De 10 bästa alternativen till Veed.io för videoredigering 2025

Veed.io är perfekt för sociala videor. Det låter dig redigera snabbt och lägger automatiskt till undertexter.

Om du behöver lagringsutrymme, teamsamarbete, automatisk storleksändring, batchredigering eller stöd för YouTube-tutorials, webbseminarier och podcastklipp måste du dock överväga mer avancerade videoredigeringsverktyg.

Låt oss titta på några av de bästa alternativen till Veed.io som övervinner dessa begränsningar när du redigerar videor. Vi delar med oss av de viktigaste funktionerna, priserna och begränsningarna för att hjälpa dig att göra det bästa valet.

Vad ska du leta efter i Veed.io-alternativ?

Innan du registrerar dig för nästa verktyg, ta ett steg tillbaka och fråga dig själv: Vad behöver ditt videoflöde som Veed inte ger dig? Här är de avancerade funktioner som är värda att prioritera i ditt arbetsflöde för skapande av videoinnehåll.

Redigeringsdjup: Om Veed känns för grundläggande för dina projekt, leta efter videoverktyg med avancerade funktioner som flerspåriga tidslinjer, ljudlager och anpassade övergångar.

Bättre samarbete: Behöver du mer än solo-redigering i din onlinevideo? Prioritera Veed.io-alternativ som stöder kommentarer, rollbaserade behörigheter och delade mappar så att feedback och godkännanden går smidigt.

Branding och mallstöd: Välj verktyg som låter dig spara dina varumärkesresurser, återanvända videomallar och automatiskt ändra storlek för olika sociala plattformar. Du vill inte ladda upp din logotyp eller skriva om typsnitt varje gång du laddar upp en video.

AI-funktioner och automatisering: Veed erbjuder Magic Cut och automatiska undertexter, men andra videoverktyg går ännu längre. Leta efter AI-verktyg som tar bort tystnader, genererar sociala klipp eller snabbt återanvänder längre videor.

Flexibel och skalbar prissättning: Om vattenstämpeln eller teamprissättningen hindrar dig, välj ett Veed-alternativ med bättre gratiskonton, skalbar prissättning eller individuella och företagsplaner där du betalar efter användning.

Nisch som passar dina arbetsflöden: Vissa redigeringsprogram är skapade för YouTubers, andra för marknadsförare eller podcasters. Hitta ett videoredigeringsverktyg som passar ditt arbetsflöde – oavsett om du skapar tutorials, TikToks eller varumärkesvideor.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa alternativen till Veed.io i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Veed.io:

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Visuella storyboardmallar, uppgiftshantering, samarbete i realtid, anpassade vyer Småföretag, medelstora företag och storföretag Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Kapwing AI-videoproduktion, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus Småföretag, kreatörer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $ per medlem/månad. Descript Textbaserad redigering, skriptsynkronisering, stöd för flera kameror, AI-röstverktyg Små till medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 24 $ per medlem/månad. InVideo AI Länk till video, ansiktslösa videor, över 5000 mallar, Magic Box-redigering Småföretag, medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 35 $/månad. CapCut Mobilvänlig redigering, effekter, filter, hastighetskontroller Skapare, småföretag 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 9,99 $ per månad. HeyGen AI-avatarer, anpassade avatarer, flerspråkigt stöd, redigeringsverktyg Medelstora företag, företag Gratis AI-videosida; Betalda abonnemang från 29 $ per månad Synthesia AI-avatarer, skriptgenerering, röstkloning, över 140 språk Medelstora företag, företag Gratis AI-videosida; betalda abonnemang från 29 $ per månad. Colossyan Creator Konvertera dokument/bilder till video, skärminspelning, scener med flera avatarer, varumärkesverktyg Små till medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 27 $/månad. Camtasia Avancerad skärminspelning, anteckningar, frågesporter, smart zoom/panorering Medelstora företag, företag Betalda abonnemang börjar på 14,99 $/månad. Förenklat AI-klipp, automatiska undertexter, publicering på sociala medier, smart redigering Småföretag, innehållsteam Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29 $/månad.

Bästa Veed.io-alternativ

Låt oss ta en närmare titt på funktionerna, begränsningarna, användarrecensionerna och prisplanerna för vart och ett av dessa verktyg.

1. ClickUp (Bäst för hantering av videoprojekt och teamsamarbete)

Organisera idéer, uppgifter och samarbeta visuellt med ClickUp Whiteboards.

Om du hanterar videoprojekt som går utöver ren redigering erbjuder ClickUp, appen som har allt du behöver för ditt arbete, alla verktyg du behöver på ett och samma ställe. Du kan börja med att använda ClickUp Whiteboards för att planera din produktionstidplan och skissa upp din videoserie.

Du kan dra, släppa och omorganisera idéer i realtid med ditt team och se till att alla är på samma sida redan från början. Detta är särskilt användbart för tidiga brainstorming-sessioner, planering av manusflödet eller spårning av visuella element som scenövergångar och tagningslistor.

När du är redo att sätta igång kan du använda ClickUp Tasks för att dela upp ditt videoproduktionsflöde i tydliga, hanterbara steg. Du kan tilldela ansvar, sätta deadlines och följa upp framstegen för att slutföra projekten i tid.

Börja till exempel med en uppgift för manusskrivning, där du bifogar ett utkast, tilldelar det till en författare, samarbetar via ClickUp Docs och anger ett slutdatum för granskning. Därefter kommer storyboarding, följt av filmning. Varje scen eller inspelning kan spåras som en separat uppgift, med checklistor för kamerainställningar, platser och utrustning.

Hantera uppgifter, sätt deadlines och effektivisera arbetsflödet för videoproduktion med ClickUp Tasks.

I redigeringsfasen för voice-overs och animerade undertexter kan du använda uppgiftsstatusar som "Pågår", "Behöver granskas" och "Slutlig export" för att spåra var varje video befinner sig.

När du har arbetsflödet på plats kan du använda ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten för hjälp med manus. Oavsett om du skriver ett första utkast till manus, finjusterar en scen, skriver animerade undertexter eller transkriberar råmaterial kan AI hjälpa dig att skapa ett snyggt manus med hjälp av flera LLM:er (t.ex. Gemini, Claude och fler) från samma gränssnitt.

Och när du behöver kommunicera med ditt team kan ClickUp Brain också skriva utkast till e-postmeddelanden, kommentarer eller uppdateringar av uppgifter åt dig baserat på projektets sammanhang. Du kan också fråga om statusen för specifika uppgifter. Du kanske till exempel vill veta om manuset är färdigställt eller om filmen har laddats upp. ClickUp Brain hämtar de senaste uppdateringarna direkt från din arbetsyta.

Slutligen kan du med ClickUp Clips spela in korta videor direkt i ditt arbetsutrymme utan att lämna plattformen. Dessutom genererar ClickUp, ett kraftfullt alternativ till Veed.io, automatiskt en transkription av din berättarröst när du spelar in en klipp. Detta hjälper ditt team att skumma igenom eller hänvisa till viktiga punkter utan att behöva titta på hela videon igen.

Spela in, dela och organisera videor enkelt med ClickUp Clips.

ClickUp Brain, som ett AI-verktyg, förbättrar denna process ytterligare genom att låta dig interagera med klipp och deras transkriptioner. Du kan be Brain att sammanfatta ett klipp, extrahera åtgärdspunkter eller förtydliga delar av transkriptionen och hjälpa ditt team att hålla sig samstämmigt och fokuserat.

Klipp sparas också automatiskt och länkas till uppgifter eller dokument. Det sista du vill är att viktig information går förlorad i e-posttrådar eller meddelandeappar. Det är ett enkelt sätt att hålla den visuella kommunikationen igång under hela projektet.

För att göra din videoproduktionsprojektledning ännu effektivare erbjuder ClickUp färdiga mallar som är särskilt utformade för kreativa arbetsflöden. ClickUp-mallen för videoproduktion hjälper dig att hantera varje steg i ditt projekt med tydliga uppgifter, tidslinjer och samarbetsverktyg så att ingenting förbises.

För visuell planering erbjuder ClickUp Storyboard Template en strukturerad layout för att organisera scener, timing och visuell riktning så att ditt team kan arbeta samordnat. Dessa gratis storyboard-mallar effektiviserar kreativa arbetsflöden genom att kombinera bilder, anteckningar, deadlines och samarbete i ett organiserat utrymme.

På så sätt låter ClickUp dig hantera hela din videoproduktionsprocess från planering och manusskrivning till samarbete och leverans, allt på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler: Få en översikt över framsteg, deadlines och arbetsbelastning och spåra uppgifter i alla videoproduktionsstadier med Få en översikt över framsteg, deadlines och arbetsbelastning och spåra uppgifter i alla videoproduktionsstadier med ClickUp Dashboards.

Schemalägg med integrerade kalendrar: Använd Använd ClickUp Calendar för att enkelt planera inspelningar, granskningssessioner eller lanseringsdatum och synkronisera dessa händelser med ditt team.

Automatisera repetitiva uppgifter: Spara tid genom att ställa in Spara tid genom att ställa in ClickUp Automations som flyttar uppgifter efter godkännanden, tilldelar teammedlemmar när status ändras eller skickar påminnelser om kommande deadlines.

Samarbeta direkt: Använd Använd ClickUp Chat för att diskutera uppgifter, ge feedback och samarbeta utan att behöva växla mellan olika plattformar.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp Brain sparar tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg.

ClickUp Brain sparar tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg.

🌼 Lär dig hur du bygger upp en skalbar videoproduktion med ClickUp. 👇🏼

via Kapwing

Kapwing, ett AI-videoredigeringsverktyg, gör det enkelt för alla att skapa videor, även utan kunskaper i videoredigering. Börja med att skriva in en textprompt, så genererar AI:n en komplett video med musik, ljudeffekter och övergångar. Med Magic Subtitles kan du omedelbart få AI-genererade undertexter och anpassa deras stil och animationer så att de passar ditt varumärke. Smart B-Roll analyserar automatiskt din video och infogar bilder som matchar dina viktigaste punkter när din video tas fram.

Om din video innehåller flera talare kan du använda Speaker Focus för att rikta kameran mot den som talar och hjälpa din publik att hålla sig fokuserad. När du arbetar med olika språk säkerställer Lip Sync att ljudet matchar talarens munrörelser och gör översättningarna smidiga och naturliga. Och med Split Vocals kan du enkelt separera röster från bakgrundsmusik, vilket ger dig mer kontroll över ljudkvaliteten och redigeringarna.

Kapwings bästa funktioner

Samarbeta i realtid: Låt flera teammedlemmar redigera och bidra till samma video samtidigt och förbättra teamets effektivitet.

Översätt videor utan ansträngning: Konvertera ljud till över 70 språk med hjälp av AI-genererade röster eller röstkloning för att nå en global publik.

Ta bort tystnader automatiskt: Använd Smart Cut för att upptäcka och trimma tysta avsnitt i dina videor och spara tid på manuell redigering.

Kapwings begränsningar

Ljudkvaliteten kan försämras avsevärt när du exporterar videoinnehållet.

Kapwing-priser

Gratis för alltid

Pro: 24 $ per medlem/månad

Företag: 64 $ per medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Kapwing-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kapwing?

En recension på G2 säger:

Jag gillar avsnittet Kapwing Templates. Det innehåller tusentals mallar som är designade av proffs och hjälper oss att göra våra videor enastående genom att helt enkelt ändra vårt innehåll med bilder, videor och text.

Jag gillar avsnittet Kapwing Templates. Det innehåller tusentals mallar som är designade av proffs och hjälper oss att göra våra videor enastående genom att helt enkelt ändra vårt innehåll med bilder, videor och text.

💡 Proffstips: Kapwing är perfekt för snabba redigeringar. Men om du undrar hur dina videor passar in i en bredare marknadsföringsstrategi, kolla in denna guide till videomarknadsföringsprogramvara. Den jämför verktyg som hjälper dig att inte bara skapa innehåll utan också planera, distribuera och spåra det.

3. Descript (Bäst för redigering av video genom transkriptioner och samarbetsbaserad manusskrivning)

via Descript

Descript är en AI-driven plattform för ljud- och videoredigering. Som ett alternativ till Veed.io låter den användare ändra mediefiler via ett textbaserat gränssnitt, vilket gör det lika intuitivt som att redigera ett dokument. Med funktioner som Overdub (AI-röstkloning), borttagning av fyllnadsord, multispårredigering och ljudförbättring i studiokvalitet kan du producera professionellt innehåll utan komplexa redigeringskunskaper.

Om du skapar YouTube-kortfilmer stöder Description skärminspelning. För marknadsföringsteam låter denna AI-videoredigerare dig samarbeta med dina teammedlemmar.

Descripts bästa funktioner

Redigera med tidslinjen : Se din komposition över tid och gör precisa justeringar av både media och manus för en traditionell redigeringsupplevelse.

Organisera med hjälp av projekt och kompositioner: Håll ordning på ditt arbete genom att skilja mellan projekt (det aktiva utrymmet för redigering) och kompositioner (slutgiltiga versioner eller utkast för export).

Spela in på distans med SquadCast: Spela in ljud smidigt med medarbetare var du än befinner dig, direkt integrerat med Descript för smidiga fjärrsessioner.

Begränsningar för Descript

Plattformens integrationsmöjligheter är inte helt intuitiva.

Descript-priser

Gratis för alltid

Hobbyist: 24 $ per medlem/månad

Skapare: 35 dollar per medlem/månad

Företag: 50 dollar per medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivningar och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En recension på Capterra säger:

Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering – särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete.

Descript är ett banbrytande verktyg för alla som vill effektivisera sin ljud- och videoredigering – särskilt för nybörjare. Det har fantastiska funktioner som automatisk transkription, skärminspelning och textbaserad redigering. Möjligheten att redigera mediefiler lika enkelt som att redigera ett Word-dokument sparar mycket tid och arbete.

via InVideo AI

InVideo. io är en onlineplattform för videoproduktion som är utformad för marknadsförare, social media-ansvariga och innehållsteam. Du kan snabbt skapa marknadsföringsvideor med hjälp av textprompter, återanvända blogginnehåll i korta videor eller skapa bilder i bulk för reklamkampanjer. Den erbjuder också ett varumärkespaket, voiceover-verktyg, lagerintegrationer och automatisk storleksanpassning för flera plattformar.

Biblioteket med färdiga mallar, dynamiska textanimationer och dra-och-släpp-gränssnitt gör det lämpligt för att skapa ett brett utbud av videor, vilket gör det till ett bra alternativ till Veed.io.

Veed.io är bättre för att redigera råmaterial eller poddar med precision, medan InVideo passar bättre när du behöver publiceringsklara, volymrika och fantastiska videor med minimal ansträngning.

Med InVideo AI kan du enkelt förvandla nyhetsartiklar, YouTube-videor eller bloggsidor till fantastiska videor genom att bara klistra in en länk. Plattformen bearbetar automatiskt innehållet och skapar en video med relevanta bilder, voiceovers och övergångar med bara några få klick.

InVideos bästa funktioner

Få tillgång till stockmaterial: Utforska över 16 miljoner royaltyfria videor, bilder och ljudspår för att enkelt förbättra ditt innehåll.

Välj anpassningsbara mallar: Välj bland ett stort utbud av över 5000 professionellt designade mallar som passar för olika tillfällen och branscher.

Skapa engagerande videor utan ansikten: Producera högkvalitativa videor utan presentatörer på skärmen, med hjälp av bilder och voiceovers för att förmedla ditt budskap på ett effektivt sätt.

Begränsningar i InVideo

Mallbiblioteket erbjuder inte särskilt många anpassningsmöjligheter. Detta kan göra det svårt för dig att skapa en personlig video som passar ditt varumärkes behov.

Priser för InVideo

Gratis för alltid

Plus: 35 $/månad

Max: 60 $/månad

Generativt: 120 $/månad

InVideo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om InVideo?

En recension på G2 säger:

InVideos intuitiva gränssnitt gör det enkelt att skapa välgjorda audiovisuella verk. Funktionen för röstkloning hjälper till att upprätthålla en konsekvent berättelse utan upprepade voiceovers.

InVideos intuitiva gränssnitt gör det enkelt att skapa välgjorda audiovisuella verk. Funktionen för röstkloning hjälper till att upprätthålla en konsekvent berättelse utan upprepade voiceovers.

📚 Läs också: Gratis mallar för podcastmanus för podcasters

5. CapCut (Bäst för mobilvänlig redigering med kreativa visuella effekter)

via CapCut

CapCut är en videoredigeringsapp som utvecklats av ByteDance, moderbolaget till TikTok. Med det precisa delningsverktyget kan du klippa klipp vid exakt den bildruta du behöver, vilket är perfekt för att synkronisera bilder med ljud eller trimma dina filmklipp med precision. Om du siktar på något mer kreativt kan du med funktionen för omvänd video spela upp klipp baklänges och ge dina videor en unik och oväntad twist.

Du får tillgång till ett omfattande bibliotek med royaltyfri musik sorterad efter stämning och genre, så det är enkelt att hitta den perfekta soundtracket till ditt projekt. Du kan också importera din egen ljudfil om du föredrar det.

CapCuts bästa funktioner

Kontrollera videotakten: Justera hastigheten med precision och skapa smidiga slow motion- eller dynamiska time-lapse-effekter som passar din vision.

Förbättra bilderna direkt: Använd ett brett utbud av estetiska filter för att justera ton, färg och ljusstyrka för ett polerat, professionellt utseende.

Lägg till kreativa effekter: Använd specialeffekter som delad skärm, humoristiska, drömlika överlägg och partyeffekter för att få ditt innehåll att sticka ut.

CapCuts begränsningar

Den kostnadsfria versionen av CapCut lägger till en vattenstämpel på videor, som endast kan tas bort med ett premiumabonnemang.

CapCut-priser

7 dagars gratis provperiod

Pro: 9,99 $ per månad

CapCut-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: Lågpresterande team är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan högpresterande team upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbete och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

💡 Proffstips: Är du osäker på hur du ska skriva för avatarer på skärmen? Dessa kostnadsfria mallar för innehållsskrivning kan hjälpa dig att skapa tydliga och engagerande manus – särskilt för vanliga frågor, produktdemonstrationer och utbildningsvideor.

6. HeyGen (Bäst för att skapa videor med verklighetstrogna AI-avatarer)

via HeyGen

HeyGen, som ursprungligen lanserades under namnet Surreal, är ett verktyg för videoproduktion. Med AI Avatar Creation kan du välja mellan över 300 avatarer som representerar en rad olika etniciteter, åldrar och stilar. Lägg in ditt manus så talar avataren åt dig med naturtrogen läppsynkronisering.

Du kan också arbeta med stillbilder eller rörliga avatarer för meddelanden, utbildning, kundkommunikation och reklam. Funktionen Avatar IV tar det ett steg längre genom att låta dig ladda upp ett foto och ett manus eller röstklipp för att skapa en anpassad avatar som ser ut och låter som du.

Och när det är dags att finjustera ger Editing Studio dig alla verktyg du behöver för att finslipa din video med text, bakgrunder och effekter.

HeyGens bästa funktioner

Prompt anything: Förvandla FAQ, produktdokument eller anpassade skript till engagerande videoinnehåll med AI-avatarer.

Anpassa avatarer med obegränsade utseenden: Ändra avatarernas kläder, bakgrunder och poser så att de passar perfekt till ditt varumärke eller budskap.

Engagera publiken med uttryck: Välj mellan uttryck som professionellt, seriöst eller lättsamt för att sätta rätt ton.

HeyGens begränsningar

Avatarens röst kan ibland kännas onaturlig, särskilt när den uttrycker komplexa känslor i längre meningar.

HeyGen-priser

Gratis för alltid

Skapare: 29 dollar per månad

Team: 39 $ per medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (290+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om HeyGen?

En recension på G2 säger:

Jag älskar hur intuitivt och nybörjarvänligt HeyGen är! Jag skapade tre avatarer i olika miljöer för mitt videoprojekt på universitetet, och alla såg professionella ut. Läppsynkroniseringen är fantastisk och hjälpte mig att uttrycka idéer på engelska tydligare än jag själv kunde. Avatarerna känns naturliga och anpassningsmöjligheterna är utmärkta – från borttagning av bakgrund till byte av kläder. Det är som att ha en personlig presentatör på begäran!

Jag älskar hur intuitivt och nybörjarvänligt HeyGen är! Jag skapade tre avatarer i olika miljöer för mitt videoprojekt på universitetet, och alla såg professionella ut. Läppsynkroniseringen är fantastisk och hjälpte mig att uttrycka idéer på engelska tydligare än jag själv kunde. Avatarerna känns naturliga och anpassningsmöjligheterna är utmärkta – från borttagning av bakgrund till byte av kläder. Det är som att ha en personlig presentatör på begäran!

7. Synthesia (Bäst för lokaliserat videoinnehåll med anpassning av röst och avatar)

via Synthesia

Synthesia är en AI-driven plattform för videoproduktion som gör det möjligt för användare att producera videor av professionell kvalitet utan behov av kameror, mikrofoner eller skådespelare.

Skriv in ditt ämne, dina mål och den ton du vill ha, så skriver Synthesias AI-manusgenerator manuset åt dig. När manuset är klart kan du välja mellan över 230 AI-avatarer som representerar olika bakgrunder och stilar.

Med Synthesia kan du skapa videor från grunden med hjälp av AI-avatarer som kan tala på över 140 språk – utan att behöva filma, redigera eller anlita ett produktionsteam. Om du vill skapa flerspråkiga utbildnings-, marknadsförings- eller informationsvideor utan ett fullständigt team är detta ett bra alternativ till Veed.io.

Veed.io fokuserar däremot på att redigera befintligt filmmaterial och erbjuder verktyg för beskärning, undertexter och effekter. Det ena verktyget skapar video med AI, det andra förbättrar det du redan har spelat in.

Synthesias bästa funktioner

Utvärdera innehållets effektivitet: Mät visningar, avhopp och engagemangsnivåer för att utvärdera innehållets effektivitet.

Effektivisera samarbetet: Redigera manus och video tillsammans med dina teammedlemmar, dela feedback via kommentarer och hantera projektversioner i ett enda arbetsområde.

Säkerställ korrekt uttal: Ange betoning av stavelser och fonetiska justeringar med "Diction" för att säkerställa att namn, termer och accenter låter korrekta.

Synthesias begränsningar

Integrationen kan vara något begränsad. Det finns ännu inte så många inbyggda anslutningar till LMS-plattformar, molndiskar eller verktyg som Asana och Jira, så du kommer främst att vara beroende av export och import.

Priser för Synthesia

Gratis AI-videosida

Startpaket: 29 $ per månad

Skapare: 89 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

En recension på Capterra säger:

Under det senaste året har Synthesia släppt flera uppdateringar som gör användarupplevelsen så enkel som möjligt, vilket visar att de tar till sig feedback från sina användare och implementerar den.

Under det senaste året har Synthesia släppt flera uppdateringar som gör användarupplevelsen så enkel som möjligt, vilket visar att de tar till sig feedback från sina användare och implementerar den.

8. Colossyan Creator (Bäst för att konvertera dokument och presentationer till videolektioner)

via Colossyan Creator

Colossyan Creator hjälper dig att konvertera PDF-filer och PowerPoint-presentationer till polerade videoformat och spara tid samtidigt som du uppgraderar sättet du presenterar information på. Med integrerad skärminspelning kan du också spela in åtgärder på skärmen direkt i plattformen. Detta gör verktyget lämpligt för tutorials eller produktvideor som kräver steg-för-steg-bilder.

För att göra dina videor mer dynamiska kan du lägga till flera avatarer i scenariumbaserade konversationer och skapa verklighetstrogna dialoger som ökar tittarnas engagemang. Och med verktygen i varumärkeskitet kan du enkelt hålla dina videor konsekventa genom att använda din logotyp, dina typsnitt och dina färger i alla projekt.

Colossyan Creators bästa funktioner

Använd AI-manusassistenten: Använd GPT-3 för att förfina ditt manus, generera idéer och förbättra grammatiken i alla större språk med ett enkelt tangentbordskommando.

Öka tittarnas interaktion: Gör dina videor mer engagerande genom att använda flera Side View AI-avatarer som samtalar för att berätta en historia.

Skapa globalt innehåll: Producera videor på över 70 språk, med olika accenter och röster, genom att enkelt byta språk i AI-videoredigeraren.

Begränsningar för Colossyan Creator

Just nu kan varumärkesresurser som färger och logotyper endast läggas till i efterproduktionsprocessen. Du har inte möjlighet att ställa in dem i förväg och använda dem som mallar.

Priser för Colossyan Creator

Gratis plan

Startpaket: 27 $/månad

Företag: 88 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Colossyan Creator-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (470+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Colossyan Creator?

En recension på G2 säger:

Colossyan är ett imponerande AI-drivet verktyg för videoproduktion som gör det enkelt att skapa professionellt innehåll utan att behöva omfattande kunskaper i videoredigering. AI-avatarerna är realistiska och text-till-tal-funktionen är smidig med en mängd olika röstalternativ.

Colossyan är ett imponerande AI-drivet verktyg för videoproduktion som gör det enkelt att skapa professionellt innehåll utan att behöva omfattande kunskaper i videoredigering. AI-avatarerna är realistiska och text-till-tal-funktionen är smidig med en mängd olika röstalternativ.

9. Camtasia (Bäst för detaljerade skärminspelningar och utbildningsinnehåll)

via Camtasia

Camtasia är ett datorprogram för skärminspelning och videoredigering. Det finns för Windows och macOS och används för att skapa handledningar, utbildningsmaterial och presentationer. Verktyget låter användare samtidigt spela in sin skärm, webbkamera, mikrofon och systemljud. Den tidslinjebaserade redigeraren stöder beskärning, tillägg av kommentarer, övergångar, bildtexter och marköreffekter.

Veed.io är däremot en webbläsarbaserad videoredigerare som fokuserar på redigering av befintligt filmmaterial och erbjuder verktyg som beskärning, undertexter och effekter. Medan Camtasia är användbart för att skapa instruktionsinnehåll från skärminspelningar, är Veed.io lämpligt för snabba redigeringar av förinspelade videor, särskilt för sociala medier.

Camtasias bästa funktioner

Lager med flerspårig tidslinje: Organisera och kombinera enkelt media, ljud och effekter på flera spår för att skapa komplexa videoredigeringar med fullständig flexibilitet.

Exportera i flera format: Välj mellan en mängd olika format och dela dina videor direkt på plattformar som YouTube, Vimeo eller Google Drive för enkel distribution.

Markera med smarta fokus- och zoomverktyg: Använd zoom- och panoreringfunktionerna för att framhäva viktiga områden på skärmen och hålla publikens fokus på viktiga detaljer under komplexa demonstrationer.

Camtasias begränsningar

Verktyget för bakgrundsborttagning har svårt att leverera rena resultat, även med en grön skärm på plats.

Priser för Camtasia

Essentials: 14,99 $/månad

Skapa: 20,75 $/månad

Pro: 41,58 $/månad

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1550 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Camtasia?

En recension på G2 säger:

Jag har använt Camtasia sedan 2013 och det var det bästa för screencast-videor. Det har allt du behöver för att spela in skärm, webbkamera och ljud och har även en inbyggd icke-linjär redigerare.

Jag har använt Camtasia sedan 2013 och det var det bästa för screencast-videor. Det har allt du behöver för att spela in skärm, webbkamera och ljud och har även en inbyggd icke-linjär redigerare.

10. Simplified (Bäst för att snabbt skapa videoklipp som är redo för sociala medier)

via Simplified

Simplified är en AI-plattform för innehållsskapande som integrerar verktyg för AI-skrivande, grafisk design, videoredigering och hantering av sociala medier i ett enda gränssnitt.

Alternativet till Veed.io innehåller även videoredigeringsfunktioner och en schemaläggare för sociala medier för att planera och publicera innehåll på flera kanaler.

Simplifieds AI-klippningsfunktion konverterar automatiskt viktiga ögonblick i ditt filmmaterial till korta klipp som passar för olika sociala medier. Dessutom gör den automatiska undertextgeneratorn det enkelt att lägga till undertexter på flera språk.

Förenklade bästa funktioner

Viralitetspoäng: Få en prestationsmätare för din video och spåra hur engagerande och effektivt ditt innehåll är.

Magic Resizer: Justera automatiskt din video så att den passar olika format på sociala medier och säkerställ optimal presentation på olika plattformar.

Automatisk talardetektering: Identifiera och separera automatiskt olika talare i din video för att enkelt redigera och hantera ljudspår.

Förenklade begränsningar

Verktyget innehåller inte avancerade ljudfunktioner som stöd för flera spår, precisa mixningskontroller eller effektiv brusreducering.

Förenklad prissättning

Gratis

Ett: 29 $/månad

Företag: 79 $/månad

Tillväxt: 119 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Förenklade betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Simplified?

En recension på Capterra säger:

Det är ett AI-drivet verktyg som fungerar som en allt-i-ett-lösning för att skapa innehåll för sociala medier. Det gör att jag enkelt kan skriva manus, omvandla dem till olika format som passar olika plattformar, generera bilder, designa miniatyrbilder och till och med schemalägga inlägg med lätthet.

Det är ett AI-drivet verktyg som fungerar som en allt-i-ett-lösning för att skapa innehåll för sociala medier. Det gör att jag enkelt kan skriva manus, omvandla dem till olika format som passar olika plattformar, generera bilder, designa miniatyrbilder och till och med schemalägga inlägg med lätthet.

Ta kontroll över din videoredigering från början till slut med ClickUp

Veed.io och dess alternativ hjälper dig att komma igång. Om du bara letar efter ett fristående redigeringsverktyg fungerar de utmärkt.

Deras begränsning är att de saknar den struktur och flexibilitet som krävs för att hantera dina projekt från början till slut.

Du behöver ett avancerat verktyg med funktioner som stöder varje steg i processen för att skapa videoinnehåll, inklusive videoredigering. Det är där ClickUp sticker ut.

Med funktioner som Docs för att skriva manus och planera innehåll, Whiteboards för att visuellt kartlägga idéer, ClickUp Brain för att generera innehåll med AI och Clips för att enkelt spela in och dela snabba videouppdateringar, ger ClickUp dig en enda plattform för att hantera varje steg i din process.

Prova ClickUp gratis för att gå från grundläggande redigering till en mer kraftfull, allt-i-ett-arbetsyta.