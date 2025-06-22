De 13 bästa AI-verktygen för intranätssökning 2025

Om du någonsin har skrivit in en fråga i ditt företags intranät och fått tillbaka en rörig blandning av föråldrade PDF-filer och slumpmässiga Slack-trådar är du inte ensam.

Vi har upptäckt att 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina arbetsuppgifter. Det innebär att nästan 40 % av en hel arbetsvecka går åt till något som egentligen bara borde ta några sekunder!

Traditionella intranätssökmotorer har svårt att hänga med i den växande komplexiteten i intern kunskap, med information spridd över verktyg som Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack och din projektledningsplattform.

Lösningen?

AI-intranätssökverktyg.

Dessa nästa generations plattformar använder naturlig språkbehandling (NLP), återvinningsförstärkt generering (RAG) och kontextmedvetna algoritmer för att förstå dina sökfrågor och faktiskt leverera rätt dokument, svar eller sammanfattningar, precis när du behöver dem.

I det här inlägget går vi igenom de bästa AI-intranätverktygen att överväga i år. Vi tar upp verkliga användningsfall, utmärkande funktioner, begränsningar, priser och användarrecensioner. Oavsett om du skalar upp ett snabbt växande startup-företag eller hanterar kunskap i ett globalt företag finns det ett verktyg här som ger dig värdefulla insikter! 🕵️‍♀️

Vad ska du leta efter i ett AI-intranätverkssökverktyg?

Att välja rätt intranätssökningslösning kan avsevärt öka teamets produktivitet, minska kontextväxlingar och förbättra återanvändningen av kunskap. Här är vad du bör prioritera:

Federerade sökfunktioner: Leta efter verktyg som söker på flera plattformar – ditt intranät, molndiskar, uppgiftshanterare och wikis – utan att behöva separata sökningar för varje plattform.

Naturlig språkförståelse (NLU): Vårt sätt att söka har förändrats, från sökord till konversationer. En solid AI-sökning ska kunna förstå frågor som ”Var finns den senaste Q3-roadmapen?” och inte kräva perfekta sökord.

Kontextmedvetna resultat: Avancerade verktyg ger resultat baserat på användarroller, åtkomstnivåer, senaste aktivitet eller organisationshierarki, så att anställda bara ser det som är relevant för dem. Detta sparar tid och ökar den individuella produktiviteten.

AI-drivna sammanfattningar och svar: De bästa plattformarna listar inte bara dokument – de genererar sammanfattningar, extraherar viktig information eller ger direkta svar med hjälp av tekniker som RAG eller finjusterade LLM.

Stark datasäkerhet och åtkomstkontroll: Se till att lösningen stöder SSO, revisionsloggar och behörighetsbaserad indexering för att undvika interna dataläckor.

Sökanalys och feedbackloopar: Leta efter plattformar som hjälper dig att identifiera luckor i innehållet, mäta sökresultatens framgångsgrad och lära av användarnas beteende för att förbättra resultaten över tid.

Enkel implementering och integration: Plug-and-play-integrationer för din befintliga stack – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira och andra – gör installationen enklare och ger dig snabbare resultat.

📮 ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – Sammankopplad sökning mellan uppgifter, dokument, Slack, Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents för proaktiva åtgärder – Automatisk sammanfattning av dokument, generering av deluppgifter och hämtning av data från anslutna appar – Starta interna wikis med mallar och verifierat innehåll Små till stora företagsteam som behöver centraliserad AI-driven sökning + automatisering av arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Glean – Rollanpassade svar i olika appar (Drive, Slack, Jira) – Enhetlig kunskapsgraf med akronym-/kontextmedvetenhet – Utförande av flerstegsuppgifter via AI-assistentlager Medelstora till stora företagsteam med komplexa appekosystem Anpassade priser Coveo – Kontextmedveten, rollbaserad sökning med RAG – Adaptiv AI-rankning, regelmotor, autosuggestioner – Agent Assist för interna helpdeskar Supportteam inom företag och reglerade branscher Anpassade priser Guru – AI-drivna kunskapskort med Slack/Teams-integration – Kunskapsagenter för att övervaka och uppdatera inaktuell information – Användningsanalyser och peer-reviewed innehåll Kunskapscentrerade team som bygger interna wikis med tillförlitlig information Gratis provperiod (30 dagar); Betalas från 18 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Qatalog – Federerad sökning utan indexering i G Suite, Slack, Salesforce – RAG-stödda svar i delade frågetrådar – Frågeannotering och efterlevnad av företagets regler Snabbväxande små till medelstora team som behöver snabb installation med robust samarbete Gratis provperiod (14 dagar); Betalas från 15 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Elastic Search – Fulltextsökning + vektorsökning med DevOps-kontroll – Öppen källkod, skalbar, anpassningsbar – Analys via Kibana + LLM-stöd DevOps-intensiva team och tekniska organisationer som bygger skräddarsydda söksystem Gratis provperiod (14 dagar); anpassad prissättning efter förbrukning Algolia – API-först-design med neural sökning och tolerans för stavfel – Indexering i realtid med <50 ms svarstid – Rollbaserade filter och dynamisk facettering Produkt- och teknikteam som söker snabb, intelligent sökning i appen Gratis plan (10 000 sökningar/månad); Betald från 0,50 $/1 000 sökningar; Anpassade priser för företag Sinequa – Semantisk sökning i över 200 innehållskällor – Rollspecifika assistenter + förkonfigurerade branschappar – NLP-flöden utan kod + stark säkerhet Företag i reglerade branscher som behöver djupgående, flerspråkig sökning Volymbaserad anpassad prissättning IBM Watson Discovery – Passagebaserade svar, OCR, entitets-/sentimentanalys – Smart dokumentförståelse + relevansmodellering – Integration via API:er och analyspaneler Juridiska team, compliance-team och företagsteam som analyserar stora dokumentuppsättningar Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 500 $/månad; Enterprise- och premiumnivåer: Anpassade priser Google Cloud Vertex AI Search – Semantisk + vektorsökning med RAG-grundning – Enkel inbäddning och justering, integreras med BigQuery, GCS – Kodfri användargränssnitt för installation och hantering Företag som redan använder Google Cloud och behöver en enkel intelligent sökfunktion Anpassade priser Korra. ai – Chattbaserad assistent med omfattande citat – Sök i dokument, ärenden, videor – Lär sig internt ordförråd och eskalerar komplexa frågor Små till medelstora team som använder chattbaserad intern support Anpassade priser Slab – Vacker kunskapsbas med rik formatering – Smarta kontextuella förslag och sökinformation – Enkel dokumenthierarki och samarbete i realtid Små till medelstora team som skapar enkla, strukturerade interna wikis Gratis plan (upp till 10 användare); Betald från 8 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Microsoft Viva – Inbäddade kunskapskort i Teams, Outlook, SharePoint – Moduler för lärande, kontakter, puls och insikter – Automatisk taggning + produktivitetsanalys med integriteten i fokus Microsoft 365-baserade företag som skapar enhetliga medarbetarupplevelser Betalda abonnemang från 4 till 12 dollar per användare och månad beroende på modul; anpassade priser för företag.

Kan ett AI-intranätverktyg verkligen uppfylla alla krav som vi listade ovan? Ja, vissa av dem kan det. Här är de:

1. ClickUp (Bäst för små till stora företagsteam som behöver centraliserad AI-driven sökning + automatisering av arbetsflöden)

Börja använda ClickUp – det är gratis Gör ditt teams kollektiva kunskap sökbar, strukturerad och skalbar med ClickUps AI-kunskapshanteringsfunktioner.

Som den ultimata appen för arbete tar ClickUp itu med den grundläggande orsaken till bristfällig intranätssökning – verktygsspridning och spridd kunskap. Istället för att du behöver sammanställa svar från dussintals oberoende appar centraliserar ClickUp dina uppgifter, dokument, wikis och konversationer i ett sökbart, AI-drivet arbetsutrymme.

ClickUps kraftfulla Connected Search indexerar och visar inte bara dessa data, utan integrerar även din kunskap från externa, anslutna appar som Google Drive, Slack, GitHub och Figma.

Sök över plattformar, filer och appar med ClickUp Connected Search

Kombinera det med ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, så får du en enhetlig, intelligent intranätupplevelse som hämtar, förstår och agerar på den information som är mest värdefull för dig.

Resultatet? Du kan ställa vardagliga frågor som ”Vad diskuterade vi vid det senaste kundmötet?” eller ”Visa mig roadmappen för andra kvartalet” och få omedelbara, korrekta och kontextmedvetna svar.

Gör ditt företags samlade kunskap – uppgifter, dokument, transkriptioner, chattar och mer – sökbar med ClickUp Brain.

Tillsammans utnyttjar dessa system hela företagets kontext för att inte bara visa matchande objekt utan också sammanfatta insikter från dem – eller till och med vidta åtgärder.

Du kan till exempel be AI att:

Sammanfatta en uppgiftsaktivitetstråd och publicera uppdateringar i ett AI-anpassat fält.

Skapa deluppgifter från övergripande ClickUp-uppgifter och deras beskrivningar

Skapa en mötesagenda baserad på sammanhanget, eller

Extrahera information från ett Google-kalkylblad

Allt detta utan att behöva hoppa mellan olika verktyg och ta 23 minuter på dig att återfå koncentrationen varje gång!

Dessa AI-kunskapshanteringsfunktioner i ClickUp låter dig utforska flera års arbetshistorik. De levererar längre och mer grundliga resultat som är begravda i äldre dokument och uppgifter – perfekt för återkommande projekt eller efterlevnadsrevisioner.

Eftersom sökbeteendet i ClickUp är personaliserat och optimerat med rankningssignaler och filter får du snabbare och mer relevanta sökresultat. Fråga bara de första anställda på ClickUp: ”Sökningen är historiskt sett snabbare och mer relevant än någonsin tidigare.”

Men det är inte ens det bästa.

När AI visar en sammanfattning eller länk fortsätter arbetsflödet. Från den snabba vyn kan du konvertera resultaten till uppgifter eller dokument, kopiera resultaten eller följa AI-förslagen för att fördjupa dig ytterligare. Tillsammans med ClickUps automatiseringar och Autopilot Agents förvandlas sökningen till ett arbetsflöde – inte bara ett verktyg – vilket minskar manuella kontextbyten och effektiviserar den dagliga driften.

I arbetsflöden för kunskapshantering effektiviserar Autopilot Agents underhåll och hämtning genom att:

Automatisk generering av kunskapsöversikter när ny dokumentation publiceras

Tagga och kategorisera uppdaterade policydokument automatiskt

Svara på frågor direkt genom att hämta och referera till anslutna arbetsplatsresurser när anställda söker

Konfigurera Autopilot Agents i ClickUp för att svara på vanliga frågor från anställda i chatten.

ClickUps intranätssökning handlar inte bara om att passivt hitta dokument – det handlar om att förstå dem, agera på dem och hålla allt sammankopplat i ett centraliserat arbetsutrymme.

Och om du vill skapa din kunskapsbas från grunden har ClickUp många gratis mallar att välja mellan.

ClickUp Knowledge Base Template erbjuder ett färdigt ramverk för att bygga upp din interna kunskapsbank. Med avsnitt för artiklar, vanliga frågor och resursbibliotek speglar den ett välpolerat hjälpcenter. Du får inbyggda organisationsverktyg som kapslade sidor och sidhierarki för att säkerställa en sammanhängande struktur.

Få en gratis mall Centralisera ditt teams viktigaste kunskapsresurser med ClickUp Knowledge Base Template.

Varför prova det:

Gör det möjligt för team att snabbt starta en kunskapsbas utan att behöva fundera för mycket på layouten.

Säkerställer enhetlig kategorisering och formatering och styr bidragsgivarna med struktur.

Förbättrar sökbarheten genom integrerad sökning, taggar och hierarki

ClickUps bästa funktioner

Kom åt, filtrera och sortera alla dina dokument och wikis från en centraliserad hubb – komplett med AI-taggar, verifierat innehåll och sökfilter.

Använd den förkonfigurerade Auto-Answers Agent för att självständigt svara på teamfrågor i ClickUp Chat i realtid, genom att hämta data från dokument, uppgifter och anslutna appar.

Importera och centralisera ditt teams kunskap. Importera dokument och kalkylblad från Google Drive, Excel och andra verktyg på ett säkert sätt – och hantera dem sedan i ett enhetligt bibliotek.

Starta snygga utrymmen i Wiki-stil på några minuter. Välj mellan mallar eller konvertera valfritt dokument till en wiki med avancerad formatering, inbäddade medier, checklistor och kodblock.

Håll innehållet uppdaterat med ClickUps live-samarbete , chatt och trådade kommentarer.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain och Autopilot Agents är kraftfulla verktyg, men deras effektivitet beror på hur väl din arbetsyta är strukturerad (t.ex. namngivningskonventioner, behörigheter, innehållshygien).

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension kallar ClickUp för en kraftfull app:

Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI ClickUP-hjärnan är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent. Nästlade dokument, uppgiftshierarki, anpassade fält, avancerad filtrering... den här appen har allt, och den är inte alltför komplicerad att komma igång med. Den har också användbara integrationer med standardplattformar för företag, vilket är fantastiskt.

Jag älskar blandningen av personlig uppgiftshantering, kunskapshantering för företag, snabba anteckningar och AI ClickUP-hjärnan är FANTASTISK. Den är otroligt kontextmedveten och bokstavligen en fantastisk assistent. Nästlade dokument, uppgiftshierarki, anpassade fält, avancerad filtrering... den här appen har allt, och den är inte alltför komplicerad att komma igång med. Den har också användbara integrationer med standardplattformar för företag, vilket är fantastiskt.

🧠 Kul fakta: 88 % av respondenterna i vår undersökning använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Hur är det med AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna!

2. Glean (Bäst för medelstora till stora företagsteam med komplexa appekosystem)

via Glean

Glean's företagssökning ansluter till alla arbetsytor du redan använder – Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira – och bygger en enhetlig kunskapsgraf som förstår akronymer, internt språk och projektkontext.

När någon ställer en fråga hämtar Glean inte bara dokument – det levererar ett sammanfattat, rollanpassat svar som sparar tid och energi för teamen.

Assistentlagret stöder också flerstegsinstruktioner och agentisk uppgiftsutförande, så att det kan föreslå att du skriver e-postmeddelanden, bokar möten eller prioriterar din att göra-lista baserat på instruktioner i naturligt språk.

Hitta de bästa funktionerna

Anslut alla arbetsplatsappar direkt – ingen omkonfigurering krävs

Anpassa sökresultaten utifrån roller och senaste aktiviteter.

Sammanfatta komplexa trådar eller dokument till lättsmälta svar

Skydda data med säkerhet och efterlevnad i företagsklass

Ta reda på begränsningar

Priserna för Glean är premium och inte offentligt listade.

Installationen kan vara komplex, särskilt hanteringen av behörigheter för datakällor.

Saknar flexibla testalternativ

Glean-priser

Anpassade priser

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Glean?

En recension på G2 lyder:

Möjligheten att enkelt få tillgång till all information i våra system har varit till stor hjälp! Jag uppskattar att kunna se alla möjliga alternativ när jag söker information för interna behov ELLER när jag behöver dela något med en kund. Det har verkligen hjälpt mig att spara tid när jag söker eller frågar någon annan.

Möjligheten att enkelt få tillgång till all information i våra system har varit till stor hjälp! Jag uppskattar att kunna se alla möjliga alternativ när jag söker information för interna behov ELLER när jag behöver dela något med en kund. Det har verkligen hjälpt mig att spara tid när jag söker eller frågar någon annan.

3. Coveo (Bäst för supportteam i företag och reglerade branscher)

via Coveo

Coveo förädlar intranätssökningen till en kontextmedveten relevansmotor som drivs av generativ AI. Den indexerar flera datakällor – Salesforce, ServiceNow, SharePoint och intranätportaler – och använder sedan maskininlärning för att anpassa resultaten till varje användares roll, beteende och sökmönster.

När du skriver föreslår Coveo kompletteringar, visar relevanta dokument och kan till och med erbjuda personliga rekommendationer för kunskapsartiklar eller arbetsflöden. Dess flexibla regelmotor gör det möjligt för administratörer att finjustera relevansen, medan Agent Assist- och Self-Service-tillägg gör det kraftfullt för interna helpdeskar. Coveo fungerar bäst när ditt företag behöver precision, personalisering och proaktiv upptäckt i stor skala.

Coveos bästa funktioner

Optimera sökrelevansen med adaptiv AI-rankning

Föreslå kompletteringar och innehåll medan användarna skriver

Integrera sömlöst med viktiga intranätplattformar för företag (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Rekommendera kunskap och arbetsflödeselement utifrån sammanhanget

Förfina relevansen via regelmotorn och användningsanalyser.

Coveos begränsningar

Priserna kan kännas höga för medelstora team.

Kräver konfiguration (indexjustering, relevansregler) för att uppnå maximal prestanda.

Coveos priser

Fördel: Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

Coveo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Coveo?

En användare på G2 delar med sig:

Coveo gör det möjligt för oss att skapa ett enhetligt index över all vår produktkunskap. Med hjälp av Coveos inbyggda behörighetsmodeller och anpassningar kan vi sedan leverera det innehållet på flera olika sätt. Det är enkelt att dynamiskt filtrera sökresultat och förstärka innehållet baserat på användarens kontext... Ibland har nya funktioner släppts och sedan inte uppdaterats eller stödts efter en viss tid.

Coveo gör det möjligt för oss att skapa ett enhetligt index över all vår produktkunskap. Med hjälp av Coveos inbyggda behörighetsmodeller och anpassningar kan vi sedan leverera det innehållet på flera olika sätt. Det är enkelt att dynamiskt filtrera sökresultat och förstärka innehållet baserat på användarens kontext... Ibland har nya funktioner släppts och sedan inte uppdaterats eller stödts efter en viss tid.

4. Guru (Bäst för kunskapsinriktade team som bygger interna wikis med tillförlitlig information)

via Guru

Guru kombinerar företagssökning, en wiki och en AI-driven kunskapsbas i ett enda sömlöst integrerat intranätssystem.

När användare söker visar Guru relevanta ”kort” (små kunskapsenheter), berikar dem med kontext från Slack, Teams eller webbläsartillägg och kan till och med föreslå svar proaktivt baserat på användarens roll och beteende.

Dess kunskapsagenter övervakar källinnehållet och kan automatiskt uppdatera eller markera inaktuell information. För team som är trötta på föråldrade sidor eller "link rot" ger Guru struktur och förtroende till organisationens kunskap – samtidigt som det fortfarande möjliggör sökningar på naturligt språk och Slack-liknande trådar för diskussioner.

Gurus bästa funktioner

Få tillgång till peer-reviewed, verifierade kunskapskort för korrekt och aktuell information.

Kontrollera innehållet proaktivt och skicka påminnelser om uppdateringar med Knowledge Agents.

Identifiera kunskapsluckor och trender i innehållsanvändningen med hjälp av omfattande analyser.

Guru-begränsningar

Kräver disciplin för att upprätthålla kortgranskningar – kan stagnera om det försummas

UI-centrerat; tunga informationsarkitekturer kan kännas röriga.

Avancerad analys och agenter är endast tillgängliga i högre nivåer.

Guru-prissättning

Gratis provperiod: 30 dagar

Allt-i-ett: 18 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 620 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Guru?

Så här sa en recensent på Capterra:

Intuitivt, lättanvänt och enkelt att skapa användbara lärdokument! Jag uppskattar användningen av mallar för att skapa en enhetlig upplevelse. Assist-funktionen är lite ointuitiv. Jag skulle vilja att stavnings- och grammatikfunktionen markerade föreslagna ändringar så att jag kan se vilka ändringar som kommer att göras, istället för att behöva läsa och jämföra.

Intuitivt, lättanvänt och enkelt att skapa användbara lärdokument! Jag uppskattar användningen av mallar för att skapa en enhetlig upplevelse. Assist-funktionen är lite ointuitiv. Jag skulle vilja att stavnings- och grammatikfunktionen markerade föreslagna ändringar så att jag kan se vilka ändringar som kommer att göras, istället för att behöva läsa och jämföra.

👀 Visste du att? 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort.

5. Qatalog (bäst för snabbrörliga små till medelstora team som behöver snabb installation med robust samarbete)

via Capterra

Qatalog förvandlar spridda dokument, databaser och inkorgar till en sammankopplad ”smart hub ”. Den erbjuder federerad sökning i realtid med RAG-funktioner, så att du får kontextbaserade svar, inte bara länkar. Eftersom den inte indexerar eller duplicerar data förblir allt på sin plats samtidigt som det är direkt tillgängligt via anslutningar till Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake och mer.

Qatalogs användargränssnitt är också utformat för live-samarbete: sökhistorik, delade tavlor och trådade svar gör det enkelt att hitta och dela med sig av sina resultat.

Qatalog bästa funktioner

Implementera på några timmar, inte månader, med en nollindexarkitektur. Live-hämtning från källor garanterar alltid aktuella data utan dubbletter.

Få tillgång till färdiga integrationer med G Suite, Slack och Salesforce.

Kommentera, dela och diskutera relevanta sökresultat i linje med samarbetsutrymmen för sökningar.

Säkerställ efterlevnad på företagsnivå med en säkerhetsinriktad design och inbyggd behörighetsarv.

Begränsningar för Qatalog

Färre avancerade AI-funktioner som generativa svar i webbstil

Kan ha svårt med komplexa inbäddade data i proprietära databaser

I stor skala kan live-sökningar vara långsammare än indexerade system för stora företag.

Priser för Qatalog

Gratis provperiod: 14 dagar

Pro: 15 $/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Qatalog-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qatalog?

En G2-användare uppskattar sök- och samarbetsfunktionerna i Qatalog:

En av de bästa sakerna jag gillar med Qatalog är dess förmåga att samla alla våra kommunikations- och samarbetsverktyg på ett ställe. Oavsett om det handlar om att chatta med kollegor, dela filer eller tilldela uppgifter, har Qatalog allt. Sökfunktionen är också imponerande – jag kan enkelt hitta all information jag behöver med bara några få klick, vilket sparar mig mycket tid.

En av de bästa sakerna jag gillar med Qatalog är dess förmåga att samla alla våra kommunikations- och samarbetsverktyg på ett ställe. Oavsett om det handlar om att chatta med kollegor, dela filer eller tilldela uppgifter, har Qatalog allt. Sökfunktionen är också imponerande – jag kan enkelt hitta all information jag behöver med bara några få klick, vilket sparar mig mycket tid.

6. Elastic Search (bäst för DevOps-intensiva team och tekniska organisationer som bygger skräddarsydda söksystem)

via Elastic Search

Elastic Search är den pålitliga ryggraden för fulltextsökning, vektorsökning och AI-driven intranätssökning. Den är byggd på Apache Lucene och stöder skalbar, distribuerad sökning med indexering i realtid, vektorsimilaritet och omfattande analyser via Kibana.

Elastic Cloud erbjuder serverlösa eller hostade alternativ: du betalar endast för det du matar in eller söker efter, med LLM-drivna funktioner och inbyggd vektorsökning.

Elastic är idealiskt för team med interna utvecklingsverksamheter eller komplexa efterlevnadskrav och låter dig bygga allt från enkla intranätssökningar till avancerade AI-kataloger – även om det kräver mer installation och DevOps än plug-and-play-verktyg.

Elastic Search bästa funktioner

Implementera dina egna sökpipelines med fullständig kontroll över schema, index och noder.

Skalas smidigt med horisontella fragment, repliker och vektorindex inkluderade.

Sök i din kunskapsbas via strukturerad, fulltext- och semantisk vektorsökning.

Analysera användning och mätvärden med hjälp av inbyggda Kibana-dashboards.

Utöka funktionerna med LLM, varningar och anpassade plugins/API.

Begränsningar för Elastic Search

Kräver intern DevOps; inte nyckelfärdigt för icke-tekniska team.

Resursbaserad prissättning kan bli dyr

Priser för Elastic Search

Gratis provperiod: 14 dagar

Anpassad, pay-as-you-go-prissättning baserad på molnleverantör, region och om du väljer hostad eller serverlös distribution.

Elastic Search-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Elastic Search?

Här är en G2-recensents åsikt:

Sökresultaten är mycket snabba och jag gillar facettfunktionen. Jag använde den på över en miljon poster i databasen med information om anställda och det tog bara några millisekunder att söka igenom dem... Det kan vara ganska komplicerat att konfigurera. Kostnaden för att konfigurera det kan vara ganska hög.

Sökresultaten är mycket snabba och jag gillar facettfunktionen. Jag använde den på över en miljon poster i databasen med information om anställda och det tog bara några millisekunder att söka igenom dem... Det kan vara ganska komplicerat att konfigurera. Kostnaden för att konfigurera det kan vara ganska hög.

7. Algolia (Bäst för produkt- och teknikteam som söker snabb, intelligent sökning i appar)

via Algolia

Algolia för AI-förstärkt sökning till ditt intranät och förvandlar gömt innehåll till omedelbart tillgänglig kunskap. Dess API-först-design levererar svar på under 50 ms och stöder dynamisk facettering, tolerans för stavfel, synonymer och geolokaliseringsfilter – så när någon söker efter ”Q4 sales deck” levererar Algolia exakt rätt presentation, med kontexten först.

Inbyggda AI-förbättringar som neural sökning och sökförslag hjälper till att hitta relevant innehåll även när användarna använder vaga termer.

Algolias bästa funktioner

Implementera omedelbara sökupplevelser med minimal utvecklingsinsats genom REST-API:er och förbyggda UI-bibliotek.

Visualisera analyser (via Insights API) för att optimera upptäckten av innehåll.

Skalas elastiskt över miljontals poster med A/B-testning.

Säkra känslig data med SSO/SAML, kryptering och behörighetsfiltrering.

Algolias begränsningar

Priset per användning kan öka kraftigt vid hög sökvolym.

Kräver installation av utvecklare. Icke-tekniska team behöver support.

AI-rekommendationer är begränsade till tillägg, vilket ökar kostnaderna för att kunna använda alla funktioner.

Algolia-priser

Build (gratis): Upp till 10 000 sökningar/månad

Grow (betala efter användning): Gratis nivå + 0,50 USD per 1 000 extra sökningar, 0,40 USD per 1 000 extra poster

Premium: Anpassad prissättning, faktureras årligen

Elevate: Anpassad prissättning, faktureras årligen

Algolia-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Algolia?

Detta var en Capterra-användares erfarenhet av Algolia:

En utmärkt lösning för att möjliggöra smart sökning på vårt hjälpcenter och vår huvudwebbplats. Det underlättade användbarheten för slutanvändaren avsevärt och var inte alltför svårt att implementera... men det krävde ändå att vårt teknikteam genomförde implementeringen (så det var inte något jag kunde ha gjort själv)...

En utmärkt lösning för att möjliggöra smart sökning på vårt hjälpcenter och vår huvudwebbplats. Det underlättade användbarheten för slutanvändaren avsevärt och var inte alltför svårt att implementera... men det krävde ändå att vårt teknikteam genomförde implementeringen (så det var inte något jag kunde ha gjort själv)...

8. Sinequa (Bäst för företag i reglerade branscher som behöver djupgående, flerspråkig sökning)

via Sinequa

Sinequa erbjuder en kraftfull, GenAI-driven sökassistent som är skräddarsydd för kunskapsupptäckt på företagsnivå. Den ansluter över 200 innehållsförvar (ERP, CRM, filsystem) och använder NLP plus maskininlärning för att ge korrekta svar utan AI-hallucinationer.

En kodfri assistentbyggare konfigurerar enkelt rollbaserade arbetsflöden – juridiska team, advokater och ingenjörer – och förvandlar sökningen till en proaktiv kunskapsassistent. Den är idealisk för reglerade företag med enorma datamängder.

Sinequas bästa funktioner

Förstå frågor semantiskt med hjälp av konceptbaserad NLP på över 21 språk.

Skapa anpassade sökassistenter med kodfria flödesdesigners

Distribuera färdiga appar för branschvertikaler (FoU, efterlevnad)

Säkra känsligt innehåll med detaljerad åtkomstkontroll

Få tillgång till alla funktioner utan dolda kostnader för extra moduler eller tillägg.

Sinequas begränsningar

Volymbaserad prissättning kan bli dyr när datamängden ökar.

Kräver planering och konfiguration – mindre nyckelfärdigt än SaaS.

Fokus på företag kan överstiga behoven för små team

Sinequa-priser

Volymbaserad anpassad prissättning

Sinequa-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sinequa?

Direkt från en G2-recension:

Sinequa är en intelligent sökplattform för företag med flexibel presentation, säkerhet och hastighet som erbjuder fantastiska samarbetsfunktioner såsom taggar, kommentarer, e-postaviseringar, samlingar, dokumentbläddrar med olika vyer och flera vyer av resultat...

Sinequa är en intelligent sökplattform för företag med flexibel presentation, säkerhet och hastighet som erbjuder fantastiska samarbetsfunktioner såsom taggar, kommentarer, e-postaviseringar, samlingar, dokumentbläddrar med olika vyer och flera vyer av resultat...

9. IBM Watson Discovery (Bäst för juridiska team, compliance-team och företagsteam som analyserar stora dokumentuppsättningar)

via IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery kombinerar AI-driven sökning med djupgående dokumentinsikter och extrahering. Med hjälp av Smart Document Understanding läser den in PDF-filer, tabeller och dokument och ger sedan svar på passagenivå, sentimentanalys och entitetsextrahering.

Det inkluderar inbyggd OCR, NLP-anpassning och en kraftfull relevansmodell – perfekt för juridisk informationssökning, supportportaler och interna Q&A-bots. Med analyspaneler och API-åtkomst får du full insyn i användningen och kan anpassa modellen över tid.

IBM Watson Discovery bästa funktioner

Extrahera enheter, sentiment och passager från ostrukturerade dokument

Bearbeta bilder och sök i PDF-filer med integrerad OCR

Integrera via API i bots, appar och backend-system.

Begränsningar för IBM Watson Discovery

Högre prisnivåer krävs för stora datamängder eller stora sökvolymer.

Installationen är komplex och kan kräva support eller konsultation från IBM.

Priser för IBM Watson Discovery

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Anpassad prissättning

Plus: Från 500 USD/månad (30 dagars gratis provperiod)

Företag: Från 5 000 USD/månad

Premium: Anpassade priser

IBM Watson Discovery – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson Discovery?

En G2-recension lyfter fram att verktyget är:

Lätt att använda och koppla till dokument, kraftfulla funktioner för naturlig språkbehandling (NLP). Watson Discovery använder NLP för att extrahera insikter från ostrukturerade data, såsom textdokument, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier. Detta kan användas för att identifiera trender, mönster och samband i data som skulle vara svåra eller omöjliga att hitta med traditionella metoder... Det kan vara dyrt.

Lätt att använda och koppla till dokument, kraftfulla funktioner för naturlig språkbehandling (NLP). Watson Discovery använder NLP för att extrahera insikter från ostrukturerade data, såsom textdokument, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier. Detta kan användas för att identifiera trender, mönster och samband i data som skulle vara svåra eller omöjliga att hitta med traditionella metoder... Det kan vara dyrt.

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

10. Google Cloud Enterprise Search, även känt som Vertex AI Search (bäst för företag som redan använder Google Cloud och behöver en intelligent sökfunktion som är enkel att implementera)

via Google

Vertex AI Search är Google Clouds söktjänst för företag som genomsöker dina data – webbplatser, Cloud Storage, BigQuery – och erbjuder semantisk och vektorsökning med omedelbar autofullständning och relevansjustering. Resultaten är välgrundade, tillförlitliga och kontextuellt korrekta.

Med minimal installation kan team bädda in en sökfält eller driva chatbots med faktabaserade svar med hjälp av RAG. Vertex AI Search är skalbart, säkert och hanterat och är idealiskt för organisationer som investerat i Google Cloud-stacken och som vill förstärka LLM med verkliga data.

Google Cloud Enterprise Search bästa funktioner

Ground AI med RAG för korrekta, källhänvisade svar

Implementera autofullständning och omrankning med intuitiva justeringsverktyg.

Bädda in sökwidgets eller driv generativa agenter via API:er.

Begränsningar för Google Cloud Enterprise Search

Kräver ett Google Cloud-konto och viss konfiguration via Vertex Console.

Priser för Google Cloud Enterprise Search

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Cloud Enterprise Search

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Enterprise Search?

En G2-recension påpekar:

Googles befintliga sökprestanda finns kvar, men nu även med generativ AI. Kodfri lösning, enkel att komma igång med. Inbyggd skrapa så att du inte behöver skriva någon kod alls och har ett användargränssnitt tillgängligt redan från start... URL-mönstermatchningen, liksom hur utdrag genereras, är en blackbox.

Googles befintliga sökprestanda finns kvar, men nu även med generativ AI. Kodfri lösning, enkel att komma igång med. Inbyggd skrapa så att du inte behöver skriva någon kod alls och har ett användargränssnitt tillgängligt redan från start... URL-mönstermatchningen, liksom hur utdrag genereras, är en blackbox.

11. Korra. ai (Bäst för små till medelstora team som använder chattbaserad intern support)

via Korra

Korra. ai använder AI-driven chatt för att förvandla ditt intranät till en proaktiv kunskapsassistent. Den genomsöker plattformar som Confluence, Jira, Google Drive – och till och med videoinnehåll – och presenterar sedan svaren i ett konversationsgränssnitt med utförliga källhänvisningar.

Förutom att leverera snabb information spårar Korra frågor över tid och lär sig ditt teams unika vokabulär och användningsfall. För intern support eller onboarding kan Korra svara på vanliga frågor, föreslå dokumentlänkar och eskalera problem till mänskliga experter när det behövs.

Korra. ai bästa funktioner

Anslut dina befintliga innehållssilos (dokument, videor, ärendesystem)

Svara via chatt med källhänvisningar markerade

Lär dig domänspecifika termer automatiskt från tidigare sökningar

Eskalera olösta frågor till teammedlemmar

Korra. ai begränsningar

Bäst lämpad för chat-först-arbetsflöden, mindre lämplig för massökning av dokument.

Kvaliteten på resultaten beror på välstrukturerad källmärkning.

Korra. ai-priser

Anpassade priser

Korra. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Korra.ai?

En Capterra-användare säger:

Jag älskar att man kan gå direkt till specifik, relevant information, inklusive den exakta platsen i en video eller i ett stort dokument!

Jag älskar att man kan gå direkt till specifik, relevant information, inklusive den exakta platsen i en video eller i ett stort dokument!

12. Slab (Bäst för små till medelstora team som skapar enkla, strukturerade interna wikis)

via Slab

Behöver du en enkel men kraftfull kunskapsbas som är starkt inriktad på teamets produktivitet? Då är Slab något för dig!

Med rik formatering, intuitiv dokumenthierarki och robusta integrationer (Slack, Google, GitHub och mer) blir det enkelt att bidra med och hitta innehåll. Den AI-förbättrade sökfunktionen markerar träffar i sitt sammanhang och visar förslag på relaterat innehåll, vilket drastiskt minskar söktiden.

Slabs bästa funktioner

Skapa snyggt organiserade dokument med hjälp av samlingar, ämnen och avancerade inbäddningar.

Föreslå relevanta sidor under skrivande eller surfande

Samarbeta i realtid med kommentarer, omnämnanden och versionshistorik.

Spåra engagemang via sökinsikter och innehållsanalyser.

Begränsningar för plattor

Saknar avancerad AI-rankning eller RAG-funktioner för flera källor.

Djupa hierarkier kan kännas besvärliga för stora kunskapsbibliotek.

Fast pris

Gratis: Upp till 10 användare

Startup: 8 $/användare/månad

Företag: 15 USD/användare/månad

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slab?

Så här lyder en recension på G2:

Det är snabbt, stöder avancerad formatering utan att vara överväldigande och integreras sömlöst med verktyg som Slack, Google Drive och GitHub. Sökfunktionen är också imponerande – det är enkelt att snabbt hitta det jag behöver, vilket sparar tid för hela teamet.

Det är snabbt, stöder avancerad formatering utan att vara överväldigande och integreras sömlöst med verktyg som Slack, Google Drive och GitHub. Sökfunktionen är också imponerande – det är enkelt att snabbt hitta det jag behöver, vilket sparar tid för hela teamet.

13. Microsoft Viva (Bäst för Microsoft 365-baserade företag som vill skapa en enhetlig upplevelse för sina anställda)

via Microsoft Viva

Microsoft Viva tillför intelligens till din Microsoft 365-svit genom att integrera AI-driven kunskapsupptäckt, erfarenhetsanalys och kommunikationsverktyg i vardagliga arbetsflöden.

Viva Topics använder maskininlärning för att automatiskt tagga och kuratera ämneskort som dyker upp dynamiskt i Teams, SharePoint och Outlook, vilket öppnar upp kunskap med ett klick.

Viva Insights erbjuder både tips för personlig produktivitet och organisatorisk analys.

Viva Suite innehåller Connections (företagsnyheter och communityn), Learning, Glint, Pulse och mycket mer – för en enhetlig upplevelse för medarbetarna.

Microsoft Vivas bästa funktioner

Visa ämneskort som har genererats automatiskt från ditt innehåll.

Bädda in kunskap i Teams, Outlook och SharePoint på ett integrerat sätt

Förbättra teamets hälsa med produktivitetsinsikter som sätter integriteten i första rummet

Främja gemenskaper och lärande via modulerna Connections och Learning.

Kombinera moduler smidigt med en enda licens i Viva Suite.

Begränsningar i Microsoft Viva

Kräver Microsoft 365 F1/F3/E3+ och beroende Teams-användning.

De flesta moduler kräver separat licensiering, vilket ökar komplexiteten och verktygsfloran.

Överlappar befintliga intranät- eller analyslösningar för vissa organisationer.

Priser för Microsoft Viva

Viva Topics: 5 USD/användare/månad

Viva Insights: 4 USD/användare/månad för premiumfunktioner för privatpersoner + avancerade funktioner; Manager/Leader Insights för 6 USD/användare/månad

Viva Suite: 12 USD/användare/månad

Betyg och recensioner av Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Viva?

En Capterra-användare delar med sig:

Med Viva Connections kan du skapa olika kort som pekar på SharePoint-portaler, nyheter, inlärningsplattformar och mycket mer. Med Viva Learning kan du samla en stor mängd inlärningsplattformar på ett enda ställe och det finns en enorm mängd utbildningar om de olika verktyg som erbjuds av Microsoft 365.

Med Viva Connections kan du skapa olika kort som pekar på SharePoint-portaler, nyheter, inlärningsplattformar och mycket mer. Viva Learning låter dig samla en stor mängd inlärningsplattformar på ett enda ställe och har ett stort utbud av utbildningar om de olika verktyg som erbjuds av Microsoft 365.

Vilket AI-intranätverktyg passar dig bäst?

Det rätta AI-sökverktyget för intranät beror på hur ditt team arbetar och var din kunskap finns.

Om du letar efter högspecialiserade chattbaserade assistenter är Korra.ai och Glean utmärkta val. Utvecklingsledda team kanske föredrar Elastic Search eller Algolia för fullständig anpassning. Verktyg som Slab och Guru är utmärkta för att bygga strukturerade interna wikis med smarta AI-lager.

Men om du letar efter en centraliserad, AI-driven arbetsplats där sökning bara är en del av produktivitetsformeln, är ClickUp det bästa valet.

ClickUp hjälper dig inte bara att hitta saker – det hjälper dig att agera på dem. Du kan: Håll allt – från uppgiftshantering till kunskap och automatisering – under ett och samma tak.

Sök bland uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna verktyg som Slack eller Drive.

Sammanfatta konversationer och generera uppgifter automatiskt med AI

Använd Autopilot Agents för att proaktivt hantera dokumentation, svara på frågor eller skapa arbetsflöden.

Starta en helt strukturerad kunskapsbas med hjälp av färdiga mallar.

Medan de flesta verktyg kopplar AI till sina befintliga ramverk, väver ClickUp in AI i varje lager av arbetet. Det innebär mindre appväxling, mindre isolerad kunskap och snabbare beslut – med stöd av kontextrika, uppdaterade svar.

Om ditt team är trött på att hoppa mellan olika appar bara för att hitta den senaste planen, policyn eller projektdokumentet, erbjuder ClickUp en plats där arbete och kunskap äntligen samlas. Registrera dig för ClickUp gratis idag!