta detalj utan att känna dig överväldigad.

💥 Bästa funktionerna

Planera din vecka med en överskådlig digital kalender som är skonsam för ögonen.

Dela upp varje timme i tre segment för detaljerad uppgiftsplanering.

Perfekt för att visualisera intensiva arbetsperioder, möten och återkommande uppgifter på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill ha mer detaljerad kontroll över sitt dagliga arbetsschema, till exempel konsulter och distansarbetare.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för tidsplanering

Google Sheets för tidsblockering är gratis, flexibelt och effektivt. Men det finns några begränsningar:

Manuell överbelastning: Att uppdatera celler, justera tidsblock och flytta uppgifter kan snabbt bli mycket tidskrävande.

Inga inbyggda påminnelser: Till skillnad från dedikerade tidsplaneringsappar kommer Sheets inte att påminna dig när det är dags att byta aktivitet.

Begränsad samverkan: Visst kan du dela dokumentet, men realtidssynkronisering och uppgiftsfördelning är inte dess starka sida.

Färgkodning = extra arbete: Det är möjligt att göra det visuellt tilltalande, men det kräver ansträngning och konsekvens.

Alternativa mallar för tidsplanering för effektiv tidshantering

Om du börjar känna att Google Sheets inte längre räcker till kan det vara dags att gå vidare. Kolla in dessa alternativ till mallar för tidsblockering från ClickUp som är mer avancerade och effektiva:

Är du nyfiken på hur tidsblockering kan förändra din produktivitet? Titta på den här videon för en praktisk översikt och användbara tips!

1. ClickUp-mall för schemaläggning

Hämta gratis mall Schemaläggningen blir enklare med ClickUps mall för schemaläggning.

Håll koll på din dag med ClickUps mall för schemaläggning – ett flexibelt och visuellt sätt att planera uppgifter, möten och ledig tid. Med en tydlig tidsplan blir det lättare att prioritera det som är viktigt, undvika överbokning och skapa utrymme för att ladda batterierna.

Att se hur din tid verkligen används hjälper dig att hålla fokus och vara organiserad. Denna tidsplaneringsmall är fullspäckad med smarta funktioner och gör tidsplaneringen enkel, även under dina mest hektiska dagar.

Vill du göra dina dagar mer produktiva? Använd ClickUp Calendar för att automatiskt föreslå de bästa tiderna för möten, prioritera uppgifter och undvika schemakonflikter. Det gör att du kan ordna om din uppgiftslista efter prioritet och deadline innan de blir ett problem!

Här är en fantastisk video som visar hur ClickUps kalender fungerar med dina uppgifter, prioriteringar och till och med evenemang – så att allt hålls samman i sitt sammanhang och du kan hålla fokus och vara produktiv.

💥 Bästa funktionerna

Använd anpassade statusar som "Pågår" eller "Att göra" för att spåra arbetsflödet.

Visualisera ditt schema i över 7 vyer, inklusive dagliga och månatliga.

Kategorisera uppgifter med anpassade fält för typ, plats och tillgänglighet.

🔑 Perfekt för: Teamledare och projektledare som vill ha en tydlig visuell översikt över sin arbetsdag, inklusive uppgiftsstatus och tillgänglighet, för bättre tidshantering.

💡 Proffstips: Använd den dagliga ClickUp-kalendervyn för att planera och organisera viktiga uppgifter och rutiner. Lägg till platshållare eller påminnelser för att säkerställa att du inte missar något viktigt under dagen.

2. ClickUp-mall för tidsblockering

Hämta gratis mall Ta kontroll över din produktivitet med ClickUps mall för tidsblockering.

Tidsblockering är ett sätt att ta tillbaka kontrollen, och ClickUp Time Box Template gör det enkelt. Dess strukturerade tidsblock hjälper dig att sätta tydliga prioriteringar och maximera din dagliga produktivitet.

Använd denna mall för tidsblockering för att dela upp större mål i fokuserade tidsblock och behandla dem som icke-förhandlingsbara möten. Det hjälper dig att eliminera beslutsutmattning och hindrar dig från att hoppa mellan olika uppgifter utan mål.

💥 Bästa funktionerna

Blockera tid effektivt med kalenderbokningar och skydda dina fokuseringstimmar.

Prioritera uppgifter automatiskt baserat på brådskande ärenden, tidsuppskattningar eller teamets arbetsbelastning.

Inbyggd tidsspårning och smarta aviseringar håller dina uppgifter enligt schemat.

🔑 Perfekt för: Professionella och team som vill ha en mall som är lätt att fylla i för att undvika distraktioner och få mer gjort med strukturerade, effektiva arbetspass.

📖 Läs mer: Hur man använder tidsblockering för att förbättra produktiviteten

👀 Visste du att? Den genomsnittliga arbetstagaren lägger över 50 % av sin dag på uppgifter med lågt eller inget värde. Det är ett enormt produktivitetsbortfall!

3. ClickUp-mall för tidsfördelning

Hämta gratis mall Fördela tiden smartare, inte hårdare, med ClickUps mall för tidsfördelning.

När det gäller projektets framgång är hur du använder din tid lika viktigt som hur mycket tid du har. ClickUps mall för tidsfördelning hjälper dig att planera dina timmar så att din övergripande planering och dagliga genomförande stämmer överens.

Du kan lägga till en prioritetsnivå, namnet på den ansvarige och förfallodatum för uppgifterna för att få en omfattande översikt över uppgifternas status som innehåller viktiga detaljer.

💥 Bästa funktionerna

Förbättra projektledningen med beroenden, förfallodatum och påminnelser

Håll projekten på rätt spår med tydliga tidsplaner, smarta påminnelser och uppgiftsrelationer.

Växla enkelt mellan strömlinjeformade layouter för att planera, schemalägga och komma igång med lätthet.

🔑 Perfekt för: Projektledare, planerare och driftsteam som behöver ett systematiskt sätt att blockera tid och hantera uppgifter samtidigt som de förbättrar samarbetet och effektiviteten.

4. ClickUp-mall för blockschemaläggning

Hämta gratis mall Förenkla teamplaneringen med ClickUps mall för blockschemaläggning.

ClickUp Block Scheduling Template är idealisk för nybörjare som vill hantera sin tid, sina projekt och teamets arbetsbelastning effektivt. Mallen är en färdig mapp som låter dig dela upp din dag i fokuserade tidsblock.

Med denna tidsplaneringskalender kan du fördela värdefulla resurser mellan olika team med bara några få klick. Du kan använda dra-och-släpp-funktionen för att justera prioriteringar och tidsplaner under dagen.

💥 Bästa funktionerna

Spåra framsteg med intuitiva statusuppdateringar som visar var allt står.

Håll koll på din dag med inbyggda fokusverktyg som påminner dig när deadlines närmar sig.

Gruppera och sortera uppgifter efter team eller avdelningar för att få en tydligare bild.

🔑 Perfekt för: Tvärfunktionella chefer som vill ha en överblick över flera scheman och resursfördelning.

📖 Läs mer: Bästa appar för tidsblockering

5. ClickUp-mall för skiftplanering

Hämta gratis mall Säg adjö till kaoset i schemaläggningen med ClickUps mall för skiftplanering.

ClickUps mall för skiftplanering hjälper team att hålla sig uppdaterade med en tydlig och organiserad översikt över vem som arbetar när, vilket minimerar ändringar i sista minuten och maximerar produktiviteten. Det är en färdig tidsplanering som gör skiftplaneringen enkel.

Chefer kan använda vyn Skiftplanering för att justera personalbehovet utifrån rusningstider och tillgänglighet. Detta säkerställer att inga skift är underbemannade och att teamets produktivitet förblir jämn under hela dagen.

💥 Bästa funktionerna

Håll koll på personalbehovet med anpassade statusar

Justera arbetstiderna enkelt med hjälp av visuella tidslinjer och smarta schemaläggningstips.

Logga viktiga skiftdetaljer med hjälp av anpassade fält som orsak till frånvaro och skifttyp.

🔑 Perfekt för: Driftschefer och teamledare som behöver en tydlig översikt över teamets kapacitet och uppgiftsframsteg för att allt ska fungera smidigt.

👀 Visste du att? Hela 86 % av de anställda skyller dålig kommunikation för misslyckanden på arbetsplatsen, och otydliga scheman är ofta en stor del av problemet. Det är där smart skiftplanering kommer in.

6. ClickUp-mall för personlig tidshantering

Hämta gratis mall Ta kontroll över din dag med ClickUps mall för personlig tidshantering.

Personlig tidshantering spelar en viktig roll för att förbättra produktiviteten. ClickUps mall för personlig tidshantering är ditt verktyg för att ta tillbaka kontrollen över din dag. Den hjälper dig att planera, följa upp framsteg och utnyttja varje minut på bästa sätt.

Denna mall är särskilt användbar för att sätta tydliga gränser mellan arbete och privatliv, så att du kan hålla balansen och undvika utbrändhet.

Använd den dedikerade tidsplaneringsfunktionen i ClickUp som erbjuder smartare verktyg för företagare att spåra alla uppgifter, scheman och produktivitet på ett ställe för bästa resultat. Få bästa resultat för alla uppgifter i dina projekt genom att dela upp tiden mellan teammedlemmarna med dagliga, veckovisa och månatliga vyer.

💥 Bästa funktionerna

Lägg till uppgifter tillsammans med deras prioritetsnivå, förfallodatum, beräknad tid och mer.

Lägg till sammanhang med anpassade fält som "Output Needed" (Nödvändig output) eller "Client Name" (Kundnamn).

Se allt från deadlines till uppgiftsförlopp i fyra visuella layouter.

🔑 Perfekt för: Frilansare, distansarbetare och alla som vill vara produktiva utan att kompromissa med sina personliga åtaganden.

7. ClickUp-mall för personlig schemaläggning

Hämta gratis mall Håll koll på din personliga kalender med ClickUp Personal Schedule Template.

Man kan aldrig ha för många mallar för personliga scheman, och här är ytterligare en som är värd att lägga till i din produktivitetsverktygslåda! ClickUp Personal Schedule Template är perfekt för nybörjare och du kan komma igång på några sekunder.

Spåra enkelt kommande aktiviteter och åtaganden, identifiera prioriterade uppgifter och se till att de blir gjorda i tid. Denna tidsplanering gör det enklare att organisera din dag och hjälper dig att hålla fokus.

💥 Bästa funktionerna

Lägg till detaljer som bilagor, anteckningar och tillgänglighetsstatus.

Använd filter och lägg till ansvariga för mer detaljerad och skräddarsydd schemaläggning.

Identifiera schemakonflikter innan de överraskar dig.

🔑 Perfekt för: Studenter, yrkesverksamma eller alla som har flera åtaganden och vill hålla sin personliga kalender tydlig och fri från konflikter.

📖 Läs mer: De bästa programvarorna och verktygen för tidshantering som finns tillgängliga

8. ClickUp-mall för tidshantering

Hämta gratis mall Håll ordning med ClickUps mall för tidshantering.

Det har blivit enklare att hålla sig till ett schema tack vare ClickUps mall för tidshantering. Den är utformad för tydlighet, konsekvens och att få saker gjorda. Använd den här mallen för att snabbt planera och visualisera uppgiftslängder, sätta mål och hålla deadlines.

Hantera din morgonrutin genom att skapa tidsblock för träning, planera in matinköp eller avsätta specifika tider för familjen. Skapa struktur i alla dessa dagliga uppgifter med hjälp av den här mallen!

💥 Bästa funktionerna

Fånga viktiga detaljer som uppgiftens varaktighet och prioritetsnivå för ett tydligt sammanhang.

Se alla dina dagliga uppgifter och framsteg på ett ögonblick med anpassningsbar tidsspårning.

Organisera rutiner, avstämningar och återkommande uppgifter utan att missa något.

🔑 Perfekt för: Personer som vill ta kontroll över sin dag och hålla sig till schemat utan stress, samtidigt som de bygger upp vanor som främjar balans och produktivitet.

💡 Proffstips: Öka koncentrationen och förebygg utbrändhet med Pomodoro-tekniken: arbeta i 25 minuter och ta sedan en paus på 5 minuter. För fler tips, kolla in vår guide för att förbättra tidshanteringsfärdigheterna på jobbet.

9. ClickUp-mall för anställdas scheman

Hämta gratis mall Organisera smartare med ClickUps mall för medarbetarschema

Att hantera medarbetarnas scheman behöver inte vara kaotiskt. ClickUps mall för medarbetarscheman effektiviserar processen, så att du kan fokusera på att leda ett produktivt team.

Med den här mallen kan du enkelt skapa, tilldela och hantera anställdas arbetspass. Du kan spåra arbetskraftskostnader och tidsfördelning med en enda mall. Det finns inget behov av manuella uppdateringar fram och tillbaka, och dessutom håller realtidsvisningen alla i teamet uppdaterade.

💥 Bästa funktionerna

Iögonfallande färgkodning för enkel visualisering

Hantera skiftdata med anpassade fält som arbetskraftskostnad, timpris och skiftchef.

Kontrollera medarbetarnas kapacitet, specifika block för uppgifter och skiftets framsteg.

🔑 Perfekt för: Små och medelstora företag med frilansare eller roterande team som behöver flexibel och tydlig schemaläggning för att hålla ordning på allt.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om balans mellan arbete och privatliv visade att 46 % av arbetstagarna arbetar 40–60 timmar per vecka, medan hela 17 % arbetar mer än 80 timmar! Men det slutar inte där – 31 % har svårt att konsekvent avsätta tid för sig själva. Det är ett perfekt recept för utbrändhet. 😰 Men vet du vad? Balans på jobbet börjar med överskådlighet! ClickUps inbyggda funktioner som Workload View & Time Tracking gör det enkelt att visualisera arbetsbelastningen, fördela uppgifter rättvist och spåra faktiska arbetstimmar – så att du alltid vet hur du kan optimera arbetet och när. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

10. ClickUp-mall för månadsplanering

Hämta gratis mall Planera din månad utan att missa något med ClickUps månadsplaneringsmall.

Månadsschemamallen från ClickUp omvandlar dina uppgifter till ett överskådligt visuellt format. Detta hjälper dig att hålla koll på deadlines och prioritera specifika uppgifter för att förbättra produktiviteten.

Med denna kostnadsfria mall för tidsplanering kan du hantera och få en bättre överblick över dina månatliga aktiviteter. Dessutom gör det strukturerade ramverket det möjligt för dig att hålla alla dina uppgifter i linje med sina deadlines.

💥 Bästa funktionerna

Håll koll på viktiga detaljer som budget, tidsplan och kostnad per timme.

Håll koll på din månatliga tid med inbyggda timers och praktiska påminnelser i din inkorg.

Markera alla dina uppgifter efter hur de fortskrider, oavsett om de är fastnade, pågående eller klara.

🔑 Perfekt för: Frilansare och projektledare som behöver fördela resurser på ett klokt sätt och hålla allt ordentligt på rätt spår.

💡 Proffstips: Gör dina mål specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna (SMART) för att hålla fokus och undvika vanliga fallgropar inom tidshantering på lång sikt.

11. ClickUp 24-timmars schemamall

Hämta gratis mall Utnyttja varje minut maximalt med ClickUps 24-timmars schemamall.

När du har tidsbegränsade mål eller en fullspäckad dag framför dig är en mall för daglig tidsplanering din bästa vän. ClickUps mall för 24-timmarsplanering hjälper dig att dela upp din dag i flera hanterbara block, så att du inte missar något.

Denna mall för daglig tidsplanering hjälper dig att tydligt kartlägga hur mycket tid varje uppgift kommer att kräva. Du kan sedan ställa in påminnelser för starttider, deadlines och till och med pauser i denna mall.

💥 Bästa funktionerna

Lägg till anteckningar och organisera efter fält som "Mår bra", "Uppgiftstyp" och "Viktiga anteckningar".

Dela upp din dag i intervaller på en timme med hjälp av check-ins, energinivåer eller fokuszoner.

Prioritera viktiga uppgifter med hjälp av tavelvyn för fokuserat arbete under hela dagen.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter med en målinriktad dag som vill förvandla kaotiska att göra-listor till fokuserade, genomförbara planer.

12. ClickUp-mall för projektledningsschema

Hämta gratis mall ClickUps mall för projektledningsschema håller ditt projekt på rätt spår från start till mål.

Att hantera ett projekt utan en tydlig tidsplan är som att navigera i en labyrint med ögonbindel. ClickUp-mallen för projektledning ger dig den vägkarta du behöver (komplett med milstolpar, deadlines och uppdateringar i realtid) för att leda ditt team mot framgång.

Med denna tidsplaneringskalender kan du lägga upp hela projektets tidsplan på ett överskådligt sätt och hålla alla informerade med liveuppdateringar om projektets framsteg.

💥 Bästa funktionerna

Ställ in automatiska påminnelser för kommande deadlines så att ingen blir överraskad.

Markera uppgifter som Slutförda, Försenade, Pågående, Väntande eller Att göra för att se vad som behöver omedelbar uppmärksamhet.

Spåra projektstatus under veckan för att hålla alla informerade.

🔑 Perfekt för: Sociala medier-marknadsföringsbyråer med flera kundprojekt och frilansare som jonglerar med olika arbetsscheman och deadlines.

💡 Proffstips: Använd projektplaneringsverktyg som ClickUp för att planera flera projekt samtidigt och hantera deras tidsplaner.

Så här gör ClickUp skillnad för team i verkligheten:

ClickUp är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad och i tid med kundleveranser, tidshantering och projektledning.

13. ClickUp-mall för teamschema

Hämta gratis mall Håll ditt team synkroniserat med ClickUp Team Schedule Template.

Den sista mallen vi har är perfekt för teamplanering. ClickUp Team Schedule Template gör det enkelt att visualisera och planera ditt teams arbetsbelastning med kalender vyer i realtid.

Med denna tidsplanering kan du anpassa alla uppgifter för att balansera arbetsbelastningen på ett effektivt sätt. Det ger tydlighet och organisation i ditt teams arbetsschema. Därför blir det enklare att hantera tvärfunktionella team och hantera flera roterande skift.

💥 Bästa funktionerna

Använd kalendervyn för att ställa in uppgiftsgruppering för individuella timblock.

Skapa milstolpar för att hålla koll på deadlines för de viktigaste uppgifterna.

Använd Gantt-diagram och instrumentpaneler för att hålla ordning från början till slut.

🔑 Perfekt för: Fjärrteam och växande startups som behöver översikt över vem som ansvarar för vilka uppgifter och hur arbetsbelastningen fördelas.

Avsluta din dag på bästa sätt med ClickUp

Om du är trött på att känna att din att göra-lista styr din dag är ClickUp den game changer du har letat efter. Med dess dagliga och månatliga mallar kan du organisera och slutföra uppgifter, hantera din tid och spåra framsteg, oavsett om du arbetar ensam eller leder ett team.

Dessa mallar är utformade för att ge dig tydlighet och struktur, så att du kan hålla fokus och kontroll över olika uppgifter. Registrera dig på ClickUp idag för att utforska dessa kraftfulla mallar och börja utnyttja varje minut!