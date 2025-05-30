Topp 10 klisterlappgeneratorer för visuell planering

Har du någonsin önskat att du kunde fånga en inspiration eller en viktig uppgift på bara några sekunder – utan att behöva leta efter en penna eller en anteckningsblock?

Presentation av verktyg för att skapa klisterlappar: den digitala lösningen för att omvandla nyckelbegrepp, kreativa idéer och vardagliga uppgifter till organiserade, genomförbara att göra-listor.

Med bara ett klick kan du planera projekt, lägga till roliga ikoner och omedelbart generera en unik URL för att dela dina tankar eller publicera uppdateringar. Dessa verktyg hjälper dig inte bara att komma ihåg – de ansluter till andra verktyg, synkroniseras med ditt konto och förbereder dig för framgång.

Är du redo att se hur en enkel klisterlapp kan förändra ditt arbetsflöde? Vi har samlat allt du behöver!

Vad ska du leta efter i en klisterlappgenerator?

Din generator för klisterlappar bör verkligen stödja det sätt som du och ditt team tänker, planerar och samarbetar på. Rätt generator för klisterlappar kan hjälpa dig att snabbt fånga upp idéer, organisera dina tankar visuellt och omvandla brainstorming-sessioner till konkreta resultat.

Men alla verktyg är inte lika – vissa är enkla och raka, medan andra erbjuder avancerade funktioner för komplexa arbetsflöden. Innan du väljer, ta en stund att fundera över vad som är viktigast för dina projekt och din teamdynamik.

Här är de viktigaste funktionerna och egenskaperna att leta efter i en generator för klisterlappar:

Användarvänlighet: Leta efter ett verktyg med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt som låter dig skapa, flytta och redigera klisterlappar utan krångel. De bästa plattformarna gör det enkelt att komma igång, även för nya användare.

Samarbete i realtid: Om du arbetar med andra, prioritera verktyg som stöder live-samarbete mellan flera användare. Funktioner som samtidig redigering, live-markörer och omedelbara uppdateringar hjälper alla att hålla kontakten och vara engagerade, oavsett var de befinner sig.

Anpassningsalternativ: Välj ett verktyg som låter dig anpassa dina klisterlappar med olika färger, typsnitt, former och möjligheten att lägga till bilder eller länkar. Anpassning gör det enklare att organisera idéer och markera projektprioriteringar

Integration med uppgifter och arbetsflöden: De mest effektiva generatörerna av klisterlappar låter dig omvandla anteckningar till genomförbara uppgifter eller integrera dem med dina befintliga projektledningsverktyg. Detta hjälper dig att smidigt gå från brainstorming till genomförande.

AI- och automatiseringsfunktioner: Överväg plattformar som använder AI för att hjälpa dig att brainstorma, sammanfatta, gruppera idéer eller till och med skapa klisterlappar från mötesanteckningar. Automatisering kan spara tid och ge upphov till nya idéer.

Mallar och tavelvyer: Färdiga mallar för brainstorming, mind mapping eller retrospektiv kan hjälpa dig att komma igång snabbare. Flexibla tavelvyer, som Kanban eller mind maps, låter dig organisera dina anteckningar på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Export- och delningsfunktioner: Se till att du enkelt kan exportera dina tavlor som bilder, PDF-filer eller delbara länkar. Detta är viktigt för att dela idéer med andra eller för att spara dina sessioner.

Kompatibilitet med enheter och plattformar: Leta efter verktyg som fungerar på olika enheter – stationära datorer, surfplattor och mobiler – så att du kan fånga upp och organisera idéer var du än befinner dig.

Säkerhet och integritet: För affärsprojekt eller känsliga projekt, kontrollera funktioner som användarbehörigheter, säker datalagring och efterlevnad av integritetsstandarder.

Pris och skalbarhet: Tänk på din budget och om verktyget kan växa i takt med dina behov. Gratisabonnemang är utmärkta för enskilda personer eller små team, men större organisationer kan behöva de avancerade funktionerna som finns i betalda abonnemang.

De bästa generatörerna för klisterlappar i korthet

💟 Visste du att? Den berömda Post-it-lappen uppfanns faktiskt av en slump! En forskare vid 3M vid namn Spencer Silver skapade 1968 ett återanvändbart lim med låg vidhäftningsförmåga, men kunde inte hitta någon användning för det. År senare insåg hans kollega Art Fry, frustrerad över att bokmärkena föll ur hans psalmbok, att Silvers ”misstag” var den perfekta lösningen. Detta ledde till den ikoniska nya klisterlappen, vars berömda gula färg också var en slump som berodde på tillgängligt skrotpapper.

De 10 bästa generatörerna för klisterlappar

Är du redo att hitta det perfekta verktyget för din nästa brainstorming-session eller projektplan?

Här är våra bästa val för generatörer av klisterlappar som gör visuell planering enkel, kreativ och samarbetsinriktad. Utforska varje alternativ för att se vilket som passar bäst för ditt arbetsflöde.

1. ClickUp (Bäst för samarbetsbaserad uppgiftshantering med klisterlappar)

Prova nu Koppla klisterlappar och uppgiftsbeskrivningar till dina visualiseringar med ClickUp Whiteboards.

ClickUp omdefinierar vad en generator för klisterlappar kan vara – genom att kombinera den visuella friheten hos klisterlappar med intelligensen hos AI och strukturen hos robust uppgiftshantering. Oavsett om du brainstormar, planerar eller håller workshops, låter ClickUps whiteboards dig och ditt team skapa, flytta och koppla samman digitala klisterlappar i realtid.

Men till skillnad från traditionella verktyg för klisterlappar går ClickUp ett steg längre: varje klisterlapp kan omedelbart omvandlas till en fullt genomförbar uppgift, tilldelas, spåras och integreras i ditt arbetsflöde.

Som en AI-app för anteckningar tar ClickUp din brainstorming till nästa nivå. Med ClickUp Brain kan du skapa klisterlappar på begäran – sammanfatta mötesdiskussioner, PDF-filer, brainstorma nya idéer eller skissa på projektutkast med bara en prompt. AI kan gruppera relaterade anteckningar, extrahera viktiga insikter och till och med föreslå nästa steg eller åtgärder, vilket förvandlar en vägg full av idéer till en tydlig, prioriterad plan.

Skapa enkelt klisterlappar från långa dokument med ClickUp Brain.

ClickUps Board-vy fungerar också som en digital post-it-tavla, där du kan dra och släppa kort, även kallade ClickUp Tasks, över anpassningsbara kolumner för Kanban, sprints eller redaktionella arbetsflöden.

Varje kort kan färgkodas, taggas och berikas med bilagor, kommentarer och checklistor, vilket gör det enkelt att visualisera och hantera ditt teams arbete med ett ögonkast.

ClickUps bästa funktioner

AI-drivna klisterlappar: Använd ClickUp AI för att omedelbart generera, sammanfatta och gruppera klisterlappar, eller extrahera åtgärdspunkter från brainstorming-sessioner.

Whiteboards för visuellt samarbete: ClickUp Whiteboards erbjuder en oändlig yta för klisterlappar, tankekartor och arbetsflödesdiagram – perfekt för idégenerering och planering.

Förvandla anteckningar till åtgärdspunkter: Konvertera valfri klisterlapp till en ClickUp-uppgift med ett klick, tilldela den, ange deadlines och följ framstegen.

Board View för Kanban: Med Board View kan du hantera uppgifter som klisterlappar, dra och släppa mellan kolumner och visualisera projektets olika stadier.

Rik kontext: Bifoga filer, lämna kommentarer och länka klisterlappar till dokument, uppgifter eller mål för fullständig projektkontext.

Enkel delning: Exportera, dela eller bädda in whiteboards för att hålla alla uppdaterade, även utanför ClickUp.

ClickUp Begränsningar

Nya användare kan behöva en kort inlärningsperiod för att lära sig plattformen.

Priser för ClickUp:

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och ge statusuppdateringar på ett smidigt sätt. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

2. NoteGPT (Bäst för AI-driven generering av klisterlappar och sammanfattning av innehåll)

via NoteGPT

NoteGPT är en AI-driven plattform som är utformad för att omvandla allt innehåll – text, PDF-filer, webbplatser eller videor – till organiserade digitala klisterlappar. Dess generator för klisterlappar extraherar automatiskt viktiga punkter och idéer, vilket gör den idealisk för brainstorming, idéskapande och studietillfällen.

Med NoteGPT kan du snabbt sammanfatta YouTube-videor, artiklar och dokument till klisterlappar, sedan gruppera, tagga och exportera dem för vidare användning. Plattformen erbjuder också generering av tankekartor och skapande av flashkort, vilket hjälper användarna att visualisera och behålla information mer effektivt.

Till skillnad från traditionella verktyg för klisterlappar använder NoteGPT AI för att automatisera anteckningar och brainstorming, vilket sparar tid och ökar produktiviteten för studenter, yrkesverksamma och team.

NoteGPT:s bästa funktioner

Skapa anteckningar direkt från text, PDF-filer, webbsidor och videor.

AI-driven sammanfattning för snabb extrahering av viktiga punkter

Mind map-generator för att visualisera och organisera klisterlappar

Chrome-tillägg för att skapa klisterlappar och sammanfatta videor i webbläsaren

Exportera klisterlappar som bilder, PDF-filer eller CSV-filer

Begränsningar för NoteGPT

Gratisplanen är begränsad till 15 AI-åtgärder (kvoter) per månad.

Kvotssystemet kan behöva uppgraderas för flitiga användare.

Begränsad integration med externa plattformar och LMS

Priser för NoteGPT

Gratis: 15 kvoter/månad

Grundläggande: 2,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Obegränsat: 29 $/månad

NoteGPT-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om NoteGPT?

En G2-användare säger:

Personligen gillar jag sammanfattningsfunktionen, där du, om du vill, kan få en mindmap av sammanfattningen. Dessutom kan du lägga till dina egna anteckningar och ladda ner dem också. Jag använder det ibland för att skapa PDF-sammanfattningar och även för transkriptioner när jag har bråttom, och det fungerar bra. Jag har också använt deras prompta bibliotek för sammanfattning av juridiska dokument, och det var bra och jag kunde extrahera de viktigaste punkterna.

Personligen gillar jag sammanfattningsfunktionen, där du, om du vill, kan få en mindmap av sammanfattningen. Dessutom kan du lägga till dina egna anteckningar och ladda ner dem också. Jag använder det ibland för att skapa PDF-sammanfattningar och även för transkriptioner när jag har bråttom, och det fungerar bra. Jag har också använt deras prompta bibliotek för sammanfattning av juridiska dokument, och det var bra och jag kunde extrahera de viktigaste punkterna.

3. Appy Pie AI (Bäst för snabb, anpassningsbar skapande av klisterlappar med mallar)

via Appy Pie AI

När det gäller att skapa anpassade klisterlappar är Appy Pie AI ett ganska bra alternativ, särskilt om du inte är en designexpert. Det ingår i deras större svit av kodfria AI-verktyg och är utformat för att göra det superenkelt att skapa dessa visuella påminnelser.

Tänk på det så här: du matar bara in din text eller till och med ett röstmemo, så sätter Appy Pies AI igång. Den föreslår automatiskt färger, typsnitt och layouter för att göra din klisterlapp snygg och lättläst. Du behöver inte krångla med designinställningar själv!

Det här verktyget handlar om att göra designprocessen smidig och snabb. Det ger dig mallar som du kan anpassa efter dina behov, oavsett om du bara vill skapa en snabb påminnelse för dig själv, brainstorma med ditt team eller försöka organisera dina projektuppgifter.

Appy Pie AI:s bästa funktioner

Genererar automatiskt visuellt tilltalande klisterlappar med föreslagna färger, typsnitt och layouter baserat på användarens inmatningar.

Omvandlar snabbt text- eller röstmemon till klisterlappar

Erbjuder en mängd fördesignade mallar som användarna enkelt kan anpassa efter sina önskemål.

Utformad för användare utan erfarenhet av design eller kodning, med ett enkelt gränssnitt.

Appy Pie AI-begränsningar

Vissa begränsningar i designanpassningen kan begränsa unikheten.

Komplexa konstruktioner kan orsaka prestandaproblem

Begränsade integrationsmöjligheter med verktyg från tredje part

Appy Pie AI-priser

Gratis

Betalda abonnemang: Från 8 dollar per månad

Appy Pie AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Appy Pie AI?

En G2-recension säger:

Det finns egentligen ingenting jag ogillar med Appy Pie. Plattformen är användarvänlig, effektiv och erbjuder utmärkt kundsupport. Eventuella mindre problem hanteras snabbt av deras responsiva team, vilket gör den totala upplevelsen mycket tillfredsställande.

Det finns egentligen ingenting jag ogillar med Appy Pie. Plattformen är användarvänlig, effektiv och erbjuder utmärkt kundsupport. Eventuella mindre problem hanteras snabbt av deras responsiva team, vilket gör den totala upplevelsen mycket tillfredsställande.

4. Canva (Bäst för visuellt rikt brainstorming med klisterlappar och avancerade designer)

via Canva

Canva är främst känt som en plattform för grafisk design, men är förvånansvärt mångsidigt när det gäller att skapa digitala klisterlappar, särskilt med funktionen Whiteboard. Det är inte en dedikerad ”generator för klisterlappar” i samma anda som vissa specialiserade AI-verktyg som sammanfattar innehåll, men det erbjuder robusta funktioner för att designa och organisera dem.

Du kan lägga till klisterlappar manuellt, men plattformen integreras också med AI-verktyg som kan hjälpa till att generera bilder av klisterlappar med anpassad text, handstilar och bakgrunder, vilket gör att de ser ganska realistiska ut.

Canvas whiteboardfunktion erbjuder också funktioner som samarbete i realtid, sortering av klisterlappar efter färg, namn, ämne eller reaktioner, och till och med möjligheten att omvandla valda klisterlappar till ett sammanfattande dokument med hjälp av verktyget Magic Write.

Canvas bästa funktioner

Oändlig yta för gränslös brainstorming med klisterlappar

Anpassningsbara klisterlappar – färger, typsnitt och layouter

Samarbete i realtid med live-markörer och synkroniserade timers

AI-driven sortering och Magic Write™ för att sammanfatta idéer

Stort bibliotek med mallar, bilder och element

Canvas begränsningar

Vissa mallar har begränsade anpassningsmöjligheter.

Kräver internetuppkoppling – ingen offlineåtkomst

Canva-priser

Canva Free: 0 dollar

Canva Pro: 12,99 $/användare per månad

Canva for Teams: Från 14,99 $/månad för upp till 5 användare

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En recension på Capterra säger:

Jag kom till Canva med liten design erfarenhet och istället för att bli överväldigad kunde jag börja skapa direkt. Det är häpnadsväckande att se vilket brett utbud av verktyg och appar som erbjuds till ett så lågt pris. Det är fantastiskt. Jag kommer att vara användare för alltid.

Jag kom till Canva med liten design erfarenhet och istället för att bli överväldigad kunde jag börja skapa direkt. Det är häpnadsväckande att se vilket brett utbud av verktyg och appar som erbjuds till ett så lågt pris. Det är fantastiskt. Jag kommer att vara användare för alltid.

5. Font Meme (Bäst för snabb skapande av klisterlappar med anpassade typsnitt)

via Font Meme

Font Meme är inte en typisk allt-i-ett-app för anteckningar eller en samarbetswhiteboard. Den har skapat sig en nisch som en gratis online-generator för klisterlappar som fokuserar enbart på att skapa anpassade bilder av klisterlappar.

Kärnan i Font Memes verktyg för klisterlappar ligger i dess anpassningsbarhet för visuell attraktionskraft. Du kan skriva in din text och sedan leka med en mängd olika typsnitt, justera deras storlek och till och med tillämpa häftiga texteffekter som skuggor eller konturer.

Utöver texten kan du välja mellan fyra olika typer av klisterlappar och helt anpassa både kontur- och fyllningsfärgerna.

Font Meme bästa funktioner

Designa utseendet på din klisterlapp med ett brett utbud av teckensnitt, texteffekter och färgalternativ för både texten och lappen själv.

Ingen obligatorisk registrering, inga dolda avgifter och alla funktioner är tillgängliga direkt.

Använd specifika typsnitt, ett "handskrivet" utseende (via vissa typsnitt) eller ett särskilt färgschema för en presentationsbild eller en bloggbild. Font Meme levererar en färdig bild som är redo att användas.

Har ett enkelt gränssnitt som fokuserar enbart på att generera bilder av klisterlappar.

Begränsningar för Font Meme

Genererar statiska bilder – ingen realtidssamarbete eller interaktivitet

Manuell organisering krävs för brainstorming-sessioner

Ingen integration med andra appar eller plattformar

Priser för Font Meme

Gratis: Alla funktioner är tillgängliga utan kostnad.

Font Meme-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Använder du klisterlappar för att planera dina personliga uppgifter? Här är ett tips: Istället för att bara använda klisterlappar kan du prova att organisera dina uppgifter med en app för att-göra-listor. Du kan också använda mallar för att snabbt skapa din arbetsflöde. Behöver du hjälp? Kolla in dessa exempel på att göra-listor för inspiration – som dagliga checklistor eller projektföljare. På så sätt blir dina klisterlappar praktiska steg i ett system som håller dig på rätt spår!

5. Word. Studio (Bäst för realistiska klisterlappar med handskrift)

Har du en idé som surrar i huvudet, eller kanske vill du bara ge dina digitala anteckningar lite extra piff? Det är där Word Studio kommer in med sin online-generator för klisterlappar. Det är ingen fancy anteckningsapp som organiserar ditt liv, men den är superpraktisk för att skapa anpassade, visuella klisterlappar.

Det som gör det så smidigt är att du kan anpassa dina klisterlappar helt efter dina önskemål. Du skriver in vad du vill, och sedan händer det magiska: du kan välja mellan olika handstilar som "Handskriven", "Kursiv" eller till och med "Tjock markeringspenna".

Verktyget är ett utmärkt sätt att göra dina digitala anteckningar lite mer personliga eller iögonfallande. Dessutom kan du välja färg på klisterlappen och till och med placera den på olika bakgrunder, oavsett om du vill ha den på en vanlig vit bakgrund, en tavla eller till och med en datorskärm!

Word. Studios bästa funktioner

Välj mellan en rad olika handstilar för att få dina anteckningar att se precis rätt ut – från snygg kursivstil till fet markeringspenna.

Välj färg på dina klisterlappar och välj mellan olika bakgrunder som trä, tavla eller datorskärm.

Lägg till specifika designinstruktioner för dina nischade idéer

Word. Begränsningar i Studio

Kräver ett Pro-medlemskap för full åtkomst.

Längre meddelanden kan vara svårare att återge och kan orsaka stavfel.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med avancerade grafiska designverktyg.

Word. Studio-priser

Pro-medlemskap: Anpassad prissättning

Word. Studio-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Miro (Bäst för digital brainstorming och idéskapande med klisterlappar)

via Miro

Miro är en ledande online-whiteboard-programvara som utmärker sig när det gäller att skapa digitala klisterlappar för brainstorming, idéskapande och samarbetsworkshops. Dess intuitiva gränssnitt gör det möjligt för team att snabbt lägga till, färgkoda och organisera klisterlappar på en oändlig duk – perfekt för fjärr- eller hybridbrainstorming, retrospektiv och mind mapping.

Du kan enkelt lägga till digitala klisterlappar, ändra deras färger och storlekar, och sedan gruppera dem, klustra dem (till och med automatiskt med AI!) och koppla dem till andra diagram, bilder och dokument på tavlan.

Miro är verkligen utmärkt i samarbetsmiljöer som brainstorming-sessioner, agila ceremonier (som retrospektiver) eller design-sprints, där flera personer samtidigt bidrar med idéer med hjälp av klisterlappar.

Miros bästa funktioner

Lägg till, flytta och färgkodera obegränsat med klisterlappar på en oändlig duk.

Gruppera, klustra och tagga klisterlappar för enkel organisering och sortering av idéer.

Se dina teammedlemmars klisterlappar visas live medan de skriver.

Omvandla klisterlappar till uppgifter, tankekartor eller diagram med ett klick.

Exportera anteckningstavlor som bilder, PDF-filer eller CSV-filer för delning och dokumentation.

Miro-begränsningar

Stora tavlor med många klisterlappar kan försämra prestandan.

Vissa avancerade funktioner för klisterlappar (som bulkexport eller integrationer) kräver betalda abonnemang.

Offlineåtkomst är begränsad – kräver internet för realtidssamarbete.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 8 $/användare/månad

Företag: 16 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8000 recensioner)Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

En G2-recension säger :

Miros stora mängd funktioner gör det möjligt för många olika typer av användare att lösa problem. Som tjänstedesigner som arbetar med många distribuerade team är Miro ett måste för att samla alla på en enda arbetsplats som är flexibel och hjälper mig att översätta tankar till något konkret som teamen kan förstå, samarbeta kring och engagera sig i.

Miros stora mängd funktioner gör det möjligt för många olika typer av användare att lösa problem. Som tjänstedesigner som arbetar med många distribuerade team är Miro ett måste för att samla alla på en enda arbetsplats som är flexibel och hjälper mig att översätta tankar till något konkret som teamen kan förstå, samarbeta kring och engagera sig i.

7. Mural (bäst för gemensam brainstorming och visuell idéorganisation)

via Mural

I Mural är klisterlappar mycket mångsidiga: du kan enkelt lägga till dem, ändra deras färger, former och storlekar och sedan gruppera, flytta och koppla dem till andra element som bilder, dokument och ramverk.

Det är särskilt starkt när det gäller att underlätta strukturerade workshops och designsprinter tack vare sitt fokus på faciliteringsverktyg och ett omfattande bibliotek med mallar. Mural har också AI-funktioner som kan hjälpa till att sammanfatta klisterlappar, kategorisera dem eller hjälpa till att generera idéer, vilket förbättrar den övergripande samarbetsprocessen.

Mural bästa funktioner

Erbjuder en lättanvänd oändlig arbetsyta där team kan dra och släppa klisterlappar och andra visuella element.

Inkluderar specialfunktioner som timers, privat läge, omröstningar, deltagarinkallelse och laserpekare.

Erbjuder hundratals färdiga mallar som alla utnyttjar klisterlappar i stor utsträckning.

Använder AI för att sammanfatta viktiga punkter, kategorisera anteckningstexter efter emotionellt sammanhang eller föreslå nya idéer.

Begränsningar för Mural

Gratisplan begränsad till 3 väggmålningar

Prestandan kan bli långsam med mycket stora tavlor.

Vissa användare tycker att kostnaden för premiumfunktionerna är hög.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 12 $/användare/månad

Företag: 17,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mural?

En recension på Capterra säger:

Det bästa valet för att hålla webbseminarier online. Deltagare från hela världen kan enkelt ansluta sig till webbseminarierna. Under webbseminarierna kunde jag förtydliga ämnena bättre med hjälp av whiteboardverktyget. Det är enkelt att ställa frågor från gästerna. Både mötesdeltagare och arrangörer kan använda chattfunktionen för att hålla kontakten.

Det bästa valet för att hålla webbseminarier online. Deltagare från hela världen kan enkelt ansluta sig till webbseminarierna. Under webbseminarierna kunde jag förtydliga ämnena bättre med hjälp av whiteboardverktyget. Det är enkelt att ställa frågor från gästerna. Både mötesdeltagare och arrangörer kan använda chattfunktionen för att hålla kontakten.

8. StickyNotes. pk (Bäst för gratis, enkel skapande och delning av digitala klisterlappar)

StickyNotes.pk fungerar som en online-generator för klisterlappar som förenklar processen att omvandla olika innehållsformat till organiserade, visuella anteckningar. Det gör att du enkelt kan skapa klisterlappar från text, PDF-filer, dokument, webbplatser, YouTube-videor eller andra videoformat.

StickyNotes.pk erbjuder även flerspråkigt stöd, vilket gör det möjligt för användare att skapa anteckningar på flera språk för enklare samarbete mellan olika regioner. Det finns olika exportformat, inklusive PNG, JPG, PDF, SVG, XML och WebP, för flexibel delning och återanvändning. Plattformen betonar sin användarvänlighet, utan krav på inloggning och med en helt kostnadsfri tjänst.

StickyNotes. pk bästa funktioner

Gästläge för omedelbar anteckningsskapande (ingen inloggning krävs)

Obegränsat antal tavlor och anteckningar för registrerade användare

Dra-och-släpp-gränssnitt för enkel organisering

Offentliga tavlor för gemensam brainstorming och delning

StickyNotes. pk begränsningar

Gästanteckningar lagras i webbläsarens cookies och kan gå förlorade om cookies rensas.

Saknar avancerade funktioner som integrationer eller avancerad formatering.

StickyNotes. pk prissättning

Gratis: Obegränsat antal tavlor och anteckningar för alla användare

StickyNotes. pk betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Ideaflip (Bäst för brainstorming i team och dynamiska workshops)

via Ideaflip

Har du någonsin försökt fånga upp en virvelvind av idéer från ett teammöte eller leda en workshop där alla bidrar samtidigt? Det är där Ideaflip kommer till sin rätt. Det som utmärker det är hur enkelt det är att återskapa den fysiska upplevelsen av klisterlappar.

Du kan ta digitala anteckningar, skriva ner (eller skriva!) idéer, ändra deras färger, gruppera dem och till och med rösta på dem. Det är särskilt kraftfullt för workshops eftersom det håller flödet igång – du kan snabbt bjuda in gäster, dela upp dem i mindre diskussionsgrupper för fokuserade diskussioner och sedan samla alla igen för att dela med sig av sina tankar.

Ideaflips bästa funktioner

Återger den taktila upplevelsen av att använda fysiska klisterlappar.

Gör det enkelt att dela upp större grupper i mindre, fokuserade virtuella utrymmen.

Ta, flytta, gruppera och rösta på idéer på ett smidigt, icke-linjärt sätt som passar snabb brainstorming.

Fokuserar på användarvänlighet utan en brant inlärningskurva

Ideaflips begränsningar

Det saknas en dedikerad app, vilket kan göra upplevelsen mindre polerad på smartphones.

Du måste vara online för att kunna använda den.

Inte utvecklad för att vara en fullfjädrad projektledningssvit med djupgående uppgiftspårning eller beroendemappning.

Ideaflip-priser

Personligt: 0 $

Grundläggande: 6 $/användare/månad

Professionell: 12 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Ideaflip-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Håll fast vid dina idéer med ClickUp

När det gäller digitala klisterlappar finns det alternativ för alla behov!

Om du bara vill skapa en snygg klisterlapp bild för en presentation eller sociala medier är verktyg som Font Meme och Word Studio det bästa valet. De är gratis och fokuserar på design.

Behöver du sammanfatta långt innehåll eller snabbt skapa anteckningar med AI? Verktyg som StickyNotes.pk och Appy Pie AI är utformade för just den effektiviteten.

Men om du vill ha ett allt-i-ett-verktyg som kan förvandla dina idéer till verklighet är ClickUp det rätta valet!

I slutändan handlar valet av rätt verktyg om vad du vill att din klisterlapp ska göra: vara en snygg bild, snabbt sammanfatta information, underlätta samarbete och agera på den.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och börja använda det!