Jämförelse mellan Perplexity AI och Grok AI: Vilken AI-assistent är bäst?

Räck upp handen om du någonsin har googlat något och hamnat 10 flikar in i Reddit-trådar, PDF-filer och bloggar. Och sedan glömt vad du ens sökte efter.

Från forskare som jonglerar med komplexa data till AI-nördar som perfekterar promptmallar har artificiell intelligens tyst (och ibland högljutt) förändrat spelplanen. Det handlar inte längre om att hitta svar, utan om att hitta rätt svar – snabbare.

Två namn som ofta dyker upp i dessa samtal är Perplexity och Grok AI – det ena är den nya stjärnan på scenen, det andra är en disruptiv aktör knuten till en kraftfull social nätverkssajt.

Om du står mellan två AI-jättar ger denna jämförelse mellan Perplexity AI och Grok AI dig den klarhet du behöver – oavsett om du vill ha smartare forskning eller en AI som helt enkelt förstår dig. Och om du behöver en AI-assistent som kontextuellt svarar på dina frågor, hämtar viktig data och hjälper dig att göra mer, stanna kvar. Vi kommer att presentera ClickUp Brain för dig!

👀 Visste du att? AI inom IT-drift minskar tiden för incidenthantering med upp till 50 %, vilket förbättrar tjänsternas tillgänglighet och kundnöjdheten.

Perplexity AI och Grok AI i korthet

Här är en snabb jämförelse mellan Grok och Perplexity:

Funktion Perplexity AI Grok AI Bonus: ClickUp Brain Kärnteknologi Integrerar flera LLM, inklusive egna, öppen källkod och tredjepartsmodeller. Avancerad stor språkmodell (LLM) utvecklad av xAI Egenutvecklad ClickUp AI Användargränssnitt Ren, enkel Engagerande, konversationsinriktad Lätt att använda, integrerad i din ClickUp-arbetsyta Djupgående forskningskapacitet Deep Research-läge för källhänvisade svar DeepSearch och DeeperSearch för insikter i realtid Flera LLM-växlingar, kontextuella uppgiftsrekommendationer och arbetsplatsspecifika insikter Syntetisering Bättre med detaljerade sammanfattningar Syntetiserar komplex information effektivt AI-drivna uppgiftsammanfattningar och dataanalys Personlighet Neutral, saklig Humoristisk, personlighetsdriven Faktabaserad och effektiv, med flera tonalternativ för genererat innehåll. Realtidsdata Åtkomst till och syntetisering av realtidsinformation från hela webben Får tillgång till live-data från hela webben och erbjuder integration i realtid med X. Ger feedback baserat på ClickUp-data och andra anslutna appar som du ger åtkomst till. Multimodala funktioner Stöder text, bilder och PDF-filer för analys Bildgenerering och redigering; Grok Vision kan analysera data från din enhets kamera. Stöder textgenerering och redigering. Redigerar bilder direkt med enkla textkommandon. Kodningshjälp Begränsad kodningshjälp Ger kodvägledning och lösningar Hjälper till med automatisering av uppgifter Röstläge Inget röstläge tillgängligt Erbjuder Grok Voice Mode för naturlig dialog Inget röstläge tillgängligt ännu Dokumentsammanfattning Sammanfattar artiklar och e-postmeddelanden Sammanfattar dokument med viktiga insikter Sammanfattar uppgifter, dokument, mötesanteckningar och projekt Samarbetsverktyg Erbjuder Perplexity Spaces för organisation och samarbete Begränsade samarbetsfunktioner Förbättrar teamets produktivitet inom ClickUp; integrerat i Docs, Chat, Calendar och Whiteboards Priser Gratis 20 $/månad (Pro) 40 $/månad per användare eller anpassad prissättning (Enterprise Pro) Gratis (tillfälligt) 30 $/månad (SuperGrok) 8 $/månad (X Premium) 40 $/månad (X Premium+) Tillgänglig som tillägg till alla betalda abonnemang.

Vad är Perplexity AI?

Perplexity AI är en avancerad, AI-driven sökmotor som använder naturlig språkbehandling. Den kombinerar webbresultat i realtid med konversationsintelligens för att hjälpa dig att forska, lära och utforska som aldrig förr.

Tänk på det som Google, men mer hjälpsamt och kontextuellt. Det dumpar inte bara länkar, utan förklarar saker, citerar källor och låter dig utforska ämnen på djupet utan att gå vilse.

Oavsett om du vill fräscha upp dina kunskaper om klimatpolitik, utarbeta innehållsidéer eller försöka förstå LLM utan att ha en doktorsexamen, gör Perplexity att forskning känns mindre som arbete. Det hjälper dig också att öka produktiviteten med AI.

🧠 Kul fakta: Perplexity AI fick 45 miljoner besök i december 2023, en betydande ökning från starten med 2,2 miljoner besök i december 2022.

Perplexity AI-funktioner

Perplexity AI är skapad för djupa tänkare, nyfikna sinnen och alla som är trötta på ytliga sökresultat.

Från akademisk forskning till kreativ utforskning – här är de viktigaste funktionerna som gör det möjligt.

Funktion nr 1: Djupforskningsläge

via Perplexity

Detta är kronjuvelen. Perplexitys Deep Research-läge kör flera samtidiga webbsökningar, hämtar omfattande insikter från hela webben och sammanställer detaljerade rapporter. Det gör forskningen snabbare och mycket enklare för alla.

Den är idealisk för policyanalys, akademisk forskning och komplexa ämnen som AI-etik eller kvantdatorer.

Funktion nr 2: Källtransparens

via Perplexity

Du behöver aldrig undra ”Var kommer det här ifrån?” Källhänvisningar finns för varje svar – oavsett om det är vetenskapliga tidskrifter, myndighetssidor eller större publikationer.

Det är en game changer för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, kundsupport och akademiska områden, där verifierade data är viktiga.

Funktion nr 3: Multimodala funktioner

via Perplexity

Perplexity stöder text-, bild-, PDF- och till och med ljudinmatning, vilket gör att användare kan ladda upp filer eller ställa frågor i olika format. Det låter dig också exportera den genererade datan i olika format.

Detta gör det mycket användbart för kreativa uppgifter, datasyntes eller till och med granskning av användarfeedback eller affärsrapporter genom att ladda upp en PDF-fil. Det handlar om att öka användarinteraktionen och kontextuell förståelse.

Funktion nr 4: Avancerade AI-modeller

Om du uppgraderar till Perplexity Pro får du tillgång till GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet och Sonar Large – alla utvecklade för djupgående information, realtidsdata och avancerad resonemang.

Den är perfekt för dig som arbetar med AI-projektledningsverktyg, marknadsundersökningar eller komplexa uppgifter som statistisk dataanalys.

Perplexity AI är din forskningsassistent, djupsökpartner och ibland även din kreativa medhjälpare. Oavsett om du utforskar AI-skrivverktyg, gräver i flera källor eller försöker optimera uppgifter på några sekunder, är den utformad för att passa in i dina befintliga arbetsflöden.

Priser för Perplexity AI

Standard: Gratis för alltid

Perplexity Pro: 20 $/månad

Perplexity Enterprise: 40 USD/månad per användare eller anpassad prissättning

Vad är Grok AI?

Grok AI är en generativ AI-assistent av nästa generation som utvecklats av xAI. Den är utformad för att ge dig svar i realtid utan filter med en hälsosam dos av humor och intelligens.

Till skillnad från en vanlig chatbot svarar Grok inte bara – den resonerar, forskar, sammanfattar och hjälper dig till och med att koda.

Oavsett om du är analytiker, utvecklare eller bara någon som föredrar sanning med lite sarkasm, ger Grok dig kraftfulla AI-verktyg till hands. Det erbjuder också realtidsmedvetenhet för att förbättra din upplevelse.

🧠 Kul fakta: Namnet "Grok" kommer från Robert A. Heinleins roman Stranger in a Strange Land från 1961 och betyder djup förståelse. Det valdes för att framhäva Grok AI:s förmåga till avancerat resonemang.

Grok AI-funktioner

Grok AI har en imponerande uppsättning funktioner som gör att den sticker ut i världen av generativ AI. Så här fungerar det.

Funktion nr 1: Djupgående forskning

via Grok AI

Behöver du fördjupa dig i ett ämne? Groks DeepSearch skannar X (tidigare Twitter) och hela webben för att gräva fram nischade insikter, sammanfatta resultaten och visa sitt resonemang på ett transparent sätt – perfekt för allt från policyanalyser till trendanalyser. Dessutom länkar den till källorna!

DeeperSearch (lanserades i mars 2025) tar det ett steg längre med en ännu mer djupgående upplevelse. Den erbjuder utökad sökning och djupare resonemang genom att analysera bredare datamängder, vilket ger dig längre och mer detaljerade svar.

Dessutom kommer den ihåg tidigare konversationer, vilket ger dig mer personliga svar som är rika på sammanhang.

Kombinera den med Big Brain Mode (ja, den heter verkligen så, och den levererar!), som ger logiskt flöde och avancerat resonemang för att hantera komplexa frågor med imponerande tydlighet.

Detta läge tilldelar ytterligare datorkraft och är särskilt användbart för att besvara frågor inom områden som kvantdatorer, ekonomi eller filosofi. Inom dessa områden räcker det kanske inte med raka, faktabaserade svar.

Funktion nr 2: Kodningshjälp

via Grok AI

Utvecklare, träffa er brainstormingkompis. Grok hjälper er att generera rena kodsnuttar, guidar er genom bästa praxis och förklarar begrepp – oavsett om ni pysslar med Python eller arbetar med ett React-projekt. Det felsöker inte, men hjälper er att snabbt komma vidare.

Funktion nr 3: Bildgenerering

via Grok AI

Grok omvandlar text till fantastiska visuella verkligheter med hjälp av sina avancerade bildgenereringsfunktioner. Från abstrakt konst till realistiska avbildningar av människor eller landskap kan användare skapa bilder som ”en cyberpunk-inspirerad stad på natten” eller ”en flodutter som spelar ukulele”.

Funktion nr 4: Integrering av realtidssökning

Vad utmärker Grok? Den ansluter direkt till X:s livepuls – över 580 miljoner aktiva användare per månad – för att ge dig nyheter i realtid, heta nyheter och nya trender. Till skillnad från vanliga webbcrawlers kan den smart välja att söka efter offentliga inlägg på X eller skanna hela webben i realtid, beroende på vad du behöver.

Den är idealisk för journalister, marknadsförare och alla som vill hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna eller kontroversiella åsikter.

Funktion nr 5: Avancerade resonemangsmodeller

Grok är byggt på Grok-3 och använder förstärkt inlärning och massiva kontextfönster för att förstå långa texter och flerdelade frågor.

Think Mode kopplar samman komplexa idéer, vilket gör det till en pålitlig kompanjon för akademisk forskning, strategi eller helhetstänkande.

Priser för Grok AI

Grok 3: Gratis

SuperGrok: 30 $/månad

X Premium: 8 $/månad

X Premium+: 40 $/månad

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Perplexity AI vs. Grok AI: Jämförelse av funktioner

Att välja mellan Perplexity AI och Grok AI är lite som att välja mellan en forskningsbibliotekarie och en kvick journalist – båda har sina styrkor och utmaningar med AI.

Låt oss bryta ner jämförelsen mellan Perplexity AI och Grok AI funktion för funktion så att du kan bestämma vilken AI-assistent som förtjänar en plats i din digitala verktygslåda.

Funktion nr 1: Användargränssnitt

Perplexity AI: Snygg, ren och distraktionsfri, den är byggd för användare som vill ha effektivitet. Layouten känns intuitiv, oavsett om du ställer vardagliga frågor eller fördjupar dig i akademiska ämnen.

Grok AI: Grok är konversationsinriktad och originell och känns som att chatta med en smart vän som läser X hela dagen. Dess gränssnitt i meddelandestil, särskilt på mobilen, är byggt för flytande interaktioner.

🏆 Vinnare: Oavgjort. Föredrar du tydlighet? Välj Perplexity. Vill du ha en livligare chatt? Grok passar dig.

Funktion nr 2: Djupgående forskningskapacitet

Perplexity AI: Funktionen Deep Research gräver djupt, läser snabbt och citerar källor som en akademisk proffs. Den är byggd för att leverera kvalitetssvar inom några minuter, komplett med export och delbara sidor.

Grok AI: Groks DeeperSearch söker igenom X och webben efter nyanserade insikter och sammanfattar komplexa ämnen med narrativ djup. Det kan dock vara långsammare och mindre strukturerat när det gäller citat.

🏆 Vinnare: Perplexity AI för snabbhet och bättre forskningskapacitet.

Funktion nr 3: Personlighet och engagemang

Perplexity AI: Professionell, saklig och rakt på sak. Perfekt när du inte vill ha något fluff.

Grok AI: Tillför humor, sarkasm och till och med memes när tillfället är rätt, särskilt med Persona Mode. Det gör inlärning eller surfande mindre torrt och mer dynamiskt.

🏆 Vinnare: Grok vinner med en mer mänsklig personlighet!

Funktion nr 4: Dataintegration i realtid

Perplexity AI: Erbjuder en konsekvent forskningsupplevelse på webben och i mobilen, men det är också allt.

Grok AI: Fullt integrerad med X, vilket ger den tillgång i realtid till trender, senaste nyheter och allmän opinion. Det är ditt fönster till vad som just nu är aktuellt på internet.

🏆 Vinnare: Groks tillgång till X ger det en fördel.

Funktion nr 5: Kostnad och tillgänglighet

Perplexity AI: Har en generös gratisversion och en Pro-uppgradering för 20 dollar/månad.

Grok AI: Grok 3 är för närvarande tillgängligt gratis, men detta förväntas vara tillfälligt. Avancerad åtkomst finns i X Premium+-planen eller kan köpas separat med ett SuperGrok-abonnemang (30–40 dollar/månad). Detta kanske inte tilltalar tillfälliga användare.

🏆 Vinnare: Perplexity AI för att vara mer budgetvänlig.

Perplexity AI vs. Grok AI på Reddit

Ingenting ger dig en bättre bild av produktjämförelser än kundrecensioner, eller hur? Därför vände vi oss till Reddit för att se vad användarna tycker om hela jämförelsen mellan Perplexity AI och Grok AI.

Här är vad vi kom fram till.

En användare, oplast, på r/perplexity_ai, tycker att Perplexitys forskningsmöjligheter är lovande.

…Jag skulle beskriva Perplexity mer som ett sökverktyg på internet med chatbot-liknande funktioner. Efter att ha använt det i nästan två år tycker jag faktiskt att det är det mest exakta verktyget för forskning, som utmärker sig genom att ge precisa, aktuella och relevanta svar som stöds av citerade källor…

…Jag skulle beskriva Perplexity mer som ett sökverktyg på internet med chatbot-liknande funktioner. Efter att ha använt det i nästan två år tycker jag faktiskt att det är det mest exakta verktyget för forskning, som utmärker sig genom att ge precisa, aktuella och relevanta svar som stöds av citerade källor…

En annan recension av Perplexity AI av 4sater uttryckte dock oro över oregelbundenheter i innehållsgenereringen.

Det största problemet med Perplexitys Deep Research är de vansinniga hallucinationsnivåerna. Ibland kan en hel rapport bestå av hallucinerad text med irrelevanta länkar som innehåller nyckelorden från din sökning, men som inte svarar på frågan eller innehåller den information som Perplexity påstås ha "citerat" därifrån.

Det största problemet med Perplexitys Deep Research är de orimliga hallucinationsnivåerna. Ibland kan en hel rapport bestå av hallucinerad text med irrelevanta länkar som innehåller nyckelorden från din sökning, men som inte svarar på frågan eller innehåller den information som Perplexity påstås ha "citerat" därifrån.

När det gäller Grok hade användaren Objective-Row-2791 följande att säga på r/grok.

Jag har jättekul med Grok, det verkar som om deras enorma investering i GPU ger resultat. Det är positivt att den är neutral och inte censurerar så mycket. Svaren är också mycket naturliga.

Jag har jättekul med Grok, det verkar som om deras enorma investering i GPU ger resultat. Det är positivt att den är neutral och inte censurerar så mycket. Svaren är också mycket naturliga.

Å andra sidan uttryckte en annan användare, Istmnck, missnöje med Groks prissättning.

*Prissättningen är lite fel. Premium för 8 dollar är värdelöst på grund av den låga meddelandegränsen och Premium Plus för 40 dollar är för dyrt.

*Prissättningen är lite fel. Premium för 8 dollar är värdelöst på grund av den låga meddelandegränsen och Premium Plus för 40 dollar är för dyrt.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Perplexity AI vs. Grok AI

Visst, Perplexity AI är utmärkt för forskning, och med Grok AI får du smarta, fyndiga resultat. Men om du vill få saker gjorda – inte bara lära dig om dem – är ClickUp platsen där dina produktivitetsdrömmar blir verklighet.

Det är ett AI-drivet produktivitetscenter som inte bara ger dig svar, utan också omvandlar dem till handling. Så här går ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, bortom både Perplexity och Grok för att bli din AI-drivna kompanjon för arbetshantering.

ClickUps One Up #1: En personlig AI-arbetsstrateg

Till skillnad från Perplexitys kunskapsmotor eller Groks kvicka svar är ClickUp Brain inbyggt i ditt arbetsflöde.

Den kan sammanfatta dokument, generera idéer, genomföra marknadsundersökningar och även hjälpa dig att finslipa ditt skrivande. Det är som att ha en AI som inte bara tänker, utan också tänker för ditt teams exakta mål.

Skapa texter, brainstorma idéer eller skriv ren kod utan att någonsin lämna din uppgift med ClickUp Brain.

Vill du generera kod? Klart. Vill du komma på idéer till dina kommande kampanjer? Klart. Vill du justera din röst till något udda som Grok? Sök inte längre!

Och vet du vad? ClickUp ger dig tillgång till andra AI-skrivverktyg och modeller direkt i arbetsytan. Så istället för att växla mellan flikar från ChatGPT till Claude och tillbaka till din arbetsyta, kan du göra allt på ett och samma ställe.

Använd dina favoritverktyg för AI, som ChatGPT och Claude, direkt i din arbetsmiljö med ClickUp Brain.

Vill du minska kontextväxlingar eller få ut det mesta av din teknikstack? ClickUp Brain är, tja, en självklarhet!

Men vänta! Det finns mer. Medan Perplexity och Grok endast analyserar offentliga källor, går ClickUp Brain ett steg längre genom att analysera alla dina interna projektdata direkt från din arbetsyta. Så du får extern och intern forskning samlat i ett enda anslutet AI-verktyg!

Få AI-drivna svar hämtade från dina faktiska uppgifter, dokument och projektdata med ClickUp Brain.

Här är vad en Reddit-användare på r/clickup säger:

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUps One Up #2: Förvandla idéer till handling

Ger export av innehåll från AI-verktyg dig också huvudvärk? Ibland går det inte att exportera filen, eller så blir formateringen av det kopierade innehållet helt fel. Men så är inte fallet med ClickUp Docs.

Länka ClickUp-uppgifter med ClickUp Docs för att underlätta det dagliga arbetet.

Du kan skapa dokument som innehåller det genererade innehållet direkt från Brain eller använda AI-verktyget i ett dokument. Skapa wikis, SOP:er, brainstorms och teamanteckningar, länka dem sedan direkt till uppgifter, tilldela åtgärdspunkter och kommentera tillsammans i realtid.

Förvandla varje briljant AI-resultat till ett redigerbart och användbart dokument med ClickUp Docs.

Till skillnad från de passiva dokumentfunktionerna i Perplexity eller Grok är ClickUp Docs helt integrerade med dina arbetsflöden – ingen kopiering och klistring krävs.

Dessutom har de funktioner för versionshistorik och behörighetskontroll så att allt förblir säkert och under din kontroll.

ClickUps One Up #3: Hitta det. Omedelbart!

Varför slösa tid på att leta igenom e-posttrådar, Slack-meddelanden eller 10 olika mappar när ClickUp Connected Search genomsöker hela din arbetsyta?

Du kan hitta exakt vad du behöver, från uppgifter till dokument, kommentarer och bilagor, på några sekunder. Det bästa är att det utvidgas till dina integrerade appar på ClickUp, så oavsett var du arbetar går informationen aldrig förlorad.

Hitta exakt vad du behöver var som helst i din arbetsmiljö med ClickUp Connected Search.

ClickUps One Up #4: Hantera din kunskap på ett klokt sätt

Men även med sökfunktioner kan spridda SOP:er och begravda teamanteckningar döda produktiviteten, eller hur? ClickUp Knowledge Management förvandlar ditt teams kunskap till en levande, andande resurs.

Skapa vackra, sökbara nav för policyer, handböcker och vanliga frågor som alla kan komma åt, redigera och uppdatera. Till skillnad från Perplexity och Grok, som hjälper individer att lära sig, hjälper ClickUp dig att behålla och skala din kollektiva intelligens.

Gör ditt teams kollektiva kunskap sökbar, strukturerad och skalbar med ClickUp Knowledge Management.

Men om du fortfarande kämpar med kunskapshantering har ClickUp en lösning!

ClickUp Knowledge Base Template hjälper dig att bygga en strukturerad, samarbetsinriktad och lättnavigerad intern kunskapsbank som håller hela ditt team samordnat och informerat.

Få en gratis mall Skapa ett kunskapscenter på några minuter och ge ditt team möjlighet att lära sig, bidra och samarbeta enkelt med ClickUp Knowledge Base Template.

Så här hjälper den här mallen dig.

Gå till guiderna och handledningarna som finns tillgängliga i ClickUp Knowledge Base för att lära dig mer om ClickUp.

Skapa detaljerade artiklar med hjälp av "/slash"-kommandon och avancerad formatering för att förenkla komplexa ämnen till tydliga, praktiska dokument.

Lägg till inbäddade videor eller klipp för att förklara arbetsflöden och göra dina dokument mer visuellt tilltalande.

Förbered svar på vanliga frågor med inbyggda FAQ-sektioner för att minska repetitiva frågor och öka teamets självbetjäning.

Länka till relaterade dokument, uppgifter eller resurser för att hjälpa användarna att fördjupa sig utan att lämna sidan.

Här är vad en annan Reddit-användare, here4theplantstuff, säger om ClickUps kunskapshantering.

Jag gillar att den refererar till dina andra dokument och innehåll. Till exempel har jag skapat en mall för kreativa briefs, och när jag nu ber den skriva en fullständig brief baserad på ett kort stycke skriver den den i form av min mall, vilket är jättebra.

Jag gillar att den refererar till dina andra dokument och innehåll. Till exempel har jag skapat en mall för kreativa briefs, och när jag nu ber den att skriva en fullständig brief baserad på ett kort stycke skriver den den i form av min mall, vilket är jättebra.

ClickUps One Up #5: Ställ in det och glöm det

Om du trodde att AI-magin slutar här kommer du att bli överraskad. För projektledare som jonglerar med flera tidslinjer kan ClickUp för projektledningsteam vara en game changer.

Automatisera repetitiva uppgifter och ändra hela projektets tidsplaner med bara några klick med ClickUp Automations.

ClickUp Automations hjälper dig att automatiskt skapa deluppgifter för vanliga arbetsflöden (som onboarding, kvalitetssäkring eller lanseringsförberedelser), tilldela beroenden och till och med flytta hela tidslinjer med några få klick när något ändras uppströms.

Behöver du hjälp med att konfigurera automatiseringen? Använd de befintliga automatiseringsexemplen för att komma igång – utan att behöva detaljstyra.

Utöver allt detta har ClickUp en prisvärd prisstruktur, inklusive ett gratisabonnemang.

ClickUp uppfyller alltså inte bara alla dina krav på AI-verktyg, utan hjälper dig också att gå mot ett helt AI-drivet arbetsflöde. Det är ett gediget alternativ till Perplexity och Grok AI.

Få ordning på din AI med ClickUp

Som denna jämförelse mellan Perplexity AI och Grok AI visar finns det ingen enskild bästa AI-app, vare sig det gäller Grok, Perplexity eller något annat AI-verktyg. Perplexity AI hjälper dig att gräva djupt. Grok AI tillför en dos av kul och stil. Men ClickUp? Det hjälper dig att leverera.

Med AI-driven marknadsundersökning, innehållsskapande, automatisering i realtid, inbyggt samarbete och smidig projektledning svarar ClickUp inte bara på frågor – det hjälper dig att leverera svar.

Om du vill omvandla detaljerade insikter till resultat, konversationer till samarbete och idéer till påverkan, är ClickUp det verktyg du behöver. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och upplev förändringen!