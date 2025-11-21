11 bästa alternativ till YouCanBookMe för smartare schemaläggning

Dina schemaläggningsbehov har vuxit ur ditt nuvarande verktyg.

Kanske behöver du bättre kalendersynkronisering, anpassade arbetsflöden som passar dina processer eller automatisering som går utöver grundläggande bokningsbekräftelser.

Rätt schemaläggningslösning ska anpassas efter hur du arbetar.

Dessa alternativ till YouCanBookMe erbjuder de avancerade funktioner du letar efter, från smidiga integrationer till anpassade bokningsformulär som fångar exakt vad du behöver.

Dags att hitta din perfekta schemaläggningsmatchning. ⏰

YouCanBookMe-alternativ i korthet

Dessa är de bästa schemaläggningsverktygen i jämförelse.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Inbyggd schemaläggning med uppgifter, dokument och uppdateringar i realtid Teamstorlek: Perfekt för tvärfunktionella projektteam AI-kalender, mall för bokning av möten, formulär, påminnelser, kalendersynkronisering, chatt, smart tidsblockering, inbyggd AI-assistent Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Calendly Snabb bokning med ett klick för möten och demonstrationerTeamstorlek: Perfekt för små team och enskilda yrkesverksamma Evenemangstyper, tidszonsdetektering, screeningfrågor, buffertid, betalningsinsamling Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad Acuity Scheduling Tjänstebaserade arbetsflöden för bokningar med formulärinmatningTeamstorlek: Perfekt för studior, coacher och terapeuter Anpassade intagsformulär, återkommande bokningar, kundpaket, automatiserade arbetsflöden, väntelistor Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 20 $/månad SimplyBook. me Bokning över flera verksamhetsställenTeamstorlek: Perfekt för detaljhandel, spa och företag med flera filialer Hantering av flera platser, rabattkampanjer, lojalitetsprogram, inbäddade widgets, bokningar över flera dagar Gratis; Betalda abonnemang från 9,90 $/månad Setmore Delade bokningssystem för små teamTeamstorlek: Perfekt för små tjänsteleverantörer och interna team Personalspecifika bokningssidor, påminnelser via SMS/e-post, integration med sociala medier, grundläggande CRM, dataexport Gratis; Betalda abonnemang från 9 $/månad per användare Doodle Omröstningsbaserad schemaläggning för gruppens tillgänglighetTeamstorlek: Perfekt för kommittébaserade eller teamöverskridande konfigurationer Verktyg för schemaläggning av möten, såsom omröstningar, tillgänglighetsinformation och svarstider Gratis; Betalda abonnemang från 14,95 $/månad per användare OnceHub Leadkvalificering + automatisering av mötesflödenTeamstorlek: Perfekt för sälj-, marknadsförings- och onboardingteam Förkvalificeringsformulär, chatbots, smart routing, varumärkessidor, bokningsanalyser Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Medurs Kalenderoptimering för djuparbete och mötenTeamstorlek: Perfekt för distansarbetande team som använder Google Workspace Smart Focus-tidsblock, schemaläggningsanalys, Slack-synkronisering, automatisk flytt av möten, kalendersynkronisering Gratis; Betalda abonnemang börjar på 7,75 $/månad per användare Microsoft Bookings Schemaläggning inom Microsoft 365-ekosystemetTeamstorlek: Perfekt för skolor, kliniker och MS-baserade företag Teams-integration, automatiska inbjudningar, åtkomst till kunddatabas, synkronisering med Outlook Från 6 $/månad (med Microsoft 365 Basic) Zoho Bokningar Möten kopplade till CRM och faktureringTeamstorlek: Perfekt för support-, försäljnings- och kundframgångsteam Zoho CRM-synkronisering, fakturering, kundhistorik, anpassade fält, detaljerad uppföljning av intag Betalda abonnemang börjar på 8 $/månad per användare Square-möten Betalningskopplad schemaläggning för tjänsteföretagTeamstorlek: Perfekt för salonger, konsulter och butiksägare Insättningar, presentkort, PoS, betalningspåminnelser via SMS och hantering av avbokningsavgifter Gratis; Betalda abonnemang från 29 $/månad per plats

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Varför välja YouCanBookMe-alternativ?

Här är varför det kan vara bra att utforska alternativ till YouCanBookMe:

Anpassade bokningssidor: Skapar schemaläggningslänkar med starkt varumärkesprofilering som matchar din verksamhets profil.

Nischintegrationer: Ansluter till specifika CRM-system eller verktyg som Zapier för smidigare drift.

Smartare automatisering: Automatiserar påminnelser, uppföljningar eller kundintagsformulär för att spara tid.

Teamplanering: Erbjuder avancerad grupp- eller roterande personalbokning för komplexa team.

Mobil hantering: Låter dig hantera bokningar var som helst med robusta mobilappar

Insiktsfulla rapporter: Spårar bokningsmönster eller kunddata med detaljerade analyser

Unika schemaläggningsalternativ: Erbjuder grundläggande schemaläggningsfunktioner som gruppenkäter eller bokningar av flera tjänster.

🧠 Rolig fakta: Ordet kalender har funnits sedan åtminstone 1487. Det dök först upp som ett verb i brittiska parlamentsprotokoll. Det finns också dokumenterat som ett substantiv från medelengelskans tid.

De bästa alternativen till YouCanBookMe

Här är våra val för de bästa alternativen till YouCanBookMe. 👇

Gör tidsplanering enkelt med ClickUp Kalender Blockera förberedelser och uppföljningstid kring schemalagda möten med ClickUp Calendar

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Varje del av din bokningsprocess, från intag till uppföljning, kan ske på ett och samma ställe, med fullständig översikt och automatisering.

AI-driven kalender för automatisk schemaläggning

Börja med ClickUp Calendar. Det är en dynamisk arbetsplatskalender som visar ditt schema och aktivt hjälper dig att planera och justera.

Du kan schemalägga möten, automatiskt blockera tid för att prioritera arbete och omedelbart boka om när något ändras. Den stöder dagliga, veckovisa och månatliga vyer och synkroniseras med Google Kalender och Outlook för smidig samordning.

Låt oss säga att du hanterar intressentmöten, sprintgranskningar och interna synkroniseringar över flera tidszoner. Du kan använda AI-kalendern för att organisera varje typ av möte i separata färgkodade vyer, blockera förberedelsetid före samtal och ställa in buffertar efteråt för att uppdatera uppgifter eller skicka uppföljningar.

Mötesantecknare med AI-stöd

Förvandla live-diskussioner till praktiska projektuppdateringar med ClickUps AI Notetaker

Under möten ansluter sig ClickUps AI Notetaker till dina samtal för att spela in, transkribera och länka viktiga punkter till relevanta dokument och uppgifter.

Lägg till ClickUp Brain i mixen så får du uppdateringar i realtid som analyserar din arbetsbelastning och kalender för att skapa ett smart schema som balanserar möten och högprioriterade uppgifter.

Du håller till exempel ett möte om produktens roadmap. ClickUp spelar in diskussionen, skapar åtgärdspunkter för produktteamet och uppdaterar det länkade planeringsdokumentet.

Mötesförfrågningar med formulär

Samla in bokningsinformation via ClickUp Forms

Använd sedan ClickUp Forms för att hantera mötesförfrågningar eller tjänstebokningar.

Varje formulärinlämning blir en uppgift, komplett med formulärdata, anpassade taggar och tilldelade personer. Du kan lägga till rullgardinsmenyer, kalendrar eller textfält för att samla in exakt det som ditt team behöver.

Till exempel kan en HR-avdelning använda ett formulär för att boka en individuell avstämning. När en anställd fyller i formuläret skapas en uppgift som taggas efter avdelning, tilldelas deras HR-partner och läggs till i kalendern.

Planera rutter med ClickUp Automations

Koppla sedan ihop allt med hjälp av ClickUp Automations. Du kan ställa in regler för att tilldela uppgifter baserat på formulärsvar, publicera påminnelser i ClickUp Chat och till och med skicka dokument eller checklistor till den som gjort förfrågan.

Låt oss säga att någon bokar ett uppstartssamtal med hjälp av ditt intagsformulär. Automatiseringar kan tilldela uppgiften till projektledaren, skicka en förberedelsechecklista till kunden och publicera ett bekräftelsemeddelande i chattkanalen #client-updates.

Förenkla bokningar med en färdig mall

Få gratis mall Skapa ett komplett bokningssystem på några minuter med ClickUps mall för tidsbokning.

För att snabba på installationen kan du använda ClickUps mall för tidsbokning. Den innehåller ett färdigt formulär, automatiserad uppgiftsfördelning och en kalendervy där du kan spåra alla bekräftade bokningar. Du kan anpassa formulärfälten, justera automatiseringsstegen och länka förberedande dokument till varje uppgift.

ClickUps bästa funktioner

Snabba påminnelser som fastnar: Skapa Skapa ClickUp-påminnelser från uppgifter eller kommentarer för att hålla koll på läget före och efter möten.

Samtal med ett klick: Anslut till Zoom-, Meet- eller Teams-länkar direkt från din kalender, uppgiftsvy eller aviseringar.

Tidrapportering som passar ditt arbetsflöde: Logga samtalslängder för uppgifter för att spåra arbetsinsatser, fakturera kunder eller granska arbetsbelastningen med hjälp av Logga samtalslängder för uppgifter för att spåra arbetsinsatser, fakturera kunder eller granska arbetsbelastningen med hjälp av ClickUp Project Time Tracking.

Delade scheman på ett ögonblick: Visa teamkalendrarna sida vid sida för att hitta den bästa tiden för alla.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder inte en offentlig, personlig bokningslänk där andra kan välja en tid från din livekalender.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Direkt från en G2-recension:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt det anpassar sig till vårt teams unika arbetsflöden. Med över 20 teammedlemmar som använder det dagligen – inklusive QA, utvecklare, designers och ledare – håller det alla samordnade utan att det känns överväldigande. Flexibiliteten i vyerna (lista, tavla, tidslinje osv.) gör att varje person kan arbeta på det sätt som passar dem bäst, samtidigt som de bidrar till en enhetlig process. Vi uppskattar särskilt hur uppgifter, dokument, sprintar och mål är sammankopplade – det sparar oss från att behöva jonglera med flera verktyg och gör samarbetet transparent och snabbt.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur smidigt det anpassar sig till vårt teams unika arbetsflöden. Med över 20 teammedlemmar som använder det dagligen – inklusive QA, utvecklare, designers och ledare – håller det alla samordnade utan att det känns överväldigande. Flexibiliteten i vyerna (lista, tavla, tidslinje osv.) gör att varje person kan arbeta på det sätt som passar dem bäst, samtidigt som de bidrar till en enhetlig process. Vi uppskattar särskilt hur uppgifter, dokument, sprintar och mål är sammankopplade – det sparar oss från att behöva jonglera med flera verktyg och gör samarbetet transparent och snabbt.

2. Calendly (Bäst för snabb bokning med ett klick)

via Calendly

Du vet den där irriterande mejlkonversationen där du och någon annan försöker hitta en tid för ett möte? Calendly sätter stopp för den konversationen innan den ens har börjat. Folk kan se när du är ledig och boka en tid utan den vanliga frågan ”Vad sägs om tisdag?”.

Verktyget för självbokning synkroniseras med din Google-, Outlook- eller Apple-kalender och blockerar tiden automatiskt. Det som gör det så speciellt är hur det hanterar tidszoner. Du slipper fundera på om klockan 15.00 EST passar din kund på västkusten. Du delar bara en länk, så bokar folk in sig själva.

Calendlys bästa funktioner

Skapa flera evenemangstyper för olika möteslängder och syften

Ställ in buffertid mellan möten för att undvika att möten schemaläggs tätt efter varandra.

Lägg till screeningfrågor för att kvalificera leads före möten

Anslut Stripe eller PayPal för att ta emot betalningar under bokningsprocessen.

Begränsningar för Calendly

Den kostnadsfria versionen begränsar användarna till en enda evenemangstyp.

Integrationen med iCloud-kalendern har upphört för nya användare.

Calendly-priser

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 USD/månad

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (2395+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

Hör från en riktig G2-recensent:

Enorm tidsbesparing: Inga fler ändlösa mejl fram och tillbaka för att hitta en lämplig tid för ett möte. Jag delar bara min länk och kunderna väljer en tid – och vips är mötet inbokat och läggs till i min kalender direkt... Ibland fryser eller kraschar mobilappen. Det hjälper att installera om eller starta om, men det är jobbigt när man försöker boka möten på språng. Jag har också fått några påminnelser i min skräppostmapp.

Enorm tidsbesparing: Inga fler ändlösa mejl fram och tillbaka för att hitta en lämplig tid för ett möte. Jag delar bara min länk och kunderna väljer en tid – och vips är mötet inbokat och läggs till i min kalender direkt... Ibland fryser eller kraschar mobilappen. Det hjälper att installera om eller starta om, men det är jobbigt när man försöker boka möten på språng. Jag har också fått några påminnelser i min skräppostmapp.

🔍 Visste du att? Tidiga undersökningar om kalenderanvändning, som går tillbaka till 1982, visade att yrkesverksamma ofta använder flera kalendrar samtidigt, var och en med ett specifikt syfte. Papperskalendrar var dominerande under många år eftersom de erbjöd större flexibilitet, bättre visuell layout och enklare arkivering än de tidiga digitala alternativen.

3. Acuity Scheduling (Bäst för tjänstebaserad tidsbokning)

via Acuity Scheduling

Acuity är ett onlineverktyg för schemaläggning som är särskilt avsett för tjänsteföretag. Du kan självklart boka tid, men du kan också samla in intagningsformulär, sälja paket och hantera gruppklasser.

Plattformen förstår sammanhanget och anpassar sig efter olika kundtyper. Till exempel behöver en säljare en annan bokningslogik än en affärskonsult. Kunderna kan betala för sessioner i förväg, boka återkommande möten och till och med ställa sig på väntelista när deras önskade tider är upptagna.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Tilldela specifika medarbetare, rum eller utrustning till olika typer av bokningar.

Skapa paketerbjudanden och medlemsprogram för återkommande kundrelationer

Skapa veckoscheman för gruppklasser och workshops tillsammans med individuella bokningsalternativ.

Konfigurera automatiserade arbetsflöden som aktiveras baserat på specifika bokningsåtgärder

Begränsningar för Acuity Scheduling

Begränsade alternativ för utseendepersonalisering gör att bokningssidorna ser tråkiga ut.

Betalningsalternativen är begränsade till PayPal, Stripe och Square.

Priser för Acuity Scheduling

Gratis provperiod

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 34 $/månad

Premium: 61 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Acuity Scheduling betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 730 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acuity Scheduling?

En användarrecension säger:

Acuity Scheduling har varit ett viktigt verktyg för utförandet av min roll. Det är väl sammanställt i ett förenklat användargränssnitt som gjort det så enkelt för oss att konfigurera, implementera, använda och hantera det hela tiden. Det erbjuder ett brett utbud av funktioner och flexibilitet som gör det möjligt för oss att schemalägga olika typer av möten, från kundmöten till gruppkonferenser och mycket annat. Acuity Schedulings anpassningsmöjligheter är förstklassiga och gör det möjligt för oss att omboka, avboka och lägga till möten samt göra nödvändiga ändringar i våra kalendrar.

Acuity Scheduling har varit ett viktigt verktyg för utförandet av min roll. Det är väl sammanställt i ett förenklat användargränssnitt som gjort det så enkelt för oss att konfigurera, implementera, använda och hantera det hela tiden. Det erbjuder ett brett utbud av funktioner och flexibilitet som gör det möjligt för oss att schemalägga olika typer av möten, från kundmöten till gruppkonferenser och mycket annat. Acuity Schedulings anpassningsmöjligheter är förstklassiga och gör det möjligt för oss att omboka, avboka och lägga till möten samt göra nödvändiga ändringar i våra kalendrar.

4. SimplyBook. me (Bäst för företagsledning med flera verksamhetsställen)

via SimplyBook.me

Med SimplyBook.me kan du hantera schemaläggningen för flera platser från en enda kontrollpanel. Till exempel kan din centrala plats erbjuda andra tjänster än din filial i förorten, och systemet hanterar dessa variationer utan problem.

Det som sticker ut? Den inbyggda marknadsföringsmotorn som gör det möjligt att köra referensprogram, erbjuda rabatter eller belöna lojala kunder direkt i bokningsflödet. En kund bokar en strategisession med dig idag och får en rabattkod för nästa gång, utan att några extra verktyg behövs.

SimplyBook. me bästa funktioner

Bädda in anpassade bokningswidgets som passar perfekt till din webbplats design

Lansera rabattkoder och lojalitetsprogram för att behålla kunderna

Hantera komplexa bokningar som sträcker sig över flera dagar för utökade tjänster eller evenemang

Tillämpa olika bokningsregler och tillgänglighet för olika tjänstekategorier

SimplyBook. me begränsningar

Avancerade marknadsföringsfunktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Gränssnittet blir rörigt när man hanterar flera platser samtidigt.

SimplyBook. me prissättning

Gratis

Grundläggande: Cirka 11,49 $/månad (9,9 €/månad)

Standard: Cirka 34,69 $/månad (29,9 €/månad)

Premium: Cirka 69,50 $/månad (59,9 €/månad)

SimplyBook. me betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 265+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplyBook.me?

Ett kort utdrag från en G2-recension:

Det är möjligt att komplettera ovanstående funktioner utöver bokningen för att skapa en helhetslösning för att marknadsföra ditt företag digitalt. Plattformen kan optimeras för att bli lättillgänglig för användarna. En bredare marknadsräckvidd kan uppnås genom att öka dess täckning.

Det är möjligt att komplettera ovanstående funktioner utöver bokningen för att skapa en helhetslösning för att marknadsföra ditt företag digitalt. Plattformen kan optimeras för att bli lättillgänglig för användarna. En bredare marknadsräckvidd kan uppnås genom att öka dess täckning.

⚡ Mallarkiv: Använd ClickUp-kalenderns att göra-lista-mall för att organisera uppgifter efter förfallodatum och visualisera ditt schema på ett tydligt sätt. Den söta kalendermallen är perfekt för att hålla koll på dagliga, veckovisa eller månatliga prioriteringar med drag-och-släpp-funktionalitet.

5. Setmore (Bäst för samordning av små team)

via Setmore

Små team står inför ett vanligt schemaläggningsproblem: ni behöver mer än en personlig kalender men mindre än en lösning på företagsnivå. Setmore fyller just denna lucka. Varje teammedlem kontrollerar sin egen tillgänglighet samtidigt som ni delar samma bokningssystem.

Integrationen med sociala medier är också mycket praktisk; människor kan boka tid direkt från din Facebook- eller Instagram-sida utan att behöva gå igenom en massa krångliga steg.

Setmores bästa funktioner

Skapa personal-specifika bokningssidor för olika tjänsteleverantörer

Exportera kunddata och möteshistorik för extern dokumentation

Automatisera SMS- och e-postpåminnelser för att minimera antalet uteblivna besök

Setmore-begränsningar

Avancerade rapporterings- och analysfunktioner kräver betalda prenumerationsuppgraderingar.

Vissa användare rapporterar om tillfälliga synkroniserings- och schemaläggningsproblem mellan externa kalendrar.

Setmore-prissättning

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Setmore-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (265+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (955+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Setmore?

Se vad denna Capterra-recension säger:

Setmore har fantastiska funktioner som har gjort det superenkelt att boka möten och hantera min kalender. Premiumversionen har så många funktioner som är användbara för egenföretagare och små team... Jag önskar att den hade synkronisering med Google Kalender och att den fanns i gratisversionen.

Setmore har fantastiska funktioner som har gjort det superenkelt att boka möten och hantera min kalender. Premiumversionen har så många funktioner som är användbara för egenföretagare och små team... Jag önskar att den hade synkronisering med Google Kalender och att den fanns i gratisversionen.

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om mötes effektivitet visar att 25 % av mötena har åtta eller fler deltagare. Stora möten kan vara värdefulla för samordning och beslutsfattande, men de skapar ofta utmaningar. En annan undersökning från ClickUp visade faktiskt att 64 % av alla människor har svårt att se vilka nästa steg som ska tas i nästan hälften av sina möten. Som den kompletta appen för arbete åtgärdar vi denna brist med en heltäckande lösning för möteshantering. ClickUp Meetings förändrar hur team samarbetar med dynamiska dagordningar, medan AI Notetaker fångar upp alla värdefulla insikter – vilket eliminerar förvirring vid uppföljningen och håller alla på samma sida! 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

6. Doodle (Bäst för samordning av gruppmöten)

via Doodle

Med Doodle kan du föreslå flera tidsalternativ och låta deltagarna rösta på det som passar bäst, utan att de behöver ha ett konto. När alla har svarat låser du det mest populära alternativet och skickar automatiskt ut kalenderinbjudningar. Det integreras också med Google Meet, Outlook och Microsoft Teams.

Dessutom har plattformen en bokningssida. Den är perfekt för teamledare eller projektledare som vill sätta upp öppna kontorstider utan att behöva schemalägga personal manuellt.

Doodles bästa funktioner

Fastställa svarstider för att påskynda schemaläggningsprocesserna

Visa kollektiva tillgänglighetsmönster för att identifiera optimala mötesfönster

Integrera populära kalenderapplikationer för att automatiskt kontrollera tillgänglighet i realtid

Begränsningar för doodles

Begränsad funktionalitet för traditionella behov av individuell tidsbokning

Avancerade funktioner som automatiska påminnelser om deadlines kräver betalda abonnemang.

Doodle-prissättning

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (2060+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1830+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle-betyg?

Här är en förstahandsuppfattning från en G2-recension:

Doodle har gjort det mycket enklare att göra omröstningar om vilka datum och tider som passar bäst för möten. Det har sparat oss mycket tid och stress när vi försöker hitta de bästa tiderna för möten för större grupper av människor med olika kalendrar... Jag tror att en av de saker som skulle vara bra vore en länk för att visa omröstningsresultaten utan att behöva svara på omröstningen – jag behöver ibland dela resultaten med personal som inte behöver rösta men som är intresserade av resultaten...

Doodle har gjort det mycket enklare att göra omröstningar om vilka datum och tider som passar bäst för möten. Det har sparat oss mycket tid och stress när vi försöker hitta de bästa tiderna för möten för större grupper av människor med olika kalendrar... Jag tror att en av de saker som skulle vara bra vore en länk för att visa omröstningsresultaten utan att behöva svara på omröstningen – jag behöver ibland dela resultaten med personal som inte behöver rösta men som är intresserade av resultaten...

🔍 Visste du att? 1993 kom forskare fram till att kalenderns huvudsakliga uppgift inte bara var att hålla reda på datum. Den skulle också stödja det prospektiva minnet, vilket innebär att den hjälpte människor att komma ihåg saker de behövde göra i framtiden.

7. OnceHub (Bäst för arbetsflöden för leadkvalificering)

via OnceHub

OnceHub har byggt in chattbottar, formulär och routningslogik direkt i schemaläggningsprocessen.

När en potentiell kund besöker din bokningssida och svarar på några kvalificerande frågor dirigeras de automatiskt till rätt säljare. Du kan spåra var människor hoppar av i din bokningstratt och optimera därefter.

Plattformens instrumentpanel ger dig en tydlig bild av hur leads utvecklas, från den första kontakten till bekräftade möten. Du kan också integrera den med ditt CRM-system och din marknadsföringsstack för att utlösa åtgärder baserat på leads beteende.

OnceHubs bästa funktioner

Skapa flerstegsbokningsprocesser som förhandsgranskar potentiella kunder innan möten bokas.

Implementera intelligenta chatbots som hanterar initial screening och informationsinsamling

Vidarebefordra inkommande möten till specifika teammedlemmar baserat på fördefinierade kriterier

Utveckla anpassade bokningssidor som matchar ditt varumärke

Begränsningar för OnceHub

Plattformens komplexitet kan överväldiga användare som behöver enkla schemaläggningsfunktioner.

Vissa avancerade integrationer kräver teknisk kunskap för att kunna implementeras korrekt.

OnceHub-prissättning

Gratis

Schema: 12 $/månad per användare

Rutt: 23 $/månad per användare

Engage: 47 $/månad per användare

OnceHub-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OnceHub?

Enligt en recension på G2:

OnceHub är verkligen utformat för framgångsrika säljteam som behöver ett utrymme för att schemalägga, chatta och interagera med potentiella kunder och kunder samt integrera med andra verktyg för att skapa en samordnad upplevelse för alla användare... Det kanske inte är så intuitivt för användarna i början eftersom funktionerna är grupperade i olika sektioner. Men när man väl vant sig kan man göra ändringar snabbt.

OnceHub är verkligen utformat för framgångsrika säljteam som behöver ett utrymme för att schemalägga, chatta och interagera med potentiella kunder och kunder samt integrera med andra verktyg för att skapa en samordnad upplevelse för alla användare... Det kanske inte är så intuitivt för användarna i början eftersom funktionerna är grupperade i olika sektioner. Men när man väl vant sig kan man göra ändringar snabbt.

🧠 Rolig fakta: När människor sätter upp påminnelser i kalendern eller skriver klisterlappar, utövar de kognitiv avlastning, det vill säga att de outsourcar minnesuppgifter till externa verktyg. Vi avlastar kanske mer än nödvändigt, inte bara för att vi tvivlar på vårt minne, utan också för att vi vill undvika den mentala ansträngningen som det innebär att komma ihåg saker.

8. Medurs (bäst för produktivitetsfokuserad kalenderhantering)

via Clockwise

För distansarbetande team kan det kännas omöjligt att hitta tid för ostörd koncentration, särskilt när möten dyker upp i globala kalendrar. Clockwise löser detta genom att automatiskt identifiera och skydda perioder av koncentration samtidigt som synkroniseringen hålls på rätt spår.

AI-schemaläggaren anpassar möten efter allas tillgänglighet, tar hänsyn till tidszonsskillnader och blockerar avbrottsfria arbetsperioder. Den anpassar sig också i realtid: flytta ett möte så omkalibrerar Clockwise din dag och flyttar andra händelser för att bevara ditt arbetsflöde.

Clockwise bästa funktioner

Samordna teamets scheman mellan olika verktyg för online-möten för att minimera störningar under produktiva arbetstimmar.

Analysera mötesmönster och föreslå förbättringar för att öka kalenderens totala effektivitet

Blockera störande webbplatser och applikationer under schemalagda fokusperioder

Begränsningar medurs

Fokuserar främst på integration med Google Kalender, vilket begränsar användare av andra plattformar.

Vissa automatiseringsfunktioner kan upplevas som påträngande för användare som föredrar mer manuell kontroll.

Priser medurs

Gratis

Team: 7,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner medurs

G2: 4,7/5 (65+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockwise?

Baserat på en G2-recension:

Clockwise tar i princip bort en del av bördan att hantera min egen schemaläggning. Det skyddar min fokuseringstid och då kan jag bara ge min möteslänk och Clockwise sköter de viktiga delarna av min schemaläggning... Jag önskar att jag kunde vara mer detaljerad med schemaläggningen av uppgifter eller projekt inom min fokuseringstid. Om jag lägger till en uppgift eller ett evenemang i min kalender justerar Clockwise min fokuseringstid, men ibland vill jag att den tid som är avsatt för den uppgiften ska ingå i fokuseringstiden.

Clockwise tar i princip bort en del av bördan att hantera min egen schemaläggning. Det skyddar min fokuseringstid och då kan jag bara ge min möteslänk och Clockwise sköter de viktiga delarna av min schemaläggning... Jag önskar att jag kunde vara mer detaljerad med schemaläggningen av uppgifter eller projekt inom min fokuseringstid. Om jag lägger till en uppgift eller ett evenemang i min kalender justerar Clockwise min fokuseringstid, men ibland vill jag att den tid som är avsatt för den uppgiften ska ingå i fokuseringstiden.

9. Microsoft Bookings (bäst för integration med Microsoft 365)

via Microsoft Bookings

Om din organisation arbetar med Microsoft 365 integreras Bookings smidigt i ditt befintliga arbetsflöde. Möten synkroniseras automatiskt med Outlook, mötesinbjudningar innehåller Teams-länkar och kunddata flödar in i dina befintliga Microsoft-system. Verktyget skickar också automatiskt påminnelser och bekräftelser via e-post (och SMS om du använder Teams Premium).

Microsoft Bookings bästa funktioner

Designa bokningssidor med ditt varumärke som matchar din organisations visuella identitetsstandarder

Skapa automatiska Microsoft Teams-möteslänkar för virtuella möten

Få tillgång till kundinformation via Microsofts integrerade kunddatabassystem

Begränsningar för Microsoft Bookings

Kräver ett aktivt Microsoft 365-abonnemang för att få tillgång till alla schemaläggningsfunktioner.

Integrationsalternativ från tredje part är begränsade

Priser för Microsoft Bookings

6 $/månad (med Microsoft 365 Business Basic)

Microsoft Bookings betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (145+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Bookings?

En användarrecension säger:

Microsoft Bookings fungerar, men det är klumpigt. Det skapar ytterligare användarkonton i både Microsoft 365 Admin och Teams bara för att köra en bokningssida. Gränssnittet är föråldrat, anpassningsmöjligheterna är begränsade och installationen kan bli alltför teknisk. Det är okej om du är djupt inne i Microsofts ekosystem, men det är inte direkt användarvänligt. Jag ger det betyget 5/10. Det är typiskt Microsoft. Byggt för IT-användare och inte för slutanvändaren.

Microsoft Bookings fungerar, men det är klumpigt. Det skapar ytterligare användarkonton i både Microsoft 365 Admin och Teams bara för att köra en bokningssida. Gränssnittet är föråldrat, anpassningsmöjligheterna är begränsade och installationen kan bli alltför teknisk. Det är okej om du är djupt inne i Microsofts ekosystem, men det är inte direkt användarvänligt. Jag ger det betyget 5/10. Det är typiskt Microsoft. Byggt för IT-användare och inte för slutanvändaren.

🔍 Visste du att? Färgpsykologi påverkar hur vi använder kalendrar. Färger som rött väcker en känsla av brådska, blått främjar koncentration och grönt ger lugn, vilket alla påverkar hur vi prioriterar, planerar och kommer ihåg uppgifter. När färger används medvetet kan de förbättra minnet, minska stress och till och med förbättra tidsplaneringen.

10. Zoho Bookings (Bäst för omfattande kundhantering)

via Zoho Bookings

Om du arbetar som frilansare inom coaching, konsultverksamhet eller innehållsskapande hjälper Zoho Bookings dig att effektivisera alla dina tjänster från en enda kontrollpanel.

Du kan skapa separata tjänstesidor, ställa in tillgänglighetsregler och synkronisera med Google, Outlook eller Zoho Calendar, vilket undviker vanliga schemaläggningsproblem på jobbet.

När någon bokar tid skapar systemet en kundprofil, spårar deras historik och ansluter till ditt bredare Zoho-ekosystem. Du kan se tidigare bokningar, anteckningar från tidigare interaktioner och till och med skapa fakturor.

Zoho Bookings bästa funktioner

Låt kunderna enkelt boka återkommande möten, inklusive veckovisa/månatliga sessioner.

Skapa anpassade fält för att samla in branschspecifik information som är relevant för ditt företag.

Håll kunderna informerade vid varje steg med bekräftelse- eller avbokningsmejl

Begränsningar för Zoho Bookings

Plattformen fungerar optimalt när man använder andra Zoho-applikationer, vilket begränsar dess fristående värde.

Anpassningsalternativen kan kräva teknisk kunskap för att kunna implementeras effektivt.

Priser för Zoho Bookings

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Premium: 12 $/månad per användare

Zoho Bookings betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Bookings?

En recension på Capterra uttrycker det så här:

Det är en Zoho-app och det gör den praktisk för mig... Bokningarna placerar inte alltid automatiskt Zoho-möteslänken i mötesinbjudan, vilket orsakar förvirring och extra arbete för att lägga till den manuellt. Det skulle också vara bra om jag kunde acceptera eller avböja möten som bokats av användare innan mötet läggs in i min kalender.

Det är en Zoho-app och det gör den praktisk för mig... Bokningarna placerar inte alltid automatiskt Zoho-möteslänken i mötesinbjudan, vilket orsakar förvirring och extra arbete för att lägga till den manuellt. Det skulle också vara bra om jag kunde acceptera eller avböja möten som bokats av användare innan mötet läggs in i min kalender.

11. Square Appointments (Bäst för bokning med integrerad betalning)

via Square Appointments

Square Appointments är ett utmärkt verktyg för konsulter och frilansare som kräver deposition vid bokningstillfället.

Schemaläggningsappen integreras med Squares betalningsinfrastruktur, vilket gör att du kan ta emot depositioner, hantera avbokningsavgifter och till och med sälja presentkort inom bokningsflödet. Du får också grundläggande PoS-funktioner (point-of-sale), vilket gör att kunderna kan betala för varor under sin tid.

Square Appointments bästa funktioner

Sälj presentkort och hantera kampanjerbjudanden direkt i bokningsplattformen

Acceptera betalningar personligen och möjliggör grundläggande lagerhantering för detaljhandelsvaror

Skicka automatiska betalningspåminnelser och hantera avbokningsavgifter

Skapa detaljerade finansiella rapporter som kombinerar mötesdata och betalningsinformation

Begränsningar för Square Appointments

Begränsade funktioner för avancerad schemaläggning och kalenderorganisation

Integrationsfunktionerna är begränsade till Squares affärsverktyg.

Priser för Square Appointments

Gratis

Plus: 49 $/månad per plats

Premium: 149 $/månad per plats

Square Appointments betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (235+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Square Appointments?

En användarrecension säger:

Square Appointments är utmärkt för att effektivt schemalägga och hantera kundmöten, men för att få tillgång till avancerade verktyg krävs en högre prenumerationsnivå.

Square Appointments är utmärkt för att effektivt schemalägga och hantera kundmöten, men för att få tillgång till avancerade verktyg krävs en högre prenumerationsnivå.

🔍 Visste du att? Även korta mikropauser på bara några minuter kan öka din energi avsevärt och minska tröttheten på jobbet. Om du utför intensivt mentalt arbete kan du därför behöva mer än 10 minuter för att återhämta dig och prestera på topp. Planera din kalender därefter.

Stämpla in med ClickUp

De flesta YouCanBookMe-alternativ stannar vid kalendern. Ditt arbete gör det inte.

ClickUp samlar alla delar av ditt schemaläggningsflöde på ett och samma ställe. Med ClickUp Calendar kan du planera möten, automatiskt blockera tid för koncentration och synkronisera med Google eller Outlook.

AI Notetaker registrerar möten, transkriberar viktiga punkter och kopplar dem till uppgifter eller dokument. Formulär omvandlar bokningsförfrågningar till genomförbara uppgifter. Automatiseringar tilldelar, meddelar och följer upp direkt.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp gratis idag! ✅