Jotform vs. Typeform: Vilken formulärbyggare passar dig bäst?

Har du svårt att välja mellan Jotform och Typeform?

Båda har ett gott rykte när det gäller att hjälpa team att skapa snygga och praktiska formulär, men deras tillvägagångssätt skiljer sig avsevärt åt.

Jotform erbjuder sofistikerade funktioner, mallar och avancerad formulärlogik, medan Typeform prioriterar elegant, användarvänlig design och en mer konversationsliknande upplevelse.

Vid första anblicken är det svårt att avgöra. Men när du jonglerar med projekt, skapar mallar för feedbackformulär eller hanterar kundinteraktioner bör det formulärverktyg du använder vara bekvämt och fungera för dig.

I den här artikeln jämför vi de verkliga skillnaderna mellan Typeform och Jotform. Och om du letar efter Typeform och Jotform har vi vad du behöver. ✨

Jotform och Typeform i korthet

Funktion/verktyg Jotform Typeform ClickUp (bonus) Formulärdesign och användargränssnitt Traditionella formulär, mycket anpassningsbara, flersidiga, CSS-stöd Konversationsbaserad, en fråga i taget, modern och engagerande Dra-och-släpp-verktyg, anpassningsbart, stöder bilder och instruktioner, integrerat med arbetsflöden Villkorlig logik Avancerat (visa/dölj fält, anpassade aviseringar, omdirigeringar) Logiska hopp (dynamisk förgrening, smart validering) Integrerad villkorslogik för formulär och arbetsflöden Betalningsintegrationer Över 40 betalningsgateways (Stripe, PayPal, Square osv.), återkommande betalningar, inga extra avgifter Stripe, Square (begränsade alternativ) Inbyggda ClickUp-betalningar stöds inte, men kan anslutas via integrationer. Analys och rapportering Inbyggd analys, visuella rapporter, export till Excel/Sheets Grundläggande analys, integreras med Google Analytics och Facebook Pixel Anpassade instrumentpaneler, undersökningsrapporter, AI-drivna insikter Integrationer Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, etc. Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, etc. Över 1 000 integrationer, automatiseringar, kopplar samman formulär med uppgifter, dokument, chatt och mycket mer Mobil support Mobiloptimerade formulär, offline datainsamling via app Mobilvänliga formulär Mobilapp, formulär som är tillgängliga och användbara på mobilen Användarvänlighet Funktionsrik, lätt att lära sig för avancerade funktioner Extremt enkelt, minimal inlärningskurva Intuitivt för formulär, plus projektledning, dokument och automatisering på ett och samma ställe Automatisering Automatiserade arbetsflöden, e-postaviseringar, CRM-överlämningar Begränsad automatisering Kraftfulla automatiseringar, triggers och AI-agenter i alla formulär och allt arbete Priser (månadsvis) Gratis, Bronze 39 $, Silver 49 $, Gold 129 $, Enterprise (anpassad) Basic 29 $, Plus 59 $, Business 99 $, Growth Essential 119 $, Pro 349 $, Custom Gratis för alltid; betalda abonnemang finns tillgängliga Bäst för Team som behöver avancerade formulär, betalningar och djupgående anpassning Användarvänliga, engagerande enkäter, feedback och leadgenerering Team som vill ha formulär + projektledning, automatisering, dokument, instrumentpaneler och AI – allt på en och samma plattform

Vad är Jotform?

via Jotform

Jotform är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att skapa formulär online, utformat för att förenkla skapandet, hanteringen och analysen av formulär för olika användningsområden. Detta verktyg för att skapa formulär online gör det möjligt för användare att enkelt skapa och hantera formulär med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Dess funktioner går dock långt utöver den grundläggande formulärskapandeprocessen. Under årens lopp har Jotform utvecklats till en multifunktionell plattform med avancerade formulärfunktioner som en mobilformulär-app, en PDF-formulärredigerare, stöd för e-signaturer och kraftfulla integrationer.

Detta gör det idealiskt för team och organisationer som vill automatisera datainsamling och effektivisera administrativa arbetsflöden.

Oavsett om du samlar in kundfeedback, hanterar betalningar, introducerar nya medarbetare eller registrerar deltagare till evenemang, erbjuder Jotform verktyg för att enkelt skapa funktionella och visuellt tilltalande formulär.

➡️ Läs mer: De bästa alternativen till Jotform att prova

Jotforms funktioner

Jotform erbjuder omfattande verktyg för att förbättra formulärgenerering och datainsamling. Dessa förenklar processen att skapa, dela och hantera formulär för mjukvaruteam med olika nivåer av teknisk kunskap. Här är en översikt över Jotforms funktioner:

1. Formbyggare med dra-och-släpp-funktion

Jotforms enkla gränssnitt för formulärskapare med dra-och-släpp-funktion gör det möjligt för användare att utforma skräddarsydda formulär utan att behöva ha tekniska kunskaper.

Lägg till och anpassa formulärfält, widgets och kopplingar efter dina behov. Det finns också alternativ för att lägga till textrutor, rullgardinsmenyer, kryssrutor, fält för filuppladdning och widgets på arbetsytan och ordna om dem efter behov.

Börja från scratch eller välj bland tusentals färdiga mallar. Avancerade designkontroller gör det enkelt att anpassa formulär till din varumärkesidentitet genom att anpassa färger, typsnitt och layoutinställningar – ingen design- eller teknisk bakgrund krävs.

2. Villkorlig logik

Villkorslogik gör det möjligt för formulär att dynamiskt visa eller dölja fält baserat på användarens svar, vilket resulterar i en mer personlig upplevelse och påskyndar datainsamlingsprocessen.

Med Jotforms villkorslogik kan du anpassa användarupplevelsen utifrån inmatade svar. Detta gör att du kan visa eller dölja formulärfält, skicka anpassade meddelanden eller omdirigera användare efter inlämning, beroende på hur de svarar på specifika frågor.

En sådan dynamisk interaktion effektiviserar formulärfyllningsprocessen och säkerställer att respondenterna endast får relevanta frågor, vilket minskar bortfallet och förbättrar datakvaliteten.

3. Betalningsintegrationer

Jotform stöder över 30 säkra betalningsgateway-integrationer, inklusive Stripe, PayPal och Square.

Förutom inbyggd betalningshantering kan du enkelt få kundfeedback och skapa beställningsformulär, evenemangsregistreringssidor, donationsformulär eller prenumerationsbaserade tjänster utan att Jotform tar ut några extra transaktionsavgifter.

Verktyget låter dig också konfigurera återkommande betalningar, skapa fakturor eller lägga till skatte- och fraktalternativ på bara några minuter.

➡️ Läs mer: Frågor i kundtjänstundersökningar för att förvandla köpare till ambassadörer

4. Mobilresponsivitet

Jotform-formulär är mobiloptimerade, vilket garanterar ett intuitivt gränssnitt för konsumenter som använder smartphones eller surfplattor.

Dessutom gör appen Jotform Mobile Forms det möjligt för användare att samla in data även när de är offline. När internetanslutningen återställs synkroniseras alla svar automatiskt till molnet.

Detta är särskilt användbart för fältteam, forskare eller evenemangspersonal som arbetar i miljöer med dålig uppkoppling.

5. Integration med tredjepartsapplikationer

Jotform integreras med olika tredjepartsapplikationer, inklusive Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp och Salesforce. Dessa integrationer möjliggör automatisk synkronisering av svar, realtidsmeddelanden och smidigare överlämningar mellan team eller verktyg.

Du kan också ställa in automatiserade arbetsflöden, till exempel vidarebefordra nya inlämningar till ett CRM-system eller utlösa e-postaviseringar, utan att behöva ytterligare automatiseringsplattformar.

📚 Läs också: Hur du ber om feedback och recensioner för att förbättra dina färdigheter

6. Avancerad formuläranalys

Jotform har inbyggda analysverktyg som hjälper användarna att spåra formulärets prestanda, inlämningsfrekvens och användarbeteende.

Med visuella rapporter och svarsmönster kan du identifiera avhopp, optimera frågor för tydlighet och fatta välgrundade beslut om formulärets struktur och innehåll. Dessa insikter är ovärderliga för att förbättra engagemanget och säkerställa datakvaliteten.

Jotforms priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

🧠 Kul fakta: Det första onlineformuläret skapades 1993 av forskare vid National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Det innehöll en enda textruta som gjorde det möjligt för användare att söka efter dokument på NCSA:s webbplats.

Vad är Typeform?

via Typeform

Typeform är en innovativ onlineplattform som förvandlar traditionell formulärskapande till en dynamisk, interaktiv upplevelse.

Typeform är känt för sina eleganta, konversationsbaserade formulär och låter användare skapa engagerande enkäter, frågesporter, kontaktformulär och omröstningar – utan att skriva en enda rad kod.

Oavsett om du samlar in kundinsikter och användarfeedback, genomför medarbetarundersökningar eller driver en kampanj för att generera leads, hjälper Typeform dig att skapa formulär som känns mer som mänskliga konversationer än statiska frågeformulär.

Dessutom erbjuder Typeform en övertygande blandning av designflexibilitet, villkorslogik och sömlösa integrationer för företag som söker rätt formulärskapare för att förbättra sin datainsamlingsstrategi.

Typeform skiljer sig från traditionella formulärskapare genom sitt unika tillvägagångssätt för användarinteraktion. Istället för att presentera alla frågor på en gång visar Typeform en fråga i taget, vilket efterliknar flödet i en naturlig dialog.

Detta konversationsgränssnitt gör formulären mer engagerande och ökar svarsfrekvensen genom att minska den kognitiva belastningen på användarna.

➡️ Läs mer: De bästa alternativen och konkurrenterna till Typeform

Typeform-funktioner

Typeform erbjuder funktioner för att skapa dynamiska och användarvänliga formulär som reagerar på feedback från anställda. Dessa funktioner syftar till att ge användarna en mer personlig och engagerande upplevelse.

1. Konversationsgränssnitt

Typeforms design visar frågorna samtidigt, vilket simulerar en konversation. Denna metod förbättrar användarengagemanget och resulterar i högre slutförandegrad.

Det som gör Typeform så attraktivt är dess konversationsliknande layout och användarvänliga gränssnitt. Genom att presentera frågorna individuellt skapar Typeforms formulärskapare en fokuserad och personlig upplevelse för respondenterna. Detta tillvägagångssätt är idealiskt för kontaktformulär, undersökningar om medarbetarengagemang och feedbackformulär, där tonen och enkelheten är viktig.

2. Logiska hopp

Typeforms funktion Logic Jumps introducerar smart formulärvalidering och dynamisk förgrening, vilket gör att formuläret kan anpassas utifrån respondentens tidigare svar. Detta hjälper användarna att skapa relevanta, personaliserade upplevelser och effektivisera datainsamlingen.

Börja med att skapa ett frågeformulär eller ett onboardingformulär med Logic Jumps som säkerställer att endast relevanta frågor visas, vilket sparar tid för både användaren och respondenten.

3. Multimediaintegration

Förbättra dina formulär med bilder, videor och GIF-filer för att skapa visuellt rika och interaktiva upplevelser. Detta är särskilt effektivt för varumärkesberättande, produktdemonstrationer, medarbetarundersökningar eller introduktionsquiz.

Multimediasupport förvandlar statiska enkäter till engagerande formulär som håller användarna intresserade, perfekt för att samla in högkvalitativa formulärdata.

4. Anpassningsbara mallar och branding

Det är viktigt att upprätthålla varumärkets konsistens, och Typeform erbjuder anpassningsbara mallalternativ som stödjer detta.

Från att välja varumärkesspecifika typsnitt och färger till att ladda upp logotyper och justera layoutstilar kan du skräddarsy varje formulär så att det passar din visuella identitet. Detta säkerställer att även ditt traditionella formulärinnehåll ser snyggt och professionellt ut, till exempel kontaktformulär eller registreringssidor.

5. Integration med tredjepartsapplikationer

Typeform integreras med populära tredjepartsplattformar som Google Sheets, Slack, HubSpot och Mailchimp, vilket gör det enklare att automatisera dina arbetsflöden och hantera insamlade data på ett effektivt sätt.

Dessutom kan du smidigt synkronisera svar för analys, trigga e-postmeddelanden eller överföra leads till ditt CRM-system. Dessa integrationer stödjer smartare affärsbeslut och realtidsåtgärder baserade på insamlad data.

6. Obegränsat antal formulär och svar

För användare med betalda abonnemang erbjuder Typeform flexibiliteten att skapa obegränsat antal formulär utan begränsning av antalet svar, vilket gör det lämpligt för växande företag och team.

Denna funktion är särskilt användbar när du kör flera samtidiga kampanjer eller hanterar företagsomfattande undersökningar utan begränsningar.

Typeforms priser

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Growth Essential: 119 $/månad

Growth Pro: 349 $/månad

Growth Custom: Anpassad prissättning

Jotform vs. Typeform: Jämförelse av funktioner

När du väljer rätt formulärskapare handlar beslutet ofta om detaljer och avancerade funktioner – formulärdesign, integrationer, anpassning, dataanalys och prissättning.

Både Typeform och Jotform erbjuder attraktiva lösningar, men de riktar sig till olika arbetsflöden och användarpreferenser.

Nedan följer en detaljerad jämförelse mellan Typeform och Jotform inom sex viktiga områden som hjälper dig att avgöra vilken plattform som passar bäst för dina behov.

Funktion 1: Formulärdesign och användargränssnitt

Typeform är känt för sin unika konversationsform som efterliknar en personlig dialog. Denna designmetod presenterar en fråga i taget och guidar användarna genom en smidig och engagerande upplevelse.

Den minimalistiska layouten bidrar till att minska kognitiv överbelastning, vilket ofta resulterar i förbättrade slutförandegrader och mer genomtänkta svar. Den är idealisk för feedbackformulär, undersökningar om medarbetarengagemang och frågesporter som kräver användarinteraktion och fokus.

Jotform håller sig däremot till en mer traditionell formulärlayout men erbjuder kraftfull designflexibilitet. Få tillgång till anpassningsbara mallar för olika branscher, från hälso- och sjukvård till utbildning och e-handel.

Dessutom kan du omorganisera sektioner, använda flersidiga format eller tillämpa villkorade fält. Jotform stöder även inbäddad CSS och layoutändringar, vilket ger avancerade användare större frihet att skapa komplexa formulärdesign.

Vinnare: Typeform för sina engagemangsdrivna gränssnitt.

Funktion 2: Integrationer och betalningshantering

Båda verktygen erbjuder breda integrationsmöjligheter med populära appar som Google Sheets, Slack, Mailchimp och HubSpot, vilket hjälper dig att automatisera arbetsflöden och synkronisera insamlade data i realtid.

Det finns dock en betydande skillnad när det gäller betalningshantering.

Jotform leder med över 40 integrerade betalningsgateways, inklusive PayPal, Stripe, Square, Authorize.net och till och med regionsspecifika plattformar. Du kan konfigurera återkommande betalningar, skatteinställningar, produktlistor och mycket mer – allt utan att Jotform tar ut några extra transaktionsavgifter.

Typeform är effektivt för att samla in leads och genomföra undersökningar, men stöder ett mindre utbud av betalningsgateways – främst Stripe och Square. Denna begränsning gör det mindre lämpligt för e-handel eller donationsbaserade formulär som kräver olika transaktionsmetoder.

Vinnare: Jotform tack vare dess överlägsna betalningshanteringsfunktioner och flexibilitet.

Funktion 3: Villkorlig logik och anpassning

Dynamiska formulär är starkt beroende av villkorslogik för att anpassa respondentens upplevelse.

Jotform och Typeform stöder denna funktion, vilket gör det möjligt för användare att skräddarsy nästa fråga baserat på tidigare svar. Detta ger smartare undersökningar, effektivare arbetsflöden och mer relevant datainsamling.

Jotform går dock ett steg längre med djupare anpassningsmöjligheter med anpassade widgets, HTML/CSS-kodning och tillägg av beräkningar eller autosvar. Detta ger Jotform ett övertag för avancerade användningsfall, såsom registreringsformulär som beräknar avgifter baserat på val eller intagsformulär som automatiskt fyller i specifika värden.

Typeform har en mer förenklad approach och prioriterar användbarhet framför komplexitet. Detta förbättrar användarupplevelsen för formulärskapare, men begränsar de mer avancerade tekniska anpassningarna som vissa avancerade användare kan behöva.

Vinnare: Jotform tack vare dess mer flexibla och tekniskt omfattande anpassningsfunktioner.

Funktion 4: Analys och rapportering

Jotform tillhandahåller djupgående formuläranalyser och ger användarna tillgång till inlämningstrender, användarplatser, konverteringsfrekvenser och avhoppspunkter.

Rapporter kan visualiseras i Jotforms instrumentpanel eller exporteras till Excel, Google Sheets eller tredjepartsverktyg via integration. Visuella diagram kan även genereras för presentationer eller interna granskningar.

Typeform inkluderar grundläggande analyser såsom antal svar, slutförandegrad och genomsnittlig tid per svar. Det integreras också med Google Analytics och Facebook Pixel för djupare spårning, men saknar inbyggda rapporteringsverktyg som är lika omfattande som Jotforms. Användare behöver ofta förlita sig på externa plattformar för att få mer detaljerad information.

Vinnare: Oavgjort – Jotform utmärker sig inom inbyggd rapportering, medan Typeform fungerar bra tillsammans med externa analysverktyg.

Funktion 5: Prissättning och skalbarhet

Kostnaden är avgörande, särskilt när användningen skalas upp över flera team eller avdelningar.

Typeforms prissättning baseras på månatliga svar och har en högre utgångspunkt än många konkurrenter. Även om det erbjuder eleganta formulär, kanske förhållandet mellan värde och funktion inte motiverar kostnaden för små team eller de som behöver obegränsat antal formulärinlämningar.

Jotform erbjuder däremot mer generösa gratis- och betaltjänster, inklusive support för månatliga inlämningar, lagring och formulärfält.

Deras gratispaket är särskilt konkurrenskraftigt och ger användarna tillgång till kärnfunktioner med färre begränsningar. För organisationer som behöver obegränsat antal formulär och större svarsquoter erbjuder Jotform mer värde i stor skala.

Vinnare: Jotform är idealiskt för växande team tack vare sina prisvärda, skalbara planer.

Funktion 6: Användarupplevelse och inlärningskurva

Typeform utmärker sig när det gäller användarvänlighet. Dess minimalistiska redigerare, förhandsgranskning i realtid och välorganiserade gränssnitt gör det extremt lättillgängligt – även för användare som inte är vana vid formulärbyggarverktyg. Den stegvisa strukturen och de fördefinierade mallarna minskar installationstiden och eliminerar förvirring.

Jotform har många funktioner, men kan kännas något mer komplex på grund av sina avancerade inställningar, widgets och anpassningsverktyg. Nybörjare kan behöva mer tid för att förstå gränssnittet och funktionaliteten, särskilt när de dyker in i villkorslogik eller integrationer.

Vinnare: Typeform för sin enastående enkelhet, snabba inlärning och smidiga användarupplevelse.

Jotform vs. Typeform på Reddit

För att få en bättre uppfattning om hur Jotform och Typeform skiljer sig åt i praktiken tittade vi på Jotform vs. Typeform på Reddit, där människor delade med sig av sina erfarenheter av respektive plattform.

Många Reddit-användare uppskattar Jotforms breda integrations- och anpassningsmöjligheter:

JotForm är fantastiskt. Massor av integrationer, superanpassningsbar PDF-utdata, och de ger dig instruktioner om hur du kan vara värd själv om du vill.

JotForm är fantastiskt. Massor av integrationer, superanpassningsbar PDF-utdata, och de ger dig instruktioner om hur du själv kan vara värd för det om du vill.

Vissa användare har dock uttryckt oro över Jotforms prestanda och prissättning:​

Jag har använt Jotform under en längre tid, och ja, det är bra, MEN!! Det är långt ifrån perfekt, och om man dessutom tar hänsyn till priset är det ganska dåligt. Flera gånger har mina formulär blivit felaktiga när användarna skickat in dem, och de PDF-filer som genereras innehåller också många fel.

Jag har använt Jotform under en längre tid, och ja, det är bra, MEN!! Det är långt ifrån perfekt, och om man dessutom tar hänsyn till priset är det ganska dåligt. Flera gånger har mina formulär blivit felaktiga när användarna skickat in dem, och de PDF-filer som genereras innehåller också många fel.

Å andra sidan får Typeform ofta beröm för sin engagerande användarupplevelse:

Typeform är det överlägset bästa verktyget. Det fina med Typeform är att människor tycker om att fylla i formulären.

Typeform är det överlägset bästa verktyget. Det fina med Typeform är att människor tycker om att fylla i formulären.

Vissa användare har uttryckt oro över Typeforms prisstruktur:

Som marknadsförare gillar jag Typeform ganska mycket eftersom flerskridsformulären konverterar i högre grad. Med det sagt är det extremt dyrt.

Som marknadsförare gillar jag Typeform ganska mycket eftersom flerskridsformulären konverterar i högre grad. Med det sagt är det extremt dyrt.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Jotform och Typeform

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, är ett omfattande alternativ som erbjuder sofistikerade funktioner för formulärskapande samt verktyg för projektledning, automatisering och analys.

Denna integration säkerställer att datainsamlingen omedelbart kopplas till dina arbetsflöden, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.

ClickUps One Up #1: Integrerad formulärskapare

Samla in data och omvandla svaren till åtgärder med ClickUp Forms

ClickUp Forms gör det möjligt för dig att utforma anpassade formulär som är direkt kopplade till dina arbetsflöden. Varje formulär som skickas in genererar automatiskt uppgifter med specifika parametrar, såsom ansvariga, förfallodatum och prioritetsnivåer. Denna funktionalitet minskar den tidskrävande datainmatningen och håller allt organiserat på ett ställe.

Detta påskyndar övergången från datainsamling till praktiska åtgärder. Det enkla dra-och-släpp-gränssnittet rymmer en mängd olika fälttyper, inklusive textrutor, rullgardinsmenyer och kryssrutor, för att uppfylla ett brett spektrum av krav på datainsamling.

Det som utmärker ClickUp Forms är dess omfattande integrering av alla aspekter av ditt arbetsflöde. Använd inlämningar för att skapa uppgifter i lämplig lista, fylla i anpassade fält och till och med tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar utan att lämna plattformen. Dessutom kan integrerad villkorslogik stödja komplexa arbetsflöden.

Kort sagt hjälper ClickUp Forms dig att:

Spara tid med ett intuitivt formulärverktyg: Skapa och anpassa formulär snabbt utan tekniska kunskaper, så att du kan fokusera på att samla in den information du behöver.

Få nya insikter med AI-driven analys: Omvandla svar till användbar data direkt, så att du kan fatta smartare beslut snabbare.

Vägled respondenterna med informationsblock och frågebeskrivningar: Lägg till tydliga instruktioner och användbar kontext direkt i dina formulär för att förbättra kvaliteten på svaren.

Öka tydligheten med inbyggda bilder och instruktioner: Använd bilder och beskrivande text tillsammans med frågorna för att göra formulären mer engagerande och lättare att fylla i.

Håll ordning med den centraliserade Forms Hub: Kom åt, hantera och spåra alla dina formulär och svar på ett och samma ställe.

Stärk ditt varumärke med anpassningsalternativ: Anpassa omslagsbilder, bakgrunder och knappfärger så att varje formulär speglar din unika stil.

Effektivisera arbetsflöden med smidig ClickUp-integration: Omvandla automatiskt formulärinlämningar till uppgifter, så att ditt teams arbete hålls sammankopplat och genomförbart.

Centralisera feedback för bättre samarbete: Samla all feedback på ett ställe, så att det blir enkelt att granska och agera på synpunkter från ditt team eller dina kunder.

ClickUps fördel nr 2: Kraftfulla automatiseringar

Automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Med ClickUp Automations elimineras repetitiva uppgifter.

Till skillnad från andra formulärverktyg är ClickUps automatiseringar en del av ett större ekosystem för arbetsflöden. Du kan initiera åtgärder baserat på formulärinlämningar, tid, uppgiftsaktivitet, beroenden och statusändringar i hela arbetsytan. Denna funktion gör det möjligt för dig att skapa sofistikerade helhetsprocesser för att driva marknadsföringskampanjer, onboarda kunder och hantera IT-förfrågningar.

Lär dig mer om automatiserade arbetsflöden i ClickUp med denna korta video:

ClickUps fördel nr 3: Omfattande instrumentpaneler

Visualisera framsteg och fatta smartare beslut med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ger dig en överblick över dina projekt och teamets prestationer. Skapa anpassade rapporter med hjälp av ett stort antal widgets för att mäta parametrar som tid, sprintframsteg och försäljningsöversikter.

Dashboards ger en överskådlighet som Typeform och Jotform inte erbjuder. Det gör att du kan spåra prestanda, skapa undersökningsrapporter och presentera resultat för intressenter på ett och samma ställe. Denna samlade bild hjälper team att fatta mer välgrundade beslut och hålla sig på rätt spår mot sina mål.

💡 Proffstips: Koppla samman relevanta uppgifter och listor i ClickUp Dashboards för att få en tydlig, övergripande översikt över din ekonomiska prestanda, vilket möjliggör snabbare, datadrivna beslut.

ClickUps One Up #4: ClickUp Brain

Skapa formulär och få insikter snabbare med ClickUp Brain

ClickUp Brain är plattformens inbyggda AI-hjälpreda, som är avsedd att öka den totala produktiviteten. ClickUp Brain hjälper ditt team att arbeta smartare, inte hårdare, genom att sammanfatta uppgifter, ta fram projektuppdateringar och svara på frågor om arbetsytans innehåll.

Behöver du skapa ett e-postmeddelande, sammanfatta ett möte eller skapa frågor till en kundundersökning? ClickUp Brain hanterar allt utan att du behöver byta verktyg eller kontext.

Om du vill ta AI-funktionerna ett steg längre erbjuder Brain MAX, AI-skrivbordsprogrammet från ClickUp, funktioner för tal-till-text, kraftfull företagsökning, tillgång till flera LLM:er, omedelbar bildgenerering och mycket mer från en enda skrivbordsapp!

Du kan använda ClickUp Brain som ett AI-formulärverktyg och skapa en struktur för kundfeedback. Här är ett exempel som vi har skapat: Ett exempel på en kundfeedbackformulärstruktur skapad av ClickUp Brain

🎁 Bonus: ClickUp-formulärmall

Få gratis mall Skapa ditt formulär enkelt med ClickUp-formulärmallen

ClickUp-formulärmallen förenklar processen att utveckla och hantera formulär, vilket gör den tillgänglig för team av alla storlekar. Denna mall gör datainsamlingen mer effektiv och håller inlämningarna strukturerade för snabb granskning och åtgärd.

Varför du kommer att gilla det:

Skapa unika formulär med dess intuitiva design, som inkluderar en rad olika fälttyper, såsom textrutor, rullgardinsmenyer och kryssrutor.

Optimera arbetsflödet så att du kan koncentrera dig på att analysera svaren och fatta välgrundade beslut.

Samla in och organisera inskickade uppgifter från användarna för bättre insikter.

Lös debatten mellan Jotform och Typeform med ClickUp

När du väljer mellan Jotform och Typeform har båda verktygen unika egenskaper, oavsett om det är Jotforms breda integrationer och formulärlogik eller Typeforms smidiga, användarvänliga design.

Om du letar efter en plattform som samlar in information och omvandlar den till handling behöver du inte leta längre. ClickUp överträffar vanliga AI-formulärskapare med sina helt integrerade formulär, automatiseringar och instrumentpaneler.

Den integrerar dina data i dina arbetsflöden, automatiserar procedurer för att stärka ditt team och ger tydlig översikt över framstegen – allt på ett och samma ställe. Så istället för att hantera flera verktyg, varför inte samla allt på en och samma plattform?

Registrera dig gratis idag och upplev hur formulärskapande ser ut när det är utformat för produktivitet.