Grok 4 vs. ChatGPT: Vilken AI-chatbot vinner 2025?

Teknikkretsar kan inte sluta diskutera Grok 4 och ChatGPT.

Elon Musks Grok 4 från xAI positionerar sig som det djärva, ocensurerade alternativet, medan OpenAI:s ChatGPT fortsätter att utvecklas med starkare resonemang och användbarhet.

Båda påstår sig ge dig skarpare svar och snabbare resultat, men det verkliga testet ligger i hur de presterar när du behöver felsöka kod, gräva i forskning, skriva tydliga utkast eller hantera kundkonversationer.

I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad som utmärker respektive produkt, var de brister och vilken som passar bäst för ditt arbete. Vi tittar också på varför ClickUp har en fördel framför båda.

Låt oss sätta igång. 🤖

Vad är Grok 4?

via Grok

Grok 4 är xAI:s avancerade AI-modell, utformad för att leverera skarpa, aktuella svar med hjälp av integrering av inbyggda verktyg och realtidsökning på webben och X-plattformen.

Det är tillgängligt via SuperGrok- och Premium+-prenumerationer samt xAI API och erbjuder avancerad logisk resonemang, bildanalys och röstinteraktion.

Grok 4-funktioner

Låt oss undersöka Groks utmärkande funktioner och deras värde för utvecklare och AI-beslutsfattare.

Funktion nr 1: Storskalig förstärkningsinlärning och tungt multiagentresonemang

Upplev avancerade resonemangsförmågor för tekniska uppgifter

Grok 4 har tränats med hjälp av massiv förstärkningsinlärning på xAI:s Colossus, ett superdatorcluster med 200 000 GPU:er.

Detta möjliggör precis, domänrik resonemang inom matematik, kodning och vetenskap, vilket ger toppresultat (t.ex. ARC-AGI, Humanity’s Last Exam) långt över Grok 3.

Dessutom tar Grok 4 Heavy detta ett steg längre med flera agenter som arbetar parallellt för att korsverifiera svaren.

Funktion nr 2: Användning av inbyggda verktyg och integrering av realtidssökning

Få exakta insikter från olika sociala mediekanaler

Grok 4 väljer och använder självständigt verktyg, från kodtolkar till webb- och X-sökning, för att samla in de senaste uppgifterna för korrekta svar.

DeepSearch, webbsökning samt bild- och filanalys är alla inbyggda i Groks funktionspaket och integrerade under träningen istället för att läggas till i efterhand.

Funktion nr 3: Multimodal inmatning, röstläge och API-kraft

Analysera text, bilder och live-röstinmatningar

Grok 4 erbjuder fullständig multimodal interaktion och hanterar text, bilder och röst på ett smidigt sätt. Dess avancerade röstläge låter dig föra naturliga konversationer och till och med rikta kameran mot något för att få en live-tolkning av scenen.

Utvecklare får också tillgång till ett kraftfullt API med ett kontextfönster på 256 000 token, realtidssökning på webben, X och nyheter, plus säkerhet på företagsnivå (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).

Det gör det väl lämpat för generering av långa kodsträngar, komplex dokumentation och känsliga användningsfall.

🧠 Kul fakta: Hallucination i AI betyder inte samma sak som i verkliga livet. Det refererar till när en modell med självförtroende hittar på saker, som att uppfinna källor, citat eller fakta, utan att vara medveten om att det är fel.

Priser för Grok 4

Standard: 30 $/månad per användare

Kostnad: 300 USD/månad per användare

Vad är ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT är OpenAI:s konversationsbaserade AI-assistent. Den är utformad för att hjälpa användare med en rad olika uppgifter, inklusive skrivande, kodning, forskning och kreativa projekt.

Detta alternativ till Grok AI utnyttjar avancerade resonemangsmodeller för att ge kontextmedvetna svar och har integrerats med olika verktyg för att förbättra dess kapacitet.

ChatGPT-funktioner

Nedan följer tre utmärkande funktioner som skiljer ChatGPT från andra AI-lösningar.

Funktion nr 1: GPT Store för anpassningsbara AI-assistenter

Anpassa AI-assistenter efter dina unika behov med GPT Store

GPT Store gör det möjligt för användare att skapa och anpassa sina egna AI-assistenter utan att behöva ha programmeringskunskaper. Du kan definiera specifika instruktioner, ladda upp filer och ställa in preferenser för att anpassa AI:ns beteende efter dina behov.

Denna funktion hjälper individer och företag att utveckla specialiserade AI-verktyg för uppgifter som kundsupport, innehållsskapande och dataanalys.

🧠 Kul fakta: En AP-NORC-undersökning visade att 60 % av vuxna i USA använder AI-verktyg för att söka information, och att siffran stiger till 74 % för personer under 30 år. Endast 40 % använder AI för produktivitet på jobbet, och ännu färre litar på det för shopping eller underhållning. Yngre användare litar på AI för brainstorming, medan äldre vuxna är mycket mer försiktiga.

Funktion nr 2: Djupgående forskning och autonom webbsurfning

Genomför djupgående forskning utan ansträngning med Deep Research

Deep Research är en AI-agent integrerad i ChatGPT som självständigt söker på webben för att samla information om ett specifikt ämne.

Efter att ha mottagit din förfrågan kan Deep Research ställa förtydligande frågor innan den påbörjar sin flerstegsforskningsprocess. Därefter genomför den omfattande sökningar, utvärderar och sammanställer information från olika källor.

Funktion nr 3: Agent för intelligent automatisering av uppgifter

Automatisera skapandet av presentationer med ChatGPT Agent

ChatGPT Agent utökar assistentens kapacitet genom att göra det möjligt att utföra uppgifter som att fylla i formulär, köra kod och interagera med externa applikationer.

Det integreras sömlöst i vardagliga arbetsflöden genom direkta anslutningar till verktyg som Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook och Notion. Det innebär att det kan skriva utkast till meddelanden, uppdatera filer och flytta data mellan system utan att behöva använda klumpiga workarounds.

🔍 Visste du att? AI-appar lär sig inte stegvis. När en modell väl har tränats kan den inte lära sig nya saker om den inte tränas om eller finjusteras med nya data. Det är därför den inte kommer ihåg senaste nyheterna om den inte är ansluten till live-surfning eller externa verktyg.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 25 $/månad per användare

Fördel: 200 USD/månad per användare

Grok 4 vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Vi har just utforskat vad som gör Grok 4 och ChatGPT så kraftfulla. Grok 4 utmärker sig med realtidssökning, multimodala inmatningar och superladdad resonemang. Å andra sidan erbjuder ChatGPT polerad output, sömlösa integrationer, anpassningsbara AI-assistenter och intelligent automatisering.

Här är en kort jämförelse mellan Grok och ChatGPT.

Kapacitet Grok 4 ChatGPT Primär funktion Realtidsbaserad, resonemangsorienterad AI med djup sökning över X och webben Polerad, multimodal konversations-AI med bred verktygsintegration och stabilitet Underliggande filosofi ”Maximal sanningssökning” med en kvick, ibland rebellisk personlighet. En hjälpsam och vänlig assistent med fokus på säkra och strukturerade svar. Realtidsmedvetenhet Hämtar live-trender från sociala medier och webben via DeepSearch/X-integration Kräver webbläsarplugins eller Deep Research för aktuell data; inte inbyggt. Resonemang och problemlösning Exceptionell med tekniska riktmärken (AIME, vetenskap på doktorsnivå); ”multiagent”-resonemang i Heavy-modellen. Utmärkt strukturerat resonemang och logik; steg-för-steg-analyser och konsekventa resultat. Integrationer och ekosystem I huvudsak begränsat till X-ekosystemet, minimala integrationer med tredje part. Stöder plugins, API-åtkomst och anslutningar till verktyg som Gmail, Teams och Notion. Anpassning Begränsad personalisering; nära kopplad till Elon Musks produktvision Hög flexibilitet med anpassade GPT:er, minnesfunktioner och skräddarsydda arbetsflöden Hastighet och responsivitet Snabbt och konversationsinriktat med korta, slagkraftiga resultat Kan vara långsammare vid komplexa frågor, men starkare när det gäller detaljerade, långa svar. Kontextfönster Upp till 256 000 tokens, fördelaktigt för långa konversationer och komplexa dokument Varierar beroende på modell, där GPT-4 erbjuder ett betydande men mindre kontextfönster. Idealisk för Tekniska yrkesverksamma som behöver djupgående resonemang, färsk data och STEM-noggrannhet Skapare, företag, automatiseringsfokuserade team och vanliga användare som behöver tillförlitlighet och mångsidighet med integrationer. Priser Ingen gratisplan; planer börjar på 30 $/användare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/användare

Låt oss nu jämföra de viktigaste områdena där de överlappar varandra och se var de respektive styrkorna ligger.

Funktion nr 1: Realtidsdata och kontextmedvetenhet

När du använder AI för forskning eller beslutsfattande måste du vara säker på att uppgifterna är aktuella och relevanta. Så här hanterar varje verktyg liveinformation.

Grok 4

Grok 4 har realtidssökningsfunktioner för X, webben och nyheter, vilket gör att svaren alltid är aktuella och direkt kopplade till liveinformation.

Tack vare den inbyggda verktygsintegrationen kan den hämta live-trender och social kontext i realtid.

ChatGPT

ChatGPT hämtar inte liveuppdateringar från sociala flöden på egen hand.

Men med Deep Research och dess agentarkitektur kan den utnyttja webben i realtid, samla information från tillförlitliga källor och leverera citerade sammanfattningar.

🏆 Vinnare: Grok 4, eftersom det ger insikter om sociala medier och trender i realtid.

Funktion nr 2: Multimodala inmatnings- och utmatningslägen

Låt oss se hur de står sig mot varandra när det gäller multimodal inmatning och utmatning.

Grok 4

Grok 4 tar emot text, bilder och röst och kan till och med analysera långa dokument eller analysera en scen live genom din kamera.

Dessutom har API:et ett enormt kontextfönster på 256 000 token, vilket gör det idealiskt för stora, komplexa promptar.

ChatGPT

ChatGPT stöder också multimodala inmatningar – text, röst, bilder – och export via GPT-ekosystemet, plugins, Code Interpreter och Deep Research. Det erbjuder utbyggbarhet och mångsidighet för kreativa arbetsflöden, kodning och produktivitet.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Grok 4 ligger i täten om du behöver stora kontextfönster eller kamerabaserad scenanalys, medan ChatGPT har fördelen om du vill ha ett polerat, allsidigt ekosystem med många tillägg.

Funktion nr 3: Resonemang, automatisering av uppgifter och integrering av arbetsflöden

Utöver att svara på frågor är det verkliga testet hur väl AI kan tänka, agera och passa in i ditt arbetsflöde.

Grok 4

Grok 4:s Heavy-variant är utvecklad för djupgående, långsiktigt resonemang.

Den använder en multiagentkonfiguration för att hantera tekniska problem inom matematik, kodning och vetenskaplig logik, och uppnår starka resultat på tuffa benchmarktest som AIME och Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT fokuserar på automatisering av uppgifter med sitt Agent-läge. Det kan utföra flerstegsåtgärder (bokning, forskning eller appintegrationer) samtidigt som det ger dig möjlighet att ingripa vid viktiga kontrollpunkter.

Med anslutningar för verktyg som Gmail, GitHub, Kalender och Notion passar det perfekt in i det dagliga arbetsflödet.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort igen! Grok 4 utmärker sig om du behöver strukturerat resonemang och teknisk noggrannhet, medan ChatGPT vinner när det gäller automatisering av arbetsflöden och integration i verkligheten.

Grok 4 vs. ChatGPT på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad användarna tycker i debatten om Grok 4 vs ChatGPT.

En recensent skrev:

Beror på vad du försöker göra. Grok 4 är mycket smartare än Grok 3. Det är mer ocensurerat än ChatGPT, vilket är en fördel om du sysslar med kreativt skrivande. ChatGPT är dock bättre på att skriva. För kodning är Grok 4 bäst, följt av ChatGPT och sedan Grok 3...

Beroende på vad du försöker göra. Grok 4 är mycket smartare än Grok 3. Det är mer ocensurerat än ChatGPT, vilket är en fördel om du sysslar med kreativt skrivande. ChatGPT är dock bättre på att skriva. För kodning är Grok 4 bäst, följt av ChatGPT och sedan Grok 3...

Här är vad Redditors tycker om användbarhet och tillförlitlighet:

För mig personligen är det ett svårt val. Jag har SuperGrok och ChatGPT Plus. Grok 4 kändes riktigt trevligt att använda jämfört med t.ex. O3. Det kanske inte alltid är så snabbt, men i mina snabbtester gav det de längsta och mest utförliga svaren. Jag kan inte använda kompanjonläget ännu, vilket är den enda nackdelen. GPT är billigare och snabbare, men för tunga uppgifter skulle jag lita på Grok. Om jag var tvungen att köpa bara en för mitt användningsfall, skulle det utan tvekan vara Grok.

För mig personligen är det ett svårt val. Jag har SuperGrok och ChatGPT Plus. Grok 4 kändes riktigt bra att använda jämfört med t.ex. O3. Det kanske inte alltid är så snabbt, men i mina snabbtester gav det de längsta och mest utförliga svaren. Jag kan inte använda kompanjonläget ännu, vilket är den enda nackdelen. GPT är billigare och snabbare, men för tunga uppgifter skulle jag lita på Grok. Om jag var tvungen att köpa bara en för mitt användningsområde, skulle det utan tvekan vara Grok.

Och vad användarna märkte om prestandabegränsningar:

För att ge dig en uppfattning: jag arbetade med ett projekt med Grok 3 i 7 månader och det gick inte att slutföra eftersom det aldrig blev tillräckligt smart. Grok 4 släpptes och jag slutförde projektet på 2 timmar...

För att ge dig en uppfattning: jag arbetade med ett projekt med Grok 3 i 7 månader och det gick inte att slutföra eftersom det aldrig blev tillräckligt smart. Grok 4 släpptes och jag slutförde projektet på 2 timmar...

I en övergripande jämförelse kommenterade Reddit-användare:

Båda är bra produkter och lika starka, med olika styrkor och svagheter. Jag köpte en månad av SuperGrok men jag kommer att fortsätta med ChatGPT. Video- och bildgenerering är överlägsen i ChatGPT, och apparna har en smidigare upplevelse. Röstläget i ChatGPT är mycket mer flytande och naturligt. Grok är ibland trevligt att inte bli tillrättavisad, men jag gillar inte riktigt dess personlighet eller humor...

Båda är bra produkter och lika starka, med olika styrkor och svagheter. Jag köpte en månad av SuperGrok men jag kommer att fortsätta med ChatGPT. Video- och bildgenerering är överlägsen i ChatGPT, och apparna har en smidigare upplevelse. Röstläget i ChatGPT är mycket mer flytande och naturligt. Grok är ibland trevligt för att man inte blir utskälld, men jag gillar inte riktigt dess personlighet eller humor...

🔍 Visste du att? Forskare har börjat bygga AI-modeller som kommunicerar med andra AI-modeller för att felsöka, utvärdera eller till och med träna varandra. Det kallas multiagent-samarbete, och det är så framtida AI-system kan börja utveckla mer komplexa funktioner.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till ChatGPT och Grok 4

Både ChatGPT och Grok 4 står inför AI-utmaningar som fristående assistenter eftersom de inte hanterar projekt, automatiserar arbetsflöden eller centraliserar kunskap.

ClickUp har en annan approach genom att integrera AI i de verktyg som teamen redan använder. Istället för att växla mellan assistenter och projektprogramvara får du en sammankopplad plattform.

Så här höjer det ribban. 🤩

ClickUps One Up #1: Kontextuell AI, precis där du arbetar

Brainstorma idéer var som helst i din arbetsmiljö med ClickUp Brain

ClickUp Brain är den AI-assistent som är integrerad i ClickUp. Den finns i ditt arbetsutrymme och hjälper dig att agera inom uppgifter och dokument. Du kan använda den för att sammanfatta konversationer, dela uppdateringar, skriva utkast till innehåll och generera idéer utan att behöva hoppa mellan flikar.

En av ClickUp Brains främsta funktioner är dess förståelse för arbetsmiljön. Den förstår dina projekt, teammedlemmar och arbetsflöden och ger skräddarsydda förslag och automatiseringar baserade på realtidsdata från arbetsmiljön.

Ta till exempel ett program för kundintroduktion. Be ClickUp Brain att utarbeta en serie välkomstmejl, så hämtar det utbildningssteg från din checklista, tonriktlinjer från dokument och kunduppgifter från uppgifter. Du får en mejlsekvens som passar kunden, matchar ditt varumärkes röst och stämmer överens med projektets tidsplan.

Du kan till och med växla mellan ClickUp Brain, ChatGPT, Claude och Google Gemini utan att lämna appen. Skapa bilder, uppgifter, meddelanden och projekt utan komplexa uppmaningar eller manuell inmatning.

Växla mellan ledande AI-modeller inom ClickUp Brain

För mer avancerade projekt utökar ClickUp Brain MAX denna kraft till en komplett AI-kompanjon för datorn. Den samlar de bästa AI-modellerna, dina ClickUp-data och ditt arbetssammanhang samt kraftfull automatisering, allt i en säker och smidig datorupplevelse.

💡Proffstips: Diktatera uppgifter, sökfrågor eller till och med hela dokument med din röst. Brain MAX AI-drivna Talk to Text fungerar överallt på din dator, vilket gör handsfree-produktivitet till verklighet. Anpassa hur din röst transkriberas och tolkas, inklusive ordförråd och stil, för en verkligt personlig upplevelse.

Automatisera återkommande arbetsflöden

AI driver också ClickUp Autopilot Agents som tar över repetitiva arbetsflöden. Till exempel publicerar Weekly and Daily Report Agents uppdateringar till ett utrymme eller en lista, medan en Team StandUp Agent sammanfattar vad ditt team har arbetat med.

Ställ in triggers och få uppdateringar, rapporter och svar med hjälp av ClickUp Autopilot Agents

Ta supportkanaler som exempel. Teammedlemmar ställer ofta samma produktfrågor om och om igen. Istället för att be en chef att svara, hoppar Auto-Answers Agent in med information hämtad direkt från dokument, uppgifter och chattar. Resultatet? Snabbare svar, mindre repetition och ett team som kan fokusera på det arbete som verkligen är viktigt. Om du behöver något mer skräddarsytt kan du skapa anpassade autopilotagenter med hjälp av den kodfria byggaren. Dessa agenter anpassar sig efter dina arbetsplatsregler och reagerar på triggers som nya kreativa uppgifter, uppdaterade dokument eller inbjudningar till sprintplaneringssessioner.

ClickUps One Up #2: AI i dokument

Skapa nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll med ClickUp Brain i ClickUp Docs.

ClickUp Docs är levande dokument som är direkt kopplade till dina uppgifter, projekt och kunskapsbas. Varje dokument är integrerat i din arbetsyta, så uppdateringar och åtgärdspunkter förblir kopplade till det verkliga arbetet.

Med AI i Docs kan du:

Skriv bättre: Be bara AI att förbättra, förkorta eller utöka din text, eller ändra tonen.

Håll koll på läget: Håll muspekaren över dokumentets titel, klicka på Fråga AI > Sammanfattning och få en kortfattad sammanfattning. Perfekt för att på några sekunder få en överblick över ett 10-sidigt förslag.

Få snabba svar: Använd Ask AI för att ställa frågor till ett dokument på samma sätt som du skulle göra till en kollega. Behöver du veta vilken process som gäller enligt ett policydokument? AI söker igenom innehållet och svarar direkt.

Vidta åtgärder direkt: Markera krav eller mötesanteckningar och välj sedan "Generera åtgärdspunkter" så skapas uppgifter med deadlines direkt.

Underlätta samarbete mellan regioner: Markera text eller ett helt dokument så översätter AI det smidigt.

Stöd tekniska team: Sammanfatta API-referenser eller skapa strukturerad teknisk dokumentation med AI. Det minskar fel och håller produktkunskapen konsekvent inom teknik och support.

Anta att ett kundframgångsteam skapar en kundhandbok. Medan de skriver utkastet hämtar AI information från länkade uppgifter, kommentarer och dokument för att föreslå nya avsnitt. Resultatet blir dokumentation som alltid är i linje med de senaste produktuppdateringarna och processerna.

ClickUps One Up #3: Projektledning med AI

ClickUp skapades som en projektledningsplattform, och den grunden gör dess AI-funktioner mycket effektivare. Varje uppgift, milstolpe och beroende i ClickUp Project Management Software är sammankopplade, så AI-resultaten är alltid förankrade i sammanhanget.

Här är en översikt över några sätt som ClickUps integrerade AI underlättar de dagliga projektledningsuppgifterna.

Få mer gjort, snabbare: ClickUp Brain sammanfattar projektuppdateringar, mötesanteckningar och långa kommentartrådar och genererar sedan uppgifter, deluppgifter och åtgärdspunkter utifrån dem. Det föreslår också de bästa uppdragstagarna baserat på arbetsbelastning, expertis och tidigare aktivitet.

Förbättra samarbetet: Det genererar progressrapporter och statusuppdateringar i realtid utan manuell inmatning. Dessutom kategoriserar och sammanfattar det uppgiftsinformation i anpassade AI-fält för bättre organisering av informationen.

Förbättra effektiviteten och produktiviteten: ClickUps AI hjälper dig att arbeta smartare med skräddarsydda rekommendationer baserade på din roll och dina ansvarsområden. Allt spåras åt dig, från projektrisker till milstolpar. Dessutom hjälper den AI-drivna ClickUps AI hjälper dig att arbeta smartare med skräddarsydda rekommendationer baserade på din roll och dina ansvarsområden. Allt spåras åt dig, från projektrisker till milstolpar. Dessutom hjälper den AI-drivna ClickUp-kalendern dig att planera din tid utifrån prioriteringar, uppgifter och schemalagda händelser.

Planera möten med naturligt språk med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

Dessutom kan Brain MAX skapa, uppdatera och hantera ClickUp-uppgifter, dokument, chattar och kalenderhändelser direkt från din dator.

En ClickUp-användare delar med sig:

ClickUp är den mest robusta hanteringsplattformen som har hjälpt vårt företag på så många sätt med att upprätthålla processer och arbetsflöden och få arbetet gjort i tid.

ClickUp är den mest robusta hanteringsplattformen som har hjälpt vårt företag på så många sätt med att upprätthålla processer och arbetsflöden och få arbetet gjort i tid.

Skapa smartare arbetsflöden

Men magin slutar inte där.

Skapa automatiserade arbetsflöden för att spara timmar av manuellt arbete med ClickUp Automations.

ClickUp Automations sparar timmar av manuellt arbete. De följer enkla regler av typen "när detta händer, gör då det", som du kan ställa in på några minuter. När de är aktiva körs de tyst i bakgrunden, så att projekten kan fortskrida utan ständig manuell inmatning.

Här är några exempel på automatisering som teamen förlitar sig på: Uppdatera uppgiftsstatus efter att kvalitetssäkringstestningen är klar och meddela ingenjören.

Publicera sammanfattningar i intressentkanaler när en testcykel avslutas.

Skapa uppföljningsuppgifter för olösta buggar

Håll samarbetet kopplat till sammanhanget

Diskutera projekt utan att lämna din arbetsplats med hjälp av ClickUp Chat

ClickUp Chat gör diskussioner till en del av arbetsflödet. Varje meddelande finns bredvid uppgifter och dokument, så att sammanhanget aldrig går förlorat mellan olika verktyg.

Team kan ställa frågor, dela beslut och skapa åtgärdspunkter direkt i samma utrymme där arbetet utförs. FollowUps omvandlar åtgärdspunkter till uppgifter, SyncUps möjliggör röst- och videosamtal, och den AI-drivna funktionen Catch Me Up hjälper teammedlemmar att snabbt komma igång.

📮ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI:n till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI:n är djupt integrerad i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUp-kunderna som har ersatt 3+ appar med vår allt-i-ett-app för arbete!

Omvandla AI-insikter till handling med ClickUp

Grok 4 utmärker sig med bättre resonemang och realtidsdata, medan ChatGPT sticker ut med sin konversationsintelligens, men ingen av dem integreras fullt ut i ditt dagliga arbetsflöde.

Det är där ClickUp tar ledningen.

Med ClickUp Brain hjälper AI till att skapa innehåll, prioritera uppgifter och automatisera projektuppdateringar direkt i din arbetsyta. I kombination med ClickUps robusta projektledningsfunktioner, såsom rapportering i realtid, schemaläggning och automatisering av uppgifter, kan teamen arbeta snabbare, hålla sig samordnade och minska arbetsbelastningen i alla projekt.

Registrera dig på ClickUp idag och låt AI arbeta vid din sida! ✅