De 11 bästa Aisera-alternativen för AI-driven automatisering 2025

Varje minut du lägger på repetitiva uppgifter är en minut som går förlorad för strategi, kreativitet och verklig tillväxt.

Tänk efter – hur stor del av din arbetsdag går åt till datainmatning, e-post sortering eller manuell rapportering? Tänk om dessa uppgifter sköttes automatiskt medan du kunde fokusera på det som verkligen gör skillnad?

Det är där AI-automatiseringsverktyg gör hela skillnaden. Aisera är ett välkänt namn inom detta område och hjälper företag att förenkla IT-support, kundservice och drift.

Men det är inte en universallösning och kanske inte nödvändigtvis fungerar för dig. Kanske behöver du mer flexibilitet, mer omfattande AI-funktioner eller helt enkelt ett verktyg som passar bättre med din befintliga teknikstack. Från att bygga konversationsgränssnitt till att förbättra agenternas produktivitet – vi tittar på alla aspekter!

Det bästa av allt? Det finns många ledande leverantörer som kan matcha – eller till och med överträffa – vad Aisera erbjuder. I den här guiden utforskar vi de bästa AI-automatiseringsplattformarna, går igenom deras funktioner, priser och hur de står sig i jämförelse med Aisera.

Vad är Aisera?

Aisera är en AI-driven automatiseringsplattform som hjälper medelstora och stora företag att optimera IT-tjänstehantering (ITSM), kundsupport och interna arbetsflöden.

Den använder konversations-AI, naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning för att automatisera biljettlösning, möjliggöra självbetjäning och förbättra svarstiderna.

Med integrationer över plattformar som ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce och Slack syftar Aisera till att minska manuella arbetsbelastningar och förbättra den operativa effektiviteten. Dess AI-drivna virtuella agenter kan hantera vanliga supportförfrågningar, vilket frigör mänskliga agenter för mer komplexa uppgifter.

👀 Visste du att? 92 % av företagen planerar att öka sina AI-investeringar, men endast 1 % av ledarna anser att deras organisationer är helt AI-integrerade. Utmaningen är inte bara att införa AI – det är att använda den effektivt för att driva på verklig affärspåverkan.

Varför överväga alternativ till Aisera?

Aisera är ett kraftfullt AI-automatiseringsverktyg, men det uppfyller inte alltid alla företags behov. Här är några skäl till varför du bör prova dess alternativ:

Anpassningsbegränsningar : Arbetsflöden och automatisering är kanske inte tillräckligt flexibla för företag med specifika behov.

Höga priser : Planer riktade mot stora företag kan vara kostsamma för små och medelstora företag.

Integrationsutmaningar : Det kan saknas djupare kopplingar till nischverktyg.

Problem med AI-prestanda : Komplexa frågor kan kräva manuella ingrepp.

Frekventa release-cykler : Regelbundna uppdateringar kan störa stabiliteten och kräva frekventa justeringar.

Tidskrävande AI-träning : Det kan ta mycket tid och ansträngning att uppnå stabil prestanda.

Extra kostnader för avancerade funktioner : Tillägg som GPT-stöd ingår kanske inte som standard.

Problem med mobilprestanda : Hög mobilanvändning kan leda till märkbara fördröjningar.

Kräver fortfarande manuellt arbete: Trots bra avledningsgrader krävs fortlöpande justeringar och innehållshantering.

Aisera-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över användningsfall och affärsstrukturer för varje Aisera-alternativ:

Verktyg Användningsfall Bäst för Priser ClickUp Automatisering av uppgifter och arbetsflöden Team som hanterar projekt och processer Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 7 $/månad per användare. Moveworks AI-driven automatisering av IT-support Företag som automatiserar IT-helpdesk Anpassade priser Amelia AI-driven interaktion mellan kunder och anställda Företag som behöver AI-agenter som liknar människor Anpassade priser Kore. ai Konversations-AI och chatbot-automatisering Företag som behöver avancerade AI-bots Anpassade priser IBM Watson Assistant AI-chatbot för kundsupport och IT-hjälp Företag som vill ha högt anpassningsbar AI Gratis Lite-abonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 140 $/månad. Drift AI-chattbottar för försäljning och marknadsföring Företag som fokuserar på leadgenerering Anpassade priser Zendesk AI AI-driven automatisering av kundtjänst Företag som använder Zendesk för support Betalda abonnemang börjar på 55 $/agent/månad (faktureras årligen) ServiceNow IT-tjänstehantering och automatisering Stora organisationer som hanterar IT-tjänster Anpassade priser Cognigy AI-driven automatisering av kontaktcenter Företag som behöver röst- och chatt-AI Anpassade priser Ada Kodfri AI-chatbot för kundservice Företag som vill ha en enkel chatbot-installation Anpassade priser Yellow. ai AI-driven kundengagemang Företag som behöver röst- och chatt-AI Gratis plan för upp till 100 MTU/månad; betalda planer börjar på 10 000 USD/år.

💡 Proffstips: Prioritera plattformar med transparent prissättning och skalbara funktioner så att du inte blir låst i ett rigid system när ditt företag växer.

De 11 bästa Aisera-alternativen att använda

Letar du efter ett alternativ till Aisera? Här är de bästa alternativen som du bör överväga:

1. ClickUp (Bäst för automatisering av arbetsflöden och projektledning)

Få omedelbara svar, uppgiftsöversikter och smarta förslag med ClickUp Brain – din alltid tillgängliga AI-agent.

Om du jämför ClickUp och Aisera är den viktigaste skillnaden omfattning och flexibilitet.

Aisera är utvecklat för automatisering av IT- och kundsupport. ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, utökar AI och automatisering till alla delar av ditt arbetsflöde – hantera projekt, organisera uppgifter och håll teamen samordnade utan extra ansträngning.

I centrum för detta står ClickUp Brain, en AI-assistent som fungerar i uppgifter, dokument och chatt.

ClickUp Brain ger omedelbara sammanfattningar, genererar automatiskt uppdateringar och föreslår nästa steg i uppgifterna. Det kan till och med skriva eller förfina deluppgifter och kommentarer baserat på projektets sammanhang, vilket hjälper dig att arbeta snabbare utan onödiga diskussioner.

Öka produktiviteten med ClickUp Brain genom AI-driven insikt, omedelbara svar och smartare beslutsfattande.

Inom ClickUp Docs fungerar Brain som en inbyggd redigerare och forskare. Be den att sammanfatta långa dokument, skriva om stycken, generera nytt innehåll från grunden eller svara på frågor baserat på det som redan är skrivet. Den kan omvandla dina spridda tankar till organiserade resultat på några sekunder.

Lägg till det faktum att du kan hämta befintlig kunskap från innehåll i ClickUp och via anslutna verktyg från tredje part, så har du grunden till en agentisk AI som anpassar sig efter dina behov.

Men hur är det med kontakten med ditt team? Brain hjälper dig också att få ut det mesta av dina arbetsrelaterade konversationer i ClickUp Chat. Brain hoppar in i konversationer för att lyfta fram relevanta uppgifter, föreslå svar och sammanfatta diskussioner i realtid. Detta hjälper dig att skära igenom bruset och agera på det som är viktigt utan att byta flik.

Få mer gjort med ClickUps AI-agenter i chatten

Vill du veta vad som gör ClickUp så unikt som projektlednings- och automatiseringsverktyg? Med ClickUp Brain kan du välja vilken AI-modell du vill arbeta med – Gemini, ChatGPT eller Claude – direkt från din arbetsyta.

Välj mellan Gemini, ChatGPT och Claude – direkt i ditt ClickUp-arbetsområde för smartare och mer flexibel AI-hjälp.

Oavsett om du skriver ett dokument, ställer en fråga eller sammanfattar en uppgift kan du växla mellan de bästa LLM-modellerna beroende på vilken utdatastil eller djup du behöver. Denna flexibilitet är en enorm differentierande faktor som ger teamen mer kontroll, bättre kontextbehandling och resultat av högre kvalitet – allt utan att lämna ClickUp.

Eliminera repetitiva uppgifter med ClickUp Automation genom att automatisera arbetsflöden, triggers och åtgärder utan ansträngning.

Med ClickUp Automations kan du eliminera repetitiva uppgifter i alla team – utan att behöva koda. Till skillnad från Aiseras IT-fokuserade arbetsflöden erbjuder ClickUp flexibel automatisering för marknadsföring, försäljning, HR och mycket mer.

Automatisera arbetsmoment, skicka uppdateringar och utlösa åtgärder utan manuellt arbete. Beskriv bara ditt arbetsflöde på vanlig engelska, så sköter ClickUp AI Automation Builder resten – oavsett om det handlar om att tilldela uppgifter, tagga intressenter eller generera rapporter.

Utöver automatisering är ClickUp en helt integrerad arbetsyta som ersätter separata verktyg och kombinerar uppgifter, dokument, mål och samarbete så att teamen kan hålla fokus och vara produktiva.

👀 Visste du att? Shipt, Inc. , leveranstjänsten som ägs av Target Corporation, har hanterat stora projekt effektivt med hjälp av ClickUp Forms, taggar och automatisering.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en brantare inlärningskurva på grund av plattformens omfattande funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner) ​

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension lyder:

Jag älskar dess AI-drivna automatisering. Dess anpassningsbara instrumentpaneler gör det möjligt för oss användare att visualisera projektets prestanda och få insikter i realtid. Det erbjuder oss flexibla arbetsvyer, inklusive 10 olika vyer, som hjälper oss användare att fokusera på prioriteringar på det sätt vi vill, och dess inbyggda tidsspårning gör det möjligt för mig att ställa in tidsuppskattningar för varje uppgift och spåra framsteg.

Jag älskar dess AI-drivna automatisering. Dess anpassningsbara instrumentpaneler gör det möjligt för oss användare att visualisera projektets prestanda och få insikter i realtid. Det erbjuder oss flexibla arbetsvyer, inklusive 10 olika vyer, som hjälper oss användare att fokusera på prioriteringar på det sätt vi vill, och dess inbyggda tidsspårning gör det möjligt för mig att ställa in tidsuppskattningar för varje uppgift och spåra framsteg.

🧠 Rolig fakta: De tidigaste AI-automatiseringssystemen kördes på hålkort – idag kan AI förutsäga arbetsflöden och utföra uppgifter direkt.

2. Moveworks (Bäst för AI-driven medarbetarsupport)

Trött på att vänta på IT-supporten för att återställa ett lösenord eller på HR för att behandla en enkel förfrågan?

Moveworks eliminerar dessa flaskhalsar genom att fungera som en alltid tillgänglig, generativ, AI-driven assistent för anställda. Istället för att logga in supportärenden eller jaga supportteam kan anställda ställa frågor till Moveworks på naturligt språk och få omedelbara lösningar.

Den integreras med företagssystem som ServiceNow, Workday och Microsoft Teams och hämtar relevant information för att lösa problem automatiskt.

Moveworks bästa funktioner

Minskar driftstopp och gör teamen mer produktiva på jobbet utan mänsklig inblandning.

Tolkar och svarar på medarbetarnas förfrågningar med hjälp av naturlig språkförståelse.

Ansluts enkelt till företagets IT- och HR-system

Löser vanliga problem för anställda utan mänsklig inblandning

Stöder flera språk för globala team

Moveworks begränsningar

Har begränsade anpassningsmöjligheter för skräddarsydda kundtjänstsvar.

Prestanda beror på integrationskvaliteten med befintliga företagssystem.

Moveworks prissättning

Anpassade priser

Moveworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Moveworks?

En G2-recension lyder:

Sedan vi implementerade Moveworks har vi minskat volymen med 50 % på fyra år. Besparingarna för vår IT-servicedesk har täckt kostnaden för Moveworks-kontraktet och dessutom gett oss ytterligare kostnadsbesparingar! Moveworks gjorde det mycket enkelt att komma igång. Vi har bra gemensamma framgångsprogram och är överens om målen.

Sedan vi implementerade Moveworks har vi minskat volymen med 50 % på fyra år. Besparingarna för vår IT-servicedesk har täckt kostnaden för Moveworks-kontraktet och dessutom gett oss ytterligare kostnadsbesparingar! Moveworks gjorde det mycket enkelt att komma igång. Vi har bra gemensamma framgångsprogram och är överens om målen.

📮ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

3. Amelia (bäst för AI-kundservice)

via Amelia

Du kan använda Amelia för att erbjuda kundsupport dygnet runt och hantera allt från orderförfrågningar och processarbetsflödesmallar till felsökning. Den lär sig kontinuerligt av tidigare interaktioner och förbättrar sina svar över tid.

Om en kund är frustrerad eller bara behöver snabb information anpassar Amelia till och med sin ton efter situationen, vilket ger AI-driven support en mänsklig touch.

Amelias bästa funktioner

Erbjuder kundsupport dygnet runt

Känner igen och svarar på kundernas känslor på ett intelligent sätt

Skalas processkartor effektivt för att hantera flera interaktioner samtidigt

Amelias begränsningar

Kräver en komplex installation och initial implementering

Medför utmaningar vid integration med äldre system

Priser för Amelia

Anpassade priser

Amelia-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Amelia?

En recension på Capterra säger:

Jag gillar att plugin-programmets backend fungerar bra och ser väldigt snygg ut – det är en uppfriskande förändring jämfört med många andra plugin-program. Det gör att vi kan göra många komplicerade bokningar utan att behöva anlita ett företag för specialutveckling. Jag gillar också att det finns en livstidslicens och att priset är mycket rimligt för småföretag.

Jag gillar att plugin-programmets backend fungerar bra och ser väldigt snygg ut – det är en uppfriskande förändring jämfört med många andra plugin-program. Det gör att vi kan göra många komplicerade bokningar utan att behöva anlita ett företag för specialutveckling. Jag gillar också att det finns en livstidslicens och att priset är mycket rimligt för småföretag.

💡 Proffstips: När du väljer det bästa Aisera-alternativet, fokusera på hur väl plattformen integreras med dina befintliga verktyg och arbetsflöden. AI-driven automatisering är bara effektiv om den kan anslutas till dina CRM-, ITSM- eller kundsupportsystem.

4. Kore. ai (Bäst för konversations-AI på företagsnivå)

Kore. ai är utvecklat för att skapa konversationsgränssnitt som fungerar över globala kanaler. Dess AI-drivna virtuella assistenter går utöver grundläggande skript – de tolkar sammanhang, avsikt och känslor för att stödja mer naturliga interaktioner.

Företag kan använda det för att automatisera arbetsflöden, förbättra kundsupporten och effektivisera interna uppgifter. Med både kodfria och lågkodade alternativ kan team bygga och lansera AI-assistenter utan att behöva djupa tekniska kunskaper.

Kore. ai bästa funktioner

Automatiserar kund- och medarbetarinteraktioner med intelligenta chatbots

Förbättrar chatbotens noggrannhet med hjälp av avancerad naturlig språkbehandling

Distribuerar AI-assistenter över flera kanaler, inklusive röst- och meddelandeappar.

Integreras med företagssystem som CRM och IT-tjänstehantering

Kore. ai-begränsningar

Kräver initial träning för att AI-modellerna ska fungera optimalt.

Kan medföra högre kostnader för avancerade företagsimplementeringar.

Kore. ai-priser

Anpassade priser

Kore. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (380+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kore. ai?

En G2-recension lyder:

Det bästa verktyget för att designa en chatbot. Jag tyckte om utbildningen. Mentorn var mycket kunnig om koncepten och kunde besvara alla frågor. Hela sessionen var mycket väl genomförd.

Det bästa verktyget för att designa en chatbot. Jag tyckte om utbildningen. Mentorn var mycket kunnig om koncepten och kunde besvara alla frågor. Hela sessionen var mycket väl genomförd.

🧠 Rolig fakta: Konceptet automatisering går tillbaka till antiken, med tidiga exempel som Antikythera-mekanismen, en antik grekisk analog dator som användes för att förutsäga astronomiska positioner. Idag har AI-drivna automatiseringsverktyg utvecklats för att hantera komplexa uppgifter inom olika branscher.

5. IBM Watson Assistant (bäst för AI-driven kundinteraktion)

För företag som behöver avancerade, AI-drivna kundinteraktioner erbjuder IBM Watson Assistant en smartare lösning.

Till skillnad från grundläggande chatbots med förprogrammerade svar lär den sig av riktiga konversationer för att förbättra noggrannheten över tid. Den integreras med kontaktcenter, webbplatser och meddelandeplattformar för att minska väntetiderna och öka kundnöjdheten.

Med inbyggd analys får teamen också insikter i realtid för att finjustera supportstrategier.

IBM Watson Assistants bästa funktioner

Ger smartare kundinteraktioner med AI-driven chatbots

Lär sig av tidigare konversationer för att förbättra noggrannheten över tid

Minskar supportkostnaderna genom att automatisera rutinmässiga förfrågningar

Integreras med företagets kontaktcenter och CRM-system

Begränsningar för IBM Watson Assistant

Kan vara komplicerat att installera för företag utan AI-expertis.

Kräver kontinuerlig utbildning och förfining för bästa resultat.

Priser för IBM Watson Assistant

Lite: Gratis

Plus: 140 $/månad

Företag: Anpassade priser

IBM Watson Assistant – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 320 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson Assistant?

En G2-recension lyder:

Det jag gillar mest med IBM Watsonx Assistant är främst hur enkelt det är att komma igång, men också hur man kan utveckla komplexa processer när man lär sig ramverket.

Det jag gillar mest med IBM Watsonx Assistant är främst hur enkelt det är att komma igång, men också hur man kan utveckla komplexa processer när man lär sig ramverket.

6. Drift (bäst för AI-driven försäljning och marknadsföring)

Drift:s AI-drivna chatbots interagerar med webbplatsbesökare i realtid, kvalificerar leads, svarar på frågor och bokar till och med möten – utan att en mänsklig representant behöver ingripa.

Drift är utformat för B2B-företag och använder konversationsbaserad AI för att anpassa interaktioner utifrån besökarnas beteende, så att potentiella kunder får rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Detta gör det möjligt för besökare att uttrycka sina önskemål genom öppna frågor och få omedelbara, skräddarsydda svar, vilket effektivt främjar leads och påskyndar kommunikationsprocessen.

Drift bästa funktioner

Kvalificera leads och schemalägg säljmöten automatiskt

Anpassa svaren utifrån besökarnas beteende och avsikter

Integrera med CRM-system som HubSpot och Salesforce

Driftbegränsningar

Saknar djupgående anpassningsalternativ för avancerade chatbot-arbetsflöden

Kräver en webbplats med hög trafik för att få bästa resultat.

Drift-prissättning

Anpassade priser

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift?

En G2-recension lyder:

Det ger en kategoriserad och strukturerad form av förfrågningar. Att arbeta med det gör uppgifterna riktigt enkla. Jag använder det dagligen i 8 timmar i sträck. Det får jobbet gjort, enkelt!!

Det ger en kategoriserad och strukturerad form av förfrågningar. Att arbeta med det gör uppgifterna riktigt enkla. Jag använder det dagligen i 8 timmar i sträck. Det får jobbet gjort, enkelt!!

🧠 Rolig fakta: Professionella inom juridik, skatt, redovisning och bedrägeribekämpning förväntar sig att spara upp till 200 timmar per år med AI. Detta kan översättas till en produktivitetsökning värd 100 000 dollar per advokat och år.

7. Zendesk AI (Bäst för AI-driven kundsupport)

Zendesk AI är integrerat i Zendesk-plattformen och hjälper supportteam att minska arbetsbördan. Det automatiserar svar, prioriterar ärenden och avleder vanliga frågor innan de någonsin når en mänsklig agent.

Med hjälp av maskininlärning kan Zendesk AI till och med förutsäga kundernas behov och föreslå relevanta hjälp artiklar eller automatiserade svar, vilket minskar tiden som läggs på repetitiva frågor.

Zendesk AI:s bästa funktioner

Automatiserar kundsupportens arbetsflöden med AI-driven hantering av ärenden

Föreslår relevanta hjälp artiklar baserat på kundfrågor

Förbättrar agenternas effektivitet med AI-drivna rekommendationer

Integreras med Zendesks bredare supportplattform

Begränsningar för Zendesk AI

Fungerar bäst för företag som redan använder Zendesk-ekosystemet.

Saknar avancerade anpassningsalternativ för AI-beteende

Priser för Zendesk AI

Supportteam: 25 USD/månad per agent

Suite Team: 69 $/månad per agent

Suite Professional: 149 $/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassade priser

Zendesk AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Grant Thorntons införande av AI-verktyg resulterade i att anställda sparade upp till 7,5 timmar per vecka, vilket gjorde att de kunde fokusera på mer värdefullt kundarbete. ​

8. ServiceNow (Bäst för AI-driven IT-tjänstehantering)

Att hantera IT-support kan kännas som en ändlös cykel av ärenden, eftersläpningar och flaskhalsar. ServiceNow använder AI för att bryta denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter för att förbättra produktiviteten, prioritera serviceförfrågningar och till och med förutsäga problem innan de eskalerar.

Med AI-drivna virtuella agenter kan anställda få omedelbara svar på vanliga IT- och HR-frågor utan att behöva öppna ett ärende.

Samtidigt säkerställer prediktiv intelligens att IT-teamet kan fokusera på de mest kritiska problemen först, vilket förbättrar responstiderna och minskar driftstoppen i hela organisationen.

ServiceNows bästa funktioner

Automatiserar IT-tjänstehantering med AI-driven arbetsflödesgeneratorer

Löser medarbetarnas frågor direkt med hjälp av virtuella agenter

Förutsäger och förebygger IT-problem innan de påverkar verksamheten

Prioriterar serviceförfrågningar på ett intelligent sätt baserat på hur brådskande de är.

Begränsningar i ServiceNow

Kräver omfattande konfiguration för fullskalig implementering.

Kan vara dyrt för små och medelstora företag

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 2 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ServiceNow?

En recension på G2 säger:

Jag gillar hur ServiceNow centraliserar supportärenden och arbetsflöden på ett sätt som är lätt att spåra och hantera. Det ger både kunder och interna team tydlig insyn i statusen för förfrågningar, och automatiseringsfunktionerna minskar manuellt arbete och svarstider. Jag tycker också att användargränssnittet är intuitivt, särskilt när man anpassar instrumentpaneler eller skapar servicekatalogobjekt.

Jag gillar hur ServiceNow centraliserar supportärenden och arbetsflöden på ett sätt som är lätt att spåra och hantera. Det ger både kunder och interna team tydlig insyn i statusen för förfrågningar, och automatiseringsfunktionerna minskar manuellt arbete och svarstider. Jag tycker också att användargränssnittet är intuitivt, särskilt när man anpassar instrumentpaneler eller skapar servicekatalogobjekt.

Cognigy är en fullfjädrad konversationsbaserad AI-plattform utvecklad för kontaktcenter. Oavsett om det gäller röst- eller textbaserade interaktioner gör Cognigy det möjligt för företag att leverera människoliknande kundsupport i stor skala.

Med kraftfulla AI-modeller och djup integration i kundserviceplattformar hjälper Cognigy företag att använda AI för att automatisera uppgifter och vanliga förfrågningar samtidigt som de fortfarande kan erbjuda personliga upplevelser.

Dessutom gör det kodfria gränssnittet det enkelt för team att anpassa konversationer utan att behöva en utvecklare.

Cognigys bästa funktioner

Automatisera kundinteraktioner med AI-driven chatt och röstbotar

Stödja omnikanalupplevelser på telefoner, meddelandeappar och webbplatser

Anpassa kundkonversationer med avancerade AI-modeller

Integrera med CRM- och kundtjänstverktyg för snabb support.

Cognigys begränsningar

Kräver initial utbildning för att optimera AI-svaren.

Kan behöva anpassas för branschspecifika användningsfall.

Cognigys priser

Anpassade priser

Cognigy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Den första chatboten, ELIZA, utvecklades 1966 av MIT-professorn Joseph Weizenbaum för att simulera en psykoterapeut.

10. Ada (Bäst för AI-driven kundsjälvbetjäning)

Dagens kunder förväntar sig omedelbara svar, och Ada hjälper företag att möta den efterfrågan. Denna AI-drivna chatbotplattform gör det möjligt för företag att automatisera kundtjänsten samtidigt som de behåller en personlig touch.

Adas AI-assistent ger inte bara generiska svar – den hämtar realtidsdata från affärssystem för att ge korrekta, kontextmedvetna svar.

Från hantering av återbetalningar och felsökning till svar på vanliga frågor – Ada hanterar kundinteraktioner under hela livscykeln utan att behöva mänskliga agenter för varje förfrågan.

Ada bästa funktioner

Automatiserar kundsupport med AI-driven chatbots

Ger personliga svar med hjälp av datavetenskapliga metoder.

Minskar väntetiderna för kundtjänst med omedelbar självbetjäning

Integreras med befintliga affärssystem för intelligent automatisering

Ada-begränsningar

Fungerar bäst för företag med strukturerade kundförfrågningar

Kan kräva fortlöpande AI-utbildning för mycket tekniska supportärenden.

Ada-priser

Anpassade priser

Ada-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Ada?

En recension på G2 säger:

ADA är lätt att använda och det är enkelt att förstå hur deras system fungerar. Det är också enkelt att ställa in automatiska svar, eftersom alternativ som textrutor, videor och bilder kan dras och släppas i chattflödet, och de tillgängliga åtgärderna gör att chattflödet fungerar korrekt.

ADA är lätt att använda och det är enkelt att förstå hur deras system fungerar. Det är också enkelt att ställa in automatiska svar, eftersom alternativ som textrutor, videor och bilder kan dras och släppas i chattflödet, och de tillgängliga åtgärderna gör att chattflödet fungerar korrekt.

11. Yellow. ai (Bäst för AI-driven kundengagemang)

Att engagera kunder via flera kanaler kan vara utmanande, men Yellow. ai gör det enklare att hantera. Denna konversationsbaserade AI-plattform hjälper företag att automatisera kundinteraktioner samtidigt som de förblir personliga och engagerande.

Oavsett om det är via WhatsApp, sociala medier eller röstsamtal, så erbjuder Yellow. ai:s chatbots hjälp i realtid, svarar på vanliga frågor och kan till och med genomföra transaktioner.

Företag kan också använda Yellow. ai som en samarbetsplattform för marknadsföringsautomatisering, vilket säkerställer att kunderna får aktuella och relevanta meddelanden.

Yellow. ai bästa funktioner

Automatiserar kundkonversationer över flera kanaler

Förbättrar engagemanget med AI-driven personalisering

Möjliggör röst- och chattinteraktioner med människoliknande svar

Använder AI för marknadsföringsautomatisering och proaktivt utåtriktat arbete

Begränsningar för Yellow. ai

Kräver inställningar för att anpassa AI-svaren till varumärkets röst.

Stöder eventuellt inte mycket komplexa kundfrågor utan mänsklig backup.

Priser för Yellow. ai

Gratis

Företag: Anpassade priser

Yellow. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Det bästa Aisera-alternativet för AI-driven automatisering

Alla verktyg på denna lista erbjuder kraftfulla AI-drivna funktioner. Men när det gäller en lösning som kombinerar automatisering, projektledning och enkel AI-driven samverkan på ett och samma ställe är ClickUp den klara vinnaren.

Till skillnad från traditionella AI-verktyg som fokuserar på en enda funktion, gör ClickUp mer.

Den kombinerar uppgiftshantering, AI-driven hjälp och automatisering av arbetsflöden. Allt finns på ett ställe, så teamen kan arbeta smartare utan att behöva hoppa mellan olika plattformar. Om du letar efter en AI-driven plattform som automatiserar och optimerar produktiviteten i hela organisationen är ClickUp det bästa valet.

Registrera dig gratis på ClickUp nu och se hur AI kan hjälpa dig att göra mer med mindre ansträngning.