De 13 bästa AI-agentbyggarna för att automatisera arbetsflöden 2025

En rapport från McKinsey visar att nästan 30 % av arbetstiden inom olika branscher skulle kunna automatiseras med AI.

Det är ingen varning – det är en möjlighet.

Tänk dig försäljningsöverlämningar som sker automatiskt, rapporter som skapas av sig själva och checklistor för onboarding som fylls i innan du ens har hunnit fråga. AI snabbar inte bara upp arbetet längre – det börjar utföra arbetet.

Med kodfria och lågkodade AI-agentbyggare kan du skapa digitala teammedlemmar som tänker, fattar beslut och agerar i dina verktyg – utan att du behöver koda.

I den här guiden har vi samlat de mest kraftfulla AI-agentbyggarna som du kan använda just nu för att spara tid, minska manuellt arbete och fokusera på det viktiga.

Låt oss träffa ditt framtida team av outtröttliga digitala medarbetare.

Vad ska du leta efter hos AI-agentbyggare?

Vissa AI-agenter automatiserar grundläggande funktioner. Andra hjälper dig att samordna arbetet mellan olika verktyg. De bästa känns som om de var skapade för ditt team från början.

Här är vad som är viktigt när du väljer en 👇

Flerstegslogik: Kan AI-agenten gå längre än ”om-detta-då-det”? Leta efter verktyg som stöder förgrenade arbetsflöden, villkorade utlösare och beslutsträd. På så sätt kan dina AI-agenter bli verkliga operatörer.

Integration med dina verktyg: Oavsett om du använder Slack, Salesforce, Notion eller Zapier, kontrollera om agentfunktionerna stöder inbyggd integration eller integration på API-nivå. Sömlös integration är nyckeln till skalbar agentutveckling.

Naturligt språkgränssnitt: Byggare som låter dig beskriva arbetsflöden på vanlig engelska (och sedan utföra dem) gör installationen mycket snabbare och mer intuitiv. Med denna AI-funktion behöver du inte vända dig till teknikteamet för varje liten ändring, utan kan göra justeringarna själv.

Kontextmedvetenhet: Agenter med minne eller kontextspårning skapar smidigare upplevelser, särskilt i kundorienterade användningsfall. Detta förbättrar också agenternas prestanda över tid.

Säkerhets- och behörighetskontroller: Om din agent hanterar kunddata eller interna filer måste du ha skyddsåtgärder och säkerhet i företagsklass. Se efter rollbaserad åtkomst, datakryptering och granskningsloggar i den agentplattform du väljer.

👀 Visste du att? Den första AI-agenten, Logic Theorist (1956), designades av Newell, Shaw och Simon för att bevisa matematiska teorem. Den efterliknade mänskligt resonemang och upptäckte till och med ett mer effektivt bevis än det i Principia Mathematica.

AI-agentbyggare i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa verktygen för att bygga intelligenta AI-agenter utan att skriva kod.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Interna produktivitets- och kontextmedvetna uppgiftsagenter Teamstorlek: Perfekt för nystartade företag, tvärfunktionella team och företag Autopilot Agents, ClickUp Brain, inbyggda automatiseringar, multimodell-AI, inbäddade arbetsflöden Gratis för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag Crew AI Rollbaserad, multiagent-orkestrering Teamstorlek: Idealisk för arbetsflöden inom forskning, planering och analys Agentroller (t.ex. forskare, planerare), sekventiella/samtidiga flöden, vektorminne Gratis; betalda abonnemang från 25 $/månad UiPath RPA + AI-agentautomatisering i företagsklass Teamstorlek: Perfekt för IT-, ekonomi- och kundtjänstteam Agent Builder, Orchestrator, human-in-loop, AI Center-integrationer Betalda abonnemang från 25 $/månad Postman AI Agent Builder Visuella API-anslutna AI-arbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för produkt-, API- och DevOps-team Dra-och-släpp-flöden, multi-LLM-testning, över 18 000 API-integrationer Anpassad prissättning Vertex AI Agent Builder Företagsagenter inom Google Cloud-ekosystemet Teamstorlek: Perfekt för datateam och företagsutvecklare som använder GCP Agent Dev Kit, förkonfigurerade anslutningar, serverlös agentmotor Anpassad prissättning Zapier AI Agents Naturligt språkdriven automatisering Teamstorlek: Perfekt för drift, marknadsföring och små och medelstora företag Över 6 000 integrationer, AI-agenter med flera steg, intern API-åtkomst Gratis plan; Betalda planer från 29,99 $/månad LangChain Modulärt, utvecklarvänligt agentramverk Teamstorlek: Perfekt för AI-ingenjörer som bygger anpassad logik Verktygskedjor, LangGraph-orkestrering, över 50 integrationer Gratis (betala efter användning); Plus från 39 $/månad Botpress Flerspråkiga konversations-AI-agenter Teamstorlek: Perfekt för CX- och automatiseringsteam Visuell flödesredigerare, NLU/NLP-motor, självhosting, API/databasåtkomst Gratis (betala efter användning); Plus från 89 $/månad Haystack RAG-pipelines (Retrieval-augmented generation) Teamstorlek: Perfekt för AI-forskning och företagssökningsgrupper Modulära agenter, ToolInvoker, stöd för flera hämtare, observerbarhet Gratis (öppen källkod) AutoGen Python-baserat samarbete mellan flera agenter Teamstorlek: Perfekt för tekniska team som automatiserar forsknings- eller utvecklingsarbetsflöden UserProxy-mönster, Assistant+Critic-loopar, modellagnostisk konfiguration Gratis (öppen källkod) Voiceflow Design och implementering av AI-agenter för röst/chatt Teamstorlek: Perfekt för produkt-, support- och CX-team Visuell agentbyggare, multimodalt gränssnitt, Dialog API-export Gratis plan; Betalda planer från 60 $/månad Microsoft Copilot Microsoft 365-integrerade AI-agenter Teamstorlek: Perfekt för företagsproduktivitet och IT-drift Copilot Studio, agentbyggare för naturligt språk, Microsoft Graph Från 20 $/användare/månad Relevance AI AI-agenter utan kod för driftsteamTeamstorlek: Perfekt för automatisering av försäljning, marknadsföring och backoffice Dra-och-släpp-byggare, vektorbutik, förbyggda agenter (AI BDR, etc. ) Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad

De bästa AI-agentbyggarna

AI förändrar hur vi får saker gjorda, och en ny våg av plattformar gör det nu enklare för team att bygga sina egna smarta, autonoma agenter.

Här är några av de bästa AI-agentbyggarna som leder förändringen 👇

1. ClickUp (bäst för intern teamproduktivitet och uppgiftsagenter)

Bygg kontextmedvetna AI-agenter och automatisera beslut med hjälp av ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, gör det möjligt för team att bygga AI-agenter direkt i sin arbetsmiljö.

Med ClickUp Autopilot Agents kan du skapa anpassade AI-agenter som fattar beslut baserat på sammanhanget.

Skapa intelligenta AI-agenter enligt ditt arbetsflöde med ClickUp Autopilot Agents.

När någon till exempel publicerar ett meddelande i Slack eller skickar in ett formulär kan agenten analysera den informationen, kontrollera uppgiftsvillkoren och tilldela rätt nästa steg. Du kan ställa in instruktioner, mata in kunskap om arbetsytan och använda inbyggda verktyg som Docs, Tasks och Comments för att få agenten att kännas som en del av ditt team.

⚡ Snabbtips: Skapa en anpassad AI-agent i ClickUp: Gå till det utrymme, den mapp eller den lista där du vill ha agenten.

Klicka på ikonen Autopilot Agent högst upp.

Klicka på Ny agent

Ställ in utlösare, villkor, åtgärd och instruktioner (Behöver du hjälp med att skriva instruktioner? Klicka på Fråga Brain om hjälp ).

Namnge din agent och klicka sedan på Skapa .

Testa en gång, justera vid behov – och du är klar!

Nära kopplat till detta är ClickUp Brain, som placerar AI i centrum av ditt arbetsflöde. Det kopplas till ditt faktiska arbete – uppgifter, dokument och kommentarer – och hjälper till att generera uppgiftsöversikter, utkast till e-postmeddelanden eller dela upp stora projekt i deluppgifter.

Generera uppgifter och deluppgifter automatiskt med ClickUp Brain.

För rutinmässigt arbete kan du med ClickUp Automations ställa in automatiserade regler för att hantera repetitiva åtgärder, såsom att tilldela ägare, ställa in förfallodatum eller uppdatera status.

Men du är inte begränsad till statusändringar eller fältuppdateringar. ClickUp stöder webhooks, anpassade åtgärder och triggare för uppgiftsskapande, vilket innebär att du kan överföra ClickUp-händelser till externa system eller trigga Autopilot Agents direkt.

Till exempel kan ett formulär som skickas in skapa en uppgift, vilket aktiverar en Autopilot Agent som automatiskt sammanfattar begäran, märker hur brådskande den är och föreslår en ansvarig person.

Eftersom automatiseringar körs direkt i ClickUp finns det ingen fördröjning eller beroende av tredjepartskopplingar. Du styr när det ska utföras, omfattningen (mapp/lista/utrymme) och resultatet.

Om ditt team är trött på att lappa ihop separata verktyg för uppgifter, dokument, chatt och AI, ger ClickUp dig en plats där du kan bygga, hantera och automatisera allt, med agenter som förstår ditt arbete.

ClickUps bästa funktioner

Skriv in vad du behöver: Använd naturliga språkprompter för att bygga Använd naturliga språkprompter för att bygga AI-arbetsflödesautomatiseringar utan att behöva krångla med rullgardinsmenyer eller logikblock.

Välj rätt modell för uppgiften: Växla mellan externa AI-modeller som GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 och andra utifrån dina behov.

Välj från ett rikt mallbibliotek: Skapa anpassade automatiseringar från grunden för att matcha ditt teams exakta behov från över 100 fördefinierade automatiseringsmallar.

Dokument och wikis: Skapa, länka och organisera projektkunskap tillsammans med uppgifter för att ha allt samlat på ett ställe. Med en inbyggd Skapa, länka och organisera projektkunskap tillsammans med uppgifter för att ha allt samlat på ett ställe. Med en inbyggd personlig AI-assistent kan du sammanfatta uppdateringar, automatiskt generera dokument och omvandla idéer till handling.

Integrerad chatt: Skicka meddelanden inom alla uppgifter, dokument eller instrumentpaneler – så att alla diskussioner hålls i sitt sammanhang med Skicka meddelanden inom alla uppgifter, dokument eller instrumentpaneler – så att alla diskussioner hålls i sitt sammanhang med ClickUp Chat . Du kan tagga teammedlemmar, tilldela åtgärdspunkter från meddelanden, bädda in länkar eller filer och till och med konvertera meddelanden direkt till uppgifter.

Dashboards och rapportering: Få anpassningsbara widgets i realtid för att spåra allt från sprintfart till teamets arbetsbelastning och OKR-framsteg, och dela viktiga rapporter via kundvänliga vyer i Få anpassningsbara widgets i realtid för att spåra allt från sprintfart till teamets arbetsbelastning och OKR-framsteg, och dela viktiga rapporter via kundvänliga vyer i ClickUp Dashboards.

Whiteboards: Kartlägg arbetsflöden, brainstorma idéer och länka uppgifter direkt från klisterlappar, former eller flödesscheman med Kartlägg arbetsflöden, brainstorma idéer och länka uppgifter direkt från klisterlappar, former eller flödesscheman med ClickUp Whiteboards . Tilldela arbete, rita kopplingar och förvandla planering till verkställande utan att lämna tavlan.

Begränsningar för ClickUp

Det stora antalet anpassningsmöjligheter kan överväldiga förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Capterra säger:

Det jag gillar mest med ClickUp är dess anpassningsbarhet och flexibilitet. Oavsett om det handlar om att skapa skräddarsydda arbetsflöden för olika team (som marknadsföring och webbutveckling), använda anpassade fält för att spåra specifika projektdetaljer eller automatisera repetitiva uppgifter, så kan jag anpassa ClickUp efter våra exakta behov. Det hjälper oss att hålla allt på ett ställe, vilket gör projektledning och kommunikation smidig mellan teamen. Dessutom sparar integrationerna och automatiseringarna oss så mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Det jag gillar mest med ClickUp är dess anpassningsbarhet och flexibilitet. Oavsett om det handlar om att skapa skräddarsydda arbetsflöden för olika team (som marknadsföring och webbutveckling), använda anpassade fält för att spåra specifika projektdetaljer eller automatisera repetitiva uppgifter, så kan jag anpassa ClickUp efter våra exakta behov. Det hjälper oss att hålla allt på ett ställe, vilket gör projektledning och kommunikation smidig mellan teamen. Dessutom sparar integrationerna och automatiseringarna oss så mycket tid, vilket gör att vi kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

2. Crew AI (Bäst för att samordna rollbaserade AI-agenter med minne och mänskliga överlämningar)

via Crew AI

Crew AI låter dig gå bortom engångsagenter och bygga autonoma team av AI-agenter som kan samarbeta i realtid. Varje agent tilldelas en roll (som "forskare", "planerare" eller "granskare") och en uppsättning verktyg eller färdigheter, vilket gör det möjligt för dem att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Det är en multiagent-AI-agentplattform, ett Python-ramverk. Den är lämplig för att samordna arbetsflöden i flera steg, såsom rapportgenerering, produktforskning eller planering av marknadsföringskampanjer, där samordning mellan specialiserade agenter är avgörande.

Denna typ av AI-agent är samarbetsinriktad och målinriktad, utformad för att hantera komplexa arbetsflöden genom strukturerad rollfördelning och samordning.

Crew AI:s bästa funktioner

Skapa sekventiella eller förgrenade arbetsflöden med hjälp av Crew- och Sequential/ConcurrentFlow-klasser för att strukturera samarbete mellan flera agenter.

Utnyttja CLI-genererad projektstruktur och YAML-konfigurationer för snabb distribution av forsknings-/rapporteringspipelines.

Konfigurera agentminnet med hjälp av vektordatabaser som FAISS eller Chroma för att möjliggöra kontextuellt minne och minska upprepningar mellan olika uppgifter.

Begränsningar för Crew AI

Inkonsekvent agentutdata och svårigheter att tolka slutresultaten kan begränsa dess praktiska användbarhet.

Priser för Crew AI

Grundläggande: Gratis

Professional: 25 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Crew AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? 2017 blev Sophia, den humanoida roboten skapad av Hanson Robotics, medborgare i Saudiarabien – den första roboten som fick medborgarskap.

Att bygga AI-agenter är en sak – att använda dem effektivt är en annan. 🎥 I den här videon får du se hur du kan använda AI som personlig assistent för att hantera scheman, skriva meddelanden och utföra rutinuppgifter – och se exakt vad bra agentbyggare kan göra.

3. UiPath (Bäst för AI-agentkoordinering på företagsnivå)

via UiPath

UiPath kombinerar robotiserad processautomation (RPA) med sina nya agentbaserade AI-funktioner. Med UiPath Agent Builder kan företag skapa AI-agenter med låg kodnivå som är tränade att hantera kontextmedvetna, heltäckande processer, såsom fakturahantering och kundinteraktioner.

Den är utformad för att bygga AI-agenter som är både skalbara och kompatibla. Med stöd av UiPath Orchestrator och inbyggd säkerhet överbryggar den deterministisk automatisering med beslutsfattande AI, vilket passar för anpassade AI-agenter i företagsarbetsflöden.

UiPaths bästa funktioner

Automatisera verktygsbaserade arbetsflöden och eskalera till mänskliga operatörer med inbyggt stöd för mänsklig inblandning.

Integrera sömlöst med UiPath Studio-robotar, API:er, intelligent dokumenthantering och externa AI-modeller.

Använd Orchestrator och Maestro för att distribuera, övervaka och samordna flera agenter i företagsmiljöer.

Begränsningar för UiPath

Begränsad transparens och kontroll över hur sammanhang hämtas och tillämpas, vilket gör komplexa arbetsflöden svårare att finjustera utan vägledning.

Priser för UiPath

Grundläggande: 25 $/månad

Standard: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UiPath?

En recension på G2 säger:

UiPath-plattformen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, arbetsflödesdesign med dra-och-släpp-funktion och utmärkta integrationsmöjligheter med företagsapplikationer. Den påskyndar automatiseringsutvecklingen och möjliggör snabb distribution med återanvändbara komponenter. Dess Orchestrator ger robust kontroll och övervakning för RPA-processer, och AI Center öppnar dörrar för intelligent automatisering.

UiPath-plattformen erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, arbetsflödesdesign med dra-och-släpp-funktion och utmärkta integrationsmöjligheter med företagsapplikationer. Den påskyndar automatiseringsutvecklingen och möjliggör snabb distribution med återanvändbara komponenter. Dess Orchestrator ger robust kontroll och övervakning för RPA-processer, och AI Center öppnar dörrar för intelligent automatisering.

4. Postman AI Agent Builder (bäst för att bygga API-anslutna agenter med hjälp av visuella arbetsflöden och LLM)

via Postman AI Agent Builder

Med Postman AI Agent Builder kan team skapa anpassade AI-agenter som anropar API:er, resonerar genom komplexa arbetsflöden och hanterar logik i realtid utan att skriva en enda rad kod.

AI Agent Builder bygger på Postman Flows och låter dig ansluta stora språkmodeller till API:er med hjälp av dra-och-släpp-block, lägga till minne, ställa in villkor och felsöka agentmallens utdata, allt inom samma gränssnitt.

Postman AI Agent Builders bästa funktioner

Testa flera modeller samtidigt (GPT, Claude, Gemini osv.), jämför svarskvalitet, latens och kostnad direkt i Postman.

Utforska över 18 000 offentliga API:er och integrera sömlöst med förstklassiga LLM:er med hjälp av AI-protokollet.

Konvertera automatiskt alla API:er i Postman Public API Network till ”agentklara” verktyg och generera serverkod (MCP) för att stödja LLM-drivna arbetsflöden.

Begränsningar för Postman AI Agent Builder

Kan frysa eller krascha vid hantering av stora samlingar, särskilt på enklare maskiner.

Priser för Postman AI Agent Builder

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Postman AI Agent Builder

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-drift eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

5. Vertex AI Agent Builder (bäst för att bygga företagsanpassade AI-agenter inom Google Clouds ekosystem)

via Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder hjälper dig att bygga smarta AI-agenter som kan kommunicera med varandra, hämta företagsdata och utföra uppgifter tillsammans, allt inom Googles ekosystem.

Du får ett enkelt Agent Development Kit (ADK) för att definiera agentbeteende i enkel Python, stöd för öppna standarder som Agent2Agent (så att agenter som byggts med olika verktyg fortfarande kan samarbeta) och förbyggda anslutningar för att hämta data från interna system.

De bästa funktionerna i Vertex AI Agent Builder

Använd ADK för att bygga arbetsflöden med flera agenter på mindre än 100 rader Python, och definiera logik, skyddsräcken och orkestreringar.

Anslut agenter till företagsdata och verktyg med hjälp av MCP och över 100 förkonfigurerade Google Cloud-anslutningar för realtidsgrundning.

Distribuera med den serverlösa Agent Engine, som säkerställer hanterad skalning, tillståndsbaserat minne, produktionsövervakning och felsökning.

Begränsningar för Vertex AI Agent Builder

Black-box-modellens beteende gör det svårt att tolka, optimera eller finjustera resultaten.

Priser för Vertex AI Agent Builder

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Vertex AI Agent Builder

G2: 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vertex AI Agent Builder?

En recension på Capterra säger:

Det bästa med Vertex AI är dess färdiga AutoML-funktionalitet med lågkodad, skalbar och effektiv infrastruktur. Plugin- och enhetliga plattformsfunktioner hjälper till med integrationer, kalibreringar och resultatövervakning.

Det bästa med Vertex AI är dess färdiga AutoML-funktionalitet med lågkodad, skalbar och effektiv infrastruktur. Plugin- och enhetliga plattformsfunktioner hjälper till med integrationer, kalibreringar och resultatövervakning.

🧠 Kul fakta: I Kinas första fotbollsturnering för humanoida robotar bars en robotspelare bort från planen på en bår efter en kollision – ja, en bår... för en robot! Den helt autonoma matchen var full av fall, skador och AI-driven action!

6. Zapier AI Agents (Bäst för att automatisera arbetsflöden i företag med agenter som använder naturligt språk)

via Zapier AI Agents

Zapier AI Agents tar traditionella Zaps och förstärker dem med automatisering av naturligt språk.

Istället för att skapa enskilda automatiseringar manuellt kan du nu beskriva vad du vill ha på vanlig engelska, till exempel "skapa en uppgift i Asana när en potentiell kund fyller i ett formulär", så skapar AI-agenten automatiseringen åt dig. Dessa AI-agenter för företag kan också resonera logiskt, anropa API:er och överlämna uppgifter till andra verktyg i din stack.

Zapier AI Agents bästa funktioner

Implementera agenter som utför flerstegsåtgärder i över 6 000 integrationer, såsom Gmail, HubSpot, Notion och Salesforce.

Tilldela mål till varje agent och låt dem arbeta självständigt, inklusive att söka data, uppdatera register eller skicka e-postmeddelanden.

Utnyttja Zapiers utvecklingsplattform för att integrera privata appar eller exponera interna API:er för agentanvändning.

Begränsningar för Zapier AI-agenter

Vissa komplexa arbetsflöden kräver fortfarande traditionell Zap-konfiguration, eftersom AI-genererade Zaps kan missa specialfall eller beroenden.

Priser för Zapier AI Agents

Gratis för alltid

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier AI Agents betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier AI Agents?

En recension på G2 säger:

Jag gillar verkligen hur enkelt Zapier är att använda och hur lätt det är att visa andra hur man bygger med det. Jag använder det mest för automatiseringar, men jag planerar att utforska funktionerna AI Agents och Tables när jag får tid. Det jag gillar mest är hur många appar det ansluter till. Även de mer sällsynta har oftast triggers, vilket är supercoolt. Vissa säger att Zapier är dyrt, men jag tycker att om man använder de inbyggda verktygen på rätt sätt är det faktiskt ganska prisvärt och väldigt enkelt att installera. Slutligen, de få gånger jag har behövt kontakta deras kundsupport har de varit fantastiska och verkligen hjälpsamma!

Jag gillar verkligen hur enkelt Zapier är att använda och hur lätt det är att visa andra hur man bygger med det. Jag använder det mest för automatiseringar, men jag planerar att utforska funktionerna AI Agents och Tables när jag får tid. Det jag gillar mest är hur många appar det ansluter till. Även de mer sällsynta har oftast triggers, vilket är supercoolt. Vissa säger att Zapier är dyrt, men jag tycker att om man använder de inbyggda verktygen på rätt sätt är det faktiskt ganska prisvärt och väldigt enkelt att installera. Slutligen, de få gånger jag har behövt kontakta deras kundsupport har de varit fantastiska och verkligen hjälpsamma!

7. LangChain (Bäst för att bygga modulära AI-agenter med flera steg och språklänkade modeller)

via LangChain

Till skillnad från en traditionell chatbot som svarar inom fasta parametrar kan en AI-agent som byggts med LangChain planera, resonera och vidta åtgärder i flera steg, vilket gör den kontextmedveten. Den använder ett ramverk med öppen källkod.

Du kan också stapla komponenter (kedjor, agenter, minne, verktyg) för att skapa flerstegsassistenter som tänker, agerar och itererar. Den modulära designen gör det möjligt för AI-agenter att komma åt externa verktyg, API:er eller filer för att utföra mer avancerade uppgifter. Utvecklare kan också anpassa AI-agenter för att följa specifik logik, arbetsflöden eller beslutsvägar som passar unika användningsfall.

LangChains bästa funktioner

Kombinera LLM med verktygsanrop med hjälp av beslutsfattande i ReAct-stil eller anpassad kedjelogik för att stödja komplexa, autonoma arbetsflöden.

Inkluderar färdig support för sökmotorer, filladdare, vektordatabaser, API:er, Bash-körning och mer än 50 verktyg.

Använd LangGraph, ett orkestreringslager för LangChain, för att hjälpa utvecklare att bygga tillståndsberoende applikationer med flera aktörer med LLM.

Begränsningar för LangChain

Med frekventa versionsuppdateringar måste utvecklare skriva om koden för att anpassa den till den senaste versionen.

Priser för LangChain

Utvecklare: Gratis (betala efter användning)

Plus: 39 $/månad (betala efter användning)

Företag: Anpassad prissättning

LangChain-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LangChain?

En recension på G2 säger:

Det är ett av de bästa paketen som krävs för att använda stora språkmodeller inom generativ AI. Det är lätt att anpassa, fungerar utmärkt och uppgraderas kontinuerligt för att vara kompatibelt med den senaste tekniken.

Det är ett av de bästa paketen som krävs för att använda stora språkmodeller inom generativ AI. Det är lätt att anpassa, fungerar utmärkt och uppgraderas kontinuerligt för att vara kompatibelt med den senaste tekniken.

8. Botpress (Bäst för flerspråkiga, konversationsbaserade AI-agenter med NLU och visuell flödesredigerare)

via Botpress

Botpress är en öppen källkodsplattform för konversations-AI som är utvecklad för utvecklare som vill ha fullständig kontroll över hur deras agenter utformas, distribueras och lokaliseras.

Den kombinerar naturlig språkförståelse (NLU) med en visuell konversationsstudio, så att du kan hantera logik, avsikter och åtgärder utan att skriva omfattande kod. Du kan distribuera agenter över olika kanaler, såsom WhatsApp, Messenger eller anpassade användargränssnitt, och anpassa alla aspekter av interaktionslogiken.

Botpress bästa funktioner

Använd Visual Flow Editor för att bygga komplex konversationslogik med villkorade hopp, slots och händelser.

Distribuera dina agenter lokalt, på molnplattformar eller på edge-enheter med hjälp av Docker, Kubernetes eller den inbyggda Botpress Cloud.

Integrera externa API:er eller databaser direkt i flöden med hjälp av inbyggda kodkrokar eller HTTP-anrop.

Botpress begränsning

Vektordatabasen optimerar om alla dokument varje gång du laddar upp nya.

Priser för Botpress

Betala efter användning: 0 $ + AI-utgifter/månad

Plus: 89 $ + AI-kostnad/månad

Team: 495 $ + AI-kostnad/månad

Företag: Från 2000 USD/månad (vid 3-årig bindningstid)

Botpress-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Botpress?

En recension på Capterra säger:

Jag gillar att Botpress är så mångsidigt i sin funktionalitet. Det har fantastiska inbyggda verktyg och möjligheten att bädda in anpassad kod.

Jag gillar att Botpress är så mångsidigt i sin funktionalitet. Det har fantastiska inbyggda verktyg och möjligheten att bädda in anpassad kod.

9. Haystack (Bäst för att bygga anpassade RAG-pipelines från dokument, API:er och vektordatabaser)

via Haystack

Haystack, från Deepset, är ett öppen källkodsramverk för AI-orkestrering som är utvecklat för utvecklare som vill skapa produktionsklara LLM-agenter. Det är lämpligt för att skapa komplexa RAG-pipelines (retrieval-augmented generation), söksystem och flerstegsagentarbetsflöden.

Med modulära komponenter (hämtare, generatorer och verktyg), JSON-schemavalidering, parallell verktygsutförande och inbyggd övervakning hjälper Haystack till att designa, testa, distribuera och skala intelligenta applikationer i moln- och lokala miljöer.

Haystacks bästa funktioner

Kombinera täta (inbäddade) och glesa (nyckelordsbaserade) sökmotorer för att leverera precisa svar från stora textsamlingar.

Anslut hämtare, generatorer, ToolInvoker, validerare och mer för att bygga anpassade AI-arbetsflöden.

Använd Haystacks Agent för att planera, bestämma vilket verktyg som ska användas, utföra API-anrop, hämta dokument och loopa, vilket skapar dynamiskt, intelligent beteende.

Haystack-begränsning

Haystack är starkt beroende av Elasticsearch, vilket kan bromsa prestandan för stora arbetsbelastningar.

Haystack-priser

Öppen källkodsramverk

Haystack-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Haystack?

En recension på G2 säger:

Haystack är ett kraftfullt Python-ramverk med öppen källkod för att bygga pipelines för naturlig språkbehandling (NLP). Det erbjuder en rad förbyggda komponenter för vanliga NLP-uppgifter, samt stöd för olika förtränade språkmodeller och ramverk för djupinlärning. Detta gör det enkelt att bygga och distribuera sofistikerade NLP-applikationer, såsom chattbottar, dokumentsökmotorer eller frågesvarssystem.

Haystack är ett kraftfullt Python-ramverk med öppen källkod för att bygga pipelines för naturlig språkbehandling (NLP). Det erbjuder en rad förbyggda komponenter för vanliga NLP-uppgifter, samt stöd för olika förtränade språkmodeller och ramverk för djupinlärning. Detta gör det enkelt att bygga och distribuera sofistikerade NLP-applikationer, såsom chattbottar, dokumentsökmotorer eller frågesvarssystem.

🧠 Rolig fakta: Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 under den berömda Dartmouth Workshop av John McCarthy, Marvin Minsky och andra, och ses ofta som den officiella födelsen av AI som ett område.

10. AutoGen (Bäst för Python-team som bygger multiagent-system som kör kod autonomt)

via AutoGen

AutoGen, som skapats av Microsoft Research, hjälper till att bygga konversationsagentsystem som fungerar med instruktioner i naturligt språk.

En typisk konfiguration kopplar ihop en "UserProxy"-agent (som har målet och granskar resultaten) med flera ChatCompletion- eller Assistant-agenter (forskare, kodare, kritiker). De kommunicerar via en händelseslinga tills UserProxy beslutar att jobbet är klart, vilket ger dig ett mönster för att automatisera forskningsrapporter, dataanalys eller iterativa kodningssessioner.

AutoGens bästa funktioner

Kör "Assistant + Critic"-loopar där en agent skriver kod och en annan granskar den och upptäcker fel innan den körs.

Använd Python-verktyg så att agenter kan importera bibliotek, skrapa webbplatser eller köra dataanalyser i en säker sandlåda.

Byt LLM-backend (OpenAI, Azure OpenAI, lokala modeller) med en enda konfigurationsrad, så att pipelines förblir modelloberoende.

Begränsningar för AutoGen

Kan ha svårt med komplexa uppgifter som frågor med flera steg och är inte idealisk för kundinriktade applikationer.

Priser för AutoGen

Öppen källkodsramverk

AutoGen-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Voiceflow (Bäst för att designa, testa och distribuera konversationsbaserade AI-agenter över olika kanaler)

via Voiceflow

Voiceflow är ett verktyg för att skapa konversationsbaserade AI-agenter som gör det möjligt för team att designa och lansera röst- eller chattagenter med hjälp av ett visuellt gränssnitt utan kodning.

Den stöder multimodala gränssnitt (röst, text, knappar, bilder), prototyputveckling i realtid och enkel överlämning till teknikavdelningen. Det är en centraliserad hubb för tvärfunktionella team som tillsammans kan skapa dynamiska assistenter på plattformar som Alexa, Google Assistant, webbplatser och meddelandeappar.

Voiceflows bästa funktioner

Anslut OpenAI, Claude, Cohere eller anpassade API:er för att kombinera statiska flöden med generativ AI för smartare konversationer.

Distribuera assistenter till webbplatser, mobilappar, smarta högtalare eller meddelandeplattformar utan att behöva bygga om logiken.

Exportera flöden via Dialog API eller anpassad kod för att bädda in agenter direkt i appar eller telefonsystem.

Begränsningar för Voiceflow

Tillfälliga buggar, funktionsuppdateringar och avvecklingar kan störa befintliga arbetsflöden, vilket kräver att teamen bygger om delar av agenten eller ser över aspekter av agentens skapande.

Priser för Voiceflow

Startpaket: Gratis (100 krediter)

Pro: 60 $/månad (10 000 krediter)

Företag: 150 $/månad (30 000 krediter)

Företag: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Voiceflow

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Voiceflow?

En recension på G2 säger:

Användarvänlighet, användarvänligt gränssnitt, många användare och Voiceflow-communityn gör det extremt enkelt att få support när man fastnar på något. Jag använder det personligen varje dag och har redan byggt massor av agenter, och jag skulle ärligt talat rekommendera det till alla. För att implementera det behövs bara en bit kod från inställningarna, och sedan är det klart. [sic]

Användarvänlighet, användarvänligt gränssnitt, många användare och Voiceflow-communityn gör det extremt enkelt att få support när man fastnar på något. Jag använder det personligen varje dag och har redan byggt massor av agenter, och jag skulle ärligt talat rekommendera det till alla. För att implementera det behövs bara en bit kod från inställningarna, och sedan är det klart. [sic]

12. Microsoft Copilot (bäst för att bygga och distribuera AI-agenter i Microsoft 365-appar)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot kombinerar kraften i GPT‑4-baserad AI med inbyggd integration i Microsoft 365.

Med Copilot Studio kan ditt team skapa AI-agenter för ökad produktivitet med hjälp av enkla naturliga språkprompter eller dra-och-släpp-verktyg, och sedan distribuera dem i Teams-chattar, SharePoint, Outlook och Word för att automatisera uppgifter, svara på frågor eller effektivisera verksamheten.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Använd fliken "Beskriv" för att skapa agenter genom att skriva vad du behöver, så översätter Copilot Studio det till fungerande logik.

Lägg till Microsoft Graph, SharePoint eller webbdata och integrera åtgärder eller API-triggers utan utvecklingsresurser.

Spåra användning, hantera kapacitet och kontrollera distributionsalternativ – eller mät användningen för att förhindra kostnadsöverskridanden.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Copilot kan ibland misstolka sammanhang eller tonfall, vilket kräver manuella redigeringar.

Priser för Microsoft Copilot

20 $ per användare och månad

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot?

En recension på Reddit säger:

Vi använder det internt. Det är som en egen sökmotor för företaget. Du kan be den om dokument eller till och med söka information utanför dokumentationen. Den är också bra på att sammanfatta konversationer och e-postmeddelanden. Jag kan be den att sammanfatta alla e-postmeddelanden jag fått under de senaste 24 timmarna och den gör ett bra jobb med att berätta det viktiga för mig.

Vi använder det internt. Det är som en egen sökmotor för företaget. Du kan be den om dokument eller till och med söka information utanför dokumentationen. Den är också bra på att sammanfatta konversationer och e-postmeddelanden. Jag kan be den att sammanfatta alla e-postmeddelanden jag fått under de senaste 24 timmarna och den gör ett bra jobb med att berätta det viktiga för mig.

13. Relevance AI (Bäst för driftsteam som bygger och hanterar AI-agenter utan kod)

via Relevance AI

Relevance AI är en kodfri plattform som är utvecklad för driftsteam, nystartade företag och utvecklare som vill använda AI-medarbetare. AI-agenten kan automatisera arbetsflöden med flera steg inom försäljning, marknadsföring, support och backoffice-drift.

Agenterna kan tränas i interna processer med hjälp av uppladdade filer eller URL:er och distribueras visuellt via ett dra-och-släpp-gränssnitt. Med plug-and-play-integrationer med CRM-system, e-post, Slack och mer är det byggt för snabb automatisering i produktionsklass.

Relevans AI:s bästa funktioner

Designa multiagent-system med dra-och-släpp-logik och förkonfigurerade agenter (t.ex. ”Bosh” för mötesbokning, ”Lima” för livscykelmarknadsföring).

Specialiserade agenter som AI BDR Agent för automatisering av kommersiell prospektering, inklusive lead-undersökning, kvalificering och uppföljning.

Vektorlagring för hantering av text-, bild- och ljuddata; stöder sentimentanalys och likhetssökning för ostrukturerade datamängder.

Relevans Begränsningar för AI

Användare stöter ofta på anpassningsproblem, vilket kan bromsa projektintegrationen och begränsa flexibiliteten för komplexa arbetsflöden.

Relevans AI-prissättning

Gratis för alltid

Pro : 19 $/månad

Team : 199 $/månad

Företag : 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Relevans AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Relevance AI?

En recension på G2 säger:

Jag uppskattar verkligen hur flexibel Relevance AI är och hur man kan lägga till anpassad Python-kod till sin agent. Den är också lätt att integrera med andra verktyg.

Jag uppskattar verkligen hur flexibel Relevance AI är och hur man kan lägga till anpassad Python-kod till sin agent. Den är också lätt att integrera med andra verktyg.

