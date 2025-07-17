ClickUp vs. OneNote: Viktiga skillnader för uppgifts- och anteckningshantering

Du har just spenderat 12 minuter på att leta efter den där briljanta idén som du skrev ner någonstans mellan din inköpslista och mötesanteckningarna.

Plot twist: det fanns i dina e-postutkast hela tiden. 😲

Du behöver ett system som inte bara sparar dina idéer, uppgifter och projektplaner, utan också gör dem lättillgängliga.

Det är där verktyg som ClickUp och OneNote kommer in. ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utvecklad för att hantera uppgifter, dokument, mål och teamsamarbete på ett och samma ställe. OneNote, å andra sidan, är Microsofts digitala anteckningsbok som är utformad för att fånga tankar, organisera anteckningar och synkronisera mellan enheter.

Debatten mellan ClickUp och OneNote kan sammanfattas så här: vill du ha en kraftfull projektledare som råkar lagra dina anteckningar, eller ett anteckningsverktyg som också kan hantera uppgifter?

Låt oss gå igenom vad varje plattform erbjuder när du behöver både anteckningar och uppgifter för att arbeta tillsammans. 💁

Jämförelsetabell mellan ClickUp och OneNote

Här är en snabb jämförelse mellan ClickUp och OneNote vad gäller funktioner (och värde):

Kriterier ClickUp OneNote Primärt syfte Allt-i-ett-plattform för produktivitet som inkluderar uppgiftshantering, projektuppföljning och gemensamt antecknande Digital anteckningsbok som erbjuder fri anteckningsfunktion, organisering efter anteckningsböcker, avsnitt och sidor. Anteckningsfunktioner Rich text-formatering, dokument, anteckningsblock, mallar, AI-drivna sammanfattningar, inbäddning av multimedia Fri form, handskrift, multimedia, flexibel layout Uppgifts- och projektadministration Avancerat: uppgifter, deluppgifter, beroenden, återkommande uppgifter, kalender, Gantt, tavla, listvyer Minimal: checklistor; ingen inbyggd uppgifts-/projektadministration Samarbete Redigering i realtid, kommentarer, uppgiftsfördelning, delning, behörigheter, chatt, samarbete i Docs Delade anteckningsböcker, samtidig redigering, grundläggande samarbete AI-funktioner AI sammanfattar anteckningar, genererar åtgärdspunkter, automatiserar uppdateringar och transkriberar möten i ClickUps programvara för mötesprotokoll. Ingen inbyggd AI; förlitar sig på integrationer eller externa verktyg Integrationer Ansluter till hundratals appar, inklusive e-post, kalendrar, Slack och mycket mer. Djup integration med Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word osv.), OneDrive-synkronisering Sökning och organisering Kraftfull sökfunktion, filter, taggar, relationer, dubbelriktad länkning mellan uppgifter och dokument Kraftfull sökfunktion, taggar, hierarkisk organisation efter anteckningsbok/sektion/sida Automatisering Inbyggd automatisering för arbetsflöden, påminnelser och återkommande uppgifter Inga inbyggda automatiseringsfunktioner

Vad är ClickUp?

Dagens arbetsliv är trasigt.

60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information mellan olika verktyg.

Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten.

ClickUp löser detta problem med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Idag använder över tre miljoner team ClickUp för att arbeta snabbare med effektivare arbetsflöden, centraliserad kunskap och fokuserad chatt som eliminerar distraktioner och frigör organisationens produktivitet.

ClickUp-funktioner

Låt oss utforska några funktioner som gör ClickUp så speciellt. 👇

Funktion nr 1: ClickUp Docs

Om du hanterar flera projekt, kurser eller teamleveranser kan det bli tidskrävande att ha dina anteckningar och uppgifter på två olika platser.

Använd ClickUp Docs för att koppla ihop dina anteckningar och din att göra-lista

Det är där ClickUp Docs kan vara till nytta. Till skillnad från traditionella anteckningsappar omvandlar detta verktyg dina anteckningar till handling.

Docs samordnar alla dina arbetsuppgifter, vilket är särskilt användbart för studenter som planerar sina uppgifter, yrkesverksamma som hanterar kundleveranser eller team som samarbetar kring gemensamma mål. Resultatet? Du tappar aldrig bort viktig information och blir mer produktiv.

Låt oss säga att du är en student som arbetar med ett gruppforskningsprojekt. Du kan: Skissa upp strukturen för din rapport i ett dokument med rich text-formatering, kapslade sidor och rubriker, punktlistor eller numrerade listor och till och med banners och avdelare för att separera olika avsnitt.

Lägg in länkar till källor, bifoga bilder eller videor och bädda in tabeller eller diagram på ett enkelt sätt för att hålla alla pusselbitarna samlade.

Dela anteckningar med dina teammedlemmar och tilldela dem avsnitt att hantera med @mentions och tilldelade kommentarer.

Bädda in en projekt tidslinje, lägg till en Kanban-tavla för att visualisera framsteg, eller konvertera text till spårbara ClickUp-uppgifter med checklistor och förfallodatum som synkroniseras med din arbetsyta.

Fördelarna är lika tydliga för yrkesverksamma som för produktivitetsfokuserade team. Skriv utkast till kundförslag, mötesdagordningar eller statusuppdateringar i ett dokument och koppla dem direkt till uppgifter. Med funktioner som @mentions, inbyggda kommentarer och live-samarbete blir feedbacklooparna snabbare och ingenting går förlorat.

Använd ClickUp Docs avancerade formateringsfunktioner för att skapa engagerande anteckningar och länka dem till uppgifter

💡 Proffstips: Snabba upp ditt arbetsflöde med ClickUps mallar för anteckningar i Docs. Oavsett om du skriver mötesprotokoll, antecknar kundfeedback eller planerar en projektöversikt, ger dessa mallar dig en strukturerad utgångspunkt – komplett med förformaterade rubriker, checklistor och uppgiftslänkar. Fyll bara i ditt innehåll, tilldela nästa steg och omvandla anteckningar till handlingar direkt utan att behöva börja från scratch.

Funktion nr 2: ClickUp Notepad

Anta att du har kundsamtal hela förmiddagen. Mellan att anteckna idéer, schemalägga uppföljningar och bocka av uppgifter arbetar du övertid, och dina klisterlappar räcker inte till.

Lita på ClickUp Notepad för att rädda dagen här.

Fånga idéer direkt med ClickUps inbyggda anteckningsblock – din plats för snabba, organiserade anteckningar

Det är ett enkelt, privat utrymme som är inbyggt i ClickUp. Använd det för att snabbt skriva ner tankar, att göra-listor eller påminnelser när de dyker upp.

Anta att du är en projektledare som håller ett kickoff-möte. När idéerna flödar kan du skriva anteckningar i Anteckningar, formatera dem med rubriker eller checklistor och, när du är klar, omvandla anteckningarna direkt till ClickUp-uppgifter för ditt team eller till ett dokument för en projektbeskrivning.

Du kan komma åt det från din arbetsyta, mobilappen eller till och med ClickUps Chrome-tillägg, så det finns alltid där när du behöver det.

🧠 Kul fakta: 1943 skapade ingenjören Allen Morgenstern uttrycket ”arbeta smartare, inte hårdare” när han utformade uppgiftssystem för industriarbetare. Målet var att uppmuntra dem att göra mer med mindre fysisk risk.

Funktion nr 3: ClickUp Brain

Sedan finns ClickUp Brain – din intelligenta produktivitetsassistent inom ClickUp.

Det kan sammanfatta brainstorming-sessioner till tydliga sammanfattningar, förfina grova anteckningar till polerat, professionellt innehåll och generera praktiska insikter eller nästa steg från mötesdiskussioner. AI-verktyget är byggt för att förstå dina uppgifter, dokument, team och företagskunskap, så istället för att bläddra igenom sidor eller pinga teammedlemmar för uppdateringar kan du bara vända dig till det.

Med kontextuell medvetenhet och AI-drivna förslag accelererar det inte bara ditt arbetsflöde – det förbättrar också ditt sätt att tänka, kommunicera och utföra uppgifter.

Hantera ditt teams uppgiftsframsteg med ClickUp Brain

Du förbereder dig till exempel för ditt veckovisa teammöte. Istället för att leta igenom olika projekt, anteckningar och dokument för att se hur alla ligger till i sitt arbete, frågar du bara ClickUp Brain.

📌 Exempel på uppmaning: Sammanfatta alla uppgifter som designteamet slutförde förra veckan och markera alla som är försenade.

På några sekunder sammanställer det en kortfattad uppdatering, så att du slipper bläddra igenom flera instrumentpaneler eller trådar.

Sammanfatta aktiviteten i arbetsytan med ClickUp Brain

En av de mest framstående funktionerna är AI Writer, ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att skapa och förfina innehåll direkt i din arbetsyta.

Skapa nytt innehåll eller redigera befintligt innehåll med ClickUp Brain i ClickUp Docs.

Du håller på att utarbeta ett projektförslag och behöver snabbt beskriva målen, omfattningen och resultaten. Istället för att börja från scratch kan du be AI Writer om hjälp med:

📌 Exempel på uppgift: Skriv ett professionellt projektförslag för en omdesign av en webbplats, inklusive tidsplan, leveranser och framgångsmått.

På några sekunder genererar ClickUp Brain ett gediget första utkast som du kan finjustera och dela med ditt team.

💡 Proffstips: Med ClickUp Brain MAX – AI-appen för datorer – kan du ta anteckningar utan att skriva ett enda ord med hjälp av Talk to Text. Öppna bara appen, tryck på mikrofonen och säg vad du tänker. Brain MAX transkriberar det du säger, lägger till det i det dokument du valt och omvandlar till och med åtgärdspunkter till uppgifter automatiskt. Det är det snabbaste sättet att fånga upp idéer och få saker att hända – fyra gånger snabbare än att skriva manuellt. Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Mötesantecknare

Nu ska vi prata om mötesanteckningar. Om du någonsin har gått ut från ett möte och insett att ingen har tagit anteckningar – eller ännu värre, att ingen vet vad som ska göras härnäst – är ClickUp AI Notetaker något för dig.

Använd ClickUps AI Notetaker för tydliga mötesanteckningar och åtgärdspunkter

Det spelar automatiskt in och transkriberar möten från Zoom, Teams eller Google Meet och omvandlar konversationer till organiserade, sökbara anteckningar. Men det slutar inte där. AI-verktyget för mötesanteckningar identifierar viktiga slutsatser, nästa steg och åtgärdspunkter och kopplar dem sedan till motsvarande uppgifter.

Du leder ett brainstormingmöte inför lanseringen av en ny produkt. Efter mötet skickar AI Notetaker ett dokument med datum, deltagare, mötesanteckningar, sammanfattning av diskussionen och en uppdelning av åtgärder som:

Skapa landningssidans wireframe: Tilldelad John, ska vara klar på fredag

Utkast till lanseringsmejl: Tilldelat Dana, ska vara klart nästa vecka

Se hur det fungerar här:

Priser för ClickUp

Vad är Microsoft OneNote?

via OneNote

OneNote är en digital anteckningsapp från Microsoft Office som fungerar som en personlig digital anteckningsbok, där användarna kan samla, hantera och organisera anteckningar, forskning, planer och annan information.

Skapa anteckningsböcker med anpassade avsnitt och sidor så att allt är lättillgängligt på alla enheter.

Vad gör det så speciellt? Du kan skriva var som helst på dess oändliga arbetsyta, lägga in bilder, ljudklipp, videor eller filer och till och med tagga anteckningar för bättre sökbarhet. Det integreras också sömlöst med andra Microsoft-appar, såsom Outlook. Dessutom är det flexibelt och molnbaserat, så att du kan komma åt dina anteckningar när du är på språng.

📖 Läs också: Populära metoder för anteckningar för olika användningsfall

OneNote-funktioner

Här är några funktioner som denna dokumenthanteringsprogramvara erbjuder. 📃

Funktion nr 1: Avancerad mötesintegration

Få en smart mötesassistent med OneNote

OneNotes integration med Microsoft Teams hämtar automatiskt inspelningar, transkriptioner, dagordningar och anteckningar och bäddar in dem direkt i dina anteckningsböcker.

När mötet är slut fyller OneNote automatiskt sidan med viktiga detaljer, inklusive titel, datum, deltagare och åtgärdspunkter, vilket eliminerar behovet av manuell inmatning. Dessutom stöder det Microsoft Planner-mallar, som du kan bädda in direkt i mötesanteckningarna för enkel uppgiftsschemaläggning.

🔍 Visste du att? På 1500-talet använde forskare anteckningsböcker för att samla citat, idéer och skisser. Dessa var personliga kunskapssystem långt före OneNotes tillkomst.

Använd OneNotes pennverktyg för att skapa rikt formaterade och engagerande anteckningar

OneNotes pennverktyg har uppgraderats med en kreativ touch. Du kan nu formatera dina anteckningar med:

Nya pennor: Välj reservoarpenna för kalligrafisk skrift och penselpenna för dynamiska streck.

Bläckpipett: Välj valfri färg på skärmen för att matcha varumärket eller det visuella temat i dina anteckningar.

Ink straightening: Förfina frihandanteckningar eller diagram för att automatiskt göra otydlig handskrift läsbar.

Ink stickiness: Lås anteckningar som gjorts på PDF-filer eller bilder, även om du flyttar eller ändrar storlek på dem.

Användningsfall: Prova färgkodade bläck, rätta till anteckningar och justera dem när du ändrar layouten.

Funktion nr 3: Ljud- och videoinspelning med tidslänkade anteckningar

Få automatiska mötesanteckningar med OneNote

Med OneNote kan du spela in ljud eller video direkt i en anteckningsbok, vilket ökar produktiviteten för studenter, intervjuare eller yrkesverksamma i möten. Varje anteckning från videor är tidsstämplad, så om du klickar på den senare kommer du till exakt den tidpunkten i uppspelningen.

Dessutom har den optisk teckenigenkänning (OCR), som gör det möjligt att konvertera text från bilder, såsom skannade anteckningar, utskrivna handouts eller whiteboardfoton, till sökbar text.

Priser för OneNote

För hemmet

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad (för en till sex personer)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad (för en person)

För företag

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

ClickUp och OneNote: Jämförelse av funktioner

När det gäller produktivitet tjänar både ClickUp och OneNote olika syften.

Låt oss jämföra deras viktigaste funktioner så att du kan avgöra vilket som passar ditt arbetsflöde bäst. ⚒️

Funktion nr 1: Övergripande funktionalitet

Låt oss se hur allt hänger ihop totalt sett.

ClickUp

ClickUp är en komplett produktivitetsplattform som kombinerar dokument, uppgifter, projektledning, samarbete och AI-funktioner på ett och samma ställe. Det är det perfekta verktyget för att skapa innehållsrika dokument med formatering, mallar och inbäddade medier, och sedan direkt länka dessa anteckningar till dina uppgifter utan att behöva hoppa mellan olika appar.

Alla kan samarbeta i realtid, och ClickUp Brain (AI-assistenten) arbetar i bakgrunden som din personliga produktivitetsassistent. Den sammanfattar anteckningarna från maratonmöten, hittar åtgärder som du kanske har missat och omvandlar till och med inspelningar till snygg, organiserad text.

OneNote

Denna app är utmärkt för att ta anteckningar i fritt format. Du kan klicka var som helst, skriva, rita, bädda in media och organisera allt i anteckningsböcker, avsnitt och sidor. Den är perfekt för att skriva ner tankar, skissa idéer eller organisera anteckningar från lektioner.

Men om du letar efter inbyggda projektlednings- eller automatiseringsverktyg måste du kombinera det med andra Microsoft-appar, till exempel Planner eller Outlook.

🏆 Vinnare: ClickUp, eftersom det har fler funktioner, särskilt för team som hanterar projekt och uppgifter.

Funktion nr 2: Organisation och struktur

Låt oss titta på hur varje verktyg hjälper dig att hålla ordning och göra det enkelt att navigera.

ClickUp

ClickUp erbjuder en djup, skiktad och hierarkisk organisationsstruktur med utrymmen, mappar, listor, uppgifter och dokument. Det är byggt för att organisera komplexa arbetsflöden och länka samman allt i din arbetsyta. Och med Enterprise AI Search och Ask kan du snabbt hitta och navigera bland relaterade anteckningar, uppgifter och dokument, oavsett var de finns.

OneNote

Med sin klassiska anteckningsbok > avsnitt > sidinställning känns OneNote bekant och intuitivt. Du kan placera innehåll i oändliga nivåer och enkelt omorganisera saker.

🏆 Vinnare: ClickUp! Även om valet beror på vad du letar efter – en mer fri form eller en strukturerad arbetsyta – erbjuder ClickUp en mer kraftfull, hierarkisk struktur som är perfekt för att organisera anteckningar inom större arbetsflöden. Dessutom låter dess AI-drivna sökfunktion dig omedelbart hitta relaterade uppgifter och anteckningar i hela din arbetsyta.

Funktion nr 3: AI och automatisering

Dags att se vilket av dem som ger mest hjärnkraft med AI och automatisering!

ClickUp

ClickUp Brain kopplar samman dina anteckningar till en sammanhängande, enhetlig kunskapsbas. Det kan sammanfatta och analysera långa mötesanteckningar med AI-anteckningssammanfattaren, omvandla brainstorming-sessioner till strukturerade att göra-listor och till och med automatiskt generera deluppgifter baserat på dina uppgifter. Tillsammans med ClickUps automatiseringsmotor kan du använda det för att ställa in arbetsflöden som tilldelar uppgifter, flyttar objekt mellan olika steg och utlöser aviseringar automatiskt när uppgifterna fortskrider.

OneNote

OneNote har inga inbyggda AI- eller automatiseringsfunktioner i appen. Du kan fortfarande använda Microsoft Copilot i det bredare Microsoft 365-ekosystemet, men dess AI-funktioner finns inte direkt i OneNote. Det innebär att du måste förlita dig på integrationer eller externa verktyg för att få liknande funktionalitet.

🏆 Vinnare: ClickUp – för AI som är integrerad i ditt arbetsflöde och ger dig en betydande produktivitetsökning.

🧠 Kul fakta: Legal pad uppfanns 1888 av en pappersbruksarbetare som sydde ihop pappersrester. En domare begärde senare en marginal på vänster sida så att de kunde skriva ner åtgärder bredvid sina argument.

ClickUp vs. OneNote på Reddit

När det gäller att välja mellan ClickUp och OneNote erbjuder verkliga användare på Reddit några ärliga insikter. Det finns inga trådar som specifikt jämför de två, men låt oss utforska några recensioner som handlar om verktygen.

En användare anser att OneNote är bättre om man vill skriva för hand och samtidigt behålla flexibiliteten att byta till att skriva på datorn vid behov:

Om du vill kunna skriva för hand skulle jag nog välja OneNote. Jag har inte sett något som kan mäta sig med dess fria format, som ger dig flexibilitet att växla mellan att skriva på tangentbordet och för hand.

Om du vill kunna skriva för hand skulle jag nog välja OneNote. Jag har inte sett något som kan mäta sig med dess fria format, som ger dig flexibilitet att växla mellan att skriva på tangentbordet och för hand.

En annan långvarig OneNote-användare berömmer programmet för vissa specifika användningsfall:

Skulle bara överväga att använda det om du tar handskrivna anteckningar tillsammans med ljudinspelningar. Eller om du gillar att skriva ut saker. Detta kommer från någon som har använt det i över ett decennium. Det finns inget ekosystem, och Outlook Boards var det enda sammanhängande projektet, och de googlade det tidigare i år.

Skulle bara överväga att använda det om du tar handskrivna anteckningar tillsammans med ljudinspelningar. Eller om du gillar att skriva ut saker. Detta kommer från någon som har använt det i över ett decennium. Det finns inget ekosystem, och Outlook Boards var det enda sammanhängande projektet, och de googlade det tidigare i år.

En ClickUp-användare uppskattar däremot dess allt-i-ett-koncept:

Hej, jag har över 10 års erfarenhet av olika typer av uppgifts-/projekt-/kunskapsbashantering. Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns på marknaden. Det jag gillar med ClickUp är i princip det som de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen graden av anpassning av uppgiftshanteringen och kunskapsbasen är också ganska stabil. De har nyligen släppt en stor förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

Hej, jag har över 10 års erfarenhet av olika typer av uppgifts-/projekt-/kunskapsbashantering. Jag har provat i stort sett alla seriösa kommersiella verktyg som finns på marknaden. Det jag gillar med ClickUp är i princip det de marknadsför: en app för allt. Jag gillar verkligen graden av anpassning av uppgiftshanteringen och kunskapsbasen är också ganska stabil. De har nyligen släppt en stor förbättring av chatten, så vi ersätter även Slack.

En annan användare lyfter fram dess starka funktionalitet:

Jag har använt det sedan 2017. Det är fantastiskt. AI är mycket bra. Jag använder dokumenten som mitt andra hjärna i verksamheten. Jag har inga klagomål förutom att det kan vara svårt att komma igång. Mallarna hjälper till med det. Jag har provat de flesta andra verktyg som finns och ClickUp slår fortfarande alla andra som en allsidig plattform för projekt-/produktledning (även Jira).

Jag har använt det sedan 2017. Det är fantastiskt. AI är mycket bra. Jag använder dokumenten som mitt andra hjärna i verksamheten. Jag har inga klagomål förutom att det kan vara svårt att komma igång. Mallarna hjälper till med det. Jag har provat de flesta andra verktyg som finns och ClickUp slår fortfarande alla andra som en allsidig plattform för projekt-/produktledning (även Jira).

Det rätta valet beror självklart på din arbetsstil och dina individuella preferenser. Men om du behöver anteckningar som finns i anslutning till ditt arbete – inte separat från det – kan ClickUp vara det bättre valet.

🧠 Kul fakta: Den ursprungliga PalmPilot (1996) lät användarna skriva anteckningar med en pennan och spåra uppgifter på en skärm som knappt var större än ett kreditkort. Den startade den första riktiga vågen av digitala produktivitetsverktyg.

Vilken anteckningsapp är bäst?

Domen är klar... och det var en jämn kamp. Men ClickUp vinner! 👑

I jämförelsen mellan ClickUp och OneNote är det tydligt att båda verktygen har sina fördelar. OneNote är perfekt för handskrivna anteckningar i fri form och är ett bra val för personer som uppskattar friheten med ett tomt blad.

När det gäller att faktiskt få jobbet gjort levererar ClickUp.

Det omvandlar dina anteckningar till genomförbara uppgifter och samlar allt från dokumentskapande till AI-drivna arbetsflöden och teamsamarbete i realtid.

