De 10 bästa programvarorna för projektkostnadshantering för budgetkontroll 2025

Känns din budget som en läckande kran? Den droppar konstant och du vet aldrig riktigt vart vattnet tar vägen. Det här är ett vanligt problem. Projektkostnaderna kan spåra ur om du inte övervakar dem noggrant.

Lyckligtvis finns det programvarulösningar som hjälper dig att täppa till dessa läckor – spåra budgetar, prognostisera utgifter och fatta datadrivna beslut innan mindre problem växer sig till stora ekonomiska huvudbry.

Men med så många alternativ, hur väljer du rätt? Vissa är skapade för noggranna siffernördar, medan andra riktar sig till team som vill ha ett enkelt sätt att hålla sig inom budgeten.

Det här blogginlägget tar hänsyn till olika preferenser och utforskar effektiva verktyg för projektkostnadshantering som hjälper dig att hålla kostnaderna under kontroll – på ett sätt som passar just dig.

Bästa programvaran för projektkostnadshantering för budgetkontroll i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-lösning för projektkostnader och AI-driven arbetshantering för nystartade företag, små och medelstora företag och stora team Kostnadsuppföljning, mallar för kostnadshantering, tidrapportering, instrumentpaneler och integrationer med QuickBooks. Helt gratis; anpassningar tillgängliga för företag Scoro Heltäckande affärs- och ekonomihantering för professionella serviceteam av alla storlekar Realtidsrapporter, anpassningsbara instrumentpaneler och integration med bokföringsprogramvara Priser från 23,90 $/användare per månad Produktivt Lönsamhet och kostnadsuppföljning för små till medelstora byråer Finansiella rapporter, spårning av fakturerbara/icke-fakturerbara timmar, resurshantering Gratis; betalda abonnemang från 11 USD/användare per månad Microsoft Project Projektbudgetering och schemaläggning på företagsnivå Kostnadsberäkning, AI-driven schemaläggning och integration med Microsoft 365 Gratis; betalda abonnemang från 10 USD/användare per månad Procore Byggkostnadshantering för medelstora till stora generalentreprenörer och underentreprenörer Kostnadsuppföljning i realtid, detaljerad kostnadsinformation och förändringshantering Anpassad prissättning Sage Integrerad ekonomi- och kostnadskontroll för redovisningsteam i medelstora till stora företag Automatiserad fakturering, transaktionsspårning i realtid och skatteefterlevnad Anpassad prissättning Anaplan Skalbar finansiell planering och prognostisering för globala företagsteam Realtidsdatamodellering, scenarioanalys, ERP/CRM-integration Anpassad prissättning Teamwork.com Kundcentrerad budgetering och tidrapportering för små till medelstora kundserviceteam Uppföljning av uppgifter, centraliserad kommunikation och integrationer med Slack och Google Drive Gratis; betalda abonnemang från 13,99 $/användare per månad Jedox Avancerad finansiell modellering och planering för finansavdelningar i medelstora och stora företag Automatiserad budgetering, dataanalys i realtid, integration med Excel/ERP Anpassad prissättning Workday Adaptive Planning Finansiella prognoser i realtid och budgetöversikt för företagets ekonomi- och HR-team Automatiserad finansiell planering, scenarioanalys, ERP/CRM-integration Anpassad prissättning

Vad ska du leta efter i programvara för projektkostnadshantering?

Det kan vara svårt att välja rätt programvara för projektkostnadshantering. Den måste vara tillräckligt enkel att förstå och använda utan att bromsa ditt arbetsflöde, men samtidigt tillräckligt avancerad för att planera, kontrollera och optimera kostnaderna utöver renodlad sifferhantering. Så vad är det som gör en programvara lämplig?

Leta efter programvara som erbjuder:

Budgetuppföljning och prognoser : Förutse och förhindra överkonsumtion innan det händer. Skarpa AI-analyser är ett plus!

Kostnadsövervakning i realtid : Håll dig uppdaterad om utgifterna när de uppstår, så att du inte blir överraskad i slutet av månaden eller kvartalet.

Integrationer : Synkronisera med redovisningsverktyg, tidrapporteringsappar och projektledningsplattformar så att du slipper räkna varje utgift manuellt eller, ännu värre, leta efter pappersdokument.

Anpassningsbara rapporter : Få tydliga, lättförståeliga insikter som hjälper dig att fatta smartare ekonomiska beslut (bonuspoäng för automatiserade rapporter!).

Skalbarhet : Välj programvara som kan växa med ditt företag så att du inte växer ur den för tidigt.

Revisionsspår och efterlevnad : För detaljerade register och tillhandahåll nödvändiga data för efterlevnadsrevisioner.

Enkel integration med bokföring : Anslut till verktyg som Xero, QuickBooks och Sage för att säkerställa korrekt kostnadsuppföljning.

Vinstprognoser : Förutse framtida vinster baserat på aktuella utgifter för att skydda marginalerna under projekten.

Enkel implementering: Kom igång snabbt utan en brant inlärningskurva

De 10 bästa programvarorna för projektkostnadshantering

Baserat på ovanstående checklista och kompletterat med grundlig forskning säkerställer vår lista över verktyg nedan att din projektbudget och kostnadshantering fungerar som förväntat – inga okontrollerade utgifter här!

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-programvaran för projektkostnads- och arbetshantering)

Effektivisera dina projekt med ClickUp Övervaka dina budgetallokeringar, spåra faktiska utgifter och analysera lönsamheten med ClickUps projektledningsplattform.

Projektkostnadskontroll kan kännas som att hålla fast i en handfull ballonger i en storm – precis när du tror att du har kontrollen, flyger något iväg.

ClickUp hjälper dig att få bättre kontroll. Som den kompletta appen för arbete ger den dig de verktyg du behöver för att enkelt spåra, hantera och optimera din projektbudget.

ClickUps projektledningspaket är en kraftfull plattform som integrerar allt ditt arbete – uppgifter, tidsplaner och budgetar – i en samarbetsinriktad, AI-stödd arbetsyta.

Från att sätta upp projektmål till att följa upp milstolpar och hantera resurser hjälper ClickUp team att arbeta snabbare, hålla sig samordnade och leverera bättre resultat. Det hjälper dig att hålla koll på varje krona under hela projektets livscykel. Låt oss se hur.

ClickUp anpassade fält

Skapa anpassade fält för pengar i ClickUp för att registrera och klassificera beräknade och faktiska kostnader.

ClickUps anpassningsbara fält är grunden för flexibel kostnadsspårning. Du kan skapa särskilda fält för beräknad budget och faktiska utgifter, samt spåra arbetskostnader, materialkostnader och till och med kundfaktureringspriser – allt inom din uppgiftsvy.

Vill du spåra kostnaden per uppgift eller per ansvarig? Lägg bara till ett numeriskt fält eller ett valutafält.

Ännu bättre är att du kan gruppera, sortera och filtrera uppgifter baserat på dessa kostnadsfält för att upptäcka mönster, identifiera överskridanden i ett tidigt skede och prioritera kostsamma poster. Och när du vill zooma ut matas dessa fält smidigt in i ClickUp Dashboards, så att du alltid har en realtidsvy över budgetläget för olika projekt, faser eller avdelningar.

💡 Proffstips: Behöver du beräkna vinstmarginaler eller budgetavvikelser? Kombinera dina valutafält med formelfält för att automatiskt räkna ut siffrorna.

ClickUp-instrumentpaneler

Spåra och markera viktiga kostnads- och intäktsmått med ClickUp Dashboards.

Få en realtidsöversikt över budgetar, utgifter och finansiella prognoser. Du behöver inte längre bläddra igenom kalkylblad eller växla mellan olika appar. ClickUp Dashboards är ditt kommandocenter.

Lägg till anpassade kort för att spåra:

Faktiska utgifter jämfört med prognoser

Budgetförbrukning genom anpassningsbara stapel- och linjediagram

Utgiftsmönster med hjälp av värmekartor

Detaljerade kostnadsfördelningar

Organisera, sortera och spåra utgiftsdetaljer med ClickUp Table View.

Spåra kostnader, jämför budgetar med faktiska kostnader och upptäck snabbt var du spenderar för mycket. ClickUps tabellvy är som ett kalkylblad – men smartare och mycket enklare att hantera.

Organisera utgifter efter:

Kostnadstyp (fast eller variabel)

Enhetskostnader och kvantiteter

Godkännandestatus för utgiftskontroll

Du kan sortera och filtrera dessa vyer för att upptäcka utgiftstrender eller markera otillåtna inköp.

Skapa automatiserade rapporter för att se trender, identifiera risker och justera budgetar innan små problem blir stora problem. ClickUps rapporteringsverktyg och AI-assistent, även känd som ClickUp Brain, omvandlar rådata till tydliga insikter:

Kostnadsprestandaindex för att mäta budgeteffektivitet

Intjäningsvärdeanalys för att spåra värdet per spenderad dollar

Översikter över fasta och rörliga kostnader

ClickUp Brain hämtar realtidsdata från dina anpassade fält, tidsposter och uppgiftsstatusar för att generera rapporter, sammanfattningar och till och med visuella översikter på plats. Det kan också automatiskt generera sammanfattningar för intressenter eller hjälpa dig att förbereda budgetgranskningar genom att identifiera kostsamma avvikelser eller försenade uppgifter med ekonomisk inverkan.

Spara timmar av dataanalys och få omedelbara, intelligenta förslag för kostnadsoptimering via ClickUp Brain.

Håll koll på tiden

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och skapa tidrapporter med ClickUp Time Tracking.

Övervaka fakturerbara timmar, projektkostnader och teamets effektivitet med ClickUp Time Tracking.

Den inbyggda tidsspåraren hjälper dig att kontrollera arbetskostnaderna genom att:

Varna chefer när uppgifter överskrider tidsuppskattningar

Exportera fakturerbara timmar till faktureringssystem

Identifiera icke-fakturerbart arbete

Specialanpassade mallar

Oavsett om du hanterar kunduppdrag eller interna initiativ hjälper ClickUps budget- och kostnadsmallar dig att hålla ordning och reda och ta ansvar.

Få en gratis mall Spåra och visualisera kostnadsutvecklingen med ClickUps mall för projektkostnadshantering.

Till exempel erbjuder ClickUps mall för projektkostnadshantering

Anpassade godkännandeprocesser för utgifter

Planering av budgetgranskning

Standardiserade formulär för kostnadsberäkningar

Få en gratis mall Spåra och analysera kostnader effektivt med ClickUps mall för projektkostnadsanalys.

Under tiden hjälper ClickUps mall för projektkostnadsanalys dig att spåra:

Fasta kostnader som hyra och löner

Variabla kostnader, såsom material

Kostnadsfördelning med cirkeldiagram

Jämförelse av leverantörspriser

ClickUps bästa funktioner

Spåra kostnader, jämför budgetar med faktiska utgifter och upptäck snabbt var du spenderar för mycket med ClickUps tabellvy.

Övervaka fakturerbara timmar, projektkostnader och teamets effektivitet och se till att varje krona redovisas med ClickUps tidrapporteringsfunktion.

Skapa automatiserade rapporter för att se trender, identifiera risker och justera budgetar innan små problem blir stora problem med ClickUp Dashboards.

Integrera enkelt med redovisningsverktyg som QuickBooks, Xero och andra för smidig ekonomisk uppföljning.

Begränsningar i ClickUp

Det kan finnas en inlärningskurva för förstagångsanvändare på grund av de omfattande funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En TrustRadius-recension för ClickUp delar med sig av följande:

Hantering av projekt eller uppgifter, uppföljning av organisationsövergripande mål och kommunikation med andra avdelningar eller team har definitivt förbättrats i form av tidsbesparingar och kostnadsfördelar tack vare transparensen i projekten. Vi kan ge stöd vid flaskhalsar eller utföra uppgifter i förväg eftersom vi har överblick över vad som väntar.

Hantering av projekt eller uppgifter, uppföljning av organisationsövergripande mål och kommunikation med andra avdelningar eller team har definitivt förbättrats i form av tidsbesparingar och kostnadsfördelar tack vare transparensen i projekten. Vi kan ge stöd vid flaskhalsar eller utföra uppgifter i förväg eftersom vi har överblick över vad som väntar.

2. Scoro (Bäst för heltäckande affärs- och ekonomihantering)

via Scoro

Scoro är en allt-i-ett-plattform för hantering av projekt, budgetar och företagsekonomi. Med Scoro kan du skapa anpassade arbetsflöden, rapporter och instrumentpaneler som är skräddarsydda efter just ditt företags behov.

Från offerter och budgetering till tidrapportering och fakturering – Scoro kopplar varje aktivitet till ditt slutresultat. Du kan ställa in kostnads- och intäktsmål per projekt, automatisera återkommande fakturering och använda fördefinierade eller anpassade realtidsdashboards för att snabbt få en överblick över lönsamheten.

Scoro bästa funktioner

Få tillgång till rapporter i realtid för att analysera projektets lönsamhet, kassaflöde och finansiella resultat.

Visualisera viktiga finansiella data och projektdata med anpassningsbara instrumentpaneler.

Integrera enkelt med bokföringsprogram som QuickBooks och Xero.

Scoro-begränsningar

Erbjuder begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Scoro-priser

Kärnfunktioner: 23,90 $/användare per månad

Tillväxt: 38,90 $/användare per månad

Prestanda: 59,90 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scoro?

En recension på TrustRadius lyder:

Vi föredrar Scoro eftersom det är snabbare och enklare att använda och lära sig. Dessutom är avgiftsstrukturen mycket rimlig för mindre företag.

Vi föredrar Scoro eftersom det är snabbare och enklare att använda och lära sig. Dessutom är avgiftsstrukturen mycket rimlig för mindre företag.

3. Produktiv (Bäst för byråers lönsamhet och kostnadsuppföljning)

via Productive

Hantera ditt team flera projekt, kunder och budgetar samtidigt, vilket gör det svårt att följa lönsamheten? Productive är uttryckligen utvecklat för tjänstebaserade företag och erbjuder ett enkelt sätt att hantera projektfinanser och resursfördelning.

Med hjälp av datadrivna insikter och automatisering kan byråer eliminera gissningar och fokusera på tillväxt utan att förlora den finansiella kontrollen.

Produktiva bästa funktioner

Skapa detaljerade finansiella rapporter för att enkelt analysera intäkter, kostnader och marginaler.

Spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för att säkerställa korrekt fakturering och lönsamhet.

Planera teamets tillgänglighet och kapacitet med resurshantering för att undvika överbelastning av personal eller underutnyttjande av talang.

Produktiva begränsningar

Utmanande plattform med en inlärningskurva

Begränsad flexibilitet i användarhanteringen

Produktiv prissättning

Gratis

Essential: 11 USD/användare per månad

Professional: 28 USD/användare per månad

Ultimate: 39 $/användare per månad

Produktiva betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Productive?

En G2-användare säger:

Möjligheten att ställa in återkommande budgetar för månatliga arvoden var avgörande för oss – något vi som byrå är mycket beroende av. Verktyget är enkelt att använda och kan integreras med en mängd andra verktyg, däribland Xero.

Möjligheten att ställa in återkommande budgetar för månatliga arvoden var avgörande för oss – något vi som byrå är mycket beroende av. Verktyget är enkelt att använda och kan integreras med en mängd andra verktyg, däribland Xero.

💡 Proffstips: Sätt inte bara upp en budget och glöm den sedan! Gör budgetkontroller varje eller varannan vecka för att hålla koll på läget och göra justeringar vid behov. Konsekvent övervakning hjälper till att förhindra kostsamma överraskningar.

4. Microsoft Project (bäst för projektbudgetering på företagsnivå)

via Microsoft Project

Microsoft Project är en idealisk lösning för hantering av stora, komplexa projektbudgetar. Programmet är utvecklat för företag och erbjuder avancerade verktyg för budgetering, resurshantering och prognostisering som hjälper dig att hålla projekten på rätt spår ekonomiskt.

Denna projektledningsprogramvara har en strukturerad men intuitiv layout som gör det möjligt för projektledare att effektivt hålla koll på kostnaderna, även utan ekonomisk bakgrund.

De bästa funktionerna i Microsoft Project

Skapa detaljerade projektbudgetar med inbyggda verktyg för kostnadsberäkning och prognoser.

Hantera resurser effektivt med AI-driven schemaläggning

Skapa detaljerade finansiella rapporter för att analysera kostnadsutveckling och avvikelser.

Integrera med Microsoft 365 för optimerat samarbete och datadelning

Begränsningar i Microsoft Project

Verktyget saknar realtidssamarbete

Ej tillgängligt för macOS

Priser för Microsoft Project

Gratis

Planner Plan: 10 USD/användare per månad

Planner och Project Plan 3: 30 USD/användare per månad

Planner och Project Plan 5: 55 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Microsoft Project

G2: 4/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Project?

En recension på Capterra lyder:

Sammantaget har Microsoft Project varit ett enkelt och effektivt sätt att hantera de projekt jag ansvarar för. Det är enkelt att komma igång och eftersom alla måste använda Microsoft är det lätt att kommunicera med teammedlemmarna.

Sammantaget har Microsoft Project varit ett enkelt och effektivt sätt att hantera de projekt jag ansvarar för. Det är enkelt att komma igång och eftersom alla måste använda Microsoft är det lätt att kommunicera med teammedlemmarna.

📖 Läs också: Utmaningar inom projektledning och hur man löser dem

5. Procore (bäst för kostnadshantering inom byggbranschen)

via Procore

Har du någonsin känt att byggbudgetar har en egen vilja? Materialpriserna skjuter i höjden över en natt. Underleverantörer förlänger tidsplanerna. Ändringsorder staplas på hög. Och plötsligt är den stabila budget du godkände begravd under oförutsedda kostnader, förseningar och gissningar.

Procore är ett kraftfullt program för byggkostnadshantering som är utvecklat för att hålla projekt på rätt spår, budgetar under kontroll och team integrerade i sådana situationer.

Med kostnadsdata som samlas in i realtid kan projektledare snabbt upptäcka överskridanden innan de spårar ur. Procore är särskilt utformat för byggprojekt och hanterar även efterlevnad och budgetuppföljning.

Procore bästa funktioner

Registrera, granska och godkänn budgetändringar utan ansträngning

Få detaljerad kostnadsinformation för att fatta bättre beslut och upprätthålla lönsamheten.

Kopplar dina kostnadsberäkningar, ändringsorder, RFI:er och underleverantörsåtaganden direkt till budgeten.

Förutse kostnaderna vid projektets slut baserat på faktiska utgifter och åtagna kostnader.

Begränsningar i Procore

Har en brant inlärningskurva på grund av sina omfattande funktioner

Funktionerna för rapportgenerering är inte användarvänliga.

Priser för Procore

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

En recension på G2 lyder:

Programvaran ger utmärkt insyn i projektets ekonomi, vilket hjälper oss att upptäcka problem tidigt och hålla koll på ändringsorder och budgetprognoser. Integrationen med andra verktyg, inklusive redovisningsplattformar som QuickBooks och Sage, minskar dubbelregistreringar och inkonsekvenser i data.

Programvaran ger utmärkt insyn i projektets ekonomi, vilket hjälper oss att upptäcka problem tidigt och hålla koll på ändringsorder och budgetprognoser. Integrationen med andra verktyg, inklusive redovisningsplattformar som QuickBooks och Sage, minskar dubbelregistreringar och inkonsekvenser i data.

6. Sage (Bäst för integration av ekonomi och redovisning)

via Sage

Till skillnad från verktyg som behandlar budgetering som en ytlig funktion, ger Sage dig detaljerad kostnadsspårning över jobb, faser, kostnadskoder och leverantörer – allt direkt kopplat till din huvudbok. Du kan hantera uppskattningar, åtaganden, underleverantörsavtal, ändringsorder och faktiska kostnader på ett och samma ställe, så att bokföring och verksamhet hålls synkroniserade.

De robusta verktygen för prognoser och WIP-rapportering hjälper dig att övervaka projektets lönsamhet i realtid, upptäcka kassaflödesproblem i tid och säkerställa efterlevnad av finansiella standarder.

Sages bästa funktioner

Automatisera fakturering och betalningar för att minska manuellt arbete

Synkronisera enkelt med banker och finansinstitut för transaktionsspårning i realtid.

Hantera projektfinanserna effektivt med skatteefterlevnad och automatiserade beräkningar

Integrera med projektlednings- och ERP-verktyg för en komplett affärslösning.

Sage-begränsningar

Komplext för användare utan bokföringskunskaper

Kräver tid och expertis för att konfigureras korrekt

Sage-priser

Anpassad prissättning

Sage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sage?

En recension på G2 säger:

Sage Intacct erbjuder ett brett utbud av funktioner, men jag använder Custom Report Builder nästan dagligen. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg som gör det enkelt att implementera nya sätt att granska finanser.

Sage Intacct erbjuder ett brett utbud av funktioner, men jag använder Custom Report Builder nästan dagligen. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg som gör det enkelt att implementera nya sätt att granska finanser.

🧠 Kul fakta: Projektledningstriangeln, ofta kallad ”järntriangeln”, illustrerar att du kan ha ett bra, snabbt eller billigt projekt – men inte alla tre.

7. Anaplan (Bäst för skalbar finansiell planering och prognostisering)

via Anaplan

Anaplan är mer än bara budgetering – det är en plattform för sammankopplad projektplanering i hela din verksamhet. Med Anaplan kan du bygga komplexa finansiella modeller, köra ”vad händer om”-scenarier och förstå hur förändringar inom ett område påverkar hela projektet eller organisationen.

Det är som att ha en kristallkula för dina projektfinanser, som hjälper dig att upptäcka potentiella problem innan de uppstår.

Anaplans bästa funktioner

Koppla samman team och data så att alla arbetar med samma uppdaterade information.

Modellera komplexa projekt med realtidsdata för att förbättra det strategiska beslutsfattandet.

Skala enkelt för att hantera växande affärsbehov utan att prestandan försämras.

Enkel integration med ERP, CRM och andra affärssystem för ett enhetligt arbetsflöde

Anaplans begränsningar

Användare rapporterar problem vid laddning av stora datamängder

Saknar möjlighet att fördjupa sig i eller expandera överordnade objekt

Anaplan-priser

Anpassad prissättning

Anaplan-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Anaplan?

Här är en G2-recensents åsikt:

Anaplan ger ekonomiavdelningar en enda källa till information för budgetering. Eftersom det är en molnplattform kan hundratals användare arbeta med en och samma budgetplan samtidigt.

Anaplan ger ekonomiavdelningar en enda källa till information för budgetering. Eftersom det är en molnplattform kan hundratals användare arbeta med en och samma budgetplan samtidigt.

🧠 Kul fakta: Nittio-nittio-regeln konstaterar humoristiskt att de första 90 % av kodutvecklingen i ett projekt tar 90 % av den tilldelade tiden, medan de återstående 10 % av koden också kräver 90 % av tiden, vilket leder till totalt 180 % av den planerade tidsplanen.

8. Teamwork.com (Bäst för kundfokuserad projektbudgetering)

Teamwork.com utmärker sig som en lösning för projektkostnadshantering med ett starkt fokus på kundtjänstteam och fakturerbart arbete, vilket gör det till ett förstahandsval för byråer, konsulter och professionella tjänster.

Dess viktigaste försäljningsargument? Inbyggd tidrapportering och budgetering som är utformade för att maximera lönsamheten. Med Teamwork kan du ställa in fakturerbara och icke-fakturerbara priser, skapa projektbudgetar efter tid eller monetärt värde och spåra loggade timmar i realtid mot dessa budgetar.

När teammedlemmarna loggar sin tid får du omedelbar insyn i överskridanden, återstående budgetar och potentiella avvikelser från projektets omfattning.

Teamwork.com – de bästa funktionerna

Tilldela och följ upp uppgifter med tydliga deadlines och prioriteringar

Samarbeta enkelt genom att samla filer, meddelanden och uppdateringar på ett och samma ställe.

Omvandla tidrapporter till fakturor med några få klick

Få insikt i de mest lönsamma projekten – och kunderna – så att du kan skala upp på ett hållbart sätt.

Integrera med dina favoritverktyg som Slack, HubSpot och Google Drive.

Begränsningar för Teamwork.com

Avancerade funktioner kräver abonnemang i högre prisklass.

Priser för Teamwork.com

Gratis

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 25,99 $/användare per månad

Rea: Anpassade priser

Företag: Anpassad prissättning

Teamwork.com – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork.com?

En recension på Capterra lyfter fram några av verktygets fördelar:

Omfattande tidrapporteringssystem med inbyggda designuppgiftskategorier och automatisk beräkning av fakturerbara timmar. Avancerade portföljhanteringsfunktioner som möjliggör samtidig resursallokering och prioriteringshantering.

Omfattande tidrapporteringssystem med inbyggda designuppgiftskategorier och automatisk beräkning av fakturerbara timmar. Avancerade portföljhanteringsfunktioner som möjliggör samtidig resursallokering och prioriteringshantering.

9. Jedox (Bäst för avancerad finansiell modellering och planering)

via Jedox

Tänk på Jedox som en bro mellan dina rådata och användbara insikter. Det konsoliderar information från olika källor, så att du kan bygga detaljerade finansiella modeller och köra sofistikerade simuleringar. Det är idealiskt för organisationer som fattar finansiella och strategiska beslut baserade på tillförlitliga data.

Jedox bästa funktioner

Automatisera budgetering och prognostisering för att spara tid och minska fel

Analysera realtidsdata för att förbättra beslutsfattandet

Skala enkelt för att möta behoven hos växande företag

Enkel integration med Excel, ERP och BI-verktyg

Jedox begränsningar

Hantering av omfattande databaser kan leda till ökad minnesanvändning och potentiella prestandaproblem.

Jedox prissättning

Anpassad prissättning

Jedox betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jedox?

Enligt en recension på G2:

Det jag uppskattade mest var hur enkelt det var att komma igång. Det intuitiva gränssnittet och de hjälpsamma resurserna gjorde introduktionsprocessen smidig, även för dem utan omfattande teknisk expertis. Dessutom säkerställer integrationen med verktyg som Excel och molnbaserade tjänster att övergången till Jedox blir smidig och effektiv.

Det jag uppskattade mest var hur enkelt det var att komma igång. Det intuitiva gränssnittet och de hjälpsamma resurserna gjorde introduktionsprocessen smidig, även för dem utan omfattande teknisk expertis. Dessutom säkerställer integrationen med verktyg som Excel och molnbaserade tjänster att övergången till Jedox blir smidig och effektiv.

10. Workday Adaptive Planning (bäst för finansiella prognoser i realtid)

via Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning är ett molnbaserat verktyg för budgetering, prognostisering och rapportering. Det erbjuder finansiell information i realtid som hjälper teamen att övervaka projektens lönsamhet och hålla budgetarna på rätt spår.

Med denna programvara för projektkostnadsuppföljning kan du skapa dynamiska modeller som ökar flexibiliteten och främjar samarbete. Oavsett om du arbetar med ekonomi, försäljning eller HR effektiviserar den planeringen så att den blir snabbare, smartare och mer anpassningsbar till förändringar.

De bästa funktionerna i Workday Adaptive Planning

Automatisera finansiell planering för att minska manuella fel

Analysera scenarier direkt för att fatta datadrivna affärsbeslut

Integrera med ERP- och CRM-system för att samla all din affärsdata på ett ställe.

Begränsningar i Workday Adaptive Planning

Nya användare kan behöva en viss inlärningsperiod.

Priser för Workday Adaptive Planning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Workday Adaptive Planning

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workday Adaptive Planning?

En recension på TrustRadius lyder:

Vi använder Workday Adaptive Planning för vår årliga budgetprocess och viss rapportering. Workday Adaptive Planning gör det möjligt för våra användare att göra budgetändringar och omedelbart se nettoresultatet av ändringarna. Detta hjälper oss att nå vårt budgetmål snabbare. Vi planerar att använda de aktiva instrumentpanelerna i Adaptive för att få ännu mer realtidsdata och se hur det påverkar organisationen som helhet.

Vi använder Workday Adaptive Planning för vår årliga budgetprocess och viss rapportering. Workday Adaptive Planning gör det möjligt för våra användare att göra budgetändringar och omedelbart se nettoresultatet av ändringarna. Detta hjälper oss att nå vårt budgetmål snabbare. Vi planerar att använda de aktiva instrumentpanelerna i Adaptive för att få ännu mer realtidsdata och se hur det påverkar organisationen som helhet.

