Gratis mallar för villkor för webbplatser, appar och tjänster

Att hoppa över villkoren kanske inte verkar vara någon stor sak – tills du hamnar i en tvist utan något juridiskt skydd.

Från betalningsförseningar till missbruk av innehåll utsätter du dig för juridiska och ekonomiska risker som kunde ha undvikits med ett enkelt avtal. Oavsett om du bygger en SaaS-plattform, driver en e-handelswebbplats eller lanserar en mobilapp, skyddar tydliga, juridiskt bindande villkor från början båda parter.

Men att skriva ett fullständigt juridiskt dokument är inte precis en grundares favorituppgift.

Det är här våra kostnadsfria mallar för villkor kommer in – de är enkla att använda, helt anpassningsbara och överensstämmer med gällande lagar. Du sköter ditt företag. Låt dessa mallar ta hand om de tråkiga juridiska detaljerna. Låt oss då sätta igång.

🧠 Kul fakta: I USA är det bara en av fem konsumenter som läser igenom ett företags eller en tjänsts integritetspolicy ordentligt innan de accepterar den.

Vad är mallar för villkor?

En mall för allmänna villkor är ett förberett juridiskt dokument som beskriver de regler som användare måste följa när de besöker en webbplats, app eller digital tjänst. Den hjälper till att definiera förväntat användarbeteende, begränsar företagets ansvar och förklarar båda parters rättigheter och skyldigheter.

Om du erbjuder nedladdningsbar programvara eller appar kan detta inkludera ett licensavtal för slutanvändare (EULA).

Dessa mallar innehåller vanligtvis avsnitt om immateriella rättigheter, betalningsvillkor, användargenererat innehåll, kontoöppningsprocess, uppsägningsklausul och tillämplig lag.

Genom att använda en mall säkerställer du att du inte missar några lagstadgade klausuler samtidigt som du sparar tid och pengar på juridisk hjälp.

ClickUp-mallarna är utformade för att följa dataskyddslagar och andra relevanta bestämmelser, beroende på din bransch eller den region där du är verksam. Du kan också redigera dessa mallar så att de passar din produkt eller tjänst samtidigt som du följer gällande bestämmelser.

💡 Proffstips: Inkludera en klausul för återstående bestämmelser så att resten av avtalet förblir giltigt om en del ogiltigförklaras.

Över 20 mallar för villkor

Om du vill spara tid och samtidigt följa lagstiftningen kan en färdig mall för anpassade villkor vara en game changer.

Nedan finns några bra val från ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, och andra plattformar som hjälper dig att skapa villkor som tål granskning.

1. Mall för användarvillkor för ClickUp

Få en gratis mall Skapa en solid juridisk grund med den anpassningsbara mallen för användarvillkor från ClickUp.

Mallen för användarvillkor för ClickUp innehåller en färdig struktur som kan redigeras och som omfattar viktiga avsnitt, såsom tjänstens omfattning, begränsningar, tillämpliga lagar, ansvarsfriskrivningar och användarrättigheter.

Denna mall är utformad för att passa produkt- eller tjänstebaserade företag och stödjer efterlevnad av lagar utan att kräva omfattande juridisk expertis. Den hjälper dig också att förstå den maximala omfattning som tillåts enligt det juridiska avtalet.

Den är inbyggd i ClickUp Docs och integreras med projektuppföljningsfunktioner, så att du kan tilldela uppdateringar, samarbeta med ditt team och till och med automatisera publicering på dina plattformar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Täck alla viktiga avsnitt för serviceavtal som riktar sig till allmänheten.

Inkludera redigerbar juridisk text som passar för flera branscher.

Stöd kundernas transparens och plattformens policygenomförande

Få tillgång till inbyggda uppmaningar för förhandsmeddelande och uppsägningsklausul.

🔑 Perfekt för: SaaS-team, byråer eller ensamgrundare som skapar sin första sida med villkor.

Här är vad Siobhan Wheelan, chef och godkänd ClickUp-konsult på SDW Consultant, hade att säga om att använda ClickUp:

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Användningen av mallar, automatiseringar och korrekt konfigurerade arbetsflöden har varit avgörande för vår effektivitet och kommunikation.

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Användningen av mallar, automatiseringar och korrekt konfigurerade arbetsflöden har varit avgörande för vår effektivitet och kommunikation.

2. Mall för generellt serviceavtal från ClickUp

Få en gratis mall Definiera servicevillkor och betalningsklausuler med ClickUps mall för generiskt serviceavtal.

Mallen för ClickUps generiska serviceavtal hjälper dig att upprätta ett juridiskt bindande avtal som beskriver tjänster, leveranstider och betalningsvillkor. Den kopplas direkt till uppgifter, mål och påminnelser, så att allt förblir synligt och ansvarigt.

Denna mall för serviceavtal är perfekt för att skapa villkor som kan anpassas efter ditt företag, oavsett om det handlar om projektbaserat eller återkommande servicearbete.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd tabeller för att kartlägga tjänster, tidsplaner och ansvarsområden.

Tilldela ägarskap till sektioner med hjälp av anpassade fält och uppgifter

Täck tidsplaner, ersättning, leveranser och sekretess.

Inkludera redigerbara klausuler för tvistlösning eller uppsägning.

Ger en struktur för att beskriva roller och ansvar, specificera sekretessklausuler och definiera tvistlösningsprocessen.

Fungerar som ett återanvändbart ramavtal som du kan kopiera och anpassa för varje ny kund.

🔑 Perfekt för: Frilansare, konsulter och byråer som hanterar flerfasiga serviceavtal.

3. Mall för avtalsbrev från ClickUp

Få en gratis mall Fastställ tydliga förväntningar på projektet med ClickUps mall för avtalsbrev.

ClickUps mall för avtalsbrev är ett överskådligt, redigerbart dokument som beskriver arbetsomfång, roller, avgifter och villkor i ett avtal mellan två parter. Den är perfekt för kortfristiga avtal eller partnerskap som ändå kräver juridisk tydlighet och säkerhet.

Mallen är kortfattad men innehåller ändå det väsentliga: arbetsomfattning, varaktighet, betalning och ömsesidiga förväntningar. Den innehåller också praktiska anmärkningar som hjälper användarna att skriva tydliga villkor, från betalningsvillkor till ansvar och till och med uppsägningsklausuler.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Beskriv förväntningarna rad för rad med en inbyggd struktur.

Håll alla avtalsstadier synkroniserade med hjälp av statusuppdateringar.

Formalisera muntliga avtal i ett tydligt och lättillgängligt dokument.

Fastställ ömsesidiga ansvar i kortvariga eller informella projekt

Samla enkelt in digitala signaturer via integrationer och spåra avtalsrevideringar och godkännandehistorik.

🔑 Perfekt för: Kreativa yrkesverksamma, konsulter, små partnerskap, frilansare eller team som arbetar med projekt med fast omfattning med externa kunder.

🎥 Titta på: Hur man använder ClickUp som advokat:

💡Proffstips: Påminn användarna om att de är ensamt ansvariga för aktiviteterna på sina konton, särskilt när det gäller datatillgång eller fakturering. Ange tydligt vilka aktiviteter som är förbjudna, till exempel skrapning, spamming eller bakåtkompilering, för att undvika juridiska gråzoner.

4. Mall för frilansavtal från ClickUp

Få en gratis mall Skydda dina frilansprojekt med tydliga villkor och betalningsvillkor med ClickUp-mallen för frilansavtal.

Frilansare har ofta flera kunder samtidigt, vilket gör det viktigt att ha vattentäta avtal. ClickUps mall för frilansavtal hjälper självständiga arbetare att säkra sitt arbete med juridiskt hållbara avtal som är lätta att redigera.

Den är utformad för snabbhet – laddad i ClickUp Docs och kopplad till uppgiftsuppföljning, så att du inte behöver byta verktyg när du hanterar leveranser, deadlines eller betalningsvillkor.

Denna mall delar upp avtalet i redigerbara avsnitt för omfattning, avgifter, tidsplaner, uppsägningsklausuler och sekretessvillkor. Du kan involvera kunder för godkännanden, tilldela uppgifter för avtalsuppdateringar och automatisera påminnelser för att säkerställa att avtalet undertecknas i tid.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Inkludera tidsplaner för granskning och godkännande för att förhindra att projektets omfattning förändras.

Upprätta tydliga riktlinjer för äganderätt, redigeringar och deadlines.

Duplicera enkelt för varje uppdrag i ditt CRM-system för frilansare.

Strukturera arbetsomfånget och leverablerna med uppgiftsblock

🔑 Perfekt för: Designers, utvecklare, författare och frilansare som arbetar på distans och vill effektivisera sin onboarding samtidigt som de skyddar sina rättigheter.

5. Mall för konsultavtal för ClickUp

Få en gratis mall Fastställ villkor, avgifter och omfattning tydligt med mallen för konsultavtal från ClickUp.

Mallen för konsultavtal från ClickUp är utformad för att hantera alla detaljer – från att beskriva ansvar och leveranser till att definiera betalningsvillkor, sekretessklausuler och uppsägningsbestämmelser.

Eftersom mallen är integrerad i ClickUp erbjuder den ett enhetligt arbetsflöde: granskning av offerter, godkännande av kontrakt, uppföljning av milstolpar och korrespondens med kunder sker på ett och samma ställe. Det är särskilt användbart när konsulten arbetar självständigt men behöver dokumentation av företagsstandard.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Dokumentera komplexa konsultvillkor på ett tydligt sätt och med juridiskt stöd.

Inför enkelt immateriella rättigheter och ansvarsbegränsningar

Centralisera godkännanden mellan konsulter och kunder i en säker arbetsmiljö

Använd uppgifter för att dela upp tjänster, tidsplaner och leveranser

🔑 Perfekt för: Konsulter, byråer och professionella tjänsteföretag som hanterar flera kunder och uppdrag.

📚 Läs också: Olika typer av avtal och hur du hanterar dem effektivt

6. Mall för köp- och försäljningsavtal från ClickUp

Få en gratis mall Spåra försäljningsvillkor, betalningsinformation och leverans på ett och samma ställe med ClickUps mall för inköps- och försäljningsavtal.

När finansiella transaktioner involverar varor eller tjänster är ett formellt köp- och försäljningsavtal avgörande. ClickUps mall för köp- och försäljningsavtal är utformad för snabbrörliga företag som behöver slutföra avtal snabbt utan långdragna juridiska förhandlingar.

Denna mall är perfekt för återkommande beställningar, upphandlingsprocesser eller leverantörs-kundavtal och stödjer integration med ekonomi- och ERP-verktyg.

Det som utmärker denna lösning är dess förmåga att hantera hela arbetsflödet – från att utforma avtalsvillkor till att övervaka milstolpar efter undertecknandet – allt inom en centraliserad plattform.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen

Formalisera prissättningsvillkor, leveransvillkor och returpolicyer.

Skapa tidslinjer och synkronisera leveransmilstolpar med resten av din operativa pipeline.

Använd uppgiftsvyer för att spåra kontraktsstadier och godkännanden från köpare och säljare.

Tillhandahåll revisionsspår med inbäddade signaturer och versionshistorik.

Registrera betalningsvillkor, produktinformation och kunduppgifter i återanvändbara format.

🔑 Perfekt för: Säljteam, e-handelsleverantörer och tjänsteleverantörer som hanterar stora volymer eller återkommande transaktioner.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att omedelbart skapa ett utkast till ett avtal med villkor – mata bara in dina företagsuppgifter och få ett redigeringsklart juridiskt dokument på några sekunder.

7. Mall för entreprenadavtal från ClickUp

Få en gratis mall Håll dig till avtalsvillkoren när du anlitar extern hjälp med ClickUps mall för entreprenörsavtal.

Mallen för ClickUp-entreprenörsavtal är utformad för team som ofta anlitar frilansare eller oberoende entreprenörer. Det som gör den här mallen unik är att den kopplar varje avtalsavsnitt till konkreta steg i ditt ClickUp-arbetsflöde.

Använd den här mallen för att tydligt definiera arbetsomfång, deadlines och förväntningar utan att behöva växla mellan kontrakt och projektverktyg. Du kan tilldela roller, skapa framstegsspårare och länka projektfiler direkt till ditt avtal, vilket gör onboarding smidigare och minskar risken för tvister.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Förvara juridiska avtal och projektleveranser på samma arbetsplats

Spåra kontraktets olika stadier från utkast till undertecknande med hjälp av anpassade statusar.

Tilldela deadlines och leveranser till entreprenörer med hjälp av uppgifter

Lagra register, kommunikation och betalningsloggar i en visuell instrumentpanel

🔑 Perfekt för: Företag som anlitar frilansare eller kontraktsanställda yrkesverksamma inom flera avdelningar.

📚 Läs också: Hur man hanterar entreprenörer effektivt

8. Mall för anställningsavtal från ClickUp

Få en gratis mall Täck roller, ansvar och rättsligt skydd med ClickUps mall för anställningsavtal.

Mallen för anställningsavtal från ClickUp är utformad för snabba anställningsmiljöer där noggrannhet och efterlevnad är viktigt. Från att beskriva arbetsuppgifter till att specificera lön, förmåner och förväntningar på uppförande – den här mallen håller allt strukturerat. Den synkroniseras enkelt med instrumentpaneler och arbetsflöden, så att du kan hantera anställningsprocesser parallellt med att du utformar avtal.

Starka säkerhetsåtgärder säkerställer att endast behöriga användare får tillgång till känsliga dokument.

För innehåll som omfattas av upphovsrättslagar kan du dessutom enkelt hantera behörigheter för att säkerställa att endast personer med skriftligt tillstånd får åtkomst, vilket skyddar din immateriella egendom inom ClickUp.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera anställningsvillkor och förväntningar på beteende i ett dokument

Samarbeta med rekryteringschefer med hjälp av inbyggda uppgiftskommentarer.

Använd instrumentpaneler för att spåra granskningsstatus för flera avtal

Spara undertecknade avtal tillsammans med checklistor för nyanställda.

🔑 Perfekt för: HR-team, rekryterare och start-up-grundare som vill utöka sina team med juridisk tydlighet.

9. ClickUp-tillägg till en avtalsmall

Få en gratis mall Gör tydliga uppdateringar av avtal utan att skriva om hela avtalet med ClickUps mall för tillägg till avtal.

När originalavtal behöver ändras kommer ClickUps tillägg till avtalsmall till undsättning. Istället för att skriva ett helt nytt dokument kan du använda denna mall för att snabbt logga, dela och spåra alla juridiska uppdateringar, samtidigt som ditt originalavtal förblir intakt.

Från att infoga nya klausuler till att revidera föråldrade villkor – med den här mallen kan du dokumentera ändringar med fullständig transparens. Du kan också tilldela granskningsuppgifter, spåra versionshistorik och meddela intressenter – allt från samma arbetsyta.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Behåll de ursprungliga avtalsvillkoren och markera nya ändringar

Spåra ändringsstatus med tydliga arbetsflöden

Samordna juridiska godkännanden inom projektets arbetsflöden

Hänvisa till originalavtal med länkade dokumentfält

🔑 Perfekt för: Interna juridiska team, avtalsadministratörer och projektledare som behöver revidera avtal utan att behöva börja om från början.

🔎 Visste du att? Grunderna för modern avtalsrätt är inte så moderna trots allt! Dess rika historia sträcker sig tillbaka till antika civilisationer, med betydande influenser från de juridiska principerna och filosofierna i antikens Grekland och Rom.

Använd din röst för att lägga till klausuler, sök på internet efter juridiska termer och delegera utkast och granskning till kollegor – helt handsfree, var du än befinner dig, med Talk to Text .

Få omedelbar insikt i utgiftstrender, prognostisera framtida utgifter och skapa budgetfördelningar eller sammanfattningar med bara ett klick.

Få tillgång till premium-AI-modeller som ChatGPT, Gemini, Claude och fler för att få hjälp med att utforma och granska villkor. Växla mellan de bästa AI-modellerna inifrån ClickUp med hjälp av Brain MAX.

10. Mall för affärsavtal från ClickUp

Få en gratis mall Fånga upp förhandlingsvillkor och spåra affärer utan att förlora detaljerna med ClickUp Deal Memo Template.

ClickUp Deal Memo Template är lättviktig, fokuserad och perfekt för förhandlingsskedet före avtalsskrivning, leverantörssamarbeten eller interna godkännanden med höga insatser. Till skillnad från fullständiga avtal erbjuder denna mall en central plats för att komma överens om prissättning, leveranser, tidsplaner och viktiga ansvarsområden.

Mallen stödjer snabba godkännanden och intern samordning och erbjuder särskilda fält för medarbetare, sekretessavtal och ersättningsfördelningar. Den integreras också med ClickUp Tasks, så att du kan spåra granskningar, ange förfallodatum och hantera kommunikationen med alla parter för att hålla teamen samordnade utan långdragna juridiska förseningar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Markera intressenter, datum, ersättning och anställningsvillkor.

Spåra varje ändring eller godkännande med arbetsflöden för uppgifter

Ställ in påminnelser för signaturer, granskningar och uppföljningar

Organisera anteckningar efter affärsstadium med hjälp av statusetiketter

🔑 Perfekt för: Produktionsteam, investerare, försäljningschefer och byråchefer som hanterar flera förhandlingar samtidigt.

11. Mall för granskning av ClickUp-avtal

Få en gratis mall Granska juridiska avtal utan att missa någon klausul med ClickUps mall för avtalsgranskning.

Mallen för granskning av ClickUp-kontrakt är utformad för att hjälpa juridiska team, chefer och kunder att spåra, kommentera och lösa feedback om kontrakt innan de undertecknas. Istället för att manuellt markera problem i spridda dokument får du en tydlig överblick över vad som är väntande, vad som är godkänt och vem som är ensam ansvarig för nästa steg.

Denna mall innehåller checklistor för godkännande, revisionsanteckningar, avsnitt för riskmarkeringar och granskaruppdrag – allt kopplat till det ursprungliga avtalet. Utnyttja dessutom särskilda avsnitt för att lagra juridiska krav, markera klausuler och spåra avtalsstatus i olika faser: kund, intern och genomförande.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd fem fördefinierade vyer för att hantera kontraktsflöden

Centralisera kommentarer och godkännanden av avtal mellan alla intressenter

Markera riskklausuler, inkonsekvenser och flaggor för efterlevnad.

Flytta kontrakt från utkast till genomförande i ett strukturerat utrymme

🔑 Perfekt för: Juridiska team, avtalsansvariga eller nystartade företag som utökar sina B2B-samarbeten.

➡️ Läs mer: De bästa apparna för kontraktshantering

12. Mall för hyresavtal från ClickUp

Få en gratis mall Skydda din egendom med tydliga villkor med hjälp av ClickUps mall för hyresavtal.

Mallen för hyreskontrakt från ClickUp har ett förstrukturerat format som täcker hyresvillkor, säkerhetsdepositioner, betalningsplaner, hyresgästens ansvar och regler för användning av fastigheten. Detta gör det enkelt för hyresvärdar att definiera villkor, ansvar och hyresförhållanden.

Till skillnad från generiska PDF-filer för uthyrning integreras denna mall med schemaläggningsverktyg, återkommande påminnelser och dokumenthanteringsverktyg, vilket ger fastighetsförvaltare ett digitalt förstahandsval för att hantera hyresavtal. Detta förenklar arbetet och skyddar samtidigt både hyresvärdens och hyresgästens intressen.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Fastställ tidsfrister för hyresbetalningar, depositioner och förnyelser

Länka hyresgästregister och kontraktsuppgifter till en projekthubb

Spara undertecknade avtal för snabb åtkomst och efterlevnad

Automatisera varningar för utgångna hyresavtal eller regelöverträdelser

🔑 Perfekt för Hyresvärdar, fastighetsteam och fastighetsförvaltare på kontorshotell som hanterar kort- eller långsiktiga bostadsuthyrningar.

13. Mall för ClickUp-partnerskapsavtal

Få en gratis mall Utarbeta tydliga samarbetsvillkor med hjälp av ClickUps mall för partnerskapsavtal.

Ska du starta ett nytt företag tillsammans med någon annan? ClickUps mall för partnerskapsavtal hjälper dig att lägga grunden för joint ventures, affärssamarbeten eller gemensamma investeringar. Den täcker allt från finansiella bidrag till partnerroller och konfliktlösning.

Den är utformad för tydlighet och ansvarsskyldighet mellan partners, med inbyggda verktyg för fildelning, aviseringar och uppföljning av deadlines.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera tydligt partnerrollerna, kapitalfördelningen och beslutsrättigheterna.

Ta itu med exitstrategier, upplösningsvillkor och tvistförfaranden.

Dela redigeringar och godkännanden på ett säkert sätt med intressenterna.

Lagra alla partneravtal och uppdateringar på ett och samma arbetsområde.

🔑 Perfekt för: Affärspartners, medgrundare eller byråer som ingår samarbetsprojekt.

14. Mall för ClickUps företagspolicy

Få en gratis mall Centralisera interna regler med ClickUp-mallen för företagspolicy.

Varje organisation behöver en dokumenterad uppförandekod och verksamhetspolicy. ClickUps mall för företagspolicy ger HR-team och ledningen ett särskilt utrymme för att utarbeta, lagra och hantera interna policyer. Det är en enkel dokumentbaserad lösning som samlar alla detaljer – från uppförandekoder på arbetsplatsen till policyer för betald ledighet – på ett och samma ställe.

Med denna mall för företagspolicy laddad i ClickUp kan du tilldela äganderätt till olika policyavsnitt, schemalägga granskningar och till och med spåra anställdas bekräftelse.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera förväntningarna på arbetsplatsen i ett tydligt, professionellt format

Rulla ut uppdateringar till specifika avdelningar eller team på ett enkelt sätt

Bädda in hyperlänkar till externa juridiska dokument eller intranätwikis.

Skapa en enda källa till sanning för efterlevnad och uppförande

Avsnitten är förmärkta för anpassning och versionskontroll, vilket gör det enkelt att uppdatera i takt med att företagskulturen eller lagstiftningen utvecklas.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, driftschefer eller grundare som utformar interna företagspolicyer och strukturer.

15. ClickUp-mall för personalhandböcker, policyer och rutiner

Få en gratis mall Standardisera verksamheten med mallen för personalhandbok

Mallen för ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures samlar all intern dokumentation – närvaroregler, regler för betald ledighet, riktlinjer för IT-användning, säkerhetsprotokoll och eskaleringsprocedurer – i ett enda referensdokument.

Den är uppdelad i avsnitt med snabbnavigering och funktioner för uppgiftsfördelning, och fungerar som en sökbar kunskapsbank under introduktion, utbildning och revisioner.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Samla alla policyer, rutiner och handböcker på ett och samma arbetsområde.

Tilldela redigerings- eller efterlevnadsuppgifter till specifika teammedlemmar

Samarbeta om uppdateringar med hjälp av inbyggda dokument och kommentarer.

Ställ in granskningscykler med påminnelser och automatiska aviseringar

🔑 Perfekt för: HR-chefer, teamledare och grundare som formaliserar interna processer.

16. Mall för webbplatsvillkor från Template. Net

Mallen för webbplatsvillkor från Template. Net erbjuder en grundläggande rättslig ram för onlineföretag, bloggare och digitala plattformar. Den täcker viktiga element såsom äganderätt till innehåll, ansvarsbegränsning, förbjudna aktiviteter och jurisdiktionsklausuler, vilket ger din webbplats rättslig trovärdighet och tydlighet för användarna.

Mallen är redigerbar och kan snabbt anpassas efter din affärsmodell. Den innehåller tydliga avsnitt, användarskyldigheter och inbäddade exempel för att underlätta efterlevnaden utan kostsamma juridiska konsultationer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in juridiskt bindande användarmedgivanden med ett inbyggt bekräftelseavsnitt.

Fyll i fälten för användarnamn, e-postadress och datum i förväg för att spara administrativ tid.

Anpassa klausuler som ansvar, immateriella rättigheter och användningsregler utan att behöva formatera från grunden.

Publicera eller bädda in direkt utan att behöva ändra layouten

🔑 Perfekt för: Webbplatsägare, SaaS-produkter och byråer som samlar in användarnas samtycke.

17. Mall för e-handelsvillkor från Template. Net

Mallen för e-handelsvillkor från Template. Net är utformad för onlinebutiker och marknadsplatser och innehåller viktiga klausuler för transaktioner, frakt, skatter, återbetalningar och användaransvar.

Oavsett om du säljer fysiska varor, prenumerationer eller digitala produkter hjälper denna mall dig att tydligt definiera köparnas och säljarnas rättigheter och skyldigheter. Redigerbara fält och rekommenderade klausuler underlättar snabb implementering på olika plattformar och anpassade butiksfrontsidor.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ange tydligt returvillkor, fraktvillkor och prissättningsvillkor för att informera användarna.

Lägg till eller ta bort klausuler utan att behöva formatera om

Använd de inbyggda fälten för att samla in kundens skriftliga bekräftelse.

Bädda in detta formulär på en kassasida eller skicka ett formulär efter köpet för att uppfylla lagkraven.

🔑 Perfekt för: Onlinehandlare, dropshippers och ägare av e-handelsplattformar.

18. Mall för prenumerationsvillkor från Template. Net

Mallen för prenumerationsvillkor från Template. Net omfattar löpande serviceavtal, särskilt för SaaS-verktyg, prenumerationsboxar eller medlemskap. Den beskriver faktureringscykler, förnyelseklausuler, avbokningspolicyer, användarrättigheter och supportåtaganden.

Denna färdiga resurs gör det möjligt för dig att definiera hur användare interagerar med återkommande tjänster och vad som händer när de avbryter, uppgraderar eller bryter mot villkoren. Den integreras också väl i onboarding-flöden, betalningsportaler eller registreringsformulär.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in samtycke för återkommande avgifter och automatisk förnyelse i förväg

Definiera tydliga villkor för återbetalning och avbokning för att undvika tvister.

Anpassa tjänstdetaljer och prisnivåer utan att bryta layouten

Använd de inbyggda fälten för att dokumentera avtalet med namn, datum och underskrift.

🔑 Perfekt för: SaaS-plattformar, digitala medlemskap, prenumerationstjänster

19. Mall för villkor för mobilappar från Template. Net

Som namnet antyder erbjuder Mobile App Terms and Conditions Template by Template. Net utvecklare och nystartade företag ett snabbt sätt att uppfylla appbutikernas krav. Den täcker immateriella rättigheter, köp i appar, användarbeteende, datatillgång och länkar till tredje part.

Oavsett om du lanserar på iOS, Android eller båda, säkerställer denna mall att dina villkor är användarvänliga och appkompatibla. Du hittar också avsnitt för skiljedomsklausuler, licensavtal och villkor för att begränsa ansvar – allt formaterat för mobil läsbarhet.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ställ in användningsgränser och stoppa obehörig delning av inloggningsuppgifter

Få användarnas godkännande av din integritetspolicy, villkor och ansvarsfriskrivningar

Inbädda juridiskt samtycke i din apps registreringsprocess

Anpassa villkoren snabbt utan extern juridisk hjälp

🔑 Perfekt för: Apputvecklare, compliance-team, produktledare som hanterar användarplattformar

20. Mall för villkor från Iubenda

via iubenda

Mallen för villkor från iubenda är ett anpassningsbart juridiskt dokument som är utformat för internationell efterlevnad. Den är idealisk för webbplatser och plattformar som hanterar gränsöverskridande användare, datainsamling eller reglerade branscher.

Verktyget genererar automatiskt klausuler baserat på dina val (typ av verksamhet, betalningsmodell och dataanvändning) och integreras med iubendas integritetsverktyg och cookiepolicyer. Det är särskilt användbart för team som vill ha juridisk korrekthet utan att anlita en dedikerad rådgivare.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera personlig respektive kommersiell användning och förbjud delning av inloggningsuppgifter i förväg.

Fastställ dina regler för datainsamling och integritet utan att anlita ett juridiskt team.

Få användarens godkännande via inbyggda fält för signatur och datum.

Bädda in direkt i din appregistreringsprocess eller användarportal

🔑 Perfekt för: Globala SaaS-företag, fintech-plattformar och datadrivna appar.

21. Mall för allmänna villkor från Termsfeed

via Termsfeed

Mallen för allmänna villkor från TermsFeed erbjuder ett omfattande rättsligt ramverk som täcker användarrättigheter, skyldigheter, ansvarsbegränsningar, innehållsregler och tillämplig lag. Den är utformad för att stödja ett brett spektrum av användningsfall, från SaaS-plattformar och e-handelsbutiker till mobilappar.

Mallen finns i flera format (HTML, PDF, DOCX och Google Docs) och stöds av en interaktiv generator för allmänna villkor som gör det enkelt att anpassa dem. Med generatorn kan du välja tillämpliga klausuler baserat på din typ av tjänst, intäktsstrategi och jurisdiktion.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Få färdiga klausuler för användarkonton, IP, tvister och uppsägning.

Genomför snabbt regler med clickwrap-färdiga formuleringar

Skydda ditt företag med inbyggda ansvarsfriskrivningar och avsnitt om tillämplig lagstiftning.

Anpassa efter plattform (app, webb, SaaS) utan att behöva börja från scratch.

🔑 Perfekt för: Grundare, produktteam och webbplatsägare som snabbt behöver juridiskt bindande villkor.

Vad kännetecknar en bra mall för allmänna villkor?

Nu när du har sett de bästa gratis mallarna behöver du veta hur du väljer en som passar dig. En solid mall för villkor är ett juridiskt dokument som ska skydda din produkt, dina användare och ditt rykte. Den rätta mallen innehåller icke-förhandlingsbara juridiska element som gör villkoren juridiskt bindande.

Här är några saker att tänka på:

Klausul om immateriell egendom: Välj en mall för villkor som skyddar din exklusiva egendom och dina immateriella rättigheter från missbruk.

Betalningsvillkor: Leta efter en mall som tydligt beskriver faktureringscykler, återbetalningsvillkor och processen för att ta ut avgifter. Ange vem som står för rättegångskostnaderna om en fordran görs gällande.

Regler för användarbeteende: Bestäm vilka mallar för villkor som ska ange förväntningar på användarbeteende och hänvisa till communityriktlinjer där så är tillämpligt.

Ansvarsfriskrivningsklausul: Sök efter en mall som begränsar ditt ansvar för oförutsedda eller indirekta skador, inklusive personskador, och klargör att användarna agerar på egen risk.

Kontaktuppgifter: Bestäm dig för en mall för villkor som ger användarna en officiell e-postadress eller en länk till ett supportformulär där de kan ställa frågor eller begära förtydliganden om avtalet.

Villkor för användargenererat innehåll : Välj en mall som definierar äganderätt och ansvar för innehåll som läggs till av användare.

Avsnitt om tillämplig lag: Använd en mall som bekräftar att avtalets villkor är verkställbara enligt tillämplig jurisdiktion.

Uppsägning: Välj mallar som täcker när åtkomst kan återkallas, särskilt vid överträdelser eller upptagande på någon lista över begränsade parter, tillsammans med alternativ för skiljedom eller medling.

Tredje parts rättigheter: Välj en mall för villkor som tydligt identifierar tredje parts webbplatser när du bäddar in plugins, betalningsgateways eller sociala integrationer för att undvika potentiella överlappningar i ansvaret.

Efterlevnad av dataskyddslagar: Prioritera mallar som förklarar lagarna som reglerar hur användardata hanteras och skyddas.

Referens till Digital Millennium Copyright Act: Välj mallar för villkor som inkluderar åtgärder vid upphovsrättsintrång.

Upptäck en värld av juridisk tydlighet med ClickUp

Vänta inte tills det uppstår en tvist med att ordna dina dokument. Oavsett om du anställer en ny medarbetare, utarbetar ett partneravtal eller publicerar villkor för en app, sparar mallar tid och minskar risken.

Med ClickUps färdiga juridiska mallar kan du hoppa över formateringen och gå direkt till genomförandet. Du kan anpassa, spåra och samarbeta kring allt inom ett och samma arbetsområde – utan att behöva växla mellan olika verktyg eller jaga efter ändringar.

Skapa, hantera och dela kontrakt, policyer och avtal med bara några få klick.

Registrera dig gratis idag på ClickUp för att komma igång!