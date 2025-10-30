De 11 bästa Survicate-alternativen för kundfeedback och undersökningar

Mer än hälften av dina kunder förblir tysta efter en dålig upplevelse – och den tystnaden kostar mer än en missnöjd användare. Den döljer mönster, bromsar tillväxten och gör att du fattar beslut baserade på gissningar.

Lösningen har alltid varit att samla in kundfeedback innan det går utför.

Verktyg som Survicate hjälper till att fylla dessa luckor med funktioner som undersökningslogik och distribution via flera kanaler. Det är dock inte det enda alternativet, och det kanske inte är det bästa för ditt team.

Oavsett om du är ute efter bättre priser, djupare insikter eller en mer intuitiv upplevelse finns det många starka alternativ att välja mellan. Här är de bästa Survicate-alternativen som hjälper dig att samla in feedback, öka kundnöjdheten och fatta mer säkra produktbeslut.

🎯 I den här guiden hittar du: Verktyg som går utöver enkäter – tänk på sentiment-AI + insikter i realtid

Alternativ för team av alla storlekar och budgetar

Riktade arbetsflöden för att omvandla feedback till beslut

Varför ska du leta efter ett alternativ till Survicate?

Som en Survicate-användare förklarar:

Om det hade mer avancerade funktioner och avancerad analys skulle vi kunna använda det även för komplexa undersökningar.

Survicate är utmärkt för grundläggande onlineundersökningar, men räcker inte till för företag som vill hantera sitt rykte övergripande. Här är några utmaningar du kan stöta på med detta verktyg:

Begränsade undersökningsalternativ: Begränsningar av frågetyper och format kan minska flexibiliteten för att genomföra mångsidiga eller komplexa undersökningar.

Utmaningar med målgruppsinriktning: Begränsad filtrering gör det svårare att nå specifika kundsegment för riktad feedback.

Prestandaproblem: Ibland kan fördröjningar eller förseningar störa effektiv redigering och hantering av flera undersökningar.

Begränsad anpassning: Färre design- och varumärkesalternativ gör det svårt att anpassa undersökningarna till din varumärkesidentitet.

Grundläggande analys: Saknar avancerade rapporteringsverktyg och funktioner som sentimentanalys över flera kanaler.

Begränsad skalbarhet : Passar bättre för små till medelstora team och kan vara otillräckligt för större organisationer.

Prisfrågor: Erbjuder färre funktioner än konkurrenter i samma prisklass, vilket gör det mindre kostnadseffektivt för vissa användare.

Survicate-alternativ i korthet

Verktygets namn Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Alla teamstorlekar (enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag) Feedbackformulär med automatisering, villkorad logik, AI-drivna insikter och verktyg för teamsamarbete. Gratis plan för alltid; anpassningsbar för företag Typeform Kreativa team Interaktiv användarupplevelse och personliga frågeställningar Betalda abonnemang från 29 $; anpassningsbara för företag. Qualtrics Företag Anpassad logik för att bädda in undersökningar i webbplatser, integration med Google Analytics samt Stats iQ- och Text iQ-analys med AI och ML. Anpassade priser Google Forms Privatpersoner och småföretag Flexibel formulärskapare, personaliseringsfunktioner, inbyggda verktyg för datavisualisering Gratis plan; Anpassning tillgänglig för företag SurveyMonkey Små till medelstora företag Frågebank, undersökningslogik, flerspråkigt stöd och inbyggda analysverktyg Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 11 dollar. Jotform Småföretag och medelstora företag Betalningsintegrationer, automatiseringsfunktioner och HIPAA-kompatibilitet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 39 $. Zoho Survey Medelstora företag Flerspråkig support, e-postdistribution, rapportering i realtid och CRM-integration. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6 dollar. GetFeedback Medelstora företag och koncerner Dra-och-släpp-byggare, NPS-spårning, Salesforce-integration och mobiloptimerade enkäter Anpassade priser Forms. app Privatpersoner och småföretag Formulärskapare utan kod, produktlistor och betalningssupport Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 25 $. ProProfs Survey Maker Småföretag och kreativa team Anpassningsbara mallar, poängsättning och förgreningslogik, realtidsanalyser och integrationer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 39 $. Formstack Medelstora företag och koncerner E-signaturer, automatisering av arbetsflöden och datakrypteringsfunktioner Betalda abonnemang från 99 $.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa Survicate-alternativen att använda

Att investera i rätt kundserviceverktyg är det enklaste sättet att säkerställa att ditt kundserviceteam blomstrar. Låt oss dyka in i de bästa verktygen för att skapa enkäter och onlineformulär som kan förbättra användarupplevelsen genom insikter.

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar formulärskapande, datainsamling och feedbackhantering)

Omvandla kundernas svar till resultat med ClickUp Forms

ClickUp, den första konvergerade AI-arbetsytan, fungerar som en gemensam referenspunkt för företag, marknadsförare och produktteam. Det är en fullfjädrad produktivitetsplattform som säkerställer organisationen av samarbete, arbetsflöden och kritiska data.

ClickUps anpassningsbara formulärfunktion gör det möjligt för användare att enkelt skapa feedbackenkäter med sitt varumärke med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt som stöder en mängd olika fälttyper (text, rullgardinsmenyer, betyg och mer).

Oavsett om du samlar in feedback efter köp, genomför NPS-undersökningar eller samlar in förslag på produktfunktioner kan du anpassa alla dina frågor till din målgrupp.

Till skillnad från rigida undersökningsverktyg passar dessa formulär in i ditt arbetsflöde och kopplar omedelbart inlämnade svar till åtgärdsbara uppgifter. Du slipper kopiera och klistra in data från en plattform till en annan eller importera filer. Denna direkta integration med ClickUp Task Management effektiviserar hanteringen av feedback och omvandlar varje kundkommentar till en spårbar uppgift.

Integrera ClickUp Forms i din kundportal för att hålla koll på kundernas problem och feedback och omvandla dem till genomförbara uppgifter.

För att dela ditt formulär, oavsett om det är för att samla in kundfeedback, produktförslag eller nöjdhetsbetyg, kan du helt enkelt göra det via en länk eller bädda in det på en webbsida.

ClickUp Form View fungerar också som ditt kommandocenter.

Det finns direkt i din vybar, sidofält eller formulärhub, så att du kan skapa och hantera formulär direkt från det projekt du arbetar med. Du behöver inte lämna ditt arbetsflöde för att uppdatera en undersökning eller starta en ny. Det är smidigt och flexibelt och placerar feedbackformulär mitt i din dagliga verksamhet.

Svara på kunder som lämnar feedback via formulär med ClickUp Automations.

När svaren börjar strömma in behöver du ett system som kan göra mer än bara lagra data. Välkommen till ClickUp Automations + AI Agents, din outtröttliga operativa ledare.

Vill du omedelbart tilldela en produktägare undersökningsuppgifter? Meddela kundtjänsten när ett betyg sjunker under en viss gräns? Automatisera nästa steg baserat på sentiment? Enkelt. Agentic-automatisering i ClickUp säkerställer att ditt team förblir responsivt utan att begravas i manuellt arbete.

Denna automatisering sparar inte bara tid utan säkerställer också att feedbacken skickas till rätt teammedlemmar och hanteras snabbt, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten i arbetsflödet.

För att få en helhetsbild, använd din strateg: ClickUp Dashboards. Den hämtar information från dina formulär, uppgifter och tidslinjer, så att du kan visualisera kundernas åsikter, teamets svarstid eller uppföljningsstatus.

Lägg till kort för undersökningsresultat, trender eller SLA-efterlevnad så får du en liveöversikt över hela ditt feedbackekosystem.

Nu ska vi lägga till lite AI i verksamheten. ClickUp Brain gör det möjligt för team att snabbt extrahera användbara insikter från stora mängder webbplatsfeedbackundersökningar och onlineundersökningar, vilket leder till bättre produkt- och tjänstebeslut. Allt inom din arbetsyta.

Analysera kundernas synpunkter i realtid och få AI-insikter med ClickUp Brain.

Du kan få djupare insikter med ClickUp Brain MAX . Med Brain MAX får du tillgång till förbättrade AI-modeller, Talk-to-Text, djupare analyser och kraftfullare automatiseringar – vilket gör att du kan analysera komplex feedback i stor skala, generera detaljerade rapporter och automatisera sofistikerade arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa formulärfrågorna utifrån enkäter i produkten och gör upplevelsen mer relevant med villkorslogik.

Skapa anpassade fält i ClickUp-formulär för att samla in exakt den information du behöver.

Lägg till visuella element som passar dina frågor med hjälp av informationsblock och frågebeskrivningar.

Analysera formulärinlämningar i realtid, sammanfatta kundresan, identifiera vanliga teman och lyft fram kritiska frågor med hjälp av AI-insikter.

Hantera felrapportering, funktionsförfrågningar, sprintretrospektiv och intern processfeedback med anpassningsbara formulär för mjukvaruteam

Skicka in ett formulär med hjälp av mobilappen ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara en brantare inlärningskurva för nybörjare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius lyder:

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar för eller visar möjliga prestandaproblem.

💡 Proffstips: Vill du att ChatGPT ska skriva åt dig? Eller behöver du Claude för att arbeta med kod? Du kan växla mellan olika LLM-modeller inom ClickUp-arbetsytan!

2. Typeform (bäst för interaktiv datainsamling)

via Typeform

Om Survicate känns för utilitaristiskt erbjuder Typeform ett mer polerat och användarvänligt alternativ. Dess layout med en fråga i taget skapar ett naturligt konversationsflöde på alla enheter, vilket ökar engagemanget och svarskvaliteten.

Verktygets AI-drivna analys gräver i sentiment, beteende och avsikt, vilket hjälper dig att förstå vad användarna säger och varför. Det är också ett solidt Jotform-alternativ för team som vill förenkla undersökningar utan att offra insikter.

Typeforms bästa funktioner

Skicka formulärinlämningar och interaktioner som händelser i Google Analytics

Lägg till din egen logotyp och varumärkesresurser för att utforma din företagsidentitet.

Få en detaljerad analys av undersökningsrapporten med genomsnittliga och mest populära svar.

Begränsningar med Typeform

Den automatiska e-postkonfigurationen är klumpig.

Omfattande anpassning utöver de medföljande undersökningsmallarna är begränsad.

Priser för Typeform

Core Basic : 29 $/månad per användare

Core Plus : 59 $/månad per 3 användare

Kärnverksamhet : 99 $/månad per 5 användare

Core Enterprise: Anpassade priser

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (850+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En recension på Capterra lyder:

Jag använder Typeform för att sålla nya kunder. Det har varit till stor hjälp eftersom det minimerar behovet av att fysiskt ställa frågorna på Typeform. Jag kan sortera kunder och granska data för att underlätta marknadsföringen.

📖 Läs också: Hur du ber om feedback och recensioner för att förbättra dina färdigheter

3. Qualtrics (Bäst för att identifiera och lösa kundernas frustration i realtid)

via Qualtrics

Alla kunder säger inte till när något är fel, men deras handlingar talar sitt tydliga språk.

Rage clicks, oregelbunden rullning eller att överge ett formulär halvvägs kan alla vara tecken på frustration. Qualtrics AI upptäcker detta beteende för att identifiera när användare har problem. Du kan identifiera problemet i realtid och planera en lösning.

Qualtrics genererar också prediktiva insikter över hela användarresan genom att koppla ihop punkterna. Du kan spåra sentiment från det första webbplatsbesöket till det senaste supportärendet. Det gör det möjligt för teamet att visualisera en heltäckande bild, vilket driver retention, lojalitet och produktförbättringar.

Qualtrics bästa funktioner

Bädda in enkäter på din webbplats med hjälp av anpassad visningslogik för att trigga frågor baserat på användarnas beteende.

Integrera med Google Analytics för att spåra engagemang i undersökningar, avhopp och användarbeteende i realtid.

Implementera AI- och maskininlärningsfunktioner med StatsiQ för komplex statistisk analys och Text iQ för tolkning av öppen feedback.

Qualtrics begränsningar

Det kan vara svårt att kommunicera med kundtjänstpersonal

Begränsad anpassning av rapportering

Qualtrics priser

Anpassade priser

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Qualtrics?

En recension på G2 lyder:

Qualtrics-plattformen erbjuder breda integrationsmöjligheter med olika SAP- och icke-SAP-system samt olika kommunikationskanaler för distribution av enkäter.

👀 Visste du att: 81 % av konsumenterna anser att AI är viktigt för modern kundservice.

4. Google Forms (bäst för att skapa formulär inom Googles ekosystem)

via Google Forms

Är du redan djupt integrerad i Googles ekosystem?

Google Forms är det bästa valet för gratis och enkel datainsamling. Den smidiga integrationen med Google Drive gör att dina formulär är lättillgängliga, redigerbara och delbara.

De smarta reglerna för datavalidering förhindrar användare från att skicka in ogiltiga eller ofullständiga data, vilket sparar tid när du senare ska granska och rensa svaren. Med inbyggda regler kan du ställa in automatiska kontroller för att validera specifika inmatningar baserat på önskad datatyp.

Google Forms bästa funktioner

Erbjud kunderna möjligheten att skapa, redigera och svara på Google Forms från valfri enhet.

Välj mellan flera frågetyper, dra och släpp element och använd utvalda teman.

Skapa enkla cirkeldiagram, stapeldiagram och linjediagram för att visualisera enkätsvaren och få en översikt över dina data för att bedöma trender och mönster.

Begränsningar i Google Forms

Biblioteket med undersökningsmallar är begränsat.

Saknar smarta förslag, logikhoppa och förgrening

Priser för Google Forms

Gratis

Forms for Work: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Google Forms

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 10 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En recension på Capterra lyder:

Jag älskar möjligheten att enkelt skapa formulär för både externa och interna behov.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Vad sägs om AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna! Se hur det fungerar här. 👇🏼

5. Survey Monkey (bäst för att samla in detaljerad information)

via Survey Monkey

SurveyMonkeys formulär har tre mekanismer: hoppa över logik, piping och flip logik.

Skip Logic leder respondenterna endast till relevanta frågor baserat på deras tidigare svar, vilket eliminerar onödiga steg och förbättrar undersökningens flöde. Piping tar det ett steg längre genom att överföra svaren till efterföljande frågor, vilket skapar en dynamisk, personlig upplevelse som känns mer som en konversation.

Slutligen randomiserar Flip Logic svarsalternativen för att minimera partiskhet och säkerställa att ordningen på alternativen inte påverkar hur respondenterna svarar på rangordnings- eller flervalsfrågor.

Survey Monkeys bästa funktioner

Spåra svar, visa deltagandestatistik i realtid och övervaka slutförandegraden för insikter i realtid.

Jämför historiska data, spåra förändringar över tid och jämför resultat mot branschstandarder eller intern prestanda.

Skapa stapeldiagram, cirkeldiagram, värmekartor och trenddiagram som gör komplexa data lätta att tolka.

Välj bland över 400 SurveyMonkey-mallar för att snabbt skapa enkäter för kundfeedback, medarbetarengagemang, marknadsundersökningar och mycket mer.

Survey Monkey-begränsningar

Verktygets problem med fördröjningar kan göra det svårt att slutföra en undersökning.

Kunderna får inget meddelande om de har slutfört undersökningen utan en uppgraderad prisplan.

Priser för Survey Monkey

Basic : Gratis

Individuell standardmånad: 11 $/månad

Individuell fördel Årlig : 24 $/månad

Individuell Premier Annual: 59 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Survey Monkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyMonkey?

En recension på G2 lyder:

Jag uppskattar hur enkelt det är att skapa och distribuera enkäter med minimal ansträngning. Drag-and-drop-gränssnittet gör det enkelt att skapa enkäter, även för personer utan teknisk bakgrund.

6. Jotform (bäst för offline-datainsamling)

via Jotform

Jotform är ett kraftfullt alternativ till Survicate som utmärker sig genom att enkelt skapa högst anpassningsbara kundfeedbackenkäter och onlineformulär.

Det erbjuder tusentals helt anpassningsbara undersökningsmallar, avancerade designalternativ inklusive anpassad CSS och en intuitiv formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion, så att du kan skräddarsy undersökningar efter ditt varumärke och dina specifika behov.

Det är också ett utmärkt alternativ till SurveyMonkey eftersom det inte kräver internetuppkoppling för datainsamling. Verktyget låter dina kunder fylla i formulär, skriva under och skicka in svar offline. När de är online igen synkroniseras alla data automatiskt.

Jotforms bästa funktioner

Ladda ner insamlad feedback i olika format (CSV, Excel, PDF) för rapportering, analys eller lagring.

Lås formuläret på plats med Kiosk Mode-säkerhetsfunktionen för att förhindra att användare lämnar formuläret i förtid och säkerställa en oavbruten, kontrollerad insamling av feedback.

Automatisera prenumerationer, medlemskap och avbetalningsbaserade betalningar för smidig intäktsinsamling.

Jotforms begränsningar

Du har inte mycket kontroll över utformningen av undersökningsmallarna.

Att skapa filialer kan vara en utmaning

Jotform-priser

Starter: Gratis för alltid

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Varumärken som investerar i personalisering har 71 % större sannolikhet att uppleva ökad kundlojalitet.

7. Zoho Survey (bäst för att översätta öppna svar i enkäter)

via Zoho Survey

En kund från Spanien lämnar en detaljerad produktrecension på spanska, som en leverantör i Frankrike omedelbart får på franska tack vare Zoho Surveys översättning av svar. Den översätter automatiskt korta svar, detaljerade förklaringar och matrisliknande inmatningar till det språk du valt.

Zoho erbjuder också ett brett utbud av frågetyper och avancerad undersökningslogik, vilket möjliggör mer komplex och målinriktad insamling av feedback jämfört med Survicate.

Zoho Surveys bästa funktioner

Skapa flerspråkiga enkäter på över 75 språk för din mångfaldiga kundbas.

Skapa supportärenden från enkätsvar med hjälp av Zoho Desk-integrationen.

Använd avancerade filter för att fokusera på specifika svar med hjälp av villkor som svar på frågor, demografi eller anpassade variabler.

Få djupare insikter om kundnöjdhet och feedbacktrender med dess omfattande rapporterings- och analysfunktioner för användarundersökningar.

Begränsningar för Zoho Survey

Efter att ha skickat in en enkät kan dina kunder hamna på en spamannons för Zoho Survey.

Integration med tredjeparts-CRM-system kan vara utmanande.

Priser för Zoho Survey

Gratis för alltid

Grundläggande: 6 $/månad per användare

Plus: 10 $/månad per användare

Pro: 29 $/månad per användare

Enterprise: 68 $/månad per användare

Zoho Survey – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Survey?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar verkligen hur resultaten visas i tydliga diagram, rapporter och enkla filter. Jag har använt det både för interna teamutvärderingar och för kundfeedbackformulär, och det har fungerat smidigt.

8. GetFeedback (bäst för Salesforce-integrerad CX-hantering)

via GetFeedback

Verktyg för kundfeedback kan påverka affärsbeslut, och GetFeedback delar denna vision.

När svaren har samlats in kopplar verktyget dem direkt till Salesforce-poster och länkar kundernas åsikter till befintliga CRM-data. Detta skapar en realtidsbild av kundnöjdheten.

Team kan sedan spåra CX-trender, identifiera problemområden och mäta den direkta effekten av feedback på kundlojalitet och intäkter.

GetFeedbacks bästa funktioner

Visualisera insikter med inbyggd analys i Salesforce-dashboards.

Aktivera automatiserade arbetsflöden och varna serviceteam så att de kan lösa problem innan de eskalerar.

Initiera personlig kontakt eller skapa ärenden direkt i Salesforce för att hantera kundernas frågor.

Begränsningar för GetFeedback

Rapporterings- och visualiseringsfunktionerna är begränsade.

Att skicka en enkätlänk via e-post eller kampanj medför extra kostnader.

Priser för GetFeedback

Anpassade priser

GetFeedback-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

📖 Läs också: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

9. Forms. app (Bäst för formulärskapande med inbyggd e-handel och automatisering)

Till skillnad från Survicate, som främst fokuserar på undersökningar och kundfeedback, stöder Forms. app transaktionsflöden, vilket gör den idealisk för företag som behöver mer än bara insamling av feedback.

Tänk dig ett bageri som säljer specialbeställda tårtor. Med hjälp av Forms. appens produktkorgsfunktion kan bageriet skapa ett formulär som listar alla tillgängliga smaker, storlekar, fyllningar och dekorationsalternativ. Kunderna kan enkelt välja sina preferenser, ladda upp referensbilder för sin design och omedelbart se den totala prisuppdateringen i realtid tack vare den inbyggda kalkylatorn.

Forms. appens bästa funktioner

Använd alla tillgängliga funktioner utan obligatorisk registrering för smidig åtkomst.

Visa frågorna en i taget med stegvisa enkäter för bättre engagemang.

Samla in data endast från specifika geografiska områden med geolokaliseringsbegränsningar.

Använd över 5 000 anpassningsbara enkätmallar och stöd för obegränsat antal enkäter (för betalda abonnemang).

Formulär. Appens begränsningar

Saknar animerade formulär, och du kan inte skapa liknande utan att använda kod.

Användare av gratismodellen kan inte lägga till sin logotyp.

Forms. app-priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 25 $/månad

Pro: 35 $/månad

Premium: 99 $/månad

Formulär. Appbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Forms. app?

En recension på Capterra lyder:

Du kan lägga till din logotyp även i gratispaketet. Jag använder det för att samla in registreringar och kan enkelt hålla koll på processen.

10. ProProfs Survey Maker (Bäst för att förstå risken för kundbortfall)

via ProProfs Survey

ProProfs levererar omedelbart Net Promoter Score (NPS)-enkäter till kunder via e-post, inbäddade webbplatser, popup-fönster i appar och sociala medier. När svaren kommer in genererar de avancerade funktionerna i detta Survicate-alternativ dagliga, veckovisa och månatliga rapporter, vilket hjälper företag att följa trender över tid.

Med visuella instrumentpaneler kan företag snabbt analysera NPS-procenttal, identifiera förbättringsområden och upptäcka potentiella risker för kundbortfall.

Proprofs Survey Maker – de bästa funktionerna

Definiera vad din undersökning handlar om i AI-formulärgeneratorn och få en mall klar på några sekunder.

Tilldela positiva och negativa värden till varje användarfeedback för att utvärdera deras kundinsatsbetyg.

Använd det som ett program för medarbetarundersökningar och kategorisera dem som promotorer, passiva eller kritiker för att identifiera områden som behöver förbättras.

Skapa snabba enkäter och få omfattande anpassningsmöjligheter som matchar ditt varumärkes utseende.

Begränsningar för Proprofs Survey Maker

Mallbiblioteket är begränsat

Rapporterna kan kännas ganska grundläggande jämfört med konkurrenterna.

Priser för Proprofs Survey Maker

Gratis för alltid

Essentials: 39,99 $/månad

Företag: 69,99 $/månad

Enterprise: 149,99 $/månad (endast årsabonnemang)

Proprofs Survey Maker – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Formstack (Bäst för att automatisera datainsamling i affärsflöden)

via Formstack

Formstack fokuserar på vad som händer när data har samlats in. Inbyggd automatisering, förifyllda formulär och dynamiska godkännanden vidarebefordrar information till rätt personer, fyller i dokument, utlöser godkännanden och synkroniserar med dina system.

Till exempel skickas ett inlämnat leadformulär direkt till den utsedda säljaren, medan ett patientintagsformulär skickas till ditt journalsystem.

Detta Survicate-alternativ stöder också avancerade funktioner, såsom villkorslogik, dynamiska formulär och smidig inbäddning på webbplatser, vilket gör det enkelt att utforma interaktiva, varumärkesanpassade undersökningar som driver högre engagemang. Dess intuitiva gränssnitt och breda integrationsmöjligheter hjälper team att effektivisera datainsamlingen och förbättra insikterna om kundnöjdhet.

Formstacks bästa funktioner

Fyll i formulär automatiskt med befintliga data från CRM-system eller andra system för att minska friktion och fel.

Automatisera evenemangsregistreringar och uppföljningskommunikation

Integrera godkännanden, hoppa över logik och arbetsflöden för flera användare för effektiv dataöverföring inom organisationen.

Tillgodose branscher som kräver strikt dataskydd, såsom hälso- och sjukvård, finans och utbildning, med kryptering, robusta SMTP-krav och efterlevnadsstandarder.

Formstacks begränsningar

Att skapa större formulär kan göra att verktyget blir långsamt eller slutar svara.

Det kan vara svårt att koppla samman enkäter i Formstack med en betalningsprogramvara.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad

Paket: 299 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

👀 Visste du att: Organisationer med högpresterande kundutbildningsprogram upplever en 20-procentig förbättring av sin kundlojalitet.

Skapa onlineformulär med det bästa alternativet till Survicate – ClickUp

Att samla in kundinsikter ska inte kännas som en tråkig syssla.

Rätt undersökningsverktyg samlar inte bara in feedback, utan hanterar också arbetsflöden, förbättrar samarbetet och hjälper dig att omvandla svaren till handling.

Survicate erbjuder solida funktioner, men kanske inte alltid uppfyller dina behov.

Med AI-driven automatisering, flexibel formulärskapande och smidiga integrationer är ClickUp det perfekta alternativet till Survicate, din allt-i-ett-arbetsplats för att samla in svar och genomföra projekt.

Samla in insikter, agera på dem och förbättra användarupplevelsen. Registrera dig gratis på ClickUp idag för att samla in feedback på ett mer effektivt sätt.