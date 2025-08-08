De 10 bästa Moxie-alternativen för att hantera ditt företag 2025

Moxie fungerar bra för enskilda frilansare och mikroföretag. Det täcker grunderna, inklusive kontrakt, fakturor och enkel kundkommunikation.

Men när ditt företag växer räcker inte dessa grundläggande funktioner till. Du behöver bättre verktyg för att hantera projekt, samarbeta med andra och skala upp utan att behöva lappa ihop olika lösningar.

Efter att ha nått en gräns med Moxie byter många småföretagare till verktyg som anpassar sig efter hur de faktiskt arbetar – oavsett om det handlar om snabbare fakturering, mer detaljerad uppgiftsuppföljning eller teamsamarbete på ett och samma ställe.

Låt oss ta en titt på 10 smarta alternativ till Moxie som hjälper dig att spara tid på administrativt arbete, hålla koll på kunduppdrag och driva ditt företag utan extra verktyg.

De bästa Moxie-alternativen i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Dokument, CRM, formulär, fakturor, tidrapportering, automatiseringar Bäst för privatpersoner, egenföretagare och växande team som vill centralisera kundarbete, fakturering och kommunikation på ett och samma ställe. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/månad. Agency Handy Dashboards, godkännandeprocesser, filhantering och varumärkesportaler Bäst för kreativa byråer som hanterar flera kundleveranser och revisioner Betalda abonnemang från 19 $/månad Dubsado Anpassade formulär, schemaläggning, arbetsflöden, avtalshantering och automatisering Bäst för coacher, konsulter och tjänsteleverantörer som behöver helt automatiserade, varumärkesanpassade kundresor. Betalda abonnemang från 20 $/månad HoneyBook Erbjudanden, kontrakt, betalningar, påminnelser Bäst för frilansare och kreatörer som vill ha ett smidigt, kundvänligt boknings- och faktureringsflöde. Betalda abonnemang från 36 $/månad Bonsai Offert, tidrapportering, bankärenden för frilansare, skatteverktyg Bäst för frilansare som vill hantera arbete, ekonomi och skatter i en enda kontrollpanel. Betalda abonnemang från 15 $/månad Moxo Varumärkesportaler, meddelanden, fildelning, mobilanpassad användarupplevelse Bäst för konsulter, advokatbyråer och finansproffs som erbjuder vitmärkta kundportaler. Anpassad prissättning Plutio Inkorg, flerspråkigt stöd, tidrapportering, kundportaler Bäst för ensamföretagare som hanterar flera tjänster och globala kunder från en enda app. Betalda abonnemang från 19 $/månad 17hats Arbetsflödesmallar, schemaläggare, kontrakt, automatisering Bäst för fotografer, evenemangsplanerare och kreativa proffs som driver tjänstebaserade företag. Betalda abonnemang börjar på 60 $/månad. SuiteCRM Öppen källkod CRM, modulär instrumentpanel, självhostad Bäst för små teknikkunniga team som vill ha fullständig kontroll över sitt CRM-system och sina arbetsflöden. Gratis (öppen källkod); betalda supportplaner tillgängliga Capsule CRM Kontakttidslinjer, uppgiftsuppföljning, pipeline-vyer, mobilapp Bäst för små team som vill ha ett enkelt CRM-system utan komplexitet. Betalda abonnemang från 21 $/månad

Vad du bör leta efter i Moxie-alternativ

Att växa ur ett verktyg som Moxie sker inte över en natt, utan smyger sig på dig. Du hanterar fler kundprojekt, skickar fler fakturor, samordnar via e-post, Slack och kalkylblad.

Plötsligt är du inte bara frilansare, du driver ett företag.

Denna förändring medför nya krav: automatisering, synlighet, projektsamarbete och möjligheten att hantera allt på ett och samma ställe. Och det är där många Moxie-användare börjar leta efter andra alternativ.

Här är vad du ska leta efter när du byter till en mer kapabel och omfattande plattform:

Automatisering som sparar tid: Leta efter viktiga verktyg som omvandlar formulärinlämningar till uppgifter, utlöser uppföljningar eller automatiskt genererar fakturor.

Inbyggda CRM- och kundportaler: Gå bortom enkelriktad kommunikation – du behöver kundinriktade vyer, delade filer och projektuppdateringar i realtid.

Fakturering och tidrapportering i ett: Spendera mindre tid på att växla mellan olika verktyg – och mer tid på att få betalt, med fakturering, tidrapportering och leverans på samma ställe.

Samarbete mellan flera användare: Skapa delade instrumentpaneler, tilldela uppgifter och skapa kalendervyer så snart du tar in entreprenörer eller ett team.

De 10 bästa Moxie-alternativen 2025

Moderna affärsverktyg ska ge dig kontroll, tydlighet och utrymme för tillväxt. Dessa Moxie-alternativ går ännu längre. De kombinerar projektledning, fakturering, CRM och samarbete så att du slipper lappa ihop olika system och kan sköta hela din verksamhet på ett och samma ställe.

1. ClickUp (bäst för omfattande projekt- och kundhantering)

Samla uppgifter, samarbete och dokument på ett enkelt sätt i ClickUps AI-drivna allt-i-ett-plattform för arbetshantering.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Som ett alternativ till Moxie hjälper det dig att hantera det arbete bakom kulisserna som dina kunder inte ser – offerter, tidsplaner, uppdateringar och betalningar – allt från en enda instrumentpanel. Du kan planera evenemang, spåra specialbeställningar och dela framsteg utan att behöva leta efter filer eller meddelanden i olika appar.

Använd ClickUp Forms för att omedelbart komma igång med kundonboarding eller kundförfrågningar. Dessa dynamiska formulär omvandlar varje inlämning till en detaljerad uppgift, vilket är perfekt för att spåra nya projekt, serviceförfrågningar eller feedback. Istället för att manuellt kopiera information från e-postmeddelanden eller kalkylblad kan du centralisera och effektivisera din onboarding- eller förfrågningsprocess.

Se varje affärsfas och tilldela uppgifter direkt i ClickUp CRM.

Vill du se all din kundinformation i en samlad vy? Med ClickUp CRM kan du hantera leads, spåra konversationer och se projektstatus i en överskådlig, anpassningsbar vy. Du kan sortera efter affärsstadium, schemalägga uppföljningar och tilldela uppgifter till teammedlemmar utan att behöva hoppa till ett separat CRM-verktyg.

Det är perfekt för ensamgrundare och små team som inte behöver ett omfattande försäljningsverktyg, utan bara ett enkelt sätt att hantera alla kundrelationer.

Välj mellan mer än 10 vyer för att organisera dina projekt med ClickUp CRM.

Behöver du skicka en brief till din kund? Skapa ett utkast direkt i ClickUp Docs med hjälp av AI. Vill du ha feedback? Lägg till en kommentar och tilldela den direkt som en åtgärd till din kollega. Oavsett om du designar buketter till ett bröllop eller planerar en fotografering, kopplar ClickUp samman dina uppdateringar, uppgifter och filer så att ingenting går förlorat mellan inkorgarna.

När det gäller fakturerbara timmar och fakturor hjälper ClickUp Time Tracking-funktionen dig att logga fakturerbara timmar direkt på uppgifter eller projekt. Du kan spåra tiden i realtid eller ange den manuellt och sedan generera rapporter eller fakturor baserat på arbetade timmar.

Om du skickar samma faktura varje månad eller upprepar samma steg för att registrera nya kunder, sparar ClickUp dig från att göra det två gånger. Skapa dina mallar en gång, automatisera påminnelser eller godkännanden och håll processen igång – medan du fokuserar på det arbete som dina kunder betalar dig för.

Slutligen, det bästa med ClickUp som ett alternativ till Moxie? ClickUp Brain kan hantera hela ditt arbetsflöde. När nya uppgifter kommer in kommer AI Prioritize att prioritera varje uppgift, så att du alltid vet vad du ska ta itu med först. Autopilot Agents kan hålla koll på försenade eller fastnade uppgifter och vidta åtgärder, som att skicka påminnelser eller uppdatera status.

Du kan också använda AI för att snabbt sammanfatta långa dokument eller trådar, utarbeta uppdateringar eller skapa nya uppgifter och dokument med en prompt. På så sätt lägger du mindre tid på administration och mer tid på att få jobbet gjort!

ClickUp-mallarna är anpassningsbara, återanvändbara och lätta att bifoga till dina projektuppgifter eller CRM-poster.

✅ ClickUp Freelance Invoice Template: Bäst för enskilda tjänsteleverantörer som fakturerar per timme eller projekt. Lägg till tjänstefördelningar, tidsloggar och kundinformation – skicka sedan direkt via ClickUp eller exportera som PDF.

Få en gratis mall Fakturera kunder tydligt och professionellt med ClickUps fakturamall för frilansare.

✅ ClickUp fakturamall: Utformad för återkommande projekt eller små team. Lägg till rader, skatteuppgifter, betalningsvillkor och varumärkeselement – så att du inte behöver skapa samma format varje månad.

Få en gratis mall Spåra fakturastatus, förfallodatum och betalningstyper med ClickUp-fakturamallen.

ClickUps bästa funktioner

Skapa filtrerade instrumentpaneler för att se projektstatus, kundförfrågningar och försenade uppgifter på ett och samma ställe.

Organisera din arbetsyta efter avdelningar (försäljning, drift, ekonomi) med Spaces och Folders.

Skapa anpassade projektarbetsflöden med villkorlig logik och uppgiftsberoenden.

Bädda in betalningslänkar, kalendrar eller formulär direkt i ClickUp Docs.

Ställ in återkommande uppgifter för fasta projekt eller månatliga servicekontroller.

Använd mål och milstolpar för att spåra viktiga kundleveranser och avtalsvillkor.

Skapa kundinriktade vyer med behörigheter som döljer interna anteckningar eller utkast.

Använd AI och automatiseringar för att automatiskt tilldela, prioritera och uppdatera uppgifter.

Utnyttja integrerade samarbetsverktyg som ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments och dela uppdateringar med kunder eller medarbetare.

Använd över 1000 integrationer för att ansluta till dina favoritverktyg.

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande utan initial installationsvägledning.

Mobilupplevelsen är inte lika smidig när det gäller att hantera komplexa dokument eller formulär på resande fot.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Celine R., UX/UI-designchef, säger:

Jag har använt ClickUp sedan starten och det har varit fantastiskt att se hur det har utvecklats till ett omfattande produktivitetsverktyg. Den kontinuerliga lanseringen av nya funktioner och uppdateringar visar teamets engagemang för att förbättra användarupplevelsen.

💡Proffstips: Vill du tiodubbla dina arbetsflöden? Prova Brain MAX, AI-skrivbordsassistenten från ClickUp. Den ger dig kraftfulla sökfunktioner och röststyrda kommandon i ditt arbetsflöde, så att du kan hitta alla dokument, chattar eller projektuppdateringar i alla dina anslutna appar med en enda sökning eller röstkommando. Oavsett om du brainstormar idéer, samlar in kundfeedback eller hanterar deadlines, har du allt inom räckhåll med Brain MAX – så att du kan fokusera på att växa ditt företag istället för att hantera dina verktyg.

2. Agency Handy (bäst för byråer som hanterar kundleveranser)

via Agency Handy

Agency Handy är utvecklat för kreativa team som arbetar i feedbackloopar. Det låter dig organisera kunduppdrag i strukturerade dashboards, tilldela uppgifter och hantera filrevideringar utan krånglig e-postkorrespondens. Allt är synligt, spårbart och deadlinebaserat.

Alla aspekter av ditt arbete, från initiala koncept till slutgiltiga godkännanden, blir transparenta, spårbara och noggrant kopplade till deadlines. Det som verkligen utmärker Agency Handy är dess sofistikerade arbetsflöden för kundgodkännanden.

Oavsett om du presenterar ett nytt logotypkoncept, en flersidig broschyr eller någon annan kreativ tillgång kan du enkelt dela den, be om specifik feedback och formellt begära godkännande direkt i plattformen. Detta säkerställer att ditt arbete behåller sitt momentum och undviker fallgroparna med att fastna på obestämd tid i en överfull e-postinkorg.

Agency Handys bästa funktioner

Skapa instrumentpaneler med drag-och-släpp-funktionen för varje kundprojekt.

Effektivisera godkännandeprocessen med inbyggda godkännandeprocesser som minskar antalet revisionsomgångar.

Spåra tillgångar, mockups och versioner med hjälp av en visuell filhanterare.

Anpassa kundportaler för att dela dokument och tillhandahålla statusuppdateringar i realtid.

Begränsningar för Agency Handy

Begränsade integrationsmöjligheter utöver de grundläggande kreativa verktygen

Kan vara överdrivet för team som hanterar mindre, enklare projekt.

Priser för Agency Handy

Freelancer: 19 $/månad

Team starter: 99 $/månad

Business Pro: 199 $/månad

Betyg och recensioner av Agency Handy

Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Agency Handy?

En G2-användare säger:

Handy är ett fantastiskt kundportalverktyg för byråer tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, som gör det enkelt för kunderna att komma åt och navigera på plattformen.

3. Dubsado (bäst för anpassningsbara arbetsflöden och automatiseringar)

via Dubsado

Dubsado är utformat för tjänstebaserade företag som vill ha mer kontroll över hur kunderna rör sig genom processen. Från onboarding till offboarding ger det dig verktyg för att skapa anpassade formulär, automatisera kontrakt och effektivisera schemaläggningen – allt under ditt varumärke.

Plattformens främsta styrka ligger i dess förmåga att underlätta skapandet av mycket detaljerade och intelligenta arbetsflöden. Du kan konfigurera automatiska uppföljningar, tilldela specifika uppgifter, trigga personliga e-postmeddelanden och uppdatera kundstatus dynamiskt baserat på specifika kundåtgärder eller projektmilstolpar.

För enskilda konsulter eller team som hanterar ett stort antal kunder minskar denna sofistikerade automatisering dramatiskt de administrativa kostnaderna utan att kompromissa med den personliga touch som är så viktig för kundrelationerna.

Dubsados bästa funktioner

Skapa helt anpassningsbara intagsformulär och sidor för att fånga upp leads.

Automatisera skapandet av kontrakt och fakturor med inbyggt stöd för e-signaturer.

Planera möten enkelt med tidszonsdetektering och buffertinställningar.

Utforma arbetsflöden med hjälp av villkorlig logik och uppgiftstriggers för smidig automatisering.

Dubsados begränsningar

Brantare inlärningskurva för användare som är nya inom automatisering av arbetsflöden

Begränsade rapporterings- och analysverktyg jämfört med konkurrenterna

Dubsado-priser

Gratis provperiod tillgänglig (ingen tidsbegränsning, maximalt tre kunder)

Startpaket: 20 $/månad

Premier: 40 $/månad

Dubsado-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Dubsado

En Capterra-användare säger:

Det fungerade definitivt, det var den bästa plattformen för våra behov, men den kunde ha varit så mycket bättre.

4. HoneyBook (Bäst för frilansare som hanterar kontrakt och betalningar)

via HoneyBook

HoneyBook är utvecklat för frilansare och ensamstående kreatörer som vill hålla saker och ting enkla. Det samlar offerter, kontrakt och betalningar i ett smidigt flöde, så att kunderna kan skriva under och betala på några minuter, inte dagar. Inga tekniska kunskaper eller backend-inställningar krävs.

Dess mest utmärkande egenskap är den exceptionella kundupplevelsen den erbjuder. Med minimal ansträngning kan du enkelt skicka professionella offerter, upprätta tydliga betalningsplaner och automatisera betalningspåminnelser.

Om du ständigt kämpar med att jaga förfallna fakturor eller manuellt hantera kundregistreringar, erbjuder HoneyBook en strömlinjeformad och intuitiv lösning som håller dina finansiella och administrativa uppgifter välorganiserade.

HoneyBooks bästa funktioner

Använd färdiga mallar för offerter, kontrakt och fakturor för att spara tid.

Planera betalningar enkelt och skicka automatiska påminnelser för att hålla koll på läget.

Centralisera all projektkommunikation med en dedikerad kundportal.

Hantera projekt på språng med en fullt funktionell mobilapp

HoneyBooks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för avancerade arbetsflöden

Saknar inbyggda verktyg för tidrapportering och detaljerad rapportering.

HoneyBook-priser

Startpaket: 36 $/månad

Essentials: 59 $/månad

Premium: 129 $/månad

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HoneyBook?

En G2-användare säger:

Jag gillar att jag kan komma åt i stort sett allt jag behöver på ett och samma ställe. Det har också lyft min verksamhet till en högre professionell nivå.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

5. Bonsai (bäst som en allt-i-ett-plattform för frilansare)

via Bonsai

Med Bonsai kan du hantera offerter, kontrakt, fakturor och skatter utan att lämna en enda plattform. Det är elegant och minimalistiskt och har tillräckligt med administrativ kraft för att du ska kunna driva ditt företag på egen hand utan att känna dig överväldigad.

Utöver de grundläggande affärsbehovet utmärker sig Bonsai genom att inkludera ett inbyggt företagskonto, automatiserade funktioner för skatteuppföljning, helt anpassningsbara kontrakt och strömlinjeformade arbetsflöden för kundonboarding.

Om du är trött på att manuellt sammanfoga tjänster som Stripe för betalningar, QuickBooks för bokföring och Google Docs för dokumentation, erbjuder Bonsai en sammanhängande, ren installation som konsoliderar alla dessa funktioner i ett effektivt arbetsutrymme.

Bonsais bästa funktioner

Förenkla ekonomin med inbyggd bankfunktion för frilansare – spåra skatteberäkningar, avskrivningar och sparmål.

Effektivisera processen från offert till betalning med e-signaturer och milstolpsfakturering.

Spåra tid och konvertera den till fakturor med ett enda klick.

Använd färdiga mallar för kontrakt, sekretessavtal och introduktionsdokument för att arbeta snabbare.

Bonsais begränsningar

Begränsad flexibilitet för team eller byråer med flera användare

Vissa finansiella funktioner är för närvarande endast tillgängliga i USA.

Bonsai-priser

Grundläggande: 15 USD/användare per månad

Essentials: 25 $/användare per månad

Premium: 39 $/användare per månad

Elite: 59 $/användare per månad

Bonsai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bonsai?

En G2-användare säger:

Det är fantastiskt att kunna skicka kontrakt, offerter, fakturor och formulär till kunderna på samma plattform. Jag älskar att Bonsai är en one-stop-shop för frilansare och småföretag.

👀 Visste du att? År 2023 tjänade frilansare sammanlagt 1,27 biljoner dollar, vilket är tillräckligt för att konkurrera med BNP i länder som Sydkorea.

6. Moxo (bäst för vitmärkta kundportaler)

via Moxo

Om du vill leverera en högklassig, kundfokuserad upplevelse ger Moxo dig verktygen för att göra det. Från säker dokumentdelning till realtidsmeddelanden och varumärkesspecifika arbetsytor – det är skapat för företag som vill se professionella ut och vara skyddade.

Moxo utmärker sig verkligen med sina robusta white label-funktioner, vilket innebär att dina kunder aldrig kommer att se något gränssnitt från tredje part. Istället integreras hela upplevelsen sömlöst med ditt varumärke.

Oavsett om du är en juridisk konsult som hanterar känslig information eller en finansiell rådgivare som erbjuder personlig rådgivning kan du enkelt lansera en professionell, mobilanpassad kundhub som känns helt och hållet din egen och som stärker din varumärkesidentitet vid varje kontaktpunkt.

Moxos bästa funktioner

Skapa säkra kundportaler med ditt varumärke, din logotyp, dina färger och din egen domän.

Leverera smidig onboarding och tjänster med mobilanpassade arbetsflöden

Automatisera godkännandesteg och spåra varje kundinteraktion i realtid.

Integrera chatt, fildelning och e-signaturer för en enhetlig kundupplevelse.

Moxos begränsningar

Begränsad anpassning utöver varumärkeselement

Inte idealiskt för intern projektledning inom teamet

Moxo-priser

Anpassad prissättning

Moxo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Moxo?

En Capterra-användare säger:

Moxo har varit till stor hjälp när det gäller att effektivisera vår kundkommunikation och korrespondens. Vi uppskattar att kunna kommunicera med dem på en enda plats (istället för via sms, WhatsApp osv.) och dela filer fram och tillbaka.

💡 Proffstips: Använd Moxos co-brandade onboarding för att ge kunderna en välkomstupplevelse som ser ut att komma från ditt företag, inte från en mjukvaruleverantör.

7. Plutio (Bäst för ensamföretagare som hanterar flera tjänster)

via Plutio

Att driva ett enmansföretag innebär ofta att man ständigt måste byta roll – projektledare, kundansvarig, marknadsförare och mycket mer. Plutio samlar allt i en överskådlig kontrollpanel där du kan hantera kunder, skicka offerter, spåra tid och chatta – utan att behöva lämna appen.

Plutios unika funktioner inkluderar en gemensam inkorg, flerspråkiga kundportaler och ett inbyggt CRM-system. Det är utformat för att förenkla spridda solooperationer till ett fokuserat arbetsflöde som känns genomförbart, även när du har flera roller.

Plutios bästa funktioner

Erbjud flerspråkiga kundportaler för att skapa en mer inkluderande upplevelse.

Hantera e-post, chattar och uppgiftskommentarer från en gemensam inkorg.

Skicka offerter med ditt varumärke och inbyggda e-signaturer för snabbare godkännanden.

Spåra uppgifter, logga tid och skapa fakturor – allt från ett och samma ställe.

Plutios begränsningar

Kan kännas funktionsmättad för enkla tjänsteföretag

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra plattformar

Plutios prissättning

Solo: 19 $/månad

Studio: 39 $/månad

Byrå: 99 $/månad

Plutio-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Plutio?

En G2-användare säger:

Jag kan utföra alla mina affärshanteringsuppgifter på ett och samma ställe. T.ex. offerter, fakturor och kvitton, tidrapportering, uppgiftshantering etc.

📖 Läs också: Optimera ditt arbetsflöde med Agile Time Tracking

8. 17hats (Bäst för evenemangspersonal och fotografer)

via 17hats

Om din verksamhet bygger på en serie repeterbara steg – såsom inledande konsultation, detaljerad offert, kontraktsskrivning, utförande av tjänster (som en fotografering eller ett evenemang) och slutfakturering – är 17hats utformat för att hjälpa dig att systematisera alla aspekter.

Det är skräddarsytt för yrkesverksamma inom kreativa och evenemangsbaserade tjänstebranscher, inklusive fotografer, evenemangsplanerare och designers, som behöver strukturerade arbetsflöden utan att behöva bygga upp dem från grunden.

Allt inom 17hats fungerar med mycket anpassningsbara mallar, från offerter och kontrakt med företagets logotyp till automatiska uppföljningar och tackbrev. Detta systematiska tillvägagångssätt minskar avsevärt den tid som läggs på tråkiga e-postväxlingar, vilket gör att du kan ägna mer tid åt att direkt betjäna dina kunder eller förbereda dig för ditt nästa uppdrag.

17hats bästa funktioner

Använd arbetsflödesmallar som är skräddarsydda för evenemang, fotografering och kreativa projekt.

Planera kundmöten med inbyggda verktyg som synkroniseras med din kalender.

Automatisera uppföljningar, påminnelser och tackbrev med e-postsekvenser.

Effektivisera kundonboarding med integrerade fakturerings- och avtalsverktyg

17hats begränsningar

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare verktyg.

Mindre flexibelt för team eller företag med komplexa tjänsteerbjudanden

17hats prissättning

Månadsvis: 60 $/månad

17hats betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

Vad verkliga användare säger om 17hats

En G2-användare säger:

17hats gör att jag kan samla alla mina administrativa uppgifter och alla register och dokument relaterade till varje kund på ett och samma ställe. Det bästa är att de flesta uppgifterna är automatiserade, vilket eliminerar behovet av att anställa en assistent för dessa uppgifter.

📖 Läs också: Gratis fakturamallar för Google Sheets

9. SuiteCRM (Bästa open source-CRM för små team)

via SuiteCRM

SuiteCRM ger dig total kontroll över ditt CRM-system – utan leverantörsberoende och utan påtvingade uppgraderingar. Det är öppen källkod, så små team med tekniska resurser kan anpassa arbetsflöden, fält och instrumentpaneler efter sina behov.

Alla moduler i SuiteCRM, från omfattande kontaktadministration och leadspårning till effektiv ärendehantering, är anpassningsbara. Detta gör det till ett bra val för IT-kunniga team som söker en kostnadseffektiv, mycket flexibel CRM-lösning som erbjuder gott om utrymme för tillväxt, förutsatt att de är villiga att investera lite arbete i den initiala installationen och den löpande administrationen.

SuiteCRM:s bästa funktioner

Distribuera på dina egna servrar med full tillgång till källkoden.

Skapa anpassade instrumentpaneler med hjälp av en modulbyggare med dra-och-släpp-funktion.

Automatisera arbetsflöden med en kraftfull motor och villkorade utlösare.

Utöka funktionaliteten med ett omfattande bibliotek av plugins och teman som skapats av communityn.

Begränsningar i SuiteCRM

Kräver teknisk installation och löpande underhåll.

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med moderna SaaS-CRM-system.

Priser för SuiteCRM

Gratis (öppen källkod, självhostad)

Betalda supportpaket finns tillgängliga från tredjepartspartner.

Betyg och recensioner av SuiteCRM

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SuiteCRM?

En Capterra-användare säger:

Vi använder SuiteCRM som centralt arkiv för kundtjänst. Vi håller reda på alla kontakter vi har med kunderna, både planerade och genomförda. Detta är en viktig knutpunkt för vårt team för att säkerställa att alla kontakter med kunderna är väl informerade.

🧠 Rolig fakta: Termen ”öppen källkod” myntades 1998 för att göra fri programvara mer affärsvänlig – innan dess undvek de flesta företag den helt och hållet.

10. Capsule CRM (Bästa lätta CRM-systemet med kundspårning)

via Capsule CRM

Capsule CRM erbjuder en ren, fokuserad upplevelse utan onödiga detaljer. Det är perfekt för små team som vill spåra försäljning, hantera relationer och följa upp uppgifter – allt från en centraliserad, enkel kontrollpanel.

Alla dessa viktiga funktioner är samlade på en enda, överskådlig instrumentpanel, vilket garanterar enkelhet och användarvänlighet. Den mobilvänliga designen, i kombination med automatiska påminnelser och omfattande kontakthistorik, hjälper dig att hålla koll på dina affärsprioriteringar.

Capsule CRM:s bästa funktioner

Hantera visuella försäljningspipelines med dra-och-släpp-steg för varje affär.

Synkronisera e-postmeddelanden smidigt med Gmail och Outlook direkt i din arbetsyta.

Visa kontakttidslinjer med anteckningar, samtal och uppgifter – allt på ett och samma ställe.

Använd anpassade taggar, fält och arbetsflöden för att segmentera och anpassa kundhanteringen.

Begränsningar för Capsule CRM

Begränsad rapportering och analys i lägre prisplaner

Ingen inbyggd fakturering eller avancerad automatisering

Priser för Capsule CRM

Gratis plan

Startpaket: 21 USD/användare per månad

Tillväxt: 38 USD/användare per månad

Avancerat: 60 $/användare per månad

Capsule CRM-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Capsule CRM?

En G2-användare säger:

Funktionerna i Capsule CRM är grundläggande. Jag saknar verkligen HubSpot för allt jag kunde göra med det. Men det Capsule gör gör det mycket bra och enkelt, och det uppfyller de krav vi verkligen behövde utan den komplexitet som större alternativ medför.

Få mer gjort med ClickUp som växer med dig

Att växa ur ett verktyg som Moxie är ett gott tecken – ditt företag utvecklas. Men det betyder också att dina system måste utvecklas. Fler kunder, leveranser och rörliga delar kräver en plattform som håller takten utan att öka komplexiteten.

ClickUp ger dig den kontrollen. Allt hålls synkroniserat, från kundformulär till kontrakt, dokument till instrumentpaneler, så att du kan skala upp utan att behöva koppla ihop olika verktyg. Oavsett om du hanterar ensamarbete eller leder ett team får du tydlighet, anpassningsmöjligheter och verkligt samarbete – allt på ett och samma ställe.

